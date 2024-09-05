Ügyfélvezérelt vagy termékvezérelt növekedés: melyik a megfelelő az Ön SaaS-vállalkozásának?

Egyszer volt, hol nem volt, két virágzó SaaS-vállalat, mindkettő a csúcson, teljesen eltérő megközelítést alkalmazott a növekedéshez.

Az A vállalat a termékére bízta a nehéz munkát: olyan freemium modellt kínált, amely a méhek a mézhez, úgy vonzotta a felhasználókat, és a termék virális elterjedésére alapozva hajtotta elő a terjeszkedést. Keményen dolgoztak a termék tökéletesítésén, amíg az önálló marketingmotorrá vált.

Eközben a B vállalat teljes figyelmét az ügyfeleire összpontosította, és rengeteg erőforrást fordított arra, hogy még a legkisebb igényeket is megértse, és a megoldásokat ennek megfelelően személyre szabja. A növekedés elősegítéséhez a hűséges ügyfélkör kiépítésére és a szájpropagandára támaszkodtak.

Bár mindkét vállalat sikeres, növekedési pályájuk nem is lehetne különbözőbb.

SaaS (Software as a Service) vállalkozás tulajdonosaként vagy szakemberként fontos meghatározni, hogy melyik stratégia illeszkedik leginkább vállalatának céljaihoz, erőforrásaihoz és piaci pozíciójához.

Ez a blog a vevőközpontú és a termékközpontú növekedést vizsgálja, bemutatva azok előnyeit, hátrányait, alkalmazási területeit és egyebeket.

A termékvezérelt növekedés megértése

A termékvezérelt növekedés (PLG) hatalmas változást jelent a SaaS-iparban. Ebben a modellben a termék áll a középpontban, és ez lesz az ügyfélszerzés, a konverziók és az üzleti terjeszkedés elsődleges mozgatórugója.

A termékvezérelt vállalatoknál a termékeket úgy tervezik, hogy azonnali értéket nyújtsanak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy vásárlási döntésük előtt első kézből tapasztalják meg azok előnyeit. Ez a megközelítés összhangban áll a modern felhasználók önkiszolgálási és „próbáld ki, mielőtt megveszed” élmény iránti preferenciájával.

Vegyük például a Slacket. Ez az intuitív felületen keresztül lehetővé teszi a felhasználók számára a zökkenőmentes együttműködést a csapatokkal, mindezt előzetes költségek nélkül.

Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a többcsatornás kommunikáció, a címkék és a központi fájlmegosztás, a Slack gyorsan szerzett felhasználókat, kiemelve hatékonyságát és az együttműködés előnyeit. Ahogy a csapatok átvették a Slacket, másokat is meghívtak, hogy működjenek együtt velük a platformon, ami tovább növelte a Slack virális növekedését.

A PLG várhatóan az intuitív, értékes és könnyen alkalmazható termékek létrehozását hangsúlyozza, ami ösztönzi az értékesítést. Ez lehetővé teszi számukra, hogy csökkentsék az ügyfélszerzési költségeket, mivel a termék végzi a legtöbb munkát.

Ahogy a felhasználók interakcióba lépnek a termékkel, természetesen haladnak előre a vásárlói úton, átállnak az ingyenes próbaverzióról a fizetős csomagokra, és vírusos elterjedéssel ösztönzik az organikus növekedést.

Olvassa el még: 10 ügyfélszerzési stratégia az üzleti növekedés elősegítésére

Termékvezérelt vagy értékesítésvezérelt növekedés

Míg a PLG-vállalatok a terméket helyezik a növekedés középpontjába, az értékesítés-vezérelt növekedés (SLG) egy hagyományos megközelítést alkalmaz, amely az értékesítési csapatokra támaszkodik a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel, a leadek ápolása és az üzletek lezárása terén. Ez általában személyre szabott kapcsolatfelvételt és termékbemutatókat jelent. Ez egy gyakorlatiasabb megközelítést jelent a potenciális ügyfelek vásárlási folyamaton való végigvezetésében.

