10 eszköz az HR-technológiai eszközkészlet felépítéséhez

Tudja, hogy régen a HR-menedzsment hatalmas papírhalmokról és irattároló szekrényekről szólt, amelyek bármelyik pillanatban felborulni látszottak?

Nos, ez már nem így van. A humánerőforrás-gazdálkodás minden aspektusa digitalizálódik. Mi itt a ClickUpnál örömmel fogadjuk ezt a változást.

Észrevettük, hogy az állást kereső szakemberek nem csak munkát akarnak, hanem jó élményt is.

Az „alkalmazás” gombra kattintástól az első munkanapig mindennek zökkenőmentesen kell zajlania. Ma már nem elég csak felvenni őket: folyamatosan motiválni kell őket fejlesztési lehetőségekkel és személyre szabott növekedési tervekkel, amelyek tükrözik egyedi törekvéseiket.

De itt van a bökkenő: az önéletrajzokból, teljesítménymutatókból és fizetési bizonylatokból származó adatok kezelése nagyon időigényes lehet. A régi HR-szoftverek egyszerűen nem tudnak lépést tartani – ez olyan, mintha dial-up kapcsolaton próbálnánk streamelni a legújabb blockbustert.

Ehhez egy szilárd digitális HR-technológiai rendszer kiépítése szükséges.

Megerősíthetem azt a közhelyet, hogy a megfelelő eszközökkel okosabban, nem pedig keményebben dolgozhat. Segítenek profi módon toborozni, pillanatok alatt beilleszteni az új munkatársakat, növelni a munkavállalók elkötelezettségét, és valós idejű visszajelzésekkel megismerni mindenki hangulatát.

Mi az a HR-technológiai eszközkészlet?

A HR-technológiai eszközkészlet olyan szoftverek és technológiák gyűjteménye, amelyek együttesen segítik a humánerőforrás minden aspektusának digitális kezelését.

Ezek az eszközök számos funkciót magukban foglalnak, például: Toborzási platformok a legjobb tehetségek megtalálásához és vonzásához

Beilleszkedési rendszerek az új munkavállalók beilleszkedésének megkönnyítésére

Teljesítménymenedzsment szoftver a munkavállalók előrehaladásának és céljainak nyomon követéséhez

Juttatáskezelő eszközök az egészségügyi és pénzügyi jóléti programok egyszerűsítéséhez

A HR-technológiai eszközkészlet egy teljes digitális eszközkészlet, amely a HR-folyamatok teljes skáláját képes kezelni.

A jól összeállított HR-technológiai eszközök koherens rendszerré alakításával a HR-osztályok automatizálhatják az ismétlődő adminisztratív feladatokat, értékes adatokat szerezhetnek a munkaerőről, és olyan stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhatnak, amelyek elősegítik a munkavállalók elkötelezettségét és az üzleti sikerességet.

Mielőtt létrehoztuk volna robusztus HR-technológiai eszköztárunkat, ellenőriztük, hogy az az alkalmazottak teljes életciklusát lefedi-e. A HR-technológiai eszköztáraknak tartalmazniuk kell olyan eszközöket, amelyekkel vonzani lehet a tehetségeket, növelni lehet a növekedésüket, biztosítani lehet a kiváló alkalmazotti élményt, és garantálni lehet, hogy fizetésük teljes mértékben megfeleljen a szabályoknak.

Íme a legfontosabb elemek, amelyekre figyelnie kell a tökéletes HR-technológiai eszközkészlet kialakításakor:

Tehetségszerzési rendszer: Keressen olyan pályázókövető rendszereket (ATS), amelyek nem csak a pályázatok kezelésére szolgálnak, hanem tehetségmágnesként is működnek, és intelligens interjúütemezéssel és éles szemű készségértékeléssel vonzzák a legalkalmasabb jelölteket.

Beilleszkedés és távozás: Válasszon olyan platformokat, amelyek megkönnyítik a papírmunkát és emlékezetessé teszik az új munkavállalók beilleszkedését. A távozás esetében a hatékonyság a legfontosabb – gondoskodjon méltóságteljes és zökkenőmentes búcsúról.

