A 10 legjobb „második agy” alkalmazás és szoftver jegyzeteléshez 2026-ban

Előfordult már Önnel, hogy egy zseniális ötlet villant fel a fejében, de pillanatok múlva már el is felejtette, mert a mindennapi teendők elterelték a figyelmét?

Itt jön jól egy agyrendszer – egy jó tudáskezelő alkalmazás segítségével –, amely mindent megváltoztathat.

Akár futni mész, akár lefekvés előtt pihensz, egy megbízható jegyzetalkalmazás segít rögzíteni az ihletet, amint az megérkezik.

Egy modern jegyzetelő alkalmazás nem csupán gondolatainak tárolására szolgál.

A jegyzetek összekapcsolásának, hangjegyzetek rögzítésének és az információk más alkalmazásokban való rendszerezésének lehetőségét kínáló fejlett funkciók segítségével robusztus tudáskezelő rendszert építhet ki.

Idővel elkezdesz elmélkedni a feljegyzéseiden, és akár olyan összefüggéseket is felfedezhetsz, amelyekről eddig nem is tudtál.

Ha még nem szállt fel a jegyzetelésre szolgáló „második agy” alkalmazások vonatára, itt az ideje megtenni, és mi eláruljuk, miért.

Mi az a „második agy” alkalmazás?

A második agy alkalmazás egy digitális eszköz, amelynek célja, hogy segítsen rögzíteni, rendszerezni és tárolni gondolatait, ötleteit és információit olyan strukturált módon, hogy azokat bármikor elő tudja hívni.

A második agy kialakítása kibővíti kognitív folyamatait és képességeit, strukturált és könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítva jegyzetei, dokumentumai és kreatív ötletei számára.

Tiago Forte először a „Building a Second Brain” című könyvében mutatta be a második agy koncepcióját. Érvelése szerint az emberek nem tudnak mindig minden napi információt megjegyezni, mivel ez túlterhelő lehet.

Tiago tovább ment, és felsorolta a második agy rendszer használatának előnyeit:

Tökéletesen rendszerezi az információit, így könnyen hozzáférhet hozzájuk

Megtartja az információkat, hacsak nem törli azt, amire már nincs szüksége

Megőrzi kreativitását és biztosítja munkája nyomon követhetőségét, így bármikor visszatérhet hozzá

Miért váltak a második agy alkalmazások most fontosabbá, mint valaha?

Egy információval telített világban élünk, ahol természetes memóriánk könnyen túlterheltté válhat. Itt jön képbe a „második agy” koncepciója – egy digitális rendszer, amelynek célja, hogy kiterjessze memóriáját és kognitív képességeit.

A „második agy” alkalmazások hatékony megoldást nyújtanak az állandó információáradat kezelésére, a termelékenység növelésére és a kreativitás elősegítésére oly módon, ahogyan a hagyományos módszerek egyszerűen nem képesek.

Íme, hogyan segíthetnek:

✅ Fokozott termelékenység: Azáltal, hogy központi, könnyen kereshető tárhelyet biztosítanak minden jegyzetének, ötletének és forrásának, ezek az alkalmazások jelentősen csökkentik az információkereséssel töltött időt. Ez felszabadítja mentális energiáját, így a végrehajtásra és a kreatív munkára koncentrálhat

✅ Jobb memória és emlékezés: A második agyod külső memóriatárként működik, biztosítva, hogy az értékes betekintések, a tanulságok és a fontos részletek soha ne vesszenek el. Szükség esetén gyorsan előhívhatod az információkat, még akkor is, ha évekkel ezelőtt rögzítetted őket

✅ A kreativitás és az innováció elősegítése: Azáltal, hogy kapcsolatokat teremt a különböző ötletek között és gazdag tudásbázist biztosít, a „második agy” alkalmazások elősegítik a véletlen felfedezéseket, és segítenek új meglátások és kreatív megoldások kidolgozásában

✅ Alkalmazkodás a modern munkavégzéshez: A távmunka, a hibrid modellek és a projektalapú feladatok térnyerésével elengedhetetlenül fontosá vált az információk digitális és együttműködésen alapuló szervezése és elérése. A „második agy” alkalmazások egyszerűsítik a munkafolyamatokat és támogatják a folyamatos tanulást

✅ Az AI képességeinek kihasználása: Számos modern „második agy” alkalmazás integrálja az AI-t, olyan funkciókat kínálva, mint az intelligens keresés, az automatikus összefoglalás és az insight-ok generálása. Ezáltal a puszta tárolórendszerekből a tudás felfedezésének és létrehozásának hatékony partnereivé válnak

✅ Stresszcsökkentés: Ha tudod, hogy minden fontos információd biztonságosan tárolva van és könnyen hozzáférhető, csökken a félelem, hogy elfelejtesz valamit vagy túlterheltté válsz, ami nagyobb nyugalmat eredményez

✅ Személyre szabott tanulás: Ezek az alkalmazások egy személyre szabott tudásközponttá válnak, amely veled együtt fejlődik, lehetővé téve, hogy a meglévő ismereteidre építve gyorsítsd fel a tanulást bármely területen

A 10 legjobb „második agy” alkalmazás áttekintése

Íme egy rövid összehasonlító táblázat, hogy könnyebben belevághasson:

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás AI jegyzetelővel, összekapcsolt kereséssel, dokumentumokkal, táblákkal, feladatkezeléssel, AI összefoglalásokkal, integrációkkal és sablonokkal Egyéni felhasználók és bármilyen méretű csapatok számára, akiknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre és hasznosítható tudásra van szükségük Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hó áron Notion Testreszabható munkaterületek, Notion AI, adatbázisok, webes kivágó, mobil és asztali alkalmazások Vizuális gondolkodók és alkotók, akik rugalmas, összekapcsolt tudásrendszereket szeretnének Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron Google Keep Egyszerű felület, színkódolás, emlékeztetők, hangjegyzetek, OCR, Google-integráció Azok számára, akik gyors és egyszerű jegyzetelést és ellenőrzőlista-kezelést szeretnének Ingyenes Google-fiókkal Workflowy Végtelen beágyazás, tükörcsomópontok, címkézés, globális keresés, minimalista dizájn Vázlatkészítők és strukturált gondolkodók, akik a felsorolásokat és a hierarchiát részesítik előnyben Ingyenes csomag; Pro 8,99 $/hó Craft Blokk-alapú szerkesztő, napi jegyzetek, AI-asszisztens, gazdag formázási lehetőségek, natív alkalmazások Vizuális gondolkodók és Apple-felhasználók, akik gyönyörű, egymással összekapcsolt dokumentumokat szeretnének Ingyenes csomag; Pro 7,99 $/hó; Business 14,99 $/hó Evernote Webkivágó, univerzális keresés, jegyzetfüzetek/címkék, feladatok, naptár, AI-funkciók Sokféle tartalomtípust kezelő elfoglalt szakemberek és kutatók Ingyenes csomag; Personal 14,99 $/hó; Professional 17,99 $/hó Reflect Visszautaló jegyzetek, grafikus nézet, mesterséges intelligencia, titkosítás, naptárintegráció Adatvédelemre figyelő felhasználók és hálózatban gondolkodók, akik biztonságos, összekapcsolt jegyzeteket szeretnének Prémium 10 USD/hó Obsidian Helyi Markdown-fájlok, kétirányú hivatkozások, grafikus nézet, bővítmények Haladó felhasználók és adatvédelmi aktivisták, akik teljes ellenőrzést és testreszabást szeretnének Ingyenes; Szinkronizálás 5 USD/hó; Közzététel 10 USD/hó iCloud Notes Apple-integráció, iCloud Drive, biztonsági mentés, egyszerű jegyzetek, adatvédelem Az Apple ökoszisztéma felhasználói számára, akik zökkenőmentes, alapvető jegyzet-szinkronizálást szeretnének 50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $/hó, magasabb szintek is elérhetők Roam Research Kétirányú összekapcsolás, napi jegyzetek, blokk-alapú szerkesztő, grafikus áttekintés Kutatók és tudásmunkások, akik a nem lineáris, hálózati gondolkodásmódban találják meg a boldogságukat Pro 15 USD/hó; Believer 500 USD/5 év

