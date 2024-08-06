A 10 legjobb ingyenes online jegyzetalkalmazás 2025-ben

Míg a hagyományos post-it cetlik jól szolgáltak nekünk a fizikai világban, a virtuális világ egy teljesen új szintű kényelmet és hozzáférhetőséget hozott. Üdvözöljük az online táblák és post-it cetlik korszakában!
Az online jegyzetek nemcsak az együttműködés racionalizálásában vagy az ötletek kidolgozásában lehetnek nagy segítség, hanem a kontextusváltásból adódó problémák leküzdésében is.
Ebben a cikkben átfogó összefoglalót adunk a 2024-ben elérhető 10 legjobb ingyenes online jegyzeteszközről.
Mielőtt belekezdenénk, gyorsan áttekintjük az online jegyzetlap-megoldások kiválasztásának legfontosabb kritériumait.
Mit kell keresni az online jegyzetlap-alkalmazásokban?
Számos ingyenes online jegyzeteszköz és táblászoftver létezik, amelyek mind kiváló funkciókkal büszkélkednek és csodálatos lehetőségeket ígérnek.
- Felhasználóbarát Keressen olyan intuitív felületet, amely lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű létrehozását, szervezését és testreszabását. Ahogyan szüksége van egy tiszta, jól szervezett íróasztalra, úgy szüksége van egy tiszta és egyszerű táblára is, amely vizuális munkaterületként szolgál.
- Az együttműködési funkciók különösen csapatmunkára épülő projektek esetében nagyon hasznosak, mivel lehetővé teszik a valós idejű megosztást és szerkesztést akkor is, ha a résztvevők nem ugyanabban a helyiségben tartózkodnak. Az ilyen funkciók rendkívül hasznosak a szervezésben és a projektek prioritásainak meghatározásában.
- A robusztus biztonsági intézkedéseket sem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel ezek védik az érzékeny adatait.
Ha ezeket a tulajdonságokat tartja szem előtt, megtalálhatja azt a jegyzeteszközt, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek, és új szintre emeli digitális szervezettségét.
A 10 legjobb online jegyzetalkalmazás
1. ClickUp
Ha robusztus, átfogó és funkciókban gazdag online táblát és jegyzetelő eszközt keres, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A ClickUp Whiteboards funkció virtuális vásznat biztosít ötletek, munkafolyamatok és stratégiák számára.
A ClickUp Whiteboards egyik legnagyobb előnye, hogy elképesztő készlet előre elkészített whiteboard sablonokkal rendelkezik – a szervezeti ábráktól és ütemtervektől kezdve a felhasználói történetek feltérképezésén és a hatástényező-mátrixon át olyan sablonokat talál, amelyek egyszerűsítik és felgyorsítják a munkafolyamat legfontosabb aspektusait, és segítenek nyomon követni az előrehaladást.
Ez a remek eszköz kiválóan alkalmas brainstorming-ülések és tervezési feladatok segítésére, valamint robusztus, agilis munkafolyamatokhoz, de egyszerűbb, de ugyanolyan fontos feladatokhoz, például teendőlistákhoz is kiválóan használható. Ráadásul ez az egyik legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz a piacon.
Ne feledje, hogy a ClickUp sokkal több, mint egy virtuális jegyzeteszköz. Ez egy teljes értékű együttműködési, termelékenységi és projektmenedzsment platform, így a ClickUp Whiteboards mellett számos más funkciót is élvezhet, amelyek jelentősen javítják a munkafolyamatát.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használjon előre elkészített sablonokat, vagy hozzon létre újat, hogy egyszerűsítse csapata együttműködését és nyomon követhesse az előrehaladást. A ClickUp sablonközpontja gazdag sablonválasztékot kínál, amelyeket tapasztalati szintek és több mint 13 felhasználási eset szerint csoportosítottak – ezeket könnyen szerkesztheti online tábláján.
- A Mind Map funkció segítségével komplex fogalmakat és a legjobb ötleteket egyszerű, tiszta és könnyen érthető módon jelenítheti meg.
