A 10 legjobb „második agy” alkalmazás és szoftver jegyzeteléshez 2026-ban

Előfordult már Önnel, hogy egy zseniális ötlet villant fel a fejében, de pillanatok múlva már el is felejtette, mert a mindennapi teendők elterelték a figyelmét?
Itt jön jól egy agyrendszer – egy jó tudáskezelő alkalmazás segítségével –, amely mindent megváltoztathat.
Akár futni mész, akár lefekvés előtt pihensz, egy megbízható jegyzetalkalmazás segít rögzíteni az ihletet, amint az megérkezik.
Egy modern jegyzetelő alkalmazás nem csupán gondolatainak tárolására szolgál.
A jegyzetek összekapcsolásának, hangjegyzetek rögzítésének és az információk más alkalmazásokban való rendszerezésének lehetőségét kínáló fejlett funkciók segítségével robusztus tudáskezelő rendszert építhet ki.
Idővel elkezdesz elmélkedni a feljegyzéseiden, és akár olyan összefüggéseket is felfedezhetsz, amelyekről eddig nem is tudtál.
Ha még nem szállt fel a jegyzetelésre szolgáló „második agy” alkalmazások vonatára, itt az ideje megtenni, és mi eláruljuk, miért.
Mi az a „második agy” alkalmazás?
A második agy alkalmazás egy digitális eszköz, amelynek célja, hogy segítsen rögzíteni, rendszerezni és tárolni gondolatait, ötleteit és információit olyan strukturált módon, hogy azokat bármikor elő tudja hívni.
A második agy kialakítása kibővíti kognitív folyamatait és képességeit, strukturált és könnyen hozzáférhető tárhelyet biztosítva jegyzetei, dokumentumai és kreatív ötletei számára.
Tiago Forte először a „Building a Second Brain” című könyvében mutatta be a második agy koncepcióját. Érvelése szerint az emberek nem tudnak mindig minden napi információt megjegyezni, mivel ez túlterhelő lehet.
Tiago tovább ment, és felsorolta a második agy rendszer használatának előnyeit:
- Tökéletesen rendszerezi az információit, így könnyen hozzáférhet hozzájuk
- Megtartja az információkat, hacsak nem törli azt, amire már nincs szüksége
- Megőrzi kreativitását és biztosítja munkája nyomon követhetőségét, így bármikor visszatérhet hozzá
Miért váltak a második agy alkalmazások most fontosabbá, mint valaha?
Egy információval telített világban élünk, ahol természetes memóriánk könnyen túlterheltté válhat. Itt jön képbe a „második agy” koncepciója – egy digitális rendszer, amelynek célja, hogy kiterjessze memóriáját és kognitív képességeit.
A „második agy” alkalmazások hatékony megoldást nyújtanak az állandó információáradat kezelésére, a termelékenység növelésére és a kreativitás elősegítésére oly módon, ahogyan a hagyományos módszerek egyszerűen nem képesek.
Íme, hogyan segíthetnek:
✅ Fokozott termelékenység: Azáltal, hogy központi, könnyen kereshető tárhelyet biztosítanak minden jegyzetének, ötletének és forrásának, ezek az alkalmazások jelentősen csökkentik az információkereséssel töltött időt. Ez felszabadítja mentális energiáját, így a végrehajtásra és a kreatív munkára koncentrálhat
✅ Jobb memória és emlékezés: A második agyod külső memóriatárként működik, biztosítva, hogy az értékes betekintések, a tanulságok és a fontos részletek soha ne vesszenek el. Szükség esetén gyorsan előhívhatod az információkat, még akkor is, ha évekkel ezelőtt rögzítetted őket
✅ A kreativitás és az innováció elősegítése: Azáltal, hogy kapcsolatokat teremt a különböző ötletek között és gazdag tudásbázist biztosít, a „második agy” alkalmazások elősegítik a véletlen felfedezéseket, és segítenek új meglátások és kreatív megoldások kidolgozásában
✅ Alkalmazkodás a modern munkavégzéshez: A távmunka, a hibrid modellek és a projektalapú feladatok térnyerésével elengedhetetlenül fontosá vált az információk digitális és együttműködésen alapuló szervezése és elérése. A „második agy” alkalmazások egyszerűsítik a munkafolyamatokat és támogatják a folyamatos tanulást
✅ Az AI képességeinek kihasználása: Számos modern „második agy” alkalmazás integrálja az AI-t, olyan funkciókat kínálva, mint az intelligens keresés, az automatikus összefoglalás és az insight-ok generálása. Ezáltal a puszta tárolórendszerekből a tudás felfedezésének és létrehozásának hatékony partnereivé válnak
✅ Stresszcsökkentés: Ha tudod, hogy minden fontos információd biztonságosan tárolva van és könnyen hozzáférhető, csökken a félelem, hogy elfelejtesz valamit vagy túlterheltté válsz, ami nagyobb nyugalmat eredményez
✅ Személyre szabott tanulás: Ezek az alkalmazások egy személyre szabott tudásközponttá válnak, amely veled együtt fejlődik, lehetővé téve, hogy a meglévő ismereteidre építve gyorsítsd fel a tanulást bármely területen
A 10 legjobb „második agy” alkalmazás áttekintése
Íme egy rövid összehasonlító táblázat, hogy könnyebben belevághasson:
|Eszköz neve
|Főbb jellemzők
|Legalkalmasabb
|Árak
|ClickUp
|Mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás AI jegyzetelővel, összekapcsolt kereséssel, dokumentumokkal, táblákkal, feladatkezeléssel, AI összefoglalásokkal, integrációkkal és sablonokkal
|Egyéni felhasználók és bármilyen méretű csapatok számára, akiknek egy mindenre kiterjedő munkaterületre és hasznosítható tudásra van szükségük
|Ingyenes csomag; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hó áron
|Notion
|Testreszabható munkaterületek, Notion AI, adatbázisok, webes kivágó, mobil és asztali alkalmazások
|Vizuális gondolkodók és alkotók, akik rugalmas, összekapcsolt tudásrendszereket szeretnének
|Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/felhasználó/hó áron
|Google Keep
|Egyszerű felület, színkódolás, emlékeztetők, hangjegyzetek, OCR, Google-integráció
|Azok számára, akik gyors és egyszerű jegyzetelést és ellenőrzőlista-kezelést szeretnének
|Ingyenes Google-fiókkal
|Workflowy
|Végtelen beágyazás, tükörcsomópontok, címkézés, globális keresés, minimalista dizájn
|Vázlatkészítők és strukturált gondolkodók, akik a felsorolásokat és a hierarchiát részesítik előnyben
|Ingyenes csomag; Pro 8,99 $/hó
|Craft
|Blokk-alapú szerkesztő, napi jegyzetek, AI-asszisztens, gazdag formázási lehetőségek, natív alkalmazások
|Vizuális gondolkodók és Apple-felhasználók, akik gyönyörű, egymással összekapcsolt dokumentumokat szeretnének
|Ingyenes csomag; Pro 7,99 $/hó; Business 14,99 $/hó
|Evernote
|Webkivágó, univerzális keresés, jegyzetfüzetek/címkék, feladatok, naptár, AI-funkciók
|Sokféle tartalomtípust kezelő elfoglalt szakemberek és kutatók
|Ingyenes csomag; Personal 14,99 $/hó; Professional 17,99 $/hó
|Reflect
|Visszautaló jegyzetek, grafikus nézet, mesterséges intelligencia, titkosítás, naptárintegráció
|Adatvédelemre figyelő felhasználók és hálózatban gondolkodók, akik biztonságos, összekapcsolt jegyzeteket szeretnének
|Prémium 10 USD/hó
|Obsidian
|Helyi Markdown-fájlok, kétirányú hivatkozások, grafikus nézet, bővítmények
|Haladó felhasználók és adatvédelmi aktivisták, akik teljes ellenőrzést és testreszabást szeretnének
|Ingyenes; Szinkronizálás 5 USD/hó; Közzététel 10 USD/hó
|iCloud Notes
|Apple-integráció, iCloud Drive, biztonsági mentés, egyszerű jegyzetek, adatvédelem
|Az Apple ökoszisztéma felhasználói számára, akik zökkenőmentes, alapvető jegyzet-szinkronizálást szeretnének
|50 GB 0,99 $, 200 GB 2,99 $, 2 TB 9,99 $/hó, magasabb szintek is elérhetők
|Roam Research
|Kétirányú összekapcsolás, napi jegyzetek, blokk-alapú szerkesztő, grafikus áttekintés
|Kutatók és tudásmunkások, akik a nem lineáris, hálózati gondolkodásmódban találják meg a boldogságukat
|Pro 15 USD/hó; Believer 500 USD/5 év
➡️ További információ: Hogyan használhatja a Zettelkasten-módszert az információk és ötletek kezelésére?
