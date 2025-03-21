A 10 legjobb Klaxoon alternatíva és versenytárs 2025-ben

Volt már olyan, hogy egy távoli csapatértekezlet során legszívesebben fogott volna egy filctollat, és teleírta volna a megosztott képernyőt? A virtuális vászon segítségével ezt megteheti!

Míg a munkavégzés helyszíne folyamatosan változik, a csapatával való ötletelés nem. Legalábbis a digitális táblákkal mindenki egyszerre vehet részt és lehet kreatív.

A Klaxoon például egy népszerű vizuális együttműködési szoftver, intuitív felhasználói felülettel és interaktív funkciókkal. Akár egy projektet szeretne elindítani, akár egy csapatot szeretne kiképezni, ezt a szoftvert használhatja.

Lehet, hogy voltak napok, amikor jobb integrációs lehetőségeket, exportálási opciókat stb. kívántál. Megértünk! Ez a lista 10 Klaxoon alternatívát mutat be, amelyek segítenek megtalálni a projekttervezési és vizuális együttműködési igényeidnek leginkább megfelelőt.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a Klaxoon 10 alternatívájáról, amelyekkel javíthatja az együttműködést és a kreatív brainstormingot: ClickUp : A legjobb brainstorminghoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez A legjobb brainstorminghoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez Miro: A legjobb az együttműködés, a tervezés és a menedzsment terén FigJam: A legjobb interaktív ötleteléshez és tervezési együttműködéshez MS Whiteboard: Legalkalmasabb a Microsoft ökoszisztémában dolgozó csapatok számára Mural: Legalkalmasabb kreatív műhelyekhez és design thinkinghez Collaboard: A legjobb több eszközön való munkavégzéshez Lucidspark: A legjobb diagramok készítéséhez és feladatkezeléshez Sketch: A legjobb valós idejű tervezéshez, visszajelzésekhez és fejlesztői átadáshoz Creately: A legjobb vizuális projekttervezéshez Stormboard: A legjobb ötletelési és jelentési eszközök

A Klaxoon korlátai: miért van szüksége alternatívára?

Akár projektmenedzser, agilis coach vagy csapatmenedzser, a Klaxoon kielégíti az együttműködési igényeit. Létrehozhat szavazásokat a helyzet értékeléséhez, visszajelzéseket cserélhet a csapat tagjaival, vagy hozzáférhet a sablonkönyvtárhoz a gyors megoldásokhoz.

De van néhány korlátozása, ami miatt érdemes lehet alternatív AI-táblás eszközöket keresni:

Bár a funkciókészlet kiterjedt, az új felhasználók számára ez túlterhelő lehet.

A felhasználói felület több funkció miatt zavaros lehet.

Kisebb csapatok számára az eszköz drága lehet.

Nincs clipart-könyvtár és a végrehajtott műveletek verziótörténete.

A Klaxoon Board kategória opciói és színválasztékai korlátozottak.

Nehéz lehet a szükséges ponton Post-it cetlit létrehozni.

A funkciók átfedhetnek a már használt eszközökkel, ami zavart és redundanciát okozhat.

A Klaxoon alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a Klaxoon 10 alternatívájáról és azok különböző felhasználási eseteiről.

Klaxoon alternatíva Használati eset Legalkalmasabb ClickUp Brainstorming, együttműködés és projektmenedzsment Szabadúszók, startupok, kisvállalkozások, nagyvállalatok Miro Együttműködés, tervezés és menedzsment Kreatív csapatok, termékmenedzserek, vállalkozások FigJam Interaktív ötletelés és tervezési együttműködés UX/UI tervezők, kreatív csapatok, tervezőstúdiók MS Whiteboard Együttműködés a Microsoft ökoszisztémával A Microsoft Teams-t együttműködésre használó csapatok Mural Kreatív műhelyek és tervezői gondolkodás Moderátorok, termékmenedzserek, tervezőcsapatok Collaboard A megbeszéléseket megvalósítható tervekké alakítja Több eszközön való munka Lucidspark Diagramok készítése és feladatkezelés Tervezőcsapatok, projektmenedzserek, üzleti stratégák Sketch Valós idejű tervezés, visszajelzés és fejlesztői átadás UI/UX tervezők, kreatív ügynökségek Creately Vizuális projekttervezés Tervezők, termékmenedzserek, műszaki iparágakban dolgozó csapatok Stormboard Ötletelési és jelentési eszközök Kreatív csapatok, oktatók, projektcsapatok

A 10 legjobb Klaxoon alternatíva

A csapatmunka 41%-kal növelheti az ügyfélelégedettséget és 27%-kal az eladásokat.