- Teljesen szerkeszthető elemek, feladatok és dokumentumok, amelyeket másolhat, rajzolhat, összekapcsolhat stb.
- A gazdag testreszabási lehetőségek között szerepel az elemek színének és méretének megváltoztatása, valamint a csatlakozók típusának módosítása, így olyan egyedi táblát hozhat létre, amely tökéletesen tükrözi ötleteit és folyamatait.
- A ClickUp egy emlékeztető alkalmazás funkcióval is rendelkezik, hogy soha ne maradjon le egy találkozóról vagy határidőről.
A ClickUp korlátai
- Kissé meredek tanulási görbe
- Kevés panasz az Android-alkalmazással kapcsolatban
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Padlet
A Padlet egy másik remek megoldás a csapatmunka szervezéséhez, a csapat együttműködésének javításához és a munkák fontossági sorrendjének megállapításához. Fő jellemzője a „padlet” nevű virtuális táblák, amelyek segítségével a tartalmakat a csapat tagjai és az alkalmi együttműködők között lehet szervezni és megosztani.
A tartalom alatt gyakorlatilag bármit értünk. Mint egyik post-it táblás eszköz, nyilvánvalóan különböző online post-it jegyzetek létrehozására szolgál, de a padletek tartalmazhatnak videó- és hangfájlokat, fényképeket, szabadkézi rajzokat, YouTube- vagy Twitter-linkeket és még sok mást.
A Padlet legjobb funkciói
- 45 nyelvet támogat
- A Padlet alkalmazásokkal rendelkezik web, iOS, Android, Mac, PC és Chromebook platformokra.
- 119 testreszabható háttérkép és emoji támogatás
- Gyönyörű táblák, nagy figyelmet fordítva a grafikára és a vizuális részletekre
A Padlet korlátai
- Az ingyenes csomag meglehetősen alapszintű.
- Korlátozott videó hossza és fájlméret
- A megjegyzéseket nem lehet szálba rendezni vagy formázni.
A Padlet árai
- Ingyenes csomag legfeljebb 3 padlethez
- Gold csomag maximum 20 padlethez: 4,99 €/hó
- Platinum csomag korlátlan számú padlettel: 6,99 €/hó
- Csapatcsomag: 9,99 €/hó
- Iskolai terv: 1000 eurótól/év (kérjen árajánlatot)
Padlet értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)
3. IdeaBoardz
Azok, akik igazán egyszerű, sallangmentes megoldásokat kedvelnek, amelyek inkább az egyszerűségre és a kényelemre helyezik a hangsúlyt, mint a vizuális díszekre, nézzék meg az IdeaBoardz-ot. Ez egy ingyenes online jegyzeteszköz a csapatmunka támogatására, ideális közös brainstorming-ülésekhez és retrospektívákhoz.
Az IdeaBoardz működése rendkívül egyszerű: létrehoz egy online jegyzetlapot egy vagy több szakasszal, majd hozzáadja a jegyzeteket. A táblát URL-en keresztül megoszthatja csapatával vagy más együttműködőivel, vagy PDF- vagy XI-formátumban exportálhatja.
Az IdeaBoardz több sablon közül választhat, különös tekintettel a retrospektívákra. Használható előnyök/hátrányok megvitatására, kockázatok/lehetőségek értékelésére és visszajelzésekre is.
Az IdeaBoardz legjobb funkciói
- Rendkívül egyszerű és egyértelmű felhasználói felület
- Könnyen megosztható brainstorming üléshez
- Ideális a régimódi dizájn rajongói számára
Az IdeaBoardz korlátai
- Nincs integrációs lehetőség
- Nincsenek jelentések vagy elemzések
- Nem működik valós időben
IdeaBoardz árak
- Ingyenes
IdeaBoardz értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
4. Pinup
A Pinup egy ingyenes online jegyzetfüzet-megoldás, amely valóban visszaadja a papírból készült, parafatáblára ragasztott jegyzetfüzetek hangulatát. Alapvetően csak jegyzetek vannak a táblán, de ezek testreszabhatók és színkódokkal jelölhetők.