A 10 legjobb „második agy” alkalmazás és szoftver
Nézze meg ezt a rövid áttekintést, hogy általános képet kapjon a legjobb „második agy” alkalmazásokról, mielőtt belemenné a részletekbe:
1. ClickUp
A munka mindenre kiterjedő alkalmazásaként a ClickUp átalakítja a csapatok munkamódszerét azzal, hogy igazi „második agyként” működik a ClickUp Brain segítségével – ez egy intelligens, mindent magában foglaló munkaterület, amely megjegyzi, összekapcsolja és előhívja mindazt, amire szüksége van a munka elvégzéséhez.
A ClickUp „második agy” funkcióinak középpontjában a Connected Search áll , amely messze túlmutat az alapvető kulcsszó-egyeztetésen. Intelligensen keres az összes feladatod, dokumentumod, csevegésed, mellékleted és akár az integrált harmadik féltől származó alkalmazások között is, és azonnal megjeleníti a legrelevánsabb információkat, függetlenül attól, hogy azok hol találhatók a munkaterületeden.
Ez azt jelenti, hogy gyorsan megtalálhat egy projektleírást, egy hónapokkal ezelőtti beszélgetést vagy egy adott fájlt – ezzel órákat takaríthat meg, amelyeket egyébként a kézi kereséssel vesztegetne el.
A ClickUp Brain azonban nem csak az információk megtalálásában segít, hanem azok gyorsabb megértésében is. Fejlett mesterséges intelligenciája képes összefoglalni a hosszú dokumentumokat, feladatfolyamokat és csevegési beszélgetéseket, és azokat világos, cselekvésre ösztönző betekintéssé alakítani. Például megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze egy projekt állapotát, vonja ki a legfontosabb döntéseket egy megbeszélésből, vagy emelje ki a teendőket egy hosszú megbeszélésből – így könnyen nyomon követheted a komplex munkafolyamatokat anélkül, hogy elmerülnél a részletekben.
A mélyreható, összekapcsolt keresés és az intelligens összefoglalás kombinálásával a ClickUp Brain nem csupán tárolja a tudását, hanem aktívan segít annak visszakeresésében, feldolgozásában és alkalmazásában is, így ez a végső, mindent magában foglaló alkalmazás és a munkához elengedhetetlen második agya lesz.
Mi a legnagyobb előnye? A Docs, Whiteboards, Dashboards és egyéb eszközök összekapcsolt ökoszisztémájával a ClickUp mindent egyetlen munkaterületen központosít, így azonnal kereshetővé válik!
A legjobb
- Egyéni vállalkozóktól a nagyvállalatokig, bármilyen méretű csapatok számára
Ideális felhasználási esetek
- Bárki, aki másodpercek alatt szeretne visszakeresni fontos információkat vagy a következő lépéseket, akár hatalmas mennyiségű munkaterületi adatból is (a meghatározott jogosultságok és hozzáférési beállítások keretein belül)
- Az új csapattagok beillesztése zökkenőmentessé válik, mivel azonnal hozzáférhetnek a korábbi eseményekhez és megérthetik azok összefüggéseit
- A projektmenedzserek minden frissítést átolvasás nélkül is naprakész áttekintést kaphatnak
A ClickUp legjobb funkciói
- ClickUp Docs: Készítsen, rendszerezzen és kapcsoljon össze dokumentumokat jegyzetek, wikik, SOP-ok és tudásbázisok számára. Helyezze egymásba a dokumentumokat, alkalmazzon gazdag formázást, és kapcsolja őket feladatokhoz a zökkenőmentes tudáskezelés érdekében
- ClickUp Notepad: Jegyezze le gyors ötleteit, ellenőrzőlistáit vagy emlékeztetőit. Könnyedén alakítsa át a jegyzeteket végrehajtható feladatokká, és személyre szabhatja jegyzetét különböző betűtípusokkal, színekkel és sablonokkal
- ClickUp Relationships: Kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat és ötleteket. Használja a visszautalásokat az információk összekapcsolására a munkaterületén, így könnyebben megtalálhatja és újra felhasználhatja a tudást
- ClickUp Brain (AI): Használja ki az AI-t dokumentumok összefoglalásához, ötletek generálásához, kérdések megválaszolásához, ismétlődő feladatok automatizálásához és a releváns információk azonnali megjelenítéséhez – az intelligens digitális asszisztens
- ClickUp Whiteboards: Vizuálizálja gondolatait, tartson brainstormingot, és tervezze meg projektjeit egy közös digitális vásznon. Adjon hozzá feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, és kapcsolja össze ötleteit valós időben
- ClickUp sablonok: Használjon előre elkészített sablonokat, mint például a Tudásbázis sablon, hogy gyorsan létrehozhasson egy központi helyet a csapata ötleteinek, jegyzeteinek és erőforrásainak
- Emlékeztetők és beérkező üzenetek: Soha ne felejtsen el semmit – állítson be emlékeztetőket feladatokhoz, jegyzetekhez vagy ötletekhez, és kezelje az összes értesítést és teendőt egy helyen
- Kedvencek és privát nézetek: Jelölje meg a fontos dokumentumokat, feladatokat vagy nézeteket a gyors hozzáférés érdekében. Hozzon létre privát irányítópultokat és egyedi nézeteket, amelyek a munkafolyamatához igazodnak
- Csevegés, megjegyzések és hangfelvételek: Tartsd a munkáddal kapcsolatos összes beszélgetést, visszajelzést és gyors gondolatot egy helyen. Használd az @említéseket, a megjegyzéseket és a hangfelvételeket a kontextus rögzítéséhez és az együttműködéshez
- Összekapcsolt keresés: Azonnal megtalálhat bármit – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket vagy fájlokat – az egész munkaterületén és az integrált alkalmazásokban, így a második agya mindig kéznél van
Előnyök
- Rugalmas szervezés: Számos nézet és hierarchia segítségével nagymértékben testreszabható, így bármilyen típusú információt tárolhat
- Hasznosítható tudás: A jegyzeteket közvetlenül integrálja a feladatokba és projektekbe, így az ötletekből cselekvés lesz
- Könnyű visszakeresés: A hatékony keresési és összekapcsolási funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja és összekapcsolhatja az információkat
A ClickUp Brain valóban időt takarít meg. A beépített mesterséges intelligencia most már képes összefoglalni a hosszú szálakat, dokumentumvázlatokat készíteni, sőt hangfelvételeket is leírni közvetlenül a feladatokon belül, ami lehetővé teszi a csapatom számára, hogy kevesebbet váltson kontextust, és kevesebb kiegészítő eszközt használjon. Az új naptár- és Gantt-frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta a mesterséges intelligenciával működő időblokkolást; A Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad. Minden egy munkaterületen. Agilis sprinteket futtatunk, dokumentumokat teszünk közzé és OKR-eket kezelünk anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnunk. A natív integrációk (Slack, Drive, GitHub) gyorsan összekapcsolhatók. Részletes jogosultságok + robusztus automatizálások. Könnyű csak megjegyzésre jogosult hozzáférést adni a vállalkozóknak, vagy több lépésből álló munkafolyamatokat indítani, amikor a státusz megváltozik.
