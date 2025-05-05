A 10 legjobb Quip alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Salesforce viharos gyorsasággal hódította meg az üzleti világot, és termelékenységi platformja, a Quip sem kivétel ez alól. Dokumentumok és táblázatok létrehozására szolgáló együttműködési eszközökkel rendelkezik, és népszerű a csapatok brainstormingjához.

Bár a Quip egyes vállalkozások számára hasznos, elavult felhasználói felülete, adatkorlátozásai és szűkös testreszabási lehetőségei miatt egyes csapatok számára nem megfelelő. Ha robusztus és rugalmas eszközt keres, fontolja meg ezeket a Quip alternatívákat.

Az all-in-one projektmenedzsment eszközöktől a kommunikációs segédeszközökig és a jegyzetelő alkalmazásokig minden üzleti felhasználási esetre találhat megfelelőt. Itt kiemeljük, mire kell figyelnie az eszköz kiválasztásakor. Ezután megismerheti a Quip különböző alternatíváit, beleértve a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, árakat és felhasználói értékeléseket.

Mik a Quip alternatívái?

A Quip egy felhőalapú eszköz, amely dokumentumokat, táblázatokat és csapatcsevegéseket kínál a Salesforce platformon belül. Ez egy egyszerűsített projektmenedzsment eszköz, amelynek középpontjában a dokumentáció és a kommunikáció áll.

Ez azt is jelenti, hogy korlátozott, mivel az eszközzel nem lehet feladatokat létrehozni vagy ütemezni, illetve nagyobb munkafolyamatokat kezelni. Valós idejű együttműködési eszközként lett kialakítva, de csak a Salesforce keretrendszerén belül használható.

A Quip alternatívái célja, hogy pótolják ezt a hiányosságot és megoldják ezeket a korlátokat. Néhányuk jobb funkciókat kínál a dokumentáció és a csevegés terén. Mások nagyobb platformot biztosítanak, több funkcióval és jobb testreszabási lehetőségekkel.

Több tucat Quip alternatíva létezik, az egyszerű üzenetküldő alkalmazásoktól a teljes körű projektmenedzsment CRM-ekig.

Az Ön vállalkozásának megfelelő eszköz a konkrét igényeitől függ. A Quip alternatívájának kiválasztásakor vegye figyelembe a következő kérdéseket:

Csak üzenetküldő és dokumentációs alternatívára van szüksége?

Vannak-e olyan eszközök, amelyek integrálása a csapatának különösen fontos?

Az alternatíva megfelel a költségvetési követelményeinek?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok alapján megkapja a megfelelő Quip alternatíva kiválasztásának kritériumait.

Mit kell keresnie a Quip alternatíváiban?

Bár a Quip jó eszköz a valós idejű együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez nem a legjobb választás. Először is, csak a Salesforce-on belül használható, így más platformokon dolgozó csapatok számára használhatatlan. Másodszor, nem rendelkezik keresési funkcióval vagy beépített tudásbázissal, így nehéz megtalálni azokat a dokumentumokat, amelyeket már régóta nem nyitott meg.

A hozzárendelt megjegyzések biztosítják, hogy a teendők ne vesszenek el, függetlenül attól, hogy hol lettek létrehozva.

Nem meglepő, hogy sok vállalat keresi a Quip alternatíváit, még ha azok nem is teljesen azonosak. Vizsgálja meg a funkciókat, a funkcionalitást és a kínálatot, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb helyettesítő eszközt. Egyes opciók inkább kis csapatok számára alkalmasak, míg mások nagyvállalatok több részlegét is támogatják.

A Quip alternatíváiban az alábbiakra érdemes figyelni:

Integrációk : Válasszon olyan alternatívát, amely kompatibilis azokkal az eszközökkel, amelyeket már naponta használ.

Megosztási lehetőségek : Keressen olyan eszközt, amely engedélyeket és : Keressen olyan eszközt, amely engedélyeket és fájlmegosztást kínál a dokumentumok belső vagy nyilvános megosztásához.

Többféle együttműködési funkció: A legjobb eszközök azok, amelyeket A legjobb eszközök azok, amelyeket a csapatával való együttműködéshez használhat. Válasszon olyan alternatívát, amely lehetővé teszi, hogy több ember egyszerre dolgozzon egy dokumentumon.

További eszközök: A jobb funkcionalitás érdekében válasszon olyan eszközt, amely olyan funkciókat kínál, mint a feladatkezelés, a kommunikáció és az AI-támogatás.