A Pinup virtuális post-it táblája könnyen elérhető a böngészőjében, nem kell semmit letöltenie vagy telepítenie, és hihetetlenül egyszerűen használható – néhány kattintással hozzáadhat post-it jegyzeteket. Más, az egyszerűséget előtérbe helyező megoldásokkal ellentétben a Pinup néhány testreszabási lehetőséget is kínál a gyors jegyzetek írásához.
Minden vászon egyedi kódot kap, így ha szüksége van a táblájára, csak a táblához tartozó egyedi URL-t kell megadnia.
A Pinup legjobb funkciói
- Támogatja a videó bemenetet
- A jegyzetek összekapcsolhatók, másolhatók és áthelyezhetők.
- Fájlok importálása számítógépről vagy Dropboxból
- Csoportos csevegés funkció
Pinup korlátozások
- Nincs integrációs lehetőség
- Nincs ügyfélszolgálat
- A funkciók kizárólag a jegyzetekre korlátozódnak.
- Nincsenek push értesítések
Pinup árak
- Ingyenes
Pinup értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
5. CardBoard
A CardBoard egy online együttműködési munkaterület-megoldás, amely virtuális jegyzetlap funkciókra épül, de olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek komplexebbé és kényelmesebbé teszik a csapatmunkát és a távoli értekezleteket, mint a egyszerű post-it-tábla alkalmazások.
Teljesen testreszabható és megosztható, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben kommunikáljanak digitális tábláikon, és sablonokat (szintén testreszabhatókat) használjanak a munkafolyamatok, felhasználói történetek, napirendek, folyamatábrák és még sok más ábrázolásához.
A csapatoktól az esküvőszervezőkig, a CardBoard egy remek vizuális eszköz, amely virtuális post-it funkcióival egyszerűsíti a munkát és javítja az együttműködést.
A CardBoard legjobb funkciói
- Nagyszerű sablonválaszték (UX/UI, agilis…) és saját sablonokat is készíthet és elmenthet.
- Közvetlen alkalmazáson belüli kommunikáció (megbeszélések, szavazások, megjegyzések, kommentárok…)
- Integrációk az összes főbb agilis platformmal (Jira, Trello, Azure…)
- A felhasználók közösségeket hozhatnak létre és jogosultságokat rendelhetnek hozzájuk.
A CardBoard korlátai
- A kártyák túl kicsik a sok szöveget tartalmazó jegyzetekhez, a kártyák nem fedik egymást
- Panaszok a Jira feladatok integrációjával kapcsolatban
- Nehéz kezelni nagyobb térképekkel
CardBoard árak
- Alapvető: 9 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 19 USD/hó felhasználónként
CardBoard értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (15 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (170 értékelés)
6. Stickies
A Stickies egy modern és dinamikus digitális post-it táblázat brainstorming üléseken, retrospektívákban és affinitás-térképek készítésében, amelyet a Carbon Five fejlesztett ki. Intelligens „post-iteket” vagy digitális post-it jegyzeteket használ, amelyek a kontextustól függően változtatják a színkódot, ami garantálja az egységes formázást. A Stickies különös figyelmet fordít az agilis folyamatokra, és szoftverfejlesztő csapatok számára készült, de bármely más csapat számára is nagy segítség lehet, amelynek online post-it eszközre van szüksége ötletek megosztásához.
A post-itek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy több lapot hozzanak létre ugyanazon a táblán, így a munkamenetek jól szervezettek és rendezettek maradnak. A hasonló vagy egymáshoz kapcsolódó jegyzeteket egymásra is ragaszthatja. Ez az online táblaszerszám végtelen vászon funkcióval is rendelkezik.