Hátrányok
- Bonyolult lehet: A túl sok funkció megnehezítheti a kezdést
Ami nem tetszik a ClickUp-ban, az az, hogy néha kissé bonyolulttá válhat, például a műszerfalak beállítása, vagy más olyan funkciók, amelyek több lépcsős beállítást igényelnek. Lassan megtanultam, de mindig úgy érzem, hogy az alkalmazásnak sok olyan eleme van, amit még meg kell tanulnom és javítanom kell.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)
💡Profi tipp: Ismerje meg , hogyan használhatja az AI-t jegyzeteléshez.
2. Notion
A Notion egyike azoknak a sokoldalú „második agy” alkalmazásoknak, amelyek az egyéni munkafolyamatokhoz igazodnak. Használd ezt az egységes felületet jegyzeteléshez, szervezéshez, feladatkezeléshez, koncentrált íráshoz és személyes fejlődéshez, hogy javítsd a koncentrációs képességedet.
Gyorsan jegyezzen fel jegyzeteket, ötleteket, teendőlistákat vagy emlékeztetőket bárhonnan. Rugalmasan, korlátozások nélkül szervezheti ezeket a jegyzeteket, így bármikor könnyedén előhívhatja őket.
A legjobb
- Rendkívül testreszabható, egymással összekapcsolt munkaterületek létrehozása szinte bármilyen típusú információhoz vagy projekthez
Ideális felhasználási eset
- Központosítsa jegyzeteit, ötleteit, dokumentumait és forrásait
- Szervezd a feladatokat, az ütemterveket és a csapatmunkát
- Hozzon létre rugalmas rendszereket, amelyekkel bármit nyomon követhet, a szokásoktól a készletekig
A Notion legjobb funkciói
- Notion AI: Generálj ötleteket a munkádhoz és írj gyorsabban az AI segítségével
- Korlátlan jegyzetek: Írj annyit, amennyit csak akarsz, korlátok nélkül
- Központosított szervezés: Összefogja minden szükséges dolgát egy platformon. Legyen szó jegyzetekről, költségvetésekről, feladatokról vagy receptekről, létrehozhat egy testreszabható tudáskezelő eszközt, amely illeszkedik a gondolkodási folyamatához
- Platform és eszközök: A Notion elérhető iOS és Android mobil eszközökön, valamint Mac és Windows asztali számítógépeken, továbbá kínál egy Notion Web Clipper alkalmazást, amely kompatibilis a Chrome, Safari és Firefox böngészőkkel.
Előnyök
- Rendkívül rugalmas: Bármilyen szervezési stílushoz alkalmazkodik
- Összekapcsolva: Könnyen összekapcsolhatja a jegyzeteket, adatbázisokat és oldalakat
- Minden egyben: Összevonja a jegyzeteket, dokumentumokat, wikiket és a projektmenedzsmentet
Imádom, hogy mennyire testreszabható. Számos ügyféllel dolgozunk együtt, és a Notiont mindegyikük vállalkozásához igazíthatjuk.
Hátrányok
- Meredek tanulási görbe: A kezdők számára túl nagy kihívás lehet
- Offline korlátozások: Egyes esetekben gyenge vagy hiányzó offline hozzáférés
- Teljesítményproblémák: Nagyon nagy munkaterületek esetén lelassulhat
Sok időbe telik, mire megtanulja az ember, hogyan kell használni. Sablonokat kellett letöltenem és rengeteg videót megnéznem, hogy teljes mértékben ki tudjam használni.
Notion árak
- Örökre ingyenes
- Plusz: 12 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1 917+ értékelés)
3. Google Keep
A Google Keep egy jegyzetelő szoftver, amelyet írásra, listák készítésére és gondolataid rendszerezésére terveztek; hasznos hatékony emlékeztetők beállításához. Lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű megosztását képekkel és hanganyagokkal együtt. Több millió felhasználójával a Keep az első számú választás azok számára, akik élénk jegyzeteket szeretnek, és színes címkék széles választékát kínálja a dokumentumok hatékony rendszerezéséhez és rendezéséhez.
A legjobb
- Gyors, spontán jegyzetelés, ellenőrzőlisták és vizuális emlékeztetők, amelyek az összes eszközön szinkronizálódnak
Ideális felhasználási eset
- Rövid ötletek, gondolatok és gyors emlékeztetők lejegyzése
- Bevásárlólisták, teendőlisták és csomagolási ellenőrzőlisták készítése
- Weblinkek, szöveges képek és hangjegyzetek rögzítése útközben
A legjobb funkciók megőrzése
- Egyszerű felület: Könnyen használható, gyors rögzítés zavaró tényezők nélkül
- Színkódok és címkék: A jegyzetek vizuális rendezésével könnyen azonosíthatók
- Emlékeztetők: Állítson be idő- vagy helyalapú emlékeztetőket a jegyzetekhez
- Kép-szöveg (OCR): Szöveg kivonása fotókból a tartalom kereshetővé tételéhez
- Hangjegyzetek átírással: Rögzítse gondolatait, és azok automatikusan szöveggé alakulnak
- Google Workspace integráció: Könnyedén áthelyezheti a jegyzeteket a Google Docsba, vagy összekapcsolhatja más Google-szolgáltatásokkal
Előnyök
- Gyors rögzítés: A sebességre tervezve, ideális a gyors gondolatokhoz
- Kiváló hozzáférhetőség: Minden főbb platformon és eszközön elérhető
- Jó ellenőrzőlistákhoz: Egyszerű és hatékony az alapvető teendőlisták kezeléséhez
A Google Keep a legolcsóbb módja a tevékenységek rögzítésének és a teendőlista készítésének. A jelölőnégyzet bejelölésével nyomon követhetem az előrehaladást. Szerkesztési célokra a háttérképet is megváltoztathatom. A több eszközön való bejelentkezés nagyon zökkenőmentes, a Pixel telefonomat és a számítógépemet együtt vagy külön is használhatom, de a valós idejű szinkronizálás eredménye mindig ugyanaz marad.
