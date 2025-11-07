A 10 legjobb Miro-alternatíva és versenytárs 2026-ban

A Miro népszerű választás a fehértáblázáshoz, de ahogy a tábláid egyre nagyobbak lesznek, gyakran zsúfolt felületekké válnak. A post-it cetlik szaporodnak, de az igazi együttműködés megakad. Ha pedig komplex projekteket irányítasz, vagy nagyobb kontrollra van szükséged a struktúra és a költségek felett, a Miro korlátozónak tűnhet.

Számos Miro-alternatíva kínál robusztus vizuális együttműködési funkciókat. Ha diagramkészítési funkciókat keres, a Creately kiváló választás. A tervezésbe integrált együttműködés terén a ClickUp emelkedik ki. A Mural szintén megbízható lehetőség, különösen, ha csapata a Microsoft ökoszisztémán belül dolgozik, a Microsoft Whiteboard mellett. A ClickUp vizuális együttműködési eszközöket is kínál, beleértve a Whiteboardokat és a Mind Mapeket, így kiváló all-in-one megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek egyetlen platformon szeretnék kezelni a projektmenedzsmentet és a brainstormingot. A Lucidchart és a Whimsical szintén népszerű választások a whiteboard-szférában. Legyen szó jobb testreszabásról, zökkenőmentesebb projektátadásról vagy kedvezőbb árakról, ezek a Miro versenytársai ott lépnek be, ahol a Miro nem felel meg az elvárásoknak. Összegyűjtöttük a legjobb lehetőségeket azoknak a csapatoknak, amelyek vizuális együttműködést szeretnének anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat. 👇

A Miro korlátai

Bár értékeljük a Miro együttműködési funkcióit, a következő, számunkra elfogadhatatlan tényezők miatt nem vagyunk rajongói:

Zűrzavar a táblán: Ahogy a táblák egyre nagyobbak lesznek, kissé nyomasztóvá válhatnak, ami megnehezíti, hogy a munkamenetek fókuszáltak és produktívak maradjanak

Bonyolultság nagy csapatok esetében: A felhasználói szerepkörök és jogosultságok kezelése időigényes lehet nagyobb csapatok esetében, és a platform nem biztos, hogy a várt mértékben skálázható a vállalati szintű igényekhez.

Kényelmetlen vezérlés és felület: A Miro vezérlőelemei nem intuitívak, különösen egér vagy trackpad használata esetén, ami frusztrációt okoz a navigálás vagy a szerkesztés során

Teljesítményproblémák nagy tábláknál: A Miro teljesítménye romlik, ahogy a táblák megtelnek tartalommal, például képekkel, videókkal és jegyzetekkel, ami lassúvá teszi a nagy táblák navigálását és frusztrálóvá teszi a használatukat, ami gátolja a termelékenységet