Teljesítménymenedzsment: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a célkitűzések és a teljesítményértékelések megbeszélését a fejlődésről szóló párbeszéddé alakítják, és olyan visszajelzési mechanizmusokkal rendelkeznek, amelyek élénk és aktív párbeszédet biztosítanak.

HRIS vagy alapvető HR-irányítási rendszer: HRIS-rendszere legyen a technológiai rendszer gerince, az összes alkalmazotti adat központi tárolóhelye, amely jól együttműködik másokkal a zökkenőmentes információcserét biztosítva.

Skálázhatóság: Gondoskodjon arról, hogy eszközei a vállalat növekedésével együtt skálázhatók legyenek, elkerülve ezzel a technológiai eszközök elavulásának problémáját.

Biztonság: Adja előnyben azokat az eszközöket, amelyek biztosítják adatai biztonságát, és garantálják, hogy a munkavállalók magánélete soha ne kerüljön veszélybe.

Integráció: Olyan eszközöket válasszon, amelyek olyan zökkenőmentesen integrálódnak, hogy zökkenőmentes adatáramlást biztosítanak, ami segít az egész HR-folyamatok hatékonyságának növelésében.

Felhasználóbarát: Válasszon olyan felületeket, amelyek intuitívak mind a HR-szakemberek, mind az alkalmazottak számára.

Összeállítottunk egy remek listát a választható lehetőségekről. A szervezet igényeitől függően összeállíthat egy remek digitális és mobil eszközökből álló csomagot, vagy egy olyan all-in-one rendszert, amely ugyanúgy működik, mint egy HR-technológiai eszközkészlet.

A modern HR-csapatoknak átfogó HR-technológiai eszköztárat kell felépíteniük feladataik hatékony kezelése érdekében. A legfrissebb információk és szigorú tesztelés alapján összeállítottuk a 10 legjobb eszközt, amelyet HR-csapatok használhatnak 2024-ben!

1. ClickUp – A legjobb all-in-one HR projektmenedzsment szoftver

Tartsa kézben az interjúkat, egyéni megbeszéléseket és csapatértekezleteket egy rugalmas naptárral, amely a ClickUp HR projektmenedzsment platformhoz kapcsolódó feladatokkal van összekötve.

Ezen HR-eszközök listáján a ClickUp a mi első választásunk. Teszteltem a HR-menedzsment funkcióit, és rájöttem, hogy a ClickUp HR projektmenedzsment platform számos hasznos funkcióval rendelkezik.

A platform például több mint 15 rugalmas ClickUp nézetet kínál, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok kezelését.

Hozzon létre egy központi hubot a munkavállalói információk számára, és kezelje jobban a HR-munkafolyamatokat a megfelelő ClickUp Views segítségével.

A ClickUp egyéni mezőket adhat hozzá minden nézethez, hogy nyomon követhesse az alkalmazottak és a jelöltek adatait, dokumentumokat csatolhasson és külső forrásokhoz kapcsolódhasson. A ClickUp egyéni státuszokkal munkafolyamatokat is létrehozhat, amelyek megkönnyítik a feladatok és a projekt előrehaladásának nyomon követését a toborzás, az új munkavállalók beillesztése és a fejlesztés különböző kezdeményezései során.

Nyissa meg a kommunikációt a vezetők, a menedzserek és a közvetlen beosztottak között a ClickUp Chat segítségével, feladatkommentekkel, címkékkel és bizalmas csatornákkal.

A ClickUp csevegőablakával könnyebben koordinálhatja a különböző feladatokat, tehet fel kérdéseket és oszthat meg frissítéseket aszinkron és valós időben. Beszéljen egyénileg a csapatával, vagy hozzon létre dedikált kommunikációs csatornákat vagy csapatokat bizonyos részlegek vagy projektcsoportok számára.

