Jak využívat umělou inteligenci bez technického týmu

Je čas na upřímnost. S každým měsícem, o který odkládáte zavedení umělé inteligence, se zvětšuje propast mezi výkonem vašeho týmu a tím, čeho je ve skutečnosti možné dosáhnout.
Váš tým vynakládá svou cennou tvůrčí energii spíše na rutinní práci než na strategii.
Většina týmů se domnívá, že využívání umělé inteligence bez technického zázemí znamená spokojit se s méně kvalitními výsledky.
Malé podniky, které potřebují umělou inteligenci , to pociťují nejvíce a nemají přístup k pokročilým technologiím, protože diskuse se točí hlavně kolem technicky náročných implementací.
Skutečnou překážkou však nejsou dovednosti, ale roztříštěná práce rozložená mezi příliš mnoho nesourodých nástrojů. Tento problém je tak běžný, že 45 % zaměstnanců v průzkumu společnosti McKinsey uvedlo, že hladká integrace pracovních postupů by zvýšila jejich každodenní využívání umělé inteligence.
Tento průvodce vás krok za krokem provede tím, jak přesně využívat umělou inteligenci i bez technického týmu. Naučíte se základy automatizace bez programování, vytvoříte svůj první pracovní postup, budete měřit skutečné výsledky a vyhnete se běžným chybám, které potkávají i ty nejmotivovanější týmy. 🙌
Proč si netechnické týmy nemohou dovolit čekat na umělou inteligenci
Pokud jste vedoucí provozu nebo manažer v malé firmě, pravděpodobně víte, jaké to je sledovat, jak konkurence postupuje rychleji, zatímco vaše vlastní týmy uvízly v manuálních pracovních postupech.
Ale nejde jen o vás. Podle průzkumu OECD v současné době využívá generativní AI pouze 20–30 % malých a středních podniků.
Ačkoli důvody sahají od problémů s integrací až po bezpečnostní hrozby, zdá se, že s překážkami v oblasti umělé inteligence se potýká snad každý. Malé podniky si však na to stále nemohou dovolit čekat.
A tady je důvod:
❗️V sázce je vaše konkurenceschopnost, ne jen nějaký trend: Až 72 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti datové strategie varuje , že bez zavedení umělé inteligence podniky zcela zkrachují, a 54 % se aktivně obává, že odklad zavedení je bude stát jejich konkurenční výhodu
❗️Každý den platíte obrovskou „cenu za produktivitu“: Obchodní profesionálové využívající umělou inteligenci dokážou za hodinu vypracovat o 59 % více dokumentů a celkově se ukázalo, že umělá inteligence zvyšuje produktivitu zaměstnanců až o 66 %
❗️Návratnost investic je již prokázána (a vaši konkurenti z toho těží): 74 % organizací uvádí kladnou návratnost investic u svých zavedených implementací umělé inteligence; konkrétně u malých podniků 87 % uvádí, že jim umělá inteligence pomáhá rozšiřovat provoz, zatímco 86 % zaznamenalo zvýšení marže
❗️Váš tým to chce využívat: Na rozdíl od obav, že umělá inteligence vyvolává všeobecnou nejistotu ohledně pracovních míst, 71 % zaměstnanců uvádí, že zavedení umělé inteligence ve skutečnosti zvýšilo jejich spokojenost v práci a podpořilo jejich kariérní růst
Dobře, takže teď už víte, že to musíte udělat. Pojďme se podívat na to, jak na to.
Co umělá inteligence ve skutečnosti znamená pro týmy bez technického zázemí
Diskuse o umělé inteligenci je plná technického žargonu, který běžné uživatele z podnikové sféry odrazuje.
Netechnické týmy při výběru vhodného softwaru často trpí „paralýzou z analýzy“. Výsledkem je nákup nesourodých nástrojů (tzv. „tool sprawl “), které tým matou a roztříštějí každodenní práci (tzv. „work sprawl “).