Ezek a Klaxoon alternatívák hatékony csapatmunkát ígérnek nagyobb rugalmassággal, egyszerű és intuitív felületekkel, valamint számos egyéb előnnyel.

Készen áll a legjobb platform kiválasztására a csapatmunkájának javítása érdekében?

1. ClickUp (A legjobb brainstorminghoz, együttműködéshez és projektmenedzsmenthez)

Használja a ClickUp Whiteboards együttműködési funkcióit, hogy ötleteket gyűjtsön csapatával!

A Klaxoon egyik legjobb alternatívája a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a csevegést – mindezt AI-alapú automatizált munkafolyamatokkal.

ClickUp Whiteboards

A ClickUp Whiteboards összekapcsolja a feladatokat, csevegéseket és dokumentumokat, így minden ötlet koncepcióból cselekvéssé válik. Vizuálisan ábrázolja a koncepciókat, folyamatokat és munkafolyamatokat a drag-and-drop funkció segítségével.

A beágyazott dokumentumok és feladatok valós idejű frissítéseket biztosítanak; bármely ötlet feladatként megjeleníthető és konkrét projektekhez kapcsolható. A linkmegosztási és PDF-exportálási lehetőségek segítségével akár külső érdekelt feleket is bevonhat. (Ez akkor is kiváló megoldás, ha munkáját referenciaként archiválni szeretné).

A legfontosabb funkció? Egy AI-alapú képgenerátor, amely azonnal vizualizálja az ötleteket! Mit szólna egy kis kreatív támogatáshoz?

Használja a ClickUp Whiteboards AI Image generátorát, hogy kreatív ötleteit vizuálisan is kifejezhesse.

ClickUp gondolattérképek

Testreszabhatja ClickUp Mind Map alkalmazását, hogy megfeleljen az egyedi igényeinek, és mindig kézben tartsa a feladatokat.

A ClickUp Mind Maps egyszerűsíti a komplex projekteket azáltal, hogy a nagy ötleteket kezelhető részekre osztja. Az olyan testreszabási lehetőségek, mint a színekkel jelölt kapcsolatok és a kaszkád nézetek, egyszerűsítik a feladatok vagy ötletek közötti kapcsolatok vizualizálását.

A csapatok egy kattintással gyorsan átszervezhetik a térképeket az újrarendezés funkcióval, így manuális beállítások nélkül is strukturáltabbá tehetik azokat.

ClickUp projektmenedzsment megoldásokhoz

Csoportosítsa a feladatokat állapot szerint a ClickUp táblázatnézetben

Miután ötletei feladatokká válnak, a végrehajtás és a nyomon követés sokkal könnyebbé válik a ClickUp projektmenedzsment megoldásokkal.

A testreszabható nézetek, valós idejű irányítópultok és automatizált munkafolyamatok biztosítják a csapatok termelékenységét és a feladatok ütemezett végrehajtását. A ClickUp interaktív eszközei, mint például a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák, zökkenőmentessé és akár élvezetessé teszik a munka szervezését.

A ClickUp legjobb funkciói

Személyre szabott összefoglalók a legfontosabb frissítésekről és a korábbi csevegésekből származó, végrehajtható tételekről az AI CatchUp segítségével a ClickUp Chatben.

A hozzárendelt megjegyzéseket egyetlen, áttekinthető helyen tekintheti meg, kezelheti és oldhatja meg.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat, mint például a feladatkiosztás és az állapotfrissítések a ClickUp Automations segítségével.

Határozza meg a sikert numerikus, pénzügyi vagy igaz/hamis célokkal a Célkövetés segítségével.

Tervezze és kezelje hatékonyan a projekteket olyan eszközökkel, mint az ütemtervek, a naptárnézetek és a sprintkövetés.

A ClickUp korlátai

A kezdők számára ez túlterhelő lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Bazza Gilbert, az AccuWeather termékmenedzsere így értékelte a ClickUp alkalmazást:

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

🧠 Érdekes tény: A globális munkaerő 36,08%-a szerint a virtuális együttműködés jobb, mint a személyes, mert kevésbé érzik magukat megfélemlítve, ha online tartják a kapcsolatot a csapattagokkal.