A Miro alternatívái egy pillanat alatt

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy a Miro alternatíváinak együttműködési és vizuális projektmenedzsment funkciói milyen szempontból nyújtanak jobb teljesítményt:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp – AI-alapú fehér táblák + dokumentumok, feladatok, csevegés – A fehér táblán született ötletek feladatokká alakítása – Automatizálások, sablonok, gondolattérképek – Külső megosztás + Gantt-diagram/idővonal-rétegek A legjobb megoldás kis- és nagyvállalati csapatok számára, akiknek AI-alapú vizuális együttműködésre van szükségük a projektvégrehajtáshoz Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Mural – Végtelen vászon, sablonok, jegyzetlapok, időzítők – Vendégként való együttműködés teljes hozzáférés nélkül – AI-alapú strukturálás és jegyzetcsoportosítás Ideális kreatív csapatok és moderátorok számára, akik távoli vagy hibrid tervezési workshopokat tartanak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára Lucidchart – Élő adatszinkronizálás, többfelhasználós együttműködés – Drag & drop funkció folyamatábrák, szervezeti ábrák és munkafolyamatok készítéséhez – Prezentációs mód és platformok közötti exportálás A legjobb megoldás nagy technikai és üzleti csapatok számára komplex rendszerek megtervezéséhez Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás vállalatok számára Creately – Diagramok + projekt- és adatbázis-eszközök – Gantt-diagramok, ERD-k és gondolattérképek – Egyedi adatbázisok + haladás nyomon követése A legjobb megoldás olyan multifunkcionális csapatok számára, amelyeknek projekttervezéshez diagramok készítésére van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára Whimsical – Vázlatok, gondolattérképek, dokumentumok, jegyzetek – Vázlat mód a szerkezet megtervezéséhez – Tiszta felület és gyors együttműködés A legjobb megoldás kis tervező- és termékfejlesztő csapatok számára, akiknek könnyű, intuitív táblára van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára FigJam – Integrálva a Figma tervezőcsomaggal – Widgetek (szavazások, időzítők), élő csevegés, reakciók – Hangcsevegés és együttműködési kurzorok Legalkalmasabb kis- és közepes méretű tervezőcsapatok és termékfejlesztő csoportok számára, akik a Figma ökoszisztémában dolgoznak Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára Microsoft Whiteboard – Integrálva a Teams, az Outlook és az OneDrive alkalmazásokkal – Alakzat- és kézírás-felismerés – Digitális tollal írás és projektsablonok A legjobb megoldás a Microsoft 365 ökoszisztémában működő vállalati csapatok számára, akik egyszerű vizuális együttműködésre vágynak Ingyenes Conceptboard – Végtelen vászon, verziótörténet, @említések a feladatokban – Biztonságos fájlmegosztás, hibrid csapatok támogatása – Beépített videó, vállalati SSO, Data Center Edition Ideális távoli/hibrid csapatok és tanácsadók számára, akiknek biztonságos vizuális workshopokra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7,50 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára Klaxoon – Interaktív táblák szavazásokkal, játékokkal, kvízekkel – Capsule funkció multimédiás képzésekhez – Szófelhők és visszajelzések összesítése Ideális képzésekhez, HR-hez és csapatépítéshez, interaktív workshopokat szervező vezetők számára Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 27 USD/felhasználó/hó áron; egyedi árazás nagyvállalatok számára Sketch – Mac-re szabott UI/UX tervezőeszköz – Intelligens elrendezés, vonalzók, megosztott könyvtárak – Reszponzív tervezés és prototípus-készítés A legjobb megoldás UI/UX-tervezők és kreatív csapatok számára, akiknek nagy pontosságú vázlatkészítésre van szükségük Fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron; 120 USD-s Mac-licenc; egyedi árak vállalatok számára

A 10 legjobb Miro-alternatíva és versenytárs

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehetsz benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a legjobb fehér tábla szoftverek közül válogatott ajánlataink valós idejű együttműködéshez, ötleteléshez, feladatkezeléshez, integrációs lehetőségekhez és még sok máshoz. 📋

Akár rugalmas munkafolyamatokat, moderálási funkciókat, akár fejlett csapatmunkát keres, ezek a Miro-versenytársak minden szükséges eszközt biztosítanak a termelékenység és a kreativitás fokozásához.

1. ClickUp (A legjobb vizuális projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Kezd el ingyenesen használni a ClickUp-ot Ötleteljen, vázoljon és működjön együtt zökkenőmentesen, miközben gondolatait megvalósítható feladatokká alakítja a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp nem csak egy a sok whiteboard-eszköz közül. Valójában ez az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, ami gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkádat.

A ClickUp Whiteboards segítségével minden felület villámgyors, letisztult és a kreatív együttműködésre lett kialakítva. A brainstormingot, a tervezést és a végrehajtást zökkenőmentesen integrálhatod egyetlen platformba, így gyönyörű, egységes élményt teremtve. Nincs többé vázlatkészítés virtuális post-it-eken, amelyeknek nincs folytatása – az ötleteket mostantól egy kattintással közvetlenül ClickUp-feladatokká alakíthatod, így azok zökkenőmentesen beépülnek a munkafolyamatodba.

A vizuális munkamenetek mellett a ClickUp a dokumentumokat, a csevegést és a feladatokat egy egységes ökoszisztémába köti össze. A ClickUp Docs dokumentumokat és multimédiás elemeket közvetlenül a Whiteboardon kapcsolhatja össze, így szabadon ötletelhet, dokumentálhat és feladatokat oszthat ki – mindezt anélkül, hogy lapokat kellene váltania.

Az érintőképernyős felület segítségével intuitív módon vázolhatja fel és építheti fel elképzeléseit.

A megvalósítás terén pedig a ClickUp Brain, a ClickUp natív AI-asszisztense még tovább megy: képeket generál szöveges utasításokból, összefoglalja a beszélgetéseket, strukturált teendőlistákká alakítja a csevegéseket, sőt teljes projekteket is felépít – mindezt ugyanazon a munkaterületen belül. A megosztás egyszerű: a táblákat beágyazhatod a ClickUpba, azonnal megoszthatod őket, vagy PDF-ként exportálhatod.

