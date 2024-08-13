ClickUp blog
7 márkaaktiválási példa stratégiákkal az elkötelezettség növelésére

7 márkaaktiválási példa stratégiákkal az elkötelezettség növelésére

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
2024. augusztus 13.

Volt már olyan zenei fesztiválon vagy szakkiállításon, ahol váratlanul vonzotta egy márka standja? Talán interaktív játékot, egyedi fotózási lehetőséget kínáltak, vagy ingyenes mintákat osztogattak, amelyekről még mindig beszél.

Ez a márkaaktiválás ereje – egy olyan marketingstratégia, amely az alkalmi járókelőket hűséges ügyfelekké alakítja.

A mai telített piacon, ahol a vásárlókat más márkák számtalan reklámja bombázza, nem elég csak egy fülbemászó szlogen vagy feltűnő logó. A márkáját érezni, megtapasztalni és emlékezni kell rá.

Ebben a blogban márkaaktiválási példákat és stratégiákat, a márkaaktiválási élmény megteremtésének módját és még sok mást is megvizsgálunk. 👇

A márkaaktiválás megértése

A márkaaktiválás egy olyan marketingstratégia, amely közvetlen, vonzó és interaktív élményeket fejleszt ki, amelyek elősegítik a márka értékeinek érvényesülését, és arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy tegyenek lépéseket és hosszú távú kapcsolatot építsenek ki a márkával.

A hagyományos reklámokkal ellentétben a márkaaktiválás interaktív, emlékezetes tevékenységek révén jelenti be a márka megjelenését és életre kelését, amelyek arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy személyes szinten is kapcsolatba lépjenek a márkával.

Ez élő események szervezésével, gerilla- vagy élménymarketing alkalmazásával, bolti promóciós stratégiák végrehajtásával, digitális marketingkampányok lebonyolításával és más módszerekkel érhető el. Ezek a tevékenységek hozzájárulnak a márka ismertségének növeléséhez.

A márkaaktiválási kampányok típusai

A márkaaktiválás nem egy univerzális stratégia; különböző formákban létezik, mindegyiknek megvan a maga sajátos jellege.

Fedezze fel a különböző típusú márkaaktivációs kampányokat, és tudja meg, hogyan tudják ezek egyedülálló módon felélénkíteni márkáját. 🔋

  • Márkás események és fesztiválok: Ezek a magával ragadó élmények arra szolgálnak, hogy a fogyasztókat közvetlenül bevonják a márka élményébe. Ezek között megtalálhatók a márka által szponzorált nagyszabású zenei fesztiválok és a kisebb, niche események is, amelyek egy adott közönségre vannak szabva.
  • Termékbevezetési akciók: Ezek a drámai, figyelemfelkeltő tevékenységek általában nagy érdeklődést keltenek egy új termék iránt. Az ilyen akciók gyakran tartalmaznak váratlan vagy szokatlan elemeket, amelyek meglepetést és örömet okoznak a fogyasztóknak.
  • Felhasználók által generált tartalom (UGC) kampányok: Az ilyen kampányok arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy hozzanak létre és osszanak meg saját, a márkához kapcsolódó tartalmakat. Akár közösségi média kihívások, akár fotópályázatok formájában, az UGC kampányok növelik az elkötelezettséget és közösséget építenek.
  • Kiterjesztett valóság (AR) élmények: A lenyűgöző és futurisztikus AR-élmények digitális információkat vetítenek a valós világra, interaktív és vonzó módszereket kínálva a fogyasztóknak a márkával való kapcsolatfelvételhez.
  • Virtuális valóság élmények: Ezek a magával ragadó, 360 fokos környezetek a felhasználókat virtuális világokba repítik, ahol valósághű jelenetek és tárgyak segítségével mélyrehatóan felfedezhetik a termékeket vagy a márka történetét.
  • Influencerekkel való együttműködés: A népszerű közösségi média személyiségekkel való együttműködés a márka népszerűsítésében növelheti az elkötelezettséget és a hitelességet. Segíthetnek abban, hogy nagyobb érdeklődést keltsenek a termék iránt, és célzott módon növeljék annak láthatóságát a közönségük körében.
  • Ok-marketing kezdeményezések: Próbálja ki ezeket a márkamenedzsment stratégiákat, hogy márkáját társadalmi vagy környezeti ügyekkel hozza összhangba. Ez nemcsak javítja márkájának imázsát, hanem érzelmi kötődést is kialakít jelenlegi és potenciális közönségével.

