10 értéklánc-térkép (VSM) sablon a csapatfolyamatok javításához

Egy termék vagy szolgáltatás ügyfél számára történő elkészítéséhez több száz folyamat is szükséges lehet – ezek közül néhány elengedhetetlen, míg mások teljesen elkerülhetők. A legfontosabb kérdés: Hogyan lehet megkülönböztetni az értéket teremtő és az értéket nem teremtő folyamatokat?

Az értéklánc-térkép segítségével a felszín alá nézhet, és alaposan megvizsgálhatja a szállítási ciklusát. Ezt az eszközt, amelyet először a Toyota vezetett be, segítségével diagramot készíthet az anyagok, információk és folyamatok áramlásáról, hogy pontosan meghatározza a nem optimalizált területeket.

Ez egy fárasztó, bonyolult feladat, különösen akkor, ha a gyártási ciklus hosszú és sok mozgó alkatrészből áll. Ezért a felsővezetők sablonokat használnak a folyamatok ábrázolásához.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legjobb értéklánc-térképészeti sablonokat , amelyekkel javíthatja a hatékonyságot, csökkentheti a pazarlást és jobb értéket nyújthat ügyfeleinek. ?

Mi az értékáram-térkép sablon?

Az értéklánc-térkép (VSM) egy vizuális eszköz a termék megrendelésétől a szállításig tartó jelenlegi munkafolyamatok elemzésére. Ez magában foglalja az információk, anyagok és folyamatok mozgásának ábrázolását a vállalatán belül komplex folyamatábra-készítési technikák segítségével.

Az értékáram-térkép sablon egyszerűsíti a diagramok készítését azáltal, hogy előre beállított keretrendszert biztosít a gyártási folyamatok illusztrálásához, vizsgálatához és fejlesztéséhez. A cél az, hogy azonosítsa és minimalizálja az erőforrás-pazarló vagy hatástalan lépéseket, és optimalizálja a gyártási logisztikát olyan célok elérése érdekében, mint a jobb hozam, a piacra jutás idejének csökkentése vagy a vevői elégedettség növelése.

Az értéklánc-térképek bármilyen méretű folyamatok vizualizálására alkalmasak, legyen szó prototípus-készítésről vagy tömeggyártásról. A gyártási rendszer finomhangolása mellett a következőket is elősegíthetik:

Funkciók közötti együttműködés

Költségcsökkentés

Adat alapú döntéshozatal

Ügyfél-elégedettségi mutatók

Mi jellemzi a jó értéklánc-térkép sablont?

Mivel több ezer értékáram-térkép sablon áll rendelkezésre, a megfelelő megtalálása nem egyszerű feladat. Íme néhány jellemző, amellyel egy jó sablonnak rendelkeznie kell:

Felhasználóbarát felület: Egy jó sablonnak egyszerű felülettel kell rendelkeznie, hogy különböző végzettséggel és szakértelemmel rendelkező személyek (termékmenedzserek, technikusok, operátorok stb.) is tudják használni. Együttműködési lehetőségek : Az értéklánc-térképek elkészítésében általában több csapat tagjai dolgoznak együtt. A megfelelő sablonnak olyan együttműködési funkciókat kell kínálnia, amelyek ezt lehetővé teszik, például digitális táblákat , valós idejű szerkesztést, jegyzetelési és megjegyzéskészítési eszközöket. Vizuális eszközök: A sablonnak lehetővé kell tennie az értéklánc-térképhez specifikus alakzatok használatát a folyamatok és áramlások vizualizálásához (például gyár ikon a beszállítók vagy ügyfelek számára, csíkok a közös folyamatok számára). Drag-and-drop tervezés: Kapcsolók és drag-and-drop szerkesztővel kell rendelkeznie, hogy kapcsolatokat lehessen létrehozni : Kapcsolók és drag-and-drop szerkesztővel kell rendelkeznie, hogy kapcsolatokat lehessen létrehozni a folyamatábra különböző elemei között . Erőforrás-elosztási támogatás: A sablonnak világos képet kell adnia az idő-, személyzeti és költségvetési korlátokról, hogy megkönnyítse az adatokon alapuló erőforrás-elosztási döntéseket.

Rendezze a feladatokat állapotuk és a kijelölt személyek szerint, és ismerje meg a heti munkaterhelést ebben a nézetben.

