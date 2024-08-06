A 10 legjobb ingyenes online jegyzetalkalmazás 2025-ben

Míg a hagyományos post-it cetlik jól szolgáltak nekünk a fizikai világban, a virtuális világ egy teljesen új szintű kényelmet és hozzáférhetőséget hozott. Üdvözöljük az online táblák és post-it cetlik korszakában!

Az online jegyzetek nemcsak az együttműködés racionalizálásában vagy az ötletek kidolgozásában lehetnek nagy segítség, hanem a kontextusváltásból adódó problémák leküzdésében is.

Ebben a cikkben átfogó összefoglalót adunk a 2024-ben elérhető 10 legjobb ingyenes online jegyzeteszközről.

Mielőtt belekezdenénk, gyorsan áttekintjük az online jegyzetlap-megoldások kiválasztásának legfontosabb kritériumait.

Mit kell keresni az online jegyzetlap-alkalmazásokban?

Számos ingyenes online jegyzeteszköz és táblászoftver létezik, amelyek mind kiváló funkciókkal büszkélkednek és csodálatos lehetőségeket ígérnek.

Felhasználóbarát Keressen olyan intuitív felületet, amely lehetővé teszi a jegyzetek egyszerű létrehozását, szervezését és testreszabását. Ahogyan szüksége van egy tiszta, jól szervezett íróasztalra , úgy szüksége van egy tiszta és egyszerű táblára is, amely vizuális munkaterületként szolgál.

Az együttműködési funkciók különösen csapatmunkára épülő projektek esetében nagyon hasznosak, mivel lehetővé teszik a valós idejű megosztást és szerkesztést akkor is, ha a résztvevők nem ugyanabban a helyiségben tartózkodnak. Az ilyen funkciók rendkívül hasznosak a szervezésben és a projektek prioritásainak meghatározásában

A robusztus biztonsági intézkedéseket sem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel ezek védik az érzékeny adatait.

Ha ezeket a tulajdonságokat tartja szem előtt, megtalálhatja azt a jegyzeteszközt, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek, és új szintre emeli digitális szervezettségét.

A 10 legjobb online jegyzetalkalmazás

Próbálja ki a ClickUp Sticky Notes alkalmazást Rajzoljon diagramokat és adjon hozzá jegyzeteket a jegyzetelési rutinjához a ClickUp Whiteboards segítségével.

Ha robusztus, átfogó és funkciókban gazdag online táblát és jegyzetelő eszközt keres, akkor ne keressen tovább, mint a ClickUp. A ClickUp Whiteboards funkció virtuális vásznat biztosít ötletek, munkafolyamatok és stratégiák számára.

A ClickUp Whiteboards egyik legnagyobb előnye, hogy elképesztő készlet előre elkészített whiteboard sablonokkal rendelkezik – a szervezeti ábráktól és ütemtervektől kezdve a felhasználói történetek feltérképezésén és a hatástényező-mátrixon át olyan sablonokat talál, amelyek egyszerűsítik és felgyorsítják a munkafolyamat legfontosabb aspektusait, és segítenek nyomon követni az előrehaladást.

Ez a remek eszköz kiválóan alkalmas brainstorming-ülések és tervezési feladatok segítésére, valamint robusztus, agilis munkafolyamatokhoz, de egyszerűbb, de ugyanolyan fontos feladatokhoz, például teendőlistákhoz is kiválóan használható. Ráadásul ez az egyik legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz a piacon.

A ClickUp Notepad Rich Text Editing funkciójával azonnal rendszerezheti gondolatait.

Ne feledje, hogy a ClickUp sokkal több, mint egy virtuális jegyzeteszköz. Ez egy teljes értékű együttműködési, termelékenységi és projektmenedzsment platform, így a ClickUp Whiteboards mellett számos más funkciót is élvezhet, amelyek jelentősen javítják a munkafolyamatát.

