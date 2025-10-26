A 10 legjobb célkövető alkalmazás 2026-ra (ingyenes és fizetős)

Az élet rövid, a bakancslistánk pedig egyre hosszabb.

Az egyik nap a legjobb formában szeretne lenni, a következőn pedig a karrierje előrehaladásához szükséges készségek fejlesztésére koncentrál. A mindennapok során kitűzött célok puszta száma kimerítő lehet, különösen, ha nem követjük nyomon az eredményeket, és nem használjuk fel azokat a motivációnk növelésére.

Hogyan csináljuk ezt?

Célkövető alkalmazások segítségével! A technológiai csodáknak köszönhetően a célkövető alkalmazások személyes edzőként, szurkolóként és felügyelőként is működhetnek egyben. Hasznosnak találtam őket a szervezéshez, a prioritások meghatározásához és az utam minden lépésének nyomon követéséhez.

Ha Ön is ilyet keres, akkor jó helyen jár.

Saját tapasztalataim és a ClickUp csapatunk által elvégzett tesztelés alapján összeállítottam egy listát a legjobb célkövető alkalmazásokról, amelyben ingyenes és fizetős alternatívák egyaránt szerepelnek.

Remélem, ez segít megtalálni a megoldást, amire szüksége van ahhoz, hogy megvalósítsa azokat a nagy, merész céljait!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Próbálja ki ezeket a célkövető alkalmazásokat céljainak kitűzéséhez, eléréséhez és túlteljesítéséhez: ClickUp —A legjobb projektcélok kitűzéséhez és nyomon követéséhez —A legjobb projektcélok kitűzéséhez és nyomon követéséhez Hive – A legjobb a produktív napi rutin kialakításához Way of Life – A legjobb új szokások kialakításához Coach.me – A legjobb a személyes fejlődéshez és új készségek elsajátításához Habitica – A legjobb szokáskövető alkalmazás szórakoztató, játékos elemekkel Todoist – A legjobb feladatkezelő alkalmazás minimalista, letisztult teendőlistákkal ATracker – A legjobb az egyes célok időgazdálkodásához GoalsOnTrack – A legjobb alkalmazás részletes cselekvési tervek készítéséhez a céljaid elérése érdekében Lattice – A legjobb az OKR-ekhez és a munkavállalói célokhoz Toodledo – A legjobb választás az élet minden területén a termelékenység növeléséhez

A célkövető és célkitűző alkalmazások fontossága

Miközben nagy (és kis) céljaink elérésére törekszünk, sokunknak szüksége van segítségre a koncentráció fenntartásához, az elért eredmények méréséhez és a motiváció fenntartásához.

És pontosan erre szolgálnak a célkövető alkalmazások: célok kitűzésére, azok megvalósítható lépésekre bontására, a mérföldkövek megünneplésére, a nem elért célok elérése érdekében való keményebb munkára, valamint annak nyomon követésére, hogy eddig mennyit haladtál előre, és mennyi van még hátra.

A hagyományos papír alapú naptárakkal ellentétben, amelyek könnyen elveszhetnek vagy megsérülhetnek, ezek a digitális eszközök hozzáférhető, valós idejű adatokat nyújtanak az elért eredményekről. Ez az adatközpontú megközelítés elősegíti a felelősségvállalást, a motivációt és az alkalmazkodóképességet a célok elérésének során.

Ezek az alkalmazások felülmúlják az egyszerű digitális jegyzeteket, mivel strukturált keretrendszert, emlékeztetőket és elemzéseket kínálnak, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy a legjobbunkat nyújtsuk, és szükség esetén korrigáljuk az irányt.

Kíváncsi arra, melyik alkalmazások kínálják mindezeket az előnyöket, és még többet is? Derítsük ki!

