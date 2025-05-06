Teszteltük a legjobb HR szoftvereket Máltán

Málta egy olyan ország, ahol a HR-szektor felfelé ívelő tendenciát mutat. Növekszik a tehetséges HR-szakemberek iránti kereslet, és a szervezetek hajlandóak prémiumot fizetni a legjobbakért. Emellett gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia integrációja és a stratégiai munkaerő-gazdálkodás iránti érdeklődés is.

De a szektorban még mindig vannak kihívások.

A Lovin Malta által végzett felmérésből kiderült, hogy a válaszadók 20%-a kiégettnek érzi magát a munkahelyén, ami rávilágít a máltai HR-szakemberek egyre növekvő stresszére.

Számos ok növeli az HR-vezetők felelősségét és okoz kiégést:

A vállalatok felvételi hullámba kezdhetnek, ami az új munkavállalók beillesztésének és a papírmunka megnövekedésének következménye lehet.

A munkavállalók többet várhatnak el, mint csak a fizetésüket, például egy inkluzívabb munkakörnyezetet.

A távoli és hibrid munkamodellek térnyerése miatt az HR-nek új irányelveket és eljárásokat kell kidolgoznia.

A globális munkaerő-felvétel olyan tényezőkkel, mint a fizetési előírások betartása és az adókezelés, bonyolultabbá teheti a HR-folyamatokat.

De a jó hír az, hogy sok HR-platform képes megoldani ezeket a problémákat.

Ebben a blogbejegyzésben a csapatommal 10 vezető máltai HR-szoftvert vizsgáltunk meg, hogy segítsünk megoldani a legsürgetőbb HR-kihívásokat, és megérteni, melyik illik legjobban az Ön folyamataihoz.

Mit kell figyelni egy HR szoftver kiválasztásakor?

Ha van egy csapat, amelyet mindenki adminisztratív feladatok és operatív munkafolyamatok terhelnek, az a HR-osztály. Ha túl sok időt töltesz táblázatok és dokumentumok kezelésével, mi segítünk.

A HR-szoftverek tesztelése során elsősorban az alábbi öt, időmegtakarítást jelentő tényezőre koncentráltunk:

Munkavállalói portál : A munkavállalók hozzáférhetnek a fizetési jegyzékeikhez és frissíthetik adataikat, például a jelenléti és szabadságkérelmeiket, anélkül, hogy Önnek közvetítőként kellene közreműködnie.

Automatizálás : Célja az ismétlődő feladatok kiszervezése, hogy ne kelljen manuális folyamatokkal bajlódnia.

Adatok és jelentések : A részletes jelentések segítségével azonnal hozzáférhet fontos mutatókhoz, mint például a jelenléti trendek, a fizetési referenciaértékek és a sokszínűség százalékos aránya.

GDPR-megfelelőség : Mivel Málta az Európai Unió (EU) tagja, és ezért a GDPR hatálya alá tartozik, csapatommal elsőbbséget adtunk azoknak a platformoknak, amelyek különösen nagy erőfeszítéseket tettek a legújabb szabályozásoknak való megfelelés érdekében.

Könnyű használat: Annyi teendője mellett az utolsó dolog, amire szüksége van, egy olyan platform, amelynek megtanulása bonyolult. Ideális esetben könnyen használhatónak kell lennie, és nem igényelhet további képzést. Ha azonban ez nem így van, akkor legalább jó bevezető támogatással kell rendelkeznie.

Kiemeltük az egyes platformok kiemelkedő funkcióit is – például az AI-képességeket és a helyspecifikus támogatást –, hogy Ön a vállalati struktúrájának és az HR-csapat céljainak megfelelően válassza ki a legjobb eszközt.

A 10 legjobb HR szoftver

Nézzük meg a 10 legjobb HR szoftvert Máltán, és nézzük meg, hogyan segíthetnek ezek a munkafolyamatok javításában és időmegtakarításban.

1. ClickUp: A legjobb HR-projektmenedzsmenthez

Végezzen felméréseket, kezelje toborzási folyamatát, és központosítsa alkalmazottai adatait a ClickUp segítségével.

Karrierem során megtanultam, hogy ha a munkád nagy részét egyetlen helyen tudod kezelni, azzal rengeteg időt takaríthatsz meg. A ClickUp pont ezt teszi!

A ClickUp egy kombinált projekt-, dokumentum- és kommunikációkezelő platform, amely segíti a HR-szakembereket a projektek tervezésében, a célok nyomon követésében és a munkafolyamatok dokumentálásában.

Mivel a ClickUp csökkenti az adatsilókat – összefogva az összes vállalati és alkalmazotti információt –, az új munkavállalók beilleszkedését is megkönnyíti.