Ha egy gyorsan növekvő vállalatnál dolgozik, akkor egyszerűbb lehet sablonos HR-folyamatokkal és dokumentumokkal kezdeni, mint mindent a nulláról felépíteni. A ClickUp számos ingyenes HR-sablont kínál különböző felhasználási esetekhez.

Például a teljes értékű alkalmazotti kézikönyv szoftver helyett használhatja a ClickUp HR kézikönyv sablont, hogy elmagyarázza szervezetének alapértékeit az új és a régi alkalmazottaknak.

Töltse le ezt a sablont Készítsen egy átfogó kézikönyvet, amely az Ön szervezetének igényeire van szabva, a ClickUp HR kézikönyv sablonjával.

A sablon célja, hogy egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg és közölje a munkavállalóknak a szabályzatokat. A sablon használatával a ClickUp munkavállalói képesek voltak:

Szerezze be a legfrissebb irányelveket és protokollokat egyetlen képernyőn

Ismerje meg a munkavállalók magatartására és teljesítményére vonatkozó elvárt szabványokat

Szerezzen világos képet a munkavállalók jogosultságairól, beleértve a juttatásokat és a szabadságokat

Egy másik hasznos sablon a ClickUp HR tudásbázis sablon. A tudásbázis biztosítja, hogy minden alkalmazott könnyen hozzáférhessen a HR-politikákkal, eljárásokkal és megfelelőségi előírásokkal kapcsolatos pontos és naprakész információkhoz.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy szervezett információtárat, amely segít Önnek előrébb járni a szabályozások és előírások betartása terén a ClickUp HR tudásbázis sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi a HR-csapatok számára, hogy hatékonyan kezeljék és tárolják az összes lényeges információt egyetlen, könnyen hozzáférhető platformon. Ezzel a következőket teheti:

Hozzon létre egy adattárat, amely gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a rengeteg tudáshoz

Összegyűjtse az összes fontos HR-dokumentumot egy egyetlen, rendezett helyen

Részletes nyilvántartást vezessen a politikák vagy dokumentumok változásairól, ahogy azok alakulnak

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók a sokféle funkció miatt tanulási görbéről számoltak be.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. BambooHR – A legjobb HRIS és beilleszkedés integrációhoz

via BambooHR

A tehetség- és beilleszkedés-menedzsmentnek szerves részét kell képeznie HR-technológiai eszközkészletének, különösen a gyorsan növekvő kisebb vállalatok esetében. A BambooHR egy felhőalapú humánerőforrás-információs rendszer (HRIS), amelyet kifejezetten kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára terveztek.

Ezzel az eszközzel központi adatbázist hozhattam létre a csapatunk információinak kezelésére. Ez az adatbázis lehetővé tette számunkra, hogy nyomon kövessük a munkavállalók profilját, beleértve a személyes adatokat, juttatásokat, fizetést, szabadságokat és dokumentumokat, és önkiszolgáló funkciói lehetővé tették a munkavállalók számára, hogy saját maguk tekintse meg és frissítsék az információkat. Ez rengeteg munkaidőt takarított meg HR-csapatomnak!

A nagyvállalatok számára kifejlesztett komplex tehetségmenedzsment szoftverekkel összehasonlítva a BambooHR felhasználóbarát felületet kínál, amely minimális képzést igényel a HR-szakemberek számára.

A BambooHR legjobb funkciói

Kövesse nyomon a ledolgozott órákat, kezelje a juttatásokat és futtassa a bérszámfejtést egyetlen adatforrásból.

Automatikusan rögzítse az órabérben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységét, hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat és készítsen jelentéseket.

Használjon pályázók nyomon követési rendszert és beilleszkedési feladatokat.

Készítsen azonnali jelentéseket, használjon automatizált munkafolyamatokat és férjen hozzá az elemzésekhez.

Figyelje az alkalmazottak tapasztalatait és teljesítményét visszajelzések gyűjtésével, és kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását.

A BambooHR korlátai

Bár felhasználóbarát, a munkafolyamatok és a jelentések tekintetében korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál.