A 10 legjobb célkövető alkalmazás áttekintése

Hogy segítsünk kiválasztani a legjobb célkövető alkalmazást, összeállítottunk egy táblázatot, amely összefoglalja a 10 legjobb elérhető lehetőséget. Minden alkalmazás egyedi funkciókat kínál, amelyek különböző célokhoz és felhasználói preferenciákhoz igazodnak. Nézze meg őket:

Alkalmazás Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció ClickUp Átfogó célkitűzés és -kezelés rugalmas feladatkezelési funkciókkal Számos testreszabási lehetőség a célok áttekintéséhez, számos együttműködési lehetőség és előre elkészített sablonok a gyors célkitűzéshez Hive Projektcélok nyomon követése Hive Goals a komplex projektek előrehaladásának vizualizálásához Életmód Jó szokások kialakítása és a nemkívánatos minták tudatos eltávolítása Beépített napló a rossz szokások kiváltó okainak azonosításához, időbeli áttekintéssel a jó és rossz szokások mintáiról Coach.me Személyes fejlődés és készségfejlesztés Hozzáférés szakosodott edzőkhöz és mentorokhoz Habitica A szokásképzés játékosítása Szórakoztató küldetések és jutalmak, hogy ne térjen el a céljától Todoist Minden cél vagy projekt feladatokká és alfeladatokká alakítása útközben Gyönyörű, egyszerű és letisztult felület ATracker Időgazdálkodás Több eszközön történő időkövetés minden célhoz GoalsOnTrack Részletes cselekvési tervek és víziótáblák készítése Teljes körű célkitűzés és haladáskövetés tervezők, munkalapok, vizualizációk, naplók és jelentések segítségével Toodledo Az általános termelékenység növelése Az időt Élet, Munka és Naptár kategóriákba sorolja, hogy minden területen kezelni tudd a termelékenységi céljaidat Lattice Célkitűzés a munkavállalók számára Öt különálló termék, köztük a Performance, a Goals és a Grow, amelyek mindegyike a teljesítmény növelésére, az OKR-ekre és a folyamatos fejlődésre összpontosít

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 10 legjobb célkövető alkalmazás 2025-ben

Olyan alkalmazásokat soroltunk fel, amelyek nemcsak a szakemberek körében népszerűek, hanem szinte bárki hasznára válhatnak – diákok, szabadúszók, vállalkozók vagy irodai dolgozók.

Kezdjük az „all-in-one alkalmazással”, amely nagy céljaid, hosszadalmas projektjeid és egyszerű feladataid megvalósításához nyújt segítséget.

1. ClickUp – A legjobb projektcélok kitűzéséhez és nyomon követéséhez

Kezdj el célokat követni a ClickUp segítségével Kövesse nyomon céljai elérésének folyamatát a ClickUp Dashboard segítségével

A ClickUp egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely kiválóan alkalmas egyének és csapatok céljainak nyomon követésére.

A ClickUp Goals segít a csapatoknak és az egyéneknek a célok hatékony meghatározásában, nyomon követésében és elérésében. A funkció lehetővé teszi konkrét, mérhető célok (beleértve az OKR-eket, azaz a célokat és a kulcsfontosságú eredményeket) létrehozását, valamint azok felbontását megvalósítható ClickUp-feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra.

A számszerű, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok segítségével testreszabható haladáskövetéssel figyelheti őket.

Állítson be mérhető célokat a ClickUp Goals alkalmazásban

Ha egy csapat számára több célt is nyomon követ, a ClickUp segítségével megoszthatja azokat, felelősségeket rendelhet hozzájuk, és nyomon követheti a közös eredményeket. Az olyan funkciók, mint a ClickUp Chat, a feladatmegbeszélési szálak, az @említések és a ClickUp Inbox elősegítik a zökkenőmentes együttműködést minden projektjén. A céljait külön mappákba is rendezheti, hogy könnyebben hozzáférhessen hozzájuk.

