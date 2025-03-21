A 10 legjobb Klaxoon alternatíva és versenytárs 2025-ben

Volt már olyan, hogy egy távoli csapatértekezlet során legszívesebben fogott volna egy filctollat, és teleírta volna a megosztott képernyőt? A virtuális vászon segítségével ezt megteheti!
Míg a munkavégzés helyszíne folyamatosan változik, a csapatával való ötletelés nem. Legalábbis a digitális táblákkal mindenki egyszerre vehet részt és lehet kreatív.
A Klaxoon például egy népszerű vizuális együttműködési szoftver, intuitív felhasználói felülettel és interaktív funkciókkal. Akár egy projektet szeretne elindítani, akár egy csapatot szeretne kiképezni, ezt a szoftvert használhatja.
Lehet, hogy voltak napok, amikor jobb integrációs lehetőségeket, exportálási opciókat stb. kívántál. Megértünk! Ez a lista 10 Klaxoon alternatívát mutat be, amelyek segítenek megtalálni a projekttervezési és vizuális együttműködési igényeidnek leginkább megfelelőt.
Hagyja ki a kísérletezést – fedezze fel itt az ideális megoldást.
⏰60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés a Klaxoon 10 alternatívájáról, amelyekkel javíthatja az együttműködést és a kreatív brainstormingot:
- ClickUp : A legjobb brainstorminghoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez
- Miro: A legjobb az együttműködés, a tervezés és a menedzsment terén
- FigJam: A legjobb interaktív ötleteléshez és tervezési együttműködéshez
- MS Whiteboard: Legalkalmasabb a Microsoft ökoszisztémában dolgozó csapatok számára
- Mural: Legalkalmasabb kreatív műhelyekhez és design thinkinghez
- Collaboard: A legjobb több eszközön való munkavégzéshez
- Lucidspark: A legjobb diagramok készítéséhez és feladatkezeléshez
- Sketch: A legjobb valós idejű tervezéshez, visszajelzésekhez és fejlesztői átadáshoz
- Creately: A legjobb vizuális projekttervezéshez
- Stormboard: A legjobb ötletelési és jelentési eszközök
A Klaxoon korlátai: miért van szüksége alternatívára?
Akár projektmenedzser, agilis coach vagy csapatmenedzser, a Klaxoon kielégíti az együttműködési igényeit. Létrehozhat szavazásokat a helyzet értékeléséhez, visszajelzéseket cserélhet a csapat tagjaival, vagy hozzáférhet a sablonkönyvtárhoz a gyors megoldásokhoz.
De van néhány korlátozása, ami miatt érdemes lehet alternatív AI-táblás eszközöket keresni:
- Bár a funkciókészlet kiterjedt, az új felhasználók számára ez túlterhelő lehet.
- A felhasználói felület több funkció miatt zavaros lehet.
- Kisebb csapatok számára az eszköz drága lehet.
- Nincs clipart-könyvtár és a végrehajtott műveletek verziótörténete.
- A Klaxoon Board kategória opciói és színválasztékai korlátozottak.
- Nehéz lehet a szükséges ponton Post-it cetlit létrehozni.
- A funkciók átfedhetnek a már használt eszközökkel, ami zavart és redundanciát okozhat.
A Klaxoon alternatívái egy pillantásra
Íme egy rövid áttekintés a Klaxoon 10 alternatívájáról és azok különböző felhasználási eseteiről.
|Klaxoon alternatíva
|Használati eset
|Legalkalmasabb
|ClickUp
|Brainstorming, együttműködés és projektmenedzsment
|Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások, nagyvállalatok
|Miro
|Együttműködés, tervezés és menedzsment
|Kreatív csapatok, termékmenedzserek, vállalkozások
|FigJam
|Interaktív ötletelés és tervezési együttműködés
|UX/UI tervezők, kreatív csapatok, tervezőstúdiók
|MS Whiteboard
|Együttműködés a Microsoft ökoszisztémával
|A Microsoft Teams-t együttműködésre használó csapatok
|Mural
|Kreatív műhelyek és tervezői gondolkodás
|Moderátorok, termékmenedzserek, tervezőcsapatok
|Collaboard
|A megbeszéléseket megvalósítható tervekké alakítja
|Több eszközön való munka
|Lucidspark
|Diagramok készítése és feladatkezelés
|Tervezőcsapatok, projektmenedzserek, üzleti stratégák
|Sketch
|Valós idejű tervezés, visszajelzés és fejlesztői átadás
|UI/UX tervezők, kreatív ügynökségek
|Creately
|Vizuális projekttervezés
|Tervezők, termékmenedzserek, műszaki iparágakban dolgozó csapatok
|Stormboard
|Ötletelési és jelentési eszközök
|Kreatív csapatok, oktatók, projektcsapatok
A 10 legjobb Klaxoon alternatíva
A csapatmunka 41%-kal növelheti az ügyfélelégedettséget és 27%-kal az eladásokat.
