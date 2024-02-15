A 10 legfigyelemreméltóbb PLG vállalat 2025-ben

A hagyományos üzleti növekedési modellek általában jelentős beruházásokat igényelnek. Ez gyakran magában foglalja az értékesítési csapat bővítését a magasabb célok elérése érdekében, valamint a hirdetési kiadások növelését a több potenciális ügyfél megszerzése érdekében.

Van azonban egy hatékonyabb módszer a növekedésre: az elégedett ügyfelek lehetnek a leghatékonyabb támogatói. Számos vállalat elmozdul a hagyományos méretezési módszerektől, és helyette a termékvezérelt növekedési stratégiát választja.

Ez a stratégia ellentétben áll a hagyományos értékesítés-vezérelt modellekkel, ahol az értékesítési csapatok és a marketing tevékenységek állnak az előtérben.

A termékvezérelt növekedés (PLG) egy olyan üzleti módszertan, amelyben a termékhasználat ösztönzi az ügyfélszerzést, a terjeszkedést és az ügyfélmegtartást. Mivel ez a stratégia gazdaságosabb és fenntarthatóbb utat kínál a terjeszkedéshez, manapság egyre fontosabbá válik.

Azok a vállalkozások, amelyek PLG stratégiát szeretnének bevezetni vagy finomítani, értékes tanulságokat szerezhetnek a sikeres termékvezérelt vállalatok megfigyeléséből. Ezek a PLG vállalatok bemutatják, hogyan lehet hatékonyan kihasználni a terméket az ügyfélszerzési költségek csökkentése, a felhasználói élmény javítása és a vírusos növekedési ciklus létrehozása érdekében.

Ebben a cikkben a 10 legjobb PLG vállalatról beszélünk, amelyeket követve saját hatékony piacra lépési stratégiát építhet ki.

10 PLG vállalat, amelyek inspiráló példaként szolgálhatnak 2024-ben

A mai digitális környezetben, ahol a felhasználók elvárásai magasak és a verseny kiélezett, egy robusztus PLG-stratégia jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Íme tíz ilyen PLG-vállalat, amelyektől érdemes tanácsokat kérni.

1. ClickUp

Egy átfogó alkalmazás a csapat összes munkájának kezeléséhez: ClickUp

Főbb tanulság: A termék rugalmassága és alkalmazkodóképessége jelentős növekedési tényező lehet. Emellett az, hogy egy platformon belül sokféle iparági igényt kielégítenek, exponenciálisan növelheti a felhasználók számát.

A ClickUp, egy átfogó termékmenedzsment szoftver, példázza a termékvezérelt növekedési stratégia erejét a zsúfolt SaaS piacon. Innovatív megközelítésével a ClickUp gyorsan bővítette felhasználói bázisát, és öt év alatt több mint 6 millió felhasználót szerzett.

A ClickUp sikertörténete alapvetően a felhasználóbarát felületének és a robusztus freemium termékvezérelt növekedési modelljének köszönhető, amelynek döntő szerepe volt a sokszínű felhasználói bázis vonzásában és megtartásában.

A platform sokoldalú megoldásként pozícionálta magát a PLG szoftvereszközök terén. A ClickUp hatékony módszert kínál mindenre, a folyamatok feltérképezésétől és dokumentálásától a célok kitűzéséig és a feladatok automatizálásáig. Emellett a projektmenedzsment, a termékfejlesztés, a marketing, az emberi erőforrás menedzsment és még sok más területen is kielégíti a felhasználók széles körű igényeit.

Állítson fel mérhető célokat a ClickUp-ban; hatékonyan érje el céljait meghatározott ütemtervekkel és célértékekkel

A platform célja, hogy segítse Önt a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben, hogy projektmenedzsment céljait hatékonyabban érje el. Segít a gyors indulásban, a termékbevezetési sablonoktól a növekedési terv sablonokig, az egyedi irányítópultoktól a célkitűzési megoldásokig.

Ez a megközelítés egyszerűsíti a felhasználói munkafolyamatokat és javítja a felhasználói élményt. A kiváló élmény és a megnövekedett hatékonyság ösztönzi a váltást az ingyenes tervezetekről a fizetős tervezetekre, a felhasználói bázis gyors bővülését és a nagyobb elkötelezettséget.