Správný nástroj musí odfiltrovat rušivé vlivy a zvládnout složitost v pozadí. Podívejme se na nástroje, které jsou obecně dostupné pro týmy, které chtějí zavést umělou inteligenci bez vlastního technického týmu:
Rozsáhlé jazykové modely a chatboty
Velké jazykové modely jsou systémy vycvičené na obrovském množství textu, které čtou, píší, shrnují a odpovídají na otázky v přirozeném jazyce.
V praxi to znamená, že váš tým může klást otázky, vytvářet obsah nebo shrnovat informace, aniž by k tomu potřeboval technické znalosti. Běžné chatboty používané v podnikání však nestačí, protože nerozumí kontextu vaší práce. Fungují izolovaně, bez přístupu k vašim projektům, úkolům nebo interním znalostem.
Proto týmy často končí tím, že kopírují a vkládají kontext do samostatných nástrojů, což práci ztěžuje, místo aby ji usnadňovalo.
Skutečná hodnota se projeví až ve chvíli, kdy bude mít AI přístup k vaší skutečné práci, aby mohla odpovídat na otázky týkající se konkrétních úkolů, shrnovat aktuální informace a generovat výstupy na základě kontextu vašeho týmu, nikoli na základě obecných vstupních údajů.
Zde je příklad toho, jak dobře si umělá inteligence poradí s kontextem, a to na příkladu ClickUp AI. ⬇️
Pracovní postupy a automatizace bez nutnosti programování
Právě automatizace bez programování proměňuje umělou inteligenci z něčeho zajímavého v něco užitečného.
V zásadě jde o jednoduchý logický systém: když se něco stane, nástroj provede určitou akci. Tyto pracovní postupy se skládají ze tří složek: spouštěče, podmínky a akce.
Například když se změní stav úkolu, systém může automaticky přiřadit dalšího odpovědného pracovníka, aktualizovat související údaje nebo informovat příslušnou osobu. Díky těmto drobným automatizacím již není nutné neustále vše koordinovat ručně.
Bez automatizace pracovních postupů tráví týmy značné množství času opakujícími se úkoly, jako jsou upomínky, aktualizace a předávání úkolů. Díky automatizaci se tyto procesy stávají konzistentními a spolehlivými.
Zásadní je, aby se váš tým i nadále věnoval rozhodování a kreativní práci, zatímco systém převezme rutinní úkoly, které celý proces zpomalují.
AI agenti, kteří uvažují a jednají vaším jménem
AI agenti představují další krok za hranicemi automatizace.
Místo toho, aby se agent řídil pouze předem stanovenými pravidly, dokáže sledovat dění ve vašich pracovních postupech, pochopit souvislosti a podniknout kroky v rámci vámi stanovených mezí.
Nepřemýšlejte o něm jako o pouhém nástroji, ale spíše jako o integrovaném pomocníkovi. Agent dokáže rozpoznat, kdy se něco zaseklo, všimne si, když chybí nějaké informace, nebo rozpozná vzorce napříč úkoly a konverzacemi. Na základě toho může zasáhnout tím, že přidělí úkoly, upozorní na rizika nebo navrhne další krok.
Rozdíl je sice nepatrný, ale podstatný:
- Automatizace reaguje na konkrétní spouštěče
- Agenti neustále věnují pozornost
To znamená méně ruční kontroly a méně věcí, které by mohly uniknout pozornosti, zejména s tím, jak se váš tým a pracovní zátěž rozrůstají.
📮 Zjištění ClickUp: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % pak uvádí, že opakující se úkoly jim zabírají alespoň 40 % dne.
To je téměř polovina pracovního týdne (41 %), kterou věnujeme úkolům, které nevyžadují příliš strategického uvažování ani kreativity (jako jsou například e-maily s upomínkami 👀).
Pro malé a střední podniky má umělá inteligence za úkol odstranit tu zbytečnou práci, která vše zpomaluje.