A jegyzetek legjobb funkciói
- Inkognitó mód a gondolatok privát megosztásához
- Jegyzetek egy kattintással történő igazítása
- Upvote funkció a +1 gombbal
- Bővíthető táblák végtelen vászonnal
A sticky note-ok korlátai
- Nincs mobilalkalmazás
- Nincs integráció
A jegyzetek ára
- Ingyenes
Stickies értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
7. Microsoft Sticky Notes
Bár nem webalapú online jegyzeteszköz, a Microsoft Sticky Notes egy népszerű, bevált és egyszerű online táblás megoldás, amely virtuális post-it jegyzetek segítségével segít megszervezni a munkáját és a mindennapi életét.
Az alkalmazás a lehető legegyszerűbb – különböző színeket állíthat be a digitális post-it cetlikhez, elvégezhet néhány alapvető szövegformázást és hozzáadhat képeket. Van egy praktikus jegyzetlista nézet is, amelyen az összes aktív post-it cetli megjelenik.
A Microsoft Sticky Notes legjobb funkciói
- Nincs szükség letöltésre vagy telepítésre; a Windows 7 és újabb verziókban alapértelmezés szerint megtalálható.
- Rendkívül könnyen használható
- A lista nézet segít a digitális jegyzetek rendszerezésében az asztalon.
A Microsoft Sticky Notes korlátai
- Nincs együttműködési vagy integrációs funkció
- Előfordul, hogy az alkalmazás nem indul el automatikusan, és a jegyzetek eltűnnek.
- Nincs lehetőség a jegyzetek összekapcsolására vagy feltérképezésére
A Microsoft Sticky Notes árai
- Ingyenes Windows rendszerrel
Microsoft Sticky Notes értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
8. GroupMap
Ha brainstorminghoz alkalmas virtuális jegyzetlapokra van szüksége, nézze meg a GroupMap alkalmazást. Ez a valós idejű online együttműködési megoldás ideális rendezvények, találkozók, konferenciák és workshopok számára. A felhasználó létrehoz egy térképet, majd meghívja a többi résztvevőt, hogy jegyzetlapokon osszák meg gondolataikat, majd valós időben elemezhetik az eredményeket.
A GroupMap kész sablonokkal rendelkezik gondolattérképek, kockázatértékelés, SWOT, agilis retrospektívák és még sok máshoz.
A GroupMap blokkokon alapul, amelyeket kombinálva hozhatja létre a térképét: ötletelés, csoportosítás, felmérés, szavazás, értékelés, pozíció, cselekvés, eredmények stb.
A GroupMap legjobb funkciói
- Időzítő funkció, hogy a folyamatok időben haladjanak és korlátozza az időtartamot
- Többféle adatvédelmi szint a virtuális jegyzetekhez (beleértve a részleges és teljes anonimitást)
- Valós idejű csevegés – ideális a távoli csapatok számára
- Felmérés és közvélemény-kutatás
A GroupMap korlátai
- Nincs hang- vagy videotámogatás
- Nincs integráció
- Gyenge felhasználói élmény mobil eszközökön
GroupMap árak
- Alap: 20 USD/hó
- Professzionális: 60 USD/hó
- Egyedi: Kérjen árajánlatot
GroupMap értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (10 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (15 értékelés)
9. Linoit
A Lino a népszerű japán Linoit alkalmazás angol nyelvű változata, egy ingyenes virtuális jegyzetlap, amelyen post-it jegyzeteket és fényképeket lehet megosztani. A webes eszközön kívül a Lino iOS és Android alkalmazásként is elérhető, így kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére útközben.
Az egyszerű teendőlistáktól és emlékeztetőktől a fotók vászonra tűzéséig a Lino funkcionális fórumként is szolgál baráti társaságok, családok és iskolák számára.
A vásznak lehetnek magánjellegűek vagy nyilvánosak, és a jegyzetek testreszabási lehetőségei között szerepelnek a színek, valamint több betűméret és -típus.
A Linoit legjobb funkciói
- A Linoit sikeresen visszaadja a valódi közösségi hirdetőtábla hangulatát.
- Emlékeztető és határidő beállítási lehetőség a jegyzetekhez
- Ezzel a kényelmes eszközzel a fényképeket és videókat nagyíthatja és kicsinyítheti.