A ClickUp PLG stratégiája csökkenti az ügyfélszerzés költségeit, miközben maximalizálja a termék használatát. Ezenkívül a felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan fejlődnek, biztosítva, hogy megoldásaik továbbra is a felhasználói igények élvonalában maradjanak.

Ez a stratégia elősegítette a ClickUp termékvezérelt növekedését, bemutatva a felhasználókra összpontosító megközelítés erejét a SaaS iparágban.

További innováció a ClickUp 3. 0 segítségével

Az új ClickUp 3.0 megjelenésével a felhasználók még hatékonyabb funkciókkal növelhetik termelékenységüket. Ezek között megtalálható a teljesen új, személyre szabott kezdőlap, amely csökkenti a figyelemelterelő tényezőket, az összes ClickUp-integrált alkalmazást lefedő univerzális keresőfunkció, az újratervezett beérkező levelek mappa, az összes fájl, irányítópult és táblázat közös központja, egyéni mezők és feladatok, új integrációk és automatizálások, és még sok más.

Gyorsan összefoglalhatja a feladatokat a ClickUp-ban, és kérdéseket tehet fel a feladat tulajdonosáról, a határidőről, a megjegyzésekről és egyebekről a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legújabb funkciója a ClickUp Brain, az AI-alapú tudásmenedzsment asszisztens. Segít tartalom létrehozásában, projektfrissítések generálásában és gyors válaszok megszerzésében a csatlakoztatott alkalmazásokból. Emellett azonnali kontextusfüggő válaszokat ad mindenre, amit a ClickUp-ban a munkájával kapcsolatban kérdez. De ez még nem minden: több mint 100 AI-eszközt tartalmaz, amelyek támogatják a különböző munkavégzési igényeket.

Az intuitív és testreszabható termék hatékony felhasználásával, mint elsődleges eszköz a potenciális ügyfelek generálására és az ügyfélszerzésre, a ClickUp bemutatja, hogyan érhetnek el a PLG vállalatok gyors növekedést és bevétel-növekedést, miközben alacsony szinten tartják az ügyfélszerzési költségeket.

2. Figma

A Figma egy tervezési platform, amelyen csapatok közösen hozhatnak létre termékeket

Főbb tanulság: Minél „megoszthatóbb” és „együttműködőbb” a terméked, annál gyorsabban tud növekedni. Emellett egy erős közösség aranybánya lehet a felhasználók megtartása és elkötelezettségének növelése szempontjából.

A Figma, a tervezési világ úttörője, a termékvezérelt növekedés vagy PLG vállalatok egyik legjellemzőbb példájaként emelkedik ki. Innovatív megközelítéséről híres Figma újragondolta a tervezési eszközök világát azáltal, hogy elsődleges fontosságot tulajdonított a végfelhasználói elkötelezettségnek és elégedettségnek.

A Figma PLG stratégiájának központi eleme az azonnali értékteremtés képessége. A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális beállítási idővel, valamint kezdőknek és szakembereknek egyaránt megfelelő sablonok és eszközök széles választékával azonnal belevágjanak a tervezésbe. Ez az azonnali értékteremtés biztosítja, hogy a felhasználók gyorsan felismerjék a Figma hasznosságát, elősegítve a gyors elterjedést és a hosszú távú elkötelezettséget.

A Figma növekedését a felhasználói visszajelzésekre való erős összpontosítás táplálja. A platform folyamatosan fejlődik a felhasználói visszajelzések beépítésével, biztosítva, hogy a tervezési trendek és a felhasználói igények élvonalában maradjon. Ez a felhasználóközpontú megközelítés kulcsfontosságú volt a Figma útjában, hogy vezető termékvezérelt növekedési vállalattá váljon.

A Figma példázza a termékminősített potenciális ügyfelek (PQL) hatékony felhasználását is, kihasználva a termékhasználati adatokat a potenciális ügyfelek azonosítására és ápolására. A Figma hatékonyan alakítja át az elkötelezett felhasználókat hűséges ügyfelekké azáltal, hogy a felhasználói tevékenységekre, például a komponensek létrehozására és a csapatokon belüli együttműködésre összpontosít.

3. Calendly

Calendly – Hatékony hívásfoglalási automatizálási platform

Főbb tanulság: Ha terméke a szokásos használat során természetesen megjelenik a nem felhasználók előtt (például egy ütemezési link megosztásakor), akkor hatékony növekedési ciklussal rendelkezik.