Tárolja és kategorizálja ClickUp-céljait mappákba a könnyű hozzáférés érdekében

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a célfüggőségek és az előrehaladás összefoglalói, a ClickUp Goals biztosítja, hogy mindenki összehangoltan, közös célok elérése érdekében dolgozzon.

Ezek mellett a ClickUp számos előre elkészített sablont kínál a célok egyszerű meghatározásához és nyomon követéséhez. A kedvencem egyértelműen a ClickUp SMART Goals Template.

Töltse le ezt a sablont Állítson be és kövesse nyomon SMART céljait a ClickUp SMART célok sablonjával

Tartalmaz testreszabható állapotokat a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, egyéni mezőket a célok hatékony kategorizálásához és vizualizálásához, valamint egyéni nézeteket, mint például a Goal Effort és a SMART Goal Worksheet, hogy alkalmazkodjon a munkafolyamatához.

Ezt a sablont a következőkre használom:

Kövesse nyomon az összes célját és feladatát

Rendezze a célokat különböző állapotokba : Befejezett, Remekül halad, Elmaradt, Felfüggesztve, Jól halad, hogy nyomon követhesse az előrehaladást

Kövesd nyomon és elemezd a feladatokat a maximális termelékenység érdekében

Mérje meg az egyes célok eléréséhez szükséges erőfeszítést

Határozzon meg határidőket, és tartsa be azokat

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp nemcsak a célkövetésben segít, hanem kulcsfontosságú funkciókat és sablonokat is kínál a projektmenedzsmenthez, a kommunikációhoz és az együttműködéshez. Gondoljon rá úgy, mint egy olyan alkalmazásra, amellyel a munkájának nagy részét elvégezheti, mind szakmai, mind személyes téren!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Dashboards többféle widgetjével, köztük a haladási sávokkal, kördiagramokkal, burndown-diagramokkal stb. átfogó képet kaphat a célok elérésének előrehaladásáról és a projektekre fordított időről.

Kapjon értesítéseket a közelgő határidőkről a ClickUp Reminders segítségével. A ClickUp öt perctől három nappal a határidő előtt emlékezteti Önt a feladataira.

Tekintse meg a közelgő feladatait listában, Kanban táblán, Gantt-diagramon vagy bármely más, Ön által választott formátumban a ClickUp Views segítségével

Dolgozzon együtt másokkal a feladatokon, ossza meg visszajelzéseit, és dolgozzon közösen a közös célok elérésén a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Tasks értékes funkcióival, például az egyéni állapotokkal, prioritási szintekkel és függőségekkel bármilyen típusú feladathoz igazíthatja a munkafolyamatát.

A ClickUp korlátai

A műszerfalakat nem lehet egyszerűen exportálni

Meredekebb tanulási görbe, mint azoknál az eszközöknél, amelyek csak célkövetést kínálnak

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Sok ClickUp-felhasználó egyetért abban, hogy a platform életmentő eszközzé vált projektcéljaik elérésében:

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú az új termék bevezetésekor.

2. Hive – A legjobb a produktív napi rutin kialakításához

via Hive

A Hive az egyik olyan kevés alkalmazás a listán, amely ötvözi a célkövetést a robusztus projektmenedzsment funkciókkal. Rugalmasságot biztosít a célok strukturálásához feladatlisták, határidők, mérföldkövek és haladási mutatók segítségével. Akár személyes szokásokat alakít ki, akár csapatcélokat kezel, a Hive alkalmazkodik ahhoz, ahogyan Ön a legjobban dolgozik.

Az alkalmazás fő erőssége abban rejlik, hogy segít kialakítani egy olyan rutint, amely támogatja mind a termelékenységet, mind a következetességet. Célokat állíthat be projektek formájában, alfeladatokat rendelhet hozzájuk, nyomon követheti a teljesítés százalékát, és automatikus emlékeztetőket használhat, hogy tartsa a határidőket.

A Hive legjobb funkciói

Válasszon a célkövetés különböző módjai közül: használjon projekteket a mérföldkövek alapján történő követéshez, feladatokat a napi szokásokhoz, és irányítópultokat az összes információ egy helyen történő áttekintéséhez.

