10 bezplatných šablon Frayerova modelu pro větší srozumitelnost

Už jste někdy zírali na nové slovo – entropie, ironie, náklady příležitosti – a uvědomili si, že ho „tak nějak“ znáte, ale nedokážete ho jasně vysvětlit?
Model Frayer byl vytvořen právě k tomuto účelu.
Místo zapamatování definic, které můžete zapomenout, tato metoda podporuje skutečné porozumění tím, že rozděluje pojem na čtyři části (více o tom později 😉). Je v zásadě navržena pro přenos: Jakmile studenti dokážou popsat jednotlivé charakteristiky, mohou daný pojem rozpoznat v nových textech, otázkách a dokonce i prezentacích.
V tomto blogovém příspěvku vám představíme některé z nejlepších bezplatných šablon Frayerova modelu, které můžete kopírovat, přizpůsobit a znovu použít – a navíc vám dáme rychlé tipy, jak je využít ve třídách, při studiu i při školeních týmů.
Přehled nejlepších šablon Frayerova modelu
|Název šablony
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona pro brainstorming v ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Učitelé a pedagogičtí koučové, kteří vedou společné aktivity zaměřené na slovní zásobu a budování pojmů
|Vlastní pole pro zobrazení sekcí ve stylu Frayerova modelu v jednom rozvržení; seskupení záznamů podle stavu/kategorie/fáze učení; přiřazení úkolů studentům nebo skupinám pro spolupráci a vzájemné hodnocení
|Šablona seznamu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři výukových programů nebo lektoři, kteří vytvářejí výukové aktivity ve stylu Frayer s integrovaným obsahem lekcí
|Sledovatelné úkoly pro každý termín; dílčí úkoly pro zachycení více příkladů/ne-příkladů; více zobrazení; vkládání videí pro studenty
|Šablona matice návrhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Lektoři a výukové týmy vytvářející strukturované hodnotící a srovnávací cvičení ve společných dokumentech
|Sekce s definicemi kritérií pro hodnocení; tabulka s váženým bodováním pro opakovatelné srovnání; dokumentace uvažování; spolupráce a poznámky na jednom místě
|Šablona společného akčního plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Facilitátoři, týmy pro úspěch zákazníků a mezifunkční skupiny pořádající workshopy zaměřené na sjednocení koncepcí nebo plánovací schůzky
|Podstránky (Zainteresované strany, Zdroje, Poznámky ze schůzek, Kritéria úspěchu) pro zachycení definice pojmu a příkladů/okrajových případů; Přiřazené komentáře k finalizaci definic jako jediného spolehlivého zdroje informací; Sledování akčních položek k přeměně sjednoceného porozumění na následné úkoly
|Šablona infografické tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři výukových materiálů, školitelé a vedoucí týmů, kteří vytvářejí jednostránkové vizuální výukové materiály na základě poznámek ve stylu Frayerova modelu
|Vizuální plátno s bloky pro nadpis a podpůrné sekce; ikony/obrázky/barevně odlišené kvadranty; vkládání obrázků metodou drag-and-drop nebo vkládání videí jako příkladů; export jako obrázek nebo sdílení prostřednictvím veřejného odkazu
|Šablona ClickUp DMAIC
|Získejte šablonu zdarma
|Pedagogové a školitelé, kteří vyučují strukturované myšlení, zlepšování procesů nebo srozumitelnost pojmů ve skupinovém prostředí
|Podrobný návod k použití metody DMAIC (Definovat, Měřit, Analyzovat, Zlepšovat, Kontrolovat) na tabuli pro prohloubení porozumění pojmům; včasné zachycení základního významu a charakteristik; sledování mylných představ/signálů a zajištění schválené „konečné verze“ pro zachování konzistence