A sikeres márkaaktiválási stratégiák közös vonásai

A sikeres márkaaktiválási stratégiáknak több közös jellemzője is van, amelyek hozzájárulnak hatékonyságukhoz.

Stratégiai összehangolás a márka értékeivel

A sikeres márkaaktiválások szorosan összefüggenek az általános márkastratégiával. A cél olyan emlékezetes élmények létrehozása, amelyek megerősítik a márka értékeit és alapvető üzenetét. Ez azt jelenti, hogy az aktiválási kampány minden érintkezési pontjának – legyen az élő esemény, digitális interakció vagy termékbemutató – következetesen kell közvetítenie a márka pozicionálását és üzenetét.

A márkaaktiválási ötletek és a márkastratégia közötti koherencia biztosításával erősebb, egységesebb márkaimázst építhet a fogyasztók tudatában.

Brainstorming és SWOT-elemzés

A brainstorming és a SWOT-elemzés (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) kulcsfontosságúak a hatékony márkaaktiválási stratégiák kidolgozásában.

A brainstorming üléseken marketingcsapata kreatív ötleteket generálhat a kommunikációs célok eléréséhez, és gyakran olyan új koncepciókat fedezhet fel, amelyek egy strukturáltabb környezetben nem feltétlenül tűnnének fel.

💡 Profi tipp: Hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, használjon márkairányelv-sablonokat, hogy csapata megértse és fenntartsa márkájának hangvételét.

A SWOT-elemzés segít a stratégiai keretrendszeren keresztül értékelni az egyes ötletek megvalósíthatóságát és potenciális hatását. Az erősségek és lehetőségek elemzése segít csapatának azonosítani azokat a kulcsfontosságú előnyöket, amelyeket a kampányban ki lehet aknázni.

Hasonlóképpen, a másik két szempont lehetővé teszi a proaktív kockázatkezelést, hogy kampánya ellenálljon a gyakori kihívásoknak.

Olvassa el még: 10 márkairányelv-példa, amelyek segítenek inspiráló márka építésében

A közösségi média aktív használata

A digitális média hatékony eszköz a márkaaktivációs kampányok erősítésére, mivel olyan platformot kínál, amelyen keresztül gyorsan el lehet érni a szélesebb közönséget. A sikeres márkaaktivációk integrálják a közösségi média eszközeit, hogy hashtagek, kihívások és élő események révén ösztönözzék a felhasználók részvételét.

Például az ALS Ice Bucket Challenge a közösségi média platformjait használta a tudatosság növelésére és adományok gyűjtésére. Ez a kampány rávilágít arra, hogy a vírusként terjedő tartalom hogyan ösztönözhet jelentős elkötelezettséget és cselekvésre inspirálhat.

A közösségi média az elkötelezettség mellett értékes adatokat és betekintést is kínál, lehetővé téve a márkák számára, hogy mérjék aktiválásaik hatását, nyomon kövessék a fogyasztói hangulatot, és valós időben módosítsák stratégiáikat. Sőt, még ennél is jobb, hogy segít egy tartós márkaidentitás és hírnév kialakításában. 🐝

7 márkaaktiválási példa, amelyből tanulhat

Marketing inspirációt keres, hogy saját márkaaktiválási erőfeszítéseit felpörgethesse? Nézze meg ezt a hét kiemelkedő példát, amelyek kreatív és hatékony stratégiákat mutatnak be. 📊

1. Stella Artois: Hotelélmény

Stella Artois
Forrás: BizBash

A prémium belga sörmárka, a Stella Artois célja az volt, hogy javítsa luxuspozícióját és kapcsolatot teremtsen a pandémia idején otthon maradó fogyasztókkal.

A márka gondosan kidolgozott egy ötcsillagos szállodai élményt, amelyet a fogyasztók otthonuk kényelméből élvezhettek. Luxusszállodákkal együttműködve egyedi szobaszerviz-élményt kínáltak az ügyfeleknek, amely magában foglalta a gourmet ételeket és a Stella Artois sört, amelyet közvetlenül a fogyasztók ajtajához szállítottak.

Ráadásul hírességek öltöztek be szállodai személyzetnek, például concierge-nak, bárpultosnak és szobaszolgálatnak.

✅Tanulság: A prémium márkákkal és hírességekkel való együttműködés javíthatja a márka luxuspozícióját, és emlékezetes, személyre szabott márkaélményt teremthet, amely rezonál a fogyasztókkal.