A Calendly, egy automatizált ütemezési eszköz, kiemelkedő példa egy olyan vállalatra, amely a termékvezérelt növekedést (PLG) és a vírusosságot kombinálva lenyűgöző növekedést ért el. A Calendly, amely egyszerűsíti a találkozók ütemezését a szakemberek számára, hatékonyan kihasználta termékének belső értékét a felhasználók megszerzésének és megtartásának ösztönzésére.

A Calendly sikerének kulcsa a termék és a piac közötti erős összhang. A platform egy általános problémát old meg: a találkozók ütemezésének nehézkes folyamatát. A felhasználóbarát és hatékony megoldásnak köszönhetően a Calendly-nek sikerült sokszínű felhasználói bázist vonzania és megtartania. Ez az erős termék-piac összhang elengedhetetlen minden PLG-stratégiához, mivel biztosítja, hogy a termék rezonáljon a célközönséggel és valódi igényt elégítsen ki.

A Calendly növekedését alapvetően vírusos jellege hajtja. Minden alkalommal, amikor egy felhasználó Calendly-meghívót küld, nem csupán egy találkozót szervez, hanem új felhasználókat is bevezet a platformra. Ez egy vírusos hurkot hoz létre, amelyben a Calendly-meghívók címzettjei azonnal megláthatják a termék értékét, és gyakran maguk is regisztrálnak a szolgáltatás használatára.

A Calendly megközelítése bemutatja egy olyan termék erejét, amely természetesen bevon másokat és egyértelmű értéket nyújt.

4. HubSpot

A HubSpot egy hatékony és könnyen használható értékesítési CRM, amely felgyorsítja az értékesítési folyamatot

Főbb tanulság: Az adatközpontú, kontextusban releváns felhasználói elkötelezettség elősegítheti a közvetlen termékélmény javítását, és megalapozhatja a hosszú távú felhasználói megtartást és az üzleti növekedést.

A SaaS iparágban elismert szereplő, a HubSpot innovatív bevezetési stratégiáival mércét állított a termékvezérelt növekedés (PLG) terén.

A termékvezérelt bevezetés (PLO) a HubSpot megközelítésének központi eleme, amely a felhasználók viselkedési mintáira és jártassági szintjére hangolt, adatközpontú felhasználói elkötelezettségre összpontosít. Ez a termékvezérelt stratégia a korábbi adatokra és a felhasználói kontextusra épít a hatékony bevezetési élmény érdekében.

A HubSpot PLO keretrendszerének fejlesztése során kiterjedt kísérletezés és folyamatos optimalizálás jellemezte a vállalatot. Kezdetben harmadik féltől származó eszközökre támaszkodva a HubSpot végül kifejlesztette saját menedzsment eszközét, a Projects-t, amely egy platformba integrálva a felhasználói élményt javította az ügyfelek célkitűzéseinek, a felelősségvállalásnak és az oktatási tartalmaknak az integrálásával.

A CRM-központú megközelítésre való áttérés jelentős átmenetet jelentett a HubSpot számára. Felismerve, hogy a felhasználók marketingplatformjukat CRM-ként használták, a HubSpot irányt váltott, ami a havi regisztrációk számának növekedéséhez és a felhasználói elkötelezettség javulásához vezetett. Ez a CRM-központú megközelítés ma a HubSpot termékvezérelt stratégiájának sarokköve.

A HubSpot PLG-sikerének kulcsa a sokszínű önkiszolgáló erőforrások, köztük a közösségi hozzáférés és a rengeteg cikk és videó. A vállalat különböző bevezetési taktikákat alkalmaz, mint például élő csevegés, automatizált CRM-folyamatok, eszköztippek, bemutatók, dokumentációs sablonok és személyre szabott üdvözlő üzenetek, amelyeket gondosan a különböző felhasználói szegmensekhez igazítottak.

A vállalatnak kritikus fontosságú, hogy megértse és kielégítse a különböző felhasználói szerepköröket és személyiségeket. A termék belsejében és kívül történő viselkedés értékelésével, valamint a különböző marketing személyiségek figyelembevételével a HubSpot testre szabja bevezetési folyamatait, hogy hatékonyan kielégítse a felhasználók sokféle igényét.