|Šablona bílé tabule pro pracovní plán ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí pracovníci, kteří vedou skupinové obchodní lekce a potřebují opakovatelnou, vizuální strukturu pro mapování pojmů
|Sloupce ve stylu DMAIC na jednom plátně; barevně odlišené sloupce a legenda pro snadné přehledné čtení; vyhrazené sekce pro zaznamenání příkladů/nepříkladů/podpůrných poznámek; opakovaně použitelná struktura pro zachování konzistence více termínů
|Kolekce šablon Frayerova modelu od Template.net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Pedagogové a lektoři, kteří potřebují klasické rozvržení do čtyř kvadrantů pro tištěné aktivity
|Klasické rozložení pracovního listu Frayer s čtyřmi poli; slovní zásoba vycentrovaná pro rychlé prohlížení a opakování; tisknutelné a opakovaně použitelné pro individuální procvičování, práci v malých skupinách a kontrolu ve třídě
|Šablona diagramu Frayerova modelu V1 od TemplateLab
|Stáhněte si tuto šablonu
|Učitelé, kteří vytvářejí prezentace pro výuku, přehledové tabulky nebo organizéry slovní zásoby vhodné pro prezentace
|Jasná vizuální hierarchie (hlavní pojem + čtyři označené panely); formáty vhodné pro prezentace (Word/PowerPoint); jasné popisky pro rychlou kontrolu porozumění během opakování a přípravy na test
|Šablona Frayerova modelu od WordLayouts
|Stáhněte si tuto šablonu
|Jednotlivci a týmy, kteří preferují Microsoft Word nebo Google Docs pro editovatelné a kopírovatelné pracovní listy
|Jednoduchý dokument se čtyřmi kvadranty, který můžete kopírovat pro více slov; snadno vyplnitelný pole po poli pro samostatnou práci nebo práci v malých skupinách; tisknutelný a snadno upravitelný pro týdenní seznamy slov, slovní zásobu z jednotlivých lekcí nebo přípravu na testy.
Co je Frayerův model?
Frayerův model je čtyřdílný grafický organizér, který pomáhá žákům lépe porozumět slovu nebo pojmu, zejména při výuce slovní zásoby a pojmů. Obvykle umisťuje cílový termín do středu a žádá žáky, aby vyplnili čtyři okolní sekce.
Tento model, vyvinutý Dorothy Frayerovou v roce 1969, posouvá týmy a studenty od pouhého memorování k opravdovému porozumění. Místo pouhého definování slova ho prozkoumáte ze všech úhlů.
Struktura modelu je následující:
- Definice: Co tento pojem znamená, vašimi vlastními slovy?
- Charakteristiky: Jaké jsou základní vlastnosti nebo fakta, která o tomto pojmu vždy platí?
- Příklady: Jaké jsou konkrétní, specifické příklady tohoto pojmu v praxi?
- Nepříklad: Jaké věci se zdají podobné, ale rozhodně nejsou tím pojmem?
🔖 Příklad: Řekněme, že vaším pojmem je „ekosystém“. Frayerův model by vypadal následovně:
- Definice: Společenství živých organismů, které vzájemně interagují mezi sebou a se svým prostředím
- Charakteristika: Zahrnuje živé i neživé části; organismy jsou na sobě vzájemně závislé
- Příklady: Les, rybník, korálový útes
- Nepříklad: Jeden kámen, jedno zvíře, jedna plastová láhev
Poslední kvadrant – „Ne-příklady“ – je tou nejúčinnější částí. Nutí vás vymezit jasné hranice pojmu a prohloubit vaše porozumění tím, že definujete, čím daný pojem není. Ačkoli byl tento rámec původně určen pro výuku slovní zásoby ve třídě, je neuvěřitelně účinný i pro objasnění obchodního žargonu, technických specifikací a rozsahu projektů.
👀 Věděli jste? Studie TESL-EJ zaměřená na studenty angličtiny na středních školách uvádí, že Frayerův model je účinným nástrojem pro budování „vlastnictví slov“ (přechod od pouhého rozpoznání k praktickému porozumění).
