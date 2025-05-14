A 10 legjobb Notepad++ alternatíva a kódolási termelékenység maximalizálásához

Akár asztalos, akár atomfizikus, a megfelelő eszközök megléte elengedhetetlen a munkája megfelelő elvégzéséhez. Ha pedig programozó, akkor nincs fontosabb eszköz, mint egy kódszerkesztő – egy jó minőségű szerkesztő órákat spórolhat meg Önnek a kézi munkában, és minimalizálhatja az emberi hibák számát.

A Notepad++ neve gyakran felmerül, amikor kódszerkesztőkről van szó, és ez teljesen jogos. Ez az egyik legnépszerűbb eszköz, amelyet könnyű kialakítása és felhasználóbarát felülete miatt kedvelnek. Sokoldalú képességei ellenére azonban a Notepad++ nem tökéletes, és egyes programozók máshol keresnek nagyobb testreszabhatóságot, fejlett funkciókat vagy integrációs lehetőségeket.

Bemutatunk 10 fantasztikus Notepad++ alternatívát, hogy előnyt szerezzen a keresésben. Megbeszéljük azok legfontosabb jellemzőit, hiányosságait és árazási lehetőségeit, hogy magabiztosan válassza ki következő szövegszerkesztőjét! ?

Mit kell keresnie a Notepad++ alternatíváiban?

A forráskód-szerkesztők a kezdeti szerény kezdetektől mára sokkal többet kínálnak, mint az alapvető kódszerkesztés, például hibakeresés, fájlkezelés és akár játékok is. Ahhoz azonban, hogy egy szövegszerkesztő a Notepad++ méltó alternatívájaként szolgálhasson, nincs szüksége felesleges extrára. Figyeljen arra, hogy a következő kategóriákban kiemelkedő teljesítményt nyújtson:

Szintaxiskiemelés és színezés: A kódszerkesztés eltér A kódszerkesztés eltér a sima szövegszerkesztéstől . Ha bármelyik elemet elrontja, akkor az, amin dolgozik, nem fog működni. Ezért a Notepad++ alternatívájának tartalmaznia kell szintaxiskiemelési és színezési funkciókat a különböző kódelemek gyors azonosításához. Kód automatikus kiegészítése: Minden modern Minden modern forráskód-szerkesztő , beleértve a Notepad++-ot is, automatikus kiegészítési javaslatokat kínál a kódolás egyszerűsítése érdekében. Könnyű kialakítás: A szövegszerkesztőnek könnyűnek kell lennie – nem szabad jelentős számítási teljesítményt és erőforrásokat igényelnie. Platformok közötti kompatibilitás: Lehet, hogy több, különböző operációs rendszeren (pl. Windows, iOS, Linux) futó eszközzel rendelkezik, és a kódszerkesztőnek lehetővé kell tennie, hogy mindegyiken dolgozhasson. Bővíthetőség: A szövegszerkesztő funkcionalitását harmadik féltől származó A szövegszerkesztő funkcionalitását harmadik féltől származó bővítményekkel és kiterjesztésekkel kell bővíteni.

A 10 legjobb Notepad++ alternatíva 2024-ben és azután

Több tucat szövegszerkesztőt elemeztünk a fenti kritériumok alapján, hogy összeállítsuk a Notepad++ 10 legjobb alternatívájának listáját. Nézzük meg előnyeiket, hátrányaikat, áraikat és a felhasználói véleményeket, hogy megtalálja azt, amelyik minden szempontból megfelel Önnek. ✅

1. Sublime Text

A Sublime Text az egyik legnépszerűbb Notepad++ alternatíva, számos egyedi funkcióval. Például a GoTo Anything funkcióval gyorsan ugorhat bármelyik sorra a forráskódban, fájlban vagy lapon. A többszörös kurzorral történő szerkesztésnek köszönhetően pedig egyszerre több sor kódon is elvégezheti ugyanazokat a módosításokat. ?

A parancsok keresése és végrehajtása is gyerekjáték a szerszám Command Palette funkciójának köszönhetően, amely adaptív illesztéssel parancsokat javasol, miközben gépelsz.

