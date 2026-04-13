Jak konsolidovat nástroje bez ztráty dat

Průměrná organizace využívá přibližně 275 aplikací SaaS.
A u větších podniků? Tam se tento počet vyšplhá v průměru až na 660.
Ačkoli tyto nástroje měly původně řešit problémy, vytvořily „daň z fragmentace“ – týmy tráví více času přepínáním mezi záložkami než dokončováním úkolů. Největší překážka při úklidu tohoto nepořádku? Strach ze ztráty historických dat a kontextu uvězněných v těchto zastaralých aplikacích.
Tento průvodce vás provede procesem přesunu vašich operací do jediného sjednoceného pracovního prostoru, aniž by došlo ke ztrátě jediného řádku dat.
🧠 Zajímavost: „Silo“ bylo původně doslova jámou nebo stavbou pro skladování obilí. Teprve později se z něj stala dokonalá metafora pro týmy a data odříznutá od zbytku firmy.
Proč migrace z více nástrojů představují riziko ztráty dat
Konsolidace nástrojů funguje pouze tehdy, pokud se přenesou všechny úkoly, komentáře, přílohy a vlastní pole. Stačí jeden chybějící údaj a ztratíte data i okamžitý pracovní kontext.
Problém: každý nástroj ukládá data svým vlastním způsobem a žádný z nich mezi sebou nativně nekomunikuje. To je rozptýlení kontextu. Vaše práce je rozptýlena napříč tolika systémy, že žádný z nich neposkytuje ucelený přehled. Váš tým nakonec přepíná mezi aplikacemi, hledá soubory a znovu zadává stejnou aktualizaci na třech místech, jen aby zkontroloval stav projektu.
Právě tato nesoulad je příčinou ztráty dat během migrace. Tady je to, čemu čelíte:
- Nekompatibilní datové modely znamenají ztrátu polí: „Projekt“ v jednom nástroji v jiném neexistuje. Vlastní pole, hierarchie a metadata se při přesunu nezachovají
- Přílohy a komentáře se nepřesouvají společně: Soubory zůstávají na discích, komentáře v dokumentech a konverzace v chatu. Zřídka se migrují jako jeden balíček
- Duplicitní záznamy vytvářejí konfliktní verze: Stejný úkol existuje v několika systémech s odlišnými stavy, vlastníky nebo termíny splnění. Nebudete vědět, který z nich je správný
- Automatizace se přeruší bez varování: Pracovní postupy propojující dva nástroje tiše selžou v okamžiku, kdy jeden z nich zmizí
- Žádný jediný zdroj pravdy znamená žádnou odpovědnost: Když jsou data roztroušena všude, nikdo neví, co je aktuální, a ničemu nelze věřit
Zbytek tohoto průvodce vám ukáže, jak neutralizovat každé z těchto rizik ještě předtím, než vaše data opustí zdrojový systém.
📮 ClickUp Insight: Každý čtvrtý zaměstnanec používá čtyři nebo více nástrojů jen proto, aby si vytvořil kontext v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně na Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby pracovaly.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy.
Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě dostupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
📮 ClickUp Insight: Každý čtvrtý zaměstnanec používá čtyři nebo více nástrojů jen proto, aby si vytvořil kontext v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně na Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby pracovaly.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy.
Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě dostupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
Před migrací proveďte audit svých současných nástrojů a dat
Než exportujete jediný soubor, potřebujete kompletní přehled všech nástrojů, typů dat a pracovních postupů, se kterými váš tým pracuje. Přeskočením tohoto kroku se týmy často v polovině migrace dozvídají, že celé čtvrtletí poznámek o klientech bylo uloženo v nástroji, na který nikdo nezapomněl zahrnout.