10 bezplatných šablon Frayerova modelu pro analýzu slovní zásoby a pojmů
Najít ten správný formát pro model Frayer může být výzvou. Statické soubory PDF jsou skvělé pro tisk, ale neumožňují spolupráci v týmu, zatímco prázdný dokument vás nutí řešit veškeré formátování. Správná šablona by měla odpovídat vašemu pracovnímu postupu, ať už pracujete se stážisty nebo brainstormujete s týmem na dálku.
Tyto šablony sahají od tradičních rozvržení se čtyřmi kvadranty až po kreativní digitální adaptace, které vám pomohou začlenit myšlenky modelu Frayer do vaší každodenní práce.
Většina z nich je editovatelná a připravená k okamžitému použití, což vám pomůže přejít od povrchního memorování k hlubokému a praktickému porozumění.
Pojďme se na ně podívat:
1. Šablona pro brainstorming v ClickUp
Pokud vyučujete slovní zásobu nebo budujete porozumění pojmům, potřebujete šablonu, která zviditelní myšlenkové procesy.
Šablona ClickUp pro brainstorming vám poskytuje prostor pro rozčlenění konceptu na jednotlivé části, přiřazení oblastí zájmu a uspořádání odpovědí podle fází, týmů nebo kategorií. Jde především o brainstorming a vytváření nápadů v rámci konkrétní terminologie.
Navíc vám umožňuje přizpůsobit pole a zobrazení tak, abyste mohli zachytit klíčový pojem, definici, charakteristiky, příklady a mylné představy v přehledném formátu, který se snadno kontroluje.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí přizpůsobitelných vlastních polí a sloupců ClickUp (jako je popis problému, řešení, priorita nebo vlastní štítky) zmapujte části Frayerova modelu do jednoho rozvržení
- Seskupte položky podle stavu, kategorie nebo fáze učení, abyste mohli sledovat pokrok v rámci více termínů nebo pojmů
- Při používání Frayerových modelů pro společné aktivity, vzájemné hodnocení nebo učení na stanicích zadávejte úkoly jednotlivým žákům nebo skupinám.
✅ Ideální pro: Učitele a pedagogické kouče, kteří vedou společné aktivity zaměřené na budování slovní zásoby a pojmů.
2. Šablona seznamu ClickUp
Pokud hledáte nastavení Frayerova modelu, které je dostatečně jednoduché pro rychlé použití ve třídě, ale zároveň dostatečně flexibilní pro rozšíření o bohatší aktivity, je šablona seznamu ClickUp skvělým výchozím bodem.
Šablony mají přehledné rozložení seznamu založené na stavu, které usnadňuje organizaci termínů, příkladů a cvičení, a zároveň vám umožňují přidávat další kontext prostřednictvím různých zobrazení.
V rámci pracovního postupu podle Frayerova modelu vám tato šablona umožňuje přizpůsobit každý úkol jako termín a pomocí polí, komentářů a propojených zdrojů vytvořit definici, příklady, ne-příklady a koncept.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Doplňte kontext pomocí úkolů ClickUp pod každým hlavním slovníkovým úkolem a uveďte několik podrobných příkladů nebo ne-příkladů.
- Přepínejte mezi různými zobrazeními ClickUp, pokud plánujete lekce, úkoly nebo časové osy pro opakování slovní zásoby v rámci celé jednotky.
- Pomocí funkce Vložit video můžete přímo do pracovního prostoru připojit vysvětlující videa, mini lekce nebo průvodce pojmy, které budou studentům sloužit jako reference.
✅ Ideální pro: autory výukových programů nebo lektory, kteří vytvářejí výukové aktivity ve stylu Frayerova modelu s integrovaným obsahem lekcí.