Tekintse meg az időbeli fejlődését heti, havi vagy éves szűrők segítségével

Használja a beépített elemzési funkciókat, mint például a teljesítési arányok, az állapotfrissítések és a csapat termelékenységére vonatkozó betekintések, hogy a terv szerint haladjon

A Hive korlátai

Nincs beépített jutalmazási rendszer vagy gamifikációs funkció a motiváció növelésére

A mobil verzió is elérhető, de a leghatékonyabb asztali vagy webalkalmazásként.

A Hive árai

Ingyenes

Starter: 5 dollár havonta felhasználónként

Teams: 12 dollár havonta felhasználónként

Vállalati ügyfelek: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Hive értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

3. Way of Life – A legjobb új szokások kialakításához

az App Store-on keresztül

A Way of Life olyan szokáskialakító trükköket ötvöz, mint a naplóírás és a teendőlisták vezetése, egy intuitív digitális szokáskövető alkalmazásban.

Imádtuk, hogy felelősségre von a rossz szokásokért. Így ahelyett, hogy csak a jó szokásait emelné ki, kitalálhatja, hogyan kezelje azokat a helyzeteket, amelyek arra csábíthatják, hogy elmaradjon a szokásépítési céljaitól.

A Diagramok funkcióval hetek, hónapok vagy akár évek alatt is felismerheted a pozitív és negatív trendeket.

A Way of Life legjobb funkciói

Kövesse nyomon a napi rutinjait egy egyedülálló, színkódos rendszer segítségével

Maradjon a céljai elérése felé vezető úton a hatékony emlékeztetők segítségével

A beépített napló funkció segítségével jegyezze fel, mi váltja ki a rossz szokásokat

A Way of Life korlátai

Az ingyenes csomagban csak három szokást követhet nyomon

Nincs mód arra, hogy nyomon kövessük, mennyire vagyunk közel a cél eléréséhez. Csak egy igen vagy nem opció létezik

A Way of Life árai

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Way of Life értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

4. Coach.me – A legjobb a személyes fejlődéshez és új készségek elsajátításához

A Coach.me egy kiváló platform, amely összeköti Önt különböző szakterületeken jártas, minősített coachokkal és mentorokkal. Ha az Ön elsődleges célja a személyes fejlődés, akkor nagyon ajánlom a Coach.me-t.

Rendkívül hasznosnak találtam a készségfejlesztéshez, mert 360 fokos támogatást kapsz a választott készség elsajátításához – barátok, kollégák, sőt akár egy személyi edző is segíthet abban, hogy ne térj le az útról.

Használhatja a sokoldalúságát is – szokáskövető alkalmazásként is működik, így számos funkciót élvezhet anélkül is, hogy személyes coaching-csomagra iratkozna fel.

A Coach.me legjobb funkciói

Állítson be célokat és emlékeztetőket arra vonatkozóan, hogy hetente hányszor szeretne gyakorolni egy készséget vagy dolgozni egy szokáson

Tekintse meg a fejlődésének heti és havi tendenciáit

Kövesse az edzők napi utasításait, hogy elérje célját

Jelentkezzen be iPhone-ja Today View widgetjéből vagy okosórájáról anélkül, hogy megnyitná az alkalmazást

A Coach.me korlátai

Alkalmi bejelentkezési hibák, amelyek megszakíthatják a sorozatát

Korlátozott projektkövetési funkciók

A Coach.me árai

Szokáskövető: Ingyenes

Személyes coaching: 100 dollár havonta (25 dollártól hetente)

Coach.me értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

5. Habitica – A legjobb szokáskövető alkalmazás szórakoztató, játékos elemekkel

via Habitica

A Habitica játékos formában jeleníti meg a szokásainak listáját, és lehetővé teszi, hogy szórakoztató avatarokat hozzon létre, amelyek a feladatok teljesítésével egyre erősebbé válnak. Emellett jutalmakat is szerezhet, amelyekkel menő avatar-fejlesztéseket vásárolhat.

