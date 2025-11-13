A legjobb 13 Microsoft Teams alternatíva az együttműködéshez

A Microsoft Teams egy hatékony együttműködési eszköz, különösen azok számára, akik a Microsoft ökoszisztémát használják. Ugyanakkor minden csapatnak megvannak a maga egyedi igényei, és egyesek inkább egy olyan platformot részesítenek előnyben, amely más felülettel, nagyobb rugalmassággal vagy a munkafolyamatukhoz jobban illeszkedő, testreszabott funkciókkal rendelkezik.

A megfelelő együttműködési eszköznek könnyedén kell növelnie a termelékenységet és javítania kell a kommunikációt. Akár intuitívabb kialakítást, akár okosabb értesítéseket, akár a csapatod stílusához illeszkedő beépített feladatkezelést keresel, rengeteg lehetőség közül választhatsz.

Ez az útmutató 13 Microsoft Teams alternatívát mutat be, amelyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy segítse csapatát a saját igényeinek megfelelően hatékonyabban együttműködni.

Miért érdemes a Microsoft Teams alternatíváit választani?

Ha a Microsoft Teams korlátozónak tűnik, az valószínűleg azért van, mert nem integrált projektmenedzsmentre tervezték. Egy jobb alternatíva többet kell, hogy kínáljon, mint pusztán üzenetküldést; segítenie kell a munka szervezésében és abban, hogy a csapatok összhangban legyenek a célokkal.

A Microsoft Teams alternatívájában az alábbiakra érdemes figyelni:

Beépített feladatkezelés: Készítsen, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat közvetlenül a beszélgetésekben

Testreszabható munkafolyamatok: A nézeteket, állapotokat és automatizálást a csapatod egyedi folyamataihoz igazíthatod

Rugalmas dokumentum-együttműködés: Tartsa a fájlokat, megjegyzéseket és szerkesztéseket egy helyen (nincs többé keresgélés)

Okosabb értesítések: Maradjon naprakész anélkül, hogy felesleges riasztások árasztanák el

Integrált célok és jelentések: Használja a műszerfalakat, az időkövetést és a jelentéseket a haladás nyomon követéséhez

Mesterséges intelligenciával támogatott munkatámogatás: Összegezze a csevegéseket, vonja le a legfontosabb következtetéseket, és azonnal találjon meg információkat a végtelen görgetés nélkül

13 Microsoft Teams alternatíva áttekintése

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Árak* ClickUp Integrált projektmenedzsment és együttműködés Beépített feladatkezelés, táblák, AI-alapú segítség, Microsoft Teams integráció Ingyenes csomag elérhető; testreszabható fizetős csomagok vállalatok számára Slack Megbízható csapatcsevegés és spontán kommunikáció Slack Huddles gyors hangcsevegéshez, kiterjedt alkalmazásintegrációkhoz Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Zoom Kiváló minőségű videokonferenciák és virtuális értekezletek HD-videohívások, Zoom AI Companion Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Google Chat Zökkenőmentes integráció a Google Workspace-szel Szoros integráció a Gmail és a Google Docs szolgáltatással Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Discord Informális csapatkommunikáció és közösségépítés Hangcsatornák, alacsony késleltetésű videohívások Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Chanty Egyszerű, intuitív csapatcsevegés AI-alapú keresés, korlátlan üzenetelőzmény a fizetős csomagokban Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Mattermost Nyílt forráskódú és saját szerveren futó együttműködési megoldások Teljes adatellenőrzés, saját szerver Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Rocket.Chat Biztonságos, saját szerveren futó üzenetküldő szolgáltatás Végpontok közötti titkosított üzenetküldés Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Webex by Cisco Vállalati szintű videokonferencia és biztonságos értekezletek Integrált virtuális táblák Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Pumble Könnyű közvetlen üzenetküldés és fájlmegosztás Egyszerű felület, gyors üzenetküldés, hatékony fájlmegosztás Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Twist Szervezett, szálalapú kommunikáció Aszinkron, zavaró tényezőktől mentes üzenetküldés, szálakba rendezett beszélgetések Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Flock Integrált csapatcsevegés és feladatkezelés Beépített teendőlisták és emlékeztetők, vendéghozzáférés Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára RingEX Egységes kommunikáció videocsevegéssel és videohívásokkal Csoportos videohívások, közvetlen üzenetküldés, biztonságos fájlmegosztás Egyedi árazás

A legjobb MS Teams alternatívák

Íme a legjobb Microsoft Teams alternatívák a zökkenőmentes kommunikációhoz.