A Linoit korlátai
- A mobil verziók kissé zavarosak
- A felhasználói felület egyszerű és kissé elavult.
- Nem különösebben alkalmas azoknak a csapatoknak, akik projektmenedzsment megoldást keresnek.
- Nincs integráció
A Linoit árai
- Ingyenes
- Prémium: 3 USD/hó PayPal/Stripe előfizetés esetén, 2,99 USD iOS/Android alkalmazáson belüli vásárlás esetén
Linoit értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. Google Jamboard
A Google Workspace csomag rajongói valószínűleg már ismerik a Google Jamboardot; a többieknek pedig mindenképpen érdemes megnézniük. Ez a kézzel írt jegyzetekkel ellátott digitális interaktív tábla a Jamboard eszközzel való használatra lett tervezve, amely egy 55 hüvelykes, a Workspace-szel kompatibilis fizikai tábla, de webalkalmazásként és mobilalkalmazásként is elérhető.
A webes és mobil alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jam táblákra írjanak vagy rajzoljanak, amelyeket munkamenetekbe csoportosíthatnak és lapokként oszthatnak meg. Emellett kereshetnek a Google-on, képeket vagy akár weboldalakat is beilleszthetnek, és a Google Meet segítségével dolgozhatnak a jamboardon.
A projektek diavetítésként jelennek meg, 20 képkockával percenként. A diavetítések automatikusan elmentésre kerülnek a Google Drive-ba. A képkockák maguk egy üres táblát jelentenek, amelyre a felhasználók rajzolhatnak, írhatnak vagy tartalmat tölthetnek fel.
Ne feledje, hogy a keretek nem egyszerű jegyzetek, hanem van egy jegyzetfunkció, amellyel közvetlenül beírhat szöveget. Egyébként a jegyzetek írása és a szabadkézi rajzolás egy speciális tollal (a Jamboard eszközt használók számára), érintőképernyővel, egérrel vagy érintőpaddal történik.
A Google Jamboard legjobb funkciói
- Ideális azoknak a szakembereknek és csapatoknak, akik sokat dolgoznak a Google Workplace csomaggal.
- A táblák nagyon könnyen megoszthatók és együttműködésre alkalmasak brainstorming üléseken.
- Kiválóan alkalmas diavetítések készítésére, hogy bemutathassa legjobb ötleteit.
A Google Jamboard korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek, rugalmasság hiánya
- Korlátozott exportálási lehetőségek a post-it táblákhoz
- A Jamboard akkor működik a legjobban, ha legalább egy eszköz van csapatonként, és az eszköz meglehetősen drága.
A Google Jamboard árai
- Ingyenes asztali és mobil alkalmazások
- Eszköz: 4999 USD plusz 600 USD/év kezelési és támogatási díj
Google Jamboard értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (97 értékelés)
Nézze meg ezeket a Jamboard alternatívákat!
Feladatok kezelése online jegyzetekkel
Az online jegyzetfüzet-eszközök hatalmas világa számos megoldást kínál, a legegyszerűbb jegyzetelési alkalmazásoktól a komplex projektmenedzsment platformokig. A legjobb választás az Ön egyedi igényeinek és munkafolyamatának megfelelő lesz.
De mi lenne, ha rendelkezésére állna egy eszköz, amely rugalmasan alkalmazkodik gyakorlatilag bármilyen igényéhez? Az egyszerű feladatoktól a komplex projektekig, az egyéni felhasználóktól a nagyobb csapatokig, a ClickUp egy komplex megoldás a kreatív folyamatok fejlesztésére.
Ne csak a szavunkat higgye el – tapasztalja meg saját maga, hogyan forradalmasíthatja a ClickUp a digitális szervezéshez való hozzáállását. Tudjon meg többet a ClickUp virtuális táblájáról, és szabadítsa fel termelékenységi potenciálját.
Miért várna? A hatékonyságának új szintje csak egy kattintásra van!