A ClickUp AI segítségével közvetlenül a táblákról konvertálhat szöveget képekké, ötleteket pedig feladatokká

Ezen felül a ClickUp Mind Maps segít a koncepciók alapjaitól kezdve vizualizálni azokat. Csak néhány kattintással könnyedén lebonthatod a komplex projekteket, és módosíthatod az ötletek szervezését és elrendezését.

Használd a ClickUp Mind Maps-et a felhasználói útvonalak és egyéb munkafolyamatok megtervezéséhez

A ClickUp számos előre elkészített sablont is kínál, például útiterv-táblákat, vizualizációs táblákat és projektfrissítési táblákat, amelyek a csapat igényeihez igazíthatók. Fontolja meg a ClickUp Simple Mind Map Template kipróbálását, hogy megtekintse javaslatait és gyorsan, a helyszínen hozhasson döntéseket. Lenyűgözött a sablon rugalmassága, amely lehetővé tette a gondolattérkép dinamikus módosítását a többi résztvevővel együtt.

Szerezzen be ingyenes sablont A ClickUp halcsontdiagram-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen vizualizálni és nyomon követni egy probléma vagy ötlet okait és következményeit.

Egy másik kiemelkedő eszköz a ClickUp Fishbone Diagram Template, amely lehetővé teszi a hibák kimutatható kiváltó okainak pontos azonosítását. Ezen felül lehetővé teszi az ötletek kidolgozását és releváns kategóriákba csoportosítását.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon csapattársai mozgását a táblán, működjön együtt velük élőben, és kerülje el az egymást átfedő szerkesztéseket vagy a zavart a brainstorming-üléseken azáltal, hogy követi a kurzorukat

Kössd össze a táblán szereplő elemeket olyan feladatokkal, amelyek között függőségek, akadályok vagy kapcsolatok vannak – ez tökéletes megoldás a munkafolyamatok vagy a projektütemtervek vizuális tervezéséhez

Adj hozzá Gantt-diagramokat, ütemterveket vagy irányítópultokat közvetlenül a táblára, hogy vizuális kontextust és élő projektkövetést biztosíts a brainstorming-területedhez

Hívj meg külső munkatársakat, hogy együtt dolgozzatok a táblákon anélkül, hogy teljes hozzáférést adnál nekik a munkaterületedhez – ideális ügynökségek, szabadúszók vagy ügyfél-áttekintések számára

Tervezzen kreatív munkafolyamatokat , amelyek megfelelnek a projekt igényeinek, és automatizálja azokat, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi munkát

Csatlakozz több mint 1000 egyéb eszközhöz, és használd a különböző platformokon elérhető kiterjedt együttműködési funkciókat

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a teendők kiosztását, a határidők beállítását vagy az előrehaladás frissítését, miután befejezte a brainstormingot és a tervezést.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók számára a ClickUp funkciókban gazdag felülete eleinte kissé bonyolultnak tűnik, mivel a tanulási görbe kissé meredek.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4200 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó a ClickUp-ot „hatékony, mindent magában foglaló projektmenedzsment eszköznek” nevezi:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen könnyedén hozza össze a csapatunkat és az ügyfeleinket. A platform mindent egy helyen biztosít számunkra – a Kanban tábláktól és a Gantt-diagramoktól a dokumentumokig és a fehér táblákig –, így brainstormingot tarthatunk, tervezhetünk és végrehajthatjuk a feladatokat anélkül, hogy az eszközök között kellene váltogatnunk. A valós idejű megjegyzések, az egyszerű @említések és a részletes jogosultságok azt jelentik, hogy az ügyfelek pontosan azt láthatják, amire szükségük van (és semmi mást), miközben közvetlenül együttműködhetnek a feladatban vagy a dokumentumban. Ha ehhez hozzáadjuk a hatékony automatizálásokat, az egyéni mezőket és a Slackkel, a Google Drive-val és a Zoommal való integrációkat, a ClickUp egy igazi „parancsközponttá” válik, amely mozgásban tartja a projekteket és kristálytisztává teszi a kommunikációt.

👀 Bónusz: Olvasd el ezt az útmutatót a ClickUp Whiteboards-ról, hogy átfogóbb képet kapj arról, milyen vizuális projekteket valósíthatsz meg.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnál? A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp feladataidat, projektjeidet, dokumentumaidat, wikijeidet, csevegéseidet és hívásaidat egyetlen platformon egyesíti , AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára megfelelő, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a lényegre koncentrálj, míg az AI elintézi a többit.