A 10 legjobb Quip alternatíva

Szeretne áttérni a Quip-ről, vagy egy másik, kevésbé korlátozó megoldással szeretné elindítani a dolgokat?

Összeállítottunk egy listát a legfontosabb versenytársakról, hogy segítsünk megtalálni a legjobb Quip alternatívát az Ön egyedi helyzetéhez. Az üzenetküldő alkalmazásoktól és dokumentumkezelő eszközöktől a projektmenedzsment szoftverekig minden csapat megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a gazdag formázást és a perjelparancsok hatékonyabb használatát több felhasználó mellett.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt dolgozzanak, teendőlistákat készítsenek, projekteket tervezzenek, jegyzeteket készítsenek a megbeszélésekről és még sok mást. Ráadásul számos együttműködési funkciója miatt erős alternatívája a Quipnek, függetlenül a csapat méretétől, költségvetésétől vagy az iparágtól.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást minden szövegalapú igényéhez. Akár tudásbázist szeretne létrehozni a csapatának, vállalati dokumentációt vagy marketinganyagokat, ez az eszköz elvégzi a feladatot.

A Docs fájlmegosztási funkciója megkönnyíti a jogosultságok hozzárendelését, így a megfelelő csapattagok férhetnek hozzá a dokumentációhoz. Ráadásul a Docs mesterséges intelligenciája javaslatokat kínál, és gyorsabbá teszi az összefoglalás, a teendők generálása, valamint a szerkesztés és formázás elvégzését.

A ClickUp táblázatos nézetével ez egy igazi Quip alternatíva. Használja ezeket a táblázatokat az adatok nyomon követéséhez, a mutatók vizualizálásához és kódolás nélküli adatbázis létrehozásához – anélkül, hogy a Salesforce platformhoz lenne kötve.

A csapatok számára készült több ezer ClickUp-sablon segítségével bármilyen típusú dokumentációt elkészíthetsz kevesebb idő alatt. Kereshetsz felhasználási esetek szerint, vagy böngészhetsz a sablonadatbázisban, hogy megtaláld a megfelelőt ahhoz, amit létrehozni szeretnél.

A ClickUp legjobb funkciói

A csapatkommunikációs funkciók, mint például a Csevegés nézet, megkönnyítik az együttműködést, mivel az összes beszélgetést egy kereshető helyen tárolják.

A Dropbox, Google Drive és Jira eszközökkel való integrációk lehetővé teszik, hogy zökkenőmentesen dolgozzon a kedvenc eszközeivel.

A beépített feladatkezelés és automatizálás zökkenőmentesebb munkafolyamatokat tesz lehetővé, növelve ezzel a termelékenységet.

A testreszabható értesítések mindenkit naprakészen tartanak, és biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki.

Különböző nézetek, beleértve a Kanban táblákat, lehetővé teszik a munkafolyamatok vizualizálását és a vállalkozás minden szintjén zajló események megtekintését.

A kereshető tudásbázis lehetővé teszi, hogy wikiket hozzon létre funkciók közötti csapatok számára, így másodpercek alatt megtalálhatja a szükséges információkat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI még nem érhető el a mobilalkalmazásban, de a bevezetésen már dolgoznak.

Van egy tanulási görbe, egyszerűen azért, mert a platform nagyon sok funkciót kínál.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Notion

via Notion

A Notion egy webalapú termelékenységi és jegyzetelési eszköz. Használhatja tudásbázis-dokumentációk, szegmentált teendőlisták létrehozására és projektek kezelésére. Az eszköz beépített dokumentumokkal, ütemtervekkel és táblákkal rendelkezik, amelyek javítják a szervezést és vizualizálják a munkafolyamatokat.

A Notion legjobb funkciói

A Notion AI segít befejezni a mondataidat, ötleteket ad a brainstorminghoz, és pillanatok alatt javítja a dokumentumok szervezését.

A projektmenedzsment funkciók lehetővé teszik az eszközök konszolidálását, így pénzt és erőforrásokat takaríthat meg.

A szűrők segítségével megtekintheti az egyes csapattagokhoz rendelt vagy prioritás alapján rendezett információkat.

A testreszabható címkék és jelölések segítségével nyomon követheti az előrehaladást és a legfontosabb információkat.

A Notion korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy az alkalmazás lefagy vagy törli az információkat, amelyeket aztán vissza kell állítani.