Produkční společnost path8 Productions se při svém růstu dostala do slepé uličky. Práce byla roztříštěna mezi aplikace Smartsheet, Slack, Toggl a Dropbox Paper. Producenti trávili čas kopírováním aktualizací mezi jednotlivými systémy, místo aby posouvali projekty vpřed.
Místo toho, aby na ten chaos navrstvili umělou inteligenci, celý systém přepracovali.
Vše sjednotili do balíčku ClickUp Small Business Suite a vytvořili tak propojené pracovní prostředí, ve kterém mohou umělá inteligence, automatizace a pracovní postupy skutečně spolupracovat.
⚡ Dopad
Poslechněte si to přímo od zakladatele Pata Hendersona. 👇🏼
- Přehled v reálném čase nad plánováním, komunikací a evidencí odpracované doby
- 6 nástrojů nahrazeno jedním sjednoceným pracovním prostorem
- O 60 % méně času stráveného přípravou na týmové schůzky (z 30–60 minut na přibližně 10 minut)
- Plné nasazení za méně než 8 týdnů díky podpoře ClickUp
Jak posoudit připravenost vašeho týmu na umělou inteligenci
Jaká je ta nejhorší chyba, kterou týmy při zavádění umělé inteligence dělají? Snaží se novou technologii nasadit na chaotické a nejasně definované procesy.
Protože umělá inteligence chaotické procesy nevyřeší. Naopak je odhalí.
Pokud jsou vaše pracovní materiály roztříštěné mezi e-mailovými konverzacemi, tabulkami a nesouvislými aplikacemi, váš tým již čelí problému rozptýleného kontextu. Lidé tráví hodiny hledáním informací, přepínáním mezi nesouvislými aplikacemi a opakováním stejných aktualizací na více místech.
V takovém prostředí nemá umělá inteligence k dispozici žádné spolehlivé podklady. :
- Nemůže automatizovat to, co není jasně definováno
- Z roztříštěných dat nedokáže vyvodit žádné závěry
- A pokud vaše pracovní postupy nejsou propojené, nemůže to zajistit hladký průběh
Než bude umělá inteligence schopna přinést užitek, je třeba vaši práci strukturovat a centralizovat. Právě to rozhoduje o tom, zda umělá inteligence pomůže, nebo jen přidá další zmatky.
K tomu si zhodnoťte svou připravenost v těchto třech oblastech:
- Přehlednost procesů: Můžete krok za krokem popsat své opakovatelné pracovní postupy, aby systém přesně věděl, co má dělat
- Dostupnost dat: Vaše údaje jsou uloženy v jednotném pracovním prostředí, nikoli roztříštěné v jednotlivých aplikacích
- Otevřenost týmu: Váš tým vnímá nové technologie jako užitečný nástroj, nikoli jako ohrožení svých pracovních míst
Zde je šablona pro posouzení potřeb, která vám pomůže:
👉🏽 Máme další trumfy v rukávu! V našem Průvodci umělou inteligencí pro malé firmy najdete podrobný návod, jak pomocí umělé inteligence zjednodušit vaše pracovní postupy.
Konkrétní úkoly, které mohou netechnické týmy automatizovat pomocí umělé inteligence
Zírat na prázdnou obrazovku a snažit se přijít na to, co přesně by tato technologie měla ve vaší konkrétní pracovní pozici umět, je frustrující.
Pravdou je, že malé podniky nemají problém s přístupem k umělé inteligenci. Ale jak ji uplatnit v reálných pracovních procesech? To už je o něco složitější.
Nástroj tak leží ladem, zatímco váš tým dál vykonává stejnou manuální práci:
- Sestavování pravidelných aktualizací a zpráv
- Psaní e-mailů od začátku
- Procházení dlouhých diskusních vláken za účelem nalezení rozhodnutí
K této změně dochází, když se umělá inteligence uplatní při řešení konkrétních překážek, s nimiž se během dne potýkáte.