2. Mural (A legjobb vizuális együttműködéshez és kreatív workshopokhoz)

via Mural

A Mural digitális munkaterülete kifejezetten a vizuális elemekre épülő tervezési és stratégiai tervezési feladatokra van szabva. Dinamikus, interaktív táblákat hozhat létre, hogy ötleteit valós időben életre kelthesse.

Ez az eszköz leginkább kreatív csapatok és moderátorok számára ideális, akik workshopokat szerveznek vagy storyboardokat készítenek. Akár távoli, akár hibrid csapatról van szó, a Mural együttműködési környezete lehetővé teszi a felhasználói útvonalak feltérképezését.

A Mural legjobb funkciói

Használd ki a helykorlátozások nélküli végtelen vászon előnyeit, amely rugalmasságot biztosít a nagy projektekhez

Engedélyezze a látogatói hozzáférést, hogy külső együttműködőkkel is együttműködhessenek teljes munkaterületi jogosultságok nélkül

Fedezze fel az interaktív eszközöket, mint például a jegyzetlapok, a szavazás és az időzítők, hogy fokozza az együttműködést

Lépjen be a sablonkönyvtárba, és indítsa el projektjeit kész elrendezésekkel!

A Mural korlátai

Több felhasználó is sebességi problémákról számolt be nagy fájlok közös szerkesztése során

A végtelen vászon visszaállítása egy meghatározott táblára nehézkes lehet

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 12/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1420 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Muralról?

Egy G2-felhasználó így ír:

Előre elkészített sablonjai segítenek a gyors és hatékony megértésben és az indulásban. Az új AI funkció segít jobb ötletek kidolgozásában és strukturálásában, valamint teljes ellenőrzést biztosít a jegyzetek, képek és diagramok felett. Kevés böngészőkompatibilitási problémája van, és alig tapasztalhatók teljesítménybeli problémák, ha nagy táblákkal és sok interaktív elemmel dolgozik.

💡 Profi tipp: Ha globális csapattal dolgozol, használd az aszinkron fehértáblát. Az olyan eszközök, mint a megjegyzések vagy a feliratok, lehetővé teszik a csapattagok számára, hogy az élő munkamenet befejezése után is hozzájáruljanak a munkához, így biztosítva az együttműködés folyamatosságát.

📚 Olvassa el még: A legjobb Mural-alternatívák digitális táblákhoz

3. Lucidchart (A legjobb komplex folyamatok ábrázolásához és vizualizálásához)

via Lucidchart

Ez a hatékony, webalapú platform ideális részletes műszaki diagramok és folyamatábrák készítéséhez, valamint a munkafolyamatok vizualizálásához, így tökéletesen alkalmas mérnöki, informatikai és üzleti elemzésekhez. A drag-and-drop felépítéséről híres Lucidchart segítségével gyorsan felépítheti és megtervezheti a szoftverarchitektúrákat.

Használd ezt az eszközt szervezeti ábrák készítéséhez, vagy technikai és üzleti ötletek megvalósítható lépésekre bontásához.

A Lucidchart legjobb funkciói

Csatlakozz élő adatforrásokhoz a valós idejű frissítések és a diagramjaidba való zökkenőmentes integráció érdekében

Dolgozzon együtt több csapattaggal egyszerre ugyanazon a diagramon

Ossza meg frissítéseit és észrevételeit közvetlenül a prezentációs módban, így nincs szükség harmadik féltől származó szoftverekre

Exportálja projektjeit hasonló platformokra a könnyű megosztás és a különböző eszközök közötti folyamatos munka érdekében

A Lucidchart korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a felhasználói felület elavultnak tűnik a Miro többi versenytársához képest

A teljesítmény romolhat nagyobb dokumentumok vagy számos megnyitott lap esetén

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó, éves számlázással

Csapat: 10 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Egyedi árazás

A Lucidchart értékelései és véleményei

G2: 4,5/6 (több mint 6400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Lucidchαρtról?

Egy Capterra-felhasználó így ír:

A Lucid rendkívül felhasználóbarát, és remek tanulási modulokkal rendelkezik. A sablonok is nagyon hasznos kiindulási pontok. Az egyetlen panaszom a Lucidcharttal kapcsolatban az, hogy szeretném, ha lehetne kikapcsolni az AI-eszköz javaslatait, illetve eltávolítani azokat az eszköztáramból. Az sem tetszik, hogy nem tudok háromszor rákattintani egy alakzatban lévő konkrét szóra/betűre, hogy a kurzor pont arra a helyre ugorjon, mivel alapértelmezés szerint a szöveg végére ugrik.