Ezek a Klaxoon alternatívák hatékony csapatmunkát ígérnek nagyobb rugalmassággal, egyszerű és intuitív felületekkel, valamint számos egyéb előnnyel.
Készen áll a legjobb platform kiválasztására a csapatmunkájának javítása érdekében?
1. ClickUp (A legjobb brainstorminghoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)
A Klaxoon egyik legjobb alternatívája a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a csevegést – mindezt AI-alapú automatizált munkafolyamatokkal.
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards összekapcsolja a feladatokat, csevegéseket és dokumentumokat, így minden ötlet koncepcióból cselekvéssé válik. Vizuálisan ábrázolja a koncepciókat, folyamatokat és munkafolyamatokat a drag-and-drop funkció segítségével.
A beágyazott dokumentumok és feladatok valós idejű frissítéseket biztosítanak; bármely ötlet feladatként megjeleníthető és konkrét projektekhez kapcsolható. A linkmegosztási és PDF-exportálási lehetőségek segítségével akár külső érdekelt feleket is bevonhat. (Ez akkor is kiváló megoldás, ha munkáját referenciaként archiválni szeretné).
A legfontosabb funkció? Egy AI-alapú képgenerátor, amely azonnal vizualizálja az ötleteket! Mit szólna egy kis kreatív támogatáshoz?
ClickUp gondolattérképek
A ClickUp Mind Maps egyszerűsíti a komplex projekteket azáltal, hogy a nagy ötleteket kezelhető részekre osztja. Az olyan testreszabási lehetőségek, mint a színekkel jelölt kapcsolatok és a kaszkád nézetek, egyszerűsítik a feladatok vagy ötletek közötti kapcsolatok vizualizálását.
A csapatok egy kattintással gyorsan átszervezhetik a térképeket az újrarendezés funkcióval, így manuális beállítások nélkül is strukturáltabbá tehetik azokat.
ClickUp projektmenedzsment megoldásokhoz
Miután ötletei feladatokká válnak, a végrehajtás és a nyomon követés sokkal könnyebbé válik a ClickUp projektmenedzsment megoldásokkal.
A testreszabható nézetek, valós idejű irányítópultok és automatizált munkafolyamatok biztosítják a csapatok termelékenységét és a feladatok ütemezett végrehajtását. A ClickUp interaktív eszközei, mint például a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák, zökkenőmentessé és akár élvezetessé teszik a munka szervezését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Személyre szabott összefoglalók a legfontosabb frissítésekről és a korábbi csevegésekből származó, végrehajtható tételekről az AI CatchUp segítségével a ClickUp Chatben.
- A hozzárendelt megjegyzéseket egyetlen, áttekinthető helyen tekintheti meg, kezelheti és oldhatja meg.
- Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, mint például a feladatkiosztás és az állapotfrissítések a ClickUp Automations segítségével.
- Határozza meg a sikert numerikus, pénzügyi vagy igaz/hamis célokkal a Célkövetés segítségével.
- Tervezze és kezelje hatékonyan a projekteket olyan eszközökkel, mint az ütemtervek, a naptárnézetek és a sprintkövetés.
A ClickUp korlátai
- A kezdők számára ez túlterhelő lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Bazza Gilbert, az AccuWeather termékmenedzsere így értékelte a ClickUp alkalmazást:
A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.
A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.
🧠 Érdekes tény: A globális munkaerő 36,08%-a szerint a virtuális együttműködés jobb, mint a személyes, mert kevésbé érzik magukat megfélemlítve, ha online tartják a kapcsolatot a csapattagokkal.
2. Miro (A legjobb az együttműködés, a tervezés és a menedzsment terén)
Használjon táblázatokat, diagramokat és idővonalakat a projektek szervezéséhez és vizualizálásához a Miro Intelligent Canvas segítségével. Ez az AI-alapú együttműködési platform másodpercek alatt prototípusokká, briefekké és tervekké alakítja a brainstorming üléseket olyan funkciók segítségével, mint a videó/audio bemutatók, interaktív tevékenységek és automatizált összefoglalók.