A ClickUp legjobb funkciói

Használjon előre elkészített sablonokat, vagy hozzon létre újat, hogy egyszerűsítse csapata együttműködését és nyomon követhesse az előrehaladást. A ClickUp sablonközpontja gazdag sablonválasztékot kínál, amelyeket tapasztalati szintek és több mint 13 felhasználási eset szerint csoportosítottak – ezeket könnyen szerkesztheti online tábláján.

A Mind Map funkció segítségével komplex fogalmakat és a legjobb ötleteket egyszerű, tiszta és könnyen érthető módon jelenítheti meg.

Teljesen szerkeszthető elemek, feladatok és dokumentumok, amelyeket másolhat, rajzolhat, összekapcsolhat stb.

A gazdag testreszabási lehetőségek között szerepel az elemek színének és méretének megváltoztatása, valamint a csatlakozók típusának módosítása, így olyan egyedi táblát hozhat létre, amely tökéletesen tükrözi ötleteit és folyamatait.

A ClickUp egy emlékeztető alkalmazás funkcióval is rendelkezik, hogy soha ne maradjon le egy találkozóról vagy határidőről.

A ClickUp korlátai

Kissé meredek tanulási görbe

Kevés panasz az Android-alkalmazással kapcsolatban

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Padlet

via Padlet

A Padlet egy másik remek megoldás a csapatmunka szervezéséhez, a csapat együttműködésének javításához és a munkák fontossági sorrendjének megállapításához. Fő jellemzője a „padlet” nevű virtuális táblák, amelyek segítségével a tartalmakat a csapat tagjai és az alkalmi együttműködők között lehet szervezni és megosztani.

A tartalom alatt gyakorlatilag bármit értünk. Mint egyik post-it táblás eszköz, nyilvánvalóan különböző online post-it jegyzetek létrehozására szolgál, de a padletek tartalmazhatnak videó- és hangfájlokat, fényképeket, szabadkézi rajzokat, YouTube- vagy Twitter-linkeket és még sok mást.

A Padlet legjobb funkciói

45 nyelvet támogat

A Padlet alkalmazásokkal rendelkezik web, iOS, Android, Mac, PC és Chromebook platformokra.

119 testreszabható háttérkép és emoji támogatás

Gyönyörű táblák, nagy figyelmet fordítva a grafikára és a vizuális részletekre

A Padlet korlátai

Az ingyenes csomag meglehetősen alapszintű.

Korlátozott videó hossza és fájlméret

A megjegyzéseket nem lehet szálba rendezni vagy formázni.

A Padlet árai

Ingyenes csomag legfeljebb 3 padlethez

Gold csomag maximum 20 padlethez: 4,99 €/hó

Platinum csomag korlátlan számú padlettel: 6,99 €/hó

Csapatcsomag : 9,99 €/hó

Iskolai terv: 1000 eurótól/év (kérjen árajánlatot)

Padlet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz

Azok, akik igazán egyszerű, sallangmentes megoldásokat kedvelnek, amelyek inkább az egyszerűségre és a kényelemre helyezik a hangsúlyt, mint a vizuális díszekre, nézzék meg az IdeaBoardz-ot. Ez egy ingyenes online jegyzeteszköz a csapatmunka támogatására, ideális közös brainstorming-ülésekhez és retrospektívákhoz.

Az IdeaBoardz működése rendkívül egyszerű: létrehoz egy online jegyzetlapot egy vagy több szakasszal, majd hozzáadja a jegyzeteket. A táblát URL-en keresztül megoszthatja csapatával vagy más együttműködőivel, vagy PDF- vagy XI-formátumban exportálhatja.

Az IdeaBoardz több sablon közül választhat, különös tekintettel a retrospektívákra. Használható előnyök/hátrányok megvitatására, kockázatok/lehetőségek értékelésére és visszajelzésekre is.

Az IdeaBoardz legjobb funkciói

Rendkívül egyszerű és egyértelmű felhasználói felület

Könnyen megosztható brainstorming üléshez

Ideális a régimódi dizájn rajongói számára

Az IdeaBoardz korlátai

Nincs integrációs lehetőség

Nincsenek jelentések vagy elemzések

Nem működik valós időben

IdeaBoardz árak

Ingyenes

IdeaBoardz értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (1 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

4. Pinup

via Pinup

A Pinup egy ingyenes online jegyzetfüzet-megoldás, amely valóban visszaadja a papírból készült, parafatáblára ragasztott jegyzetfüzetek hangulatát. Alapvetően csak jegyzetek vannak a táblán, de ezek testreszabhatók és színkódokkal jelölhetők.