A beépített ATS nem rendelkezik a speciális toborzási szoftverekben megtalálható fejlett funkciókkal.

BambooHR árak

Alap: Egyedi árazás

Előny: Egyedi árazás

BambooHR értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

3. Rippling – Alkalmazottak kezelése és beillesztése

via Rippling

A Rippling átfogó HR-, IT- és pénzügyi eszközöket kínál, amelyek célja, hogy egyszerűsítsék a munkavállalók életciklusának kezelését minden méretű vállalkozás számára. A munkavállalók teljes életciklusa alatt elvégezheti az egészségbiztosításba való bejelentkezést, elküldheti az ajánlatleveleket, elvégezheti a háttérellenőrzéseket, kezelheti az új alkalmazottak papírjait, felveheti a munkavállalókat a bérszámfejtésbe és még sok mást.

A kizárólag a munkavállalói adatok kezelésére összpontosító hagyományos munkavállalói menedzsment szoftverekkel ellentétben a Rippling holisztikus megközelítést alkalmaz, integrálva a különböző HR funkciókat az IT eszközök kezelésével és pénzügyi eszközökkel, mint például a költségkezelés és a bérszámfejtés.

Ez az integráció lehetővé tette HR-csapatom számára, hogy egyetlen alkalmazáson belül kezelje a munkavállalók eszközeit, nyomon kövesse a kiadásokat, egyszerűsítse a bérszámfejtést és még sok mást.

A Rippling legjobb funkciói

Tárolja az összes alkalmazotti információt, a kapcsolattartási adatokat és a munkaköröket, a bérszámfejtési információkat és a juttatások kiválasztását egyetlen biztonságos helyen.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az új munkavállalók beillesztése, a szabadságigénylések és a teljesítményértékelés emlékeztetői.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy saját HR-adataikat kezeljék, személyes adataikat frissítsék, szabadságot igényeljenek és fontos dokumentumokhoz férjenek hozzá egy önkiszolgáló portálon keresztül.

Egyszerűsítse a szabályozási megfelelést az adóelőlegek, a bérlevonások és a szabályozási bejelentések platformon belüli kezelésével.

Kövesse nyomon a célokat, végezzen teljesítményértékeléseket és adjon visszajelzést az alkalmazottaknak.

Hullámzó korlátok

Egyes felhasználók szerint a felület és a funkciók nem elég rugalmasak a kiterjedt testreszabáshoz.

Rippling árazás

Kezdő ár : 8 USD/hó, felhasználónként

Egyedi árazás

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Visier – HR-elemzések és betekintés

via Visier

A Visier nem egy tipikus HRMS szoftver: ez egy felhőalapú személyzeti elemző platform, amelynek célja, hogy a vállalkozásoknak adat alapú betekintést nyújtson a munkaerőbe.

Miután kipróbáltam néhány funkcióját, rájöttem, hogy ez a rendszer többet nyújt, mint az alapvető alkalmazotti adatkezelés. Olyan funkciókat kap, amelyekkel elemzheti a munkaerő-trendeket, azonosíthatja a mintákat és megalapozott döntéseket hozhat, amelyek optimalizálják az emberi erőforrások folyamatát.

A Visier fejlett elemzési képességei lehetővé teszik a prediktív modellezést. Az így nyert betekintés segítségével előre láthatja és kezelheti a potenciális problémákat, mielőtt azok komolyabb gondokká válnának.

A Visier legjobb funkciói

Alakítsa át a komplex munkaerő-adatokat világos és vizuálisan vonzó irányítópultokká, jelentésekké és infográfikákká.

A prediktív analitika és a gépi tanulás funkciók segítségével azonosítsa a munkaerővel kapcsolatos potenciális kockázatokat és lehetőségeket.

Hozzon létre adatalapú narratívákat, amelyek az ismereteket megvalósítható stratégiákká alakítják.

Zökkenőmentesen integrálható különböző HRIS rendszerekkel, bérszámfejtő platformokkal és egyéb üzleti alkalmazásokkal.