A 10 legjobb „második agy” alkalmazás és szoftver

Nézze meg ezt a rövid áttekintést, hogy általános képet kapjon a legjobb „második agy” alkalmazásokról, mielőtt belemenné a részletekbe:

1. ClickUp

Próbáld ki most A ClickUp Brain egy sokoldalú „második agy” alkalmazás, amely a munkaterületén belül mindenben segíthet, az e-mailek megírásától az Excel-táblázatok összefoglalásáig.

A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp átalakítja a csapatok munkamódszerét azzal, hogy igazi „második agyként” működik a ClickUp Brain segítségével – ez egy intelligens, mindent magában foglaló munkaterület, amely megjegyzi, összekapcsolja és előhívja mindazt, amire szüksége van a munka elvégzéséhez.

A ClickUp „második agy” funkcióinak középpontjában a Connected Search áll , amely messze túlmutat az alapvető kulcsszó-egyeztetésen. Intelligensen keres az összes feladatod, dokumentumod, csevegésed, mellékleted és akár az integrált harmadik féltől származó alkalmazások között is, és azonnal megjeleníti a legrelevánsabb információkat, függetlenül attól, hogy azok hol találhatók a munkaterületeden.

Ez azt jelenti, hogy gyorsan megtalálhat egy projektleírást, egy hónapokkal ezelőtti beszélgetést vagy egy adott fájlt – ezzel órákat takaríthat meg, amelyeket egyébként a kézi kereséssel vesztegetne el.

Találd meg azonnal, amire szükséged van a ClickUp összekapcsolt keresőjével

A ClickUp Brain azonban nem csak az információk megtalálásában segít, hanem azok gyorsabb megértésében is. Fejlett mesterséges intelligenciája képes összefoglalni a hosszú dokumentumokat, feladatfolyamokat és csevegési beszélgetéseket, és azokat világos, cselekvésre ösztönző betekintéssé alakítani. Például megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze egy projekt állapotát, vonja ki a legfontosabb döntéseket egy megbeszélésből, vagy emelje ki a teendőket egy hosszú megbeszélésből – így könnyen nyomon követheted a komplex munkafolyamatokat anélkül, hogy elmerülnél a részletekben.

Szabadítson fel értékes információkat úgy, hogy bármelyik csatlakoztatott alkalmazásból, például a Google Sheetből vagy a Figma File-ból, egy linket helyez el a ClickUp Brainbe

A mélyreható, összekapcsolt keresés és az intelligens összefoglalás kombinálásával a ClickUp Brain nem csupán tárolja a tudását, hanem aktívan segít annak visszakeresésében, feldolgozásában és alkalmazásában is, így ez a végső, mindent magában foglaló alkalmazás és a munkához elengedhetetlen második agya lesz.

Mi a legnagyobb előnye? A Docs, Whiteboards, Dashboards és egyéb eszközök összekapcsolt ökoszisztémájával a ClickUp mindent egyetlen munkaterületen központosít, így azonnal kereshetővé válik!

A legjobb

Egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig, bármilyen méretű csapatok számára

Ideális felhasználási esetek

Bárki, aki másodpercek alatt szeretne visszakeresni fontos információkat vagy a következő lépéseket, akár hatalmas mennyiségű munkaterületi adatból is (a meghatározott jogosultságok és hozzáférési beállítások keretein belül)

Az új csapattagok beillesztése zökkenőmentessé válik, mivel azonnal hozzáférhetnek a korábbi eseményekhez és megérthetik azok összefüggéseit

A projektmenedzserek minden frissítést átolvasás nélkül is naprakész áttekintést kaphatnak

A ClickUp legjobb funkciói

Előnyök

Rugalmas szervezés: Számos nézet és hierarchia segítségével nagymértékben testreszabható, így bármilyen típusú információt tárolhat

Hasznosítható tudás: A jegyzeteket közvetlenül integrálja a feladatokba és projektekbe, így az ötletekből cselekvés lesz

Könnyű visszakeresés: A hatékony keresési és összekapcsolási funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja és összekapcsolhatja az információkat

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni a hosszú szálakat, dokumentumvázlatokat készíteni, sőt hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatokon belül, ami lehetővé teszi a csapatom számára, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. Az új naptár- és Gantt-frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta a mesterséges intelligenciával működő időblokkolást; A Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad. Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat teszünk közzé és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók. Részletes jogosultságok + robusztus automatizálások. Könnyű csak megjegyzésre jogosult hozzáférést adni a vállalkozóknak, vagy több lépésből álló munkafolyamatokat indítani, amikor a státusz megváltozik.

A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni a hosszú szálakat, dokumentumvázlatokat készíteni, sőt hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatokon belül, ami lehetővé teszi a csapatom számára, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. Az új naptár- és Gantt-frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta a mesterséges intelligenciával működő időblokkolást; A Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad. Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat teszünk közzé és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók. Részletes jogosultságok + robusztus automatizálások. Könnyű csak megjegyzésre jogosult hozzáférést adni a vállalkozóknak, vagy több lépésből álló munkafolyamatokat indítani, amikor a státusz megváltozik.

Hátrányok

Bonyolult lehet: A túl sok funkció megnehezítheti a kezdést

Ami nem tetszik a ClickUp-ban, az az, hogy néha kissé bonyolulttá válhat, például a műszerfalak beállítása, vagy más olyan funkciók, amelyek több lépcsős beállítást igényelnek. Lassan megtanultam, de mindig úgy érzem, hogy az alkalmazásnak sok olyan eleme van, amit még meg kell tanulnom és javítanom kell.

Ami nem tetszik a ClickUp-ban, az az, hogy néha kissé bonyolulttá válhat, például a műszerfalak beállítása, vagy más olyan funkciók, amelyek több lépcsős beállítást igényelnek. Lassan megtanultam, de mindig úgy érzem, hogy az alkalmazásnak sok olyan eleme van, amit még meg kell tanulnom és javítanom kell.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

💡Profi tipp: Ismerje meg , hogyan használhatja az AI-t jegyzeteléshez. Ha kifejezetten a megbeszélésekkel küzd, itt van valami az Ön számára. 👇🏼

2. Notion

A Notion egyike azoknak a sokoldalú „második agy” alkalmazásoknak, amelyek az egyéni munkafolyamatokhoz igazodnak. Használd ezt az egységes felületet jegyzeteléshez, szervezéshez, feladatkezeléshez, koncentrált íráshoz és személyes fejlődéshez, hogy javítsd a koncentrációs képességedet.