1. ClickUp (A legjobb integrált projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Mi lenne, ha a csapaton belüli kommunikáció, a projektmenedzsment és az együttműködés egy helyen történne, anélkül, hogy váltogatni kellene a felületek között, és ezáltal csökkenne a termelékenység?

Pontosan ezt teszi a ClickUp. Egyetlen platformon egyesíti az üzenetküldést, a feladatokat, a dokumentumokat és az interaktív táblákat, és mesterséges intelligenciával támogatja a munkafolyamatokat.

Például a ClickUp Chat segítségével közvetlenül a csevegőablakból hozhat létre új feladatot, vagy akár hagyhatja, hogy az AI azonnal feladatokká alakítsa a teendőket.

Az integrált mesterséges intelligencia összefoglalja a hosszú csevegési szálakat is, hogy gyorsan felzárkózhasson, és kiemelje a teendőket. Ezen felül a SyncUps lehetővé teszi, hogy videohívásokat kezdeményezzen egyes csapattagokkal vagy csoportokkal gyors beszélgetések, projektfrissítések és tudásátadás céljából. Ezeket a hívásokat rögzítheti, és megoszthatja a képernyőjét a jobb együttműködés érdekében.

A ClickUp Chat segítségével a fontos csapatmegbeszéléseket közvetlenül feladatokká alakíthatja

Ha bonyolult ötleteket vitat meg, ne írjon hosszú magyarázatot, hanem rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével. Ossza meg közvetlenül a csevegésben, vagy csatolja egy feladathoz, így a kiegészítő információk mindig elérhetők, amikor valakinek szüksége van rájuk.

Ossza meg ötleteit egyértelmű kontextussal a ClickUp Clips segítségével

Ha az ötleteknek teret kell adni a kibontakozáshoz, a ClickUp Whiteboards segít a csapatának a koncepciók kidolgozásában, az ötletek és a feladatok összekapcsolásában, valamint a vizuális együttműködésben. Hozzáadhat jegyzeteket, szöveget, alakzatokat és képeket az ötletek kidolgozásához és a koncepciók rendszerezéséhez, ami tökéletes brainstorming-ülésekhez, gondolattérképek készítéséhez és stratégiai tervezéshez.

Egyszerűsítse a csapatával való vizuális együttműködést a ClickUp Whiteboards segítségével

Amikor eljön az ideje, hogy a megbeszéléseket strukturált tervekké alakítsa, a ClickUp Docs mindent rendszerezett állapotban tart és összekapcsol a munkájával, legyen szó értekezleti jegyzetekről, projekttervekről vagy wikikről. Míg a valós idejű szerkesztés lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon ugyanazon a dokumentumon, az oldalelőzmények segítenek a verziókezelés fenntartásában.

A stílusbeállítások, például a fejléc, táblázatok, felsorolásjelek, kiemelések és beágyazások vizuálisan vonzóvá teszik a dokumentumokat, a perjelparancsok (/) pedig olyan elemeket illesztenek be, mint képek, linkek vagy feladatok.

Tartsa rendezett állapotban a legfontosabb dokumentumait, jegyzeteit és terveit a ClickUp Docs segítségével

Végül pedig az értekezleteknek nem kell szétszórt jegyzetekkel vagy elfeledett nyomon követési feladatokkal végződniük. A ClickUp Meetings segítségével rögzítheti a legfontosabb döntéseket, valós időben oszthat ki feladatokat, készíthet ellenőrzőlistát a nyitott tételekről, sőt, ismétlődő feladatokat is beállíthat az értekezlet napirendjének megosztására az érintettekkel.

A ClickUp Meetings segítségével ismétlődő feladatokká alakíthatja az értekezletek feladatait

A ClickUp Microsoft Teams-integrációjával alkalmazásváltás nélkül kezelheted a munkát. A Teams-en belül alakíthatod át a csapatbeszélgetéseket feladatokká, frissítheted a projekteket, és kaphatod a ClickUp értesítéseket.