A keresési funkció korlátozott, és nem tudja kiemelni a kulcsszót a beágyazott listákban vagy rácsokban.

Notion árak

Ingyenes

Plus : 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Kérjen bemutatót az árakról

Notion értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Google Docs

via Google Docs

A Google Docs segítségével bárhonnan, bármilyen eszközről együttműködhetsz a csapattagokkal a dokumentumokon. Az egyszerű megosztási beállítások és a valós idejű együttműködés zökkenőmentesebb munkafolyamatokat eredményeznek. Válts a szerkesztési, megtekintési és javaslattételi módok között, hogy megjegyzéseket fűzz és tisztítsd meg a dokumentumokat.

A Google Docs legjobb funkciói

A Smart Compose csökkenti a hibák számát, és a helyesírási és nyelvtani javaslatok, valamint a mondatbefejezés funkcióknak köszönhetően gyorsabbá teszi a tartalom létrehozását.

Mivel a Google Workspace része, zökkenőmentesen használhatja az olyan eszközöket, mint a Gmail, a Google Meet és a Google Sheets, hogy megossza észrevételeit és megjegyzéseket fűzzön hozzájuk.

A Google Docs számos eszközzel integrálható, így időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat.

Az offline mód lehetővé teszi, hogy akkor is folytathassa a munkát, ha nincs internetkapcsolata.

A Google Docs korlátai

Az offline mód nem kínálja az online mód összes funkcióját, így korlátozza az internet nélkül elvégezhető műveleteket.

Az ingyenes tárhely korlátozott, ezért ha ezt nagy adatbázis-eszközként szeretné használni, akkor fizetnie kell.

A formázás testreszabási lehetőségei nem olyan kiterjedtek, mint a listán szereplő többi eszköz esetében.

A Google Docs árai

Személyes : Ingyenes

Business Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Google Docs értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 27 800 értékelés)

4. Microsoft OneDrive for Business

via Microsoft

A Microsoft forradalmasította a munkavégzést olyan eszközökkel, mint a Windows, az Excel és a Word. Ahogy a neve is sugallja, a Microsoft OneDrive egy olyan eszköz, amelynek célja, hogy az összes fájlt egy könnyen hozzáférhető helyen tárolja. Zökkenőmentes együttműködést, biztonsági ellenőrzéseket és mobil funkciókat kínál, és úgy lett kialakítva, hogy az irodában vagy útközben is könnyen dokumentálhassunk.

A Microsoft OneDrive for Business legjobb funkciói

Legfeljebb 100 GB méretű megosztott fájlokat adhat hozzá a Teams vagy a Sharepoint alkalmazásból.

A lejárati hozzáférési funkciók lehetővé teszik, hogy korlátozott időtartamra megossza a dokumentumokat ügyfeleivel, alvállalkozóival és potenciális ügyfeleivel.

Az offline szerkesztések automatikusan szinkronizálódnak, amint újra csatlakozik az internethez.

A mobilalkalmazással fényképezheted a nyugtákat, beolvashatod a névjegykártyákat és létrehozhatsz táblákat.

Az olyan források, mint a Productivity Library és a Tech Community, megkönnyítik a támogatás igénybevételét, amikor szükséged van rá.

A Microsoft OneDrive for Business korlátai

Az adatok az azokat létrehozó fiókhoz tartoznak, így ha egy alkalmazott távozik, akkor csak korlátozott ideig van lehetősége visszaszerezni az ő adatait és dokumentumait.

A szinkronizálás és a karakterek korlátozása nagyobb kihívásokat jelenthet a nagyobb vállalkozások számára.

Egyes funkciók nem minden régióban vagy országban elérhetők.

A Microsoft OneDrive for Business árai

OneDrive for Business (1. csomag) : 5 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft OneDrive for Business értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 800 értékelés)

5. Atlassian Confluence

via Atlassian

A Confluence egy központi információs hub és projektmenedzsment eszköz. Hozzon létre csapatokat különböző részlegek vagy projektek számára, és tároljon dokumentumokat, terveket és ötleteket. Több tucat eszközzel integrálható, többek között a Trello, a Microsoft Teams és a Figma alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

A Confluence legjobb funkciói

Több száz sablon segítségével minden, az értékesítési prezentációktól a marketinganyagokig, könnyebben elkészíthető, mint valaha.

Az Atlassian Universityhez hasonló források segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki az eszközből, és támogatást kaphat az akadályok leküzdéséhez.