A csapat tagjai a munkamenetek során szavazhatnak az ötletekre, tervekre vagy javaslatokra, ami lehetővé teszi a kollektív döntéshozatalt és a prioritások meghatározását, miközben az együttműködés vizuálisan vonzó és hatékony marad.
A Miro legjobb funkciói
- Írja le a táblán látható képet alternatív szöveg létrehozásával.
- Rajzoljon kézzel, és engedélyezze az intelligens objektumok funkciót, hogy a Miro megszépítse azt.
- Használja a prezentációs módot, hogy mindent teljes képernyőn láthasson, és úgy érezze, mintha diavetítéssel dolgozna.
- Ossza ki a résztvevőknek a szavazatok számát, valamint a szavazási időszak időkorlátját.
A Miro korlátai
- A vonalak átméretezése állandó hibákat okozhat
- Folyamatosan újra kell konfigurálni a nyíl beállításait, mert nem tartja meg a korábbi beállításokat.
- A CTRL+Z vagy a visszavonás funkció nem működik az együttműködéses ötletelés során
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 10 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
- Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (7100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)
Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?
A Miro egy-két évvel ezelőtt nyert meg, és azóta ez az elsődleges whiteboard-eszközöm. A legnagyobb kihívás számomra az, hogy másokat is rábeszéljek arra, hogy a velem való megbeszéléseken kívül is használják.
A Miro egy-két évvel ezelőtt nyert meg, és azóta ez az elsődleges whiteboard-eszközöm. A legnagyobb kihívás számomra az, hogy másokat is rábeszéljek arra, hogy a velem való megbeszéléseken kívül is használják.
➡️ Olvassa el még: A vizuális projektmenedzsment végső útmutatója
3. FigJam (A legjobb interaktív brainstorminghoz és tervezési együttműködéshez)
Nagy csapatod van, és nem találsz olyan platformot, amely mindannyiukat befogadná? A FigJam korlátlan számú együttműködőt fogad. Szervezi a komplex munkafolyamatokat, feltérképezi a felhasználói utakat, és azonnal megosztja a visszajelzéseket sticky notes, hangjegyzetek és reakciók segítségével. A FigJam a Miro alternatívájaként is használható.
A FigJam legjobb funkciói
- Központosítsa a munkafolyamatot olyan eszközökkel, mint a Jira és a Figma.
- Használja a FigJam alkalmazást diagramok készítéséhez és folyamatok vizualizálásához
- Használjon sablonokat az ütemtervekhez, retrospektívákhoz és idővonalakhoz, hogy ötleteket indítson el és mindenkit bevonjon a folyamatba.
- Tervek vizualizálása, Gantt-diagramok készítése és egyedi munkafolyamat-widgetek integrálása
A FigJam korlátai
- Az integrációk megtalálása kihívást jelenthet
- A FigJam fájlok linkjeinek megosztása bonyolult
- Egyedi alakzatok, színátmenetek vagy minták hozzáadása nem megengedett.
FigJam árak
- Ingyenes
- Professzionális: 5 USD/hó teljes licencenként
- Szervezet: 5 USD/hó teljes jogú felhasználónként
- Vállalati: 5 USD/hó teljes licencenként
FigJam értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)
Mit mondanak a FigJam-ről a valódi felhasználók?
Én a figjam-ot használom, és hihetetlenül hasznosnak találom, hogy a felépítés után egy referencia útmutatót használhatok, hogy minden rendben legyen. Ez segít az érdekelt feleknek is jobban átlátni a felmérés menetét, mintha csak egy 100 oldalas Word-dokumentumot adnék nekik, vagy többször is megmutatnám nekik a felmérést.
Én a figjam-ot használom, és hihetetlenül hasznosnak találom, hogy a felépítés után egy referencia útmutatót használhatok, hogy minden rendben legyen. Ez segít az érdekelt feleknek is jobban átlátni a felmérés menetét, mintha csak egy 100 oldalas Word-dokumentumot adnék nekik, vagy többször is megmutatnám nekik a felmérést.
➡️ Olvassa el még: A legjobb FigJam alternatívák és versenytársak
4. MS Whiteboard (A legjobb a Microsoft ökoszisztémában dolgozó csapatok számára)
A Microsoft Teams-szel dolgozik, és szeretne a Whiteboard segítségével együttműködni? A Teams-szel integrált Microsoft Whiteboard interaktív felületet kínál, ahol a csapatok szabadjára engedhetik kreativitásukat.