Gyorsan jegyezzen fel jegyzeteket, ötleteket, teendőlistákat vagy emlékeztetőket bárhonnan. Rugalmasan, korlátozások nélkül szervezheti ezeket a jegyzeteket, így bármikor könnyedén előhívhatja őket.

A legjobb

Rendkívül testreszabható, egymással összekapcsolt munkaterületek létrehozása szinte bármilyen típusú információhoz vagy projekthez

Ideális felhasználási eset

Központosítsa jegyzeteit, ötleteit, dokumentumait és forrásait

Szervezd a feladatokat, az ütemterveket és a csapatmunkát

Hozzon létre rugalmas rendszereket, amelyekkel bármit nyomon követhet, a szokásoktól a készletekig

A Notion legjobb funkciói

Notion AI: Generálj ötleteket a munkádhoz és írj gyorsabban az AI segítségével Generálj ötleteket a munkádhoz és írj gyorsabban az AI segítségével

Korlátlan jegyzetek : Írj annyit, amennyit csak akarsz, korlátok nélkül

Központosított szervezés: Összefogja minden szükséges dolgát egy platformon. Legyen szó jegyzetekről, költségvetésekről, feladatokról vagy receptekről, létrehozhat egy testreszabható Összefogja minden szükséges dolgát egy platformon. Legyen szó jegyzetekről, költségvetésekről, feladatokról vagy receptekről, létrehozhat egy testreszabható tudáskezelő eszközt , amely illeszkedik a gondolkodási folyamatához

Platform és eszközök: A Notion elérhető iOS és Android mobil eszközökön, valamint Mac és Windows asztali számítógépeken, továbbá kínál egy Notion Web Clipper alkalmazást, amely kompatibilis a Chrome, Safari és Firefox böngészőkkel.

Előnyök

Rendkívül rugalmas: Bármilyen szervezési stílushoz alkalmazkodik

Összekapcsolva: Könnyen összekapcsolhatja a jegyzeteket, adatbázisokat és oldalakat

Minden egyben: Összevonja a jegyzeteket, dokumentumokat, wikiket és a projektmenedzsmentet

Imádom, hogy mennyire testreszabható. Számos ügyféllel dolgozunk együtt, és a Notiont mindegyikük vállalkozásához igazíthatjuk.

Imádom, hogy mennyire testreszabható. Számos ügyféllel dolgozunk együtt, és a Notiont mindegyikük vállalkozásához igazíthatjuk.

Hátrányok

Meredek tanulási görbe: A kezdők számára túl nagy kihívás lehet

Offline korlátozások: Egyes esetekben gyenge vagy hiányzó offline hozzáférés

Teljesítményproblémák: Nagyon nagy munkaterületek esetén lelassulhat

Sok időbe telik, mire megtanulja az ember, hogyan kell használni. Sablonokat kellett letöltenem és rengeteg videót megnéznem, hogy teljes mértékben ki tudjam használni.

Sok időbe telik, mire megtanulja az ember, hogyan kell használni. Sablonokat kellett letöltenem és rengeteg videót megnéznem, hogy teljes mértékben ki tudjam használni.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 12 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1 917+ értékelés)

3. Google Keep

A Google Keep egy jegyzetelő szoftver, amelyet írásra, listák készítésére és gondolataid rendszerezésére terveztek; hasznos hatékony emlékeztetők beállításához. Lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű megosztását képekkel és hanganyagokkal együtt. Több millió felhasználójával a Keep az első számú választás azok számára, akik élénk jegyzeteket szeretnek, és színes címkék széles választékát kínálja a dokumentumok hatékony rendszerezéséhez és rendezéséhez.

A legjobb

Gyors, spontán jegyzetelés, ellenőrzőlisták és vizuális emlékeztetők, amelyek az összes eszközön szinkronizálódnak

Ideális felhasználási eset

Rövid ötletek, gondolatok és gyors emlékeztetők lejegyzése

Bevásárlólisták, teendőlisták és csomagolási ellenőrzőlisták készítése

Weblinkek, szöveges képek és hangjegyzetek rögzítése útközben

A legjobb funkciók megőrzése

Egyszerű felület: Könnyen használható, gyors rögzítés zavaró tényezők nélkül

Színkódok és címkék: A jegyzetek vizuális rendezésével könnyen azonosíthatók

Emlékeztetők: Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket a jegyzetekhez

Kép-szöveg (OCR): Szöveg kivonása fotókból a tartalom kereshetővé tételéhez

Hangjegyzetek átírással: Rögzítse gondolatait, és azok automatikusan szöveggé alakulnak

Google Workspace integráció: Könnyedén áthelyezheti a jegyzeteket a Google Docsba, vagy összekapcsolhatja más Google-szolgáltatásokkal

Előnyök

Gyors rögzítés: A sebességre tervezve, ideális a gyors gondolatokhoz

Kiváló hozzáférhetőség: Minden főbb platformon és eszközön elérhető

Jó ellenőrzőlistákhoz: Egyszerű és hatékony az alapvető teendőlisták kezeléséhez

A Google Keep a legolcsóbb módja a tevékenységek rögzítésének és a teendőlista készítésének. A jelölőnégyzet bejelölésével nyomon követhetem az előrehaladást. Szerkesztési célokra a háttérképet is megváltoztathatom. A több eszközön való bejelentkezés nagyon zökkenőmentes, a Pixel telefonomat és a számítógépemet együtt vagy külön is használhatom, de a valós idejű szinkronizálás eredménye mindig ugyanaz marad.

A Google Keep a legolcsóbb módja a tevékenységek rögzítésének és a teendőlista készítésének. A jelölőnégyzet bejelölésével nyomon követhetem az előrehaladást. Szerkesztési célokra a háttérképet is megváltoztathatom. A több eszközön való bejelentkezés nagyon zökkenőmentes, a Pixel telefonomat és a számítógépemet együtt vagy külön is használhatom, de a valós idejű szinkronizálás eredménye mindig ugyanaz marad.

Hátrányok

Korlátozott formázás: Hiányoznak a jegyzetekből a vastag betű, a dőlt betű vagy a fejlécekhez hasonló formázási lehetőségek

Nincs beágyazott szervezés: Csak címkéket használ; nincsenek mappák vagy valódi hierarchikus szervezés

Alapvető keresés: Bár rendelkezik keresővel, hiányzik belőle a fejlett szűrés és a kontextus alapú keresés

Nincs hivatkozás a jegyzetek között: Nem lehet könnyen belső hivatkozásokat létrehozni a saját jegyzetek között egy összekapcsolt tudásbázishoz

Nem tetszik, hogy a szervezési lehetőségek korlátozottak. Hála istennek a címkézésnek és a színkódolásnak, de zavarosnak tűnhet, amikor több minőségbiztosítási feladatot követek nyomon.

Nem tetszik, hogy a szervezési lehetőségek korlátozottak. Hála istennek a címkézésnek és a színkódolásnak, de zavarosnak tűnhet, amikor több minőségbiztosítási feladatot követek nyomon.

Árak

Ingyenes egy alapvető Google-fiókkal

Vélemények és értékelések

G2: Nincs elég önálló értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

4. Workflowy

A Workflowy egy webalapú „második agy” jegyzetelő alkalmazás, amely egyszerű és rugalmas felületével megkönnyíti a jegyzetelést, lehetővé téve az ötletek gyors és természetes rendszerezését.