Az egyéni állapotok segítségével nyomon követheti az előrehaladást és figyelemmel kísérheti, hogy hol tartanak a folyamatok.

A megjegyzések, említések és értesítések együttműködésen alapuló munkakörnyezetet teremtenek.

A Confluence korlátai

Néhány felhasználó problémákat tapasztalt a képek és videók formázásával kapcsolatban.

Az integrált eszközökkel ellátott automatizálások nehézkesek lehetnek, és nem mindig működnek zökkenőmentesen.

Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet.

A Confluence árai

Ingyenes

Standard : 5,75 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 11 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Confluence értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3100+ értékelés)

6. Slab

via Slab

A Slab célja, hogy egyszerű maradjon, és tudásbázis-eszközként működjön. Ez azt jelenti, hogy nincs tele felesleges funkciókkal, mint például üzenetküldés, és nem próbál all-in-one alkalmazás lenni. Ez ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek csak dokumentumok létrehozására, tárolására és közös szerkesztésére van szükségük.

A Slab legjobb funkciói

A mappák, címkék és témák rendszerezik a tartalmat és kontextust adnak hozzá, ami robusztus keresési funkciót eredményez.

A kiterjedt integrációk lehetővé teszik, hogy ezt az eszközt közvetlenül más szoftverekkel, táblázatokkal és feladatkezelőkkel együtt használja.

Az intuitív felület és a modern formázás lehetővé teszi, hogy a tartalomra koncentrálhass.

A segítségközpont és az egyetemi videó oktatóanyagok segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki ebből az eszközből.

Slab korlátozások

A beépített szerkesztési funkciók nem olyan erőteljesek, mint más eszközöké.

Ez az alkalmazás kizárólag dokumentumok tárolására és létrehozására szolgál, ezért a csapatkezeléshez és a feladatok létrehozásához más eszközöket kell használnia.

Árszabás

Ingyenes

Startup : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Slab értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

7. Helpjuice

via Helpjuice

A Helpjuice egy tudásbázis-szoftver, amelynek középpontjában a testreszabhatóság, az egyszerűség és a megoszthatóság áll. Az eszközzel dokumentumokat hozhat létre és tárolhat, valamint testreszabható jogosultságokat adhat hozzá. Az eszköz Google-szerű keresőként is működik, SEO-optimalizált támogatással, elemzési funkciókkal és többnyelvű támogatással.

A Helpjuice legjobb funkciói

A Helpjuice Analytics megmutatja, hogy milyen kifejezéseket keresnek az emberek, így olyan tudásbázist hozhat létre, amely közvetlenül a célközönségét célozza meg.

A SEO-optimalizálási funkciók segítségével az olvasók gyorsabban megtalálják az Ön tudásbázisait, mint más eszközökkel.

A rendelkezésre álló ügyfélszolgálat perceken belül, nem napokon belül ad választ.

A testreszabható témák, formátumok és dokumentumok lehetővé teszik, hogy a dokumentációhoz hozzáadja a márkáját és saját stílusát.

A Helpjuice korlátai

Az űrlapok feltöltése több kattintást igényel, és egyszerűsíthető lenne a jobb felhasználói élmény érdekében.

Mivel ez az eszköz másképp működik, mint a legtöbb belső tudásbázis-alkalmazás, egy kis tanulási folyamatra lesz szükség.

A Helpjuice árai

Startup : 120 USD/hó

Run-Up : 200 USD/hó

Premium Limited : 289 USD/hó

Premium Unlimited: 499 USD/hó

Helpjuice értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

8. Slack

via Slack

A Slack egy üzenetküldő és csapatmunkát támogató szoftver, amelynek célja a zökkenőmentes kommunikáció biztosítása. A desktop és mobil alkalmazás iOS és Android rendszereken is működik, így útközben is üzeneteket küldhet. Így bárhol és bármikor kapcsolatban maradhat, és nem marad le semmiről.

A Slack legjobb funkciói

A testreszabható csatornák lehetővé teszik szegmentált beszélgetési terek létrehozását olyan célokra, mint a nem munkával kapcsolatos szórakozás, osztályok közötti kommunikáció és projektközpontú csevegések.

A Slack Connect korlátozott hozzáférést és kommunikációt tesz lehetővé külső felekkel, például beszállítókkal és partnerekkel.