10 értékáram-térkép sablon, amelyet érdemes használni

Több száz értéklánc-térkép sablont átnéztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat a ClickUp, a 24Slides és a VisualParadigm kínálatából, amelyek a legtöbb funkciót kínálják. Nézze meg őket, és találja meg azt, amelyik leginkább megfelel az értéklánc-térkép készítéssel kapcsolatos igényeinek! ?

1. ClickUp értéklánc-térkép sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értéklánc-térkép sablon

Nehéz nem szubjektívnek lenni a vállalatában felmerülő pazarlások azonosításakor – Ön hozzászokott a jelenlegi folyamatokhoz, és lehet, hogy nem lát lehetőséget a változtatásokra. A ClickUp értéklánc-térkép sablonja lehetővé teszi, hogy objektív perspektívát nyerjen a munkafolyamatokról azáltal, hogy több csapatból összehívja az embereket, és vizuális segédeszközöket használ.

Ez egy Whiteboard sablon – gondoljon rá úgy, mint egy digitális vászonra, ahol csapattársai megoszthatják véleményüket, és közösen dolgozhatnak a problémák vizualizálásán és megoldásán. A ClickUp Whiteboards beépített eszközökkel rendelkezik az ötletek összekapcsolásához és azok feladatokhoz, dokumentumokhoz és fájlokhoz való kapcsolásához, így központosítva a munkát.

Ezzel a sablonnal kész térképet kap a folyamatok jelenlegi állapotának elemzéséhez. A Whiteboard nézet négy színkóddal jelölt szakaszt kínál: Termékcsalád meghatározása, Jelenlegi állapot dokumentálása, Jövőbeli állapot tervezése és Végrehajtási terv. Testreszabhatja a folyamat kezdő és végpontjait (a sárga rombuszok jelzik a beszállító és az ügyfél végpontjait), és meghatározhatja a szakaszok idővonalát.

Az eszköz lehetővé teszi jegyzetek hozzáadását, fájlok csatolását és célok meghatározását az ellátási és szállítási logisztika vázlatos bemutatásához. A sablonon belül közvetlenül létrehozhat és hozzárendelhet fejlesztési feladatokat.

A ClickUp Whiteboards feladatok nyomon követési és jelentési funkciókkal rendelkezik, így könnyen megállapítható a felelősség egy adott értéklánc-térkép folyamat hatékonyságának javításáért. ?

2. ClickUp automatizált értéklánc-térkép fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp automatizált értéklánc-térkép fehér tábla sablon

Szeretné pontosan azonosítani a fejlesztési lehetőségeket és kiküszöbölni a találgatásokat az értéklánc-térképekből? Bízzon a ClickUp automatizált értéklánc-térkép fehér tábla sablonjában, amely segítségére lesz!

Mivel ez is egy értéklánc-térképészeti elemzési sablon, mint az előző opció, számos olyan előnnyel rendelkezik, amelyek ösztönzik az együttműködést és a csapatmunkát. Az olyan opciók, mint a valós idejű szerkesztés, jegyzetek hozzáadása, valamint a feladatokhoz és a Dokumentumokhoz való kapcsolódás, rengeteg lehetőséget kínálnak a folyamatok szűk keresztmetszeteinek megvitatására.

Ez egy iparági szabványos sablon, amely tartalmazza a szokásos értéklánc-térképészeti gyári szimbólumokat, adatblokkokat, idővonalakat és információáramlási összekötőket, hogy folyamatai végpontjait egymás után elhelyezhesse. Vonja be üzemeltetési vezetőit a sablon használatába, hogy vizualizálhassák és megvitathassák a feldolgozási ciklus legújabb elemeit.

Alapértelmezés szerint a sablon kilenc egyéni mezőt tartalmaz a folyamatokhoz tartozó attribútumok hozzáadásához:

Másodpercek állnak rendelkezésre Osztály Ciklusidő (perc) Feldolgozási idő (napok) Hozzáadott érték idő (perc) Üzemidő (%) Munkavállaló Váltások Változás túlórában (perc)

A sablon két nézetet tartalmaz: a Whiteboard nézetet brainstorminghoz és a Processes nézetet az összes folyamat rögzítéséhez és nyomon követéséhez egy helyen.

3. ClickUp értéklánc-tábla sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp értéklánc-tábla sablon

Az értékáram-hálózat egy termék értékét növelő elsődleges és támogató tevékenységek sorozatát ábrázolja. Ehhez használhatja a ClickUp értékáram-táblát, amely lehetővé teszi a beszerzés, raktározás, HR-tevékenységek és akár az értékesítés utáni szolgáltatások mikroszintű elemzését is.

A megfelelő színkóddal ellátott sablon keretet biztosít egy átfogó értéklánc felépítéséhez. A négyzet alakú mezőkkel határozza meg az elsődleges tevékenységeket, a téglalap alakú mezőkkel pedig a másodlagosakat.

Az Ön feladata, hogy összegyűjtse az Ön termékének előállításához szükséges összes folyamatot, és azokat a megfelelő kategóriákba sorolja a post-it cetlik segítségével. Testreszabhatja az értéklánc áramlását azáltal, hogy összekapcsolja a különböző részlegek, például a tervezés, a gyártás, a forgalmazás, a marketing és az ügyfélszolgálat folyamatait.

Miután ezt megtette, nézze át a térképét, és jelölje meg azokat a területeket, amelyek nem hoznak olyan nagy értéket a vállalatának – ez lehet egy sikertelen hirdetés, elavult program vagy magas szállítási költségek. Dokumentálja eredményeit a sablon Összefoglalás szakaszában.

A sablon használatával kapcsolatos tippekért és tanácsokért használja a Kezdő útmutató nézetet. Gondoskodjon arról, hogy a sablonban frissítse a feladatok állapotát, hogy minden folyamatváltozás bevezetésekor az érintettek tájékoztatást kapjanak.

4. ClickUp érték-kockázati mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp érték-kockázati mátrix sablon

Amikor döntést hoz egy új projekt elvállalásáról vagy egy jelentős változás bevezetéséről a vállalatában, figyelembe kell vennie a kockázatokat és a potenciális hozzáadott értéket. Használja a ClickUp érték-kockázati mátrix sablonját, hogy okos döntéseket hozzon, és prioritást adjon a viszonylag alacsony kockázatú, nagy értékű projekteknek és tevékenységeknek.

A sablon egy érték-kockázati mátrixszal rendelkezik, amely meghatározza a termelési feladatok értéke és komplexitása közötti összefüggést. Váltson a Lista és a Tábla nézetek között, hogy rendszerezze alacsony és magas kockázatú kezdeményezéseit.

A fő listanézet felvázolja az összes ötletét feladatok formájában. Adjon hozzá felelőst minden feladathoz az Alkalmazott, Termék, Admin, Üzleti és Ügyfél nevű kategória egyéni mezők egyikével. Határozza meg az érték, a kockázat és a prioritás szintjét a feladatok osztályozásához.

Használja a másik két lista nézetet – az alacsony értékű listát és a magas értékű listát – az előző nézetben szereplő ötleteinek rendezéséhez. Ezek akkor jönnek jól, ha több tucat feladattal kell dolgoznia.

A Táblázati nézet egy Kanban-tábla, amely a feladatokat kártyákként jeleníti meg és kategóriájuk szerint rendezi őket. A kártyákat más kritériumok alapján is csoportosíthatja, ha a képernyő jobb felső sarkában található Csoportosítás mezőt választja.

Miután felvázolta az összes feladatot, ábrázolja azokat a mátrixban, hogy világos áttekintést kapjon a prioritási feladatokról és azok végrehajtásának ajánlott sorrendjéről.

5. ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablon

Ahogy vállalkozása fejlődik, a korábban hatékony munkafolyamatok elavulhatnak. Ha újra szeretné értékelni a folyamatokat a költséghatékonyság és a termelékenység szempontjából, kezdje el az ellenőrzéseket a ClickUp folyamatellenőrzési és fejlesztési sablonjával.

Ezzel az eszközzel elvégezheti a jelenlegi folyamatok objektív elemzését, pontosan meghatározhatja a hatékonyságot vagy a jövedelmezőséget csökkentő hátrányokat és redundanciákat, valamint bevezethet korrekciós intézkedéseket.

A sablon az audit tervet négy szakaszra bontja:

CATWOE-elemzés: A Customer (ügyfél), Actor (szereplő), Transformation (átalakulás), Worldview (világnézet), Owner (tulajdonos) és Environment (környezet) elemzés rövidítése – ellentmondásos helyzetekben az érdekelt felek perspektívájának egységesítésére szolgál. Modell koncepció: Meghatározza az audit tervét Folyamatelemzés: Felsorolja az ellenőrzendő folyamatokat és az irányadó kritériumokat. Változáskezelés : Felvázolja azokat a megközelítéseket (módszereket és módszereket), amelyeket a jobb folyamatokra való áttéréshez fog használni.

Minden szakaszban feladatok létrehozására, felelősök hozzáadására, valamint a határidők és prioritások beállítására van lehetőség. A ClickUp egyéni mezők segítségével a munkaterületéhez igazodó folyamat- vagy feladatkategóriákat adhat hozzá. A javasolt változtatásokat kilenc állapotcímkével követheti nyomon: Nem kezdődött el, Folyamatban, Befejezett, Teendő, Jóváhagyva, Elutasítva, Felfüggesztve, Törölve, és Archiválva.

6. ClickUp üzleti folyamatfejlesztési projekt chartasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp üzleti folyamatfejlesztési projekt chartasablon

A projektmenedzserek számára a folyamatos folyamatfejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy versenytársaik előtt maradjanak és javítsák az ügyfelek sikereit. A ClickUp üzleti folyamatfejlesztési projekt chartasablonja egy szervezett dokumentumot biztosít a finomított munkafolyamatok tervezéséhez és bevezetéséhez.

Ez a sablon egyszerű táblázatos formátumú. Indítson új kezdeményezést azáltal, hogy megadja a szervezet, a projekt és a vezető(k) adatait. Külön táblázatok állnak rendelkezésre az érdekelt felek és a projektcsapat szerepeinek és felelősségeinek meghatározásához.

Ennek a projektterv-sablonnak a központi eleme az Áttekintés szakasz. Ide kell beírnia a projekt hatókörét, a folyamat kockázatait és problémáit, az előrehaladás mutatóit, a teljesítendő feladatokat és a mérföldköveket.

A folyamatok optimalizálása érdekében részletesen megvizsgálhatja a ciklusidőt, a hibaarányokat vagy az ügyfelek visszajelzéseit, hogy azonosítsa azokat a problémás pontokat, amelyek gátolják a hatékonyságot. Ezeknek a bonyolult folyamatoknak a dokumentálása megkönnyíti a döntéshozó csapat számára a reális fejlesztések javaslatát.

Ha összetett projektfüggőségekkel foglalkozik, javasoljuk a ClickUp naptár- vagy Gantt-diagram nézetének használatát, hogy strukturált ütemtervet készítsen a fejlesztési kezdeményezésekről az értéklánc-térképeken.

7. ClickUp folyamatábrázolási sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatábrázolási sablon

A ClickUp folyamatábrázolási sablon a költségcsökkentés, a hatékonyság javítása és a pazarlás csökkentése felé vezető rövidített út. Ez a sablon részletes betekintést nyújt a folyamatokat alkotó különböző lépések közötti kapcsolatokba, segítve a szűk keresztmetszetek felismerését és kijavítását. ✔️

Ez a feladat sablon lényegében egy 22 alfeladatból álló teendőlista. Mindegyik egy folyamatábrázolási célt képvisel, és rövid utasításokat tartalmaz annak eléréséhez. Például az első alfeladat kiválasztja a fejlesztésre szoruló folyamatot, míg a második megköveteli a szállításban részt vevő munkavállalók azonosítását.

Hagyhat megjegyzéseket, csatolhat mellékleteket, és létrehozhat cselekvési listát magának és csapatának. Használja ki az alábbi öt egyéni mezőt, hogy strukturálja folyamat- és értéklánc-térképezési tevékenységét:

Befejezési arány Folyamatábra típus Folyamat-napirend Folyamatábra link Felelős személy(ek)

A sablon előnye, hogy támogatja a feladatok függőségét – csupán néhány kattintással biztosíthatja, hogy egy adott feladatot csak egy másik feladat befejezése után lehessen elindítani vagy befejezni.

Bármilyen folyamat vagy koncepció ábrázolása kihívást jelent vizuális struktúra nélkül. Próbálja ki a ClickUp táblázati nézetét, hogy gazdag vizuális ábrázolásokat hozzon létre a koncepciók, folyamatok és ötletek közötti kapcsolatokról.

8. ClickUp folyamatfejlesztési projekt chartasablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp folyamatfejlesztési projekt chartasablon

A működési és gyártási értéklánc-térképészeti projektek megfelelő dokumentáció nélkül gyorsan káoszba torkollhatnak. De nem akkor, ha a ClickUp folyamatfejlesztési projekt chartasablonja támogatja Önt! ?

Ez az egyszerű sablon arról szól, hogy ki mit kell tennie, és a sikert hogyan lehet mérni a kialakított mutatók segítségével. Nézzük meg, hogyan.

Vegyünk például egy kutyatáp-gyártót, amely gyakran szembesül hús szennyeződéssel. A folyamat javítása itt egy kézmosó állomás telepítése a húskezelők számára és a légáramlás javítása.

Ebben az esetben a menedzser (nevezzük Timnek) a sablont először az érdekelt felek, például a befektetők, beszállítók, gépkezelők, élelmiszer-minőségi mérnökök és szállítók meghatározására fogja használni. Ezután Tim javaslatot tesz a megoldásra, leírva a siker mutatóit, a munka hatókörét és a várható eredményeket.

A sablon segít felsorolni a fokozatos eredményekhez vezető mérföldköveket. Példánkban az első mérföldkő a húsellátási idők optimalizálása lehet a környezeti hatások minimalizálása érdekében. Tim a sablonban meghatározhatja, ki felel a folyamatért, hogy biztosítsa a csapat átláthatóságát.

Az iparágtól függetlenül fontolja meg a „mi lenne, ha” forgatókönyvek és a lehetséges megvalósítási kockázatok felvételét a chartába. Aktiválja a ClickUp Ismétlődő feladatok funkcióját, hogy rendszeresen ellenőrizhesse és biztosíthassa, hogy a javasolt folyamatok a tervek szerint alakulnak.

9. Értéklánc-térkép sablon a 24Slides-tól

A 24Slides értéklánc-térkép sablonja segít a folyamatok vizualizálásában és a szűk keresztmetszetek azonosításában.

Olyan egyszerű struktúrát keres, amely lehetővé teszi a termék végfelhasználóhoz való eljuttatásához szükséges folyamatok megjelenítését? A 24Slides áramlásábrázolási sablonja pontosan az, amire szüksége van.

Ez a PowerPoint-sablon nem rendelkezik fejlett együttműködési és kommunikációs eszközökkel, de több mint elegendő lehet a folyamatok vizualizálásához és a szűk keresztmetszetek azonosításához egy prezentáció során.

A sablon nyolc diából áll, amelyek mindegyike tartalmaz egy értéklánc-térképet a folyamatok különböző aspektusainak ábrázolásához. Hozzon létre idővonalakat, hogy meghatározza, mennyi időbe telik a termék szállítása, százalékos arányban mutassa be a fejlesztéseket, és határozza meg, mely folyamatok hordozzák a legnagyobb értéket.

Ez a sablon teljesen testreszabható. Változtassa meg a diák sorrendjét, szerkessze a színpalettát, változtassa meg a betűtípust, és adjon hozzá vonzó vizuális elemeket, hogy a prezentációt a közönségéhez igazítsa.

10. Értéklánc-térkép sablon a VisualParadigm-tól

Használja a VisualParadigm értéklánc-térkép elemzési sablonját a folyamataihoz, és nézze meg, hogyan javíthatja azokat.

A folyamatok hatékonyságának javítása nem könnyű feladat – alaposan meg kell vizsgálnia a munkafolyamatokat, és figyelnie kell minden apró részletre, legyen az a megrendelések ellátása vagy a létesítmény elhelyezkedése. A VisualParadigm értékáram-térkép létrehozására szolgáló sablonja lehetővé teszi, hogy mindezt ne nulláról kezdje.

A sablon színes, előre elkészített értéklánc-térképeket tartalmaz, amelyek segítségével egyszerűen, a megfelelő mezőbe beírva a megfelelő információkat, vizualizálhatja folyamatait. Egyetlen lapon áttekintheti a kritikus folyamatokat, az erőforrás-területeket és a termelési becsléseket.

Ez a sablon elég sokoldalú ahhoz, hogy minden iparágban használható legyen. Az online szerkesztő számos testreszabási lehetőséget kínál: változtassa meg az alakzatokat, színeket, betűtípusokat és nyilakat, hogy a elrendezés az Ön igényeinek megfeleljen.

Ha elkészült, a sablont különböző formátumokban mentheti, többek között JPG, PDF, PNG és SVG formátumban.

Értéklánc-térkép sablonok: a részletekben rejlik a titok

Képzelje el az értéklánc-térképezést úgy, mintha mikroszkóp alatt vizsgálná a folyamatait: minden apró részletet megfigyel, hogy kiszűrje a szabálytalanságokat és a hatékonysági hiányosságokat, és meglássa, hogyan lehet azokat kijavítani. Az általunk bemutatott sablonok szilárd alapot nyújtanak a folyamatok szabályozásához és fejlesztéséhez, reális megközelítéssel.

A folyamatok elemzéséhez más eszközökre is szükség van, például folyamatábrákra és munkaterv-sablonokra – ezeket a ClickUp-on találja meg, amely több mint 1000 sablonopciót kínál különböző részlegek számára! ?