3. Šablona matice designu ClickUp
Pokud používáte cvičení ve stylu Frayerova modelu, abyste studentům pomohli porovnávat úzce související pojmy (nebo hodnotit příklady a ne-příklady podle jasných kritérií), šablona ClickUp Design Matrix vám poskytne analytický formát, se kterým můžete pracovat.
Tato šablona, vytvořená jako strukturovaný dokument ClickUp Doc, vás provede definicí kritérií, váženým hodnocením a závěrečnou částí s doporučeními. Díky tomu je obzvláště užitečná, když vaše aktivita podle Frayerova modelu přesahuje pouhé opakování slovní zásoby a zabývá se rozlišováním pojmů, klasifikací nebo srovnáváním založeným na důkazech.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- V části Definice kritérií nastavte atributy, které by studenti měli hodnotit (například: přesnost definice, relevance pro reálný svět, příklady a ne-příklady).
- Proměňte abstraktní srovnání v opakovatelný rámec pomocí tabulky s váženým bodováním, která je užitečná pro pokročilé analytické aktivity ve stylu Frayerova modelu.
- Zaznamenejte celý myšlenkový proces na jednom místě, přidávejte poznámky pod každou sekcí a spolupracujte na hodnoceních, aniž byste museli přepínat mezi nástroji
✅ Ideální pro: školitele a výukové týmy, které vytvářejí strukturovaná hodnotící cvičení v rámci společných dokumentů Docs.
4. Šablona společného akčního plánu ClickUp
Šablonu ClickUp Mutual Action Plan lze přizpůsobit jako přehledný pracovní prostor pro mapování konceptů pro týmy, které definují nápad předtím, než přistoupí k akci. Její vestavěné podstránky – Stakeholders (Zainteresované strany), Action Items Tracker (Sledování akčních položek), Resources (Zdroje), Pilot Success Criteria (Kritéria úspěchu pilotního projektu) a Meeting Notes (Poznámky z jednání) – usnadňují přehlednost a využití diskusí.
Tento formát se osvědčí, když váš tým během workshopu rozebírá pojem, proces nebo iniciativu z různých úhlů pohledu. Můžete zachytit základní význam, poznamenat charakteristické rysy, shromáždit konkrétní příklady z minulé práce a zdokumentovat hranice nebo výjimky. Poté diskusi přeneste do dalších přidělených kroků.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Využijte přiřazené komentáře ClickUp přímo v šabloně k diskusi a finálnímu doladění definic a vytvořte tak jediný zdroj pravdivých informací.
- Během živých diskusí zaznamenávejte příklady, okrajové případy a podpůrné odkazy do sekcí Zdroje a Poznámky ze schůzky
- Přejděte přímo od sjednoceného porozumění k realizaci sledováním následných úkolů v nástroji Action Items Tracker
✅ Ideální pro: Facilitátory, týmy zákaznické podpory a mezifunkční skupiny pořádající workshopy zaměřené na sjednocení koncepcí nebo plánovací schůzky.
5. Šablona infografické tabule ClickUp
Obyčejné textové Frayerovy modely mohou být pro vizuální typy ve vašem týmu nudné a neúčinné. Šablona infografické tabule ClickUp obsahuje hotové plátno, díky kterému můžete z jakéhokoli tématu vytvořit vizuální jednostránkový dokument – pomocí bloků pro hlavní sdělení, podpůrné sekce a vizuální prvky (ikony, fotografie, mini-diagramy).
Vše je postaveno na ClickUp Whiteboards, takže máte k dispozici řadu možností, jak model sestavit podle svých představ.
Můžete si je přizpůsobit jako Frayerův model s využitím čtyř hlavních obsahových zón: Definice, Charakteristiky, Příklady a Nepříklady. Umístěte do každého kvadrantu lepící poznámky, přidejte ikony pro vizuální orientaci, poté použijte záhlaví k pojmenování pojmu a definujte cílovou skupinu (ročník, tým nebo školicí skupinu).