4. Creately (A legjobb sokoldalú diagramkészítéshez és projekttervezéshez)

via Creately

A Creately multifunkcionális felépítése egyesíti a műszaki ábrázolást, a projektmenedzsmentet és az adatbázis-építést egy egységes platformon. Így tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek több ábrát kell készíteniük, miközben a projektek feladatait is kezelik.

Használhatsz gondolattérképeket, Gantt-diagramokat és ER-diagramokat is, miközben gyorsan válthatsz a tervezési és végrehajtási feladatok között, hogy a csapatok koncentráltak maradjanak.

A Creately legjobb funkciói

Készítsen egyedi adatbázisokat közvetlenül a platformon belül, hogy hatékonyan rendszerezhesse és kezelhesse az információkat

Készítsen élő frissítéseket, amelyek azonnal láthatóak minden résztvevő számára, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását, az ütemterveket és a függőségeket a beépített eszközök segítségével, hogy mindig kézben tartsa a munkáját

Készítsen kis és nagy léptékű projektekre egyaránt szabott diagramokat, amelyek világos és részletes vizualizációt biztosítanak

A Creately korlátai

A felhasználók lassú betöltési sebességről és a rendszer nem reagálásáról számolnak be nagyon nagy diagramok esetén

Esetenkénti szinkronizálási késések

A Creately árai

Ingyenes

Egyéni: 8 USD/hó

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 210 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Creately-ről?

A G2-értékelés kiemeli:

Imádom, hogy a Creately segítségével milyen egyszerűen lehet diagramokat készíteni és azokon együtt dolgozni. A valós idejű együttműködési funkció hihetetlenül hasznos a csapatprojekteknél, a sablonok és alakzatok kiterjedt könyvtára pedig rengeteg időt takarít meg. Bár a Creately általában nagyon felhasználóbarát, néha kicsit lassúnak találom a betöltési időket, különösen nagyobb projektek esetén.

💡 Profi tipp: Ha összetett diagramokkal vagy munkafolyamatokkal dolgozol, használd a horgonyokat és összekötőket a különböző elemek közötti kapcsolatok megjelenítéséhez. Ez segít létrehozni egy könnyen követhető és érthető vizuális térképet.

5. Whimsical (A legjobb választás könnyű, vizuális tervezéshez, intuitív felülettel)

via Whimsical

A Whimsical fantasztikus választás UX/UI-tervezők, távoli csapatok és termékmenedzserek számára.

Egyszerűsége és gyorsasága miatt könnyen használható. Gyorsan készíthetsz vázlatokat és vizuális kereteket anélkül, hogy a több funkcióval rendelkező eszközökhöz kapcsolódó zsúfoltsággal kellene szembesülnöd.

Segítségével hatékonyan rendszerezheti és kategorizálhatja ötleteit, így kiválóan alkalmas sprinttervezéshez és gyors brainstorming-ülésekhez. Emellett meghívhatja csapatát a táblájára, hogy valós időben, közösen szerkesszék azt.

A Whimsical legjobb funkciói

Használd a vázlat módot az elemek világos hierarchikus szerkezetbe rendezéséhez, ami segít a komplex ötletek felvázolásában

Használja a speciális vázlatkészítő funkciókat, hogy maketteket készítsen és vizualizálja a terveket a fejlesztés előtt

Szervezd meg gondolattérképeket és diagramokat kiegészítő tervezési elemekkel a jobb áttekinthetőség és a nagyobb kreativitás érdekében

Szeszélyes korlátozások

Az AI-integrációk még nem elég fejlettek az intelligens kimenetekhez

A beépített dokumentumszerkesztő funkciók némileg korlátozottak

Szeszélyes árképzés

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó szerkesztőnként

Üzleti: 18 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: 20 USD/hó szerkesztőnként

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Whimsicalról?

Egy vélemény a G2-n így szól:

Mindig arra törekszem, hogy gondolatimat, jegyzeteimet, diagramjaimat és szeszélyes megoldásaimat egy helyen összpontosítsam, és mindezeket a funkciókat egy helyen biztosítsam.

📚 Olvassa el még: A legjobb Whimsical alternatívák és versenytársak

6. FigJam (A legjobb tervezőcsapatok és kreatív brainstorming számára)

via FigJam

A Figma által fejlesztett FigJam egy együttműködésre szolgáló online táblaplatform, amely kiválóan integrálható a Figma tervezőcsomagjába.