A ClickUp Brain, a ClickUp saját mesterséges intelligenciájú asszisztense, összeköti a munkaterületén található összes elemet. Azonnal kinyeri a releváns információkat a feladatokból, dokumentumokból és korábbi beszélgetésekből, így nem kell többé a fájlok között turkálnia.

Amellett, hogy segít az e-mailek, jelentésvázlatok és minden más írásában, lekérdezi a listájáról a függőben lévő feladatok részleteit, és lehetővé teszi, hogy fontosság és sürgősség alapján rangsorolja azokat.

Fedezze fel a legfontosabb betekintéseket, nyomon követéseket, projektfrissítéseket és az előrehaladást a ClickUp Brain segítségével

📍További kipróbálandó javaslatok: Összegezze az értekezletet, és sorolja fel a teendőket a felelősökkel és a határidőkkel együtt

Alakítsd át ezt a csevegést feladatokká, és rangsorold őket a sürgősségük alapján

Készítsen projektfrissítést a legfrissebb feladatállás és akadályok alapján

Elemezze ezt a beszélgetést, és javasoljon három következő lépést a továbblépéshez

A ClickUp legjobb funkciói

Hatékony feladat-szervezés és nyomon követés: Szervezd, rangsorold és kövesd nyomon a munkát egyedi állapotokkal, határidőkkel és automatizálással Szervezd, rangsorold és kövesd nyomon a munkát egyedi állapotokkal, határidőkkel és automatizálással a ClickUp Tasks segítségével , amely közvetlenül integrálódik a csevegőbe

Felelősség és átláthatóság: Gondoskodj róla, hogy egyetlen teendő se maradjon ki Gondoskodj róla, hogy egyetlen teendő se maradjon ki a ClickUp Assign Comments segítségével

Ötletek rögzítése és összekapcsolása: Szerezzen be AI-alapú jegyzeteket és teendőket minden értekezletről, és kapcsolja össze őket feladatokkal, személyekkel vagy dokumentumokkal a Szerezzen be AI-alapú jegyzeteket és teendőket minden értekezletről, és kapcsolja össze őket feladatokkal, személyekkel vagy dokumentumokkal a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találják a kiterjedt funkciókat

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges háttérinformációkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információt a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-értékelés:

A ClickUp egy hihetetlenül rugalmas és hatékony projektmenedzsment eszköz, amely tökéletesen megfelel a fejlesztői csapatok igényeinek. A munkafolyamatok testreszabásának, a folyamatok automatizálásának és a más eszközökkel való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően elengedhetetlen részévé vált a mindennapi munkánknak. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítik, hogy minden egy helyen legyen. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

A ClickUp egy hihetetlenül rugalmas és hatékony projektmenedzsment eszköz, amely tökéletesen megfelel a fejlesztői csapatok igényeinek. A munkafolyamatok testreszabásának, a folyamatok automatizálásának és a más eszközökkel való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően elengedhetetlen részévé vált a mindennapi munkánknak. A különböző nézetek (lista, tábla és naptár) hatékony feladatkezelést tesznek lehetővé, a beépített dokumentációs funkciók pedig segítik, hogy minden egy helyen legyen. A platform sebessége és megbízhatósága biztosítja, hogy projektjeink zavartalanul haladjanak.

2. Slack (A legjobb megoldás a megbízható csapatcsevegéshez és integrációkhoz)

via Slack

A Slack mindent külön csatornákba szervez, így a beszélgetései célzottak és áttekinthetők maradnak. A több mint 2600 alkalmazással, például a Google Drive-val és az Office 365-tel való integráció biztosítja, hogy egy helyen oszthassa meg a fájlokat, kezelhesse a feladatokat és együttműködhessen.

A Microsoft Teams alternatívájának fejlett keresési funkciója rendkívül egyszerűvé teszi a korábbi üzenetek vagy fájlok előkeresését. A gyors csevegéshez rendelkezésre áll a Huddles hanghívásokhoz és a Clips videóüzenetekhez, amelyek gyorsabbá és személyesebbé teszik a kommunikációt.