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Jděte nad rámec prostého textu a přidejte ikony, vložte obrázky a použijte barevně odlišené kvadranty, aby byly vaše Frayerovy modely vizuálně výraznější a snáze zapamatovatelné.
- Ilustrujte svůj kvadrant „Příklady“ přetažením obrázků nebo vložením videí přímo na plátno Whiteboardu.
- Jakmile bude váš vizuální Frayerův model hotový, exportujte jej jako obrázek nebo sdílejte veřejný odkaz s kýmkoli
✅ Ideální pro: autory výukových materiálů, lektory a vedoucí týmů, kteří vytvářejí „jednostránkové výukové materiály“ na základě poznámek podle Frayerova modelu.
📚 Číst více: Jak využít učební styly VARK pro lepší učení
6. Šablona ClickUp DMAIC
Šablona ClickUp DMAIC obsahuje podrobný návod na tabuli, který vám pomůže vyřešit problém pomocí klasické struktury Definovat, Měřit, Analyzovat, Vylepšovat a Kontrolovat. Každá fáze má svůj vlastní prostor pro poznámkové lístky a průvodce udržuje pracovní postup zaměřený na cíl, zatímco postupujete od formulace problému k jeho řešení.
Tento formát slouží jako rozpis pojmů, když chcete, aby studenti daný termín hluboce pochopili a správně ho používali.
Každý sloupec DMAIC můžete považovat za podnět k dosažení úplného porozumění. Můžete například definovat pojem srozumitelným jazykem, změřit jej pomocí reálných ukazatelů, analyzovat, co zahrnuje a co vylučuje, vylepšit definici pomocí výstižnějších příkladů a poté finální verzi potvrdit kontrolou konzistence.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- V sekci Definice zachyťte základní význam pojmu a poté do druhé části přilepte klíčové charakteristiky
- Vytvořte přesvědčivější příklady v částech Měření a Analýza tím, že uvedete signály, metriky a častá nedorozumění, která si studenti pletou.
- Zajistěte konzistentnost finální verze v Control tím, že uložíte schválené definice, příklady a ne-příklady, na kterých se váš tým nebo třída shodla.
✅ Ideální pro: Pedagogy a lektory, kteří ve skupinách vyučují strukturované myšlení, zlepšování procesů nebo srozumitelnost pojmů.
👀 Věděli jste? Grafické organizéry mají svůj původ v kognitivní psychologii. Byly vyvinuty za účelem praktického uplatnění teorie smysluplného učení Davida Ausubela (1963), založené na jeho základní myšlence, že to, co žák již zná, je hlavním hnacím motorem toho, co se naučí v budoucnu (Ausubel, 1968).
7. Šablona tabule pro pracovní plán ClickUp
Šablona pracovní tabule ClickUp Work Plan Whiteboard Template představuje kompletní plán na jednom vizuálním plátně s přesnými sloupci pro DMAIC. Každý sloupec obsahuje prostor pro popis projektu, cíle, členy týmu, poznámky z výzkumu, výsledky a otevřené položky, což umožňuje mít plánování a sledování v jednom přehledu.
A toto funguje skvěle při učení pojmů, když chcete, aby se studenti dostali za hranice definic a dosáhli skutečného porozumění.
První sloupec můžete použít k zaznamenání definice a klíčových vlastností, prostřední sloupce k přidání příkladů a podpůrných poznámek a poslední sloupec k zaznamenání neplatných příkladů nebo běžných omylů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Umožněte snadné přehledné zobrazení rozčlenění pojmů díky barevně odlišeným sloupcům a vestavěné legendě, která jasně odděluje jednotlivé fáze
- Zaznamenávejte příklady, ne-příklady a podpůrné poznámky do vyhrazených sekcí
- Zachovejte konzistenci napříč různými pojmy tím, že pokaždé použijete stejnou strukturu
✅ Ideální pro: Starší spolupracovníky, kteří vedou skupinové obchodní lekce, kde účastníci potřebují vizuální strukturu a opakovatelný formát.