2. Miro (A legjobb az együttműködés, a tervezés és a menedzsment terén)

Használjon táblázatokat, diagramokat és idővonalakat a projektek szervezéséhez és vizualizálásához a Miro Intelligent Canvas segítségével. Ez az AI-alapú együttműködési platform másodpercek alatt prototípusokká, briefekké és tervekké alakítja a brainstorming üléseket olyan funkciók segítségével, mint a videó/audio bemutatók, interaktív tevékenységek és automatizált összefoglalók.

A csapat tagjai a munkamenetek során szavazhatnak az ötletekre, tervekre vagy javaslatokra, ami lehetővé teszi a kollektív döntéshozatalt és a prioritások meghatározását, miközben az együttműködés vizuálisan vonzó és hatékony marad.

A Miro legjobb funkciói

Írja le a táblán látható képet alternatív szöveg létrehozásával.

Rajzoljon kézzel, és engedélyezze az intelligens objektumok funkciót, hogy a Miro megszépítse azt.

Használja a prezentációs módot, hogy mindent teljes képernyőn láthasson, és úgy érezze, mintha diavetítéssel dolgozna.

Ossza ki a résztvevőknek a szavazatok számát, valamint a szavazási időszak időkorlátját.

A Miro korlátai

A vonalak átméretezése állandó hibákat okozhat

Folyamatosan újra kell konfigurálni a nyíl beállításait, mert nem tartja meg a korábbi beállításokat.

A CTRL+Z vagy a visszavonás funkció nem működik az együttműködéses ötletelés során

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Üzleti: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

A Miro egy-két évvel ezelőtt nyert meg, és azóta ez az elsődleges whiteboard-eszközöm. A legnagyobb kihívás számomra az, hogy másokat is rábeszéljek arra, hogy a velem való megbeszéléseken kívül is használják.

A Miro egy-két évvel ezelőtt nyert meg, és azóta ez az elsődleges whiteboard-eszközöm. A legnagyobb kihívás számomra az, hogy másokat is rábeszéljek arra, hogy a velem való megbeszéléseken kívül is használják.

➡️ Olvassa el még: A vizuális projektmenedzsment végső útmutatója

3. FigJam (A legjobb interaktív brainstorminghoz és tervezési együttműködéshez)

Nagy csapatod van, és nem találsz olyan platformot, amely mindannyiukat befogadná? A FigJam korlátlan számú együttműködőt fogad. Szervezi a komplex munkafolyamatokat, feltérképezi a felhasználói utakat, és azonnal megosztja a visszajelzéseket sticky notes, hangjegyzetek és reakciók segítségével. A FigJam a Miro alternatívájaként is használható.

A FigJam legjobb funkciói

Központosítsa a munkafolyamatot olyan eszközökkel, mint a Jira és a Figma.

Használja a FigJam alkalmazást diagramok készítéséhez és folyamatok vizualizálásához

Használjon sablonokat az ütemtervekhez, retrospektívákhoz és idővonalakhoz, hogy ötleteket indítson el és mindenkit bevonjon a folyamatba.

Tervek vizualizálása, Gantt-diagramok készítése és egyedi munkafolyamat-widgetek integrálása

A FigJam korlátai

Az integrációk megtalálása kihívást jelenthet

A FigJam fájlok linkjeinek megosztása bonyolult

Egyedi alakzatok, színátmenetek vagy minták hozzáadása nem megengedett.

FigJam árak

Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó teljes licencenként

Szervezet: 5 USD/hó teljes jogú felhasználónként

Vállalati: 5 USD/hó teljes licencenként

FigJam értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a FigJam-ről a valódi felhasználók?

Én a figjam-ot használom, és hihetetlenül hasznosnak találom, hogy a felépítés után egy referencia útmutatót használhatok, hogy minden rendben legyen. Ez segít az érdekelt feleknek is jobban átlátni a felmérés menetét, mintha csak egy 100 oldalas Word-dokumentumot adnék nekik, vagy többször is megmutatnám nekik a felmérést.

Én a figjam-ot használom, és hihetetlenül hasznosnak találom, hogy a felépítés után egy referencia útmutatót használhatok, hogy minden rendben legyen. Ez segít az érdekelt feleknek is jobban átlátni a felmérés menetét, mintha csak egy 100 oldalas Word-dokumentumot adnék nekik, vagy többször is megmutatnám nekik a felmérést.

