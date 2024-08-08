Obchodní žargon: více než 30 firemních módních slov a jejich význam

Předložili jste návrh projektu svému nadřízenému ke schválení a on řekl: „Je to dobré, ale neposunulo to věci kupředu.“ Z jeho výroku „ale“ jste vycítili, že něco není v pořádku.
Ale co myslí tím „posunout ručičku“?
No, je to obchodní žargon, který znamená „váš návrh projektu není dostatečně působivý, aby přinesl velký rozdíl“. To je jeden příklad, ale pokud na pracovišti často slýcháte slova, která vás matou, pravděpodobně potřebujete znát firemní žargon.
Jedná se o zkratky, fráze nebo výrazy specifické pro podnikání, jejichž význam je v korporátním světě obecně známý.
Neznalost obchodní hantýrky z vás může udělat oběť nedorozumění, což vede k nesprávným očekáváním, pomalejšímu rozhodování a snížené důvěře v profesionálním prostředí.
Pomůžeme vám seznámit se s těmito firemními módními výrazy, abyste jim jasně rozuměli a mohli sebevědomě reagovat, aniž byste se cítili vyloučeni.
Porozumění obchodní hantýrce
Obchodní žargon označuje specializované a technické výrazy nebo eufemismy používané v obchodním světě k vyjádření myšlenek. Často se liší podle odvětví a profese.
Pokud za vámi přijde váš přítel a řekne, že neví, jak prolomit ledy na svém příštím rande, automaticky víte, že nemluví o doslovném prolomení ledů, ale o tom, jak zahájit konverzaci.
Podobně i pojmy z oblasti projektového managementu, jako „synergie“ nebo „pákový efekt“, nemají v obchodním světě vždy doslovný význam.
Proč potřebujeme obchodní žargon?
Firemní módní výrazy usnadňují věci, zejména u složitých pojmů.
Zde je jednoduchý příklad.
Chcete pochopit, jak velké riziko je klient ochoten podstoupit při investici do nové technologie. Místo toho, abyste se ptali: „Jaké jsou hranice rizika vaší organizace, pokud jde o potenciální ztráty nebo neúspěchy spojené s investicemi do nových technologií?“, můžete jednoduše použít tento obchodní výraz a zeptat se: „Jaká je vaše ochota podstoupit riziko?“
Firemní žargon pomáhá v následujících oblastech:
- Efektivita: Obchodní žargon pomáhá jednotlivcům komunikovat přesně a rychle, což šetří čas při schůzkách, při vypracovávání zpráv a při korespondenci.
- Profesionalita: Používání odborné terminologie daného odvětví signalizuje profesionalitu a pomáhá budovat důvěryhodnost a autoritu v dané oblasti.
- Spolupráce: Žargon zajišťuje, že všichni v rámci konkrétního odvětví nebo organizace mají společné chápání klíčových termínů a pojmů, což pomáhá sladit očekávání.
Klíčové myšlenky a účely běžného obchodního žargonu
Obchodní žargon má často kořeny v konkrétních odvětvích nebo profesních postupech a slouží k různým účelům v komunikaci. Podívejme se na několik běžných termínů, jejich původ a účel:
- Likvidita trhu: Popisuje snadnost nákupu a prodeje aktiv bez přímého vlivu na jejich cenu. Účelem tohoto žargonu je pomoci obchodníkům porozumět podmínkám trhu, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.
- User Experience Design (UX Design): Vznikl z interakce člověka s počítačem a kognitivní psychologie a zaměřuje se na zlepšení použitelnosti digitálních rozhraní. Příkladem žargonu v této kategorii je „user journey“ (cesta uživatele), který zjednodušuje diskuse o vytváření uživatelsky přívětivých a efektivních digitálních zážitků.
- Call to Action (CTA): Tento termín pochází z marketingu a reklamy a používá se k vyvolání okamžité reakce publika. Ať už se jedná o přihlášení k odběru newsletteru nebo o nákup, cílem je podnítit zapojení uživatelů a zvýšit konverzi.
- Trend na trhu: Tento termín pochází z ekonomické analýzy a pomáhá podnikům předvídat změny a provádět strategické úpravy na základě pozorovaných vzorců.
- Blue sky thinking: Tento termín se používá k popisu kreativního a otevřeného přístupu k řešení problémů a generování nápadů. Je to jako dívat se na rozlehlou, nekonečnou oblohu a nechat volně plynout svou fantazii. Blue sky thinking si klade za cíl generovat množství nápadů, které lze později vylepšit a rozvinout, na rozdíl od hledání praktického řešení hned na místě.