A Pinup virtuális post-it táblája könnyen elérhető a böngészőjében, nem kell semmit letöltenie vagy telepítenie, és hihetetlenül egyszerűen használható – néhány kattintással hozzáadhat post-it jegyzeteket. Más, az egyszerűséget előtérbe helyező megoldásokkal ellentétben a Pinup néhány testreszabási lehetőséget is kínál a gyors jegyzetek írásához.

Minden vászon egyedi kódot kap, így ha szüksége van a táblájára, csak a táblához tartozó egyedi URL-t kell megadnia.

A Pinup legjobb funkciói

Támogatja a videó bemenetet

A jegyzetek összekapcsolhatók, másolhatók és áthelyezhetők.

Fájlok importálása számítógépről vagy Dropboxból

Csoportos csevegés funkció

Pinup korlátozások

Nincs integrációs lehetőség

Nincs ügyfélszolgálat

A funkciók kizárólag a jegyzetekre korlátozódnak.

Nincsenek push értesítések

Pinup árak

Ingyenes

Pinup értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. CardBoard

via CardBoard

A CardBoard egy online együttműködési munkaterület-megoldás, amely virtuális jegyzetlap funkciókra épül, de olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek komplexebbé és kényelmesebbé teszik a csapatmunkát és a távoli értekezleteket, mint a egyszerű post-it-tábla alkalmazások.

Teljesen testreszabható és megosztható, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben kommunikáljanak digitális tábláikon, és sablonokat (szintén testreszabhatókat) használjanak a munkafolyamatok, felhasználói történetek, napirendek, folyamatábrák és még sok más ábrázolásához.

A csapatoktól az esküvőszervezőkig, a CardBoard egy remek vizuális eszköz, amely virtuális post-it funkcióival egyszerűsíti a munkát és javítja az együttműködést.

A CardBoard legjobb funkciói

Nagyszerű sablonválaszték (UX/UI, agilis…) és saját sablonokat is készíthet és elmenthet.

Közvetlen alkalmazáson belüli kommunikáció (megbeszélések, szavazások, megjegyzések, kommentárok…)

Integrációk az összes főbb agilis platformmal (Jira, Trello, Azure…)

A felhasználók közösségeket hozhatnak létre és jogosultságokat rendelhetnek hozzájuk.

A CardBoard korlátai

A kártyák túl kicsik a sok szöveget tartalmazó jegyzetekhez, a kártyák nem fedik egymást

Panaszok a Jira feladatok integrációjával kapcsolatban

Nehéz kezelni nagyobb térképekkel

CardBoard árak

Alapvető: 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 19 USD/hó felhasználónként

CardBoard értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (15 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (170 értékelés)

6. Stickies

via Stickies

A Stickies egy modern és dinamikus digitális post-it táblázat brainstorming üléseken, retrospektívákban és affinitás-térképek készítésében, amelyet a Carbon Five fejlesztett ki. Intelligens „post-iteket” vagy digitális post-it jegyzeteket használ, amelyek a kontextustól függően változtatják a színkódot, ami garantálja az egységes formázást. A Stickies különös figyelmet fordít az agilis folyamatokra, és szoftverfejlesztő csapatok számára készült, de bármely más csapat számára is nagy segítség lehet, amelynek online post-it eszközre van szüksége ötletek megosztásához.

A post-itek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy több lapot hozzanak létre ugyanazon a táblán, így a munkamenetek jól szervezettek és rendezettek maradnak. A hasonló vagy egymáshoz kapcsolódó jegyzeteket egymásra is ragaszthatja. Ez az online táblaszerszám végtelen vászon funkcióval is rendelkezik.

