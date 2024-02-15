A 10 legfigyelemreméltóbb PLG vállalat 2025-ben

A hagyományos üzleti növekedési modellek általában jelentős beruházásokat igényelnek. Ez gyakran magában foglalja az értékesítési csapat bővítését a magasabb célok elérése érdekében, valamint a hirdetési kiadások növelését a több potenciális ügyfél megszerzése érdekében.
Van azonban egy hatékonyabb módszer a növekedésre: az elégedett ügyfelek lehetnek a leghatékonyabb támogatói. Számos vállalat elmozdul a hagyományos méretezési módszerektől, és helyette a termékvezérelt növekedési stratégiát választja.
Ez a stratégia ellentétben áll a hagyományos értékesítés-vezérelt modellekkel, ahol az értékesítési csapatok és a marketing tevékenységek állnak az előtérben.
A termékvezérelt növekedés (PLG) egy olyan üzleti módszertan, amelyben a termékhasználat ösztönzi az ügyfélszerzést, a terjeszkedést és az ügyfélmegtartást. Mivel ez a stratégia gazdaságosabb és fenntarthatóbb utat kínál a terjeszkedéshez, manapság egyre fontosabbá válik.
Azok a vállalkozások, amelyek PLG stratégiát szeretnének bevezetni vagy finomítani, értékes tanulságokat szerezhetnek a sikeres termékvezérelt vállalatok megfigyeléséből. Ezek a PLG vállalatok bemutatják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a terméket az ügyfélszerzési költségek csökkentése, a felhasználói élmény javítása és a vírusos növekedési ciklus létrehozása érdekében.
Ebben a cikkben a 10 legjobb PLG vállalatról beszélünk, amelyeket követve saját hatékony piacra lépési stratégiát építhet ki.
10 PLG vállalat, amelyek inspiráló példaként szolgálhatnak 2024-ben
A mai digitális környezetben, ahol a felhasználók elvárásai magasak és a verseny kiélezett, egy robusztus PLG-stratégia jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Íme tíz ilyen PLG-vállalat, amelyektől érdemes tanácsokat kérni.
1. ClickUp
Főbb tanulság: A termék rugalmassága és alkalmazkodóképessége jelentős növekedési tényező lehet. Emellett az, hogy egy platformon belül sokféle iparági igényt kielégítenek, exponenciálisan növelheti a felhasználók számát.
A ClickUp, egy átfogó termékmenedzsment szoftver, példázza a termékvezérelt növekedési stratégia erejét a zsúfolt SaaS piacon. Innovatív megközelítésével a ClickUp gyorsan bővítette felhasználói bázisát, és öt év alatt több mint 6 millió felhasználót szerzett.
A ClickUp sikertörténete alapvetően a felhasználóbarát felületének és a robusztus freemium termékvezérelt növekedési modelljének köszönhető, amelynek döntő szerepe volt a sokszínű felhasználói bázis vonzásában és megtartásában.
A platform sokoldalú megoldásként pozícionálta magát a PLG szoftvereszközök terén. A ClickUp hatékony módszert kínál mindenre, a folyamatok feltérképezésétől és dokumentálásától a célok kitűzéséig és a feladatok automatizálásáig. Emellett a projektmenedzsment, a termékfejlesztés, a marketing, az emberi erőforrás menedzsment és még sok más területen is kielégíti a felhasználók széles körű igényeit.
A platform célja, hogy segítse Önt a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben, hogy projektmenedzsment céljait hatékonyabban érje el. Segít a gyors indulásban, a termékbevezetési sablonoktól a növekedési terv sablonokig, az egyedi irányítópultoktól a célkitűzési megoldásokig.
Ez a megközelítés egyszerűsíti a felhasználói munkafolyamatokat és javítja a felhasználói élményt. A kiváló élmény és a megnövekedett hatékonyság ösztönzi a váltást az ingyenes tervezetekről a fizetős tervezetekre, a felhasználói bázis gyors bővülését és a nagyobb elkötelezettséget.