A Sublime Text legújabb verziója lehetővé teszi több fájl egymás mellett történő szerkesztését osztott lapok nézetben. Az automatikus kiegészítés funkció is továbbfejlesztésre került, így most már nemcsak a fájl programozási nyelvére, hanem a szerkesztett kódra is alapuló, relevánsabb, kontextusfüggő javaslatokat ad.

A Sublime Text legjobb funkciói

Több kurzorral történő szerkesztés

Kontextusérzékeny kód-automatikusan kiegészítés

Parancspaletta

Szintaxiskiemelés

Magas fokú testreszabhatóság témákkal, billentyűkombinációkkal stb.

A Sublime Text korlátai

Az ingyenes verzió folyamatosan felugró ablakokat jelenít meg, hogy megvásárolja a fizetős szoftver verziót.

Több fájlban való keresés nem egyszerű

A Sublime Text árai

Ingyenes

Licenc: 99 dollár

Sublime Text értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

2. GNU Emacs

A GNU Emacs nem egy átlagos kódszerkesztő – egyben hibakereső, fájlkezelő, projekttervező és IRC-kliens is, mindez egyben. Ezért is nevezik egyes programozók inkább operációs rendszernek, mint szövegszerkesztőnek. ?

Kódszerkesztő funkciója beépített dokumentációval rendelkezik, amely segít az új felhasználóknak a gyors kezdésben, valamint külön módokkal rendelkezik a szöveg és a kód szerkesztéséhez. Emellett rendkívül testreszabható, köszönhetően az Emacs Lisp értelmezőjének, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szkripteket írjanak különböző feladatok automatizálásához vagy a funkciók módosításához.

A GNU Emacs integrálódik a GNU Debuggerrel, így integrált fejlesztői környezetként (IDE) működik, és olyan funkciókat kínál, mint a kód automatikus kiegészítése, a szintaxis kiemelése és a fájlok összehasonlítása.

A GNU Emacs legjobb funkciói

Beépített dokumentáció kezdőknek

Emacs Lisp-alapú testreszabási lehetőségek

Beépített projekttervező

Külön módok a szöveg- és kódszerkesztéshez

Több platformon is használható

A GNU Emacs korlátai

A tanulási görbe meredek, különösen a GUI-alapú szerkesztők felhasználói számára.

A dokumentáció nem teljesen teljes körű

GNU Emacs árak

Ingyenes

GNU Emacs értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

TrustRadius: 8,0/10 (10+ értékelés)

3. Visual Studio Code

A Visual Studio Code, vagy VS Code vitathatatlanul a legkifinomultabb szövegszerkesztő és Notepad++ alternatíva a listánkon. IntelliSense funkciója egy lépéssel tovább viszi a kód automatikus kiegészítésének koncepcióját azzal, hogy változók, függvények, módszerek és importált modulok alapján javasol kódot.

A második legfontosabb kiemelendő tulajdonság a beépített Git integráció, amely lehetővé teszi a verziókezelést a szerkesztőn belül. Emellett integrált terminállal is rendelkezik, amelyen parancssori eszközök és szkriptek futtathatók.

Végül, a VS Code funkcionalitását tucatnyi, a Visual Studio Marketplace webhelyen elérhető kiterjesztéssel bővítheti (beleértve a különböző programozási nyelvek támogatását is). A kiterjesztések külön folyamatokként futnak, így a szerkesztő nem lassul.

A Visual Studio Code legjobb funkciói

IntelliSense automatikus kiegészítés funkció

Parancspaletta parancsok javaslatához

Git integráció

Terminál integráció

Több tucat kiterjesztés

A Visual Studio Code korlátai

Sok RAM-ot fogyaszt

Az első beállítás meglehetősen bonyolult lehet.

A Visual Studio Code árai

Ingyenes

Visual Studio Code értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1500+ értékelés)

4. Apache NetBeans

Bár az Apache NetBeans elsősorban a Java fejlesztésre összpontosít, azért került fel a listánkra, mert kiterjeszthető más nyelvek támogatására is.

A modern szerkesztők összes szokásos funkciója mellett, mint például a szintaxiskiemelés, a hibakeresés és a kódkiegészítés, a Swing GUI Builder segítségével a felhasználók könnyedén létrehozhatnak grafikus felhasználói felületet Java alkalmazásokhoz.

