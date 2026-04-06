Využijte Gemini na maximum s ClickUp AI

ClickUp nebo Gemini? Nemusíte si vybírat.
Váš tým používá Google Workspace a Gemini je v něm integrováno. Díky tomu je ClickUp ještě cennější, ne méně.
Gemini je vrstva umělé inteligence pro produktivní aplikace Google: chytřejší e-maily, lepší dokumenty, souhrny schůzek. ClickUp AI je vrstva inteligence pro to, jak vaše týmy skutečně řídí práci: projekty, sprinty, dashboardy, koordinace mezi týmy a autonomní agenti.
Gemini vylepšuje artefakty. ClickUp AI řídí systém, kterému tyto artefakty slouží. Společně pokrývají všechny oblasti a všechny uživatele.
Čtěte dál a zjistěte, jak můžete s ClickUp AI vytěžit více z Gemini.
Jak funguje ClickUp AI
ClickUp AI je kompletní sada funkcí umělé inteligence zabudovaných do platformy, kde vaše týmy již řídí práci.
Místo toho, aby AI fungovala jako samostatný doplněk bez kontextu vaší práce, nabízí vám ClickUp první konvergovaný AI pracovní prostor na světě — kde AI hluboce rozumí vašim úkolům, dokumentům a konverzacím, aby vám poskytla relevantní, kontextovou a časově úspornou podporu ve všech částech vašeho pracovního toku.
Toto je to, co to umožňuje:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaná inteligentní vrstva uvnitř ClickUp. Díky ní je celý pracovní prostor chytřejší pro každého uživatele a každý připojený nástroj.
- @mention Brain : Představte si Brain jako svého inteligentního asistenta, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Brain můžete označit jako spolupracovníka v jakémkoli úkolu, dokumentu nebo chatu a požádat ho o pomoc na požádání.
- Ambient Answers : V rámci ClickUp AI automaticky odpovídá na otázky v chatu a vláknech komentářů, takže lidé nemusí přepínat mezi kontexty a dělat to sami
- Kontextová inteligence: Kontextová AI od Brain monitoruje veškerou práci, aby průběžně zaznamenávala a aktualizovala znalostní báze
- Enterprise Search : Zadejte dotaz v přirozeném jazyce a získejte odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu, komentářů a příloh. Respektuje oprávnění k pracovnímu prostoru
- Vlastní pole AI: Pole, která se automaticky vyplňují na základě obsahu úkolu: sentiment, hodnocení priority, zařazení do kategorie a shrnutí. Není třeba zadávat žádné pokyny
📮 ClickUp Insight: 47 % týmů neměří dopad AI a pouze 10 % sleduje výsledky pomocí reálných metrik. V mnoha případech vedoucí pracovníci často nevidí, kde AI nástroje přinášejí hodnotu, pokud vůbec nějakou. ClickUp Brain to mění tím, že přináší AI do jednoho sjednoceného pracovního prostoru, kde je každá akce, aktualizace a výstup propojen. A dopad je viditelný: více než 150 000 společností, včetně Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM a Fortinet, používá ClickUp Brain k dosažení měřitelných výsledků. Týmy hlásí až 88% úsporu nákladů, 1,1 dne ušetřeného času týdně a 3× rychlejší dokončení úkolů, protože Brain nahrazuje desítky nesouvislých nástrojů jednou AI, která funguje v rámci celého jejich pracovního toku.
Super agenti
Super agenti v ClickUp jsou první agenti na světě na úrovni člověka. To znamená, že stejně jako lidé jsou schopni komplexního uvažování a autonomního provádění úkolů. Můžete s nimi zacházet jako s AI spoluhráči. Nakonfigurujte je pomocí pokynů, spouštěčů, nástrojů, znalostí a paměti prostřednictvím nástroje Super Agent Builder v ClickUp.
Můžete je označit, přiřadit jim úkoly, poslat jim soukromou zprávu v chatu a dokonce je @zmínit přímo tam, kde pracujete. Oni pak samostatně podniknou potřebné kroky k dokončení přidělené práce.