A ClickUp PLG stratégiája csökkenti az ügyfélszerzés költségeit, miközben maximalizálja a termék használatát. Ezenkívül a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan fejlődnek, biztosítva, hogy megoldásaik továbbra is a felhasználói igények élvonalában maradjanak.
Ez a stratégia elősegítette a ClickUp termékvezérelt növekedését, bemutatva a felhasználókra összpontosító megközelítés erejét a SaaS iparágban.
További innováció a ClickUp 3. 0 segítségével
Az új ClickUp 3.0 megjelenésével a felhasználók még hatékonyabb funkciókkal növelhetik termelékenységüket. Ezek között megtalálható a teljesen új, személyre szabott kezdőlap, amely csökkenti a figyelemelterelő tényezőket, az összes ClickUp-integrált alkalmazást lefedő univerzális keresőfunkció, az újratervezett beérkező levelek mappa, az összes fájl, irányítópult és táblázat közös központja, egyéni mezők és feladatok, új integrációk és automatizálások, és még sok más.
A ClickUp legújabb funkciója a ClickUp Brain, az AI-alapú tudásmenedzsment asszisztens. Segít tartalom létrehozásában, projektfrissítések generálásában és gyors válaszok megszerzésében a csatlakoztatott alkalmazásokból. Emellett azonnali kontextusfüggő válaszokat ad mindenre, amit a ClickUp-ban a munkájával kapcsolatban kérdez. De ez még nem minden: több mint 100 AI-eszközt tartalmaz, amelyek támogatják a különböző munkavégzési igényeket.
Az intuitív és testreszabható termék hatékony felhasználásával, mint elsődleges eszköz a potenciális ügyfelek generálására és az ügyfélszerzésre, a ClickUp bemutatja, hogyan érhetnek el a PLG vállalatok gyors növekedést és bevétel-növekedést, miközben alacsony szinten tartják az ügyfélszerzési költségeket.
2. Figma
Főbb tanulság: Minél „megoszthatóbb” és „együttműködőbb” a terméked, annál gyorsabban tud növekedni. Emellett egy erős közösség aranybánya lehet a felhasználók megtartása és elkötelezettségének növelése szempontjából.
A Figma, a tervezési világ úttörője, a termékvezérelt növekedés vagy PLG vállalatok egyik legjellemzőbb példájaként emelkedik ki. Innovatív megközelítéséről híres Figma újragondolta a tervezési eszközök világát azáltal, hogy elsődleges fontosságot tulajdonított a végfelhasználói elkötelezettségnek és elégedettségnek.
A Figma PLG stratégiájának központi eleme az azonnali értékteremtés képessége. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális beállítási idővel, valamint kezdőknek és szakembereknek egyaránt megfelelő sablonok és eszközök széles választékával azonnal belevágjanak a tervezésbe. Ez az azonnali értékteremtés biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan felismerjék a Figma hasznosságát, elősegítve a gyors elterjedést és a hosszú távú elkötelezettséget.
A Figma növekedését a felhasználói visszajelzésekre való erős összpontosítás táplálja. A platform folyamatosan fejlődik a felhasználói visszajelzések beépítésével, biztosítva, hogy a tervezési trendek és a felhasználói igények élvonalában maradjon. Ez a felhasználóközpontú megközelítés kulcsfontosságú volt a Figma útjában, hogy vezető termékvezérelt növekedési vállalattá váljon.
A Figma példázza a termékminősített potenciális ügyfelek (PQL) hatékony felhasználását is, kihasználva a termékhasználati adatokat a potenciális ügyfelek azonosítására és ápolására. A Figma hatékonyan alakítja át az elkötelezett felhasználókat hűséges ügyfelekké azáltal, hogy a felhasználói tevékenységekre, például a komponensek létrehozására és a csapatokon belüli együttműködésre összpontosít.
3. Calendly
Főbb tanulság: Ha terméke a szokásos használat során természetesen megjelenik a nem felhasználók előtt (például egy ütemezési link megosztásakor), akkor hatékony növekedési ciklussal rendelkezik.