Íme néhány módszer, ahogyan a ClickUp HR-megoldása és sablonjai segíthetnek Önnek:

Dokumentálja folyamatait

Hozzon létre nyilvános és privát oldalakat és wikiket, működjön együtt a csapatokkal a felvételi protokollok kidolgozásában, és hozzon létre központi HR-eszközöket, például alkalmazotti kézikönyveket a ClickUp Docs segítségével.

Először is, a ClickUp Docs segítségével átfogó wikiket hozhat létre a felvételi folyamat különböző aspektusairól, például az interjúk folyamata, az új munkavállalók beillesztése és a teljesítményértékelések. Ez a dokumentumkezelési funkció biztosítja az átláthatóságot, és minden csapatnak képet ad arról, hogyan zajlik a felvétel a vállalatánál, és kihez kell fordulniuk.

Emellett a ClickUp Docs együttműködési funkciói, mint például a közös létrehozás, közös szerkesztés és megjegyzések, megkönnyítik ezeknek a dokumentumoknak a vezetőséggel való megosztását felülvizsgálat és jóváhagyás céljából. A Docs egy másik felhasználási módja egy alkalmazotti kézikönyv létrehozása, amely tartalmazza a vállalati protokollokat, a szabadságolási szabályzatot, az osztályok funkcióit és a juttatási terveket.

Töltse le ezt a sablont Testreszabhatja a ClickUp tudásbázis sablonját a vállalat adataival, és megoszthatja azt az alkalmazottakkal és az új munkatársakkal.

A ClickUp tudásbázis-sablon az egyik kedvencünk ehhez! Lehetővé teszi HR-osztályunk számára, hogy a vállalati irányelveket és alapértékeit egy központi, könnyen hozzáférhető helyen határozza meg. Segít Önnek:

Készítsen teljesen személyre szabott munkavállalói kézikönyvet , amely tartalmazza a magatartási kódexet, a szabadságra vonatkozó szabályokat és a jogi követelményeket. , amely tartalmazza a magatartási kódexet, a szabadságra vonatkozó szabályokat és a jogi követelményeket.

Dolgozzon együtt pénzügyi csapatával vagy osztályvezetőivel , hogy ők is hozzáadhassák a konkrét részleteket, például a bérszámfejtési folyamatot vagy az utazási szabályzatot.

Tegye nyilvánossá a tudásbázist, és ossza meg a potenciális jelöltekkel , hogy képet kapjanak a vállalat munkakultúrájáról.

Központosítsa az alkalmazottak adatait

Ha különböző humánerőforrás-menedzsment, toborzási, felhőalapú bérszámfejtési és számviteli szoftvereket használ, nagy a valószínűsége az adatsilók, az adatok duplikálódásának és a zavaroknak. De mivel a ClickUp integrálható a legtöbb HRIS rendszerrel és automatizálási funkciókkal rendelkezik, az összes adatot egy irányítópultra hozhatja, létrehozva egy központi alkalmazotti adatbázist.

Például beállíthat egy automatikus triggert, amely új alkalmazottakat ad hozzá a ClickUp alkalmazottak könyvtárához vagy szervezeti ábrájához, amikor azok felkerülnek a bérszámfejtési platformra. Tapasztalataink szerint a ClickUp alkalmazottak könyvtár sablonja kiváló forrás ebben az esetben.

Töltse le ezt a sablont Központosítsa az összes alkalmazotti adatot egy könnyen kereshető adatbázis létrehozásával a ClickUp alkalmazotti adatbázis sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre egyedi címkéket a különböző típusú alkalmazottakhoz – teljes munkaidős, szabadúszó, gyakornok

Adjon meg személyes adatokat, például a munkavállalók születésnapját, munkaviszonyuk évfordulóját és egyebeket (és állítsa be az automatizálást, hogy ezeken a napokon üdvözölje őket).

gyorsan megtalálják a megfelelő DRI-t a különböző csapatokban Adjon lehetőséget alkalmazottainak, hogya különböző csapatokban a funkciók közötti együttműködés érdekében.

Kezelje toborzási folyamatát

Hozzon létre feladatokat, alfeladatokat és ellenőrzőlistákat, hogy nyomon követhesse a különböző pozíciók toborzási szakaszait a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp Tasks kiválóan alkalmas az összes HR-feladat egyetlen helyen történő kezelésére, projektek vagy a befejezés szakaszai szerint felosztva. Ezzel a funkcióval különböző szerepkörökhöz tartozó projekteket hozhat létre, alfeladatokkal és ellenőrzőlistákkal együtt. Az automatizálási funkciók segítségével a jelölteket a felvételi folyamat különböző szakaszaiba helyezheti, vagy emlékeztetheti az interjúztatókat a következő lépésekről.