Ami nekem a legjobban tetszett, az a közösségi média integrációja volt. Könnyebb motiváltnak maradni, ha vannak felelősségre vonható partnereim A Habitica játékosított közösségi média integrációjával könnyebbé válik bevonni ismerőseidet a „küldetéseidbe”, és együtt dolgozni ugyanazon célok elérése érdekében.

A Habitica legjobb funkciói

Kövesse nyomon szokásait és napi feladatait útközben is mobil és webes felületeken

Szerezzen szórakoztató jutalmakat céljai eléréséért, és díszítse avatarját harci páncélokkal, titokzatos háziállatokkal, mágikus képességekkel, sőt, küldetésekkel is!

Használja a játékbeli érméket valódi előnyök megvásárlására, például ingyenes hozzáférésre tévéműsorokhoz

A Habitica korlátai

Korlátozott lehetőségek a kihívások testreszabására

A navigáció egyes felhasználók számára bonyolult lehet

Habitica árak

Ingyenes

Habitica értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelések nem elérhetők

6. Todoist – A legjobb feladatkezeléshez minimalista, letisztult teendőlisták segítségével

via Todoist

A Todoist egy gyönyörű, automatizált teendőlista-alkalmazás a feladatkezeléshez útközben. Egyszerűsíti a céljaidat azáltal, hogy cselekvési tételekké alakítja őket. És az az elégedettség, amit az ad, amikor egy cselekvési tételt vagy alfeladatot „elvégzettként” jelölsz meg, verhetetlen. Igen, ezt egyetlen érintéssel vagy kattintással megteheted.

Egy másik figyelemre méltó funkció a természetes nyelvfelismerés, amely a feladataidat a „Ma”, „Közelgő” és egyéni szűrőnézetekbe sorolja. Ez segít könnyedén prioritásba rendezni a céljaidat. Lehetővé tette számomra azt is, hogy a személyes céljaimtól és projektjeimtől elkülönítve hozzak létre egy közös teret az együttműködésen alapuló feladatok számára.

A Todoist legjobb funkciói

Rögzítse és rendszerezze a feladatokat abban a pillanatban, amikor eszébe jutnak, egyszerűen, természetes nyelven

Alakítson ki szokásokat és tartsa szemmel a határidőket az automatikus adatfelismerés segítségével

Több mint 80 integráció segítségével bárhonnan bármiből feladatot készíthet a teendőlistájára

Kövesse nyomon az előrehaladását többféle módon: termelékenységi grafikonok, tevékenységi előzmények és a befejezett feladatok archívuma segítségével.

A Todoist korlátai

A generált összefoglalók minősége változó, ezért manuálisan kell ellenőrizni és pontosítani őket.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a termelékenységi statisztikák és a jelentések megjelenítéséhez

A Todoist árai

Kezdőknek: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó

Üzleti: 8 USD/hó

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

7. ATracker – A legjobb az egyes célok időgazdálkodásához

via ATracker

Az ATracker egy időalapú célkezelő alkalmazás, amely betekintést nyújt abba, hogyan osztja el az idejét az egyes célok között. Ez lehetővé teszi, hogy stratégiailag ütemezze az egyes feladatokat és alfeladatokat az ideje optimális kihasználása érdekében.

Átnéztem az alkalmazás speciális beállításait, és kiderült, hogy nyomon követheted egy feladatcsoportra fordított összesített időt is. Az ATracker minden bejegyzésedet tárolja, és azokat listás és naptári nézetben is megjeleníti. A bejegyzéseket később is frissítheted, illetve az időt is utólag rögzítheted.