Az SLG leginkább olyan iparágakban működik jól, ahol a termék összetett és jelentős testreszabást igényel. Emellett olyan nagyobb vállalati ügyfeleket céloz meg, akik a személyes értékesítési élményt részesítik előnyben.

A PLG és az SLG közötti legfőbb különbség abban rejlik, hogy ki irányítja az ügyfél utazását.

A PLG esetében maga a termék az elsődleges érintkezési pont, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önállóan tapasztalják meg annak értékét, míg az SLG esetében a értékesítési csapatnak kell kommunikálnia a termék értékét.

PLG a B2B számára: tökéletes megoldás, vagy csak a SaaS számára?

A termékvezérelt növekedési stratégiát gyakran társítják a SaaS-vállalatokkal, de ez nem korlátozódik erre a területre. A PLG lényege – hogy a termék maga vezesse a növekedést azáltal, hogy bemutatja értékeit – sok B2B környezetben jól működhet.

Vegyük példaként a Dropboxot.

Bár a Dropbox elsősorban SaaS-termékként ismert, freemium modellje jól példázza, hogy a PLG hogyan lehet sikeres a B2B-környezetben.

Egyszerű, intuitív felülettel rendelkező, eszközökön átívelő ingyenes tárhelyet kínál vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Ez a könnyű használat több millió felhasználót vonzott, köztük számos B2B ügyfelet, akik gyorsan felismerték a termék értékét.

Ahogy ezeknek az ügyfeleknek a tárolási igényei nőttek, sokan fizetős csomagra váltottak, ami a értékesítési csapatok jelentős beavatkozása nélkül is elősegítette az üzleti növekedést.

Tehát, bár a PLG a SaaS marketing stratégiákban tűnik ki, elvei más B2B helyzetekre is alkalmazhatók. Ha terméke azonnali értéket nyújt, és a felhasználók első kézből tapasztalhatják meg előnyeit, akkor valószínűleg növekedést fog generálni, függetlenül attól, hogy SaaS vagy más B2B szektorban tevékenykedik.

Olvassa el még: A 10 legjobb termékvezérelt növekedési szoftvereszköz

A vevőközpontú növekedés megértése

Az ügyfélvezérelt növekedés (CLG) egy olyan stratégia, amely az ügyfeleket helyezi a vállalat növekedési kezdeményezéseinek középpontjába. Ez a stratégia többet fektet az ügyfelek sikerébe és elégedettségébe, mint az üzleti terjeszkedés elsődleges mozgatórugóiba.

A CLG hangsúlyt fektet a mély kapcsolatok kiépítésére és a pozitív élmények megteremtésére a vásárlói út minden szakaszában.

A CLG az ügyfelek elégedettségére összpontosít, mert őket tekinti a márka legjobb támogatóinak. Ha túlteljesíti az elvárásaikat, hűséges támogatókká válhatnak, és végső soron a növekedés fő hajtóerejévé.

Ez azt jelenti, hogy kivételes élményt kell nyújtani az első interakciótól egészen a folyamatos támogatásig.

A CLG működésének remek példája az Amazon. Az online piactér a vevői elégedettségre alapozva növekedett, személyre szabott ajánlásokat, megbízható szállítási szolgáltatásokat és problémamentes visszatérítési politikát kínálva.

Az Amazon képes előre látni és kielégíteni az ügyfelek igényeit egy rendkívül reagálóképes globális ügyfélszolgálati csapat segítségével, ami világszerte több millió ember számára megbízható választássá tette, növelve ezzel a lojalitást és az ismételt vásárlások számát.

Hasonlóképpen, az ügyfelek sikere is a CLG egyik fontos eleme. Csapatának meg kell értenie az ügyfelek céljait, útmutatást kell adnia nekik, és segítenie kell őket abban, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki termékéből.