Tegye egyszerűvé az új munkatársak beilleszkedését

Javítsd az új munkavállalók beilleszkedését azáltal, hogy minden új munkavállaló számára létrehozol egy új beilleszkedési projektet a ClickUp feladatok ellenőrzőlistájával – a hozzáféréshez szükséges eszközökkel, az elolvasandó dokumentumokkal és egyebekkel.

Az új alkalmazottak (és vezetőik) a ClickUp Goals funkcióval nyomon követhetik a beilleszkedési feladataikat. Például én ezt a funkciót használom arra, hogy igen/nem célokat állítsak be, amelyeket a csapatom új tagjai beilleszkedési folyamatuk során jelölhetnek be.

Egy másik ötlet az, hogy minden új alkalmazotti csoport számára közös célt tűzzünk ki, hogy átfogó képet kapjunk az előrehaladásukról.

Állítson be egyszerű igen/nem vagy százalékalapú célokat, hogy nyomon követhesse az új alkalmazottak beilleszkedésének folyamatát a ClickUp Goals segítségével.

Csökkentse a rutinmunkát az AI segítségével

Tartalomtervezetek készítése, információk keresése és kommunikáció lokalizálása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája időt takaríthat meg az HR-csapatoknak és egyszerűsítheti a munkafolyamatokat. Használhatja hosszú dokumentumok összefoglalására, irányelvek kidolgozására azáltal, hogy megadja a figyelembe veendő részleteket, és gyorsan megtalálja a megfelelő információkat a feladataiból és projektjeiből.

A globális csapatok a fordítási funkciókat is felhasználhatják lokalizált irányelvek, számlák és űrlapok létrehozásához. Íme néhány további módszer, amellyel a ClickUp Brain növelheti HR-csapatának termelékenységét:

Továbbfejlesztett alkalmazotti önkiszolgálás: Biztosítson az alkalmazottak számára egy AI-alapú tudásbázist. A rendszer képes megválaszolni a juttatásokkal, szabályzatokkal és az új alkalmazottak beilleszkedési folyamatával kapcsolatos gyakori kérdéseket, ezzel csökkentve a HR-osztály terheit a rutin jellegű kérdésekkel kapcsolatban.

Készítsen önkiszolgáló tudásbázist, amely támogatja alkalmazottait, a ClickUp Brain segítségével.

Okosabb beilleszkedés : Használja a Brain szoftvert a beilleszkedési feladatok automatizálásához és személyre szabásához. A szoftver személyre szabott üdvözlő e-maileket generál, végigvezeti az új alkalmazottakat a beilleszkedés lépésein, és releváns képzési anyagokat javasol.

Kevesebb elfogultság a toborzásban : Az agy előre meghatározott kritériumok alapján segíthet a önéletrajzok és álláspályázatok szűrésében, minimalizálva ezzel a toborzás kezdeti szakaszában fellépő tudatalatti elfogultságot.

Proaktív problémamegoldás: A ClickUp Brain belső felmérések és visszajelzések alapján elemezheti a munkavállalók hangulatát. Ez lehetővé teszi a HR-nek, hogy korán felismerje a potenciális problémákat, és lépéseket tegyen azok megoldására, mielőtt azok eszkalálódnának.

A ClickUp legjobb funkciói

A toborzási folyamatok nyomon követése : A ClickUp Hierarchy segítségével testreszabhatja munkaterületét külön mappákkal vagy listákkal különböző funkciókhoz, például toborzáshoz és beilleszkedéshez, bérszámfejtéshez, teljesítménymenedzsmenthez, kilépéshez stb. Ezekre építve hozzon létre konkrét feladatokat, és rendelje azokat a megfelelő csapattagokhoz, hogy semmi ne maradjon ki.

Új munkavállalók beillesztése : Készítsen munkavállalói kézikönyveket, szervezeti ábrákat és egyedi beillesztési projekteket minden egyes munkavállaló számára, hogy biztosítsa a zökkenőmentes beillesztési folyamatot.

Időt takaríthat meg a ClickUp Automations segítségével: állítson be automatizált funkciókat, hogy a toborzási vezetők naprakészek legyenek az interjúk állásáról, szinkronizálja az HRIS eszközök adatait, és akár a munkavállalók születésnapját is megköszönheti nekik.

Teljesítményértékelések végzése : Használja : Használja a ClickUp ingyenes teljesítményértékelési sablonjait az éves értékelések tervezéséhez és a munkavállalók karrierpályájának nyomon követéséhez.

Kérdezze meg az alkalmazottak véleményét: A ClickUp Forms segítségével felméréseket végezhet, és felmérheti az alkalmazottak véleményét a munkakultúráról, a szervezeti irányelvekről, a munkakörnyezetről és egyebekről.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a szoftver megtanulása nehéz.