Kde začít: praktické příklady použití, které můžete okamžitě realizovat
K tomu, abyste poznali přínos, nepotřebujete žádné složité nastavení. Začněte automatizací manuálních procesů, které váš tým opakovaně provádí:
- Psaní prvních verzí: Vytvářejte zápisy z jednání, projektové zadání a odpovědi na e-maily, aniž byste museli začínat s prázdnou stránkou
- Třídění příchozích požadavků: Pročítání příchozích podání nebo zpráv a jejich předávání příslušné osobě na základě obsahu nebo priority
- Shrnutí dlouhých diskusí: Z dlouhých konverzací vyberte rozhodnutí, úkoly a překážky, aniž byste museli číst každou zprávu
- Aktualizace stavu projektů: Prohlédněte si aktivity v rámci jednotlivých úkolů a zjistěte, čemu je třeba věnovat pozornost, co je ohroženo a co je již hotové
👋🏾 Chcete si to vyzkoušet? Podle Zeba Evanse, zakladatele a generálního ředitele společnosti ClickUp, je to jediný případ využití umělé inteligence, který byste si rozhodně neměli nechat ujít. Seznamte se s živou inteligencí od Ambient Agents!
Jak si vybrat správné nástroje umělé inteligence, aniž byste měli technické znalosti
Bez podpory IT oddělení se hodnocení složitých softwarových platforem jeví jako nemožné.
Přidáním pátého bodového řešení do svého technologického portfolia nechtěně způsobíte „AI sprawl“ – neplánované šíření nástrojů umělé inteligence bez dohledu, strategie nebo kontroly nad stopou umělé inteligence ve vaší organizaci.
A výsledek? Váš tým se potýká s dalším přihlášením, dalším datovým silem a dalším systémem, o který se musí starat.
Konkurenční výhodou je zde umělá inteligence, která vám pomůže sjednotit vaše technologické řešení a eliminovat nutnost technického nastavování. Při hodnocení softwaru si položte následující otázky:
|Co je třeba zhodnotit
|Otázky, které byste si měli položit
|Jak to vypadá v praxi
|Nativní integrace
|Potřebujeme k tomu samostatnou aplikaci nebo se musíme zvlášť přihlašovat?Musíme do ní vkládat data, aby byla užitečná?Je k dispozici tam, kde se již pracuje?Bude ji tým přirozeně používat každý den?
|Umělá inteligence je přímo integrována do vašeho pracovního postupu (úkoly, dokumenty, chat) bez nutnosti používat další nástroje a bez zbytečných komplikací
|Vnímání kontextu
|Rozumí našim projektům, úkolům a konverzacím? Dokáže odpovídat na otázky, aniž bychom museli vkládat kontext? Odráží skutečnou práci, nebo jde jen o obecné výstupy? Dokáže přesně identifikovat překážky nebo pokrok?
|Umělá inteligence využívá data z reálného pracovního prostředí k poskytování přesných a relevantních odpovědí bez nutnosti ručního zadávání
|Použitelnost bez programování
|Zvládne to rychle nastavit i uživatel bez technických znalostí? Vyžadují pracovní postupy programování nebo psaní skriptů? Můžeme případné problémy opravit nebo upravit sami? Bude to vyžadovat průběžnou technickou podporu?
|Kdokoli z týmu může nastavovat a spravovat pracovní postupy bez pomoci vývojářů
|Skutečný dopad na pracovní postupy
|Jaký úkol to vlastně eliminuje? Snižuje to počet kroků, nebo jen urychluje jednu část? Jsou výstupy použitelné bez rozsáhlých úprav? Spouští to automaticky další kroky?
|Tento nástroj eliminuje rutinní práci a snižuje potřebu manuální koordinace v rámci týmu
|Konsolidace zásob
|Může to nahradit nástroje, za které již platíme? Sníží to počet přepínání mezi aplikacemi? Zjednoduší to náš pracovní postup? Můžeme se zbavit integrací nebo předplatných?
|Méně nástrojů, méně integrací a jednodušší, lépe propojený systém
Jak krok za krokem nastavit své první pracovní postupy s umělou inteligencí
Vytvoření automatizovaného procesu od nuly může na začátečníky působit odstrašujícím dojmem.