Az ügyfélvezérelt növekedés gyakran magasabb ügyfélélettartam-értékhez (CLV) vezet, mert ha az ügyfelek elégedettek, akkor hajlamosak visszatérni további vásárlásokra.

Ráadásul az elégedett ügyfelek a legjobb promóterei. Ajánlani fogják márkáját barátaiknak és családtagjaiknak, és akár ki is állnak Ön mellett, ha negatív megjegyzések érik. Ez pozitív ügyfél-visszacsatolási hurkot hoz létre, amely ösztönzi a visszatérő vásárlást és idővel erősíti márkájának hírnevét.

A fogyasztói magatartás és annak hatása a CLG-re

A mai fogyasztók tájékozottabbak, jobban kapcsolódnak egymáshoz és nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint valaha. Hozzáférésük van rengeteg adathoz, és gyorsan megosztják tapasztalataikat – pozitívakat és negatívakat egyaránt – a közösségi médián és más platformokon.

Ehhez nagyon jól kell ismernie a felhasználói viselkedést, preferenciákat és elvárásokat, különösen akkor, ha ügyfélvezérelt stratégiával szeretne sikert elérni.

A viselkedésük megértéséhez elemezni kell, hogyan viszonyulnak a márkához, és mi motiválja vásárlási döntéseiket. Ide tartoznak azok a tényezők is, amelyek eltávolítják őket a termék funkcióitól, vagy éppen közelebb hozzák őket azokhoz.

Profi tipp: Az adatok és az elemzések segíthetnek megérteni az ügyfelek változó viselkedési mintáit, és ennek megfelelően kialakítani az ajánlatokat.

Például egy márka, amely észreveszi, hogy a vásárlók egyre inkább értékelik a környezetbarát termékeket, módosíthatja termékpalettáját, hogy több fenntartható opciót kínáljon. Ezáltal erősítheti a vásárlói hűséget és ösztönözheti a növekedést, mivel igazodik a vásárlók igényeihez.

Miért fontosak az ügyfélkapcsolati pontok és a felhasználók által generált tartalmak?

Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) elengedhetetlen a CLG előmozdításához, mert segít a márkáknak szoros kapcsolatot kiépíteni a közönségükkel.

Ha hatékonyan kezeli a kapcsolatokat, minden interakció személyesnek és értelmesnek tűnik, így az ügyfelek értékesnek érzik magukat. Ez erősíti a lojalitást és ösztönzi a visszatérő vásárlást, ami kulcsfontosságú a hosszú távú növekedéshez.

Az Airbnb remek példa erre. Azáltal növekedtek, hogy mind a vendéglátók, mind a vendégek számára emlékezetes élményeket teremtettek.

A bizalomra és biztonságra helyezett hangsúlyt fektető erőforrások és támogatások nyújtásával olyan erős kapcsolatokat építettek ki, amelyek miatt az emberek visszatérnek. Ezek a pozitív élmények teszik a CLG-t olyan hatékonnyá.

A touchpointok, azaz azok a pillanatok, amikor az ügyfelek interakcióba lépnek a márkájával – legyen az a weboldalán, a közösségi médiában vagy vásárlás közben – lehetőséget kínálnak pozitív élmények létrehozására. Az ezeken a touchpointokon történő következetes teljesítés bizalmat épít és fenntartja az ügyfelek elkötelezettségét, ami elengedhetetlen a CLG számára.

Egy jól végrehajtott ügyfél életciklus-marketing stratégia mindezt összekapcsolja azzal, hogy biztosítja, hogy üzenetei és elkötelezettsége az ügyfelek utazásának különböző szakaszaiban fejlődjön.

Hasonlóképpen, a UGC (felhasználók által generált tartalom) is egy másik hatékony hajtóereje a CLG-nek (és egyes esetekben a PLG-nek). Amikor az ügyfelek megosztják tapasztalataikat a termékével kapcsolatban, az hiteles társadalmi bizonyítékként hat másokra.