A Calendly, egy automatizált ütemezési eszköz, kiemelkedő példa egy olyan vállalatra, amely a termékvezérelt növekedést (PLG) és a vírusosságot kombinálva lenyűgöző növekedést ért el. A Calendly, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését a szakemberek számára, hatékonyan kihasználta termékének belső értékét a felhasználók megszerzésének és megtartásának ösztönzésére.
A Calendly sikerének kulcsa a termék és a piac közötti erős összhang. A platform egy általános problémát old meg: a találkozók ütemezésének nehézkes folyamatát. A felhasználóbarát és hatékony megoldásnak köszönhetően a Calendly-nek sikerült sokszínű felhasználói bázist vonzania és megtartania. Ez az erős termék-piac összhang elengedhetetlen minden PLG-stratégiához, mivel biztosítja, hogy a termék rezonáljon a célközönséggel és valódi igényt elégítsen ki.
A Calendly növekedését alapvetően vírusos jellege hajtja. Minden alkalommal, amikor egy felhasználó Calendly-meghívót küld, nem csupán egy találkozót szervez, hanem új felhasználókat is bevezet a platformra. Ez egy vírusos hurkot hoz létre, amelyben a Calendly-meghívók címzettjei azonnal megláthatják a termék értékét, és gyakran maguk is regisztrálnak a szolgáltatás használatára.
A Calendly megközelítése bemutatja egy olyan termék erejét, amely természetesen bevon másokat és egyértelmű értéket nyújt.
4. HubSpot
Főbb tanulság: Az adatközpontú, kontextusban releváns felhasználói elkötelezettség elősegítheti a közvetlen termékélmény javítását, és megalapozhatja a hosszú távú felhasználói megtartást és az üzleti növekedést.
A SaaS iparágban elismert szereplő, a HubSpot innovatív bevezetési stratégiáival mércét állított a termékvezérelt növekedés (PLG) terén.
A termékvezérelt bevezetés (PLO) a HubSpot megközelítésének központi eleme, amely a felhasználók viselkedési mintáira és jártassági szintjére hangolt, adatközpontú felhasználói elkötelezettségre összpontosít. Ez a termékvezérelt stratégia a korábbi adatokra és a felhasználói kontextusra épít a hatékony bevezetési élmény érdekében.
A HubSpot PLO keretrendszerének fejlesztése során kiterjedt kísérletezés és folyamatos optimalizálás jellemezte a vállalatot. Kezdetben harmadik féltől származó eszközökre támaszkodva a HubSpot végül kifejlesztette saját menedzsment eszközét, a Projects-t, amely egy platformba integrálva a felhasználói élményt javította az ügyfelek célkitűzéseinek, a felelősségvállalásnak és az oktatási tartalmaknak az integrálásával.
A CRM-központú megközelítésre való áttérés jelentős átmenetet jelentett a HubSpot számára. Felismerve, hogy a felhasználók marketingplatformjukat CRM-ként használták, a HubSpot irányt váltott, ami a havi regisztrációk számának növekedéséhez és a felhasználói elkötelezettség javulásához vezetett. Ez a CRM-központú megközelítés ma a HubSpot termékvezérelt stratégiájának sarokköve.
A HubSpot PLG-sikerének kulcsa a sokszínű önkiszolgáló erőforrások, köztük a közösségi hozzáférés és a rengeteg cikk és videó. A vállalat különböző bevezetési taktikákat alkalmaz, mint például élő csevegés, automatizált CRM-folyamatok, eszköztippek, bemutatók, dokumentációs sablonok és személyre szabott üdvözlő üzenetek, amelyeket gondosan a különböző felhasználói szegmensekhez igazítottak.
A vállalatnak kritikus fontosságú, hogy megértse és kielégítse a különböző felhasználói szerepköröket és személyiségeket. A termék belsejében és kívül történő viselkedés értékelésével, valamint a különböző marketing személyiségek figyelembevételével a HubSpot testre szabja bevezetési folyamatait, hogy hatékonyan kielégítse a felhasználók sokféle igényét.