A ClickUp Brain még nem képes komplex numerikus elemzéseket végrehajtani.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Paychex Flex: Legalkalmasabb olyan vállalatok számára, amelyek üzleti biztosítások kezelésére szorulnak

via Paychex Flex

A Paychex Flex egy HR-menedzsment platform, amely biztosítási menedzsment támogatásával tűnik ki. Nem csak a munkavállalók egészségügyi biztosítását támogatja, hanem az üzleti tevékenységeket is, például az általános és a kiberbiztonsági felelősségbiztosítást.

Saját szememmel láttam, hogy ez hogyan segített ügyfeleinknek elkerülni a komoly fejfájást. Az adatvédelmi incidens katasztrofális következményekkel járhat egy kisvállalkozás számára, de a Paychex Flex által biztosított kiberbiztonsági felelősségbiztosításnak köszönhetően gyorsan és anyagi veszteség nélkül tudtak talpra állni.

A Paychex Flex számos kiegészítő funkciót is kínál, például tanuláskezelő rendszert, nyugdíjtervező eszközt és munkavállalói kártérítési biztosítást. Ez költséghatékony platformmá teszi kisvállalkozások számára, és Ön a növekedés során kiválaszthatja a szükséges funkciókat.

A Paychex Flex legjobb funkciói

Kezelje a bérszámfejtést és adóbevallásait asztali számítógépéről és mobiltelefonjáról egyaránt.

Készítsen jelentéseket, például készpénzigényről és munkaköltségekről, egyetlen kattintással.

Jelentse az új alkalmazottakat a kormányzati szerveknek, és vegye fel őket a munkavállalói juttatások és nyugdíjprogramok listájára.

A Paychex Flex korlátai

Az időkövetés és a jelenléti nyilvántartás két különböző funkció, amelyek összehangolatlan felhasználói élményt eredményezhetnek.

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak, és azokat nem lehet Excelbe letölteni.

Paychex Flex árak

Egyedi árazás

Paychex Flex értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1500 értékelés)

3. Justworks: A legjobb megoldás kisvállalkozások számára, amelyek egyszerű bérszámfejtési platformot igényelnek

via Justworks

A Justworks egy all-in-one emberierőforrás-kezelési platform kis- és középvállalkozások számára. Ez olyan vállalatok számára alkalmas, amelyek legtöbb alkalmazottja egy helyen dolgozik, de nemzetközi szabadúszókat vagy tanácsadókat is foglalkoztatnak, például ügynökségek és kreatív cégek.

Például a Justworks megkönnyíti az amerikai vállalatok számára a máltai alkalmazottak és vállalkozók felvételét, mivel lehetővé teszi számukra, hogy testre szabják a beilleszkedési folyamatot, és alapértelmezés szerint megfeleljenek a máltai társadalombiztosítási és szabadságolási szabályoknak.

A platform két funkciója, amely tetszett nekem, az időkövetés és a kisvállalkozásokra fókuszáló juttatási csomagok voltak. Az időt a Slackből, a mobilalkalmazásból és akár automatizált geofencing opciókból is követheted, ami azt jelenti, hogy az óra elindul, amint a munkavállaló belép az irodába.

Emellett hozzáférést biztosít számos előnnyel járó egészségbiztosítási csomagokhoz, amelyek olyan szolgáltatásokat tartalmaznak, mint a mentális egészségügyi támogatás, az alapellátás és a meddőségi kezelés, mindezt többletköltség nélkül. Ez hatalmas előny lehet a legtehetségesebb munkavállalók vonzása és megtartása szempontjából, különösen figyelembe véve az egészségbiztosítások emelkedő költségeit.

A Justworks legjobb funkciói

Automatizálja a munkavállalók és a nemzetközi szerződéses munkavállalók bérszámfejtését olyan funkciók segítségével, mint az ismétlődő és egyszeri kifizetések, valamint az adóbevallás támogatása.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy az önkiszolgáló portálon válasszák ki és kezeljék juttatási csomagjaikat.

Állítson be szabályokat és kövesse nyomon a szabadságok egyenlegét közvetlenül a mobilalkalmazásból.

A Justworks korlátai

Nem támogatja a teljes munkaidőben foglalkoztatott, nemzetközi alkalmazottakat.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás hibásan működik.