Hátrányok
- Korlátozott formázás: Hiányoznak a jegyzetekből a vastag betű, a dőlt betű vagy a fejlécekhez hasonló formázási lehetőségek
- Nincs beágyazott szervezés: Csak címkéket használ; nincsenek mappák vagy valódi hierarchikus szervezés
- Alapvető keresés: Bár rendelkezik keresővel, hiányzik belőle a fejlett szűrés és a kontextus alapú keresés
- Nincs hivatkozás a jegyzetek között: Nem lehet könnyen belső hivatkozásokat létrehozni a saját jegyzetek között egy összekapcsolt tudásbázishoz
Nem tetszik, hogy a szervezési lehetőségek korlátozottak. Hála istennek a címkézésnek és a színkódolásnak, de zavarosnak tűnhet, amikor több minőségbiztosítási feladatot követek nyomon.
Árak
- Ingyenes egy alapvető Google-fiókkal
Vélemények és értékelések
- G2: Nincs elég önálló értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)
➡️ További információ: Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a bal és a jobb agyféltekéből a csapatában
4. Workflowy
A Workflowy egy webalapú „második agy” jegyzetelő alkalmazás, amely egyszerű és rugalmas felületével megkönnyíti a jegyzetelést, lehetővé téve az ötletek gyors és természetes rendszerezését.
Kiválóan működik offline módban, és internetkapcsolat esetén zökkenőmentesen támogatja az ötletek kidolgozását. A Workflowy legkiemelkedőbb jellemzője a beágyazott listák – készítsen tetszőleges szintű felsorolásokat, hogy lebontsa ötletei vagy listái összetettségét.
A legjobb
- Egyének és csapatok számára, akik gondolatokat, jegyzeteket és ötleteket szeretnének egyszerű, végtelenül egymásba ágyazott vázlatformátumban rendszerezni
Ideális felhasználási eset
- Brainstorming és komplex ötletek vagy projektek strukturálása
- Rugalmas teendőlisták készítése és személyes feladatok kezelése
- Vázlatok írása cikkekhez, könyvekhez vagy prezentációkhoz
A Workflowy legjobb funkciói
- Végtelen beágyazás: Rendezze az információkat végtelenül összecsukható és kibontható pontokba
- Egyszerű felület: Minimalista kialakítás, amely a tartalomra összpontosít, zavaró tényezők nélkül
- Tükörcsomópontok: Másolja le a pontokat, hogy több helyen is megjelenjenek, és szinkronban maradjanak
- Címkézés és szűrés: Használj #hashtageket és @említéseket a kategóriákba soroláshoz és a konkrét elemek gyors megtalálásához
- Globális keresés: Keressen bármilyen elemet a teljes Workflowy-fiókjában
- Billentyűparancsok: Hatékony navigáció és szerkesztés haladó felhasználók számára
Előnyök
- Rendkívüli egyszerűség: Könnyen megtanulható és használható az alapvető vázlatok készítéséhez
- Fókuszorientált: Elrejti a komplexitást, így egyszerre csak egy ötletre tudsz koncentrálni
- Gyors rögzítés: Kiválóan alkalmas gondolatok gyors, strukturált lejegyzésére
- Rendkívül rugalmas: jegyzetekhez, feladatokhoz, íráshoz vagy projektvázlatokhoz egyaránt alkalmazható
Imádom, hogy minden csak egy felsorolás. Általában felsorolással készítem a jegyzeteimet, és a Workflowy segítségével ezt még hatékonyabban tudom megtenni.
Hátrányok
- Korlátozott formázási lehetőségek: Hiányoznak a fejlett formázási lehetőségek, mint például a félkövér, dőlt betűk vagy a alapvető stílusokon túlmutató betűméret-változtatások
- Nincs adatbázis-funkció: Nem lehet táblákat, relációkat vagy komplex adatstruktúrákat létrehozni, mint a Notionban
- Gyenge együttműködés: Bár a megosztás lehetséges, az alkalmazás nem olyan robusztus csapatmunkára lett tervezve, mint a dedikált projektmenedzsment eszközök
- Vizuális monotonitás: Az egységes vázlatformátum egyes felhasználók számára vizuálisan korlátozottnak tűnhet
A Workflowy-val kapcsolatban az a problémám, hogy ha mindenhez csak felsorolási pontok állnak rendelkezésre, az nem túl hasznos, ha hosszú szövegrészeket, képeket és egyéb tartalmakat szeretnél tárolni. Ez elég korlátozónak bizonyult a munkamenetem szempontjából.
A Workflowy árai
- Örökre ingyenes
- Pro: 8,99 $ havonta
Workflowy értékelések és minősítések
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
📮ClickUp Insight: A felmérésünk válaszadóinak 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát.
Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, és automatizált munkafolyamatokat állítson be.
A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést már megoldott. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a találkozók könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére.
5. Craft
A Craft zökkenőmentes felülete olyan funkciókat tartalmaz, mint a napi jegyzetek, a közös dokumentumok, a wikik, az integrációk, a részletes link-előnézetek, az AI írási segítség, a megjegyzések és a reakciók.
A Craft átalakítja a csapatmunkát és a jegyzetelést azáltal, hogy egy helyen egyesíti a strukturált napi frissítéseket, összehangolja a prioritásokat és kiküszöböli az akadályokat. Ez egy központi csomópont, ahol a csapatok jegyzeteket készíthetnek, és nyomon követhetik a feladatokat, ötleteket és kihívásokat a különböző projektekben.