Kiválóan működik offline módban, és internetkapcsolat esetén zökkenőmentesen támogatja az ötletek kidolgozását. A Workflowy legkiemelkedőbb jellemzője a beágyazott listák – készítsen tetszőleges szintű felsorolásokat, hogy lebontsa ötletei vagy listái összetettségét.

A legjobb

Egyének és csapatok számára, akik gondolatokat, jegyzeteket és ötleteket szeretnének egyszerű, végtelenül egymásba ágyazott vázlatformátumban rendszerezni

Ideális felhasználási eset

Brainstorming és komplex ötletek vagy projektek strukturálása

Rugalmas teendőlisták készítése és személyes feladatok kezelése

Vázlatok írása cikkekhez, könyvekhez vagy prezentációkhoz

A Workflowy legjobb funkciói

Végtelen beágyazás: Rendezze az információkat végtelenül összecsukható és kibontható pontokba

Egyszerű felület: Minimalista kialakítás, amely a tartalomra összpontosít, zavaró tényezők nélkül

Tükörcsomópontok: Másolja le a pontokat, hogy több helyen is megjelenjenek, és szinkronban maradjanak

Címkézés és szűrés: Használj #hashtageket és @említéseket a kategóriákba soroláshoz és a konkrét elemek gyors megtalálásához

Globális keresés: Keressen bármilyen elemet a teljes Workflowy-fiókjában

Billentyűparancsok: Hatékony navigáció és szerkesztés haladó felhasználók számára

Előnyök

Rendkívüli egyszerűség: Könnyen megtanulható és használható az alapvető vázlatok készítéséhez

Fókuszorientált: Elrejti a komplexitást, így egyszerre csak egy ötletre tudsz koncentrálni

Gyors rögzítés: Kiválóan alkalmas gondolatok gyors, strukturált lejegyzésére

Rendkívül rugalmas: jegyzetekhez, feladatokhoz, íráshoz vagy projektvázlatokhoz egyaránt alkalmazható

Imádom, hogy minden csak egy felsorolás. Általában felsorolással készítem a jegyzeteimet, és a Workflowy segítségével ezt még hatékonyabban tudom megtenni.

Imádom, hogy minden csak egy felsorolás. Általában felsorolással készítem a jegyzeteimet, és a Workflowy segítségével ezt még hatékonyabban tudom megtenni.

Hátrányok

Korlátozott formázási lehetőségek: Hiányoznak a fejlett formázási lehetőségek, mint például a félkövér, dőlt betűk vagy a alapvető stílusokon túlmutató betűméret-változtatások

Nincs adatbázis-funkció: Nem lehet táblákat, relációkat vagy komplex adatstruktúrákat létrehozni, mint a Notionban

Gyenge együttműködés: Bár a megosztás lehetséges, az alkalmazás nem olyan robusztus csapatmunkára lett tervezve, mint a dedikált projektmenedzsment eszközök

Vizuális monotonitás: Az egységes vázlatformátum egyes felhasználók számára vizuálisan korlátozottnak tűnhet

A Workflowy-val kapcsolatban az a problémám, hogy ha mindenhez csak felsorolási pontok állnak rendelkezésre, az nem túl hasznos, ha hosszú szövegrészeket, képeket és egyéb tartalmakat szeretnél tárolni. Ez elég korlátozónak bizonyult a munkamenetem szempontjából.

A Workflowy-val kapcsolatban az a problémám, hogy ha mindenhez csak felsorolási pontok állnak rendelkezésre, az nem túl hasznos, ha hosszú szövegrészeket, képeket és egyéb tartalmakat szeretnél tárolni. Ez elég korlátozónak bizonyult a munkamenetem szempontjából.

A Workflowy árai

Örökre ingyenes

Pro: 8,99 $ havonta

Workflowy értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, és automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést már megoldott. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a találkozók könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsúzzon el a felesleges munkától!

5. Craft

A Craft zökkenőmentes felülete olyan funkciókat tartalmaz, mint a napi jegyzetek, a közös dokumentumok, a wikik, az integrációk, a részletes link-előnézetek, az AI írási segítség, a megjegyzések és a reakciók.

A Craft átalakítja a csapatmunkát és a jegyzetelést azáltal, hogy egy helyen egyesíti a strukturált napi frissítéseket, összehangolja a prioritásokat és kiküszöböli az akadályokat. Ez egy központi csomópont, ahol a csapatok jegyzeteket készíthetnek, és nyomon követhetik a feladatokat, ötleteket és kihívásokat a különböző projektekben.

A legjobb

Egyének és csapatok számára, akiknek vizuális, egymással összekapcsolt dokumentumokat és jegyzeteket kell létrehozniuk, különös tekintettel a gördülékeny írási és szervezési élményre, különösen az Apple ökoszisztémán belül

Ideális felhasználási eset

Részletes dokumentumok, jelentések és tartalmak írása gazdag vizuális elemekkel

Személyes tudásbázis vagy digitális kert létrehozása összekapcsolt jegyzetekkel

Dokumentumok közös létrehozása és megosztása kis csapatok számára

Napi naplóírás és feladatkezelés egy vizuálisan vonzó felületen

A legjobb funkciók

Blokk-alapú szerkesztő: Készítsen és rendezzen tartalmakat rugalmas blokkokba, beleértve szöveget, képeket, fájlokat és beágyazott tartalmakat

Összekapcsolt oldalak: Könnyedén hozhat létre kapcsolatokat dokumentumok és blokkok között, hogy egy szorosan összekapcsolt tudáshálózatot hozzon létre

Gyönyörű dizájn és stílus: Számos formázási lehetőséget, egyedi stílusokat és esztétikus elrendezéseket kínál

Daily Notes: Külön hely a gyors gondolatok, a naplóírás és a napi feladatok nyomon követéséhez

Natív alkalmazások: Kiváló teljesítmény és offline funkciók az Apple-eszközökön (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) és Windows rendszeren

AI Assistant: Beépített mesterséges intelligencia ötleteléshez, összefoglaláshoz és írási segítséghez

Tükörcsomópontok/blokkok: Másoljon egy blokkot vagy oldalt, hogy több helyen is megjelenjen, a változások automatikusan szinkronizálódnak

Hatékony exportálási lehetőségek: Exportálja a dokumentumokat különböző formátumokban, beleértve a PDF-et, a Markdownt és a Webet

Előnyök

Lenyűgöző megjelenés: Rendkívül esztétikus és prezentációra kész dokumentumokat hoz létre

Folyékony írási élmény: A blokk alapú szerkesztő intuitívvá teszi az írást és a rendszerezést

Kiváló natív alkalmazások: Gyors és megbízható teljesítmény, különösen Apple-eszközökön

Erős összekapcsolás: Könnyedén építsen ki egymással összekapcsolt tudáshálót

A Craft nagyon szép. És én minden nap használom. Mint valaki, akinek a munkája az, hogy jegyzetelő szoftvereket mutasson be egyetemi tanároknak, akik őszintén szólva inkább menekülnének, mint hogy valami túlzottan technikai dolgot vegyenek a kezükbe, hadd mondjam el, hogy a Craft egy igazi kincs. Amikor megmutatom egy tanárnak vagy kollégának, minden alkalommal ugyanazt a reakciót kapom: tágra nyílt szemmel bámulják a képernyőt, és azt mondják: „Hű, ez olyan... egyszerűnek tűnik? És szép?” Aztán máris belevetik magukat – formázzák a szöveget, rendszerezik az ötleteiket, és hirtelen elalélnak egy jegyzetelő alkalmazástól. Igen, tényleg elalélnak.