A to nejlepší? Jakmile agenta vytvoříte, nemusíte mu dávat pokyny při každém kroku. A můžete s ním také přirozeně chatovat, abyste vylepšili jeho výstupy.
Každé oddělení ve vaší společnosti má k dispozici předem připravené balíčky agentů, které jsou připraveny k použití s ClickUp Accelerator:
|Oddělení
|Agenti
|Řízení projektů
|Agent pro příjem, agent pro přidělování, agent pro projektové řízení, agent pro živé odpovědi
|Marketing
|Agent pro briefy, agent pro obsah, agent pro značku, agent pro živé informace
|Produkt a vývoj
|Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers
|HR
|Agent pro zapracování nových zaměstnanců, agent pro kontrolu pulsu, agent pro školení, agent pro živé odpovědi
|Vedení
|Agent pro připomenutí cílů, agent pro sladění, agent pro klíčové výsledky, agent pro aktualizaci stavu
|Prodej
|Vlastní agenti pro prodejní pracovní postupy
Společnost Bell Direct dokazuje, že s ClickUpem nepotřebujete technický tým, abyste mohli smysluplně využívat AI.
Pomocí ClickUp Super Agents tým automatizoval celý pracovní postup přijímání a třídění úkolů, aniž by musel psát kód nebo přidávat nové nástroje.
Výsledky:
🌟 20% zvýšení provozní efektivity📌 Více než 800 e-mailů roztříděných denně v reálném čase✅ Uvolnění kapacit pro 2 zaměstnance na plný úvazek, kteří se mohou věnovat hloubkové strategické práci
Autopilot a Ambient Agents
Jedná se o neustále aktivní agenty, kteří běží na pozadí bez nutnosti zadávání příkazů. Představte si:
- Souhrny na dashboardu generované každé ráno
- Aktualizace stavu odesílané bez nutnosti přihlašování
- Úkoly jsou automaticky tříděny a směrovány podle priority
- Označení a eskalace položek po termínu
- Data jsou průběžně obohacována v celém pracovním prostoru
Certifikovaní agenti
Pro pracovní postupy, kde je v sázce natolik, že je třeba vytvořit řešení na míru, navrhnou a nasadí inženýři ClickUp Forward Deployed Engineers agenta přizpůsobeného konkrétním procesům vaší organizace. S certifikovanými agenty získáte prvotřídní nastavení i neomezené využití.
👀 Věděli jste? Certifikovaný agent ClickUp získal 96 bodů ze 100 v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci. Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se pohybovala v rozmezí 40 až 50 bodů.
V praxi to znamená, že týmy mohou přejít od nápadu → plánu → realizace v jediném kroku s minimálními zásahy ze strany lidí. Právě tím se Certified Agent v tomto srovnání odlišuje.
Schůzky s AI
Díky ClickUp Calendar a AI Notetaker mohou týmy plánovat schůzky v kontextu a automaticky zaznamenávat poznámky.
- Pomocí příkazů v přirozeném jazyce prohledávejte kalendáře týmu, abyste zjistili dostupnost a naplánovali schůzky
- Připojte se k schůzkám přímo z ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Získejte automatické poznámky ze schůzek ve své doručené poště ClickUp – se značkami řečníků, shrnutími, klíčovými tématy a zvýrazněnými rozhodnutími
- AI extrahuje úkoly z poznámek ze schůzek a přemění je na sledovatelné úkoly v ClickUp
- Sledování následných kroků je propojeno s příslušným projektem
- Shrnutí jsou zveřejňována v příslušném prostoru ClickUp
Každý účastník schůzky má přehled o tom, co se projednávalo, co je třeba udělat dál a kdo za to odpovídá.