A Visier korlátai

A kisebb vállalkozások számára ez költséges lehet.

A fejlett elemzési funkciókhoz elkötelezett adatelemzők vagy erős adatelemzési ismeretekkel rendelkező HR-szakemberekre lehet szükség.

Visier árak

Egyedi árazás

Visier értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

via Entelo

A nagyobb szervezetek számára a tehetségintelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a jó munkavállalói élmény biztosításában és a legjobb tehetségek felvételében. Az Entelo egy hatékony tehetségintelligencia-platform, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy segítse a vállalkozásokat a legjobb tehetségek felkutatásában és megszerzésében.

Az AI/ML technológiák kihasználásával túllép az onboarding szoftverek által kínált alapvető funkciókon, és felfedezi a rejtett tehetségeket, valamint azonosítja azokat az ideális jelölteket, akik esetleg nem keresnek aktívan új lehetőségeket.

Az én esetem nagyon különleges volt. Az Entelo segítségével jelentős előrelépést tettünk egy sokszínűbb csapat felépítésében azáltal, hogy azonosítottuk az alulreprezentált csoportokból származó jelölteket, és erőforrásokat biztosítottunk a tudattalan előítéletek csökkentésére a toborzás során.

Az Entelo legjobb funkciói

Ismerje meg az adott munkakörhöz szükséges készségeket, és NLP-alapú eszközök segítségével hasonlítsa össze azokat a jelöltek tényleges készségeivel és tapasztalataival.

Hozzáférhet egy robusztus Boolean-építőhöz, amellyel komplex szűrőkkel rendkívül célzott kereséseket végezhet.

Személyre szabhatja az üzeneteket, ütemezheti az interjúkat és nyomon követheti a jelöltekkel való interakciókat közvetlenül a platformon belül.

Szerezzen betekintést tehetségállományába és toborzási folyamatába, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket a beépített elemzési és jelentési funkciók segítségével.

Az Entelo korlátai

A platform mesterséges intelligenciájának és gépi tanulási algoritmusainak hatékonysága attól függ, hogy milyen minőségű és sokszínű adatokhoz fér hozzá.

Nem kínál átfogó pályázókövető rendszer (ATS) funkciókat a pályázatok kezeléséhez a toborzási folyamat során.

Entelo árak

Egyedi árazás

Entelo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. GoodHire – Háttér-ellenőrzés és hitelesítés

via GoodHire

A GoodHire nem HRIS-rendszer vagy képzési szoftver, hanem speciális háttér-ellenőrzési szolgáltatás a listánkon. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse és javítsa a potenciális alkalmazottak által megadott információk pontosságának és legitimitásának ellenőrzési folyamatát.

Csapatom tesztelte a funkciókat, amelyek között szerepel az oktatási végzettség ellenőrzése, a munkaviszony előzményeinek ellenőrzése, az engedélyek és tanúsítványok megerősítése, sőt még a büntetlen előélet ellenőrzése is. Ha ezeket az ellenőrzéseket a háttérben futtatja a toborzási folyamat során, az jelentős nyugalmat biztosít Önnek.

A GoodHire segítségével a hitelesítési folyamatot is teljes egészében automatizálhatja. Nincs többé szükség az olyan információk kézi ellenőrzésére, mint az iskolai végzettség, a munkatapasztalat és az engedélyek.

A GoodHire legjobb funkciói

Gyűjtse össze a különböző forrásokból származó információkat, és mutassa be azokat egy világos és tömör jelentésben.

Hozzáférés-ellenőrzési szolgáltatások több mint 200 országban és területen, ideális megoldás globális munkaerővel rendelkező vállalkozások számára.

Tartsa magát naprakészen a háttérellenőrzésekre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban, hogy biztosíthassa, hogy toborzási gyakorlata a jogi keretek között maradjon.

Integrálja a különböző pályázók nyomon követési rendszereit (ATS), és egyszerűsítse a háttér-ellenőrzési folyamatot a meglévő toborzási munkafolyamaton belül.