A Slack legjobb funkciói

Külső együttműködés: Együttműködj külső partnerekkel vagy ügyfelekkel közvetlenül a Slackben a Slack Connect segítségével

Központosított információk: Rögzített üzenetekkel emelje ki azokat a fontos beszélgetéseket vagy dokumentumokat, amelyekhez mindenkinek hozzáférnie kell

Fókusz mód: Állítson be határokat, hogy zavartalanul koncentrálhasson a „Ne zavarjanak” mód segítségével

A Slack korlátai

Nincs beépített feladatkezelő funkciója – a felhasználóknak harmadik féltől származó integrációkra kell támaszkodniuk (pl. ClickUp)

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 7,25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Business+: 12,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Slackről?

Íme egy Capterra-értékelés:

Különösen hasznosnak találom a Huddle funkciót; informális jellege lehetővé teszi a gyors, egyéni interakciókat, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

Különösen hasznosnak találom a Huddle funkciót; informális jellege lehetővé teszi a gyors, egyéni interakciókat, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

3. Zoom (A legjobb kiváló minőségű videokonferenciákhoz és hívásokhoz)

a Zoom segítségével

A Zoom egy másik népszerű Microsoft Teams alternatíva. Zökkenőmentessé teszi a virtuális értekezleteket, függetlenül attól, hogy egy gyors megbeszélést vagy egy nagy webináriumot szervez. HD-minőségű videót és hangot biztosít, így a beszélgetések tiszta és természetes hangzásúak maradnak, akár 1000 résztvevő esetén is.

A képernyőmegosztás és a jegyzetelési eszközök megkönnyítik az információk bemutatását és javítják az együttműködést. Az interaktívabb ülések érdekében a „Breakout Rooms” funkció kisebb csoportokra osztja az értekezleteket.

A Zoom AI Companion tovább összefoglalja a legfontosabb pontokat és a teendőket, így semmi sem marad ki.

A Zoom legjobb funkciói

AI-alapú összefoglalók: Készítsen összefoglalókat, amelyek tartalmazzák Készítsen összefoglalókat, amelyek tartalmazzák az értekezlet napirendjét , összefoglalását és a teendőket

Felhőalapú táblák: Brainstorming, tervezés és vizuális együttműködés a „Zoom Whiteboards” segítségével, amelyek elmentésre kerülnek későbbi felhasználás céljából

Magával ragadó nézetek: Vonzza be a résztvevőket egy magával ragadó nézettel, amely mindenkit egy közös virtuális környezetbe helyez

A Zoom korlátai

A nyomon követés manuális; a jegyzeteket külön kell készíteni, és a Zoom nem hoz létre automatikusan feladatokat a megbeszélésekből

Az olyan kiegészítők, mint a Zoom Docs, a Whiteboards és a Webinars, felár ellenében érhetők el.

A Zoom árai

Ingyenes

Előny: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

💫 Érdekesség: A Zoom alapítója, Eric Yuan, 35 elutasítást kapott, amikor bemutatta az ötletét. Ma már az egész világ azt mondja: „Csatlakozzunk egy Zoom-híváshoz!” 💻

4. Google Chat (A legjobb választás a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz)

a Google Chat segítségével

A Google Chat egy ingyenes Microsoft Teams alternatíva, amely rendszerezetté teszi a csapatkommunikációt azok számára, akik már használják a Google Workspace-t. A Spaces olyan dedikált központokként működik, ahol a csapatok együttműködhetnek projektekben, fájlokat oszthatnak meg és szálakba rendezett beszélgetéseket folytathatnak.

A „Smart Compose” funkció beírás közben üzeneteket javasol, így időt takaríthat meg és elkerülheti a hibákat. Ha pedig a csevegés nem elég, a „Huddles” funkcióval közvetlenül a csevegőablakból kezdeményezhet hanghívást.

A Google Chat legjobb funkciói

Beágyazott szálak: A beágyazott szálak segítségével rendszerezheti a beszélgetéseket, így könnyen válaszolhat az egyes üzenetekre.