📮ClickUp Insight: Patříte mezi 16 % respondentů průzkumu, kteří hodnotí své schůzky jako „vysoce neefektivní“, nebo snad mezi těch šťastných 12 %, kteří je považují za „super efektivní“? Pokud jste jako většina týmů, pravděpodobně se nacházíte někde uprostřed – 35 % respondentů dává schůzkám neutrální hodnocení 3/5, což naznačuje, že sice nejsou úplně neúspěšné, ale ani nepřinášejí maximální hodnotu. ClickUp transformuje efektivitu schůzek v každé fázi! Plánujte pomocí společných agend, zaznamenávejte rozhodnutí pomocí AI Notetaker a převádějte diskuse na konkrétní úkoly – to vše na jedné platformě. 💫 Skutečné výsledky: Týmy využívající funkce pro správu schůzek v ClickUp hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
Několik možností AI modelů na jedné platformě
ClickUp je nezávislý na modelu. Uživatelé mohou přepínat mezi ChatGPT, Claude (včetně Opus 4. 6), Gemini a 14 dalšími špičkovými modely AI od Google, OpenAI a Anthropic přímo z panelu nástrojů ClickUp, aniž by museli opustit platformu.
Brain využívá tyto modely pro inteligentní správu pracovního prostoru a superagenti mohou využívat jakýkoli dostupný model. Správci mohou omezit, které modely jsou v jednotlivých pracovních prostorech dostupné.
To znamená, že váš tým již v ClickUp získává inteligenci Gemini spolu se všemi ostatními špičkovými modely, které se aplikují na celý pracovní graf: úkoly, dokumenty, chat, dashboardy, klipy, cíle a formuláře.
Co přináší Google Gemini
Gemini je výkonná rodina AI integrovaná do celého ekosystému Google a při použití společně s ClickUp přináší skutečnou přidanou hodnotu týmům, které pracují v Google Workspace:
- Gemini v Gmailu: Návrhy odpovědí, shrnutí e-mailových konverzací, návrhy odpovědí. Umělá inteligence, která funguje tam, kde váš tým komunikuje
- Gemini v Docs: Pomáhá mi psát, shrnovat dokumenty a generovat obsah. Urychluje tvorbu dokumentů
- Gemini v Sheets: Generujte vzorce, analyzujte data, vytvářejte grafy. Snižuje manuální práci s tabulkami
- Gemini v Meet: Získejte souhrny schůzek, přepisy a výpis akčních položek. Zachycuje vše, co bylo řečeno
- Gemini Code Assist/Jules: AI asistence při programování v IDE a asynchronní programovací agent se zaměřením na případy použití pro vývojáře
- NotebookLM: Výzkumný asistent, který syntetizuje informace z nahraných zdrojů
Gemini se může připojit k ClickUp přes MCP prostřednictvím Gemini CLI (94,7 tis. hvězdiček na GitHubu, plná podpora MCP s lokálními i vzdálenými servery) a Gemini Code Assist (režim agenta s MCP ve VS Code), což vývojářům umožňuje přístup k datům ClickUp z jejich terminálu a IDE. Google také nabízí Jules (asynchronní kódovací agent), Antigravity (agentická vývojová platforma) a Workspace Studio (automatizace bez kódování pro aplikace Google s integrací Gems).
To je dobrá zpráva. ClickUp se stává kontextovým systémem, ze kterého mohou nástroje založené na Gemini číst a do kterého mohou zapisovat. Zákazníci ClickUp souhlasí:
Čtyři důvody, proč jsou ClickUp a Gemini společně lepší
Zapomeňte na volbu mezi AI a akcí. Gemini a ClickUp tvoří vysoce rychlou smyčku, kde se poznatky a realizace odehrávají v jednom dechu. Pokud Gemini zpracovává svět kolem vás, ClickUp jej zachycuje a zajišťuje, že vaše nejlepší nápady se pohybují rychlostí myšlenky.
Postup je následující:
1. Vylepšujte s Gemini, koordinujte s ClickUp
⭐️ Gemini vyniká vylepšováním individuálních zážitků z aplikací Google: přehlednější koncept e-mailu, shrnutý dokument, lepší prezentační snímek. Jedná se o propracované výstupy.
🧠 ClickUp je místo, kde se tyto artefakty zapojují do pracovního systému:
- E-mail, na jehož sepsání Gemini pomohlo, se týká projektu sledovaného v ClickUp.