A brainstorming és a részletes tervezési munka közötti zökkenőmentes átmenet teszi ezt az eszközt igazán különlegessé. Hatékony hidat biztosít a Figma ökoszisztémájában dolgozó csapatok számára.

A FigJam legjobb funkciói

Adj hozzá widgeteket, például időzítőket, reakciógombokat és szavazási felméréseket, hogy fokozd az interakciót és az elkötelezettséget

Hagyj megjegyzéseket és visszajelzéseket közvetlenül a táblán, hogy zökkenőmentes legyen a kommunikáció és az ötletek megosztása

Használja a mutatóeszközöket és a felhasználói kurzorokat a találkozók és workshopok irányításához a zökkenőmentes navigáció és a fókusz érdekében

Kezdjen hanghívásokat közvetlenül az alkalmazáson belül valós idejű megbeszélésekhez, így nincs szükség külső kommunikációs eszközökre

A FigJam korlátai

Korlátozott önálló funkcionalitás Figma nélkül

A sablonok és a táblák elemeinek testreszabási korlátai

A Figma árai

Próbáld ki a FigJam, a Figma Slides, a Dev Mode, a Figma Draw és a Figma Design alkalmazásokat:

Starter : Ingyenes

Professional: 20 USD/hó teljes licencenként

Szervezet: 55 USD/hó teljes jogú felhasználónként

Vállalati: 90 USD/hó teljes licencenként

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 440 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a FigJam-ről?

Íme, mit mondott egy G2-felhasználó:

Nagyon rendszeresen használom komplex mechanizmusok elmagyarázására és az egyszerű folyamatok könnyű ábrázolására… Kicsit nehéz megtalálni az ügyfélszolgálatot vagy a súgót, és nem sikerült rájönnöm, hogyan lehet a Figjamot más termékekkel vagy szolgáltatásokkal integrálni. Nehéz volt megtalálni az integrációkat

📚 Olvassa el még: A legjobb FigJam-alternatívák és versenytársak

7. Microsoft Whiteboard (A legjobb a Microsoft ökoszisztémában dolgozó csapatok számára)

a Microsoft Whiteboardon keresztül

A Microsoft Whiteboard egy vizuális együttműködési eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy intuitív módon működjön együtt a Microsoft Teams, az OneDrive és az Outlook programokkal, így egységes és egyszerűsített munkafolyamatot biztosítva.

Támogatja a különböző vizuális elemeket, például a rajzolást és az alakzatfelismerést, amelyek mind érintéssel, tollal vagy egérrel elérhetők. Az interaktív funkciók, mint például a digitális tollrajzolás, lehetővé teszik a csapat számára, hogy zökkenőmentesen rögzítse és rendszerezze a brainstorming technikákat, így az ötleteket megvalósítható feladatokká alakítva.

A Microsoft Whiteboard legjobb funkciói

Ismerje fel az alakzatokat és a kézírásos jegyzeteket, hogy javítsa a projekt memóriáját és fokozza a szervezettséget

Automatizáld a nyers tartalom átalakítását tiszta, jól formázott elemekké a gyorsabb és zökkenőmentesebb projektmenedzsment érdekében

Használja a tervezéshez és a projektkövetéshez hasonló gyakori helyzetekre készült táblás sablonokat , amelyek megkönnyítik a kezdést

Használja a digitális tollakat és az érintőképernyőt a tartalom létrehozásához és szerkesztéséhez, így még intuitívabb és gyakorlatiasabb módon dolgozhat!

A Microsoft Whiteboard korlátai

Hálózati kimaradások vagy offline környezetben nem érhető el

Nem Windows-eszközökön nehézkes a használata

A Microsoft Whiteboard árai

Ingyenes

A Microsoft Whiteboard értékelései és véleményei

G2: 4,1/5 (45+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Microsoft Whiteboardról?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Előnyök: Sokoldalú, és a legközelebb áll ahhoz, mintha egy valódi táblán dolgoznánk, és mindenki személyesen lenne jelen. Hátrányok: Kicsit bonyolult rajzolni rá, és nincs egyszerű módja annak, hogy a nézők ugyanarra a területre koncentráljanak a táblán, mint az előadó.

🧠 Tudta? Tony Buzan az 1960-as években népszerűsítette a gondolattérképek koncepcióját, de az emberek már évszázadok óta használnak vizuális diagramokat a gondolatok és ötletek rendszerezésére.

📚 Olvassa el még: Figyelemre méltó Microsoft Whiteboard alternatívák

8. Conceptboard (A legjobb távoli/hibrid csapatok és tanácsadók számára, akiknek biztonságos vizuális workshopokra van szükségük)

via Conceptboard

Képzeld el a Conceptboardot a virtuális műhelyedként – egy laza, de hatékony Miro-alternatívaként, amelyet azoknak a kreatív elméknek terveztek, akik online szeretnének vázlatokat készíteni, tervezni és ötleteket gyűjteni. Végtelen vásznat kínál, ahol nagyíthatod a részleteket, vagy kicsinyítheted a képet, hogy az egészet láthasd, felragaszthatod a jegyzeteket, vázlatokat, alakzatokat, sőt videohívásokat is kezdeményezhetsz – mindezt egy helyen.

Különösen hasznos távoli vagy hibrid csapatok számára, akik agilis sprinteket, tervezési áttekintéseket vagy projekttervezést végeznek valós idejű kurzorokkal, verziótörténettel és megjegyzésekkel, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen. Ráadásul vállalati szintű biztonsággal és integrációkkal rendelkezik, így tökéletesen illeszkedik a meglévő eszköztáradba.

A Conceptboard legjobb funkciói

Használd a végtelen vásznat brainstorminghoz, vázlatok készítéséhez vagy retrospektívák lebonyolításához, helykorlátozás nélkül

Csatoljon fájlokat (PDF-eket, képeket, videókat), és közvetlenül a tábláján tegyen hozzájuk megjegyzéseket

Rendeljen feladatokat és @-jelölje meg csapattársait, hogy a teendők haladjanak

Állítsa vissza a tábla előzményeit, hogy visszavonja a változtatásokat vagy visszatérjen a korábbi verziókhoz

Irányítsa a hozzáférést és a jogosultságokat vállalati szintű biztonsági megoldásokkal (TLS, AES‑256, SSO)

A Conceptboard korlátai

A teljesítmény lelassulhat – különösen nagy táblák esetén –, ami lassú betöltést, akadozó kurzormozgást és késleltetéseket eredményezhet

A szövegformázás korlátozott: a szövegdobozon belül nem lehet egyes szavakat vastag betűvel kiemelni, átméretezni vagy stílusozni, ami sok felhasználó számára frusztráló

A Conceptboard árai

Ingyenes

Prémium: 7,5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 16 USD/felhasználó/hónap (min. 100 éves licenc)

Közszféra: 18 USD/felhasználó/hónap (min. 50 éves licenc)

Data Center Edition: Egyedi árazás (250 éves licencet tartalmaz)

Conceptboard értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Conceptboardról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelésből:

A használata intuitív, egyszerű, és rengeteg teret hagy a kreativitásnak, valamint a holisztikus, rendszerszintű munkavégzésnek. A funkciók széles skálája – az ikonoktól és sablonoktól a szabadkézi műveletekig – elősegíti a kreatív munkavégzést… Számomra, mint tanácsadónak, coachnak és trénernek, a résztvevők szerepkörének és jogosultságainak elosztása nem elég kifinomult. Itt egyértelműen van szükség fejlesztésre.

🧠 Tudta? A világ leghíresebb diagramja valószínűleg a Venn-diagram, amelyet John Venn talált ki 1880-ban. Eredetileg különböző csoportok közötti logikai kapcsolatok ábrázolására használták.

9. Klaxoon (A legjobb interaktív és játékos workshopokhoz)

a Klaxoonon keresztül

A Klaxoon egy kiváló minőségű, sokoldalú eszköz, amelyet olyan csapatok számára terveztek, akik élvezik a részvételi műhelymunkákat. Interaktív digitális táblája kvízeket, felméréseket és játékos elemeket integrál, hogy minden résztvevő teljes mértékben bekapcsolódhasson a folyamatba.

A platform játékos elemei, mint például az élő kihívások és a szófelhők, a szokásos értekezleteket vonzó és hatékony brainstorming-ülésekre változtatják. A Klaxoon emellett „Capsule” funkciót is kínál multimédiás elemeket ötvöző interaktív prezentációk készítéséhez, ami tökéletessé teszi tudásátadásra és képzésekre.

A Klaxoon legjobb funkciói

Összeállítsd a visszajelzéseket szófelhőkké a munkamenetek során, így világos és vizuális áttekintést kapsz a legfontosabb pontokról

Hozzáférhet egy testreszabható sablonokból álló könyvtárhoz, amelyek különböző helyzetekre, például projektmenedzsmentre és agilis munkafolyamatokra lettek szabva

Készítsen szavazásokat és gyűjtsön azonnali visszajelzéseket, hogy valós időben kapjon visszajelzést a résztvevőktől

Rögzítse a munkameneteket és játssza le a megbeszéléseket, hogy áttekintse a legfontosabb pillanatokat, és biztosítsa, hogy ne maradjon ki egyetlen fontos pont sem

A Klaxoon korlátai

Nincs offline mód a táblázáshoz

Korlátozott exportálási lehetőségek

A Klaxoon árai

Ingyenes

Starter: 27 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Klaxoon értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Klaxoonról?

Egy G2-felhasználó így ír:

A két legnépszerűbb funkció az interaktív táblagép és a munkatársak bevonását célzó szórakoztató tanfolyamok. A Klaxoon barátságosabbá teszi a kommunikációt és erősíti az ügynökök támogatását… Az eszköz teljes potenciáljának kihasználásához képzésre van szükség. Azok számára, akik még nem ismerik, nem mindig könnyű a használata.

📚 Olvassa el még: A legjobb Klaxoon-alternatívák és versenytársak

🧠 Tudta? A folyamatábrákat először az 1920-as években használta Frank Gilbreth, a mozgáselemzés úttörője. Célja az ipari feladatok hatékonyságának javítása volt, ma azonban a folyamatábrákat a szoftvertervezéstől a problémamegoldásig minden területen alkalmazzák.

10. Sketch (A legjobb UI/UX-tervezők és interaktív prototípus-készítők számára)

via Sketch

Vektoros tervezési erősségeiről híres Sketch kiválóan alkalmas azoknak a tervezőknek, akik gyorsan szeretnének terveket készíteni, tesztelni és finomítani. Hatékony elrendezési eszközeivel, intelligens segédvonalakkal és hatalmas plugin-ökoszisztémájával támogatja a csapatokat, kiterjesztve alapvető funkcióit az animációra és a fejlett prototípus-készítésre is.

Érdekes az eszköz kiterjedt komponens- és szimbólumkönyvtára, amely segít a csapatoknak a tervek közötti konzisztencia fenntartásában, valamint a prototípusok gyors frissítésében, ha szükséges.

A Sketch legjobb funkciói

A reszponzív elrendezésekhez automatikusan igazítsa a tervekben szereplő komponenseket és elemeket a különböző képernyőméretekhez

Testreszabhatja a rajztáblákat, hogy rugalmasan hozhasson létre képernyőket és felhasználói folyamatokat, így kielégítve a projektje egyedi igényeit

Használd a fejlett rétegkezelési funkciókat a komplex tervek szervezéséhez és egyszerűsítéséhez

Használjon intelligens segédvonalakat és vonalzókat az elrendezés pontosságának megőrzése és az egységesség biztosítása érdekében

A Sketch korlátai

Kizárólag Mac-re elérhető platform

Nincs szükség fejlett projektmenedzsment- vagy együttműködési eszközökre

A Sketch árai

Standard: 12 USD/hó szerkesztőnként

Csak Mac-re szóló licenc: 120 USD/felhasználó (egy év frissítést tartalmaz)

Üzleti: 22 USD/hó szerkesztőnként (csak éves fizetés esetén)

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Muralról?

Egy G2-felhasználó kiemeli:

A rajztáblák zökkenőmentes exportálása és a korlátlan munkaterület kiemelkedő funkciók, a rétegek és objektumok automatikus létrehozása pedig jelentősen egyszerűsíti a tervezési folyamatot. Bár a Sketch asztali számítógépen fantasztikusan működik, forradalmi változást jelentene, ha iPad-en is elérhető lenne. Ez páratlan rugalmasságot és kényelmet nyújtana az útközben dolgozó tervezőknek.

Váltson a ClickUp-ra az erőteljesebb vizuális projektmenedzsment érdekében

A megfelelő együttműködési eszköz megtalálása messze túlmutat a vizuális táblázaton – olyan platformra van szüksége, amely illeszkedik a csapata munkafolyamatához, és egyszerűen növeli a termelékenységet.

Bár a Miro továbbra is hatékony választás, az olyan együttműködési eszközök, mint a ClickUp, olyan funkciók tárházát kínálják, amelyek javíthatják a projektmenedzsment megközelítését.

Végül is a megfelelő eszköz kiválasztása a csapat méretétől, a technikai követelményektől és a költségvetéstől függ. Fontolja meg a ClickUp használatát, amelynek gyors teljesítménye, lenyűgöző felülete és AI-alapú képalkotása biztosítja, hogy ötletei olyan gyorsan áramoljanak, mint a képzelete, és egyszerűsítse csapata munkáját.