Postup provedení auditu:
- Vytvořte seznam všech aktivně používaných nástrojů, včetně oficiálních aplikací i stínového IT, jako jsou osobní tabule a jednorázové tabulky. Zeptejte se přímo každého týmu, místo abyste se spoléhali na seznam licencí od IT. Lidé vytvářejí provizorní řešení, která nikdy nejsou zdokumentována
- Zjistěte, jaká data každý nástroj obsahuje: Úkoly, projekty, dokumenty, komentáře, přílohy, záznamy o čase, vlastní pole, automatizace a integrace. Pokud je to v nástroji, patří to na seznam
- Určete primární zdroj pro každý typ dat: Pokud stav projektu sledují dva nástroje, rozhodněte se hned, který z nich bude mít přednost. Nejistota v tomto bodě vede později k duplicitním záznamům
- Každý nástroj zařaďte do kategorie „ponechat“, „konsolidovat“ nebo „vyřadit“: Nemusí se migrovat úplně všechno. Některá data jsou prostě zastaralá a jejich přesunem se jen přenáší nepořádek dál
- Každému nástroji přiřaďte odpovědnou osobu: Pro každý nástroj potřebujete kontaktní osobu, která po migraci ověří, zda jsou data úplná. Bez odpovědné osoby zůstanou mezery nepovšimnuté
Tento audit také odhalí nadměrné používání nástrojů – hromadění překrývajících se aplikací, které fragmentují kontext a zpomalují týmy. Nemůžete konsolidovat to, co jste nekatalogizovali. 🛠️
💡 Tip pro profesionály: Před migrací spusťte v každém nástroji report „poslední aktivity“. Většina platforem zobrazuje, kdy byl záznam naposledy upraven. Cokoli, co nebylo změněno déle než 6 měsíců, je kandidátem na archivaci, nikoli na migraci. Zmenší to rozsah migrace a sníží množství zbytečných dat, které váš tým zdědí v novém systému.
Mapujte datové modely a pracovní postupy napříč platformami
Každý nástroj má svůj vlastní slovník.
To, co jedna aplikace nazývá „sekcí“, může být v jiné „skupinou“ a ve třetí „seznamem“. Mapování polí je proces přiřazování každé vlastnosti ve zdrojových nástrojích k její ekvivalentní vlastnosti v cílovém nástroji.
Mapování datového modelu
- Mapování polí: Spárujte každé vlastní pole, stav, značku a vlastnost s jejich ekvivalentem na cílové platformě pomocí tabulky
- Mapování hierarchie: Zaznamenejte, jak se projekty, úkoly a podúkoly promítají napříč systémy (hloubka vnoření se liší podle nástroje)
- Mapování vztahů a závislostí: Propojené úkoly, překážky a vztahy nadřazenosti a podřízenosti vyžadují explicitní zpracování, jinak dojde k jejich tichému narušení
Mapování pracovních postupů a automatizace
- Seznam všech aktivních automatizací: spouštěče, podmínky a akce pro každý nástroj
- Identifikujte integrace, které propojují nástroje: middlewarová propojení, nativní integrace, synchronizace založené na API
- Rozhodněte se, které automatizace pracovních postupů je třeba přebudovat a které zrušit: Některé pracovní postupy existují pouze kvůli omezením nástrojů a po konsolidaci již nebudou potřeba
💟 Výhoda ClickUp: Chcete systematicky přebudovat své pracovní postupy? Využijte ClickUp Automations. Získáte tak jediný dashboard, na kterém uvidíte všechny aktivní i neaktivní automatizace ve vašem pracovním prostoru, a to podle umístění.
A pokud nechcete začínat od nuly, ClickUp Brain, nejkontextovější vrstva umělé inteligence, vám umožní popsat, co chcete automatizovat, v běžné angličtině. Poté pro vás vytvoří vlastní pole umělé inteligence!
Před přesunem data vyčistěte a odstraňte duplicity
Přenos nečistých dat pouze přesouvá nepořádek na novou adresu, proto je nezbytné udržovat správnou datovou hygienu. Deduplikace dat znamená vyhledání a sloučení záznamů, které se objevují na více místech, takže přenášíte pouze jednu čistou verzi.
- Odstraňte zastaralé záznamy: archivované projekty bez budoucí referenční hodnoty, testovací úkoly, záznamy s placeholdery
- Sloučte duplicitní záznamy: Vyberte nejúplnější verzi, pokud stejný úkol existuje ve více nástrojích
- Standardizujte konvence pojmenování: Nejednotné názvy projektů a štítky stavu způsobují chyby při mapování během importu
- Normalizujte hodnoty polí: Data by měla mít jednotný formát a možnosti v rozevíracích nabídkách by se měly shodovat s možnostmi cílové platformy
- Ověřte integritu příloh: Ujistěte se, že propojené soubory stále existují a jsou přístupné – nefunkční odkazy migraci nepřežijí
👎 Nejděsivější část auditu nástrojů
Než dokončíte seznam všech neautorizovaných tabulek a izolovaných projektových tabulek, pravděpodobně si uvědomíte, že platíte za desítky nesouvislých aplikací.
Pokud váš audit odhalí obrovskou hromadu technologií – a vy víte, že vaše firma roste – začněte s ClickUp Small Business Suite.
Místo pouhého přesunu starých dat do nových úložišť vám Suite umožňuje konsolidovat vaše operace do jediného Converged AI Workspace. Stručně řečeno:
- Okamžitě nahraďte více než 6 aplikací: Projekty, dokumenty, chat, tabule, CRM a sledování času – to vše je nativně integrováno na jednom místě, což vašemu týmu poskytuje skutečně jediný zdroj pravdivých informací
- Přestaňte platit za samostatné AI: Není třeba auditovat ani spravovat samostatné AI nástroje za 20 $ měsíčně. Získáte okamžitý přístup k prémiovým modelům, jako jsou Claude, Gemini a ChatGPT, přímo ve vašem pracovním prostoru
- Získejte pomoc s migrací na podnikové úrovni: Přechod nemusíte zvládat sami. Součástí balíčku jsou vyhrazené hodiny podpory a průvodce pro začlenění
Podívejte se, jak tato malá firma sjednotila více než 6 aplikací:
⭐️ Bonus: Ze 6 nástrojů na 1: Jak společnost path8 Productions ušetřila čas a snížila náklady na aplikace
Vyberte si migrační strategii, která omezí narušení provozu
Plán migrace dat popisuje, kdy a jak budou data přesunuta ze starých nástrojů na novou platformu. Nejlepší volba závisí na velikosti vašeho týmu, objemu dat a toleranci k výpadkům:
|Big bang
|Přeneste vše najednou během krátkého přechodového období
|Malé týmy s jednoduchými daty
|Higher: pokud se něco pokazí, má to dopad na všechno
|Postupné/inkrementální
|Migrujte jeden nástroj nebo tým po druhém v průběhu několika týdnů
|Větší organizace, více zdrojových nástrojů
|Nižší náklady na fázi: vyžaduje dočasné paralelní systémy
|Paralelní provoz
|Provozujte starý a nový systém souběžně a poté proveďte přechod
|Pracovní postupy kritické pro chod firmy
|Nejnižší riziko pro data: nejvyšší provozní náklady
|Hybridní
|Kombinujte přístupy podle nástroje na základě složitosti
|Konsolidace více nástrojů s různou mírou složitosti
|Středně náročné: vyžaduje jasné plánování pro každý nástroj
Ať už si vyberete cokoli, mějte na paměti tyto osvědčené postupy pro migraci dat:
- Vždy nejprve proveďte pilotní projekt: Vyberte jeden tým nebo jeden nástroj, proveďte migraci, ověřte ji a získané poznatky využijte k vylepšení procesu
- Vytvořte plán pro případ vrácení zpět: Přesně definujte, jak byste postupovali v případě selhání migrace, včetně zachování aktivního přístupu ke zdrojovému nástroji
- Sdělte časový plán: Použijte šablonu pro řízení změn, aby všichni zúčastnění věděli, kdy se jejich nástroj přepne do režimu pouze pro čtení a kdy bude nová platforma spuštěna
Pokud potřebujete hotový rámec, který vám pomůže udržet migraci na správné cestě, použijte šablonu plánu řízení změn ClickUp.
Je strukturován podle modelu ADKAR, jednoho z nejčastěji používaných rámců pro řízení organizačních změn. Každá fáze – povědomí, touha, znalost, schopnost a posílení – přímo odpovídá tomu, v jaké fázi migračního procesu se váš tým nachází.
Šablona obsahuje předem připravené skupiny úkolů pro posouzení a plánování, provedení změn a monitorování změn a zlepšování. Každá skupina obsahuje vlastní úkoly, podúkoly, přidělené osoby a termíny, takže každý pracovní tok má svého vlastníka a termín.
Chraňte svá data během exportu, přenosu a importu
Právě při samotném přesunu (exportu, přenosu, importu) dochází k fyzické ztrátě dat. Soubory se při exportu zkracují, při přenosu dochází k poruchám kódování a při importu dochází k tichému vyřazení záznamů kvůli neshodám v polích.
Ochranná opatření při exportu:
- Před exportem proveďte kompletní zálohu každého zdrojového nástroje – zálohy uložte odděleně, abyste měli čistou kopii pro případ, že by import poškodil data
- Exportujte v nejbohatším dostupném formátu (export přes API zachovává více metadat než CSV)
- Ověřte úplnost exportu porovnáním počtu záznamů s celkovými počty v zdrojovém nástroji
Ochranná opatření při přenosu:
- Pro citlivá data používejte šifrované způsoby přenosu
- Vyhněte se ručnímu kopírování a vkládání u čehokoli, co přesahuje triviální datové sady, protože to jinak vede k lidským chybám ve velkém měřítku
Ochranná opatření při importu:
- Nejprve proveďte testovací import s malým datovým souborem, abyste zkontrolovali mapování polí a propojení příloh
- Pokud jsou k dispozici, použijte nativní importní nástroje cílové platformy, protože zvládají okrajové případy lépe než obecné nahrávání
- Zaznamenávejte každou chybu při importu, místo abyste je přeskočili – přeskočené chyby se stávají neviditelnou ztrátou dat
👀 Věděli jste? Ve zprávě Auvik o IT trendech uvedlo 61 % organizací, že odhalí neautorizované SaaS aplikace alespoň jednou měsíčně, a 23 % uvedlo, že tak činí každý týden. To znamená, že audit migrace často odhalí nástroje, které oficiální seznam vůbec neobsahoval.
Ověřte migrovaná data pomocí odsouhlasení
Migrace nekončí dokončením importu. Sladění je proces, při kterém se ověřuje, zda se všechny záznamy, přílohy a vztahy přenesly beze změn, často s využitím interního kontrolního seznamu.
- Porovnejte počet záznamů: Celkový počet úkolů, projektů a dokumentů ve zdrojovém a cílovém systému – nesrovnalosti naznačují chybějící záznamy
- Namátková kontrola kritických záznamů: Ručně otevřete projekty s vysokou prioritou a ověřte, zda byla všechna pole, komentáře a dílčí úkoly převedeny správně
- Testování automatizací: Spusťte každou znovu vytvořenou automatizaci a ověřte, zda funguje správně s reálnými daty
- Projděte si protokoly výjimek: Zkontrolujte řádek po řádku, zda neobsahují vynechané záznamy, varování o zkrácení polí a nesrovnalosti ve formátu
- Získejte souhlas zainteresovaných stran: Nechte kontaktní osobu každého nástroje potvrdit, že data jejího týmu vypadají kompletně, než zdroj vyřadíte z provozu
Proveďte to, dokud jsou zdrojové nástroje ještě přístupné. Jakmile deaktivujete staré účty, bude obnovení chybějících dat mnohem obtížnější.
💡 Tip pro profesionály: Ruční kontrola tisíců migrovaných záznamů řádek po řádku je jistý způsob, jak něco přehlédnout. Místo toho, abyste trávili hodiny hledáním prázdných polí nebo nefunkčních pracovních postupů, nasadte ClickUp Super Agent, který za vás udělá tu nejtěžší práci.
Protože tito agenti specializovaní na konkrétní oddělení (jako jsou superagenti pro řízení projektů ) mají k dispozici celý kontext pracovního prostoru, můžete je požádat, aby ve vašich importovaných datech vyhledali anomálie.
Díky tomu se z namáhavého, několik dní trvajícího ručního auditu stane rychlá konverzace, která zajistí, že váš nový pracovní prostor bude bezchybný ještě předtím, než se k vám připojí zbytek týmu.
Sladěte svůj tým a zabraňte budoucímu rozšiřování nástrojů
I technicky dokonalá migrace selže, pokud nemáte strategii řízení změn, která by týmu pomohla novou platformu přijmout. A pokud od prvního dne nezavedete správu dat, dojde k opětovnému rozrůstání nástrojů.
Zavedení a řízení změn:
- Včas vysvětlete „proč“: Upozorněte na náklady spojené s roztříštěností – ztracený čas při přepínání mezi aplikacemi, duplicitní práce, zmeškané aktualizace –, aby migrace působila jako úleva
- Uspořádejte praktické školení: Nechte účastníky vytvořit si vlastní pracovní postupy v prostředí pro spolupráci, místo aby se jen dívali na ukázku někoho jiného
- Určete v každém týmu koordinátory migrace: kontaktní osobu, která bude v prvních týdnech odpovídat na dotazy
Správa dat k zabránění opětovnému rozptýlení:
- Zaveďte správu IT a proces schvalování nástrojů: Žádosti o nové aplikace procházejí posouzením, aby se ověřilo, že daná potřeba již není pokryta
- Naplánujte čtvrtletní revize softwarové infrastruktury: Zkontrolujte, zda se znovu neobjevily stínové nástroje, abyste se vyhnuli skrytým nákladům spojeným s neřízeným rozšiřováním aplikací
- Vyřaďte staré nástroje s pevným termínem: Pokud necháte staré nástroje aktivní „pro případ potřeby“, je jisté, že je někteří členové týmu budou i nadále používat
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují svou sadu nástrojů na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují svou sadu nástrojů na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Jak přejít z více nástrojů na ClickUp bez ztráty dat
Přechod z více nástrojů na jednu platformu bez ztráty dat je jednodušší, pokud cílová platforma již pokrývá všechny funkce, které vaše staré nástroje zpracovávaly samostatně.
Sloučte veškerou svou práci na jedno místo díky integrovanému AI pracovnímu prostoru ClickUp. Kombinuje řízení projektů, dokumenty, chat a reporting. Navíc má kontextovou AI a agenty zabudované do každého z vašich pracovních postupů.
Takto funguje každý krok výše uvedeného procesu v ClickUp:
1. Zachovejte hierarchie pomocí nativních importérů
ClickUp nabízí nativní importéry pro Asanu, Trello, Monday.com, Jiru, Wrike, Todoist a Basecamp.
- Hluboké mapování: Automaticky synchronizuje tabule, stavy, přiřazené osoby, vlastní pole, komentáře a přílohy, přičemž zachovává vaši historii beze změny
- Univerzální kompatibilita: Použijte nástroj pro import tabulek pro soubory Excel, CSV nebo JSON s asistovaným mapováním, který podporuje nástroje bez přímého API
2. Zrcadlete komplexní data pomocí vlastních polí
Dokonale replikujte svou stávající datovou strukturu. Před importem znovu vytvořte své jedinečné datové body pomocí vlastních polí ClickUp.
- Datová parita: Obnovte rozevírací seznamy, vzorce, data a vztahy, abyste zajistili, že vaše stávající data budou v novém systému na správném místě
- Automatické vytváření: Importér Jira například rozpozná vaše stávající pole v Jira a během migrace za vás vytvoří odpovídající pole v ClickUp
3. Přestavte pracovní postupy pomocí nativních automatizací
Odstraňte potřebu middlewaru třetích stran a ručních předávek. Využijte ClickUp Automations k oživení vašich migrovaných dat.
- Zděděná logika: Nastavte spouštěče na úrovni prostoru nebo složky, aby se pravidla automaticky aplikovala na každou migrovanou úlohu, čímž ušetříte hodiny ručního nastavování
- Plynulé předávání: Automaticky měňte přiřazené osoby nebo priority na základě aktualizací stavu, čímž napodobíte chování vašich starých specializovaných nástrojů
4. Centralizujte znalosti pomocí ClickUp Docs
Skoncujte s únavou z „přepínání mezi záložkami“. Místo toho, abyste používali samostatnou aplikaci pro dokumentaci, přeneste svůj obsah přímo do ClickUp Docs.
5. Urychlete zapracování nových zaměstnanců pomocí ClickUp Brain
Minimalizujte fázi „kde to všechno je?“ po migraci. ClickUp Brain, naše integrovaná kontextová pracovní AI, propojuje lidi, práci a znalosti ve vašem pracovním prostoru.
- Inteligentní shrnutí a vyhledávání: Využijte AI k převedení měsíců migrovaných komentářů do okamžitých shrnutí a použijte přirozený jazyk k nalezení rozhodnutí ukrytých v importovaných dokumentech nebo historii chatu
- Automatické generování: Okamžitě generujte popisy úkolů nebo seznamy dílčích úkolů na základě nestrukturovaných poznámek, které jste přenesli ze starších nástrojů
6. Ověřte integritu pomocí dashboardů ClickUp
Důvěřujte, ale ověřujte. Vytvořte si dashboard pro porovnávání, abyste mohli sledovat průběh migrace v reálném čase.
- Kontrola kvality: Vytvořte vizuální karty na ClickUp Dashboards, abyste mohli porovnat očekávaný počet záznamů se skutečným počtem importovaných dat a označit úkoly s chybějícími metadaty
- Zprávy pro zainteresované strany: Exportujte zprávy o průběhu migrace a stavu dat ve formátu PDF, abyste vedení informovali o stavu přechodu
Sjednoťte a konsolidujte s ClickUp
Skutečnou hodnotou není jen to, že máte kam data uložit – jde o to, že softwarová konvergence eliminuje hlavní příčinu nadměrného rozšiřování nástrojů.
Jakmile budou projektové řízení, dokumenty, komunikace a AI na jednom místě, už takovou migraci nikdy nebudete potřebovat.
Začněte s ClickUp a celý proces konsolidace proveďte v jediném pracovním prostoru. ✨
Často kladené otázky
Malé týmy s čistými daty, které procházejí konsolidací SaaS, mohou být hotové za pár dní, zatímco větší organizace provádějící postupnou migraci napříč odděleními mohou potřebovat několik týdnů.
Metoda „big bang“ přesouvá všechna data najednou během jediného přechodového okna: je to rychlejší, ale riskantnější. Postupná migrace přenáší data po částech, vždy jeden nástroj nebo tým, což vám umožňuje zachytit a opravit problémy mezi jednotlivými fázemi.
Automatizované nástroje spolehlivě zvládnou převod většiny strukturovaných dat, ale v okrajových případech, jako jsou komplexní mapování polí a ověřování příloh, je stále nutná ruční kontrola.
Obnovte data z úplné zálohy, kterou jste vytvořili před zahájením, zkontrolujte protokoly chyb importu, abyste zjistili, které záznamy selhaly, odstraňte příčinu a znovu spusťte import pouze pro dotčený datový soubor.