- Dokument je propojen s úkolem s termínem
- Souhrn schůzky generuje následné úkoly s přidělenými osobami
- Sada snímků se načítá do kampaně sledované na řídicím panelu
A ClickUp již některé z těchto funkcí má zabudované: propojte svůj e-mail a odesílejte/přijímejte e-maily přímo z ClickUp, propojené s úkoly a projekty, a požádejte Brain, aby vám napsal návrh e-mailu s plným kontextem projektu. Pište dokumenty ClickUp Docs, které jsou uloženy v pracovním prostoru a zachovávají kontext z nadřazených úkolů. Pořádejte schůzky s poznámkami a akčními položkami generovanými umělou inteligencí, které se doručují přímo do vaší schránky.
Díky integrovanému AI Workspace od ClickUp nemusíte opouštět ClickUp pro mnoho činností, které Gemini vylepšuje v samostatných aplikacích Google.
Je pravda, že Gemini vylepšuje jednotlivé obsahy. ClickUp AI však činí práci kolem těchto obsahů viditelnou, sledovatelnou a automatizovanou.
2. Konvergovaný pracovní graf vs. izolovaná inteligence aplikací
⭐️ Umělá inteligence Gemini je distribuována napříč aplikacemi Google a každá instance funguje ve svém vlastním kontextu. Umělá inteligence v Gmailu neví o umělé inteligenci v Tabulkách. Shrnutí schůzky v Meet se automaticky nepropojí s projektem.
🧠 ClickUp AI vidí celkový obraz:
- Brain má kontext napříč úkoly, dokumenty, chatem, dashboardy, klipy, cíli a formuláři
- Super agenti reagují na změny provedené kdekoli v pracovním prostoru
- Vlastní pole AI syntetizují informace z celého vašeho pracovního prostoru
- Enterprise Search pokrývá všechny typy dat – nejen v ClickUp, ale také v propojených aplikacích, včetně, troufáme si říci, vašeho Google Workspace.
Když se někdo zeptá Brainu: „Jaký je stav projektu X?“, Brain čerpá informace ze všech relevantních zdrojů. Gemini může odpovídat pouze v rámci aplikace Google, kterou právě používáte.
3. Autonomní agenti vs. asistované funkce
⭐️ Gemini ve Workspace je primárně reaktivní: požádáte ho, aby něco udělal, a on to udělá. „Shrň tento dokument.“ „Napiš návrh tohoto e-mailu.“ „Vygeneruj vzorec.“ Google Workspace Studio přidává základní automatizaci, ale ta je omezena na spouštěče a akce aplikací Google.
🧠 ClickUp AI je proaktivní:
- Agenti Autopilot běží nepřetržitě 24/7 bez vyzvání a poskytují souhrny na dashboardu, aktualizace stavu a eskalace po uplynutí termínu
- Super agenti se spouštějí na základě událostí v pracovním postupu: změna stavu spustí agenta, nedodržení termínu eskaluje a nový úkol se automaticky roztřídí
- Certifikovaní agenti jsou určeni pro komplexní pracovní postupy s vysokými sázkami, které běží nepřetržitě, aniž by je museli pokaždé spouštět lidé.
Pracovní prostor se každou hodinu stává chytřejším, aniž by to někdo aktivně řídil.
4. Kontextový tok, díky kterému jsou oba systémy chytřejší
ClickUp AI neustále obohacuje pracovní prostor: Brain shrnuje projekty, AI Custom Fields klasifikuje úkoly a znalostní báze se automaticky aktualizují. Když váš tým používá Gemini společně s ClickUp, obohacený kontext mezi nimi proudí.