A legjobb
- Egyének és csapatok számára, akiknek vizuális, egymással összekapcsolt dokumentumokat és jegyzeteket kell létrehozniuk, különös tekintettel a gördülékeny írási és szervezési élményre, különösen az Apple ökoszisztémán belül
Ideális felhasználási eset
- Részletes dokumentumok, jelentések és tartalmak írása gazdag vizuális elemekkel
- Személyes tudásbázis vagy digitális kert létrehozása összekapcsolt jegyzetekkel
- Dokumentumok közös létrehozása és megosztása kis csapatok számára
- Napi naplóírás és feladatkezelés egy vizuálisan vonzó felületen
A legjobb funkciók
- Blokk-alapú szerkesztő: Készítsen és rendezzen tartalmakat rugalmas blokkokba, beleértve szöveget, képeket, fájlokat és beágyazott tartalmakat
- Összekapcsolt oldalak: Könnyedén hozhat létre kapcsolatokat dokumentumok és blokkok között, hogy egy szorosan összekapcsolt tudáshálózatot hozzon létre
- Gyönyörű dizájn és stílus: Számos formázási lehetőséget, egyedi stílusokat és esztétikus elrendezéseket kínál
- Daily Notes: Külön hely a gyors gondolatok, a naplóírás és a napi feladatok nyomon követéséhez
- Natív alkalmazások: Kiváló teljesítmény és offline funkciók az Apple-eszközökön (Mac, iPhone, iPad, Vision Pro) és Windows rendszeren
- AI Assistant: Beépített mesterséges intelligencia ötleteléshez, összefoglaláshoz és írási segítséghez
- Tükörcsomópontok/blokkok:Másoljon egy blokkot vagy oldalt, hogy több helyen is megjelenjen, a változások automatikusan szinkronizálódnak
- Hatékony exportálási lehetőségek: Exportálja a dokumentumokat különböző formátumokban, beleértve a PDF-et, a Markdownt és a Webet
Előnyök
- Lenyűgöző megjelenés: Rendkívül esztétikus és prezentációra kész dokumentumokat hoz létre
- Folyékony írási élmény: A blokk alapú szerkesztő intuitívvá teszi az írást és a rendszerezést
- Kiváló natív alkalmazások: Gyors és megbízható teljesítmény, különösen Apple-eszközökön
- Erős összekapcsolás: Könnyedén építsen ki egymással összekapcsolt tudáshálót
A Craft nagyon szép. És én minden nap használom. Mint valaki, akinek a munkája az, hogy jegyzetelő szoftvereket mutasson be egyetemi tanároknak, akik őszintén szólva inkább menekülnének, mint hogy valami túlzottan technikai dolgot vegyenek a kezükbe, hadd mondjam el, hogy a Craft egy igazi kincs. Amikor megmutatom egy tanárnak vagy kollégának, minden alkalommal ugyanazt a reakciót kapom: tágra nyílt szemmel bámulják a képernyőt, és azt mondják: „Hű, ez olyan... egyszerűnek tűnik? És szép?” Aztán máris belevetik magukat – formázzák a szöveget, rendszerezik az ötleteiket, és hirtelen elalélnak egy jegyzetelő alkalmazástól. Igen, tényleg elalélnak.
Hátrányok
- Korlátozott Android-támogatás: Az Android-alkalmazás még fejlesztés alatt áll, vagy nem olyan stabil, mint az iOS/asztali verzió.
- Nem teljes értékű adatbázis-eszköz: Hiányoznak belőle a Notion fejlett adatbázis-funkciói (pl. kapcsolatok, összetett képletek)
- Előfizetési modell: A korlátlan használathoz és a fejlett funkciókhoz fizetős csomag szükséges
- Csapatok számára drága lehet: A nagyobb csapatok számára kínált magasabb szintű csomagok drágák lehetnek
A Craft nem rendelkezik mindazokkal a csúcsszínvonalú funkciókkal, amelyeket más szoftverekben találhat, mint például a beépített adatbázisok, a komplex hálózati kapcsolatok vagy a fejlett megtekintési lehetőségek. De ezeknek a funkcióknak a hiánya ellenére a Craft mögött álló csapat folyamatosan bocsát ki béta verziójú frissítéseket. Figyelnek a felhasználókra, és aktívan dolgoznak azon, hogy pótolják a hiányzó elemeket.
Árak
- Ingyenes
- Pro: 7,99 $ havonta
- Üzleti: 14,99 USD havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Vélemények és értékelések
- G2: 4,6/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💟 Tudta ezt? Az ókorban, mielőtt a papír elterjedt volna, az emberek gyakran viaszos táblákra írtak jegyzeteket. Ezek viaszréteggel töltött fa keretek voltak. Éles íróval lehetett a viaszra írni, és ha hibázott, vagy újra akarta használni a táblát, csak simára kellett simítania a viaszt, és újrakezdhette! Ez volt tulajdonképpen az ókori világ újrahasznosítható jegyzetfüzete.
6. Evernote
Az Evernote segít megszervezni a munkáját és az életét jegyzetek segítségével, függetlenül attól, hogy hol dolgozik. Lehetővé teszi dinamikus jegyzetek készítését szöveggel, képekkel, sablonokkal és még sok mással.
Az Evernote segít a jegyzetek kezelésében határidőkkel és emlékeztetőkkal, támogatja a papírmentes dokumentumtárolást, és integrálódik a Google Naptárral a hatékony ütemezés és a kontextusfüggő jegyzetek érdekében.
A legjobb
- Csapatok számára, akik sokféle információs formátumot szeretnének rögzíteni, rendszerezni és könnyen keresni
Ideális felhasználási eset
- Weboldalak, cikkek és kutatási eredmények mentése egy hatékony webes kivágó segítségével
- Fizikai dokumentumok, nyugták és kézzel írt jegyzetek digitalizálása
- Összegyűjtse az értekezletek jegyzetét, a projekt részleteit és a személyes ötleteit
- Multimédiás jegyzetek tárolása, beleértve képeket, hangfájlokat és PDF-eket
Az Evernote legjobb funkciói
- Web Clipper: Mentse el teljes weboldalakat, cikkeket vagy képernyőképeket közvetlenül az Evernote-ba, megjegyzésekkel ellátva
- Univerzális keresés: Keressen szöveget jegyzetekben, képekben (OCR), PDF-fájlokban és akár kézzel írt jegyzetekben is
- Noteszek és címkék: Rugalmas rendszerezési rendszer, amely noteszeket és címkéket használ a kategorizáláshoz
- Feladatok: Egyszerű teendőlisták és feladatok hozzáadása és kezelése közvetlenül a jegyzetekben
- Naptárintegráció: Összekapcsolódik a Google Naptárral, hogy a jegyzeteket az eseményekhez kapcsolhassa
- Offline hozzáférés: Hozzáférhet a jegyzeteihez internetkapcsolat nélkül is (fizetős csomagok)
- AI-funkciók: AI-alapú keresés, AI-szerkesztés írási segítséghez, összefoglalás és átírás
- Dokumentumok beolvasása: Beépített szkenner a papíralapú dokumentumok közvetlen digitalizálásához jegyzetekké
Előnyök
- Hatékony rögzítés: Kiválóan alkalmas különféle tartalmak gyűjtésére bárhonnan
- Hatékony keresés: Még a képekben és a PDF-fájlokban is megtalálja az információkat
- Megbízható szinkronizálás: A jegyzetek minden eszközön elérhetők
- Hosszú történelem: Egy kiforrott és stabil platform
Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.
Hátrányok
- Korlátozott ingyenes verzió: Nagyon korlátozott, gyorsan a fizetős csomagok felé tereli a felhasználókat
- Az árak magasak lehetnek: A fizetős csomagok drágának tekinthetők az alternatívákhoz képest
- Esetenkénti szinkronizálási problémák: Egyes felhasználók szinkronizálási zavarokról vagy késésekről számolnak be
- Bonyolultság új felhasználók számára: A sok funkció miatt túlterhelőnek tűnhet, ami megnehezíti a használat elsajátítását
Az ingyenes verzióban vannak bizonyos korlátozások az eszközök szinkronizálása tekintetében, és a prémium csomagok kissé drágák lehetnek a szűkös költségvetéssel rendelkező startupok számára.