Justworks árak

Bérszámfejtés : 50 dolláros alapdíj + 8 dollár/alkalmazott havonta

PEO Basic : 59 USD/alkalmazott havonta

PEO Plus: 109 USD/alkalmazott havonta

Justworks értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

4. Rippling: Legalkalmasabb olyan vállalatok számára, amelyeknek egy all-in-one humánerőforrás-, IT- és bérszámfejtési megoldásra van szükségük.

via Rippling

Ha olyan all-in-one üzleti eszközökre van szüksége, amelyek teljes körűen kielégítik a HR, a bérszámfejtés és az IT menedzsment csapatok igényeit, akkor érdemes megfontolnia a Rippling használatát. Tapasztalatom szerint ez az eszköz igazi életmentő azoknak a vállalatoknak, amelyek komplex globális műveleteket hajtanak végre.

Számos funkció áll rendelkezésre, a globális toborzástól, a globális bérszámfejtéstől és a teljesítményértékeléstől kezdve az eszközkezelésig és a tanuláskezelő rendszerig, amelyen a megfelelőségi előírásokkal kapcsolatos tanfolyamokat lehet tartani.

A Rippling segítségével rendkívül egyszerű helyi vállalkozókat felvenni Máltán. A nemzeti foglalkoztatási státusz-szabvány szerinti helyes besorolástól a máltai adóhatóságnál (IRD) történő regisztrációig mindent elintéz. Az új vállalkozók bevonási ideje pedig kevesebb, mint öt perc.

Az utolsó funkció különösen hasznos lehet azoknak a vállalatoknak, amelyek szigorú megfelelési és biztonsági folyamatokkal és irányelvekkel rendelkeznek. Megkérheti az alkalmazottakat, hogy végezzenek el tanfolyamokat olyan témákban, mint a biztonsági képzés, az adatvédelem és az osztályspecifikus megfelelési protokollok, nyomon követheti a részvételt, és kitűzőket adhat ki.

A Rippling legjobb funkciói

Osszon ki eszközöket a távoli munkavállalóknak, és állítsa be őket bárhonnan, így a beilleszkedés gyerekjáték lesz.

Tekintse meg az alkalmazottakat, a szerződéses munkavállalókat és a betöltetlen pozíciókat egy irányítópulton, és könnyedén készítsen előrejelzést a felvételi tervekről.

Szerezzen be visszajelzéseket az alkalmazottaktól szabályalapú kiváltókkal ellátott automatizált felmérések segítségével, például miután befejezték a beilleszkedést, vagy az alkalmazottak teljesítményének értékelésekor.

Rippling korlátai

Az egyes országokban több bevezetési cikluson keresztülmenni időigényes lehet.

A munkavállalói lista csak szűréssel rendezhető, ami miatt az alapértelmezett lista zavaros.

Egyes felhasználók a Rippling árképzési struktúráját is bonyolultnak találták.

Rippling árak

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Multiplier: Legalkalmasabb olyan globális vállalatok számára, amelyek áthelyezési szolgáltatásokra és bérszámfejtési szolgáltatásokra is szükségük van.

via Multiplier

Akár szabadúszókat alkalmaz, akár helyi teljes munkaidős munkavállalókat vesz fel, akár hazájukból az Ön országába költözteti őket, a Multiplier egyszerűsíti az egész folyamatot. A Multiplier egy HR-menedzsment platform startupok és közepes méretű vállalatok számára, amelyek gyorsan szeretnének terjeszkedni a globális piacokon.

Employer of Record (EOR) szolgáltatása több mint 150 országban elérhető, VISA támogatási szolgáltatásai pedig több mint 140 országban. Mindkét esetben szakértői csapata kezeli az összes regionális folyamatot és adminisztratív feladatot. Önnek csak a műveletek előrehaladását kell nyomon követnie a vezérlőpulton.

Ráadásul, ha a helyi adókat a Multiplierre ruházza át, alapértelmezés szerint továbbra is megfelel a jogszabályoknak. Ez a nyugalom sokak számára felbecsülhetetlen értékű volt nemzetközi csapatuk felépítése során.

A Multiplier legjobb funkciói

Globális, határokon átnyúló, ESOP-ot is tartalmazó kompenzációs csomagok létrehozása

Győződjön meg arról, hogy szabadságolási és jelenléti szabályzata megfelel a máltai munkaügyi törvényeknek.

Költséghatékony, Máltára szabott biztosítási csomagok

Küldje el az alkalmazottaknak a vállalati laptopokat és egyéb eszközöket, mielőtt munkába állnának.

Néhány kattintással kezdeményezheti a vízumkérelmeket a Multiplierben.

Szorzó korlátozások

Egyes felhasználók ismétlődő fizetési problémákról és késedelmes fizetésekről számoltak be.

Korlátozott testreszabási lehetőségek. Például nem lehet külföldi pénznemben költségeket benyújtani.