A GoodHire korlátai

Szabványosított ellenőrzési folyamatot kínál. Azok a vállalkozások, amelyeknek speciális ellenőrzési igényeik vannak, úgy találhatják, hogy hiányoznak a testreszabási lehetőségek.

GoodHire árak

Kevesebb mint 10 ellenőrzés

Basic+ : 29,99 USD/ellenőrzés

Alapvető: 54,99 USD/ellenőrzés

Professzionális: 79,99 USD/ellenőrzés

Több mint 10 ellenőrzés

Egyedi árazás

GoodHire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

7. LinkedIn – Tehetségek megszerzése és toborzási tevékenységek

via LinkedIn

Bármely tehetségszerző csapat megmondhatja, hogy a LinkedIn szinte páratlan a tehetségek megkeresése és toborzása terén, különösen egy olyan piacon, ahol a tehetségek iránti kereslet meghaladja a kínálatot. Hatalmas tehetségállománya, amely számos iparágat és szakterületet ölel fel, kiváló forrás a HR-csapatok számára, hogy az aktívan pályázók mellett más képzett jelölteket is megtaláljanak.

A fejlett keresési szűrők , amelyekkel a készségek, a tapasztalat, a helyszín és akár a vállalati kritériumok is megadhatók, célzott elérést biztosítanak, így időt és erőforrásokat takaríthat meg a szélesebb hálózatokhoz képest.

Emellett olyan funkciók, mint a tartalommarketing és a toborzási hirdetések lehetővé teszik, hogy elérje a potenciális jelöltek releváns közönségét, népszerűsítse munkáltatói márkáját, és meghirdesse állásait egy előre kiválasztott szakemberekből álló csoportnak.

A LinkedIn legjobb funkciói

Hozzáférés hatalmas felhasználói bázishoz, amely különböző iparágakban és készségekkel rendelkező szakemberekből áll.

Célzottan keressen olyan jelölteket, akik rendelkeznek a kívánt készségekkel, tapasztalattal és lakóhellyel a fejlett keresési szűrők segítségével.

Az értékelési folyamat során értékes betekintést nyerhet a jelöltek készségeit, tapasztalatait és kollégáik ajánlásait bemutató részletes profilokból.

Hozzon létre vonzó vállalati oldalakat, amelyek bemutatják a vállalat kultúráját, értékeit és karrierlehetőségeit, hogy vonzza a legjobb tehetségeket a toborzáshoz.

Hozzáférhet célzott toborzási hirdetésekhez, amelyek segítségével elérheti a potenciális jelöltek releváns közönségét.

A LinkedIn korlátai

Nem minden profil van gondosan frissítve. A HR-szakembereknek óvatosnak kell lenniük a potenciálisan elavult információkkal vagy a túlzottan díszített készségekkel kapcsolatban.

A LinkedIn ugyan profilokat biztosít, de nem kínál átfogó szűrési eszközöket, mint például a pályázók nyomon követési rendszerei (ATS), amelyek készségértékeléssel vagy interjú-ütemezéssel rendelkeznek.

LinkedIn árak

Örökre ingyenes

LinkedIn Premium Career: 29,99 USD/hó

LinkedIn Premium Business: 59,99 USD/hó

LinkedIn Recruiter Lite: 170 USD/hó

LinkedIn Recruiter: 835 USD/hó

LinkedIn értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

8. HireVue – Videós interjúk és értékelések

a HireVue segítségével

A HireVue nem egy szokványos állásportál vagy pályázók nyomon követési rendszer. Ez egy felhőalapú platform, amelyet kifejezetten a hagyományos interjúfolyamat átalakítására terveztek videóinterjú-technológia segítségével.

Csapatom néhány próba interjút végzett a HireView segítségével. Megállapítottuk, hogy ez egyszerűsíti a szűrési folyamatot és megkönnyíti a távoli toborzást. A jelöltek soft skilljeit, kommunikációs képességeit és kulturális illeszkedését szinte ugyanolyan hatékonyan tudtuk értékelni, mint a személyes interjúk során, és sokkal jobban, mint a telefonos interjúk során.