5. Slack
Főbb tanulság: A termék vonzerejét azáltal lehet növelni, hogy az a munkahelyi tevékenységek középpontjába kerül. Emellett egy gazdag integrációs ökoszisztéma is hozzájárulhat ahhoz, hogy a felhasználók a platformhoz ragaszkodjanak.
A Slack, az üzleti kommunikáció úttörője, példázza a termékvezérelt növekedési (PLG) stratégia sikeres megvalósítását.
A szilícium-völgyi startupból globális piacvezetővé válásának útját egy átalakító küldetés vezérli: a munkahelyi kommunikáció újragondolása. Az üzenetküldés, a fájlmegosztás és a valós idejű együttműködés integrálásával a Slack egy széles körben elterjedt igényt elégített ki: a koherens kommunikációs eszközök iránti igényt.
A Slack gyors növekedésének kulcsa a freemium modell stratégiai alkalmazása volt, amely vonzó ingyenes verzióval és fejlett prémium funkciók ígéretével csábította a felhasználókat. Ez a megközelítés bevonta a felhasználókat és ösztönözte őket, hogy népszerűsítsék a Slacket a szervezeteiken belül, ami vírusos növekedési ciklust eredményezett.
A Slack sikerének másik alapköve a gondos felhasználói bevezetés volt. A Slack interaktív oktatóanyagok és kontextusfüggő segítségnyújtás révén biztosította, hogy a felhasználók gyorsan megismerjék a funkciókat, és ezzel tartós felhasználói elkötelezettséget ért el.
6. UserMotion
Főbb tanulság: Az AI felhasználása a potenciális ügyfelek pontszámának előrejelzésére és a termékhasználati adatokra való összpontosítás jelentősen egyszerűsítheti a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározását és növelheti a PLG vállalatok bevételeit.
A UserMotion egy kifejezetten B2B SaaS vállalatok számára tervezett, csúcstechnológiás értékesítési intelligencia platform. Prediktív lead scoring segítségével azonosítja a vásárlás, bővítés vagy elvándorlás szempontjából potenciális ügyfeleket, és szakértők által kidolgozott stratégiák segítségével irányítja az elkötelezettséget.
Ez a megközelítés különösen előnyös azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálni szeretnék értékesítési stratégiájukat és a legnagyobb bevételt generáló célszámlákat szeretnék megcélozni.
A UserMotion mesterséges intelligenciával működő platformja a termékhasználati adatok és a vevői igényekre vonatkozó információk kombinációja alapján rangsorolja a fiókokat. Ezzel az eszközzel a vállalatok megduplázhatják potenciális ügyfeleik számát, ha a bevétel növekedése szempontjából legígéretesebb potenciális ügyfelekre koncentrálnak.
A platform megvalósítható betekintésekkel segít maximalizálni a bevételeket, és összehangolja az értékesítési stratégiákat a termékhasználati mintákkal, feltárva a bevételtermelés leghatékonyabb útjait.
A UserMotion átfogó megoldást kínál a piacra lépési (GTM) stratégiák értékeléséhez és fejlesztéséhez. Adat alapú betekintései segítenek a vállalkozásoknak megérteni értékesítési teljesítményüket, azonosítani erősségeiket és a fejlesztésre szoruló területeket.
7. Grammarly
Főbb tanulság: A közösségépítés és az értékek vezérelte megközelítés, a felhasználói visszajelzésekre való összpontosítással kombinálva, egy vállalatot az iparág élvonalába repíthet.
A fejlett digitális írási segítségnyújtásáról híres Grammarly az információs technológia és szolgáltatások területén sikeres PLG-vállalatok ragyogó példája.
A Grammarly PLG-stratégiájának középpontjában a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) kihasználása áll, hogy az első felhasználókat vírusos hurokba vonzza.
A Grammarly egy vonzó és felhasználóbarát eszközt kínál, amelyet könnyen letölthet és telepíthet, így olyan környezetet teremt, ahol az új felhasználók természetesen vonzódnak a kínálatához. Ez a kezdeti elkötelezettség kritikus fontosságú a felhasználók által vezérelt, termékvezérelt növekedési modell előmozdításában.