Az ATracker legjobb funkciói

Indítsa el és állítsa le a feladatot egyetlen érintéssel, anélkül, hogy feloldaná a készülék zárolását

Kövesse nyomon az idejét mobilalkalmazásokon, táblagépeken, Apple Watch-okon vagy számítógépeken

Állítson be napi és heti célokat feladatok és címkék alapján, beleértve a numerikus és legördülő menüszerű címkéket is

Készítsen napi előrehaladási jelentéseket gyönyörű kördiagramok és oszlopdiagramok formájában

Az ATracker korlátai

Alkalmi hibák a naptárszinkronizálás során

Nem képes egyszerre több feladat időtartamát nyomon követni

Az ATracker árai

Ingyenes

Pro: 4,99 dollár iOS-on és 2,99 dollár Androidon (egyszeri költség)

Prémium: 2,99 $/hó

ATracker értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

8. GoalsOnTrack – A legjobb a céljaidhoz tartozó részletes cselekvési tervek készítéséhez

via GoalsOnTrack

A GoalsOnTrack egy SMART célkitűző szoftver, többszintű célstruktúrával. Ez azt jelenti, hogy minden célhoz és alcélhoz részletes cselekvési tervet készíthet. Ezáltal nem csupán egy teendőlista-alkalmazás, hanem egy részletes napirend-követő is, szokás-, idő- és haladáskövető funkciókkal.

Kellemes meglepetésként ért, hogy ez a szoftver mennyit vesz le a válláról. Például kap egy célmutató űrlapot, amelyet kitöltve biztosíthatja, hogy célja SMART legyen – konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött.

Hasonlóképpen vannak víziótáblák, célkitűzési sablonok és naplók az agyad kiürítéséhez. Olyan, mintha az összes céloddal kapcsolatos ötleted egy többszintes lakásban élne. Minden ugyanazon a komplexumon belül van, de elég távol egymástól a megfelelő szervezéshez.

A GoalsOnTrack legjobb funkciói

Tervezze meg céljainak minden szakaszát nyomtatható tervezők és munkalapok segítségével

Kövesse nyomon a célok elérését négyféle módon: al-célok, feladatok, eredmények és manuálisan

Húzás-és-dobásos ütemezés feladatnaptárral, amely integrálható külső naptárakkal, mint például a Google Naptár, az iCal vagy az Outlook

Kövesse nyomon szokásainak végrehajtását napi pipákkal

Ossza meg céljait a csapatával, rögzítse a csapat tevékenységét valós időben, és tegyen közzé üzeneteket vagy megjegyzéseket egy központi üzenőfalon, hogy együtt tudjanak dolgozni

A GoalsOnTrack korlátai

Internetkapcsolat szükséges

Nincs próbaverzió vagy ingyenes változat

A GoalsOnTrack árai

A tagság éves díja 68 dollár

GoalsOnTrack értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

9. Lattice – A legjobb az OKR-ekhez és a munkavállalói célokhoz

via Lattice

A Lattice egy célkitűző megoldás csapatok számára. Ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek nyomon szeretnék követni a munkateljesítményt, miközben lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy szakmai fejlődésüket a vállalat céljaihoz igazítsák.

Hasznosnak találtuk a funkciók közötti projektmenedzsmenthez és a világos együttműködés biztosításához. Például egy helyen állíthat be közös marketingcélokat, míg a ügyfélszolgálati célokat külön, egy másik helyen. Beállíthat célokat a szoftverfejlesztéshez és SMART-célokat a vezetők számára is. Mindezek összekapcsolhatók és egy platformon együttműködhetnek.

Az OKR szoftver integrálható a Jira, a Salesforce, a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így biztosítva, hogy a célok mindig előtérben legyenek, és folyamatosan megvalósításra kerüljenek.