A felhasználói elkötelezettség ösztönzése és a felhasználók által létrehozott tartalmak bemutatása növeli márkád hitelességét, közösségi érzést teremt, tovább erősíti az ügyfélhűséget és ösztönzi a növekedést.

PLG kontra CLG: előnyök és hátrányok

Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk az ügyfélvezérelt és a termékvezérelt növekedés vitájának előnyeit és hátrányait.

Íme a PLG és a CLG előnyei:

A termékvezérelt növekedés előnyei A vevőközpontú növekedés előnyei Lehetővé teszi a gyors méretezést organikus, vírusos növekedés révén, mivel a termék önmagát értékesíti. Erős kapcsolatokat ápol, ami magasabb elégedettséghez, lojalitáshoz és támogatáshoz vezet. Csökkenti a drága értékesítési és marketing tevékenységektől való függőséget A termékek és szolgáltatások szorosan igazodnak az ügyfelek igényeihez, a visszajelzések alapján. Értékes ügyféladatokat generál, amelyek alapul szolgálnak a termékfejlesztéshez és az ügyfélélmény javításához. Az elégedett ügyfelek hűségesek maradnak, ami magasabb CLV-t és folyamatos bevétel növekedést eredményez.

Íme a PLG és a CLG hátrányai:

A termékvezérelt növekedés hátrányai A vevőközpontú növekedés hátrányai Hiányzik a komplex B2B környezetekben elvárt személyre szabott megközelítés Jelentős beruházást igényel az ügyfélsiker-szoftverek , a csapatok és a személyre szabott szolgáltatások terén. A siker teljes mértékben attól függ, hogy a termék képes-e azonnali értéket nyújtani. A növekedés lassabb lehet, mivel több gyakorlati interakcióra és testreszabott megoldásokra van szükség.

Ezután nézzük meg, hogy az egyes stratégiák hogyan befolyásolják az ügyfél-elégedettséget és az ügyfélélményt.

A PLG esetében az ügyfél-elégedettség attól függ, hogy a termék mennyire jól működik és milyen gyorsan nyújt értéket. Ha könnyen használható és megfelel az elvárásoknak, az ügyfelek elégedettek lesznek.

De ha ez nem felel meg az elvárásoknak, az elégedettség gyorsan csökkenhet.

A CLG esetében minden az ügyfélélményről szól. Ez a megközelítés arra összpontosít, hogy az ügyfelek az egész folyamat során értékesnek érezzék magukat, gyakran emberi interakciók és támogatás révén. Ez növeli az általános elégedettséget és a lojalitást.

A használhatóság hatása mindkét növekedési stratégiára

A használhatóság az, ami előreviszi a PLG stratégiáját. Ez azt jelenti, hogy termékének intuitívnak, könnyen használhatónak és azonnal bizonyítható értékűnek kell lennie.

Ha a felhasználó nehezen boldogul a termékkel, vagy bonyolultnak találja, az gátolja a növekedést. A PLG esetében egyszerűen nem lehet kompromisszumot kötni a használhatóság terén, mert ez a tényező dönti el, hogy a felhasználók az első próba- vagy freemium-időszak után is folytatják-e a használatát.

Bár a használhatóság továbbra is elengedhetetlen a CLG-ben, azt kiegészíti a szélesebb körű ügyfélélmény. Még ha egy terméknek van is tanulási görbéje, egy elkötelezett ügyfélsiker-csapat végigkísérheti a felhasználókat a folyamaton, amíg el nem érik a kívánt eredményeket.

Összességében a legjobb megközelítés mindkét stratégia kombinációját jelentheti.