Az Evernote árai
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 $ havonta
- Professional: 17,99 $ havonta
Evernote értékelések és minősítések
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
➡️ További információ: 8 Evernote-integráció a jobb jegyzetelésért
7. Reflect
A Reflect átfogó megoldást kínál a kognitív folyamatok javítására és a hatékony jegyzetelésre. Az alkalmazás azonnali jegyzet-szinkronizálást biztosít visszautaló jegyzetekkel, így ötletek hálózatát alkotva.
A Reflect biztonságos és hatékony jegyzetkezelést biztosít végpontok közötti titkosítással, naptárintegrációval, egy kattintásos közzététellel és a GPT-4 által támogatott mesterséges intelligencia segítségével.
A legjobb
- Azok számára, akik hálózatos gondolati rendszert szeretnének létrehozni napi jegyzetekkel, mesterséges intelligencia segítségével és zökkenőmentes integrációval a személyes tudáskezeléshez
Ideális felhasználási eset
- Összekapcsolja az ötleteket visszautaló jegyzetekkel a mélyebb betekintés és az emlékezés érdekében
- Napi naplóírás, feladatkezelés és ötletelés grafikus nézet segítségével
- Jegyzetek integrálása naptári eseményekkel és külső olvasási forrásokkal, például a Readwise-szal
- Személyes gondolatok biztonságos tárolása és elérése végpontok közötti titkosítással
A legjobb funkciók áttekintése
- Visszautaló jegyzetek: Automatikusan összekapcsolja a jegyzeteket, így vizuális hálózatot hozva létre gondolataidból
- Daily Notes: Egy külön hely a napi gondolatok, feladatok és reflexiók számára, amelyek konkrét dátumokhoz kapcsolódnak
- AI-integráció: Beépített mesterséges intelligencia, amely segít finomítani az írásmódját, összefoglalni a tartalmat és ötleteket generálni
- Grafikus nézet: Vizualizálja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, hogy jobban megértse tudáshálózatát
- Naptárintegráció: Összekapcsolódik a Google Naptárral és az Outlookkal, hogy a jegyzeteket közvetlenül az eseményekhez kapcsolhassa
- Web Clipper: Mentse el a cikkeket és weboldalakat, és azonnal kapcsolja össze őket a jegyzeteivel
- Végpontok közötti titkosítás: Minden jegyzetét titkosítjuk, így biztosítva az adatvédelmet és a biztonságot
- Offline mód: Hozzáférhet és szerkesztheti jegyzeteit internetkapcsolat nélkül is
Előnyök
- Erős tudáskapcsolat: A visszautalások és a grafikus nézet hatékony ötlet-hálózatot hoznak létre
- AI-alapú segítség: Segít az írásban, az összefoglalásban és az ötletek kidolgozásában
- Kiváló adatvédelem: Teljes körű titkosítást biztosít az összes adatához
- Zökkenőmentes integráció: Jól működik naptárakkal és olvasóalkalmazásokkal
A minimalista felület nem árulja el a szoftver hatalmas képességeit, és zavaró tényezőktől mentes környezetet kínál, amely elősegíti a mély gondolkodást és a hatékony jegyzetelést. Ami igazán kiemeli a Reflectet a többi közül, az a villámgyors teljesítménye és a zökkenőmentes hálózati jegyzetelési funkciója, ami hihetetlenül hatékonnyá teszi a műszaki dokumentációk és a projektjegyzetek kezelésében.
Hátrányok
- Nincs ingyenes verzió: Az alkalmazás használatához előfizetés szükséges
- Viszonylag új eszköz: Még fejlesztés alatt áll, ezért egyes fejlett funkciók még kidolgozás alatt állhatnak
- A hálózati gondolkodás tanulási görbéje: Megérteni, hogyan lehet a legjobban kihasználni a visszautalásokat, időbe telhet
- Kevesebb hangsúly a bonyolult formázáson: A komplex dokumentumformázás helyett a kapcsolódást helyezi előtérbe
Ez egy szép alkalmazás, és úgy működik, ahogy leírták. Azonban megköveteli, hogy az agyad olyan módon működjön, ahogy az enyém nem, vagy olyan adatokkal és jegyzetekkel dolgozzon, amik nem olyanok, mint amiket én generálok. Megszünteti a hierarchiát és a mappákat, és helyette a jegyzetek közötti visszautalásokra támaszkodik
Reflect árak
- Premium: 10 dollár havonta
Reflect értékelések és minősítések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Obsidian
Az Obsidian egy sokoldalú jegyzetelő alkalmazás, amely alkalmazkodik a gondolataidhoz. Ahogy írod az online jegyzeteket, az alkalmazás dinamikusan alkalmazkodik a stílusodhoz, hogy pontosan át tudd adni, ami a fejedben jár. Ezen felül az Obsidian lehetővé teszi, hogy könnyedén összekapcsold a jegyzeteket, és megoszthasd őket bárkivel. Az alkalmazás támogatja az irodai munkát és a projektmenedzsmentet is.
A legjobb
- Egyének és csapatok, akik egyszerű szöveges Markdown fájlok segítségével szeretnének létrehozni egy helyi, összekapcsolt tudásbázist, hangsúlyt fektetve az irányításra, az adatvédelemre és a bővíthetőségre
Ideális felhasználási eset
- Hozzon létre egy „digitális kertet” vagy személyes wikit kiterjedt belső linkekkel
- Mélyreható kutatás és tudományos jegyzetelés, erős backlink-támogatással
- A Zettelkasten-módszer alkalmazása ötletek generálására és rendszerezésére
- Azok a felhasználók, akik a felhőalapú megoldások helyett inkább a helyi fájlokban tárolják adataikat
Az Obsidian legjobb funkciói
- Helyi Markdown-fájlok: Minden jegyzetet egyszerű szöveges Markdown-fájlként tárol a készüléken, biztosítva az adatok feletti tulajdonjogot és a jövőbiztonságot
- Kétirányú kapcsolódás (visszautalások): Automatikusan megmutatja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, lehetővé téve a nem lineáris gondolkodást és a kapcsolatok felfedezését
- Grafikus nézet: Megjeleníti a jegyzetek teljes hálózatát és azok kapcsolatait, segítve a tudáscsoportok és hiányosságok azonosítását
- Kiterjedt plugin-ökoszisztéma: A közösség által működtetett, ingyenes és fizetős pluginok hatalmas piactere bővíti az Obsidian funkcionalitását (pl. Kanban táblák, naptár, szóközös ismétlés, gondolattérképek)
- Testreszabható felület: A témák, a CSS-kódok és a rugalmas ablakelrendezések lehetővé teszik a munkaterületek személyre szabását
- Napi jegyzetek: Minden napra egy külön jegyzet, ideális naplóíráshoz, napi bejegyzésekhez és feladatok nyomon követéséhez
- Sablonok: Készíts újrafelhasználható sablonokat különböző típusú jegyzetekhez (pl. értekezletek jegyzetai, könyvösszefoglalók)
Előnyök
- Adattulajdon és adatvédelem: A jegyzeteket helyileg tárolja a készülék; nem támaszkodik vállalati szerverekre
- Rugalmasan testreszabható: A bővítmények és témák segítségével pontosan a saját munkamenetéhez igazíthatja az alkalmazást
- Robusztus összekapcsolás: Kiválóan alkalmas összekapcsolt tudásgráfok létrehozására
Könnyen használható jegyzetek készítéséhez és szerkesztéséhez. Hasznos volt a Mac Notes-ból exportált markdown jegyzetek importálásához és olvasásához.