2. Adidas: Jump Store

Adidas
Forrás: Creativepool

A sportruházat területén világszerte elismert piacvezető, az Adidas célja az volt, hogy népszerűsítse kosárlabda-termékcsaládját és erősítse kapcsolatait az NBA-sztár Derrick Rose-zal. Kampányukkal az Adidas és kosárlabdacipői körüli érdeklődést kívánták felkelteni.

Az Adidas Londonban megnyitotta a Jump Store-t, egy élményközpontú pop-up üzletet, amelynek polcai 3 méter magasak – ez egy kosárlabda palánk magassága. A rajongókat meghívták, hogy „ugorjanak” egy ingyenes Derrick Rose signature cipőért, ezzel ösztönözve az NBA-sztár sportosságát. A koncepció az volt, hogy kihívást jelentsen a résztvevők képességeinek, és összekapcsolja a sport fizikai jellegét a márkával.

✅Tanulság: A közönséget fizikailag vagy mentálisan kihívások elé állító márkaaktiválás mély elkötelezettséget eredményezhet, különösen akkor, ha egy erős márka-nagykövethez vagy influencer marketinghez kapcsolódik.

3. Zappos és Google: Fizessen cupcake-kel

Zappos
Forrás: Adweek

A Zappos egy ügyes marketingfogással Austinban, Texasban felülmúlta a Google fotóalkalmazásának promócióját. A Google egy food truckot állított fel, ahol ingyenes cupcake-eket osztottak #PayWithAPhoto hashtaggel ellátott fotókért cserébe.

Egy szellemes ellenlépésként a Zappos egy nagy kartondobozt állított fel a közelben, amelyen a logójuk és olyan feliratok voltak, mint „Insert Cupcake” (Tedd be a cupcake-et) és „Be Happier” (Légy boldogabb). A járókelők a Google cupcake-jeiket olyan menő ajándékokra cserélhették, mint órák, táskák és ajándékkártyák a #PayWithACupcake hashtag alatt.

✅Tanulság: A nem versenytárs márkák tevékenységének okos kihasználása felerősítheti saját kampányát, és tartós benyomást kelthet a fogyasztókban, amely az esemény után is sokáig megmarad.

Olvassa el még: Hogyan maximalizálhatja a márkahűséget az ügyfelek támogatásával?

4. Lipton Ice Tea: Legyen napfényes reggel

Lipton
Forrás: Campaign

A Lipton Ice Tea márka megpróbálta átpozícionálni márkaimázsát az Egyesült Királyságban, ahol a hagyományos forró tea fogyasztása dominál. Célja az volt, hogy az jeges teát frissítő, egész évben fogyasztható italként népszerűsítse, különösen a fiatalabb korosztályt megcélozva.

A kampány egy sor izgalmas nyári eseményt tartalmazott, köztük a kiemelkedő „Rise and Slide” rendezvényt a londoni King’s Crossban. A résztvevők egy óriási vízi csúszdát használhattak, emellett ingyenes reggelit és élő szórakoztató programokat is élvezhettek.

Az aktiválás sikere a magával ragadó, sokrétű marketingmegközelítésnek köszönhető, amely magában foglalta a vonzó tevékenységeket, a stratégiai influencer-partnerségeket és az erős közösségi média jelenlétet – mindez pedig megérintette a célcsoportot.

✅Tanulság: A helyi kultúra kiaknázása és a közösségi médiával való kiegészítése jelentősen növelheti a márka ismertségét és piaci részesedését, különösen ha ezt vonzó, helyszíni tevékenységekkel kombinálják.

5. Starbucks: Sparkle Shop

Starbucks
Forrás: Marketing Magazine

A kávéipar globális vezetője, a Starbucks célja az volt, hogy bővítse hűséges ügyfélkörét és felkeltse az érdeklődést ünnepi termékei iránt.

A Sparkle Shop egy pop-up esemény volt New York Cityben. Egy csillogó, ünnepi butikként tervezték, ahol a látogatók böngészhettek és megvásárolhatták a Starbucks exkluzív ünnepi termékeit. A termékek, köztük a limitált kiadású csillogó Starbucks poharak és az ünnepi témájú bögrék, vizuálisan is lenyűgözőek voltak.

✅Tanulság: A szezonális témákhoz igazodó, időben korlátozott, exkluzív élmények ösztönözhetik a fogyasztói elkötelezettséget és növelhetik az eladásokat, miközben erősítik a márkahűséget is.