A marketing és az értékesítés átalakítása a PLG és a CLG segítségével

Míg a termékvezérelt értékesítési stratégia a terméket helyezi a középpontba, a CLG a vevői kapcsolatok elmélyítésére és a vevői siker prioritásként való kezelésére összpontosít. Számos tényező befolyásolja, hogy melyik növekedési stratégia a legmegfelelőbb a szervezetének, beleértve az iparágat, az ICP-t (ideális vevői profil), a termék jellegét stb.

Sok szervezet mindkettőt választja: a PLG a kisebb ügyfelek vagy egyéni felhasználók számára jelent megoldást, míg a CLG segít megalapozni az utat a nagyvállalati ügyfelek számára, akiknek kiterjedt testreszabásokra van szükségük.

Bármelyik megoldást is választja, a PLG és CLG stratégiák bevezetése javíthatja marketing tervét és értékesítési erőfeszítéseit, ami jelentősen magasabb konverziós arányt és bevételt eredményezhet. Fontolja meg egy marketing- és értékesítéskezelő eszköz használatát a hibátlan PLG és CLG stratégiák kidolgozásához és nyomon követéséhez.

A ClickUp termékmenedzsment szoftvere egy sokoldalú platform, amelynek célja a növekedési stratégiájának fejlesztése.

Megmutatjuk, hogyan lehet a ClickUp hatékony eszköz mind a termékvezérelt, mind az ügyfélvezérelt növekedés támogatásában.

Alkalmazzon innovatív kiegészítéseket gondolattérképekkel

Az innováció döntő szerepet játszik a növekedés elősegítésében, függetlenül attól, hogy termékvezérelt vagy ügyfélvezérelt stratégiáról van szó. Fontos, hogy ötleteit úgy szervezze meg, hogy azok egyértelmű, megvalósítható lépésekhez vezessenek.

Ehhez rendkívül hasznosak lehetnek a gondolattérképek, amelyek vizuális módon segítik a gondolatok strukturálását és a különböző ötletek közötti kapcsolatok megértését.

Például, ha ötleteket gyűjt egy termékfunkció vagy az ügyfélélmény javítására, egy gondolattérkép segíthet ezeket a koncepciókat kezelhetőbb részekre bontani. Ez biztosítja, hogy minden részletet figyelembe vegyenek, és semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp Mind Maps segítségével alakítsa termékvezérelt stratégiáját megvalósítható lépésekre!

A ClickUp gondolattérképei tökéletesen megkönnyítik ezt a folyamatot, mivel lehetővé teszik átfogó termékfejlesztési életciklusok felépítését és az optimalizálásra szoruló területek felismerését.

Létrehozhat folyamatábrákat és munkafolyamatokat, amelyek végigvezetik termékét az első ötlettől a végső piacra dobásig. A termék életciklusának minden szakaszát vizualizálva biztosíthatja, hogy növekedési marketingstratégiái innovatívak és hatékonyak legyenek.

Teszteljen különböző adatnézeteket több perspektívából

Az üzleti stratégiájának sikeréhez elengedhetetlen, hogy különböző perspektívákból vizsgálja azt. Konzultálnia kell termék- és UX-szakértőkkel, valamint az értékesítési és ügyfélélmény-csapatokkal. Ha terveit különböző szögekből vizsgálja, azonosíthatja azokat a potenciális hiányosságokat és lehetőségeket, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának.

A ClickUp Views pontosan ezt teszi lehetővé, különböző módszereket kínálva a feladatok és projektek vizualizálására és kezelésére.

Ismerje meg, hogyan valósíthatja meg növekedési stratégiáját a ClickUp Views segítségével.

Például a ClickUp Board View különösen hasznos lehet a termékfejlesztési ütemtervek előrehaladásának nyomon követéséhez és a funkciók iránti igények kezeléséhez. A feladatok különböző oszlopokba való áthúzásával könnyen láthatja, hol tart a projektje, és mi a következő teendő.

Használja ki a ClickUp Board View testreszabható oszlopait, hogy nyomon követhesse a termékinformációkat.