Többszörös árazás

Employer of Record : 400 dollártól/hónap

Független vállalkozók : 40 USD/hó-tól

Global Payroll: Egyedi árazás

Multiplier értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Papaya Global: Legalkalmasabb nagy létszámú vállalkozások számára, amelyeknek Agent-of-Record szolgáltatásokra van szükségük

via Papaya Global

A Papaya Global kifejezetten több ezer alkalmazottat foglalkoztató közüzemi és tengeri szektorban működő vállalatok számára készült, akik közül sokan külföldön dolgoznak. Ezért helyi jogi tanácsadókat is foglalkoztat, hogy szerződései megfeleljenek a helyi törvényeknek és előírásoknak.

Ezeknek az iparágaknak az egyik legnagyobb kihívása a határokon átnyúló, pontos és időben történő bérszámfejtés biztosítása. A Papaya Global ezt a problémát határokon átnyúló közvetlen befizetések és helyi fizetési átjárók támogatásával oldja meg.

A Papaya Global az egyik kevés HR-megoldás, amely mesterséges intelligenciával rendelkezik. AI Compliance monitoring megoldása segítségével jelzheti a problémákat, optimalizálhatja a fizetések útvonalát és előre jelezheti a jövőbeli fizetéseket.

Egy másik remek funkció a „land date commitment” (fizetési határidő), amely garantálja, hogy a munkavállalók időben megkapják a pénzüket.

A Papaya Global legjobb funkciói

A befizetéseket közvetlenül a helyi országok munkavállalói számláira utalhatja, anélkül, hogy azok különböző bankokon keresztül futnának.

Szerezzen átfogó jelentéseket a munkavállalók szabadságának tendenciáiról, pénzügyi előrejelzésekről és a sokszínűség mutatóiról.

Az új alkalmazottak és alvállalkozók fizetését a platformra való felvételüket követő két napon belül teljesítsd.

A Papaya Global korlátai

Korlátozott számla-testreszabási lehetőségek

A munkavállalói adatok tömeges frissítése körülményes, és ehhez kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal.

Papaya Global árak

Payroll Plus Grow Global: Havi 25 USD/alkalmazott Scale Global: Havi 20 USD/alkalmazott Enterprise Global: Havi 15 USD/alkalmazott

Grow Global: Havi 25 dollártól/alkalmazott

Scale Global: Havi 20 dollártól/alkalmazott

Enterprise Global: Havi 15 dollártól/alkalmazott

Alvállalkozói kifizetések és menedzsment: 30 USD/alvállalkozó havonta

Employer of Record (EOR): 599 USD/alkalmazott/hónap áron kezdődik

Global Workforce Payments : 2,5 dollártól/tranzakció

Agent of Record (AOR): 200 dollártól/szerződéses munkavállaló havonta

Grow Global: Havi 25 dollártól/alkalmazott

Scale Global: Havi 20 dollártól/alkalmazott

Enterprise Global: Havi 15 dollártól/alkalmazott

Papaya Global értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (31+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

7. Patriot Payroll: A legjobb kis- és középvállalkozások számára, 500 fő alatti alkalmazotti létszámmal

via Patriot Payroll

A Patriot Payroll olyan vállalkozások számára készült, amelyek alapvető HR-igényeik vannak, mint a bérszámfejtés, a jelenléti ívek és a költségkezelés. Ez egy egyszerű platform, amelynek elsődleges célja a könnyű használat.

Különösen hasznosnak találtam kis HR-csapatok számára. Az olyan funkciók, mint az e-mailes értesítések, amelyekkel a munkavállalókat emlékeztetik a munkaidő-nyilvántartásokra, valamint a munkaidő-nyilvántartások és a kiadások tömeges jóváhagyási lehetőségei jelentős időmegtakarítást jelenthetnek egy-két fős HR-csapatok számára.

A legjobb funkció azonban a munkaidő-nyilvántartás kezelése. Az alkalmazottak létrehozhatják és megoszthatják munkaidő-nyilvántartásaikat a bérszámfejtő csapattal, jóváhagyhatják az időösszefoglalókat, és automatikusan kiszámíthatják a túlóradíjakat. Emellett egyedi túlóraszabályokat is létrehozhat a különböző alkalmazott típusokhoz, például az ideiglenes, gyakornoki és állandó alkalmazottakhoz.

A Patriot Payroll legjobb funkciói

Egyszerűsítse az adminisztratív feladatokat azzal, hogy lehetővé teszi az alkalmazottak számára fizetési adataik frissítését, a vezetőknek pedig a javadalmazási csomagok és az időösszefoglalók frissítését.

Kezelje a bérszámfejtést, a jelenléti íveket és a számlázható órákat egyetlen platformról

Részletes jelentéseket kaphat pénzügyi helyzetéről az AR-korhatárjelentések, fizetési előzmények és mérlegek segítségével.

