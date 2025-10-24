Proč ClickUp miluje malé podniky a proč malé podniky milují ClickUp

V ClickUp nejsou malé podniky jen dalším segmentem zákazníků. Jsou důvodem, proč existujeme. Náš zakladatel, Zeb Evans, založil ClickUp jako podnikavý podnikatel, který osobně pocítil bolest rozrůstající se práce. Žonglování s příliš mnoha nástroji, příliš mnoho práce a nedostatek času soustředit se na to, co je opravdu důležité: budování něčeho skvělého. Proto je podpora malých podniků jádrem všeho, co děláme.
Jak říká Zeb:
Malé podniky jsou srdcem příležitostí. Vytvořili jsme ClickUp, aby podnikatelé mohli trávit méně času rutinní prací a více času budováním svých snů. Jsme posedlí tím, abychom pomáhali malým a středním podnikům uspět.
Vytvořeno pro malé podniky
Sada ClickUp Small Business Suite je určena pro ty, kteří jednají, snílky a týmy, které věci realizují. Takto vám pomůžeme proměnit chaos v přehlednost:
- Nahraďte více než 20 aplikací jedním pracovním prostorem: Konec roztříštěnosti práce. Už žádné přeskakování mezi projektovým managementem, chatem, dokumenty, sledováním času a desítkami dalších nástrojů. ClickUp vše spojuje do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí, který vašemu týmu poskytuje jediný zdroj pravdivých informací.
- Automatizujte pomocí AI: Nechte AI a agenty ClickUp zvládnout opakující se úkoly, připomínky a reportování. Uvolněte si čas, abyste se mohli soustředit na růst, nikoli na rutinní práci.
- Přehled v reálném čase: Díky přizpůsobitelným dashboardům a živým reportům vždy víte, co se ve vaší firmě děje. Už nemusíte prohledávat e-maily nebo tabulky, abyste získali potřebné informace.
Skutečné výsledky od skutečných podniků
Pat Henderson, zakladatel a výkonný producent společnosti path8 Productions, říká:
Trávili jsme příliš mnoho času aktualizací různých systémů, které spolu nekomunikovaly. To nás zpomalovalo a zvyšovalo riziko, že nám něco unikne.
Po přechodu na ClickUp nahradil Patův tým šest samostatných nástrojů, zkrátil dobu schůzek a aktualizací o 60 % a hladce přešel na nový systém za méně než osm týdnů.
Získejte příručku, kterou používají tisíce malých a středních podniků k konsolidaci svých technologií, získání zpět nespočet hodin drahocenného času a eliminaci rozptýlení práce. ⬇️
AI, která rozumí vašemu podnikání
ClickUp Brain je váš neustále dostupný obchodní asistent. Učí se vaše pracovní postupy, propojuje vaše data a pomáhá vám automatizovat procesy specifické pro vaše podnikání. Ať už potřebujete generovat zprávy, shrnout schůzky nebo spustit automatizace, umělá inteligence ClickUp vám pomůže.
A je neuvěřitelně snadné jej používat. Chápeme, že vedení podniku je práce na plný úvazek, která neponechává čas na to, abyste se stali odborníky na AI. ClickUp nabízí okamžitě použitelné funkce AI a agenty, kteří přinesou hodnotu hned od prvního dne, bez nutnosti programování.
🧩 Archiv šablon:Začněte na plné obrátky s těmito pěti základními šablonami ClickUp pro malé podniky:
Podpora, která je jako rodina
Víme, že malé podniky potřebují víc než jen software; potřebují partnera. Proto ClickUp nabízí živé školení 1:1, prémiovou podporu a odborné konzultace, které vám pomohou nastavit váš pracovní prostor a optimalizovat vaše operace.
Takto zajišťujeme, že z každé utracené koruny získáte maximální hodnotu a že plně využíváte více než 20 pracovních aplikací, které máte k dispozici v sadě nabízené ClickUp.
🗣️ Hlas zákazníka: Zde je názor jednoho z uživatelů na G2:
Clickup má mnoho jedinečných funkcí a doplňků, které v jiných PM aplikacích nenajdete, jako je sledování času, vestavěný chat a rozsáhlé možnosti správy zdrojů. Pokud jste malá firma nebo startup, Clickup nabízí mnoho šablon a snadných způsobů, jak začít, aniž byste museli trávit hodiny investováním do vlastního nastavení. Získáte tak pocit velkého přizpůsobení v přístupnějším produktu.
Proč malé a střední podniky přecházejí na ClickUp
Podle společnosti McKinsey malé podniky v USA dosahují pouze 47 % produktivity větších firem – tento rozdíl nesouvisí s talentem, ale s přístupem k nástrojům a systémům, které lze škálovat.
ClickUp vyrovnává podmínky.
Starý způsob:
- Více než 20 nespojených aplikací
- Ruční, opakující se procesy
- Nejasné předávání úkolů a ztráta kontextu
- Zastavený růst
Způsob ClickUp:
- Jeden sjednocený pracovní prostor
- Automatizované pracovní postupy založené na umělé inteligenci
- Hladká spolupráce a přehlednost
- Škálovatelný a efektivní růst
Připojte se k více než 2 milionům týmů, které mění pojetí práce
ClickUp si získal důvěru malých podniků i globálních značek, včetně Siemens, Chick-fil-A, Wayfair a dalších. S více než 25 000 nadšenými recenzemi a hodnocením 4,6 hvězdiček je jasné: ClickUp je platforma vytvořená pro podniky, které chtějí dosáhnout více s méně.
Jste připraveni získat zpět svůj čas?`
Získejte bezplatnou příručku Small Business Playbook a podívejte se, jak vám ClickUp může pomoci konsolidovat vaše technologické vybavení, automatizovat pracovní postupy a plně využít potenciál vašeho podnikání.
Malé podniky jsou naší vášní. S ClickUp získáte sílu více než 20 aplikací, inteligenci umělé inteligence a podporu týmu, který fandí vašemu úspěchu. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zažijte budoucnost práce – vytvořenou pro vás.