A ClickUp naptárnézet segít nyomon követni a határidőket és a mérföldköveket, így biztosítva, hogy csapata a terv szerint haladjon.

A ClickUp naptárnézetének segítségével könnyedén kezelheti termékfejlesztési ütemtervét.

Eközben a ClickUp List View részletesebb áttekintést nyújt az egyes feladatokról, megkönnyítve a növekedési stratégiája finomabb részleteinek kezelését.

Szűrje a funkciók iránti igényeket, és jobban megértse ügyfelei igényeit a ClickUp List View segítségével.

A ClickUp szoftver segítségével a vállalati projektek nyomon követése és szervezése nagyon egyszerű és hatékony. Az egyszerű listáktól a bonyolult projektekig, a ClickUp szoftvert arra használják, hogy a dolgok a várakozásoknak megfelelően történjenek. Nagyon hatékony szoftver a feladatkezelési problémák megoldásában és a szervezet folyamatban lévő feladatainak és projektjeinek nyomon követésében.

A ClickUp szoftver segítségével a vállalati projektek nyomon követése és szervezése nagyon egyszerű és hatékony. Az egyszerű listáktól a bonyolult projektekig, a ClickUp szoftvert arra használják, hogy a dolgok a várakozásoknak megfelelően történjenek. Nagyon hatékony szoftver a feladatkezelési problémák megoldásában és a szervezet folyamatban lévő feladatainak és projektjeinek nyomon követésében.

Teremtsen összetartást marketingcsapatában

A növekedési stratégia hatékony végrehajtásához elengedhetetlen egy összetartó marketingcsapat. Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, a feladatok hatékonyabban kerülnek elvégzésre, és csökken a félreértések kockázata.

Egyszerűsítse a részlegek közötti együttműködést a ClickUp Marketing Solution segítségével, amely zökkenőmentes kommunikációt és projektmenedzsmentet biztosít.

Kerülje el a szétszórt projektdokumentumokat és kommunikációt a ClickUp marketing megoldásának bevezetésével.

Ez a technika terméktervezéshez és ügyfélmegtartási stratégiákhoz egyaránt alkalmazható. Sőt, a szervezet különböző részlegei egyetlen egységes platformon keresztül együttműködhetnek fájlok, többféle kommunikációs eszköz és több mint 1000 integráció segítségével.

A marketingcsapat különböző diagramokat alkalmazhat a növekedési stratégiában található hiányosságok és egyéb súrlódási pontok felismerésére.

Állítsa be a ClickUp irányítópultjait, és testreszabja azokat, hogy részletes betekintést nyújtsanak termék- és marketingstratégiáiba. Ezzel irányítópultja dinamikus elemzési központtá válik.

Gondoljon rá úgy, mint az adatok irányító központjára, ahol widgeteket állíthat be a legfontosabb mutatók nyomon követésére, a teljesítmény trendjeinek vizualizálására és a komplex információk hasznosítható betekintéssé alakítására.

Maradjon agilis és reagáljon gyorsan stratégiai céljaira a ClickUp Dashboards segítségével, amely átfogó képet ad az egész működéséről.

A műszerfal testreszabásával nyomon követheti a különböző projektek előrehaladását, pontosan meghatározhatja a sikereket és a fejlesztendő területeket, és gyorsan megalapozott döntéseket hozhat.

Használjon táblákat a PLG és CLG stratégiák kidolgozásához

A fehér táblák ideálisak brainstorminghoz és a növekedési stratégiák vizualizálásához. Rugalmas teret kínálnak ötleteinek megtervezéséhez, függetlenül attól, hogy melyik modellel dolgozik.

Rajzoljon folyamatábrákat és tervezze meg stratégiáját a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards tökéletes eszköz brainstorminghoz és növekedésének interaktív, együttműködésen alapuló tervezéséhez.