5. Slack

Összegyűjtse az összes munkahelyi kommunikációját egy helyen a Slack segítségével, az egyik legismertebb PLG vállalat

Főbb tanulság: A termék vonzerejét azáltal lehet növelni, hogy az a munkahelyi tevékenységek középpontjába kerül. Emellett egy gazdag integrációs ökoszisztéma is hozzájárulhat ahhoz, hogy a felhasználók a platformhoz ragaszkodjanak.

A Slack, az üzleti kommunikáció úttörője, példázza a termékvezérelt növekedési (PLG) stratégia sikeres megvalósítását.

A szilícium-völgyi startupból globális piacvezetővé válásának útját egy átalakító küldetés vezérli: a munkahelyi kommunikáció újragondolása. Az üzenetküldés, a fájlmegosztás és a valós idejű együttműködés integrálásával a Slack egy széles körben elterjedt igényt elégített ki: a koherens kommunikációs eszközök iránti igényt.

A Slack gyors növekedésének kulcsa a freemium modell stratégiai alkalmazása volt, amely vonzó ingyenes verzióval és fejlett prémium funkciók ígéretével csábította a felhasználókat. Ez a megközelítés bevonta a felhasználókat és ösztönözte őket, hogy népszerűsítsék a Slacket a szervezeteiken belül, ami vírusos növekedési ciklust eredményezett.

A Slack sikerének másik alapköve a gondos felhasználói bevezetés volt. A Slack interaktív oktatóanyagok és kontextusfüggő segítségnyújtás révén biztosította, hogy a felhasználók gyorsan megismerjék a funkciókat, és ezzel tartós felhasználói elkötelezettséget ért el.

6. UserMotion

A UserMotion egy értékesítési intelligencia platform a potenciális ügyfelek pontszámának előrejelzésére

Főbb tanulság: Az AI felhasználása a potenciális ügyfelek pontszámának előrejelzésére és a termékhasználati adatokra való összpontosítás jelentősen egyszerűsítheti a potenciális ügyfelek prioritásainak meghatározását és növelheti a PLG vállalatok bevételeit.

A UserMotion egy kifejezetten B2B SaaS vállalatok számára tervezett, csúcstechnológiás értékesítési intelligencia platform. Prediktív lead scoring segítségével azonosítja a vásárlás, bővítés vagy elvándorlás szempontjából potenciális ügyfeleket, és szakértők által kidolgozott stratégiák segítségével irányítja az elkötelezettséget.

Ez a megközelítés különösen előnyös azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálni szeretnék értékesítési stratégiájukat és a legnagyobb bevételt generáló célszámlákat szeretnék megcélozni.

A UserMotion mesterséges intelligenciával működő platformja a termékhasználati adatok és a vevői igényekre vonatkozó információk kombinációja alapján rangsorolja a fiókokat. Ezzel az eszközzel a vállalatok megduplázhatják potenciális ügyfeleik számát, ha a bevétel növekedése szempontjából legígéretesebb potenciális ügyfelekre koncentrálnak.

A platform megvalósítható betekintésekkel segít maximalizálni a bevételeket, és összehangolja az értékesítési stratégiákat a termékhasználati mintákkal, feltárva a bevételtermelés leghatékonyabb útjait.

A UserMotion átfogó megoldást kínál a piacra lépési (GTM) stratégiák értékeléséhez és fejlesztéséhez. Adat alapú betekintései segítenek a vállalkozásoknak megérteni értékesítési teljesítményüket, azonosítani erősségeiket és a fejlesztésre szoruló területeket.

7. Grammarly

A Grammarly egy mesterséges intelligenciával támogatott angol nyelvű kommunikációs segédtechnológia

Főbb tanulság: A közösségépítés és az értékek vezérelte megközelítés, a felhasználói visszajelzésekre való összpontosítással kombinálva, egy vállalatot az iparág élvonalába repíthet.

A fejlett digitális írási segítségnyújtásáról híres Grammarly az információs technológia és szolgáltatások területén sikeres PLG-vállalatok ragyogó példája.

A Grammarly PLG-stratégiájának középpontjában a marketing által minősített potenciális ügyfelek (MQL-ek) kihasználása áll, hogy az első felhasználókat vírusos hurokba vonzza.