A platform emellett fejlett elemzési funkciókat is kínál, amelyek segítenek a legtehetségesebb jelöltek azonosításában, és így racionalizálják az egész felvételi folyamatot. Például a tesztinterjúnk során lenyűgözött minket a HireVue képessége, hogy rögzíti és elemzi a jelöltek válaszait, és részletes betekintést nyújt testbeszédükbe, hangszínükbe és elkötelezettségükbe.

Ez az adatközpontú megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy megalapozottabb döntéseket hozzunk arról, mely jelölteket vegyük figyelembe a felvételi folyamat során, ami végül jobb, a szervezetünkhöz jobban illeszkedő munkatársak felvételéhez vezetett.

A HireVue legjobb funkciói

Biztosíts strukturált formátumot a videóinterjúkhoz. A jelöltek ugyanazokra az előre rögzített kérdésekre válaszolnak, így biztosítva az összes jelentkező egységes értékelési folyamatát.

Szüntesse meg a személyes interjúk ütemezésével járó oda-vissza utazgatást. A jelöltek kényelmesen, egy meghatározott időkereten belül teljesíthetik a videóinterjúkat.

Könnyítse meg a földrajzilag szétszórt jelöltekkel való interjúkat, megszüntetve a helyszíni korlátokat és bővítve a tehetségek körét.

Hozzáférhet opcionális AI funkciókhoz, amelyek elemzik az arckifejezéseket, a hangszínárnyalatokat és a nyelvhasználatot a videóinterjúkban, így a válaszok tartalmán túl további értékelési adatokat is biztosítanak.

Készítsen jelentéseket, amelyek segítenek azonosítani az interjúk tendenciáit és értékelni az interjúztatók hatékonyságát.

A HireVue korlátai

A videóinterjúk nem tudják teljes mértékben pótolni a személyes interjúkban kialakuló kapcsolatépítési aspektusokat.

Az AI funkciók magukban hordozzák a toborzási folyamatban a torzítások fennmaradásának kockázatát.

HireVue árak

Egyedi árazás

HireVue értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (45+ értékelés)

9. Gusto – Bérszámfejtés és juttatások kezelése

via Gusto

A Gusto sok kis- és középvállalkozás számára értékes HR-megoldás. Felhasználóbarát felülete, automatizált funkciói, valamint integrált bérszámfejtési és juttatáskezelési funkciói jelentősen leegyszerűsítik a HR-folyamatokat, időt és erőforrásokat takarítva meg a kisebb csapatok számára.

A Gusto pályázók nyomon követési rendszere (ATS) meglepően robusztus egy all-in-one platformhoz képest. Álláshirdetéseket tehet közzé a főbb állásportálokon, átnézheti az önéletrajzokat, és együttműködhet csapatával a toborzási folyamat során. Bár nem versenyezhet a nagyobb vállalatok számára készült dedikált ATS-megoldásokkal, kis- és középvállalkozások számára kiválóan alkalmas.

Emellett egy önkiszolgáló portált is kínál, ahol a munkavállalók hozzáférhetnek a fizetési jegyzékekhez, frissíthetik személyes adataikat és szabadságot kérhetnek. Ezáltal a HR-esek nem kell ismétlődő kérdésekkel foglalkozniuk, így több időt fordíthatnak stratégiai kezdeményezésekre, miközben javítják a munkavállalók elégedettségét.

Végül, a Gusto nem csak feldolgozza az HR-adatait, hanem értékes betekintést is nyújt. Könnyedén készíthet jelentéseket mindenről, a bérszámfejtési trendektől a juttatások kihasználtságáig.

A Gusto legjobb funkciói

Szüntesse meg a kézi számításokat, és biztosítsa a pontos és időszerű bérszámfejtést az alkalmazottak és a szerződéses munkavállalók számára.

Vegye át a szövetségi, állami és helyi adószámításokat és bevallásokat, ezzel tehermentesítve HR-csapatát.