A Grammarly értékesítési csapata kulcsszerepet játszik az ígéretes, termékre alkalmas potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásban, biztosítva, hogy a platform értéke jól kommunikálva és megértve legyen. Ez a célzott megközelítés segít az érdeklődő felhasználók hűséges ügyfelekké alakításában.
A Grammarly ügyfélsiker (CS) csapata ugyanolyan fontos része a PLG stratégiának. Fő feladata az új felhasználók bevonása, különösen azoké, akiknek segítségre van szükségük bizonyos funkciók használatához. A CS csapat proaktívan azonosítja és kezeli a PLG-vel kapcsolatos ügyfélvesztés kockázatait, és azon dolgozik, hogy megtartsa és visszaszerezze az elvándorló ügyfeleket.
8. Zapier
Főbb tanulságok: A stratégiai időzítés és piaci pozícionálás, a vevőközpontú növekedésre való összpontosítás, valamint a robusztus tartalom- és SEO-stratégia exponenciális növekedéshez vezethet a technológiai iparban.
A Zapier elképesztő, 230 millió dolláros éves ismétlődő bevétel (ARR) és 5 milliárd dolláros értékelés eléréséhez vezető útja, amelyet 1,3 millió dolláros finanszírozással ért el, a stratégiai növekedés és innováció erejének bizonyítéka.
A Zapier indulása egybeesett az API-k egyre növekvő elterjedtségével, valamint a felhőszolgáltatások és a SaaS-alkalmazások térnyerésével. Beléptek a virágzó, 9 milliárd dolláros iPaaS-piacra, ahol kódolás nélküli megoldást kínáltak különböző SaaS-alkalmazások összekapcsolására, és az integrációkat a nem technikai felhasználók számára is elérhetővé tették.
Sok startup-tal ellentétben a Zapier növekedését egyetlen kezdeti finanszírozási kör táplálta. Ez a tőkehatékonyság és a külső finanszírozásra való korlátozott támaszkodás lehetővé tette számukra, hogy jelentős tulajdonrészt és ellenőrzést tartsanak fenn.
A Zapier kezdetben a fórumokon való aktív részvétellel, ügyfélszolgálati csapatának közvetlen segítségnyújtásával és a bizalomépítéssel erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére összpontosított. Kivételes ügyfélszolgálatukra való összpontosításuk és az ügyfélsiker vállalati alapértéknek való elismerése döntő fontosságú volt a növekedésük korai szakaszában.
A Zapier növekedését egy robusztus SEO-stratégia is elősegítette. Több ezer automatizált, SEO-optimalizált céloldalt hoztak létre minden alkalmazásintegrációhoz, így magas szándékú keresési forgalmat vonzva. Az alkalmazások használati eseteire és értékeléseire összpontosító tartalommarketing-stratégiával párosítva a Zapiernek sikerült széles közönséget vonzania.
A Zapier növekedési története kiváló példa arra, hogy a stratégiai pozícionálás, az ügyfélközpontúság, a tőke hatékony felhasználása és az adaptív stratégiák hogyan vezethetnek exponenciális növekedéshez a versenyképes technológiai iparban.
9. Miro
Főbb tanulság: Az azonnali hasznosság és a termék képességeinek megismerése új felhasználókat hozhat, akikből életre szóló ügyfelek válhatnak. Ha termékét más alapvető eszközökkel integrálja, akkor nélkülözhetetlenné teheti azt.
A Miro, egy vizuális csapatmunkát támogató platform, újrafogalmazza a termékvezérelt növekedési (PLG) stratégiák standardját a SaaS iparágban. Világszerte több mint 45 millió felhasználóval a Miro sikere egy gondosan kidolgozott piacra lépési (GTM) stratégiában gyökerezik. A terméket használják elsődleges eszközként az ügyfélszerzés, a konverzió és a terjeszkedés érdekében.