A Lattice legjobb funkciói

Kapcsolja össze az egyéni célokat az osztály és a vállalat szintű célokkal a teljesítményértékeléshez

Integrálja az OKR-eket a teljesítménymenedzsmentbe, hogy az eredményeket a legfontosabb üzleti prioritásokhoz igazítsa

Ösztönözze a munkavállalók elkötelezettségét egyéni megbeszélésekkel, valamint a HR-rel és a vezetőkkel való interakciókkal

A Lattice korlátai

A weboldal az első betöltéskor lassú lehet

Nincs ingyenes verzió

A Lattice árai

Teljesítménymenedzsment + OKR-ek és célok: 11 USD/fő/hónap

Elérhetőség: 4 USD/fő/hónap

Grow: 14 USD/fő/hónap

Díj: 6 USD/fő/hónap

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

10. Toodledo – A legjobb választás az élet minden területén a termelékenység növeléséhez

via Toodledo

A Toodledo egy kifinomult termelékenységi eszköz. Számos lehetőséget kínál a célok szervezésére és nyomon követésére, a teljesítmény növelésére összpontosítva. Az egyszerű teendőlista koncepcióját veszi alapul, és kiterjeszti azt egy részletes munkaterületté, így minden egyes cél vagy feladat esetében többet tudsz elvégezni.

Érdekesnek találtam a kategorizálását:

Life: Lehetővé teszi, hogy teendőlistákat és jegyzeteket készítsen, és azokat a Getting Things Done módszer alapján megossza barátaival és családtagjaival

Munka: Segít a projektek vázlatának elkészítésében, a feladatok csapatának kiosztásában és az egyes projektekre fordított idő nyomon követésében

Schedule: A beépített ütemezővel arra ösztönzi Önt, hogy a lehető legjobban kihasználja szabadidejét, helyalapú emlékeztetőket, ismétlődő feladatokat és naptárintegrációkat kínálva.

A Toodledo legjobb funkciói

Használjon mappákat, címkéket, kontextusokat és alfeladatokat a teendőlisták szervezéséhez

Rendezze, szűrje és keressen a listáján, és tudja meg, mit kell elvégeznie. Az alkalmazás értesítést küld, amikor a feladatok határideje közeledik

Kövesse nyomon önfejlesztését, tartsa fenn a motivációját, és érje el céljait!

Írja le emlékeit, használja naplóként – jegyezzen fel recepteket, utazási jegyzeteket és még sok mást

Használjon vázlatot a következő projektjének megtervezéséhez, a családfája rögzítéséhez, vagy bármilyen más felhasználási esethez, ami eszébe jut.

A Toodledo korlátai

A Jegyzetek funkciónak jobb keresési funkcióra van szüksége

A Toodledo árai

Ingyenes

Toodledo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 70 értékelés)

Válassza ki a legjobb célkövető alkalmazást

Az általam tesztelt és kiválasztott alkalmazásoknak néhány közös vonása van: mindegyik egyszerűen használható, és segít abban, hogy szervezettebb és produktívabb legyek. Bár kiválóan alkalmasak célok kitűzésére és nyomon követésére, nagyon kevésük lép túl az alapvető funkciókon.

Én a hosszú távú céltervező eszközöket részesítem előnyben, amelyek segítenek egyensúlyt teremteni a személyes és a szakmai feladatok között. Számomra tehát egy olyan platform az ideális, amely fejlett csapatmunkát, feladatkezelést és projektmenedzsmentet kínál.

Ebben a kontextusban csak egy eszköz felel meg minden követelménynek: a ClickUp!

Sokoldalú funkcióival és azonnal használható sablonjaival egyszerűsíti a célkövetést. A ClickUp projektmenedzsment eszközei segítségével könnyedén nyomon követhetjük a feladatlistákat és együttműködhetünk a különböző funkciókat ellátó csapatokkal.

Összességében a ClickUp nem csupán egyéni célkövető eszköz, hanem rugalmasságot biztosít a szakmai célok csapatként való megvalósításához is. Bár a személyes célkövetőket külön is vezetheted, a közös munkát segítő funkciók jelentősen előnyt jelentenek.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Nem fogja megbánni.