- Low-hanging fruit: Tento termín se často používá jako metafora k popisu něčeho, co je snadno dosažitelné nebo realizovatelné. Je to jako ovoce na stromě, které je snadno dosažitelné, aniž byste potřebovali žebřík. Například společnost se může zaměřit na zlepšení zákaznických služeb jako na snadno dosažitelné cíle, aby zvýšila spokojenost zákazníků, než se pustí do složitějších výzev, jako je vývoj produktů.
- Paradigmatická změna: Paradigmatická změna je významná změna v tom, jak o něčem přemýšlíme nebo jak něco děláme. Dochází k ní, když nový a odlišný objev nebo myšlenka nahradí obvyklý a přijímaný způsob chápání nebo přístupu k danému tématu.
Příklady obchodní hantýrky v různých odvětvích
Existují některé nadužívané obchodní termíny, které znají všichni personalisté, zatímco jiné musí dobře rozumět všichni finančníci. Abychom vám pomohli se v těchto termínech zorientovat, sestavili jsme seznam populárních firemních termínů z různých odvětví, včetně personalistiky, marketingu, IT a financí.
Lidské zdroje
Personální oddělení hraje klíčovou roli v udržování vztahů a komunikaci s týmem. Ať už se zabýváte náborem, řízením výkonu nebo plánováním pracovní síly, pravděpodobně se setkáte s pojmy jako:
1. Zkušenosti zaměstnanců
Employee Experience (EX) popisuje, jak zaměstnanci vnímají práci ve společnosti. Zahrnuje interakci s kolegy a manažery, proces zapracování a jejich každodenní pracovní prostředí.
Příklad: „Aby se zvýšila celková produktivita a snížila fluktuace zaměstnanců, společnost spustila komplexní program zaměřený na zkušenosti zaměstnanců. “
2. Zlaté padáky
Tento obchodní termín popisuje finanční platbu poskytnutou zaměstnanci při odchodu ze společnosti. Jedná se o gesto uznání za jeho služby a oddanost.
Může se stát, že zástupce personálního oddělení řekne: „Vzhledem k vašemu významnému přínosu pro společnost chceme, abyste odešel v dobrém a jako projev našeho uznání vám nabízíme štědré odstupné.“
3. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
Work-life balance znamená zdravý vztah mezi prací a osobním životem. Jedná se o běžně používaný termín v pracovním prostředí, který podporuje celkové blaho zaměstnanců a předchází jejich vyhoření.
Zástupce personálního oddělení společnosti, který usiluje o zdravou rovnováhu, by mohl říci: „Zavázali jsme se pomáhat našim zaměstnancům dosáhnout dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Nabízíme proto flexibilní pracovní dobu a možnost práce na dálku.“
4. Kulturní kompatibilita
Jedná se o hledání zaměstnanců, jejichž hodnoty a pracovní styl dobře ladí s kulturou a étosem společnosti.
Personální oddělení často používá tento termín při hledání nových zaměstnanců: „Hledáme kandidáty, kteří se dobře hodí do naší firemní kultury, aby zapadli do našeho týmu a pozitivně přispívali k našemu pracovnímu prostředí. “
5. Nabídka hodnoty pro zaměstnance (EVP)
Employee Value Proposition (EVP) označuje celkové výhody a odměny, které společnost poskytuje svým zaměstnancům jako protihodnotu za jejich práci.
Při odpovídání na otázku, co společnost nabízí zaměstnancům, může personální oddělení říci: „Naše EVP se zaměřuje na konkurenceschopné platy, možnosti kariérního růstu a podpůrné pracovní prostředí, aby přilákalo a udrželo špičkové talenty.“
6. 80/20
80/20 je princip daný Paretovým pravidlem, který naznačuje, že 80 % výsledků podniku pochází pouze od 20 % zaměstnanců. To znamená, že za většinu vašich výsledků je zodpovědných jen několik zaměstnanců.
Marketing a reklama
Marketing a reklama je rozsáhlé odvětví, které zahrnuje různé oblasti, jako je influencer marketing a marketing na sociálních médiích. Mezi běžně používané příklady firemní hantýrky v tomto odvětví patří:
7. Dojmy
Imprese označují počet zobrazení obsahu potenciálním zákazníkem, ať už se jedná o příspěvek na sociálních médiích nebo online reklamu.
Při účasti na schůzkách marketingového týmu je běžné slyšet lidi říkat: „Musíme analyzovat dojmy z naší poslední reklamní kampaně, abychom pochopili její dosah a účinnost.“
8. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Po implementaci obchodní strategie je dalším krokem sledování výkonnosti prostřednictvím KPI. KPI ukazují, jak efektivně tým dosahuje svých obchodních cílů.