➡️ Olvassa el még: A legjobb FigJam alternatívák és versenytársak

4. MS Whiteboard (A legjobb a Microsoft ökoszisztémában dolgozó csapatok számára)

A Microsoft Teams-szel dolgozik, és szeretne a Whiteboard segítségével együttműködni? A Teams-szel integrált Microsoft Whiteboard interaktív felületet kínál, ahol a csapatok szabadjára engedhetik kreativitásukat.

Az olyan funkciók, mint a reakciók, a post-it cetlik és a testreszabható sablonok megkönnyítik a gondolatok vizuális megosztását és strukturálását. Ráadásul a „Kép beszúrása” opció is egyike a sok előnynek, amely lehetőséget ad illusztrációk és interakciók beillesztésére.

Az MS Whiteboard legjobb funkciói

Használjon sablonokat olyan feladatokhoz, mint a brainstorming, a Kanban táblák és a csapatértekezletek.

Ellenőrizze, melyik csapattag milyen hozzászólást tett, és biztosítsa a teljes átláthatóságot.

Több eszközön is együtt dolgozhat egy táblán

Használjon fejlett tolleszközöket a pontos rajzoláshoz és vázlatkészítéshez

Az MS Whiteboard korlátai

A Microsoft Teams sablonjai és vizuális táblái nem elég jó minőségűek

A kiválasztó eszköz nem felhasználóbarát

Korlátozott formázási lehetőségek a betűtípusokhoz

MS Whiteboard árak

Az MS Teams részeként elérhető

MS Whiteboard értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

💡Profi tipp: Állítsa MS Whiteboardját „csak olvasható” módba úgy, hogy a beállításokban letiltja az „egyéb résztvevők szerkeszthetik” opciót. Gyors beállítás: Beállítások menü → Kapcsolja ki az „Egyéb résztvevők szerkeszthetik” opciót → Kész! A táblája a találkozó vége után is zárolt marad.

5. Mural (A legjobb kreatív műhelyekhez és tervezési gondolkodáshoz)

Használja a Mural interaktív tábláit és előre elkészített gondolattérkép-sablonjait, amelyekkel a brainstorming és a tervezés gyors és szórakoztató lesz.

Értékelni fogja a Microsoft Teams és a Google Workspace szoftverekkel való zökkenőmentes integrációját is, amely segít mindenki összhangban maradni. A szerszám képessége a felhasználói utak feltérképezésére és a feladatok fontossági sorrendbe állítására jelentős előny, ami értékes eszközzé teszi a hatékony csapatmunkához.

A Mural legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a brainstormingot az AI által javasolt ötletekkel és feladatokkal

Használja a hatalmas sablonkönyvtárat a munkafolyamatok beállításához.

Manipulálja a folyamatábrázolást ügyfelekkel való telefonálás közben a nagyobb rugalmasság érdekében.

Az AI-összefoglalók segítségével azonnal összefoglalhatja a megbeszéléseket a legfontosabb tanulságok és teendők formájában.

A Mural korlátai

Az egyéb üzleti intelligencia eszközökkel való integráció korlátozott.

A terjedelmes faliképek lelassíthatják a felhasználó eszközét.

A lapok munkaterületekbe és szobákba csoportosítása zavaró lehet, ami miatt többször is újra kell ellenőrizni őket.

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 12 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1380 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130 értékelés)

➡️ Olvassa el még: Brainstorming sablonok és technikák

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

6. Collaboard (A legjobb több eszközön való munkavégzéshez)

A Collaboard korlátlan számú résztvevőt támogat, lehetővé téve a produktív csapatmunkát. Az integrációs lehetőségek és az exportálási funkciók szintén biztosítják, hogy a megbeszélések megvalósítható eredményekké váljanak. A felhasználók vázlatokat készíthetnek, jegyzeteket hozzáadhatnak és ötleteiket vizuálisan rendszerezhetik, akár távoli munkavégzésről, akár hibrid környezetben dolgoznak.

A Collaboard legjobb funkciói

Tartalom egyszerű importálása és exportálása, beleértve a PDF-eket és a kiváló minőségű képfájlokat is.

Integrálja a Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira és más alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Mutassa be ötleteit interaktív módon videohívások során a beépített prezentációs mód segítségével.

A Collaboard korlátai

A gondolattérkép-funkció a versenytársakhoz képest alapszintű.