Külső csevegési támogatás: Kommunikálj a szervezeten kívüli személyekkel a biztonsági ellenőrzések és engedélyek fenntartása mellett

Egyéni értesítések: Állíts be egyéni riasztásokat a fontos beszélgetésekhez, és némítsd el a többit, hogy koncentrálhass

A Google Chat korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségekkel rendelkezik, és a kiterjesztett funkciókhoz más Google-alkalmazásokra (Docs, Sheets stb.) támaszkodik.

A Google Chat árai

A Google Workspace része

Google Chat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 2300 értékelés)

🔍 Tudtad-e: A Google Chat eredetileg Hangouts Chat néven indult 2017. március 9-én. 2020-ban Google Chat lett a neve, és 2021-ig kizárólag a Workspace felhasználók számára volt elérhető. 2022. november 1-jén teljesen felváltotta a Hangouts-ot.

5. Discord (A legjobb közösségi és informális csapatmunkához)

a Discord segítségével

A Discord biztosítja a beszélgetések zavartalan folyását, függetlenül attól, hogy egy kis csapattal cseveg, vagy egy nagy közösséget irányít. A szervezett szerverek és csatornák segítenek a beszélgetések fókuszált lebonyolításában, legyen szó munkáról, játékról vagy közös érdeklődési körről. Különösen a közösségek körében népszerű alternatívája a Microsoft Teams-nek.

A csapaton belüli kommunikáció is egyszerűbbé válik a fájlmegosztás és a fontos frissítések rögzítése révén.

A Discord legjobb funkciói

Stage csatornák: Rendezzen nagyszabású audioeseményeket a városházi gyűlésekre és kérdések-válaszokra tervezett „Stage csatornákkal”

Egyedi botok: Automatizálja a feladatokat és kezelje hatékonyan a csevegéseket egyedi botok és integrációk segítségével

Képernyőmegosztás élőben: A Go Live segítségével élőben közvetítheti a képernyőjét, alacsony késleltetéssel, akár 50 felhasználó számára.

A Discord korlátai

Egyes fejlett szerver-testreszabási lehetőségekhez Nitro előfizetés szükséges, ami költségvetésük miatt korlátozott kisebb közösségek számára hátrányt jelenthet.

A Discord árai

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 490 értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-értékelés:

Kiváló minőségű hang- és videohívásokat folytathat, még akkor is, ha több ember vesz részt a hívásban.

Kiváló minőségű hang- és videohívásokat folytathat, még akkor is, ha több ember vesz részt a hívásban.

6. Chanty (A legjobb egyszerű, intuitív csapatcsevegéshez)

via Chanty

A Chanty segít kiküszöbölni a szétszórt csapatkommunikációt azáltal, hogy az üzeneteket, feladatokat és fájlokat egy strukturált központban tárolja. Ahelyett, hogy feladatokat másolnál az alkalmazások között, bármely üzenetet cselekvési tétellé alakíthatsz, hozzárendelhetsz valakinek, és nyomon követheted egy Kanban táblán.

Ha gyors beszélgetésre van szükség, a beépített hang- és videokonferenciák képernyőmegosztási funkcióval zökkenőmentessé teszik az együttműködést. Akár hangüzenetet küld, kódrészletet oszt meg, vagy napi feladatokat kezel, ez a Microsoft Teams alternatíva biztosítja a munka zökkenőmentes folyását.

A Chanty legjobb funkciói

Szerepkörök és jogosultságok: Testreszabható felhasználói szerepkörökkel szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá a csevegésekhez és feladatokhoz, ki szerkesztheti azokat, illetve ki kezelheti őket.

Külön csapatok számára kialakított terek: Hozzon létre privát vagy nyilvános tereket, hogy a beszélgetések fókuszáltak és relevánsak maradjanak az egyes projektek vagy csapatok számára

Korlátlan üzenetelőzmény: Hozzáférhet az összes korábbi beszélgetéshez anélkül, hogy aggódnia kellene a tárhelykorlátok vagy az eltűnő üzenetek miatt

A Chanty korlátai

A Chanty más funkciókhoz képest nem rendelkezik túl gazdag fájlmegosztási lehetőségekkel. Emellett korlátozza a feltölthető fájlok méretét is.