Například: „Naše hlavní KPI pro tuto kampaň zahrnují míru prokliku a konverze, které nám pomohou měřit její úspěšnost.“
9. Cesta zákazníka
Cesta zákazníka definuje zkušenost zákazníka s firmou, od jeho počátečního zájmu o firmu až po konec jejich vztahu, tj. obnovení předplatného nebo opětovný nákup produktu. Poskytuje vhled do každé fáze, kterou zákazník prochází.
Marketingoví manažeři často říkají: „Mapování cesty zákazníka nám pomůže identifikovat slabá místa a zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost.“
10. A/B testování
A/B testování je běžně používaný termín pro testování návrhů webových stránek nebo reklam. Porovnává dvě verze webové stránky nebo reklamy, aby se zjistilo, která z nich funguje lépe.
Například: „Provádíme A/B testování našich vstupních stránek, abychom zjistili, který design přináší vyšší konverzní poměr.“
11. Generování potenciálních zákazníků
Lead generation (generování potenciálních zákazníků) označuje získávání nových potenciálních zákazníků. Tento termín můžete slyšet, když se tým soustředí na přilákání a zaujetí potenciálních zákazníků s cílem rozšířit vaši prodejní síť.
Tento výraz se často používá při stanovování cílů, například: „Naším cílem pro tento čtvrtletí je zvýšit počet potenciálních zákazníků o 30 % prostřednictvím cílené reklamy na sociálních médiích.“
12. Segmentace zákazníků
Segmentace zákazníků je termín běžně používaný v personalizovaném marketingu a reklamě. Rozděluje zákaznickou základnu do různých skupin na základě charakteristik, jako jsou demografické údaje, chování nebo nákupní vzorce.
Každodenní příklad použití tohoto firemního žargonu v obchodním světě je „Implementací segmentace zákazníků můžeme vytvořit personalizované e-mailové kampaně, které vyhovují specifickým zájmům a potřebám každého segmentu, což vede k vyšší míře zapojení.“
Informační technologie (IT)
Obchodní žargon se často používá v IT průmyslu, protože pomáhá zjednodušit a vysvětlit složité pojmy a procesy. Definovali jsme několik opakujících se firemních žargonů a agilních scrumových termínů v IT, aby vám usnadnili porozumění.
13. Šířka pásma
Při diskusi o kapacitě nebo rychlosti sítě technici často používají slovo „šířka pásma“. Označuje množství dat přenesených sítí za daný čas.
Možná uslyšíte vedoucího IT oddělení říkat: „Musíme upgradovat náš server, protože naše současná šířka pásma nezvládá rostoucí počet požadavků uživatelů.“
14. DevOps
DevOps pochází ze spojení dvou termínů, vývoje softwaru (Dev) a IT operací (Ops), s cílem zvýšit efektivitu procesu vývoje a nasazení.
Příkladem použití tohoto termínu v korporátním světě by mohlo být: „Zavedení postupů DevOps výrazně zkrátilo dobu uvedení nových funkcí na trh.“
15. Aplikační programovací rozhraní (API)
Při diskusi o integraci a vývoji softwaru se často zaměřuje pozornost na API. API je sada protokolů a nástrojů, které umožňují komunikaci mezi různými softwarovými aplikacemi.
Vývojář může během diskusí o integraci softwaru uvést: „Nové API umožňuje plynulou interakci mezi naší aplikací a službami třetích stran.“
16. Prototyp softwaru
Prototypování softwaru označuje vytváření raných verzí nebo modelů softwarové aplikace za účelem vizualizace a testování jejího designu, funkčnosti a interakcí s uživatelem před zahájením plnohodnotného vývoje.
Na úvodní schůzce k projektu může produktový manažer vysvětlit: „Začneme s prototypováním softwaru, abychom se ujistili, že náš návrh odpovídá potřebám uživatelů.“
17. Nasazení
Nasazení je postupný proces, který zahrnuje vše, co souvisí s nastavením nového softwaru, od instalace po testování.
Co dělá programátor? „Zajišťuje nasazení nového softwaru podle požadavků společnosti.“
18. Cloud computing
Cloud computing je klíčovým aspektem digitální IT infrastruktury. V této metodě vzdálené servery na internetu ukládají, spravují a zpracovávají data, čímž eliminují potřebu lokálních serverů nebo osobních počítačů.