Ez a szövegszerkesztő Git integrációval is rendelkezik, ami megkönnyíti a verziókezelést. Zökkenőmentesen kapcsolódik az Apache Mavenhez, így megbízható projektmenedzsment funkciókat biztosít, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a Java alkalmazások fejlesztési folyamatát.

Az Apache NetBeans legjobb funkciói

Java-központú fejlesztési funkciók

Swing GUI építő

Más nyelvek támogatása kiterjesztések révén

Git integráció

Apache Maven integráció a projektmenedzsmenthez

Az Apache NetBeans korlátai

Néha hirtelen összeomolhat.

A felület kissé elavultnak tűnhet.

Apache NetBeans árak

Ingyenes

Apache NetBeans értékelések és vélemények

TrustRadius: 7,8/10 (100+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

5. UltraEdit

Az UltraEdit funkcionalitása annyira meghaladja a szövegszerkesztők határait, hogy könnyedén átnevezhetné magát UltraEverything-re. ?

Az eszköz minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyet egy modern szerkesztőtől elvárhat, például kód-autóbefejezés, több kurzorral történő szerkesztés, szintaxiskiemelés és egyéb integrált fejlesztői környezet funkciók, például hibakeresés. Legfőbb előnye azonban az, hogy nagy fájlokat is képes kezelni anélkül, hogy lelassulna.

Emellett kódösszecsukási funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a nem szerkesztett programkódrészek összecsukását. Ráadásul hatékony keresési és csere funkciója segítségével nagy projektek kezelése közben is gyorsan megtalálhatja a kívánt kódsort bármely fájlban.

Az UltraEdit legjobb funkciói

Integrált FTP/SFTP kliens

Kódösszecsukás

Makró támogatás

Egyedi témák, menük és elrendezések

Natív hexa szerkesztő

Az UltraEdit korlátai

Kisebb kódolási feladatokhoz túlzottan nagy teljesítményű lehet.

A navigáció kissé nehézkes lehet, ha még nem ismeri az editor használatát.

UltraEdit árak

Előfizetés: 79,95 USD/év

All Access előfizetés: 99,95 USD/év

Örökös: 149,95 USD

All Access Perpetual: 249,95 USD

UltraEdit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

6. Vim

A Vim a Vi szövegszerkesztő utódja, amely évekig a Unix-alapú rendszerek standard szerkesztője volt. Egyedülálló modális szerkesztési funkcióval rendelkezik, amely különböző módokat kínál a szöveg megtekintéséhez, szerkesztéséhez és navigálásához. Ha megtanulja, hogyan lehet gyorsan váltani a különböző módok között, jelentősen növelheti kódolási hatékonyságát, mert szinte mindent el lehet végezni csak a billentyűzet segítségével. ⌨️

A szövegszerkesztő támogatja az ablakok felosztását is, ami hasznos lehet több fájl egyidejű szerkesztéséhez. Vimscript nevű szkriptnyelvvel rendelkezik. Használja egyedi szkriptek, parancsok és funkciók létrehozásához az automatizáláshoz.

A Vim legjobb funkciói

Szintaxiskiemelés

Modális szerkesztés

Szkripttámogatás

Több fájl szétválasztott ablakban történő szerkesztése

A Vim korlátai

Új felhasználók számára nehéz lehet a navigáció

Parancssori felület (CLI) a legtöbb szerkesztő által kínált modern grafikus felhasználói felület (GUI) helyett

A Vim árai

Ingyenes

Vim értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (5 értékelés alapján)

7. Brackets

A Brackets egy kifinomult szövegszerkesztő, amelynek egyedi funkciói különösen megkönnyítik a front-end webfejlesztést. Integrálható a böngészőjével, így élőben megtekintheti a kódolt fájlok előnézetét. Támogatja a Less és a Sass előfeldolgozó nyelveket is. Mindkettőt futás közben tudja lefordítani, így gyorsan ellenőrizheti a kapott CSS élő előnézetét.