Ha termékvezérelt vállalatot vezet, használja a Whiteboards alkalmazást a felhasználói utak feltérképezéséhez, a kezdeti bevezetéstől a funkciók átvételén át egészen a fizetős frissítésekig. Ez egy remek eszköz az A/B tesztelési forgatókönyvek kidolgozásához is, hogy stratégiája biztosan a terv szerint haladjon.

Ha azonban a CLG-re koncentrál, a Whiteboards segít nyomon követni és vizualizálni az ügyfelek érintkezési pontjait az egész ügyfélút során. A csapatával együtt ábrázolhatja a teljes marketingcsatornát, biztosítva, hogy minden interakció optimalizálva legyen.

Ráadásul a valós idejű együttműködésnek köszönhetően több csapat is zökkenőmentesen tud együtt dolgozni az ügyfélszolgálat fejlesztése és a siker előmozdítása érdekében.

Az AI-eszközök átalakíthatják az információk gyűjtésének és elemzésének módját, felgyorsítva a döntéshozatali folyamatot. Ezek az eszközök kiválóan kezelik a nagy mennyiségű adatot, felismerik a trendeket és gyorsan használható információkat szolgáltatnak.

Automatizálják az olyan feladatokat, mint az adatok kinyerése, a trendelemzés és a jelentések készítése, így Ön a kézi munkák helyett a stratégiai tervezésre koncentrálhat.

Az AI-alapú megoldások különösen értékesek olyan feladatokhoz, mint a megbeszélések leírása, hosszú dokumentumok összefoglalása és a kulcsfontosságú információk azonosítása az adatok között. Ez növeli a hatékonyságot, javítja a pontosságot és csökkenti az emberi hibák lehetőségét.

Növelje csapata termelékenységét, és teszteljen több növekedési stratégiát a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain még egy lépéssel tovább mehet.

Lehetővé teszi részletes jelentések készítését, hang-szöveg átírások létrehozását és konkrét kulcsszavak kiválasztását a fájljaiból. Ez az intelligens asszisztens zökkenőmentesen integrálódik a feladataiba, projektjeibe és csapatának tevékenységeibe, átfogó képet nyújtva és több mint 100 speciális eszközzel felgyorsítva a végrehajtást.

Használjon előre megtervezett sablonokat a növekedéshez

A sablonok rendkívül értékesek a növekedési stratégiák végrehajtásában. Kész keretrendszert kínálnak, amelyet az Ön egyedi igényeinek megfelelően alakíthat, így csapata szilárd alapokkal indulhat.

A ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárával egyszerűsítheti növekedési törekvéseit. Ezek a sablonok strukturált útmutatást nyújtanak, segítve Önt stratégiáinak hatékony kezelésében és az előrehaladás nyomon követésében anélkül, hogy újra kellene feltalálnia a kereket.

ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje növekedési stratégiájához kapcsolódó adatait a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjával.

A ClickUp termékfejlesztési ütemterv-sablonja segít vizualizálni az összes szakaszt, a kezdeti koncepciótól a végső bevezetésig, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Ezzel a sablonnal feladatokra bonthatja a munkát, eloszthatja az erőforrásokat, és biztosíthatja a zökkenőmentes működést.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a termékfejlesztési terv sablonból, először vázolja fel termékének céljait. Ezután térképezze fel a legfontosabb mérföldköveket, és rangsorolja azokat a funkciókat, amelyekre szüksége lesz ezeknek a mérföldköveknek az eléréséhez.

Végül a ClickUp egyéni állapotok és egyéni mezők segítenek nyomon követni az előrehaladást és megalapozott döntéseket hozni.

ClickUp termékstratégiai sablon

Töltse le ezt a sablont Szerezzen előnyt termékvezérelt kampányai elindításában a ClickUp termékstratégiai sablonjával.

A PLG másik lehetősége a ClickUp termékstratégiai sablonja, amelynek segítségével praktikus ütemterveket készíthet, hogy termékcsapatait a helyes útra terelje és pozícionálja.