A Patriot Payroll korlátai

A munkavállalók számára különböző fizetési ciklusok (kéthetente, havonta stb.) beállítása egy manuális folyamat, amelyet egyénileg kell elvégezni.

Ha W2-es alkalmazottai vannak, akkor az egész évre ki kell fizetnie az „alkalmazottankénti” díjat, még akkor is, ha az alkalmazott félévkor kilép.

Patriot Payroll árak

Alapvető bérszámfejtés : 17 USD (átalánydíj) + 4 USD alkalmazott/alvállalkozó havonta

Teljes körű bérszámfejtés: 37 USD (átalánydíj) + 4 USD alkalmazott/alvállalkozó havonta

Patriot Payroll értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3400 értékelés)

8. Deel: A legjobb komplex HR-tevékenységekkel és megfelelési követelményekkel rendelkező globális vállalkozások számára

via Deel

A Deel egy olyan egyablakos platform, amely globális terjeszkedési tervekkel rendelkező nagyvállalatok számára készült. Lehetőség van lokalizált szerződések létrehozására, különböző régiókban adóbevallások benyújtására és globális háttérellenőrzések elvégzésére. Ezért a Deel kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szigorú megfelelési folyamatokkal rendelkeznek. Sőt, a Deel ötnapos bevezetési időt ígér Máltán, így kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek gyorsan szeretnének elindulni.

A Deel megfelel a máltai helyi előírásoknak és azonnal kezeli az adókat. Emellett két máltai biztosítótársasággal, az Unisure-rel és az Allianz-szal is együttműködik, így könnyebben biztosíthat egészségbiztosítást alkalmazottai számára.

Bár nem kezeltem közvetlenül a bérszámfejtést a Deel segítségével, az értékelés során megvizsgáltam a funkcióit. Az egyik funkció, amely felkeltette a figyelmemet, a Deel Slack plugin volt. Ezzel automatizált Slack munkafolyamatokat hozhat létre a Deelből, például megoszthatja a bejelentéseket, nyomon követheti az elkötelezettséget és beállíthatja a heti jelentkezéseket. Klassz, igaz?

Ez azonban azt is jelenti, hogy a Deel az egyik drágább bérszámfejtési és EOR szolgáltatás a piacon.

A Deel legjobb funkciói

Tartsa be a máltai helyi szabályozásokat a minimálbér, a túlórák, az ünnepnapok és az adók tekintetében.

Kezelje az összes bérszámfejtési tevékenységet – bérlapok, jóváhagyások, számlák és egyebek – egyetlen platformról.

Automatizálja a szoftverhez való hozzáférést úgy, hogy a munkavállalóknak már a felvételükkor hozzáférést biztosít a szükséges eszközökhöz.

Kövesse nyomon valós időben a helyi munkaügyi jogszabályok változásait, és kerülje el a költséges bírságokat!

A Deel korlátai

A Deel csak korlátozott jelentéskészítési funkciókat kínál.

A mobilalkalmazás csak néhány országban érhető el.

Az alkalmazottak és a vállalkozók nem tarthatják pénzeszközeiket a Deel platformon 30 napnál tovább.

Deel árak

Deel Contractor management : 49 USD/hó

Deel EOR : 599 USD/hó

Deel Payroll : 29 USD/alkalmazott havonta

Deel US Payroll: 19 USD/alkalmazott havonta

Deel US PEO: 79 USD/alkalmazott havonta

Deel HR : Ingyenes

Deel Engage: 20 USD/alkalmazott havonta

Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 3300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

9. OnPay: Legalkalmasabb olyan könyvelőirodák számára, amelyek all-in-one HR-szoftvert igényelnek

via OnPay

Az OnPay olyan vállalatok számára készült, amelyek általában helyszínen dolgoznak – különösen könyvelők és más közepes méretű vállalkozások, például ügyvédi irodák, fogorvosok, éttermek és nonprofit szervezetek.

Az OnPay egyik funkciója, amely különösen lenyűgözött – főleg azért, mert csökkenti a manuális munkát –, az a kompenzációs csomagok és a bérszámfejtés közötti automatikus szinkronizálás.

Tegyük fel, hogy új alkalmazottat vesz fel, vagy módosítja egy meglévő alkalmazott juttatásait – a HR modulban végzett bármilyen változtatás automatikusan frissül a bérszámfejtésben. Ez jelentős időmegtakarítást jelent a HR-csapatok számára, és biztosítja a pontosságot minden területen.

Ha könyvelőirodája különböző cégek bérszámfejtését végzi, az OnPay kiváló választás lehet. Ezzel az alkalmazással egyetlen helyről kezelheti összes ügyfelét, és a munkát különböző személyeknek delegálhatja a saját vagy az ügyfele csapatában.