Egy másik funkció, amelyet imádni fog, a platform beépített szerkesztési funkciója! Ez lehetővé teszi, hogy bármely HTML-fájl CSS- vagy JS-kódját ugyanazon a szerkesztőablakban nyissa meg, ahelyett, hogy a CSS- vagy JS-fájlokat külön lapokban nyitná meg. Ezzel időt takaríthat meg, amelyet egyébként a lapok közötti váltással töltene.

A Brackets legjobb funkciói

Beépített szerkesztés

Böngészőintegráció az élő előnézethez

Preprocesszor támogatás

Linting támogatás Javascripthez

A Brackets korlátai

Néha erőforrás-igényes lehet

A hibák nyomon követése és a hibakeresés kihívást jelenthet, mivel nem jelennek meg a hibákra utaló jelzések.

Brackets árak

Ingyenes

Brackets értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (250+ értékelés)

TrustRadius: 8,7/10 (30+ értékelés)

8. Geany

A Geany egy rendkívül könnyű, mégis fejlett szövegszerkesztő, amely több mint 40 természetes nyelven elérhető, és több mint 50 programozási nyelvet támogat. ?

Az IDE összes általános funkcióját tartalmazza, például a szintaxiskiemelést és a kód automatikus kiegészítését. A kódösszecsukással prioritásokat állíthat be a munkájában, és csak a szerkeszteni kívánt kódra koncentrálhat.

Könnyűsége ellenére natív terminált és fájlböngészőt is tartalmaz, amelyek segítenek a kódfájlok kezelésében. Míg a terminál a parancssori parancsok és szkriptek futtatását segíti az editoron belül, a fájlkezelő a kódfájlok böngészésében és szervezésében nyújt segítséget.

A Geany legjobb funkciói

Több mint 40 természetes és 50 programozási nyelvet támogat

Kódösszecsukás

Testreszabható témákkal és kiterjesztésekkel

Beépített terminál és fájlböngésző

A Geany korlátai

Más szerkesztőkhöz képest korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs sok kiterjesztés és plugin

Geany árak

Ingyenes

Geany értékelések és vélemények

Nincs értékelés

9. jEdit

Bár a neve jQuery-re és Java-ra utalhat, a jEdit több mint 200 programozási nyelvet támogat. ?

Az összes támogatott nyelvhez rendelkezésre áll szintaxis színezés és kiemelés, valamint kódösszecsukási funkció, hogy csak a szerkeszteni kívánt kódra koncentrálhasson. Ezen felül osztott nézetet is kínál, amely lehetővé teszi ugyanazon fájl vagy projekt több részének egyidejű szerkesztését.

A jEdit egy praktikus beépített makrónyelvvel rendelkezik, amelynek segítségével makrókat állíthat be és automatizálhatja az unalmas, ismétlődő feladatokat.

A jEdit legjobb funkciói

Beépített támogatás több mint 200 programozási nyelvhez

Kódösszecsukás és osztott nézet

Makrók támogatása

Natív plugin-kezelő és bővíthető architektúra

Kiváló Java-támogatás

A jEdit korlátai

A parancsok beírásához szükséges gyorsbillentyűk zavaróak lehetnek

A konfigurálás kissé bonyolult lehet.

jEdit árak

Ingyenes

jEdit értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

10. TextPad

A TextPad az egyetlen szövegszerkesztő a listánkon, amely nem támogatja a több platformon való futtatást. Kizárólag Windowsra lett kifejlesztve, de néhány érdekes funkciójának köszönhetően helyet kapott a listánkon.

Például a szerkesztő makrófelvételi funkciójával könnyedén létrehozhat automatizálási szkripteket és makrókat a beépített makrónyelv segítségével. Eközben a projektkezelési funkciók segítségével rendezheti az összes kódfájlt a gyors visszakeresés és szerkesztés érdekében.

Másrészt a fájl-összehasonlító funkció akkor lehet hasznos, ha egy fájlban végzett összes változtatást szeretné megnézni, összehasonlítva azt egy korábbi verzióval.

A TextPad legjobb funkciói

Makró rögzítés

Projektmenedzsment funkciók

Keresés és csere funkció visszavonási lehetőséggel

Fájlok összehasonlítása

A TextPad korlátai

Felülete kissé elavultnak tűnhet a modern szerkesztőkhöz képest.