Az olyan funkciók, mint a reakciók, a post-it cetlik és a testreszabható sablonok megkönnyítik a gondolatok vizuális megosztását és strukturálását. Ráadásul a „Kép beszúrása” opció is egyike a sok előnynek, amely lehetőséget ad illusztrációk és interakciók beillesztésére.
Az MS Whiteboard legjobb funkciói
- Használjon sablonokat olyan feladatokhoz, mint a brainstorming, a Kanban táblák és a csapatértekezletek.
- Ellenőrizze, melyik csapattag milyen hozzászólást tett, és biztosítsa a teljes átláthatóságot.
- Több eszközön is együtt dolgozhat egy táblán
- Használjon fejlett tolleszközöket a pontos rajzoláshoz és vázlatkészítéshez
Az MS Whiteboard korlátai
- A Microsoft Teams sablonjai és vizuális táblái nem elég jó minőségűek
- A kiválasztó eszköz nem felhasználóbarát
- Korlátozott formázási lehetőségek a betűtípusokhoz
MS Whiteboard árak
- Az MS Teams részeként elérhető
MS Whiteboard értékelések és vélemények
- G2: 4,0/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
💡Profi tipp: Állítsa MS Whiteboardját „csak olvasható” módba úgy, hogy a beállításokban letiltja az „egyéb résztvevők szerkeszthetik” opciót. Gyors beállítás: Beállítások menü → Kapcsolja ki az „Egyéb résztvevők szerkeszthetik” opciót → Kész! A táblája a találkozó vége után is zárolt marad.
5. Mural (A legjobb kreatív műhelyekhez és tervezési gondolkodáshoz)
Használja a Mural interaktív tábláit és előre elkészített gondolattérkép-sablonjait, amelyekkel a brainstorming és a tervezés gyors és szórakoztató lesz.
Értékelni fogja a Microsoft Teams és a Google Workspace szoftverekkel való zökkenőmentes integrációját is, amely segít mindenki összhangban maradni. A szerszám képessége a felhasználói utak feltérképezésére és a feladatok fontossági sorrendbe állítására jelentős előny, ami értékes eszközzé teszi a hatékony csapatmunkához.
A Mural legjobb funkciói
- Gyorsítsa fel a brainstormingot az AI által javasolt ötletekkel és feladatokkal
- Használja a hatalmas sablonkönyvtárat a munkafolyamatok beállításához.
- Manipulálja a folyamatábrázolást ügyfelekkel való telefonálás közben a nagyobb rugalmasság érdekében.
- Az AI-összefoglalók segítségével azonnal összefoglalhatja a megbeszéléseket a legfontosabb tanulságok és teendők formájában.
A Mural korlátai
- Az egyéb üzleti intelligencia eszközökkel való integráció korlátozott.
- A terjedelmes faliképek lelassíthatják a felhasználó eszközét.
- A lapok munkaterületekbe és szobákba csoportosítása zavaró lehet, ami miatt többször is újra kell ellenőrizni őket.
A Mural árai
- Ingyenes
- Team+: 12 dollár/hó felhasználónként
- Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Mural értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1380 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (130 értékelés)
➡️ Olvassa el még: Brainstorming sablonok és technikák
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban.
A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!
6. Collaboard (A legjobb több eszközön való munkavégzéshez)
A Collaboard korlátlan számú résztvevőt támogat, lehetővé téve a produktív csapatmunkát. Az integrációs lehetőségek és az exportálási funkciók szintén biztosítják, hogy a megbeszélések megvalósítható eredményekké váljanak. A felhasználók vázlatokat készíthetnek, jegyzeteket hozzáadhatnak és ötleteiket vizuálisan rendszerezhetik, akár távoli munkavégzésről, akár hibrid környezetben dolgoznak.
A Collaboard legjobb funkciói
- Tartalom egyszerű importálása és exportálása, beleértve a PDF-eket és a kiváló minőségű képfájlokat is.
- Integrálja a Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira és más alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
- Mutassa be ötleteit interaktív módon videohívások során a beépített prezentációs mód segítségével.
A Collaboard korlátai
- A gondolattérkép-funkció a versenytársakhoz képest alapszintű.
- A szerkesztési lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek
Collaboard árak
- Örökre ingyenes
- Haladó: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Collaboard értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)
👀 Tudta? Az emberek 63%-a úgy érzi, hogy időt pazarolt el a vállalati kommunikációs problémák miatt.