A Craft nagyon szép. És én minden nap használom. Mint valaki, akinek a munkája az, hogy jegyzetelő szoftvereket mutasson be egyetemi tanároknak, akik őszintén szólva inkább menekülnének, mint hogy valami túlzottan technikai dolgot vegyenek a kezükbe, hadd mondjam el, hogy a Craft egy igazi kincs. Amikor megmutatom egy tanárnak vagy kollégának, minden alkalommal ugyanazt a reakciót kapom: tágra nyílt szemmel bámulják a képernyőt, és azt mondják: „Hű, ez olyan... egyszerűnek tűnik? És szép?” Aztán máris belevetik magukat – formázzák a szöveget, rendszerezik az ötleteiket, és hirtelen elalélnak egy jegyzetelő alkalmazástól. Igen, tényleg elalélnak.

Hátrányok

Korlátozott Android-támogatás: Az Android-alkalmazás még fejlesztés alatt áll, vagy nem olyan stabil, mint az iOS/asztali verzió.

Nem teljes értékű adatbázis-eszköz: Hiányoznak belőle a Notion fejlett adatbázis-funkciói (pl. kapcsolatok, összetett képletek)

Előfizetési modell: A korlátlan használathoz és a fejlett funkciókhoz fizetős csomag szükséges

Csapatok számára drága lehet: A nagyobb csapatok számára kínált magasabb szintű csomagok drágák lehetnek

A Craft nem rendelkezik mindazokkal a csúcsszínvonalú funkciókkal, amelyeket más szoftverekben találhat, mint például a beépített adatbázisok, a komplex hálózati kapcsolatok vagy a fejlett megtekintési lehetőségek. De ezeknek a funkcióknak a hiánya ellenére a Craft mögött álló csapat folyamatosan bocsát ki béta verziójú frissítéseket. Figyelnek a felhasználókra, és aktívan dolgoznak azon, hogy pótolják a hiányzó elemeket.

A Craft nem rendelkezik mindazokkal a csúcsszínvonalú funkciókkal, amelyeket más szoftverekben találhat, mint például a beépített adatbázisok, a komplex hálózati kapcsolatok vagy a fejlett megtekintési lehetőségek. De ezeknek a funkcióknak a hiánya ellenére a Craft mögött álló csapat folyamatosan bocsát ki béta verziójú frissítéseket. Figyelnek a felhasználókra, és aktívan dolgoznak azon, hogy pótolják a hiányzó elemeket.

Árak

Ingyenes

Pro : 7,99 $ havonta

Üzleti : 14,99 USD havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Vélemények és értékelések

G2 : 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💟 Tudta ezt? Az ókorban, mielőtt a papír elterjedt volna, az emberek gyakran viaszos táblákra írtak jegyzeteket. Ezek viaszréteggel töltött fa keretek voltak. Éles íróval lehetett a viaszra írni, és ha hibázott, vagy újra akarta használni a táblát, csak simára kellett simítania a viaszt, és újrakezdhette! Ez volt tulajdonképpen az ókori világ újrahasznosítható jegyzetfüzete.

6. Evernote

Az Evernote segít megszervezni a munkáját és az életét jegyzetek segítségével, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. Lehetővé teszi dinamikus jegyzetek készítését szöveggel, képekkel, sablonokkal és még sok mással.

Az Evernote segít a jegyzetek kezelésében határidőkkel és emlékeztetőkkal, támogatja a papírmentes dokumentumtárolást, és integrálódik a Google Naptárral a hatékony ütemezés és a kontextusfüggő jegyzetek érdekében.

A legjobb

Csapatok számára, akik sokféle információs formátumot szeretnének rögzíteni, rendszerezni és könnyen keresni

Ideális felhasználási eset

Weboldalak, cikkek és kutatási eredmények mentése egy hatékony webes kivágó segítségével

Fizikai dokumentumok, nyugták és kézzel írt jegyzetek digitalizálása

Összegyűjtse az értekezletek jegyzetét, a projekt részleteit és a személyes ötleteit

Multimédiás jegyzetek tárolása, beleértve képeket, hangfájlokat és PDF-eket

Az Evernote legjobb funkciói

Web Clipper: Mentse el teljes weboldalakat, cikkeket vagy képernyőképeket közvetlenül az Evernote-ba, megjegyzésekkel ellátva

Univerzális keresés: Keressen szöveget jegyzetekben, képekben (OCR), PDF-fájlokban és akár kézzel írt jegyzetekben is

Noteszek és címkék: Rugalmas rendszerezési rendszer, amely noteszeket és címkéket használ a kategorizáláshoz

Feladatok: Egyszerű teendőlisták és feladatok hozzáadása és kezelése közvetlenül a jegyzetekben

Naptárintegráció: Összekapcsolódik a Google Naptárral, hogy a jegyzeteket az eseményekhez kapcsolhassa

Offline hozzáférés: Hozzáférhet a jegyzeteihez internetkapcsolat nélkül is (fizetős csomagok)

AI-funkciók: AI-alapú keresés, AI-szerkesztés írási segítséghez, összefoglalás és átírás

Dokumentumok beolvasása: Beépített szkenner a papíralapú dokumentumok közvetlen digitalizálásához jegyzetekké

Előnyök

Hatékony rögzítés: Kiválóan alkalmas különféle tartalmak gyűjtésére bárhonnan

Hatékony keresés: Még a képekben és a PDF-fájlokban is megtalálja az információkat

Megbízható szinkronizálás: A jegyzetek minden eszközön elérhetők

Hosszú történelem: Egy kiforrott és stabil platform

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Hátrányok

Korlátozott ingyenes verzió: Nagyon korlátozott, gyorsan a fizetős csomagok felé tereli a felhasználókat

Az árak magasak lehetnek: A fizetős csomagok drágának tekinthetők az alternatívákhoz képest

Esetenkénti szinkronizálási problémák: Egyes felhasználók szinkronizálási zavarokról vagy késésekről számolnak be

Bonyolultság új felhasználók számára: A sok funkció miatt túlterhelőnek tűnhet, ami megnehezíti a használat elsajátítását

Az ingyenes verzióban vannak bizonyos korlátozások az eszközök szinkronizálása tekintetében, és a prémium csomagok kissé drágák lehetnek a szűkös költségvetéssel rendelkező startupok számára.

Az ingyenes verzióban vannak bizonyos korlátozások az eszközök szinkronizálása tekintetében, és a prémium csomagok kissé drágák lehetnek a szűkös költségvetéssel rendelkező startupok számára.

Az Evernote árai

Ingyenes

Személyes : 14,99 $ havonta

Professional: 17,99 $ havonta

Evernote értékelések és minősítések

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

7. Reflect

A Reflect átfogó megoldást kínál a kognitív folyamatok javítására és a hatékony jegyzetelésre. Az alkalmazás azonnali jegyzet-szinkronizálást biztosít visszautaló jegyzetekkel, így ötletek hálózatát alkotva.

A Reflect biztonságos és hatékony jegyzetkezelést biztosít végpontok közötti titkosítással, naptárintegrációval, egy kattintásos közzététellel és a GPT-4 által támogatott mesterséges intelligencia segítségével.