A jegyzetek legjobb funkciói

Inkognitó mód a gondolatok privát megosztásához

Jegyzetek egy kattintással történő igazítása

Upvote funkció a +1 gombbal

Bővíthető táblák végtelen vászonnal

A sticky note-ok korlátai

Nincs mobilalkalmazás

Nincs integráció

A jegyzetek ára

Ingyenes

Stickies értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

7. Microsoft Sticky Notes

via Microsoft Sticky Notes

Bár nem webalapú online jegyzeteszköz, a Microsoft Sticky Notes egy népszerű, bevált és egyszerű online táblás megoldás, amely virtuális post-it jegyzetek segítségével segít megszervezni a munkáját és a mindennapi életét.

Az alkalmazás a lehető legegyszerűbb – különböző színeket állíthat be a digitális post-it cetlikhez, elvégezhet néhány alapvető szövegformázást és hozzáadhat képeket. Van egy praktikus jegyzetlista nézet is, amelyen az összes aktív post-it cetli megjelenik.

A Microsoft Sticky Notes legjobb funkciói

Nincs szükség letöltésre vagy telepítésre; a Windows 7 és újabb verziókban alapértelmezés szerint megtalálható.

Rendkívül könnyen használható

A lista nézet segít a digitális jegyzetek rendszerezésében az asztalon.

A Microsoft Sticky Notes korlátai

Nincs együttműködési vagy integrációs funkció

Előfordul, hogy az alkalmazás nem indul el automatikusan, és a jegyzetek eltűnnek.

Nincs lehetőség a jegyzetek összekapcsolására vagy feltérképezésére

A Microsoft Sticky Notes árai

Ingyenes Windows rendszerrel

Microsoft Sticky Notes értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. GroupMap

via GroupMap

Ha brainstorminghoz alkalmas virtuális jegyzetlapokra van szüksége, nézze meg a GroupMap alkalmazást. Ez a valós idejű online együttműködési megoldás ideális rendezvények, találkozók, konferenciák és workshopok számára. A felhasználó létrehoz egy térképet, majd meghívja a többi résztvevőt, hogy jegyzetlapokon osszák meg gondolataikat, majd valós időben elemezhetik az eredményeket.

A GroupMap kész sablonokkal rendelkezik gondolattérképek, kockázatértékelés, SWOT, agilis retrospektívák és még sok máshoz.

A GroupMap blokkokon alapul, amelyeket kombinálva hozhatja létre a térképét: ötletelés, csoportosítás, felmérés, szavazás, értékelés, pozíció, cselekvés, eredmények stb.

A GroupMap legjobb funkciói

Időzítő funkció, hogy a folyamatok időben haladjanak és korlátozza az időtartamot

Többféle adatvédelmi szint a virtuális jegyzetekhez (beleértve a részleges és teljes anonimitást)

Valós idejű csevegés – ideális a távoli csapatok számára

Felmérés és közvélemény-kutatás

A GroupMap korlátai

Nincs hang- vagy videotámogatás

Nincs integráció

Gyenge felhasználói élmény mobil eszközökön

GroupMap árak

Alap: 20 USD/hó

Professzionális: 60 USD/hó

Egyedi: Kérjen árajánlatot

GroupMap értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (10 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15 értékelés)

9. Linoit

via Linoit

A Lino a népszerű japán Linoit alkalmazás angol nyelvű változata, egy ingyenes virtuális jegyzetlap, amelyen post-it jegyzeteket és fényképeket lehet megosztani. A webes eszközön kívül a Lino iOS és Android alkalmazásként is elérhető, így kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére útközben.

Az egyszerű teendőlistáktól és emlékeztetőktől a fotók vászonra tűzéséig a Lino funkcionális fórumként is szolgál baráti társaságok, családok és iskolák számára.

A vásznak lehetnek magánjellegűek vagy nyilvánosak, és a jegyzetek testreszabási lehetőségei között szerepelnek a színek, valamint több betűméret és -típus.

A Linoit legjobb funkciói

A Linoit sikeresen visszaadja a valódi közösségi hirdetőtábla hangulatát.