A rögzített makrók nem szerkeszthetők és nem rövidíthetők

A TextPad árai

Egyfelhasználós licenc: 27 dollár

5 felhasználó: 120 dollár

10 felhasználó: 210 dollár

15 felhasználó: 300 dollár

20 felhasználó: 360 dollár

TextPad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (10+ értékelés)

A Notepad++ méltó alternatívájának megtalálása a webes és szoftverfejlesztési projektek hatékony munkavégzésének egyik fontos eleme. A termelékenység maximalizálása és a projekt határidőinek betartása érdekében szükséged van egy megbízható projektmenedzsment eszközre is, amely lehetővé teszi a feladatok, a munkaterhelés, az ütemtervek és a költségvetések nyomon követését. Itt jön képbe a ClickUp. Nézzük meg, mit kínál a szoftverfejlesztő csapatoknak!

A ClickUp nem kódszerkesztő, de mindent kínál, amire szükséged van a kódolási projektek tökéletes kezeléséhez. Teljes funkciókészlettel rendelkezik, amelynek célja, hogy segítse az agilis szoftverfejlesztő csapatokat a termékfejlesztési tervek és a hátralékok nyomon követésében, valamint a valós idejű együttműködésben. Nézzük meg, hogyan! ?

ClickUp agilis csapatok számára

A ClickUp Agile Teams funkciócsomag lehetővé teszi, hogy az összes csapattagot egyetlen platformon összegyűjtse a fejlesztési projektek tervezéséhez és végrehajtásához. A munkafolyamat-építő segítségével a teljes projekt munkafolyamatát a kezdetektől a befejezésig vizualizálhatja és megtervezheti. Eközben a munkafolyamat-automatizálási funkciók segítségével a webfejlesztési folyamat ismétlődő részeit (például a projektállapot frissítését, a feladatkezelést és a feladatok átadását a csapattagok között) automatizálhatja.

Vizualizálja munkáját a ClickUp segítségével Hozzon létre tökéletes agilis munkafolyamatot, és építsen fel egy rugalmas Kanban rendszert, hogy vizualizálja munkáját és javítsa a projektmenedzsmentet a ClickUp táblázatos nézetével.

A dolgok még jobbak lesznek az olyan együttműködési funkciókkal, mint a ClickUp Whiteboards, a megjegyzések hozzárendelése és a feladatok címkézése. Ön és csapattagjai ötleteket gyűjthetnek a Whiteboardon található post-it cetlik és különböző más formák segítségével, majd azonnal cselekedhetnek, ha ezeket a vizuális elemeket konkrét feladatokká alakítják, kiegészítve címkékkel és megjegyzésekkel a további kontextus érdekében.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást feladatok kiosztásához, a megbízottak megjelöléséhez és minden máshoz, ami a következő együttműködés elindításához szükséges.

A ClickUp fejlesztőknek kínált szolgáltatásainak hab a tortán a ClickUp AI. Ez a mindenre képes AI írási asszisztens lehetővé teszi, hogy elkészítse a szoftverprojekteihez szükséges összes tartalmat. Egyszerűen írja le, mire van szüksége, és másodpercek alatt az AI elképesztő projektleírásokat, termékigény-dokumentumokat, tesztterveket és még sok mást generál.

Automatizálja a dokumentáció írását AI segítségével, kövesse nyomon az előrehaladást diagramok és sprintek segítségével, és gyorsan oldja meg a kódolási hibákat a ClickUp segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre van szükségük, hogy megismerjék az összes funkciót.

Nincs natív kódszerkesztő funkció

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

Növelje kódolási termelékenységét a legjobb projektmenedzsment platformmal

Az új fejlesztési környezetben az AI-alapú eszközök ugyanolyan fontosak lettek a kódolási feladatok sikeréhez, mint a szövegszerkesztők. A legjobb megoldás egy AI-alapú projektmenedzsment eszköz, például a ClickUp, amely kiegészíti a szerkesztőt, maximalizálja a hatékonyságot és a termelékenységet, és biztosítja, hogy az egész fejlesztői csapat ugyanazon az oldalon álljon.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és új szintre emeld a kódolási termelékenységedet! ⏩