7. Lucidspark (A legjobb diagramok készítéséhez és feladatkezeléshez)
Kommunikáljon valós időben a Lucidspark termékben található csevegő és hangulatjelek segítségével. Használja a „call others to me” funkciót, hogy a munkamenetek során ne térjen el a témától és fenntartsa az összhangot. Végtelen vászonával, szabadkézi rajzolási funkciójával és jegyzetlapjaival a Lucidspark egy teljes körű interaktív eszközzé válik.
A Lucidspark legjobb funkciói
- Szervezze és strukturálja ötleteit címkézés, csoportosítás és rendezés funkciók segítségével, a dinamikus táblázat funkció támogatásával.
- Dolgozzon gyorsabban a munkafolyamatok, a sprinttervezés és a felhasználói útvonalak feltérképezéséhez készült sablonokkal.
- Tanuljon a legenda és a szimbólumok előre megírt használati utasításából!
- Fókuszált csoportos megbeszéléseket szervezhet a breakout boards funkció segítségével.
A Lucidspark korlátai
- Korlátozott sablon- és alakzatválaszték
- Az ingyenes próba verzió egyszerre csak 3 dokumentumfrissítést engedélyez.
Lucidspark árak
- Ingyenes
- Egyéni: 9 USD/felhasználónként
- Csapat: 10 USD/felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Lucidspark értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
➡️ Olvassa el még: Tervezési projektmenedzsment: átfogó útmutató tervezőcsapatok számára
8. Sketch (A legjobb valós idejű tervezéshez, visszajelzésekhez és fejlesztői átadáshoz)
A Sketch segítségével több csapat is dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, kreatív folyamatot alakítva ki. Adjon visszajelzést közvetlenül a vásznon vagy a prototípusokon az alkalmazáson belüli megjegyzésekkel, és használja a sablonokat kiváló minőségű tervek készítéséhez, az alkalmazásmakettektől a teljes weboldalakig.
A Sketch legjobb funkciói
- Készítsen nagy pontosságú maketteket a felesleges bonyodalmak nélkül
- Tartsa mindenki naprakészen a valós idejű együttműködési eszközökkel, mint például a szinkronizált megjegyzések és átadási funkciók.
- Automatizálja a rétegek és más objektumok létrehozását
- Kövesse nyomon a változásokat, kezelje a jogosultságokat, és ossza meg könnyedén a terveket a nézőkkel vagy az érdekelt felekkel.
A Sketch korlátai
- Az eszköz iPad-en nem elérhető, ezért a tervezők számára korlátozott a rugalmassága.
- Nincsenek komplex 3D modellezési funkciók
- A Sketchben hiányzik a felhőalapú tárolás
Sketch árak
- Standard: 12 USD/hó szerkesztőnként
- Csak Mac-re érvényes licenc: 120 USD/licenc
- Üzleti: 22 USD/hó szerkesztőnként
Sketch értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
Mit mondanak a Sketch-ről a valós felhasználók?
A hatalmas plugin-könyvtár bővíti a funkcionalitást, lehetővé téve olyan feladatokat, mint az animáció, a kód exportálása és a professzionális gépelés. Az olyan eszközökkel, mint a Sketch for teams, a tervezők egyszerre tudnak együttműködni a fájlokon.
A hatalmas plugin-könyvtár bővíti a funkcionalitást, lehetővé téve olyan feladatokat, mint az animáció, a kód exportálása és a professzionális gépelés. Az olyan eszközökkel, mint a Sketch for teams, a tervezők egyszerre tudnak együttműködni a fájlokon.
➡️ Olvassa el még: Hogyan hozhatunk létre munkafolyamatot: lépésről lépésre, sablonokkal
9. Creately (A legjobb vizuális projekttervezéshez)
A Creately végtelen vizuális vászonával úgy kommunikálhat, mintha ugyanabban a szobában ülne. Minden csapatmunka valós időben szinkronizálódik a Preview Sync funkcióval, a megjegyzések és a beszélgetések pedig lehetőséget nyújtanak ötletek megosztására, visszajelzések adására és a munkafolyamat fenntartására.
Válasszon több mint 50 diagrampélda és 1000 sablontípus közül, hogy megoldja a technikai és kreatív kihívásokat. A Creately egérkövetést és videohívásokat is kínál, ezzel további együttműködési réteget adva és összekapcsolva az összes tagot.
A Creately legjobb funkciói
- Válasszon a sablonok kiterjedt könyvtárából!
- Könnyedén készíthet folyamatábrákat, gondolattérképeket, szervezeti ábrákat és vázlatokat.
- Használja ki a kétirányú szinkronizálást adatbázisok, táblázatok és külső eszközök összekapcsolásához.