Emlékeztető és határidő beállítási lehetőség a jegyzetekhez

Ezzel a kényelmes eszközzel a fényképeket és videókat nagyíthatja és kicsinyítheti.

A Linoit korlátai

A mobil verziók kissé zavarosak

A felhasználói felület egyszerű és kissé elavult.

Nem különösebben alkalmas azoknak a csapatoknak, akik projektmenedzsment megoldást keresnek.

Nincs integráció

A Linoit árai

Ingyenes

Prémium: 3 USD/hó PayPal/Stripe előfizetés esetén, 2,99 USD iOS/Android alkalmazáson belüli vásárlás esetén

Linoit értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Google Jamboard

via Google Jamboard

A Google Workspace csomag rajongói valószínűleg már ismerik a Google Jamboardot; a többieknek pedig mindenképpen érdemes megnézniük. Ez a kézzel írt jegyzetekkel ellátott digitális interaktív tábla a Jamboard eszközzel való használatra lett tervezve, amely egy 55 hüvelykes, a Workspace-szel kompatibilis fizikai tábla, de webalkalmazásként és mobilalkalmazásként is elérhető.

A webes és mobil alkalmazások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy jam táblákra írjanak vagy rajzoljanak, amelyeket munkamenetekbe csoportosíthatnak és lapokként oszthatnak meg. Emellett kereshetnek a Google-on, képeket vagy akár weboldalakat is beilleszthetnek, és a Google Meet segítségével dolgozhatnak a jamboardon.

A projektek diavetítésként jelennek meg, 20 képkockával percenként. A diavetítések automatikusan elmentésre kerülnek a Google Drive-ba. A képkockák maguk egy üres táblát jelentenek, amelyre a felhasználók rajzolhatnak, írhatnak vagy tartalmat tölthetnek fel.

Ne feledje, hogy a keretek nem egyszerű jegyzetek, hanem van egy jegyzetfunkció, amellyel közvetlenül beírhat szöveget. Egyébként a jegyzetek írása és a szabadkézi rajzolás egy speciális tollal (a Jamboard eszközt használók számára), érintőképernyővel, egérrel vagy érintőpaddal történik.

A Google Jamboard legjobb funkciói

Ideális azoknak a szakembereknek és csapatoknak, akik sokat dolgoznak a Google Workplace csomaggal.

A táblák nagyon könnyen megoszthatók és együttműködésre alkalmasak brainstorming üléseken.

Kiválóan alkalmas diavetítések készítésére, hogy bemutathassa legjobb ötleteit.

A Google Jamboard korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, rugalmasság hiánya

Korlátozott exportálási lehetőségek a post-it táblákhoz

A Jamboard akkor működik a legjobban, ha legalább egy eszköz van csapatonként, és az eszköz meglehetősen drága.

A Google Jamboard árai

Ingyenes asztali és mobil alkalmazások

Eszköz: 4999 USD plusz 600 USD/év kezelési és támogatási díj

Google Jamboard értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (97 értékelés)

Feladatok kezelése online jegyzetekkel

Az online jegyzetfüzet-eszközök hatalmas világa számos megoldást kínál, a legegyszerűbb jegyzetelési alkalmazásoktól a komplex projektmenedzsment platformokig. A legjobb választás az Ön egyedi igényeinek és munkafolyamatának megfelelő lesz.

De mi lenne, ha rendelkezésére állna egy eszköz, amely rugalmasan alkalmazkodik gyakorlatilag bármilyen igényéhez? Az egyszerű feladatoktól a komplex projektekig, az egyéni felhasználóktól a nagyobb csapatokig, a ClickUp egy komplex megoldás a kreatív folyamatok fejlesztésére.

Ne csak a szavunkat higgye el – tapasztalja meg saját maga, hogyan forradalmasíthatja a ClickUp a digitális szervezéshez való hozzáállását. Tudjon meg többet a ClickUp virtuális táblájáról, és szabadítsa fel termelékenységi potenciálját.

Miért várna? A hatékonyságának új szintje csak egy kattintásra van!