Hátrányok
- Meredek tanulási görbe: Nyitott jellege és számos beállítási lehetősége miatt kezdők számára ijesztő lehet
- Nincs hivatalos felhőalapú szinkronizálás (beépített, ingyenes): Az eszközök közötti szinkronizáláshoz harmadik féltől származó szolgáltatásokra (például Dropbox, Google Drive) vagy az Obsidian Sync-re (fizetős) van szükség.
- Nem együttműködési eszköz: Elsősorban egyéni tudásmenedzsmentre tervezték; az együttműködési funkciók korlátozottak
Bár megvettem a professzionális licencet, a legnagyobb hiányosság a több eszköz közötti szinkronizálás. Ez egy újabb fizetős funkció, amelyet a standard licencbe kellene belevenni, ahelyett, hogy havi díjat számolnának fel érte. Végül is ez az, ami gátolja az Obsidian szélesebb körű használatát és elterjedését. Bár a Markdown jól működik, vannak bizonyos korlátozások a formázás terén (nincs „/” karakter a címekben). Jó lenne, ha lennének olyan GenAI funkciók, mint például az összefoglalás.
Az Obsidian árai
- Ingyenes
- Sync: 5 dollár havonta
- Kiadás: 10 dollár havonta
Obsidian értékelések és minősítések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (több mint 40 értékelés)
➡️ További információ: A digitális minimalizmus összefoglalása: legfontosabb tanulságok és könyvajánló
9. iCloud Notes
Az Apple Notes segítségével mindig készen állsz az inspiráció pillanatainak rögzítésére. Akár iPhone-on, iPad-en, iPod touch-on vagy Mac-en használod, a Notes alkalmazás könnyedén szinkronizálódik az iClouddal, így biztosítva, hogy jegyzeteid az összes eszközödön azonnal elérhetők legyenek.
Az iCloud.com számos funkciót kínál, többek között jegyzetek létrehozását, szerkesztését, rendszerezését, mellékletek kezelését, valamint jegyzetek és mappák megosztását.
A legjobb
- Bárki, aki zökkenőmentesen szeretné szinkronizálni és biztonsági másolatot készíteni az Apple-eszközökön található adatokról, különösen a fotókról, fájlokról és egyszerű jegyzetekről az Apple ökoszisztémán belül
Ideális felhasználási eset
- Fotók és videók tárolása a készülék tárhelyének megtakarítása és bárhonnan való elérhetőségük érdekében
- iPhone/iPad adatok biztonsági mentése az egyszerű helyreállítás és eszközátvitel érdekében
- Egyszerű jegyzetek, emlékeztetők és névjegyek szinkronizálása az Apple-eszközök között
- Általános fájlok és dokumentumok tárolása az iCloud Drive-on keresztül, hogy több eszközről is hozzáférhessen hozzájuk
Az iCloud legjobb funkciói
- Zökkenőmentes integráció az Apple ökoszisztémába: Közvetlenül beépítve az iOS, iPadOS és macOS rendszerbe az automatikus szinkronizálás érdekében
- iCloud Drive: Tárolja és érje el fájljait és mappáit az összes Apple-eszközén és az interneten
- iCloud Fotók: Töltsd fel és tárold automatikusan az egész fotó- és videókönyvtáradat
- Apple Notes: Egyszerű, beépített jegyzetelő alkalmazás, amely az iCloudon keresztül szinkronizál, és támogatja az alapvető szövegeket, ellenőrzőlistákat és mellékleteket
- Automatikus biztonsági mentések: Rendszeresen biztonsági másolatot készít az iPhone/iPad adatairól, beleértve az alkalmazások adatait, a beállításokat és az üzeneteket
- iCloud+ adatvédelmi funkciók: Tartalmazza az iCloud Private Relay-t (a Safari böngészés adatvédelméhez), a Hide My Email funkciót és a HomeKit Secure Video támogatást
Előnyök
- Könnyű beállítás: automatikusan integrálódik az Apple ID-jéhez és eszközeihez
- Megbízható szinkronizálás: Általában stabil és valós idejű szinkronizálás az Apple termékek között
- Erős adatvédelem: Az adatok titkosítva vannak, az iCloud+ pedig továbbfejlesztett adatvédelmi funkciókat kínál
- Költséghatékony az Apple-felhasználók számára: Gyakran része az Apple One csomagoknak, és az alaptároló megfizethető
A biztonság messze a legjobb, a tárolóhoz való valós idejű hozzáférés további előny, az évekre visszamenő adatok zökkenőmentes áttekintése anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok elvesztése miatt, az eszközök közötti szinkronizálás, és személyes véleményem szerint soha nem kell aggódnia a készített fotók miatt, hogy esetleg nincs elég tárhelye – iratkozzon fel egy iCloud-csomagra, és fotózzon gondtalanul.
Hátrányok
- Korlátozott funkcionalitás nem Apple-eszközökön: A legjobb élményt az Apple-ökoszisztémában kapja; a Windows- és webes hozzáférés alapvetőbb funkciókat kínál
- Alapvető jegyzetelési funkciók: Az Apple Notes ugyan egyszerű, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a visszautalások, a gazdag formázás vagy a speciális „második agy” alkalmazásokban megtalálható komplex adatbázisok.
- Nincs igazi tudásgráf: Hiányoznak azok a funkciók, amelyek hálózati módon összekapcsolnák a jegyzeteket az ötletek felfedezése érdekében
Csak 5 GB ingyenes. További tárhelyért fizetnie kell. Legjobban Apple-eszközökön működik – Windowson vagy Androidon nem túl jól.
Az iCloud árai
- 50 GB: 0,99 $
- 200 GB: 2,99 $
- 2 TB: 9,99 $
- 6 TB: 29,99 $
- 12 TB: 59,99 $
iCloud értékelések és minősítések
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
10. Roam Research
A Roam Research egy jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítsen Önnek dokumentumok írásában és kutatásban, miközben az információkat grafikus adatbázisban gyűjti össze.
Kezdetben ez egy olyan eszköz volt, amely segítette a doktoranduszokat komplex disszertációjuk felépítésében és megírásában.
Más második agy jegyzetelő alkalmazásokkal ellentétben a Roam Research inkább egy technológiai kutatásokon alapuló eszközként működik. Nincsenek sablonjai, de remek lehetőségeket kínál a jegyzetek összekapcsolására és egy második agy felépítésére.