Odkládáte zavedení nové metody a vracíte se ke starým, osvědčeným manuálním postupům. Domnělá náročnost učení vás odrazuje od toho, abyste si ušetřili hodiny práce v budoucnu.
Jako integrované pracovní prostředí pro umělou inteligenci sdružuje ClickUp vaše projekty, dokumenty, chat, přehledy a pracovní postupy na jedné platformě.
To znamená, že umělá inteligence nezůstává stranou. ClickUp Brain je přímo integrován do vašich pracovních postupů a má přístup ke stejným datům, která váš tým využívá při práci. Vidí úkoly, rozumí konverzacím, nahlíží do dokumentů a funguje přímo v rámci pracovního toku.
Právě to je skutečným motorem jejího rozšíření. Když je umělá inteligence integrována do systému, není třeba žádný další krok k jejímu „využití“.
Nejde o pouhé kopírování a vkládání. Stává se to nedílnou součástí pracovního procesu, ať už jde o vytváření aktualizací, shrnování aktivit nebo podporu při plnění úkolů.
Zde jsou tři praktické pracovní postupy z ClickUp, které můžete rychle nastavit a z nichž každý kombinuje automatizaci, umělou inteligenci a provádění úkolů agenty.
1. Automatizujte stavy úkolů, abyste se zbavili nutnosti ručního sledování
Jedním z nejčastějších úskalí je ruční aktualizace stavů a sledování postupu jednotlivých úkolů. To můžete vyřešit pomocí jednoduché automatizace v ClickUp.
Jak to nastavit:
- Přejděte do svého seznamu nebo prostoru a otevřete Automatizace
- Klikněte na „Vytvořit automatizaci“
- Vyberte spouštěč, například: Když se stav změní na „Ve schvalování“
- Přidejte akci, například: Přiřadit dalšího vlastníka (např. recenzenta nebo manažera) Změnit stav na další fázi Odeslat oznámení nebo komentář
Příklad pracovního postupu: Jakmile je úkol označen jako „Dokončeno“ → automaticky přiřadit kontrolu kvality → informovat recenzenta
Pokud v ClickUp přidáte pole AI, umělá inteligence tuto část zvládne sama. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
2. Využijte umělou inteligenci k automatickému shrnutí novinek o projektu
Týdenní aktualizace a zprávy o stavu jsou časově náročné, protože vyžadují shromažďování informací z různých zdrojů. Právě v tom vám pomůže ClickUp Brain .
Jak to nastavit:
- Otevřete seznam, složku nebo prostor, ve kterém se váš projekt nachází
- Zmiň se o Brainu pomocí @
- Požádejte systém, aby: Shrnul nedávnou činnost, vyzdvihl dokončené úkoly a identifikoval překážky či rizika
Tento příkaz můžete spustit také v dokumentu ClickUp, chatu ClickUp nebo úkolu ClickUp a generovat tak strukturované aktualizace.
Příklad zadání: „Shrň všechny aktualizace úkolů z tohoto týdne, včetně dokončených položek, překážek a dalších kroků.“ Namísto vytváření zpráv od nuly stačí zkontrolovat a upravit souhrny vygenerované umělou inteligencí. Postupem času se z toho stane váš standardní postup při podávání zpráv o stavu.
3. Využijte Super Agents ke sledování práce a spouštění akcí
Automatizace se řídí pravidly. Super agenti v ClickUp se postarají o vše, co se těmito pravidly neřídí.
Jedná se o agenty, které nevyžadují programování a které můžete nakonfigurovat ve svém pracovním prostoru tak, aby sledovaly aktivitu na základě vámi definovaných podmínek. Po nastavení fungují samostatně, nepřetržitě sledují úkoly, dokumenty a konverzace a v případě splnění daných podmínek podnikají příslušné kroky, jako je označení zastavené práce, upozornění na chybějící údaje nebo spuštění dalšího kroku.