A Huddles videó- és hanghívásokkal közvetlenül az alkalmazáson belül hagyományos munkakörnyezetet teremt a távoli munkavégzéshez.

Az alkalmazásoknak és integrációknak köszönhetően más eszközök tartalmát közvetlenül a csevegőcsatornákon oszthatja meg.

A Slack korlátai

Nincs lehetőség a felhasználói állapotváltozások közzétételére, ezért meg kell keresnie a csapattagot, hogy megnézze az állapotát.

Egyes felhasználók könnyen elmulasztják az értesítéseket vagy üzeneteket, különösen, ha sok csatorna van.

A Slack árai

Pro : 7,25 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 12,50 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 31 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

9. Taskade

via Taskade

A Taskade egy jegyzetelési és feladatkezelő alkalmazás. Célja a termelékenység racionalizálása azáltal, hogy üzenetküldést, együttműködést és feladatkezelést biztosít egy eszközben. Öt beépített AI-eszközt tartalmaz, köztük egy chatbotot, egy projektasszisztenst és egy automatizálási segédprogramot.

A Taskade legjobb funkciói

Az AI eszközöknek köszönhetően, amelyek elvégzik a nehéz munkát helyetted, másodpercek alatt automatizálhatod több száz feladatot.

Használjon utasításokat dinamikus munkafolyamatok, teendőlisták és vizuális segédeszközök létrehozásához.

Koordinálja a feladatokat és gyűjtsön új ötleteket az AI chatbot segítségével folytatott beszélgetések során.

A strukturált vázlatok teljesen testreszabhatók, így olyan dokumentumadatbázist hozhat létre, amely az Ön számára értelmes.

A Taskade korlátai

Nagy méretű dokumentumok vagy túl sok dokumentum egyszerre történő feltöltése hibákat okozhat.

Hiányoznak a projektmenedzsment funkciók, például a Gantt-diagramok.

A kedvezőbb árú csomagok tárolási korlátokkal rendelkeznek, ami nagyobb csapatok számára kihívást jelenthet.

Taskade árak

Pro : 19 USD/hó, maximum 10 felhasználó számára

Üzleti : 49 USD/hó, maximum 25 felhasználó számára

Ultimate: 99 USD/hó, maximum 50 felhasználó számára

Taskade értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Tettra

via Tettra

Míg a Quip-et értékesítési csapatok tudásbázisaként tervezték, a Tettra mindenki számára elérhető tudásközpontként kíván működni. A rendszeres ellenőrzési funkciók biztosítják, hogy a tartalom naprakész és pontos legyen. Az integrációk és a beágyazási funkciók lehetővé teszik, hogy szükség esetén könnyedén csatlakozhasson külső forrásokhoz és fájlokhoz.

A Tettra legjobb funkciói

A beépített AI robot, Kai, egyszerűsíti a műveleteket és segít megválaszolni a gyakori kérdéseket, hogy több időd maradjon a mélyreható munkára.

Jelölj ki szakértőket az eszközben, hogy a csapat tagjai tudják, kihez fordulhatnak segítségért.

Az automatizált tartalmi javaslatok segítenek azonosítani a tartalmi hiányosságokat, hogy egy robusztusabb tudásközpontot lehessen létrehozni.

Töltsön fel meglévő fájlokat, vagy kezdje el a nulláról!

A Tettra korlátai

Az egyszerű szolgáltatás nem jó választás azok számára, akik egy all-in-one eszközt keresnek.

Nincs élő együttműködési funkció

A Tettra árai

Alap : 4 USD/felhasználó/hónap

Skálázhatóság : 8 USD/felhasználó/hónap

Professional: 12 USD/felhasználó/hónap

Tettra értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (9+ értékelés)

Hagyd el a Quipet, és válts a ClickUp-ra!

Ha Quip alternatívákat keres, akkor valószínűleg elriasztják a korlátai. Bár egyes vállalatok számára jó eszköz, a Salesforce-ra korlátozódik, nincs beépített tudásbázisa, és nem kereshető. Váltson át a ClickUp-ra, egy teljes körű projektmenedzsment szoftverre, amely mindezt és még többet kínál.

Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdd el használni az olyan funkciókat, mint a valós idejű együttműködés, a beépített dokumentumok és táblázatok, valamint az AI-eszközök, hogy új szintre emeld a munkafolyamataidat. Az azonnali triggerek és automatizálások időt és energiát takarítanak meg, és testreszabható terekben nyomon követheted az összes dokumentumodat.