A szerkesztési lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek

Collaboard árak

Örökre ingyenes

Haladó: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Collaboard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

7. Lucidspark (A legjobb diagramok készítéséhez és feladatkezeléshez)

Kommunikáljon valós időben a Lucidspark termékben található csevegő és hangulatjelek segítségével. Használja a „call others to me” funkciót, hogy a munkamenetek során ne térjen el a témától és fenntartsa az összhangot. Végtelen vászonával, szabadkézi rajzolási funkciójával és jegyzetlapjaival a Lucidspark egy teljes körű interaktív eszközzé válik.

A Lucidspark legjobb funkciói

Szervezze és strukturálja ötleteit címkézés, csoportosítás és rendezés funkciók segítségével, a dinamikus táblázat funkció támogatásával.

Dolgozzon gyorsabban a munkafolyamatok, a sprinttervezés és a felhasználói útvonalak feltérképezéséhez készült sablonokkal.

Tanuljon a legenda és a szimbólumok előre megírt használati utasításából!

Fókuszált csoportos megbeszéléseket szervezhet a breakout boards funkció segítségével.

A Lucidspark korlátai

Korlátozott sablon- és alakzatválaszték

Az ingyenes próba verzió egyszerre csak 3 dokumentumfrissítést engedélyez.

Lucidspark árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/felhasználónként

Csapat: 10 USD/felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidspark értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

➡️ Olvassa el még: Tervezési projektmenedzsment: átfogó útmutató tervezőcsapatok számára

8. Sketch (A legjobb valós idejű tervezéshez, visszajelzésekhez és fejlesztői átadáshoz)

A Sketch segítségével több csapat is dolgozhat ugyanazon a dokumentumon, kreatív folyamatot alakítva ki. Adjon visszajelzést közvetlenül a vásznon vagy a prototípusokon az alkalmazáson belüli megjegyzésekkel, és használja a sablonokat kiváló minőségű tervek készítéséhez, az alkalmazásmakettektől a teljes weboldalakig.

A Sketch legjobb funkciói

Készítsen nagy pontosságú maketteket a felesleges bonyodalmak nélkül

Tartsa mindenki naprakészen a valós idejű együttműködési eszközökkel, mint például a szinkronizált megjegyzések és átadási funkciók.

Automatizálja a rétegek és más objektumok létrehozását

Kövesse nyomon a változásokat, kezelje a jogosultságokat, és ossza meg könnyedén a terveket a nézőkkel vagy az érdekelt felekkel.

A Sketch korlátai

Az eszköz iPad-en nem elérhető, ezért a tervezők számára korlátozott a rugalmassága.

Nincsenek komplex 3D modellezési funkciók

A Sketchben hiányzik a felhőalapú tárolás

Sketch árak

Standard: 12 USD/hó szerkesztőnként

Csak Mac-re érvényes licenc: 120 USD/licenc

Üzleti: 22 USD/hó szerkesztőnként

Sketch értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Sketch-ről a valós felhasználók?

A hatalmas plugin-könyvtár bővíti a funkcionalitást, lehetővé téve olyan feladatokat, mint az animáció, a kód exportálása és a professzionális gépelés. Az olyan eszközökkel, mint a Sketch for teams, a tervezők egyszerre tudnak együttműködni a fájlokon.

A hatalmas plugin-könyvtár bővíti a funkcionalitást, lehetővé téve olyan feladatokat, mint az animáció, a kód exportálása és a professzionális gépelés. Az olyan eszközökkel, mint a Sketch for teams, a tervezők egyszerre tudnak együttműködni a fájlokon.

9. Creately (A legjobb vizuális projekttervezéshez)

A Creately végtelen vizuális vászonával úgy kommunikálhat, mintha ugyanabban a szobában ülne. Minden csapatmunka valós időben szinkronizálódik a Preview Sync funkcióval, a megjegyzések és a beszélgetések pedig lehetőséget nyújtanak ötletek megosztására, visszajelzések adására és a munkafolyamat fenntartására.

Válasszon több mint 50 diagrampélda és 1000 sablontípus közül, hogy megoldja a technikai és kreatív kihívásokat. A Creately egérkövetést és videohívásokat is kínál, ezzel további együttműködési réteget adva és összekapcsolva az összes tagot.

A Creately legjobb funkciói

Válasszon a sablonok kiterjedt könyvtárából!

Könnyedén készíthet folyamatábrákat, gondolattérképeket, szervezeti ábrákat és vázlatokat.