A Chanty árai

Örökre ingyenes

Üzleti: 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Chanty értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 30 értékelés)

Mit mondanak a Chanty-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-értékelés:

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil hang- és videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónák közötti beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában.

A Chanty gyors üzenetküldést és stabil hang- és videohívásokat kínál, amelyek jelentősen javították csapatunk kommunikációját. Az ütemezett üzenetek segítenek a különböző időzónák közötti beszélgetések kezelésében és a csapatok szervezettségének fenntartásában.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár gyors és hatékony kommunikációt kínál, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben szóródnak szét, ami megnehezíti az információk későbbi visszakeresését. Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz kapcsolódnak, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

7. Mattermost (A legjobb választás a nyílt forráskódú platformok rajongói számára)

via Mattermost

A Mattermost egy olyan együttműködési platform, amelyet olyan technikai csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek teljes ellenőrzésre van szükségük a munkafolyamatok és a biztonság felett. A fejlesztők a beépített szintaxiskiemeléssel könnyedén megoszthatják és áttekinthetik a kódrészleteket közvetlenül a csevegésben.

Akár incidenskezelést, DevOps munkafolyamatokat irányít, vagy csak egy jobban testreszabható üzleti üzenetküldő platformra van szüksége, ez a Microsoft Teams alternatíva biztosítja a rugalmasságot és a biztonságot ahhoz, hogy a saját módján végezze a munkáját.

A Mattermost legjobb funkciói

Útmutatók a munkafolyamatok automatizálásához: Vezessen be ismétlődő folyamatokat előre meghatározott ellenőrzőlistákkal, automatizált indítóeseményekkel, állapotfrissítésekkel és utólagos jelentésekkel

Saját szerveren történő telepítés: A helyszíni tárhely opciók segítségével teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatvédelem, a biztonság és a szabályozási előírások betartása felett.

Integrációk és automatizálás: Csatlakozz olyan eszközökhöz, mint a GitHub, a Jenkins, a Jira és a ServiceNow, és használd a szlászparancsokat és a botokat a feladatok automatizálásához

A Mattermost korlátai

Erőforrás-igényes lehet, és mobilalkalmazása nem olyan zökkenőmentes, mint más üzenetküldő platformoké.

A Mattermost árai:

Ingyenes (saját szerveren futó verzió)

Professional: 10 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

8. Rocket. Chat (A legjobb választás az önállóan üzemeltetett, biztonságos üzenetküldéshez)

A Rocket. Chat egy másik nyílt forráskódú Microsoft Teams alternatíva, amely a biztonságra és a testreszabhatóságra helyezi a hangsúlyt. A felhasználók az üzeneteket könnyű hozzáférés érdekében rögzíthetik és megjelölhetik csillaggal, a szöveget Markdown támogatással formázhatják, valamint az omnichannel irányítópulton keresztül kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat.

A platform nagymértékben testreszabható, fehér címkés opciókkal, harmadik féltől származó bővítmények piacterével és a munkafolyamatok automatizálását szolgáló REST API webhookokkal. Hibrid felhőként vagy saját szerveren futó megoldásként is bevezethető, ami biztosítja a rugalmasságot.

A Rocket. Chat legjobb funkciói

AI-alapú csevegőrobotok: Automatizálja az ügyfélszolgálati válaszokat csevegőrobotok segítségével

Intelligens irányítás: A meghatározott szabályok alapján rendelje az ügyfélkérdéseket a megfelelő ügyintézőhöz

Több felhasználó támogatása: Kezeljen több szervezetet egyetlen Rocket-en belül. Csevegő felület

Rocket. Chat korlátozások

A felhasználók olyan kihívásokról számolnak be, mint a kezdeti beállítás és konfigurálás bonyolultsága, valamint az önálló üzemeltetéshez szükséges erőforrás-igényes szerverkövetelmények

Rocket. Chat árak

Ingyenes

Pro: 4 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Rocket. Chat értékelések és vélemények:

G2 : 4,2/5 (több mint 330 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

9. Webex by Cisco (A legjobb vállalati szintű videokonferenciákhoz)

a Cisco Webex segítségével

A Cisco Webex Teams egy vállalati szintű videokonferencia-eszköz, fejlett együttműködési funkciókkal. Hívásokhoz felhőalapú PBX-rendszert biztosít PSTN-kapcsolattal, hangposta-átírással és eszközátadással a zavartalan kommunikáció érdekében.