Az OnPay legjobb funkciói

Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak, hogy kifizetéseiket több bankszámlára osszák szét

Készítsen nyilvános szervezeti ábrát a munkavállalók adataival és a jelentési hierarchiákkal!

Állítson be egyedi beilleszkedési munkafolyamatokat, hogy minden új munkavállaló személyre szabott élményben részesüljön, karrierje szintjének és osztályának megfelelően.

Az OnPay korlátai

Az OnPay nem kínál mobilalkalmazást Android-felhasználók számára.

A bérszámfejtést csak egy hónapra lehet beállítani.

Az OnPay „csináld magad” szemléletű, és nem nyújt sok támogatást az új felhasználók bevezetéséhez.

OnPay árak

Teljes díj: 40 USD/hó (alap) + 6 USD/fő/hó

OnPay értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

10. Oyster HR: A legjobb választás távoli munkavállalókat foglalkoztató vállalatok számára, akik hivatalos munkáltatói szolgáltatást keresnek.

via Oyster HR

Számos távoli csapattal dolgoztam már együtt, és bátran állíthatom, hogy az Oyster HR kiválóan alkalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek elosztott munkaerőt szeretnének felépíteni és irányítani.

Az Oyster HR elsősorban egy Employer of Record (EOR) szolgáltatás távoli vállalatok és elosztott csapatok számára. Több mint 180 országot támogat (beleértve Máltát is), és teljes körű személyzeti menedzsmentet kínál, beleértve a bérszámfejtést, a juttatási csomagokat és a részvénykezelést. Ez azt jelenti, hogy a csapatuk kezeli a jogi folyamatokat, például az új alkalmazottak FS4 jelentésének elküldését az Inland Revenue Department (IRD) felé.

Az alkalmazotti portált is nagyon jónak találtam. Egyszerű, intuitív felhasználói felülettel rendelkezik, könnyen kezelhető, és minden alapvető feladatot elvégez, például a jelenléti ív kitöltését, a költségtérítések benyújtását és a szerződésekhez és fizetési jegyzékekhez való hozzáférést.

Az Oyster HR egyik nagyszerű funkciója a Talent Network, amely lehetővé teszi, hogy a toborzást kiszervezze a helyi régiókban működő partnereinek. Ez egy egyszerű módszer a tehetséges munkatársak megtalálásához!

Az Oyster HR legjobb funkciói

Néhány kattintással váltsd át a szerződéses munkavállalókat teljes munkaidős alkalmazottakká

Végezze globális bérszámfejtési műveleteit anélkül, hogy aggódnia kellene a helyi előírások és szabályozások betartása miatt.

Készítsen átfogó kompenzációs csomagokat, figyelembe véve a juttatásokat, a méltányosságot és akár a fizetési különbségeket is, hogy megtartsa a legjobb tehetségeket.

Az Oyster HR korlátai

Az HRIS platformok integrációjának hiánya azt jelenti, hogy a bérszámfejtési adatok és az alapvető alkalmazotti adatok között adat-szilók alakulhatnak ki.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az Oyster HR ügyfélszolgálati csapata lassan reagál.

Oyster HR árak

Alvállalkozó : 29 USD/alvállalkozó havonta (27 EUR/alvállalkozó havonta)

Global Payroll : 50 USD/alkalmazott havonta (47 EUR/alvállalkozó havonta)

Employer of Record : 699 USD/hó (649 EUR/hó)

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Oyster HR értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Javítsd a személyzeti műveleteidet a ClickUp segítségével

A HR-platformok megkönnyítik az adminisztratív feladatokat, és javítják az általános kommunikációt és együttműködést. Emellett felszabadítják a HR-csapat kapacitását, hogy az más fontos feladatokra, például a munkavállalók jólétére és a pozitív munkakörnyezet megteremtésére összpontosíthasson.

De nem elég csak úgy kiválasztani egy HR-technológiai platformot. A megfelelő eszközök kiválasztásához ismernie kell saját igényeit és csapata dinamikáját. Fontos továbbá olyan platformokat választani, amelyek többféle funkcióval is segítenek, így nem kell időt töltenie különböző eszközökkel való ügyeskedéssel.

Itt jön be a ClickUp: az all-in-one projekt-, kommunikációs és dokumentumkezelési megoldás ( ingyenes HR-sablonokkal és AI-funkciókkal együtt) lehetővé teszi, hogy a legtöbb HR-feladatot egyetlen helyről kezelje.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a funkciókat és automatizálásokat, hogy munkáját hatékonyabban és gyorsabban végezhesse!