Használja ki a kétirányú szinkronizálást adatbázisok, táblázatok és külső eszközök összekapcsolásához.

Integrálja a Microsoft Teams, a Slack és a Confluence alkalmazásokkal a produktív projekttervezés érdekében.

A Creately korlátai:

A komplex diagramok miatt az interfész zsúfoltnak tűnhet és lelassulhat.

A megjegyzéseket létre lehet hozni vagy törölni, de szerkeszteni nem lehet.

Az ingyenes csomagban az exportálási és együttműködési lehetőségek korlátozottak.

Creately árak

Ingyenes

Személyes: 8 USD/hó

Csapat: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1300+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Ha csapata interakciói túl szétszórtnak vagy szervezetlennek tűnnek, használja a Stormboardot. Ez egy adat-orientált együttműködési munkafolyamat-platform, amely a strukturálatlan interakciókat hasznosítható információkká alakítja.

Valós idejű együttműködési funkciói, mint például a Jira, Azure DevOps és Rally eszközökkel való élő kétirányú integrációk, hasznosak az agilis csapatok számára a sprintek, függőségek és prioritások kezelésében.

A StormAI, egy mesterséges intelligencia alapú együttműködési eszköz, javítja a brainstormingot, az ötletek generálását és a cselekvési tervek kidolgozását, hozzájárulva az együttműködésen alapuló megbeszélésekhez.

A Stormboard legjobb funkciói

Hozzáférés projektmenedzsment eszközökhöz, mint például PI tervezés, kockázatkezelés és stratégia kidolgozás.

Készítsen exportálható jelentéseket, feladatösszefoglalókat és táblázatos elemzéseket anélkül, hogy adatokat veszítene.

A felhasználóbarát felület segítségével rangsorolhatja, csoportosíthatja és fejlesztheti ötleteit.

Használja digitális tábláját brainstorminghoz, gondolattérképek készítéséhez és stratégiai tervezéshez.

A Stormboard korlátai

A táblának korlátozott testreszabási lehetőségei vannak.

A felhasználók nem menthetik el a fontos könyvjelzőket az eszközben.

Korlátozott számú hely és licenc áll rendelkezésre.

Stormboard árak

Személyes: Örökre ingyenes

Üzleti: 10 dollár felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Stormboard értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Stormboardról a valódi felhasználók?

A fő stormboardomat hordozható digitális táblaként használom. Itt gyűjtöm össze a teendőim listáját, rögzítem az ötleteimet, tervezem, szervezem és stratégiákat dolgozok ki mindenre, ami egy új vállalkozás ügyvezetőjeként a feladatom. Most, hogy összekapcsoltam a stormboardomat a Google Workspace-szel (dokumentumok), fontos dokumentumokat tudok hozzáadni/elérni a stormboardomon, és gyorsan hozzáférhetek ezekhez.

A fő stormboardomat hordozható digitális táblaként használom. Itt gyűjtöm össze a teendőim listáját, rögzítem az ötleteimet, tervezem, szervezem és stratégiákat dolgozok ki mindenre, ami egy új vállalkozás ügyvezetőjeként a feladatom. Most, hogy összekapcsoltam a stormboardomat a Google Workspace-szel (dokumentumok), fontos dokumentumokat tudok hozzáadni/elérni a stormboardomon, és gyorsan hozzáférhetek ezekhez.

🧠 Érdekes tény: Az irodai dolgozók 42%-a más csapattagokkal és kollégákkal való együttműködéssel tölti idejét. Míg 28% személyesen dolgozik másokkal, 14% virtuálisan működik együtt másokkal.

Kezdje el használni a ClickUp-ot a vizuális együttműködés és kommunikáció érdekében

A megfelelő együttműködési eszköz kiválasztása nem csak az interfészről szól – integrálódnia kell a csapat munkafolyamatába és növelnie kell a termelékenységet. Míg a Klaxoon kiválóan alkalmas interaktív workshopokhoz, az olyan eszközök, mint a ClickUp, átfogóbb funkciókat kínálnak.

Az adatvédelem mellett teljes körű projekt- és csapatmenedzsment munkafolyamatot kínál, így ideális alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek menedzsmentet, brainstormingot és ötletelést szeretnének végezni.

Több mint 200 integrációval és egységes munkaterülettel a ClickUp megkönnyíti a csapatmunkát és szórakoztatóbbá teszi a csapatmunkát.