A Grammarly egy vonzó és felhasználóbarát eszközt kínál, amelyet könnyen letölthet és telepíthet, így olyan környezetet teremt, ahol az új felhasználók természetesen vonzódnak a kínálatához. Ez a kezdeti elkötelezettség kritikus fontosságú a felhasználók által vezérelt, termékvezérelt növekedési modell előmozdításában.

A Grammarly értékesítési csapata kulcsszerepet játszik az ígéretes, termékre alkalmas potenciális ügyfelekkel való kapcsolattartásban, biztosítva, hogy a platform értéke jól kommunikálva és megértve legyen. Ez a célzott megközelítés segít az érdeklődő felhasználók hűséges ügyfelekké alakításában.

A Grammarly ügyfélsiker (CS) csapata ugyanolyan fontos része a PLG stratégiának. Fő feladata az új felhasználók bevonása, különösen azoké, akiknek segítségre van szükségük bizonyos funkciók használatához. A CS csapat proaktívan azonosítja és kezeli a PLG-vel kapcsolatos ügyfélvesztés kockázatait, és azon dolgozik, hogy megtartsa és visszaszerezze az elvándorló ügyfeleket.

Olvassa el még: Termékvisszajelzési szoftver a legjobb ügyfél-megismeréshez

8. Zapier

A Zapier egy munkafolyamat-automatizálási platform hatékony csapatok, eszközök és folyamatok számára

Főbb tanulságok: A stratégiai időzítés és piaci pozícionálás, a vevőközpontú növekedésre való összpontosítás, valamint a robusztus tartalom- és SEO-stratégia exponenciális növekedéshez vezethet a technológiai iparban.

A Zapier elképesztő, 230 millió dolláros éves ismétlődő bevétel (ARR) és 5 milliárd dolláros értékelés eléréséhez vezető útja, amelyet 1,3 millió dolláros finanszírozással ért el, a stratégiai növekedés és innováció erejének bizonyítéka.

A Zapier indulása egybeesett az API-k egyre növekvő elterjedtségével, valamint a felhőszolgáltatások és a SaaS-alkalmazások térnyerésével. Beléptek a virágzó, 9 milliárd dolláros iPaaS-piacra, ahol kódolás nélküli megoldást kínáltak különböző SaaS-alkalmazások összekapcsolására, és az integrációkat a nem technikai felhasználók számára is elérhetővé tették.

Sok startup-tal ellentétben a Zapier növekedését egyetlen kezdeti finanszírozási kör táplálta. Ez a tőkehatékonyság és a külső finanszírozásra való korlátozott támaszkodás lehetővé tette számukra, hogy jelentős tulajdonrészt és ellenőrzést tartsanak fenn.

A Zapier kezdetben a fórumokon való aktív részvétellel, ügyfélszolgálati csapatának közvetlen segítségnyújtásával és a bizalomépítéssel erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére összpontosított. Kivételes ügyfélszolgálatukra való összpontosításuk és az ügyfélsiker vállalati alapértéknek való elismerése döntő fontosságú volt a növekedésük korai szakaszában.

A Zapier növekedését egy robusztus SEO-stratégia is elősegítette. Több ezer automatizált, SEO-optimalizált céloldalt hoztak létre minden alkalmazásintegrációhoz, így magas szándékú keresési forgalmat vonzva. Az alkalmazások használati eseteire és értékeléseire összpontosító tartalommarketing-stratégiával párosítva a Zapiernek sikerült széles közönséget vonzania.

A Zapier növekedési története kiváló példa arra, hogy a stratégiai pozícionálás, az ügyfélközpontúság, a tőke hatékony felhasználása és az adaptív stratégiák hogyan vezethetnek exponenciális növekedéshez a versenyképes technológiai iparban.

9. Miro

Vizuális munkaterület, amely lehetővé teszi a szétszórt csapatok számára a tervezést és a fejlesztést – Miro

Főbb tanulság: Az azonnali hasznosság és a termék képességeinek megismerése új felhasználókat hozhat, akikből életre szóló ügyfelek válhatnak. Ha termékét más alapvető eszközökkel integrálja, akkor nélkülözhetetlenné teheti azt.

A Miro, egy vizuális csapatmunkát támogató platform, újrafogalmazza a termékvezérelt növekedési (PLG) stratégiák standardját a SaaS iparágban. Világszerte több mint 45 millió felhasználóval a Miro sikere egy gondosan kidolgozott piacra lépési (GTM) stratégiában gyökerezik. A terméket használják elsődleges eszközként az ügyfélszerzés, a konverzió és a terjeszkedés érdekében.

A Miro PLG-sikerének központi eleme a vevőközpontú megközelítés, amelyben a felhasználói igények megértése és azokhoz való alkalmazkodás a legfontosabb. A Miro rendszeresen felülvizsgálja fő célközönségét és főbb felhasználási eseteit, így biztosítva, hogy kínálata releváns és értékes maradjon. A vevői empátia képzése szintén kritikus eleme stratégiájuknak, amelynek középpontjában a felhasználói igények valódi megértése és kielégítése áll.

A Miro platformja egyszerűségével és gyors megtérülésével tűnik ki. A freemium termékvezérelt növekedési modell azonnali, kézzelfogható előnyöket kínál, ösztönözve a felhasználókat a felfedezésre, majd később a fejlettebb funkciókra való áttérésre.

Kiterjedt sablonválasztékuk akvizíciós és aktivációs stratégiaként is szolgál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy strukturált, inspiráló keretekkel induljanak, ahelyett, hogy üres lappal kezdenének.

10. Zoom

A Zoom egy all-in-one intelligens együttműködési platform, amely megkönnyíti a kapcsolattartást

Főbb tanulság: A termék egyszerűsége és megbízhatósága széles körű felhasználói réteget vonzhat. A felhasználói visszajelzésekhez való gyors alkalmazkodás, különösen nehéz időkben, elengedhetetlen a fenntartható növekedéshez.

A videokonferenciák terén vezető szerepet betöltő Zoom, különösen a világjárvány idején, közismert névvé vált, és egy egyszerű kommunikációs eszközből mindennapi életünk elengedhetetlen részévé fejlődött.

A „Zoom” szó mára igévé vált, jelezve a platform mélyreható hatását a digitális kapcsolattartásra. Az élet különböző területeibe – az iskolai órákról a vállalati értekezletekig – való zökkenőmentes integrációja bizonyítja univerzális vonzerejét és könnyű használatát.

A Zoom fejlődése a termékvezérelt növekedés (PLG) erejének bizonyítéka. A platform intuitív kialakítása, robusztus ingyenes verziója és a fizetős előfizetésekhez tartozó prémium funkciók exponenciálisan bővítették a felhasználói bázist.

A világjárvány tovább erősítette ezt a növekedést, amelynek köszönhetően a Zoom egy üzleti eszközből a távoktatás, a távmunka és a társadalmi interakciók kritikus eleme lett.

A Zoom képes volt gyorsan bővíteni működését, hogy kielégítse a pandémia idején megnövekedett keresletet, ami figyelemre méltó eredmény. Ügyesen kezelték az olyan kihívásokat, mint a biztonsági aggályok és a felhasználói adatvédelem, azáltal, hogy meghallgatták az ügyfelek visszajelzéseit és gyorsan alkalmazkodtak.

A termékvezérelt növekedés elfogadása

A 10 legjobban teljesítő termékvezérelt vállalat sikertörténetei inspirálhatják azokat a vállalkozásokat, amelyek a folyamatosan változó digitális piacon szeretnének boldogulni.

A ClickUp változatos iparági igényekhez való alkalmazkodóképességétől a Zoom egyszerűségéig és megbízhatóságáig, minden SaaS vállalat egyedi megközelítést mutat be a termékvezérelt növekedés kihasználására. Ha megfigyeljük ezeket az iparági vezetőket, a PLG vállalatok alapvető témája egyértelmű: a vevőközpontú stratégiák és az innovatív termékfejlesztés integrálása a kulcsa a fenntartható növekedésnek és a piaci vezető szerepnek a digitális korszakban.

Ezek a szoftvercégek bemutatják a termékvezérelt növekedés erejét, és útmutatást adnak másoknak, hogy kövessék őket, bizonyítva, hogy a termékélményre való összpontosítás figyelemre méltó sikerekhez vezethet.

Fedezze fel, hogyan alkalmazkodik a ClickUp az Ön iparágának igényeihez és javítja a termelékenységet. Kezdje meg még ma a ClickUp használatát, és csatlakozzon azokhoz a sikeres vállalatokhoz, amelyek a termékvezérelt növekedést kihasználva figyelemre méltó eredményeket érnek el.