8. Sbírka šablon Frayerova modelu od Template.net
Sada šablon Frayerova modelu od Template.net obsahuje pracovní listy Frayerova modelu ve čtyřdílném rozložení, vytvořené pro výuku slovní zásoby. Každá šablona umisťuje slovo do středu a obklopuje ho vyhrazenými sekcemi pro definici, charakteristiky, příklady/modely a ne-příklady.
Vzhledem k tomu, že formát je tisknutelný a opakovaně použitelný, hodí se dobře pro individuální procvičování, práci v malých skupinách nebo rychlé kontroly ve třídě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Klasické rozložení do čtyř políček udržuje procvičování slovní zásoby zaměřené na klíčové prvky Frayerova modelu
- Díky vycentrovanému slovníku je snadné prohlížet vyplněné listy během opakování nebo hodnocení.
- Skvěle funguje jako opakovatelná rutina pro nová slovíčka v rámci lekcí čtení, přírodovědy a společenských věd.
✅ Ideální pro: Pedagogy a lektory, kteří potřebují klasické rozvržení do čtyř kvadrantů pro aktivity založené na tištěných materiálech.
📚 Přečtěte si také: Jak zavést řízení provádění úkolů pro týmy
9. Šablona diagramu Frayerova modelu V1 od TemplateLab
Šablona Frayer Model Diagram V1 od TemplateLab obsahuje slovo ze slovní zásoby uprostřed a čtyři označené rámečky kolem něj. Označení jsou již zabudována, takže je můžete promítat během hodiny, vyplňovat je společně s třídou nebo je vytisknout pro rychlé procvičení.
Šablony jsou k dispozici také ve formátech jako Word a PowerPoint, což usnadňuje jejich úpravy, kopírování pro více slov a opakované použití v různých lekcích, aniž byste museli organizér pokaždé vytvářet znovu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Díky jasné vizuální hierarchii (termín uprostřed + čtyři panely) je snazší naučit žáky strukturu Frayerova modelu během výuky celé třídy
- Rozložení ve formě diagramu je vhodné pro prezentace v aplikacích Word, PowerPoint nebo na plakátech.
- Jasné popisky usnadňují rychlejší kontrolu porozumění během opakování a přípravy na testy
✅ Ideální pro: Učitele, kteří vytvářejí prezentace nebo přehledové tabulky pro akademickou slovní zásobu.
📚 Přečtěte si také: Jak se vyhnout nedorozuměním na pracovišti
10. Šablona Frayerova modelu od WordLayouts
Šablona Frayerova modelu od WordLayouts je přehledná šablona se čtyřmi kvadranty, kterou lze upravovat přímo v Microsoft Word nebo Google Docs.
Díky jednoduchému formátu dokumentu je snadné jej kopírovat pro více slovíček, zadat jako domácí úkol nebo vytisknout pro procvičování ve třídě. Můžete psát přímo do jednotlivých políček, ukládat verze pro různé lekce a stejné rozvržení znovu použít pro rychlou opakovačku před testy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Hodí se jak pro samostatnou práci, tak pro aktivity v malých skupinách, protože žáci mohou vyplňovat po jednom políčku a poté rychle porovnávat odpovědi
- Snadno se tisknou a lze je do značné míry přizpůsobit v Microsoft Word nebo Google Docs.
- Snadno kopírovatelné pro týdenní seznamy slov, slovní zásobu k jednotlivým lekcím nebo přípravu na testy
✅ Ideální pro: Jednotlivce a týmy, kteří preferují práci v ekosystému Microsoft/Google.
Jak používat šablonu Frayerova modelu pro rozvíjení slovní zásoby
Šablona je skvělý začátek, ale teprve znalost toho, jak ji efektivně vyplnit, vede k lepšímu zapamatování slovní zásoby a soudržnosti týmu.