Toto je cyklus zesilování:
ClickUp vs. Gemini: Správný nástroj AI pro správný případ použití
|Případ použití
|Nejlepší nástroj
|Proč
|Návrh a shrnutí e-mailů
|Gemini v Gmailu
|V kontextu, přímo tam, kde probíhá konverzace
|Vytváření dokumentů
|Gemini v Docs
|Pomozte mi psát, shrnout, přeformátovat
|Vzorce v tabulkách
|Gemini v Sheets
|Převod přirozeného jazyka na vzorce, analýza dat
|Přepis schůzky
|Gemini v Meet
|Automatické zachycení, generování souhrnů
|Syntéza výzkumu
|NotebookLM
|Analýza z více zdrojů, zvukové přehledy
|Aktualizace stavu projektu
|ClickUp AI
|Vždy k dispozici, automaticky generováno na základě skutečné aktivity
|Plánování a sledování sprintů
|ClickUp AI
|Vyrovnávání pracovní zátěže, detekce překážek, dashboardy
|Koordinace mezi týmy
|ClickUp AI
|Kompletní graf práce, závislosti, cíle
|Otázky týkající se práce
|Viditelné pro organizaci, spravované na úrovni pracovního prostoru
|Okamžité odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu a komentářů
|Směrování a třídění úkolů
|Super agenti
|Řízeno událostmi, s ohledem na pracovní prostor, v rámci oprávnění
|Úkoly navazující na schůzky
|Schůzky s AI
|Akční položky se v projektu mění na sledované úkoly
|Monitorování pozadí
|Agenti Autopilot
|24/7, bez výzev, vždy v provozu
|Vlastní pracovní postupy s vysokými sázkami
|Certifikovaní agenti
|Speciálně vyvinuté, s podporou FDE, bez omezení
|Sdílené pracovní postupy týmu
|Super agenti
|Viditelné pro organizaci, spravované na úrovni pracovního prostoru
🔑 Klíčový postřeh: Gemini zpracovává informace na úrovni aplikací v rámci Google Workspace. ClickUp AI zpracovává informace na úrovni práce pro celou společnost. Díky těmto dvěma nástrojům pokryjete všechny oblasti a všechny uživatele.
Co to znamená pro vaši organizaci
Pro každého člena týmu
AI, která funguje hned po otevření ClickUp, bez nutnosti specifického nastavení pro Google a bez závislosti na tom, jaký e-mailový klient používají. Brain odpovídá na jejich otázky, agenti zpracovávají opakující se úkoly, vlastní pole automaticky třídí úkoly a poznámky z jednání se stávají sledovanými úkoly.
Pro uživatele Google Workspace
Gemini vylepšuje Gmail, Dokumenty, Tabulky a Meet. ClickUp AI propojuje práci vytvořenou těmito nástroji s projekty, sprinty a dashboardy, které sledují obchodní výsledky. Gemini vylepšuje výstupy. ClickUp AI zajišťuje, že přinášejí výsledky.
Pro IT a vedení
Jedna řízená platforma AI se stejným SSO, oprávněními a přístupem k dodržování předpisů jako zbytek ClickUp. Certifikace ISO 42001 pro správu AI, nulové uchovávání dat od partnerů AI a centralizované ovládací prvky pro správu. Správa Gemini je propojena se správou Google Workspace. Správa ClickUp AI pokrývá vrstvu řízení práce samostatně.
Pro strategii AI
ClickUp je nezávislý na modelu a zahrnuje Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 a 14 AI modelů od Google, OpenAI a Anthropic. Váš tým již v ClickUp získává inteligenci Gemini spolu se všemi ostatními špičkovými modely. Vrstva AI zůstává konzistentní bez ohledu na to, který základní model je pro daný úkol nejvhodnější.
Jak se ClickUp a Gemini propojují prostřednictvím MCP: Architektura
Proměňte informace v reálnou realizaci s Gemini a ClickUp AI
Google Gemini je vrstva umělé inteligence pro vaše aplikace na zvýšení produktivity. ClickUp AI je způsob, jakým se práce řídí, automatizuje a zrychluje v celé organizaci.
- Brain dělá pracovní prostor chytřejším zevnitř
- Super agenti poskytují každému týmu AI spolupracovníky, kteří pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Gemini vylepšuje aplikace Google, které váš tým již používá
Společně tvoří
Zavedení AI do vaší organizace nemusí být otázkou volby mezi ClickUp AI a Gemini. Gemini se stará o inteligenci aplikací. ClickUp AI se stará o inteligenci práce. Když je spojíte, překlenete propast mezi věděním a konáním.