A legjobb

Azok számára, akik hálózatos gondolati rendszert szeretnének létrehozni napi jegyzetekkel, mesterséges intelligencia segítségével és zökkenőmentes integrációval a személyes tudáskezeléshez

Ideális felhasználási eset

Összekapcsolja az ötleteket visszautaló jegyzetekkel a mélyebb betekintés és az emlékezés érdekében

Napi naplóírás, feladatkezelés és ötletelés grafikus nézet segítségével

Jegyzetek integrálása naptári eseményekkel és külső olvasási forrásokkal, például a Readwise-szal

Személyes gondolatok biztonságos tárolása és elérése végpontok közötti titkosítással

A legjobb funkciók áttekintése

Visszautaló jegyzetek: Automatikusan összekapcsolja a jegyzeteket, így vizuális hálózatot hozva létre gondolataidból

Daily Notes: Egy külön hely a napi gondolatok, feladatok és reflexiók számára, amelyek konkrét dátumokhoz kapcsolódnak

AI-integráció: Beépített mesterséges intelligencia, amely segít finomítani az írásmódját, összefoglalni a tartalmat és ötleteket generálni

Grafikus nézet: Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, hogy jobban megértse tudáshálózatát

Naptárintegráció: Összekapcsolódik a Google Naptárral és az Outlookkal, hogy a jegyzeteket közvetlenül az eseményekhez kapcsolhassa

Web Clipper: Mentse el a cikkeket és weboldalakat, és azonnal kapcsolja össze őket a jegyzeteivel

Végpontok közötti titkosítás: Minden jegyzetét titkosítjuk, így biztosítva az adatvédelmet és a biztonságot

Offline mód: Hozzáférhet és szerkesztheti jegyzeteit internetkapcsolat nélkül is

Előnyök

Erős tudáskapcsolat: A visszautalások és a grafikus nézet hatékony ötlet-hálózatot hoznak létre

AI-alapú segítség: Segít az írásban, az összefoglalásban és az ötletek kidolgozásában

Kiváló adatvédelem: Teljes körű titkosítást biztosít az összes adatához

Zökkenőmentes integráció: Jól működik naptárakkal és olvasóalkalmazásokkal

A minimalista felület nem árulja el a szoftver hatalmas képességeit, és zavaró tényezőktől mentes környezetet kínál, amely elősegíti a mély gondolkodást és a hatékony jegyzetelést. Ami igazán kiemeli a Reflectet a többi közül, az a villámgyors teljesítménye és a zökkenőmentes hálózati jegyzetelési funkciója, ami hihetetlenül hatékonnyá teszi a műszaki dokumentációk és a projektjegyzetek kezelésében.

A minimalista felület nem árulja el a szoftver hatalmas képességeit, és zavaró tényezőktől mentes környezetet kínál, amely elősegíti a mély gondolkodást és a hatékony jegyzetelést. Ami igazán kiemeli a Reflectet a többi közül, az a villámgyors teljesítménye és a zökkenőmentes hálózati jegyzetelési funkciója, ami hihetetlenül hatékonnyá teszi a műszaki dokumentációk és a projektjegyzetek kezelésében.

Hátrányok

Nincs ingyenes verzió: Az alkalmazás használatához előfizetés szükséges

Viszonylag új eszköz: Még fejlesztés alatt áll, ezért egyes fejlett funkciók még kidolgozás alatt állhatnak

A hálózati gondolkodás tanulási görbéje: Megérteni, hogyan lehet a legjobban kihasználni a visszautalásokat, időbe telhet

Kevesebb hangsúly a bonyolult formázáson: A komplex dokumentumformázás helyett a kapcsolódást helyezi előtérbe

Ez egy szép alkalmazás, és úgy működik, ahogy leírták. Azonban megköveteli, hogy az agyad olyan módon működjön, ahogy az enyém nem, vagy olyan adatokkal és jegyzetekkel dolgozzon, amik nem olyanok, mint amiket én generálok. Megszünteti a hierarchiát és a mappákat, és helyette a jegyzetek közötti visszautalásokra támaszkodik

Ez egy szép alkalmazás, és úgy működik, ahogy leírták. Azonban megköveteli, hogy az agyad olyan módon működjön, ahogy az enyém nem, vagy olyan adatokkal és jegyzetekkel dolgozzon, amik nem olyanok, mint amiket én generálok. Megszünteti a hierarchiát és a mappákat, és helyette a jegyzetek közötti visszautalásokra támaszkodik

Reflect árak

Premium: 10 dollár havonta

Reflect értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Obsidian

Az Obsidian egy sokoldalú jegyzetelő alkalmazás, amely alkalmazkodik a gondolataidhoz. Ahogy írod az online jegyzeteket, az alkalmazás dinamikusan alkalmazkodik a stílusodhoz, hogy pontosan át tudd adni, ami a fejedben jár. Ezen felül az Obsidian lehetővé teszi, hogy könnyedén összekapcsold a jegyzeteket, és megoszthasd őket bárkivel. Az alkalmazás támogatja az irodai munkát és a projektmenedzsmentet is.

A legjobb

Egyének és csapatok, akik egyszerű szöveges Markdown fájlok segítségével szeretnének létrehozni egy helyi, összekapcsolt tudásbázist, hangsúlyt fektetve az irányításra, az adatvédelemre és a bővíthetőségre

Ideális felhasználási eset

Hozzon létre egy „digitális kertet” vagy személyes wikit kiterjedt belső linkekkel

Mélyreható kutatás és tudományos jegyzetelés, erős backlink-támogatással

A Zettelkasten-módszer alkalmazása ötletek generálására és rendszerezésére

Azok a felhasználók, akik a felhőalapú megoldások helyett inkább a helyi fájlokban tárolják adataikat

Az Obsidian legjobb funkciói

Helyi Markdown-fájlok: Minden jegyzetet egyszerű szöveges Markdown-fájlként tárol a készüléken, biztosítva az adatok feletti tulajdonjogot és a jövőbiztonságot

Kétirányú kapcsolódás (visszautalások): Automatikusan megmutatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, lehetővé téve a nem lineáris gondolkodást és a kapcsolatok felfedezését

Grafikus nézet: Megjeleníti a jegyzetek teljes hálózatát és azok kapcsolatait, segítve a tudáscsoportok és hiányosságok azonosítását

Kiterjedt plugin-ökoszisztéma: A közösség által működtetett, ingyenes és fizetős pluginok hatalmas piactere bővíti az Obsidian funkcionalitását (pl. Kanban táblák, naptár, szóközös ismétlés, gondolattérképek)

Testreszabható felület: A témák, a CSS-kódok és a rugalmas ablakelrendezések lehetővé teszik a munkaterületek személyre szabását

Napi jegyzetek: Minden napra egy külön jegyzet, ideális naplóíráshoz, napi bejegyzésekhez és feladatok nyomon követéséhez

Sablonok: Készíts újrafelhasználható sablonokat különböző típusú jegyzetekhez (pl. értekezletek jegyzetai, könyvösszefoglalók)

Előnyök

Adattulajdon és adatvédelem: A jegyzeteket helyileg tárolja a készülék; nem támaszkodik vállalati szerverekre

Rugalmasan testreszabható: A bővítmények és témák segítségével pontosan a saját munkamenetéhez igazíthatja az alkalmazást

Robusztus összekapcsolás: Kiválóan alkalmas összekapcsolt tudásgráfok létrehozására

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.