Postupujte podle tohoto praktického návodu krok za krokem a využijte šablonu Frayerova modelu na maximum. 🛠️
- Vyberte si cílový termín nebo pojem: Vyberte slovo nebo pojem, který je skutečně náročný nebo často špatně chápán. V případě týmů se zaměřte na terminologii, kde nesoulad způsobuje zmatek, jako například „agilní“ nebo „zákaznicky orientovaný“.
- Začněte s kvadrantem definice: Nepřepisujte jen definici ze slovníku. Napište ji vlastními slovy. Pokud to nedokážete vysvětlit jednoduše, ještě tomu plně nerozumíte
- Určete klíčové charakteristiky nebo fakta: Seznamte vlastnosti, které pro tento pojem vždy platí. Zeptejte se sami sebe: „Jaké jsou nezpochybnitelné rysy, které tento pojem definují?“
- Vytvořte příklady: Uveďte konkrétní, specifické příklady daného pojmu. Čím rozmanitější a reálnější budou vaše příklady, tím hlubší bude vaše porozumění.
- Definujte ne-příklady (klíčový krok): Tento krok je zásadní. Určete věci, které jsou podobné, ale nejsou daným pojmem. To vás donutí vyjasnit hranice daného pojmu
- Zkontrolujte a vylepšete: Přečtěte si všechny čtyři kvadranty najednou. Vykreslují ucelený a přesný obraz? Pokud pracujete v týmu, prodiskutujte případné neshody – často odhalují zásadní mezery ve společném porozumění
✨ Výhoda ClickUp: Při používání digitální šablony Frayerova modelu v ClickUp využijte ClickUp Brain, který vám navrhne příklady nebo ne-příklady, když si nevíte rady. Může vám to vnuknout nápady, na které jste nepomysleli, a urychlit hluboké zpracování, díky kterému si nové pojmy lépe zapamatujete.
Oživte slovní zásobu s ClickUp
Bezplatné šablony Frayerova modelu jsou skvělým prvním krokem, když potřebujete jednoduchý způsob, jak pomoci žákům definovat pojmy, rozpoznat vzorce a odlišit příklady od nepříkladů, aniž by se z toho stal dlouhý plán výuky.
Modely Frayer jsou však ještě užitečnější, když se stanou součástí pracovního postupu. S ClickUpem můžete své šablony Frayer znovu použít v Docs, učit v reálném čase pomocí Whiteboards a proměnit každé cílové slovo v úkol s odpovědnou osobou, termínem a kontrolními seznamy.
Využijte umělou inteligenci k vytvoření rychlého prvního návrhu příkladů a ne-příkladů, které můžete vylepšit se svou třídou nebo týmem.
Často kladené otázky
Čtyři kvadranty jsou Definice (co termín znamená vašimi vlastními slovy), Charakteristiky (klíčové atributy nebo fakta), Příklady (konkrétní případy) a Nepříklady (věci, které jsou podobné, ale neodpovídají definici).
Týmy mohou Frayerovy modely využít k vytvoření společné slovní zásoby klíčových obchodních pojmů, procesů nebo nástrojů. Tím se zajistí, že noví zaměstnanci pochopí nejen definice, ale také to, co dané pojmy zahrnují a co nezahrnují, což od prvního dne omezí nedorozumění.
Prázdný Frayerův model je obvykle statický dokument připravený k tisku s prázdnými kvadranty. Upravitelná šablona Frayerova modelu umožňuje digitální přizpůsobení, spolupráci v reálném čase a integraci s dalšími nástroji pro správu práce.
Ano, Frayerův model je vysoce účinný pro matematické pojmy (jako „prvočíslo“), vědecké pojmy (jako „fotosyntéza“) a odbornou terminologii v jakékoli oblasti. Vyniká všude tam, kde je pro jasné pochopení klíčové rozlišovat příklady od nepříkladů.