Kezdje azzal, hogy meghatározza termékének célját és azokat a problémákat, amelyeket megold. (Ehhez a csapatnak alapos piackutatást is kell végeznie, hogy megértse a versenytársakat és azonosítsa az innovációs lehetőségeket. )

Ezután állítson fel mérhető célokat, és bontsa azokat megvalósítható feladatokra ezzel a sablonnal. Ez a megközelítés egyértelmű cselekvési tervet biztosít, és segít a haladás hatékony nyomon követésében.

Rendszeresen felülvizsgálja és frissítse stratégiáját a teljesítmény és a felhasználói visszajelzések alapján, hogy fejlesztései a tervek szerint haladjanak.

Olvassa el még: A növekedéshez szükséges 12 legjobb termékmarketing szoftver

A PLG és a CLG használata sikeres SaaS-vállalatoknál

Íme, hogyan használták ki ezeket a megközelítéseket olyan cégek, mint a HubSpot és a Salesforce a SaaS-üzemeltetés előmozdítására.

A HubSpot átállása az értékesítésvezérelt növekedésről a termékvezérelt növekedésre

Kezdetben a HubSpot nagymértékben támaszkodott az értékesítés-vezérelt stratégiára, de fejlődésük során áttértek a termék-vezérelt megközelítésre.

Freemium modell: A HubSpot korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes eszközök kínálatával nagy számú felhasználót vonzott. Ez a modell lehetővé tette a potenciális ügyfelek számára, hogy vásárlási döntésük meghozatala előtt első kézből tapasztalják meg a termék értékét.

A növekedés előnyei: Ez a váltás lehetővé tette a HubSpot számára, hogy gyorsan növekedjen, kihasználva a termék használhatóságát és hatékonyságát, mint a növekedés hajtóerejét. Az átállás segített a HubSpotnak abban, hogy az inbound marketing területén kulcsfontosságú szereplővé váljon.

A Salesforce fókusza az ügyfélvezérelt növekedésen

A Salesforce hírnevét azzal építette fel, hogy elsőbbséget adott az ügyfelek sikerének és egy erős közösséget hozott létre terméke körül.

Ügyfél-elégedettség: A Salesforce jelentős összegeket fektet be az ügyfelekkel szorosan együttműködő ügyfél-siker csapatokba, hogy azok biztosítsák az ügyfelek céljainak elérését és a platformból származó maximális értéket.

Közösségépítés: A Salesforce rendezvényeivel, felhasználói csoportjaival és online fórumaival is hozzájárult egy élénk közösség kialakulásához. Ez a megközelítés erősíti az ügyfélkapcsolatokat és értékes visszacsatolási ciklusokat hoz létre a termék folyamatos fejlesztése érdekében.

Melyik a legjobb növekedési stratégia a SaaS-üzletág számára?

Az ügyfélvezérelt és a termékvezérelt növekedés közötti választás a termék egyedi kontextusától függ, beleértve annak jellegét, célközönségét és a piaci dinamikát.

A PLG ideális, ha terméke minimális értékesítési beavatkozással azonnali értéket tud nyújtani, így tökéletesen alkalmas skálázható, önkiszolgáló modellekhez. Másrészt a CLG olyan üzleti ökoszisztémákban érvényesül, ahol a mély ügyfélkapcsolatok és a személyre szabott élmények kritikus fontosságúak a növekedés elősegítéséhez.

Sok sikeres SaaS-vállalat integrálja mind a PLG, mind a CLG elemeit. De függetlenül attól, hogy milyen utat választ a növekedéshez, a ClickUp segít elérni a célját.

A brainstorminghoz használt gondolattérképektől és tábláktól a haladás nyomon követéséhez használt nézetekig a ClickUp hatékony integrációkat kínál, amelyek javítják az együttműködést a növekedési stratégia végrehajtása során.

Készen áll arra, hogy SaaS-vállalkozását a következő szintre emelje? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!