A legjobb
- Összekapcsolja az ötleteket kétirányú linkekkel és napi jegyzetekkel, elősegítve a nem lineáris gondolkodást és a felfedezéseket a tudásmunkások és a kutatók számára
Ideális felhasználási eset
- Napi naplózás és reflexió a személyes tudásgráf felépítéséhez
- Kutatás és tudományos írás, források, fogalmak és érvek összekapcsolása
- Brainstorming és komplex projektek strukturálása egy kialakuló vázlat segítségével
A Roam Research legjobb funkciói
- Kétirányú összekapcsolás: automatikusan létrehoz kapcsolatokat az oldalak (jegyzetek) között, lehetővé téve, hogy előre és hátra is navigáljon a kapcsolódó ötletek között
- Daily Notes: Minden napnak saját oldala van, amely elsődleges belépési pontként szolgál a gondolatok és feladatok rögzítéséhez, valamint más jegyzetekhez való hivatkozáshoz
- Blokk-alapú szerkesztő: Minden egy blokk, ami lehetővé teszi az információk aprólékos rendszerezését, beágyazását és hivatkozását
- Ábra áttekintése: Megjeleníti a jegyzetek teljes hálózatát, bemutatva, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a fogalmak
- Oldal- és blokkhivatkozások: Készítsen közvetlen linkeket teljes oldalakra vagy más jegyzetekben található konkrét szövegblokkokra
- Keresés: Hatékony keresési funkció, amely lehetővé teszi dinamikus lekérdezések létrehozását, hogy meghatározott kritériumok alapján kapcsolódó blokkokat és oldalakat hívjon elő
- Oldalsáv: Több oldalt is nyithat meg egymás mellett a könnyű hivatkozás és szerkesztés érdekében
Előnyök
- Hatékony ötletkapcsolatok: A kétirányú kapcsolatok és a grafikus nézet kiválóan alkalmasak a gondolatok közötti összefüggések feltárására
- Nem lineáris gondolkodás: A merev hierarchiák helyett a tudás organikus növekedését ösztönzi
- Billentyűzetközpontú: Hatékony azoknak a felhasználóknak, akik a billentyűzetes navigációt és a gyorsbillentyűket részesítik előnyben
Összekapcsolt jegyzetek, amelyek minden eszközén elérhetők, közvetlenül a böngészőben.
Hátrányok
- Magas ár: Jelentősen drágább, mint sok más jegyzetelő vagy „második agy” alkalmazás
- Teljesítménybeli problémák: Néha lassú lehet vagy hibásan működhet, különösen nagyon nagy grafikonok esetén
- Nincs offline mód: A jegyzetek eléréséhez és szerkesztéséhez internetkapcsolatra van szükség
A mindennap használt szoftvereinkkel való integráció kissé nehézkes volt.
A Roam Research árai
- Pro: 15 dollár havonta
- Believer: 500 dollár 5 évre
Roam Research értékelések és minősítések
- Capterra: Nincs elég értékelés
- G2: Nincs elég értékelés
➡️ További információ: Roam Research vs. Obsidian: Melyik jegyzetelő eszköz a legjobb?
Még néhány „második agy” alkalmazás
Valami extrát keres? Íme még néhány „második agy” alkalmazás, amelyek segítenek megtalálni a legmegfelelőbbet:
- A Mem.ai egy mesterséges intelligenciával működő jegyzetalkalmazás, amely önszerveződő „második agyként” működik. Automatikusan címkézi és összekapcsolja a jegyzeteket, így a releváns információk akkor jelennek meg, amikor szüksége van rájuk. A gyors rögzítés, az intelligens keresés és a beépített együttműködési funkciók segítségével a Mem segít az egyéneknek és a csapatoknak abban, hogy tudásuk zavartalanul áramolhasson.
- A Tana egy új generációs személyes tudáskezelő rendszer, amely ötvözi a strukturált adatokat a szabad gondolkodással. Napi jegyzetekkel, élő lekérdezésekkel és címkék alapján történő rendszerezéssel a Tana segít a felhasználóknak egy dinamikus, élő agyrendszert felépíteni, ahol az információk folyékonyak, összekapcsolódnak és könnyen előkerülhetnek a megfelelő pillanatban.
- A Logseq egy adatvédelmet előtérbe helyező vázlatkészítő, amely kétirányú linkelést és grafikus felületet használ, hogy segítsen a felhasználóknak összekapcsolt tudásgráfot építeni. A helyi munkamenetekre tervezett Logseq támogatja a feladatok kezelését, a napi naplózást és a Markdown szerkesztést, így ideális azoknak a gondolkodóknak, akik teljes ellenőrzést akarnak a második agyuk felett.
- A Heptabase egy vizuális „második agy” alkalmazás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kártyák és táblák segítségével térképezzék fel ötleteiket. Támogatja a kutatásigényes munkafolyamatokat azáltal, hogy lehetővé teszi a gondolatok, szakirodalom és kérdések térbeli szervezését, segítve a jegyzetek közötti kapcsolatok felismerését egy rendkívül vizuális, nem lineáris formátumban.
- Az Amplenote egyetlen, egyszerű felületen egyesíti a feladatokat, a jegyzeteket és a hivatkozásokat. Az intelligens prioritáskezeléssel, a végpontok közötti titkosítással és a rugalmas hivatkozási lehetőségekkel az Amplenote termelékenységközpontú „második agyként” szolgál azok számára, akik egyetlen felületen szeretnék kezelni a projekteket és a tudást.
- A RemNote ötvözi a jegyzetelést a szókártyás, időzített ismétléssel, hogy segítsen a felhasználóknak hosszú távon megőrizni a tudást. Ideális diákok, oktatók és élethosszig tartó tanulók számára, akik olyan második agyat szeretnének kialakítani, amely nemcsak tárolja az ötleteket, hanem az aktív felidézés révén idővel megerősíti azokat is.
- A Dendron egy Visual Studio Code-ba beépített, Markdown-alapú tudáskezelő eszköz. Hierarchikus jegyzetelést, sématámogatást és hatékony keresési funkciókat kínál – tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek és technikai felhasználóknak, akik nagy, strukturált „második agy” rendszereket hoznak létre az IDE-jükön belül.
- A Supernotes egy együttműködésen alapuló jegyzetelési platform, amely rövid, egymással összekapcsolt kártyákra épül. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valós időben együttműködve gyorsan rögzítsék, összekapcsolják és rendszerezzék tudásukat. Kártyalapú formátuma megkönnyíti egy atomikus, rendkívül strukturált „második agy” fenntartását.
➡️ További információ: 15 ingyenes jegyzetelő sablon a jobb szervezésért
ClickUp: a jegyzeteléshez használható második agy alkalmazás
Lényegében, bár a fizikai jegyzetfüzetekbe való ötletírás klasszikus varázsa megvan a maga vonzereje, mindig fennáll a kockázata, hogy elhagyja őket. A második agy alkalmazások szépsége abban rejlik, hogy képesek egy központi helyen őrizni az ötleteit és feladatait, így nem kell aggódnia az elvesztés miatt.
Az évek múlásával kognitív képességeink folyamatosan csökkennek, miközben a magán- és a szakmai életünk egyre inkább összefonódik. Szakmai tapasztalatokat, kreatív áttöréseket és ötleteket halmozunk fel, amelyeket dokumentálnunk és tárolnunk kell egész életünk során.
Hálálkodhat a második agyának, amikor perceken belül hozzáférhet ezekhez a több évtizedes munkákhoz.
A ClickUp kiválóan alkalmas gondolataid és feladataid biztonságos tárolására, és számos termelékenységet növelő funkcióval is rendelkezik. Próbáld ki még ma ingyen!