A Miro PLG-sikerének központi eleme a vevőközpontú megközelítés, amelyben a felhasználói igények megértése és azokhoz való alkalmazkodás a legfontosabb. A Miro rendszeresen felülvizsgálja fő célközönségét és főbb felhasználási eseteit, így biztosítva, hogy kínálata releváns és értékes maradjon. A vevői empátia képzése szintén kritikus eleme stratégiájuknak, amelynek középpontjában a felhasználói igények valódi megértése és kielégítése áll.
A Miro platformja egyszerűségével és gyors megtérülésével tűnik ki. A freemium termékvezérelt növekedési modell azonnali, kézzelfogható előnyöket kínál, ösztönözve a felhasználókat a felfedezésre, majd később a fejlettebb funkciókra való áttérésre.
Kiterjedt sablonválasztékuk akvizíciós és aktivációs stratégiaként is szolgál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy strukturált, inspiráló keretekkel induljanak, ahelyett, hogy üres lappal kezdenének.
10. Zoom
Főbb tanulság: A termék egyszerűsége és megbízhatósága széles körű felhasználói réteget vonzhat. A felhasználói visszajelzésekhez való gyors alkalmazkodás, különösen nehéz időkben, elengedhetetlen a fenntartható növekedéshez.
A videokonferenciák terén vezető szerepet betöltő Zoom, különösen a világjárvány idején, közismert névvé vált, és egy egyszerű kommunikációs eszközből mindennapi életünk elengedhetetlen részévé fejlődött.
A „Zoom” szó mára igévé vált, jelezve a platform mélyreható hatását a digitális kapcsolattartásra. Az élet különböző területeibe – az iskolai órákról a vállalati értekezletekig – való zökkenőmentes integrációja bizonyítja univerzális vonzerejét és könnyű használatát.
A Zoom fejlődése a termékvezérelt növekedés (PLG) erejének bizonyítéka. A platform intuitív kialakítása, robusztus ingyenes verziója és a fizetős előfizetésekhez tartozó prémium funkciók exponenciálisan bővítették a felhasználói bázist.
A világjárvány tovább erősítette ezt a növekedést, amelynek köszönhetően a Zoom egy üzleti eszközből a távoktatás, a távmunka és a társadalmi interakciók kritikus eleme lett.
A Zoom képes volt gyorsan bővíteni működését, hogy kielégítse a pandémia idején megnövekedett keresletet, ami figyelemre méltó eredmény. Ügyesen kezelték az olyan kihívásokat, mint a biztonsági aggályok és a felhasználói adatvédelem, azáltal, hogy meghallgatták az ügyfelek visszajelzéseit és gyorsan alkalmazkodtak.
A termékvezérelt növekedés elfogadása
A 10 legjobban teljesítő termékvezérelt vállalat sikertörténetei inspirálhatják azokat a vállalkozásokat, amelyek a folyamatosan változó digitális piacon szeretnének boldogulni.
A ClickUp változatos iparági igényekhez való alkalmazkodóképességétől a Zoom egyszerűségéig és megbízhatóságáig, minden SaaS vállalat egyedi megközelítést mutat be a termékvezérelt növekedés kihasználására. Ha megfigyeljük ezeket az iparági vezetőket, a PLG vállalatok alapvető témája egyértelmű: a vevőközpontú stratégiák és az innovatív termékfejlesztés integrálása a kulcsa a fenntartható növekedésnek és a piaci vezető szerepnek a digitális korszakban.
Ezek a szoftvercégek bemutatják a termékvezérelt növekedés erejét, és útmutatást adnak másoknak, hogy kövessék őket, bizonyítva, hogy a termékélményre való összpontosítás figyelemre méltó sikerekhez vezethet.
Fedezze fel, hogyan alkalmazkodik a ClickUp az Ön iparágának igényeihez és javítja a termelékenységet. Kezdje meg még ma a ClickUp használatát, és csatlakozzon azokhoz a sikeres vállalatokhoz, amelyek a termékvezérelt növekedést kihasználva figyelemre méltó eredményeket érnek el.