A csapatok dedikált csevegőterekben működhetnek együtt, használhatják az integrált táblát, és szervezhetik a projekteket terek és csapatok segítségével. A Webex Assistant automatikus értekezlet-összefoglalók és teendőlisták létrehozásával is növeli a termelékenységet.

A Webex segítségével a felhasználók bármilyen eszközről könnyedén csatlakozhatnak az értekezletekhez, biztosítva ezzel a zökkenőmentes távmunkát.

A Webex legjobb funkciói

AI-alapú zajszűrés: Javítsd az audio tisztaságát az AI-alapú zajszűréssel és beszédjavítással

Dinamikus interakció : Használja a gesztusfelismerést, amely a kézmozdulatokat emojikká alakítja

Nyelvi fordítás: Fordítson nyelveket valós időben szinkrontolmácsolás segítségével az értekezletek során

A Webex korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a CRM- és marketingautomatizálási rendszerekkel való integráció hosszadalmas és bonyolult folyamat lehet

A Webex árai

Ingyenes

Meet: 14,50 USD/felhasználó/hónap

Csomag: 250 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 18 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 7000 értékelés)

10. Pumble (A legjobb választás egyszerű közvetlen üzenetküldéshez és fájlmegosztáshoz)

via Pumble

A Pumble egyszerűvé és áttekinthetővé teszi a csapaton belüli kommunikációt. Sok más platformmal ellentétben korlátlan üzenetküldést és fájlmegosztást kínál, így soha nem veszít el fontos beszélgetéseket a korlátozások miatt.

Az intelligens értesítések és emlékeztetők biztosítják, hogy soha ne maradjon le a fontos frissítésekről, míg az erős biztonsági intézkedések, mint például az SSO és a SOC 2 megfelelés, gondoskodnak az adatok biztonságáról.

A Pumble legjobb funkciói

Vendéghozzáférés: Hívjon meg külső együttműködőket bizonyos csatornákra anélkül, hogy teljes hozzáférést adna nekik a munkaterülethez

Egyéni értesítések: Állíts be kulcsszó-riasztásokat, némítsd el a csatornákat, vagy csak a közvetlen említésekre vonatkozó értesítéseket fogadd

Korlátlan csevegési előzmények: Korlátozás nélkül hozzáférhet az összes korábbi üzenethez, még az ingyenes csomagban is

A Pumble korlátai

A Microsoft Teams alternatívájának keresőfunkciója pontos, teljes szóegyezést igényel, ami megnehezíti az információk megtalálását pontos kifejezések nélkül.

A Pumble árai

Ingyenes

Pro: 2,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 7,99 USD/felhasználó/hónap

Termelékenységi csomag: 15,99 USD/felhasználó/hónap

Pumble értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a Pumble-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-értékelés:

A Pumble kialakítása letisztult és intuitív, így a csapat tagjai könnyedén navigálhatnak és kommunikálhatnak.

A Pumble kialakítása letisztult és intuitív, így a csapat tagjai könnyedén navigálhatnak és kommunikálhatnak.

11. Twist (A legjobb aszinkron, szálalapú csapatkommunikációhoz)

via Twist

A Twist lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy saját tempójukban vegyenek részt a beszélgetésekben és válaszoljanak, ezzel csökkentve az azonnali válaszadás nyomását és elősegítve a mélyreható munkavégzést. Fejlett keresési szűrői megkönnyítik a korábbi beszélgetések megtalálását, lehetővé téve konkrét üzenetek keresését kulcsszavak, dátumok vagy résztvevők alapján.

Az egyéni felhasználói szerepkörök segítenek a csapatoknak a hozzáférési jogok és a felelősségi körök kezelésében, biztosítva, hogy a megfelelő emberek lássák a megfelelő információkat. Ezen felül a csapatbejelentkezés automatizálása kiküszöböli a kézi nyomon követés szükségességét azáltal, hogy ütemezett frissítési szálakat tesz közzé.