Jak to nastavit:
- Otevřete nástroj Super Agent Builder a vytvořte nového agenta
- Definujte cíl a pokyny agenta srozumitelným jazykem (na co má dávat pozor a jak se má chovat)
- Nastavte rozsah výběrem prostorů, složek nebo seznamů, které má sledovat
- Uveďte příslušný kontext a zdroje, jako jsou úkoly, dokumenty a konverzace, na které by se agent měl odvolávat
- Definujte podmínky nebo vzorce, které má systém vyhledávat, například zablokované úkoly, chybějící informace nebo zadrženou práci
- Nastavte akce, které se mají provést, jakmile budou tyto podmínky splněny, například: zveřejnění komentáře nebo označení problému, upozornění nebo výzva odpovědné osoby, případně vytvoření navazujících úkolů nebo dalších kroků
- Otestujte agenta na malém pracovním postupu a doladěte jeho pokyny, než jej nasadíte v širším měřítku
Příklad: Úkol nebyl aktualizován již 3 dny → pracovník jej označí → upozorní vlastníka → v případě potřeby vytvoří následnou úlohu
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak můžete vytvořit a pracovat se Super Agentem:
Krátká poznámka k vašemu prvnímu pracovnímu postupu s umělou inteligencí
Nemusíte automatizovat všechno najednou. Začněte s jedním opakovatelným pracovním postupem, při kterém dochází k neustálé ztrátě času, jako jsou aktualizace stavu, předávání úkolů nebo schvalování.
Zmapujte, jak to funguje dnes. Poté do systému začleňte:
- K provádění předvídatelných úkonů, jako je přiřazování odpovědných osob nebo posouvání úkolů vpřed, využijte automatizace
- Využijte AI k vytváření shrnutí, aktualizací nebo prvních návrhů na základě skutečných aktivit
- Využijte Super Agents k monitorování pracovního postupu a zasáhněte, když se něco zasekne nebo něco chybí
Vytvořte ho jednou, otestujte na několika úkolech a vylepšujte ho podle toho, jak ho váš tým ve skutečnosti využívá. Poté postup opakujte u dalšího pracovního postupu.
Časté chyby v oblasti umělé inteligence, kterých se dopouštějí netechnické týmy
Malé podniky často spěchají s nasazením nových technologií, aniž by měly jasnou strategii řízení.
Hrozí, že citlivá firemní data budou zpřístupněna externím modelům třetích stran. Týmy automaticky zveřejňují vygenerovaný obsah bez předchozí kontroly, což vede k trapným chybám a podkopává důvěru klientů.
Vyhněte se těmto častým úskalím při implementaci:
- Pokusit se změnit všechno najednou: Snaha automatizovat všechny procesy současně vede k vyhoření
- Výběr technických nástrojů: Spoléhání se na software, který skrytě vyžaduje API klíče nebo podporu vývojářů
- Ignorování kvality dat : Očekávat skvělé výsledky na základě roztříštěných a nesouvislých informací
- Vynechání lidské kontroly: Zveřejňování vygenerovaných návrhů bez kontroly stylu nebo správnosti
- Považování nastavení za neměnné: Neúprava pokynů a pracovních postupů v souladu s vývojem vaší firmy
Výhoda ClickUp: Zaměření na umělou inteligenci zároveň znamená, že ve všem klademe bezpečnost na první místo. ClickUp je vyvinut v souladu s osvědčenými standardy, jako jsou SOC 2, ISO 27001, soulad s GDPR a připravenost na HIPAA, a zahrnuje přísné kontroly toho, jak jsou vaše data ukládána, jak k nim přistupujeme a jak jsou chráněna. To se vztahuje i na umělou inteligenci. Což znamená:
- ClickUp AI se NEUČÍ na datech z vašeho pracovního prostoru
- Partneři v oblasti umělé inteligence mají smluvní povinnost neuchovávat vaše údaje
- Údaje sdílené s modely jsou omezené a po zpracování se mažou
- Umělá inteligence funguje na principu učení v kontextu, nikoli na základě trénování na vašich datech
Data ve vašem pracovním prostředí zůstávají v bezpečí, funkce umělé inteligence fungují v kontrolovaném prostředí a vaše údaje nejsou bez vašeho svolení využívány k trénování externích modelů.