Hátrányok

Meredek tanulási görbe: Nyitott jellege és számos beállítási lehetősége miatt kezdők számára ijesztő lehet

Nincs hivatalos felhőalapú szinkronizálás (beépített, ingyenes): Az eszközök közötti szinkronizáláshoz harmadik féltől származó szolgáltatásokra (például Dropbox, Google Drive) vagy az Obsidian Sync-re (fizetős) van szükség.

Nem együttműködési eszköz: Elsősorban egyéni tudásmenedzsmentre tervezték; az együttműködési funkciók korlátozottak

Bár megvettem a professzionális licencet, a legnagyobb hiányosság a több eszköz közötti szinkronizálás. Ez egy újabb fizetős funkció, amelyet a standard licencbe kellene belevenni, ahelyett, hogy havi díjat számolnának fel érte. Végül is ez az, ami gátolja az Obsidian szélesebb körű használatát és elterjedését. Bár a Markdown jól működik, vannak bizonyos korlátozások a formázás terén (nincs „/” karakter a címekben). Jó lenne, ha lennének olyan GenAI funkciók, mint például az összefoglalás.

Bár megvettem a professzionális licencet, a legnagyobb hiányosság a több eszköz közötti szinkronizálás. Ez egy újabb fizetős funkció, amelyet a standard licencbe kellene belevenni, ahelyett, hogy havi díjat számolnának fel érte. Végül is ez az, ami gátolja az Obsidian szélesebb körű használatát és elterjedését. Bár a Markdown jól működik, vannak bizonyos korlátozások a formázás terén (nincs „/” karakter a címekben). Jó lenne, ha lennének olyan GenAI funkciók, mint például az összefoglalás.

Az Obsidian árai

Ingyenes

Sync: 5 dollár havonta

Kiadás: 10 dollár havonta

Obsidian értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (több mint 40 értékelés)

9. iCloud Notes

Az Apple Notes segítségével mindig készen állsz az inspiráció pillanatainak rögzítésére. Akár iPhone-on, iPad-en, iPod touch-on vagy Mac-en használod, a Notes alkalmazás könnyedén szinkronizálódik az iClouddal, így biztosítva, hogy jegyzeteid az összes eszközödön azonnal elérhetők legyenek.

Az iCloud.com számos funkciót kínál, többek között jegyzetek létrehozását, szerkesztését, rendszerezését, mellékletek kezelését, valamint jegyzetek és mappák megosztását.

A legjobb

Bárki, aki zökkenőmentesen szeretné szinkronizálni és biztonsági másolatot készíteni az Apple-eszközökön található adatokról, különösen a fotókról, fájlokról és egyszerű jegyzetekről az Apple ökoszisztémán belül

Ideális felhasználási eset

Fotók és videók tárolása a készülék tárhelyének megtakarítása és bárhonnan való elérhetőségük érdekében

iPhone/iPad adatok biztonsági mentése az egyszerű helyreállítás és eszközátvitel érdekében

Egyszerű jegyzetek, emlékeztetők és névjegyek szinkronizálása az Apple-eszközök között

Általános fájlok és dokumentumok tárolása az iCloud Drive-on keresztül, hogy több eszközről is hozzáférhessen hozzájuk

Az iCloud legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció az Apple ökoszisztémába: Közvetlenül beépítve az iOS, iPadOS és macOS rendszerbe az automatikus szinkronizálás érdekében

iCloud Drive: Tárolja és érje el fájljait és mappáit az összes Apple-eszközén és az interneten

iCloud Fotók: Töltsd fel és tárold automatikusan az egész fotó- és videókönyvtáradat

Apple Notes: Egyszerű, beépített jegyzetelő alkalmazás, amely az iCloudon keresztül szinkronizál, és támogatja az alapvető szövegeket, ellenőrzőlistákat és mellékleteket

Automatikus biztonsági mentések: Rendszeresen biztonsági másolatot készít az iPhone/iPad adatairól, beleértve az alkalmazások adatait, a beállításokat és az üzeneteket

iCloud+ adatvédelmi funkciók: Tartalmazza az iCloud Private Relay-t (a Safari böngészés adatvédelméhez), a Hide My Email funkciót és a HomeKit Secure Video támogatást

Előnyök

Könnyű beállítás: automatikusan integrálódik az Apple ID-jéhez és eszközeihez

Megbízható szinkronizálás: Általában stabil és valós idejű szinkronizálás az Apple termékek között

Erős adatvédelem: Az adatok titkosítva vannak, az iCloud+ pedig továbbfejlesztett adatvédelmi funkciókat kínál

Költséghatékony az Apple-felhasználók számára: Gyakran része az Apple One csomagoknak, és az alaptároló megfizethető

A biztonság messze a legjobb, a tárolóhoz való valós idejű hozzáférés további előny, az évekre visszamenő adatok zökkenőmentes áttekintése anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok elvesztése miatt, az eszközök közötti szinkronizálás, és személyes véleményem szerint soha nem kell aggódnia a készített fotók miatt, hogy esetleg nincs elég tárhelye – iratkozzon fel egy iCloud-csomagra, és fotózzon gondtalanul.

A biztonság messze a legjobb, a tárolóhoz való valós idejű hozzáférés további előny, az évekre visszamenő adatok zökkenőmentes áttekintése anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok elvesztése miatt, az eszközök közötti szinkronizálás, és személyes véleményem szerint soha nem kell aggódnia a készített fotók miatt, hogy esetleg nincs elég tárhelye – iratkozzon fel egy iCloud-csomagra, és fotózzon gondtalanul.

Hátrányok

Korlátozott funkcionalitás nem Apple-eszközökön: A legjobb élményt az Apple-ökoszisztémában kapja; a Windows- és webes hozzáférés alapvetőbb funkciókat kínál

Alapvető jegyzetelési funkciók: Az Apple Notes ugyan egyszerű, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a visszautalások, a gazdag formázás vagy a speciális „második agy” alkalmazásokban megtalálható komplex adatbázisok.

Nincs igazi tudásgráf: Hiányoznak azok a funkciók, amelyek hálózati módon összekapcsolnák a jegyzeteket az ötletek felfedezése érdekében

Csak 5 GB ingyenes. További tárhelyért fizetnie kell. Legjobban Apple-eszközökön működik – Windowson vagy Androidon nem túl jól.

Csak 5 GB ingyenes. További tárhelyért fizetnie kell. Legjobban Apple-eszközökön működik – Windowson vagy Androidon nem túl jól.

Az iCloud árai

50 GB : 0,99 $

200 GB : 2,99 $

2 TB : 9,99 $

6 TB : 29,99 $

12 TB: 59,99 $

iCloud értékelések és minősítések

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

10. Roam Research

A Roam Research egy jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen Önnek dokumentumok írásában és kutatásban, miközben az információkat grafikus adatbázisban gyűjti össze.

Kezdetben ez egy olyan eszköz volt, amely segítette a doktoranduszokat komplex disszertációjuk felépítésében és megírásában.

Más második agy jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben a Roam Research inkább egy technológiai kutatásokon alapuló eszközként működik. Nincsenek sablonjai, de remek lehetőségeket kínál a jegyzetek összekapcsolására és egy második agy felépítésére.