A Twist legjobb funkciói

Csoportkezelés: Hozzon létre csoportokat a csapatokon belül, hogy egyszerűsítse a kommunikációt a tagok bizonyos alcsoportjaival

E-mail-integráció: Továbbítsd az e-maileket közvetlenül a megfelelő beszélgetésekbe, az egyes szálakhoz és csatornákhoz rendelt egyedi e-mail-címek segítségével

Értesítési beállítások: Értesítést kaphat minden szálról, bizonyos szálakról, vagy csak akkor, ha megemlítik

A Twist korlátai

A bejegyzésekre adott válaszok nem szálakba rendeződnek, ezért a felhasználóknak újra kell teremteniük a kontextust, hogy a többiek tudják, melyik bejegyzésre válaszolnak

A Twist árai

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/felhasználó/hónap

Twist értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (35+ értékelés)

12. Flock (A legjobb integrált feladatkezeléshez és együttműködéshez)

via Flock

A Flock beépített feladatkezelő funkcióval rendelkezik, amely javítja a csapat együttműködését, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy feladatokat osszanak ki, határidőket állítsanak be és nyomon kövessék az előrehaladást a csevegések során.

A csapatok közvetlenül a csevegésekben oszthatnak meg fájlokat, és az integrált keresőfunkció segítségével azonnal megtalálhatják az üzeneteket, linkeket és dokumentumokat. A Microsoft Teams alternatívája e-mail-csevegés átalakítási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy e-maileket továbbítsanak a Flock csatornáira.

A Flock legjobb funkciói

Beépített szavazások és emlékeztetők: Gyűjtsön visszajelzéseket könnyedén a csevegésekbe integrált beépített szavazások és emlékeztetők segítségével

Fájlkeresés: Az intelligens kereső segítségével gyorsan megtalálhatja az üzeneteket, fájlokat és linkeket

Automatikusan generált teendőlisták: A beszélgetéseket teendőlistákká alakíthatja az automatikusan generált teendőlisták segítségével

A Flock korlátai

Előfordulhat, hogy a Flock nem integrálható az összes olyan speciális eszközzel vagy alkalmazással, amelyre a csapata támaszkodik, így manuális megoldásokra vagy további lépésekre lehet szükség.

A Flock árai

Ingyenes

Pro: 4,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Flock értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-értékelés:

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte semmilyen területen nincs szükség a vezetőség segítségére.

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte semmilyen területen nincs szükség a vezetőség segítségére.

13. RingEX (A legjobb választás az egységes kommunikációhoz videocsevegéssel és videohívásokkal)

via RingEX

A RingEX egyetlen alkalmazásban egyesíti a hívásokat, a videotalálkozókat, az üzenetküldést, az SMS-eket és a faxokat, és rendelkezik egy személyes AI-asszisztenssel, amely képes hívásjegyzeteket rögzíteni, hívásokat leírni, üzeneteket lefordítani és a szövegeket finomítani.

Több mint 400 integrációt támogat olyan népszerű eszközökkel, mint a Salesforce, a Google Workspace, a Microsoft Teams és a Zendesk.

A szervezetek ezt a Microsoft Teams alternatívát használhatják a hívásfolyamatok és a jogosultságok több helyszínre történő testreszabásához.

A RingEX legjobb funkciói

Beszéd-szöveggé alakítás: Írja le a hívásokat valós időben az AI-alapú beszéd-szöveggé alakítás segítségével az értekezletekhez

Hívásátvitel: Élő hívások átvitele eszközök között, például asztali számítógépről mobiltelefonra, megszakítás nélkül

HD-videomeetingek: Rendezzen akár 200 résztvevőt támogató HD-videokonferenciákat, automatikus jegyzeteléssel és zajszűréssel

A RingEX korlátai

Nincs célkitűzés vagy csapat teljesítményének nyomon követése, mivel az eszköz kizárólag a kommunikációs naplókat tartja szem előtt

A RingEX árai:

Core : 30 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

Advanced : 35 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

Ultra: 45 USD/felhasználó/hónap (max. 100 felhasználó)

RingEX értékelések és vélemények:

G2 : 4,1/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 1200 értékelés)