V nejnovějších informacích o společnosti může IT oddělení uvést: „Zavedli jsme cloud computing, abychom zefektivnili naše operace, zlepšili škálovatelnost a snížili náklady spojené s lokální infrastrukturou.“
Finance a investice
Ať už investujete své peníze nebo pracujete ve finančním sektoru, často se setkáváte s pojmy jako „první veřejná nabídka akcií“, „kvantitativní uvolňování“ a „diverzifikace investic“. Pojďme si tyto finanční a investiční firemní termíny vysvětlit.
19. Kvantitativní uvolňování
V případě ekonomické deflace centrální banka vkládá peníze do ekonomiky nákupem státních cenných papírů nebo jiných finančních aktiv, aby zvýšila peněžní zásobu, snížila úrokové sazby a stimulovala ekonomickou aktivitu. Tento proces se nazývá kvantitativní uvolňování.
Můžete se setkat s prohlášením centrální banky: „V reakci na ekonomický pokles zahájila centrální banka program kvantitativního uvolňování, v rámci kterého nakupuje značné množství státních cenných papírů s cílem zvýšit likviditu a podpořit ekonomický růst.“
20. První veřejná nabídka akcií
Termín IPO se objevuje ve zprávách vždy, když soukromá společnost vstupuje na burzu. Označuje proces uvedení akcií soukromé společnosti na burzu, aby byly poprvé nabídnuty veřejnosti.
Ve své oficiální tiskové zprávě společnost oznámila: „Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v naší první veřejné nabídce akcií (IPO), která nám umožní získat kapitál pro expanzi a posílit naši pozici na trhu.“
21. Kapitálové zisky
Při řešení daňových dopadů je nezbytné počítat kapitálové zisky. Kapitálové zisky se vztahují k zisku realizovanému z prodeje aktiva nebo investice, když jeho prodejní cena převyšuje pořizovací cenu.
Pokud byste se obrátili na daňového poradce, mohl by vám poradit: „Kapitálové zisky z prodeje vašich akcií budou podléhat dani, takže to nezapomeňte zohlednit ve svém finančním plánování.“
22. Návratnost investic (ROI)
ROI je zkratka používaná k hodnocení ziskovosti investice. Vypočítá se vydělením čistého zisku počátečními investičními náklady. Tento termín se používá bez ohledu na to, zda provádíte individuální investice na akciovém trhu nebo obchodní investice do softwaru nebo nových technologií.
Při diskusi o výkonnosti projektu může finanční manažer podat zprávu: „Naše poslední marketingová kampaň dosáhla 25% návratnosti investic, což naznačuje silnou návratnost naší investice. “
23. Beta
Při investování do akcií se často hodnotí volatilita trhu. Toto hodnocení se nazývá beta, kde beta větší než 1 znamená vyšší volatilitu, zatímco beta menší než 1 naznačuje nižší volatilitu.
Během přezkumu portfolia může investiční analytik vysvětlit: „Beta této akcie je 1,5, což znamená, že je o 50 % volatilnější než trh, což může mít dopad na celkové riziko vašeho portfolia.“
24. Tržní kapitalizace
Tržní kapitalizace je často používaný termín pro kategorizaci společností podle velikosti nebo hodnocení jejich investičního potenciálu. Jedná se o celkovou tržní hodnotu akcií společnosti v oběhu, která se vypočítá vynásobením ceny akcie počtem akcií.
Na valné hromadě akcionářů může generální ředitel zdůraznit: „Tržní kapitalizace naší společnosti dosáhla 10 miliard dolarů, což odráží naše silné výsledky a růstové vyhlídky.“
Obecné příklady obchodní hantýrky
Ačkoli výše uvedené příklady jsou specifické pro dané odvětví, standardní firemní žargon se používá v různých odvětvích a v každodenních operacích. Podívejme se na některé z těchto termínů, abyste se příště necítili ztraceni, když někdo zmíní firemní žargon.
25. Benchmarking
Ať už provádíte analýzu konkurence nebo hodnotíte výkonnost společnosti, často se stanovují referenční hodnoty. Benchmarking je porovnání výkonnostních ukazatelů společnosti s průmyslovými standardy nebo osvědčenými postupy za účelem identifikace oblastí, které je třeba zlepšit.
Projektový manažer by mohl říci: „Porovnávali jsme naše procesy s procesy předních společností v oboru, abychom identifikovali osvědčené postupy a zvýšili naši provozní efektivitu.“
26. Malware
Malware je firemní termín pro software navržený k poškození, zneužití nebo jinému ohrožení počítačového systému, sítě nebo dat. Zahrnuje viry, červy, trojské koně, spyware a ransomware.