A legjobb

Összekapcsolja az ötleteket kétirányú linkekkel és napi jegyzetekkel, elősegítve a nem lineáris gondolkodást és a felfedezéseket a tudásmunkások és a kutatók számára

Ideális felhasználási eset

Napi naplózás és reflexió a személyes tudásgráf felépítéséhez

Kutatás és tudományos írás, források, fogalmak és érvek összekapcsolása

Brainstorming és komplex projektek strukturálása egy kialakuló vázlat segítségével

A Roam Research legjobb funkciói

Kétirányú összekapcsolás: automatikusan létrehoz kapcsolatokat az oldalak (jegyzetek) között, lehetővé téve, hogy előre és hátra is navigáljon a kapcsolódó ötletek között

Daily Notes: Minden napnak saját oldala van, amely elsődleges belépési pontként szolgál a gondolatok és feladatok rögzítéséhez, valamint más jegyzetekhez való hivatkozáshoz

Blokk-alapú szerkesztő: Minden egy blokk, ami lehetővé teszi az információk aprólékos rendszerezését, beágyazását és hivatkozását

Ábra áttekintése: Megjeleníti a jegyzetek teljes hálózatát, bemutatva, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a fogalmak

Oldal- és blokkhivatkozások: Készítsen közvetlen linkeket teljes oldalakra vagy más jegyzetekben található konkrét szövegblokkokra

Keresés: Hatékony keresési funkció, amely lehetővé teszi dinamikus lekérdezések létrehozását, hogy meghatározott kritériumok alapján kapcsolódó blokkokat és oldalakat hívjon elő

Oldalsáv: Több oldalt is nyithat meg egymás mellett a könnyű hivatkozás és szerkesztés érdekében

Előnyök

Hatékony ötletkapcsolatok: A kétirányú kapcsolatok és a grafikus nézet kiválóan alkalmasak a gondolatok közötti összefüggések feltárására

Nem lineáris gondolkodás: A merev hierarchiák helyett a tudás organikus növekedését ösztönzi

Billentyűzetközpontú: Hatékony azoknak a felhasználóknak, akik a billentyűzetes navigációt és a gyorsbillentyűket részesítik előnyben

Összekapcsolt jegyzetek, amelyek minden eszközén elérhetők, közvetlenül a böngészőben.

Összekapcsolt jegyzetek, amelyek minden eszközén elérhetők, közvetlenül a böngészőben.

Hátrányok

Magas ár: Jelentősen drágább, mint sok más jegyzetelő vagy „második agy” alkalmazás

Teljesítménybeli problémák: Néha lassú lehet vagy hibásan működhet, különösen nagyon nagy grafikonok esetén

Nincs offline mód: A jegyzetek eléréséhez és szerkesztéséhez internetkapcsolatra van szükség

A mindennap használt szoftvereinkkel való integráció kissé nehézkes volt.

A mindennap használt szoftvereinkkel való integráció kissé nehézkes volt.

A Roam Research árai

Pro : 15 dollár havonta

Believer: 500 dollár 5 évre

Roam Research értékelések és minősítések

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Még néhány „második agy” alkalmazás

Valami extrát keres? Íme még néhány „második agy” alkalmazás, amelyek segítenek megtalálni a legmegfelelőbbet:

A Mem.ai egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetalkalmazás, amely önszerveződő „második agyként” működik. Automatikusan címkézi és összekapcsolja a jegyzeteket, így a releváns információk akkor jelennek meg, amikor szüksége van rájuk. A gyors rögzítés, az intelligens keresés és a beépített együttműködési funkciók segítségével a Mem segít az egyéneknek és a csapatoknak abban, hogy tudásuk zavartalanul áramolhasson.

A Tana egy új generációs személyes tudáskezelő rendszer, amely ötvözi a strukturált adatokat a szabad gondolkodással. Napi jegyzetekkel, élő lekérdezésekkel és címkék alapján történő rendszerezéssel a Tana segít a felhasználóknak egy dinamikus, élő agyrendszert felépíteni, ahol az információk folyékonyak, összekapcsolódnak és könnyen előkerülhetnek a megfelelő pillanatban.

A Logseq egy adatvédelmet előtérbe helyező vázlatkészítő, amely kétirányú linkelést és grafikus felületet használ, hogy segítsen a felhasználóknak összekapcsolt tudásgráfot építeni. A helyi munkamenetekre tervezett Logseq támogatja a feladatok kezelését, a napi naplózást és a Markdown szerkesztést, így ideális azoknak a gondolkodóknak, akik teljes ellenőrzést akarnak a második agyuk felett.

A Heptabase egy vizuális „második agy” alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kártyák és táblák segítségével térképezzék fel ötleteiket. Támogatja a kutatásigényes munkafolyamatokat azáltal, hogy lehetővé teszi a gondolatok, szakirodalom és kérdések térbeli szervezését, segítve a jegyzetek közötti kapcsolatok felismerését egy rendkívül vizuális, nem lineáris formátumban.

Az Amplenote egyetlen, egyszerű felületen egyesíti a feladatokat, a jegyzeteket és a hivatkozásokat. Az intelligens prioritáskezeléssel, a végpontok közötti titkosítással és a rugalmas hivatkozási lehetőségekkel az Amplenote termelékenységközpontú „második agyként” szolgál azok számára, akik egyetlen felületen szeretnék kezelni a projekteket és a tudást.

A RemNote ötvözi a jegyzetelést a szókártyás, időzített ismétléssel, hogy segítsen a felhasználóknak hosszú távon megőrizni a tudást. Ideális diákok, oktatók és élethosszig tartó tanulók számára, akik olyan második agyat szeretnének kialakítani, amely nemcsak tárolja az ötleteket, hanem az aktív felidézés révén idővel megerősíti azokat is.

A Dendron egy Visual Studio Code-ba beépített, Markdown-alapú tudáskezelő eszköz. Hierarchikus jegyzetelést, sématámogatást és hatékony keresési funkciókat kínál – tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek és technikai felhasználóknak, akik nagy, strukturált „második agy” rendszereket hoznak létre az IDE-jükön belül.

A Supernotes egy együttműködésen alapuló jegyzetelési platform, amely rövid, egymással összekapcsolt kártyákra épül. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködve gyorsan rögzítsék, összekapcsolják és rendszerezzék tudásukat. Kártyalapú formátuma megkönnyíti egy atomikus, rendkívül strukturált „második agy” fenntartását.

ClickUp: a jegyzeteléshez használható második agy alkalmazás

Lényegében, bár a fizikai jegyzetfüzetekbe való ötletírás klasszikus varázsa megvan a maga vonzereje, mindig fennáll a kockázata, hogy elhagyja őket. A második agy alkalmazások szépsége abban rejlik, hogy képesek egy központi helyen őrizni az ötleteit és feladatait, így nem kell aggódnia az elvesztés miatt.

Az évek múlásával kognitív képességeink folyamatosan csökkennek, miközben a magán- és a szakmai életünk egyre inkább összefonódik. Szakmai tapasztalatokat, kreatív áttöréseket és ötleteket halmozunk fel, amelyeket dokumentálnunk és tárolnunk kell egész életünk során.

Hálálkodhat a második agyának, amikor perceken belül hozzáférhet ezekhez a több évtizedes munkákhoz.

A ClickUp kiválóan alkalmas gondolataid és feladataid biztonságos tárolására, és számos termelékenységet növelő funkcióval is rendelkezik.