Jak měřit úspěšnost umělé inteligence bez technických znalostí
Bez komplexní analýzy se zdá nemožné prokázat návratnost investic do nového softwaru.
Opouštíte užitečné nástroje, protože jejich skutečný dopad na podnikání zůstává pro vedení neviditelný. Bez konkrétních údajů nemůžete jejich náklady ospravedlnit.
Sledujte tyto měřitelné ukazatele:
- Ušetřený čas: Sledujte, kolik času zabral konkrétní úkol před zavedením a kolik po něm
- Objem výstupů: Zjistěte, o kolik se zvýšil počet vypracovaných zpráv nebo odpovědí za stejné časové období
- Snížení počtu chyb: Sledujte pokles počtu zmeškaných předání a opomenutých následných kroků
- Přijetí v týmu: Sledujte, zda tým dané funkce skutečně denně využívá
- Rozšíření pracovního postupu: Sledujte, kdy členové týmu začnou tento postup uplatňovat při řešení nových problémů
Jak vám ClickUp pomůže
Při sledování výše uvedených ukazatelů můžete výkon svého týmu okamžitě vizualizovat pomocí dashboardů ClickUp, které nevyžadují programování.
Díky více než 50 přizpůsobitelným kartám a souhrnům generovaným umělou inteligencí vám pomůže jasně ukázat, kolik hodin práce vaší týmu tato nová technologie ušetří. Vedení tak získá nezpochybnitelný důkaz o zvýšení výkonu a efektivity. 🤩
Pokud chcete konkrétně pochopit využití umělé inteligence, agentická analytika vám ukáže, kolik agentů je právě aktivních, kteří z nich podávají nejlepší výkon a kolik milníků již bylo splněno.
Vytvořte si ještě dnes své automatizované pracovní prostředí
Většina malých podniků nemá problém s nástroji. Mají problém se systémy.
Práce je roztříštěná mezi různými aplikacemi, procesy se odehrávají jen v hlavách lidí a koordinace se stává skrytou zátěží, která vše zpomaluje.
ClickUp Small Business Suite byl vyvinut, aby tento problém řešil jiným způsobem.
Díky sjednocení úkolů, dokumentů, chatu, přehledových panelů a umělé inteligence do jediného systému získá váš tým jednotné místo, kde může plánovat, realizovat a udržovat vzájemnou koordinaci. Automatizace se postarají o rutinní práci. Umělá inteligence vám pomůže porozumět a vytvářet. Super agenti zajišťují plynulý chod celého systému.
Právě tam dochází ke změně.
Nepotřebujete další software. Potřebujete systém, který funguje. 🚀
Často kladené otázky ohledně využívání umělé inteligence bez technického týmu
Jednoduchá automatizace se řídí pevně stanovenými pravidly, která nastavíte tak, aby spouštěla konkrétní akce. Umělá inteligence interpretuje kontext, vytváří nový obsah a přijímá rozhodnutí, která nebyla výslovně naprogramována.
Ano, pokud si vyberete nástroje s bezpečnostními funkcemi na podnikové úrovni a oprávněními založenými na rolích, které zajišťují, že informace zůstanou uvnitř platformy. Například ClickUp zpracovává dotazy přímo ve svém pracovním prostředí, takže vaše data nejsou bez vašeho souhlasu nikdy odesílána do externích modelů.
Většina týmů dokáže svůj první automatizovaný pracovní postup nastavit a začít z něj těžit během jediného pracovního dne. Výrazné výsledky se obvykle dostaví během několika týdnů pravidelného každodenního používání.