Alkalmazkodjon a munkavállalók különböző fizetési ütemezéséhez, biztosítva, hogy mindenki időben megkapja a fizetését.

Hozzon létre és kezeljen egyszerűsített beilleszkedési munkafolyamatokat automatizált feladatokkal és dokumentumgyűjtéssel.

Állítson be és kezeljen különféle egészségbiztosításokat, nyugdíj-megtakarítási terveket és egyéb juttatásokat alkalmazottai számára.

A Gusto korlátai

Bár a Gusto felhasználóbarát, komplex munkafolyamatok vagy egyedi vállalati igények esetén nem biztos, hogy ugyanolyan szintű testreszabási lehetőségeket kínál, mint egyes HRIS rendszerek.

Gusto árak

Egyszerű: 40 dollártól/hónap

Plusz: 80 dollártól/hónap

Prémium: Egyedi árazás

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

10. Workday – Átfogó HR-menedzsment csomag

via Workday

A Workday egy átfogó, felhőalapú vállalati erőforrás-tervezési (ERP) megoldás, amelyet kifejezetten a humánerőforrás- és pénzügyi osztályok számára terveztek. Ez egyetlen megbízható adatforrást hoz létre az alkalmazottak adataihoz, és egyszerűsíti a részlegek közötti munkafolyamatokat.

Mi az egyedülálló tulajdonsága? Képes kezelni a nagy és sokszínű munkaerőt több helyszínen, több pénznemben és több szabályozás szerint.

A Workday egységes platformot kínál a fontos HR-funkciók, pénzügyi folyamatok és munkaerő-elemzések kezeléséhez, mindezt egy helyen.

Az alternatívákhoz képest a Workday racionalizálta a műveleteket és javította a döntéshozatalt HR- és pénzügyi részlegeinkben.

A Workday legjobb funkciói

Egységesítse az HR- és pénzügyi műveleteket az adatok és funkciók egyetlen, felhasználóbarát platformon történő központosításával.

Számos HR-funkció áll rendelkezésére, többek között tehetségszerzés és beilleszkedés, bérszámfejtés és juttatások kezelése, teljesítménymenedzsment, tanulás és fejlesztés, munkaerő-elemzés és alkalmazotti önkiszolgáló portál.

Lehetővé teszi a HR-szakemberek és az üzleti vezetők számára, hogy adat alapú döntéseket hozzanak a tehetségmenedzsment, a javadalmazási stratégiák és a munkaerő-tervezés terén.

A munkanap korlátai

A megvalósítás költségei is jelentősek lehetnek a potenciális testreszabási igények és képzési követelmények miatt.

Az átfogó funkciók megtanulása nehezebb lehet azoknak a felhasználóknak, akik egyszerűbb HRIS-rendszerekhez vannak szokva.

A Workday árai

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Biztosítsa HR-technológiai rendszerét a jövőre nézve a zökkenőmentesebb toborzási folyamat érdekében

Mint minden HR-szakember tudja, a HR-technológia folyamatosan fejlődik. Új megoldások jelennek meg, a funkciók változnak, de a HR-tevékenységek optimalizálásához elengedhetetlen, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Nincs olyan megoldás, amely minden HR-technológiai igényünket kielégítené. A rendelkezésre álló legjobb megoldások gondos kiválasztásával jövőbiztos, szilárd HR-technológiai rendszert építhet, amely erősíti csapatát és előreviszi vállalkozását.

A kulcs egy olyan stratégiai eszközkészlet felépítésében rejlik, amely integrált, egymással együttműködő eszközöket tartalmaz.

Vegyük például a ClickUp-ot.

Bár nem egy tisztán HRIS rendszer, a ClickUp robusztus projektmenedzsment funkciói értékes eszközök lehetnek a HR-csapatok számára. A ClickUp segítségével HR-menedzsment feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az előrehaladást, zökkenőmentesen együttműködhet és központosíthatja az információkat – mindezt a átláthatóság és az elszámoltathatóság fenntartása mellett.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma !