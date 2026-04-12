Z 6 nástrojů na 1: Jak společnost Path8 Productions ušetřila čas a snížila náklady na aplikace

Rozvoj malého podniku je málokdy čistý a lineární proces. Obvykle k němu dochází náhodou.
Vezmete si jeden projekt, pak další, a najednou už nejste jen freelancer.
Pro Pata Hendersona, zakladatele bostonské společnosti path8 Productions, s sebou přechod na plnohodnotnou agenturu zabývající se produkcí videí přinesl skrytou daň: roztříštěnost nástrojů.
Aby Path8 dokázalo držet krok s poptávkou, muselo se potýkat s obrovským a nesourodým technologickým stackem. Pro řízení projektů používalo SmartSheet, pro sledování času Toggl, pro dokumenty Dropbox Paper a pro komunikaci Slack. Nástrojů přibývalo, ale efektivita klesala.
Zde je návod, jak se Path8 vymanilo z kolotoče, konsolidovalo své technologické řešení do ClickUp a získalo zpět svůj týden.
Problém s „frankensteinovským“ technologickým stackem
Když se tým pohybuje rychlým tempem, často se nakupuje software, který řeší jeden konkrétní problém najednou. Výsledek? Síť aplikací, které spolu odmítají komunikovat.
Největším problémem pro Path8 byla nesoulad mezi místem, kde se plánovala práce, a místem, kde se skutečně odehrávaly konverzace.
Jak jsme rostli, prostě jsem přidával další nástroje. Plánování projektů jsme měli v SmartSheetu, ale nikdo z týmu SmartSheet ve skutečnosti nekontroloval. Lidé si jen psali na Slacku: „Hele, jak jsme na tom?“ Takže pak musíte věci aktualizovat na dvou místech.
Jak jsme rostli, prostě jsem přidával další nástroje. Plánování projektů jsme měli ve SmartSheetu, ale nikdo z týmu ho ve skutečnosti nekontroloval. Lidé si jen psali na Slacku: „Hele, jak jsme na tom?“ Takže pak musíte věci aktualizovat na dvou místech.
Jak jsme rostli, prostě jsem přidával další nástroje. Plánování projektů jsme měli v SmartSheetu, ale nikdo z týmu SmartSheet ve skutečnosti nekontroloval. Lidé prostě psali na Slacku: „Hele, jak jsme na tom?“ Takže pak musíte věci aktualizovat na dvou místech.
Protože tyto samostatné seznamy a nástroje pro sledování nemohly mezi sebou komunikovat, tým musel spravovat nesouvislé informační silo, což prakticky znemožňovalo synchronizaci pracovního toku bez neustálých ručních aktualizací.
Toto dvojité zadávání dat dosáhlo vrcholu během rozsáhlého projektu s 30 videi, který přetížil starší nástroje společnosti Path8 až za hranici jejich možností. Rozsah práce byl prostě příliš velký a složitý na to, aby se dal efektivně spravovat v SmartSheetu.
Překážka jménem Slack: Jak překonat loajalitu k aplikaci
Přechod na nové nástroje obvykle selže, když se týmy nechtějí vzdát svých oblíbených komunikačních aplikací.
Když si Pat uvědomil, že tým potřebuje jediný zdroj pravdivých informací, byl ClickUp jasnou volbou. Jediná velká překážka, která stála v cestě jeho zavedení? Loajalita týmu ke Slacku.
Pro mě byl nejdůležitější Slack. Slack byl prostě úžasný. Náš tým Slack miluje. Říkal jsem si, že můžeme používat ClickUp pro řízení projektů, ale Slack budeme používat dál, protože ho všichni milují. A pak, když jsem se dostal do ClickUp a uviděl chat, řekl jsem si: „Dobře, tohle je v podstatě Slack. To zvládneme.“
Pro mě byl nejdůležitější Slack. Slack byl prostě úžasný. Náš tým Slack miluje. Říkal jsem si, že můžeme používat ClickUp pro řízení projektů, ale Slack budeme používat dál, protože ho všichni milují. A pak, když jsem se dostal do ClickUp a uviděl chat, řekl jsem si: „Dobře, tohle je v podstatě Slack. To zvládneme.“
Co bylo skutečným zlomem? K tomuto přechodu nemuseli obětovat svou historii ani firemní kulturu.
Tým dokázal importovat celý svůj Slack: importy, kanály i konverzace včetně drobných emoji reakcí. 💪🏽
Tým dokázal importovat celý svůj Slack: importy, kanály i konverzace včetně drobných emoji reakcí. 💪🏽
Pracujte chytřeji: Správa více než 50 projektů
Konsolidace nástrojů jim nepřinesla jen úsporu peněz za předplatné.
Zásadně to změnilo, kolik práce dokázal tento štíhlý tým zvládnout. Místo toho, aby hledali zadání v jedné aplikaci, záznamy o čase v jiné a žádali o aktualizace ve třetí, Path8 vše centralizoval. Poslechněte si to přímo od týmu. 👇🏼
Staňte se „AI-native“: bez nutnosti učení
Technologický svět je posedlý umělou inteligencí, ale pro majitele malé firmy zaměřené na videoprodukci není zvládnutí složitých AI pokynů realistické.
Patův přístup k AI byl zcela pragmatický.
Přiznávám, že jsem na velmi nízké úrovni. Dokud jsem neměl ClickUp, neměl jsem v telefonu žádnou aplikaci s umělou inteligencí.
Přiznávám, že jsem na velmi nízké úrovni. Dokud jsem neměl ClickUp, neměl jsem v telefonu žádnou aplikaci s umělou inteligencí.
Místo externích nástrojů s umělou inteligencí využil Pat interní AI ClickUp k vyřešení velmi specifického provozního problému: odpovídání na opakující se dotazy týmu.
Vytvořil AI agenta, který funguje jako interní znalostní báze společnosti. Poté zřídil speciální kanál pro přímé zprávy, aby s ním mohl tým komunikovat, a bota láskyplně pojmenoval „Mr. Systems“.
Nyní, kdykoli má člen týmu otázku ohledně procesu nebo pracovního postupu, stačí poslat soukromou zprávu panu Systemsovi. Bot okamžitě vyhledá správnou odpověď přímo z firemní dokumentace, čímž zcela vyřadí Pata z procesu a eliminuje každodenní „daň za přerušování“ v jeho rozvrhu.
Jak napodobit úspěch Path8: 5 rychlých příkladů ClickUp
K konsolidaci vašich technologií a vytvoření vysoce efektivního pracovního prostředí nepotřebujete rozpočet na úrovni velkých podniků.
S ClickUp Small Business Suite můžete přesně napodobit postup společnosti Path8 a vytvořit si vlastní centralizované řídicí centrum.
Zde je návod, jak navrhnout efektivní a na hodnotách založený pracovní postup pro váš vlastní tým:
1. Posilte svůj tým pomocí agentů s umělou inteligencí
Začněte se standardními operačními postupy (SOP) a wiki vaší společnosti. Díky agentům v ClickUp je můžete proměnit v interaktivní samoobslužné znalostní báze.
Pomocí nástroje Agent Builder popište své potřeby jednoduchým jazykem a vytvořte si agenta na míru, který bude přímo ve vašem pracovním prostoru. Nebo zapněte agenty s automatickými odpověďmi ve vašem pracovním prostoru.
Pokud má člen týmu dotaz ohledně nějakého procesu, stačí mu poslat soukromou zprávu a dostane přesnou a okamžitou odpověď přímo z vašich interních dokumentů. To umožňuje vašemu týmu samostatně vyhledávat informace a šetří tak drahocenný čas vedení.
2. Zrychlete výstupy pomocí kontextové AI
Kromě samostatných agentů spočívá skutečná síla balíčku Small Business Suite v tom, že ClickUp Brain je integrován přímo tam, kde se vaše práce skutečně odehrává.
Místo ručního procházení dlouhých vláken, abyste se dostali do obrazu, můžete okamžitě generovat aktualizace pomocí AI v rámci jednotlivých úkolů a přesně zjistit, co se změnilo, zatímco jste byli pryč.
Tyto informace můžete dokonce agregovat a generovat souhrny na vysoké úrovni přímo ve svých řídicích panelech pro správu projektů a v zobrazení seznamů, čímž vedení poskytnete jasný přehled o stavu celého portfolia během několika sekund. Pokud někdy ztratíte přehled o konkrétním souboru nebo konverzaci, vyhledávání Enterprise Search založené na umělé inteligenci vám umožní najít přesně to, co potřebujete, ve všech vašich úkolech, dokumentech a chatech, a to pomocí přirozených dotazů.
Konečně můžete své konverzace proměnit v okamžité úkoly díky AI Notetaker, který shrnuje vaše schůzky a automaticky extrahuje klíčové body do úkolů připravených k provedení.
3. Propojte chat přímo se svou prací
Udržet váš tým dokonale sladěný není nemožný úkol! Stačí jen přesunout konverzace tam, kde se nacházejí skutečné výstupy.
Díky integraci vaší každodenní komunikace do ClickUp Chat je každá zpráva, rychlá aktualizace a nahrávka obrazovky propojena s příslušným úkolem.
Díky tomu si každý, kdo se zapojí do projektu, může okamžitě přečíst historii a pochopit kontext, což eliminuje nutnost prohledávat různé aplikace pro zasílání zpráv, aby našel chybějící informace.
4. Navrhněte automatizovaný projektový pipeline
Chcete vytvořit vizuální, automatizovaný pracovní postup, který lze snadno škálovat až na desítky souběžných projektů?
Začněte tím, že si pomocí vlastních stavů (například „Příprava scénáře“, „Ve fázi úprav“ nebo „Kontrola klientem“) zmapujete přesné fáze provozu. Poté využijte přehledný náhled na tabuli v ClickUp Tasks, aby vedení mohlo na první pohled okamžitě posoudit stav každého projektu.
Nakonec přidejte automatizace, aby se při změně stavu úkolu automaticky přiřadil a informoval příslušný člen týmu, čímž zajistíte plynulé předávání úkolů.
Zde je ukázka pracovního postupu pro prodej v praxi. 🧰
5. Sjednoťte provoz pomocí nativního sledování času
Díky nativní funkci sledování času integrované do platformy ClickUp mohou vaši zaměstnanci a externí spolupracovníci zaznamenávat odpracované hodiny přímo v rámci úkolů, na kterých právě pracují.
Tato hladká integrace poskytuje vysoce přesná data pro plánování kapacit, zjednodušuje fakturaci klientům a zajišťuje, že každá minuta tvrdé práce je zaznamenána v jediném centrálním hubu.
Závěr: Přestaňte přeskakovat mezi různými softwarovými platformami
Pro štíhlý tým, který chce dosáhnout výsledků nad rámec svých možností, není plýtvání časem na přepínání mezi softwarovými nástroji přijatelnou variantou.
Společnost path8 Productions dokázala, že rozšiřování podnikání nemusí znamenat jen hromadění dalších aplikací.
Tím, že se zbavili svého „frankensteinovského“ technologického stacku a konsolidovali 6 nesourodých nástrojů do jednoho, vybudovali efektivní centrum poháněné umělou inteligencí, které zvládá i ty nejnáročnější úkoly.
Nyní jsou rutinní úkoly automatizované, tým je dokonale sehraný a Pat se konečně může vrátit k tomu, co umí nejlépe: vytváření úžasných videí!