6. HP: Antigravitációs nyomtató

HP
Forrás: HP

A technológiai és nyomtatási megoldások terén világszerte vezető HP célja az volt, hogy bemutassa új nyomtatói termékcsaládjának innovatív megoldásait.

Az antigravitációs nyomtató kampány célja az volt, hogy váratlan stílusban mutassa be a HP legmodernebb megoldásait, megerősítve ezzel a vállalat innovatív iparági szereplőként szerzett hírnevét.

A vizuálisan lenyűgöző kampányban egy nyomtató volt látható, amely úgy tűnt, mintha megcáfolná a gravitációt, mivel fejjel lefelé lógva is tökéletesen nyomtatott. Ezt a berendezést forgalmas nyilvános helyeken állították ki, hogy vonzza és lekösse a járókelőket.

✅Tanulság: A vizuálisan vonzó és váratlan márkaaktiválások felkelthetik a közönség figyelmét és megerősíthetik a márka innovatív hírnevét, különösen akkor, ha stratégiailag jól látható helyeken helyezik el őket.

7. Dunkin’ Donuts: Ajándék RV

Dunkin' Donuts
Forrás: Marketing Dive

Ez a vezető kávé- és süteménylánc a termékek közvetlen eljuttatásával a közösséghez szerette volna növelni márkaismertségét. Ezért elindították a Giveaway RV programot, hogy személyes szinten lépjenek kapcsolatba a rajongókkal, és szórakoztató, emlékezetes márkaélményt teremtsenek.

A Dunkin’ Donuts RV márkás jármű több városban is megfordult, és ingyenes kávé- és fánkmintaosztást tartott. Ráadásul a jármű a Dunkin jellegzetes színeit és logóit is viselte, így mobil márka-nagykövetként is funkcionált.

A Dunkin’ jóindulatot és izgalmat keltett azzal, hogy útra vitte a márkát és ingyenes termékeket kínált. A lakóautó mobilitása lehetővé tette a márka számára, hogy több helyszínen is nagyobb közönséget érjen el.

✅Tanulság: Ha mobil aktiválások és közösségi média segítségével közvetlenül eljuttatja márkáját a fogyasztókhoz, és ezzel várakozást kelt, javíthatja márkájának láthatóságát, jó hírnevét és a fogyasztók elkötelezettségét.

Olvassa el még: Útmutató a márkamenedzsmenthez új márkamenedzserek számára

Hogyan lehet sikeres márkaaktiválási stratégiát és kampányt kidolgozni?

A sikeres márkaaktiválási stratégia kidolgozása több körös kreatív végrehajtást és folyamatos menedzsmentet igényel, hogy tartós benyomást hagyjon a fogyasztókban.

Az olyan átfogó marketing- és projektmenedzsment eszközök, mint a ClickUp for Marketing, egyszerűsíthetik a folyamatot és garantálhatják, hogy márkaaktivációs kampányai hibátlanul valósuljanak meg.

Így kell csinálni! 🧑‍💻

1. lépés: Használja a ClickUp Goals szolgáltatást a kampány céljainak meghatározásához

ClickUp célok
Készítsen és ossza meg a KPI-ket és a célokat a márkázási csapatával a ClickUp Goals segítségével.

A kampány megkezdése előtt határozza meg egyértelműen, mit szeretne elérni. Legyen az a vásárlói elkötelezettség növelése vagy a márka ismertségének növelése, a ClickUp Goals segítségével meghatározza és nyomon követheti a célokat. Ez segít a csapat konkrét, mérhető céljainak elosztásában, amelyek az egész stratégiát irányítják.

Fontolja meg ennek a funkciónak a használatát a márkaismertségi KPI-k nyomon követésé hez és a csapat tájékoztatásához a kampány előrehaladásáról.

2. lépés: Ötleteljen és vizualizálja ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

ClickUp Whiteboards
Alakítsa kampányát egy világos, szervezett térképpé, amelyen a feladatok, az ütemtervek és a csapat szerepei egy helyen láthatók a ClickUp Whiteboards segítségével.

A sikeres márkaaktiválási kampányok alapja az ötletek összekapcsolása és a koncepciók kidolgozása. Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy valós időben ötleteket gyártson és koncepciókat dolgozzon ki.

Lehet vázlatot készíteni a gondolatairól, összekapcsolni azokat megvalósítható feladatokkal, és az elvont ötleteket konkrét tervekké alakítani.

3. lépés: Ossza fel a kampányt a ClickUp Tasks segítségével

ClickUp feladatok
A te feladatod, a te módszered! Tapasztald meg a ClickUp Tasks segítségével a termelékenység egyszerűsített megközelítését!

A ClickUp Tasks segítségével oszd fel kampányodat kezelhető feladatokra. Rendeld ezeket a feladatokat a csapat tagjaihoz, állíts be egyértelmű határidőket, és kövesd nyomon az előrehaladást, hogy minden a terv szerint haladjon.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat a kampány minden szakaszához, a tervezéstől a végrehajtásig, így könnyen láthatja, hol tartanak a dolgok és mi a következő lépés.

ClickUp feladatlisták
A ClickUp feladatlistákkal könnyedén nyomon követheti projektjeit, amelyek a maximális termelékenység érdekében lettek kialakítva.

A dolgok megkönnyítése érdekében próbálja ki a ClickUp feladatlistákat a márkaaktiválás minden szakaszában, és nézze meg az előre elkészített sablonokat, hogy időt takarítson meg és elkerülje ugyanazon feladatok ismételt beállítását.

4. lépés: Dokumentálja stratégiáját a ClickUp Docs és a Brain segítségével

ClickUp Docs
A ClickUp Docs segítségével a csapatok hatékonyan tervezhetik, végrehajthatják és nyomon követhetik a márkaaktiválási ötleteket és kampányokat.

Finomítsa márkaaktiválási stratégiáját azáltal, hogy minden részletet dokumentál a ClickUp Docs szakaszai és alszakaszai segítségével. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy egy helyen hozza létre, tárolja és rendszerezze az összes kampányhoz kapcsolódó dokumentumot a helyszíni és távoli csapatok számára. Tartalmazhat gazdag szöveget, képeket, videó linkeket és még sok mást.

A dokumentumok garantálják, hogy egyetlen értékes ötlet sem vész el, és csapata gazdag dokumentációs forráshoz jut, amelyből azonnal előhívhatja a releváns részleteket.

ClickUp Brain
A ClickUp Brain betekintéseinek kihasználásával a márkák úgy alakíthatják üzeneteiket, hogy azok konkrét közönségszegmenseknél találjanak visszhangra.

A ClickUp Brain segít ötleteket gyűjteni olyan tartalmakhoz, amelyek rezonálnak a közönségével. Csak adjon meg néhány részletet a célközönségéről és céljairól, és az AI olyan ötleteket javasol, amelyek pontosan megfelelnek az elkötelezettség és a láthatóság szempontjából. Ráadásul a trendek és a versenytársak tevékenységének elemzésével friss tartalmat biztosít.

Emellett a munkafolyamatot is megkönnyíti. Ahelyett, hogy órákat töltene brainstorminggal, a ClickUp Brain automatizálja a tartalomkészítést, így csapata szabadon összpontosíthat az ötletek megvalósítására.

5. lépés: Allokálja az erőforrásokat és kommunikáljon hatékonyan a ClickUp Views segítségével

Növelje csapata termelékenységét a kampány közepén a ClickUp nézetek segítségével, amelyekkel vizualizálhatja a feladatok elosztását.

ClickUp munkaterhelés-nézet
A ClickUp Workload View segítségével tisztázhatja a csapat feladatait – láthatja, ki mit csinál és mikor!

A Workload View egy fantasztikus eszköz a csapat feladatait és erőforrásait kezelni. Világos képet ad mindenki munkaterheléséről, így könnyen láthatja, kinek van túl sok dolga, és kinek van még kapacitása.

ClickUp Chat View
A ClickUp Chat View javíthatja az együttműködést és a hatékonyságot, így zökkenőmentesen végrehajthatja márkaaktivációs stratégiáját, hogy növelje a márka ismertségét.

A ClickUp Chat View egy hatékony eszköz marketingkampányának fejlesztéséhez. Lehetővé teszi csapatának, hogy valós időben kommunikáljon, így könnyen megvitathatják az ötleteket és gyors döntéseket hozhatnak.

Ossza meg a fájlokat és linkeket közvetlenül a csevegésben, hogy mindenki azonnal hozzáférhessen a fontos forrásokhoz. Használja a feladatkiosztásokat és az @említéseket, hogy a csapat tagjai tisztában legyenek a feladataikkal és a határidőkkel.