Předpokládejme, že se zeptáte odborníka na kybernetickou bezpečnost na nedávné incidenty. V takovém případě by zmínil „malware“: „Hlavním problémem v naší oblasti je řešení infekcí malwarem, které mohou poškodit naše systémy a integritu dat. “
27. Firewall
Firewall je síťové bezpečnostní zařízení nebo software, který monitoruje a řídí příchozí a odchozí síťový provoz na základě předem stanovených bezpečnostních pravidel.
Správce sítě by mohl vysvětlit: „Musíme nakonfigurovat firewall tak, aby blokoval neoprávněný přístup a zároveň umožňoval legitimní provoz.“
28. Touch base
Místo toho, abyste řekli „rychle se informovat“, v obchodní řeči se používá výraz „touch base“. Znamená to krátce kontaktovat nebo se spojit s někým, aby se informoval nebo něco prodiskutoval.
Možná uslyšíte manažera říkat: „Příští týden se sejdeme, abychom zhodnotili náš pokrok a vyřešili případné problémy.“
29. Klíčová kompetence
Klíčová kompetence je hlavní předností společnosti nebo USP, která ji odlišuje od ostatních v oboru. Tento termín se často používá při strategickém plánování, aby se pozornost soustředila na oblast odborných znalostí.
Například na výroční schůzi o obchodní strategii může provozní ředitel zdůraznit: „Naše klíčová kompetence v oblasti inovativních technologických řešení je to, co nás odlišuje od konkurence a pohání náš růst.“
30. Pivot
Slovo „pivot“ se používá vždy, když projekt vyžaduje změnu směru nebo přístupu. Znamená to provést významnou změnu ve strategii nebo směru, aby se projekt přizpůsobil novým okolnostem nebo příležitostem.
Generální ředitel může během strategické schůzky použít následující firemní slang: „Na základě nejnovějších výsledků průzkumu trhu musíme změnit náš marketingový přístup, abychom lépe oslovili mladší publikum.“
Potenciální problémy s firemním žargonem
Obchodní žargon zjednodušuje komunikaci s profesionály ve stejném odvětví, ale pouze pokud je používán opatrně a správně. Studie provedená společností Duolingo na více než 8 000 pracujících profesionálech v osmi zemích odhalila, že 58 % lidí má pocit, že jejich kolegové žargon nadužívají.
Kromě toho 60 % z nich také cítí, že musí přijít na to, co tento žargon znamená, což jim způsobuje stres.
Nadměrné a nejasné používání firemního žargonu může způsobit řadu komunikačních problémů a stresu. Mezi nejčastěji identifikované problémy patří:
- Překážka jasné komunikace: Pokud vaše publikum nerozumí firemní hantýrce, může to být překážkou jasné komunikace. V takových případech to místo zjednodušení provozu a komunikace vede k jejich zkomplikování, protože vzniká komunikační propast mezi těmi, kteří hantýrce rozumí, a těmi, kteří jí nerozumí.
- Nadměrné používání a nesprávná interpretace žargonu: Někdy může žargon způsobit, že jednoduché pojmy a termíny jsou ještě obtížněji srozumitelné, než ve skutečnosti jsou. Nesprávná interpretace může zpomalit obchodní operace a zkreslit zamýšlený význam sdělení.
- Riziko nedorozumění a nepochopení: Odborné termíny mají v různých kontextech odlišné významy. Mohou způsobit zmatek, vystavit jednotlivce riziku nedorozumění a ovlivnit kvalitu interakcí.
Tipy, jak minimalizovat nesprávné používání obchodní hantýrky v korporátním světě
Jasná komunikace je nezbytná pro efektivní týmovou práci a úspěšné řízení projektů v podnikovém světě. Čím jednodušší jazyk používáte, tím lépe.
Ačkoli používání žargonu má určitá omezení, nelze jej zcela vyloučit. Místo toho je třeba jej používat tak, aby se minimalizovalo jeho nesprávné používání. Zde je několik tipů pro technické psaní a návrhů pro management, jak postupně omezit závislost na obchodních módních výrazech:
- Pravidelně žádajte členy týmu o zpětnou vazbu ohledně srozumitelnosti komunikace a podle potřeby provádějte úpravy.
- Používejte jasný a srozumitelný jazyk při schůzkách, v e-mailech a dokumentech, abyste nastavili standard pro celý tým.
- Proškolte zaměstnance v oborových termínech, aby lépe rozuměli obchodní hantýrce a v případě potřeby se jí mohli přizpůsobit.