- Integrálja a Microsoft Teams, a Slack és a Confluence alkalmazásokkal a produktív projekttervezés érdekében.
A Creately korlátai:
- A komplex diagramok miatt az interfész zsúfoltnak tűnhet és lelassulhat.
- A megjegyzéseket létre lehet hozni vagy törölni, de szerkeszteni nem lehet.
- Az ingyenes csomagban az exportálási és együttműködési lehetőségek korlátozottak.
Creately árak
- Ingyenes
- Személyes: 8 USD/hó
- Csapat: 8 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 149 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Creately értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1300+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)
10. Stormboard (A legjobb ötletelési és jelentési eszközök)
Ha csapata interakciói túl szétszórtnak vagy szervezetlennek tűnnek, használja a Stormboardot. Ez egy adat-orientált együttműködési munkafolyamat-platform, amely a strukturálatlan interakciókat hasznosítható információkká alakítja.
Valós idejű együttműködési funkciói, mint például a Jira, Azure DevOps és Rally eszközökkel való élő kétirányú integrációk, hasznosak az agilis csapatok számára a sprintek, függőségek és prioritások kezelésében.
A StormAI, egy mesterséges intelligencia alapú együttműködési eszköz, javítja a brainstormingot, az ötletek generálását és a cselekvési tervek kidolgozását, hozzájárulva az együttműködésen alapuló megbeszélésekhez.
A Stormboard legjobb funkciói
- Hozzáférés projektmenedzsment eszközökhöz, mint például PI tervezés, kockázatkezelés és stratégia kidolgozás.
- Készítsen exportálható jelentéseket, feladatösszefoglalókat és táblázatos elemzéseket anélkül, hogy adatokat veszítene.
- A felhasználóbarát felület segítségével rangsorolhatja, csoportosíthatja és fejlesztheti ötleteit.
- Használja digitális tábláját brainstorminghoz, gondolattérképek készítéséhez és stratégiai tervezéshez.
A Stormboard korlátai
- A táblának korlátozott testreszabási lehetőségei vannak.
- A felhasználók nem menthetik el a fontos könyvjelzőket az eszközben.
- Korlátozott számú hely és licenc áll rendelkezésre.
Stormboard árak
- Személyes: Örökre ingyenes
- Üzleti: 10 dollár felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Stormboard értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
Mit mondanak a Stormboardról a valódi felhasználók?
A fő stormboardomat hordozható digitális táblaként használom. Itt gyűjtöm össze a teendőim listáját, rögzítem az ötleteimet, tervezem, szervezem és stratégiákat dolgozok ki mindenre, ami egy új vállalkozás ügyvezetőjeként a feladatom. Most, hogy összekapcsoltam a stormboardomat a Google Workspace-szel (dokumentumok), fontos dokumentumokat tudok hozzáadni/elérni a stormboardomon, és gyorsan hozzáférhetek ezekhez.
A fő stormboardomat hordozható digitális táblaként használom. Itt gyűjtöm össze a teendőim listáját, rögzítem az ötleteimet, tervezem, szervezem és stratégiákat dolgozok ki mindenre, ami egy új vállalkozás ügyvezetőjeként a feladatom. Most, hogy összekapcsoltam a stormboardomat a Google Workspace-szel (dokumentumok), fontos dokumentumokat tudok hozzáadni/elérni a stormboardomon, és gyorsan hozzáférhetek ezekhez.
🧠 Érdekes tény: Az irodai dolgozók 42%-a más csapattagokkal és kollégákkal való együttműködéssel tölti idejét. Míg 28% személyesen dolgozik másokkal, 14% virtuálisan működik együtt másokkal.
Kezdje el használni a ClickUp-ot a vizuális együttműködés és kommunikáció érdekében
A megfelelő együttműködési eszköz kiválasztása nem csak az interfészről szól – integrálódnia kell a csapat munkafolyamatába és növelnie kell a termelékenységet. Míg a Klaxoon kiválóan alkalmas interaktív workshopokhoz, az olyan eszközök, mint a ClickUp, átfogóbb funkciókat kínálnak.
Az adatvédelem mellett teljes körű projekt- és csapatmenedzsment munkafolyamatot kínál, így ideális alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek menedzsmentet, brainstormingot és ötletelést szeretnének végezni.
Több mint 200 integrációval és egységes munkaterülettel a ClickUp megkönnyíti a csapatmunkát és szórakoztatóbbá teszi a csapatmunkát.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!