6. lépés: Kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Dashboards segítségével

ClickUp műszerfalak
Maradjon a célján és motivált – a ClickUp Dashboards segít vizualizálni a csapat céljait és az előrehaladást valós időben.

Kövesse nyomon kampányának teljesítményét, és a valós idejű adatok alapján módosítsa stratégiáit a kampány előrehaladtával.

A ClickUp Dashboards testreszabható felületeket kínál, amelyekkel vizuális betekintést nyerhet olyan kulcsfontosságú mutatókba, mint az elkötelezettség szintje, a feladatok teljesítési aránya, a költségvetési igények és még sok más. Ez az adatközpontú megközelítés segít abban, hogy az aktiválást a célokhoz igazítsa.

Olvassa el még: 15 ingyenes márkaépítési sablon marketinges és kreatív csapatok számára

👀Bónusz: sablonok a márkaaktiváláshoz

Használjon sablonokat, hogy fokozza márkaaktiválási erőfeszítéseit, automatizálja és strukturálja megközelítését. Vessünk egy pillantást néhány sablonra.

ClickUp márkaindítási sablon

A ClickUp márkaindítási terv sablonja segít megtervezni, megszervezni és nyomon követni a márkaindítás folyamatát.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp márkaindítási terv sablonja segít megtervezni, megszervezni és nyomon követni a márkaindítás folyamatát.

A ClickUp márkaindítási terv sablonja segít megszervezni a márkaaktiválási program több szakaszát, beleértve az eszközök létrehozását, az ügyfélérdeklődéseket és a költségvetés kezelését.

Ezzel a sablonnal ellenőrizheti, hogy márkastratégiája jól meghatározott-e és készen áll-e arra, hogy több ügyfelet vonzzon. Fontolja meg egy ütemterv kidolgozását, hogy csapata kiválasztott ötleteit megvalósítási fázisba léptesse.

ClickUp kampány- és promóciókezelési sablon

A ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse csapatát a kampányok és promóciók koordinálásában.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse csapatát a kampányok és promóciók koordinálásában.

A ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonja egyszerűsíti a márkaépítéstől a marketingig és az ügyfélszolgálatig terjedő feladatokat.

Funkciókat kínál a feladatok és az ütemtervek hozzárendeléséhez az egyes projektekhez, valamint testreszabható adatkövető eszközöket a fontos mutatók megjelenítéséhez.

ClickUp marketingkampány-kezelési sablon

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a marketingkampányok kezdettől végéig történő kezelésében.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a marketingkampányok kezdettől végéig történő kezelésében.

A ClickUp marketingkampány-kezelési sablon előre meghatározott feladatokat tartalmaz, amelyek általában a legtöbb marketingtervben megtalálhatók.

A sablon biztosítja, hogy márkaaktiválása elérje a kitűzött célokat, a kampányok ütemezését és automatikus elindítását segítő funkcióktól az eredmények nyomon követéséig és a belső és külső csapatokkal való együttműködésig.

A Seequent, egy vezető geotudományi szoftvercég, figyelemre méltó eredményeket ért el. Marketingcsapatuk egy fragmentált technológiai háttérrel küzdött, ami negatívan hatott a nagyszabású kampányok teljesítményére.

A ClickUp bevezetésével a Seequent kétszeresére növelte munkájának hatékonyságát és 50%-kal javította erőforrás-gazdálkodását. A ClickUp különböző projektnézetei egyértelművé tették az erőforrások elosztását, míg az olyan funkciók, mint a Docs és a Kanban Board, egyszerűsítették a projektek felvételét és gyors hozzáférést biztosítottak a csapatoknak a fontos projektmutatókhoz. 📈

Olvassa el még: A 10 legjobb márkamenedzsment szoftver 2024-ben

Indítsa el márkaaktivációs kampányát a ClickUp projektmenedzsment eszközkészletével

Egy hatékony márkaaktiválási kampány segíthet a márkáknak mélyebb érzelmi kapcsolatokat kialakítani a fogyasztókkal azáltal, hogy az alkalmi interakciókat tartós lojalitássá alakítja. Végül is a sikeres márkaaktiváláshoz kreativitás, a célközönség pontos megértése és elkötelezettség szükséges, hogy minden interakcióban értéket nyújtson.

A ClickUp számos új funkcióval segíti csapatát a feladatok koordinálásában és az előrehaladás nyomon követésében. Ezzel a márkaaktivációs kampány végrehajtása a kezdetektől a végéig szisztematikus lesz.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp