Návratnost investic do konsolidace více než 20 aplikací do jedné platformy

Hádejte, kolik SaaS aplikací dnes používá společnost jako ta vaše?
Upřímné varování: číslo se může zdát příliš vysoké, než aby to byla pravda.
Není to 10, 30 ani 50. Je to v průměru neuvěřitelných 106 aplikací.
Většina týmů, které používají více než 20 nesouvislých aplikací, nevědomky platí skrytou daň, která se každým dnem zvyšuje. Tato daň se okamžitě projevuje v promarněných poplatcích za předplatné nebo v tzv. stínovém IT – v současné době v průměru 4 830 dolarů na zaměstnance ročně.
Existují však i mnohem větší skryté náklady. Ztracené hodiny, roztříštěný kontext a rozhodnutí zpožděná kvůli roztříštěným datům. To je něco, čemu my v ClickUp říkáme „Work Sprawl“. A co představuje 2,5 bilionu dolarů ztracené produktivity – globálně, každý rok.
Řešení je jednoduché na papíře, ale náročné na implementaci. Konsolidace nástrojů pomocí platformy, která sjednotí veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, projekty, chat a dokonce i AI – pod jednou střechou.
A právě proto jsme napsali tohoto průvodce – aby byla implementace snazší.
Jedná se o sadu AI na podnikové úrovni, která obsahuje vše, co vaše oddělení potřebuje: jednotný pracovní prostor, špičkové nástroje AI a nastavení pod vedením odborníků s průběžnou podporou.
Co je to nadměrné používání nástrojů a proč snižuje produktivitu?
Rozmnožování nástrojů málokdy vzniká záměrně. Začíná to tím, že váš produktový tým zvolí Jira, designéři Figma a marketing Asana. Každá volba je sama o sobě logická, ale v kombinaci vede k chaosu. Nástroje totiž mezi sebou nekomunikují a nakonec vám způsobují duplicitní práci.
Důsledky nejsou jen nepříjemností; způsobují tři odlišné a škodlivé problémy.
- Rozptýlenost práce: Vaše projekty a úkoly jsou rozptýleny napříč několika platformami, což znemožňuje mít přehled o všem na jednom místě. Rozptýlenost práce vede k tomu, že týmy tráví drahocenný čas přepínáním mezi aplikacemi a bojem s informačními silami
- Rozptýlení kontextu: Důležité informace a konverzace jsou uvězněny v izolovaných aplikacích, takže váš tým neustále hledá kontext, místo aby se věnoval práci. Jeden zaměstnanec nyní přepíná mezi různými nástroji a okny více než 3 600krát denně!
- Rozptýlené AI: Máte několik nesouvislých AI nástrojů, které mezi sebou nemohou sdílet informace. Žádný z nich nemá ucelený přehled, aby mohl poskytovat skutečně užitečnou pomoc
Zasekáváte se při ručním slaďování dat jen proto, abyste udrželi práci v chodu. Pracujete, ale ta „práce“ ve skutečnosti nijak neposouvá vaše velké, složité a smělé cíle!
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují svou sadu nástrojů na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Skutečné náklady na provoz více než 20 nespojených aplikací
Za nesourodé nástroje pravděpodobně platíte mnohem více, než si myslíte, a poplatky za předplatné jsou jen špičkou tohoto obrovského ledovce. Skutečné náklady na provoz více než 20 aplikací představují skrytou daň na produktivitu, morálku a rychlost vašeho týmu. Projevuje se to ztrátou času, zdvojováním úsilí, pomalejšími rozhodnutími a neustálým pocitem frustrace, který sabotuje vaše výsledky.
Tyto skryté náklady nejsou statické; v průběhu času se kumulují a rostou s velikostí vašeho týmu. Každý nový zaměstnanec zdědí plnou váhu této složitosti a každý nový nástroj, který přidáte, problém jen zhoršuje. Podívejme se na čtyři oblasti, kde tato neviditelná zátěž dopadá nejvíce.
Postupné zvyšování výdajů na SaaS a rozšiřování licencí
Máte pocit, že vaše měsíční výdaje za software rostou samy od sebe, aniž byste věděli proč? Jedná se o tzv. „SaaS spend creep“, což je přímý důsledek neuspořádaného rozšiřování licencí. Náklady se tiše znásobují díky překrývajícím se funkcím různých nástrojů, zapomenutým licencím bývalých zaměstnanců a automaticky se obnovujícím smlouvám s vestavěnými cenovými nárůsty.
Organizace nyní ročně promarní 21 milionů dolarů jen na nevyužitých licencích SaaS. 🤯
To představuje noční můru pro vaše finanční a nákupní týmy v oblasti SaaS, které málokdy mají úplný přehled o tom, co se skutečně používá a za co se pouze platí.
ClickUp sjednocuje vaše řízení projektů, dokumentaci a komunikaci v týmu do jediné platformy s konvergovaným pracovním prostorem s AI – spolu s kontextovou AI. Místo přeskakování mezi nástroji pro plánování, diskusi, dokumentaci a reporting práce se vše odehrává v jednom propojeném prostoru.
Změna je okamžitá: místo desítek nepředvídatelných účtů za software budete mít jeden jasný a přehledný náklad. Navíc vaše vedení získá skutečný přehled o výdajích na software.
Přepínání mezi úkoly a ztracené produktivní hodiny
Věděli jste, že znalostní pracovník, jako jste vy a já, je při práci přerušován každé dvě minuty? A že každé z těchto přerušení nás zdržuje o 20 minut?
Pokaždé, když přeskakujeme z chatové aplikace na projektovou tabuli a do editoru dokumentů, náš mozek za to platí cenu. Nejde jen o pár sekund, které přepínání kontextu zabere; jde o velkou kognitivní zátěž spojenou s odpojením se od jedné úlohy a přeorientováním se na novou.
Tato neustálá roztříštěnost pozornosti činí hlubokou a smysluplnou práci téměř nemožnou. Když váš tým žongluje s více než 20 aplikacemi, může být každý člen nucen přepínat mezi kontexty desítkykrát denně, což vede ke ztrátě hodin produktivního času každý týden.
Duplicitní práce a režijní náklady na reporting
„Po této schůzce aktualizuji tabulku a sdílím souhrn.“
Kolikrát to už váš tým řekl?
Když jsou vaše nástroje odpojené, stává se tento druh manuální a duplicitní práce normou. Váš tým je nucen kopírovat a vkládat informace mezi systémy, vytvářet duplicitní záznamy a sestavovat zprávy tím, že pracně stahuje data z více zdrojů. Tato „práce o práci“ není jen nudná; je to recept na katastrofu.
Pokud stejný projekt existuje ve třech různých nástrojích, někdo musí ručně sladit každou aktualizaci – nebo, v horším případě, protichůdné verze způsobí všeobecný zmatek a chyby. Vytváření reportů se stává vyčerpávající a časově náročnou prací.
💡 Tip pro profesionály: Zadejte data jednou a nechte je proudit všude tam, kde jsou potřeba, díky výkonným ClickUp Super Agents, takže už nikdy nebudete muset ručně slaďovat informace.
To udělala Illia Shevchenko – zakladatelka společnosti sProcess a ověřená konzultantka ClickUp.
V týmech agentury se stále setkával se stejným problémem:
- Vedení chtělo jednoduchý přehled „Jak na tom jsou naše projekty?“
- Odpověď vyžadovala kontaktování vývojářů (a narušení jejich práce) kvůli aktualizacím
Vytvořil tedy malého superagenta ClickUp s názvem Website Project Status Sync Agent. Místo toho, aby tým žádal o psaní zpráv, čte tento agent AI aktuální aktivitu úkolů v ClickUp a automaticky generuje aktualizace projektu na úrovni vedení.
Pomalější rozhodování kvůli roztříštěným datům
Podle našeho průzkumu se téměř 88 % vedoucích pracovníků stále spoléhá na ruční kontroly, dashboardy nebo schůzky, aby získali aktuální informace. Jaká je cena? Roztříštěná data přímo vedou k pomalejším a méně informovaným rozhodnutím. Čím více energie vynakládáte na sledování aktualizací ve Slacku, Gmailu a vaší sofistikované analytické aplikaci, tím méně jí máte na to, abyste na ně reagovali.
V reálném čase není přehled možný, když každý nástroj obsahuje jen jeden kousek skládačky.
💡 Tip pro profesionály: Když je veškerá vaše práce soustředěna v konsolidovaném pracovním prostoru, jako je ClickUp, je snadné získat přehled v reálném čase podle potřeby. Integrované panely ClickUp se aktualizují v reálném čase a umožňují rychlejší a jistější rozhodování.
Jak konsolidace aplikací mění rovnici návratnosti investic
Přemýšlení o konsolidaci aplikací může vyvolávat pocit, že se od vás žádá, abyste se něčeho vzdali. Co kdyby však šlo o to, získat silnější funkce a přitom utrácet za méně nástrojů?
Návratnost investic do konsolidace aplikací vychází ze tří klíčových oblastí:
- Přímé snížení nákladů díky menšímu počtu předplatných
- Obrovská úspora času díky menšímu přepínání mezi úkoly a méně manuální práce, a
- Výrazné zrychlení díky rychlejším rozhodnutím a realizaci
Podívejme se, jak to funguje.
Sjednocené pracovní postupy a sdílený kontext
Když váš produktový, designový a technický tým pracují v různých systémech, předávání úkolů je předem odsouzeno k neúspěchu. Někdo se nevyhnutelně zeptá: „Kde jsou nejnovější specifikace?“ nebo „Je to finální verze?“ Toto tření je přímým důsledkem nedostatku sdíleného kontextu. Jednotné pracovní postupy tento problém řeší tím, že všechny týmy sjednotí do stejného prostředí se stejnými daty.
Právě tento sdílený kontext také činí AI skutečně užitečnou a umožňuje skutečnou konvergenci v AI. Agent AI vám nemůže pomoci, pokud vidí pouze zlomek vaší práce. Jakmile však spojíte řízení projektů, dokumenty a komunikaci týmu, budou mít jak váš tým, tak agenti AI k dispozici úplný kontext potřebný pro efektivní spolupráci.
Rychlejší provádění a méně selhání při předávání
Nesouvislé nástroje nezpůsobují jen zmatek; vytvářejí mezery v předávání, kde se práce při přesunu mezi platformami ztrácí v překladu. Úkol může být v jednom nástroji označen jako „hotový“, ale další tým v pracovním postupu nemá tušení, že je na řadě, aby se ho ujal.
Když vše konsolidujete do jedné platformy, předávání úkolů probíhá v rámci stejného systému, přičemž zůstává zachována kompletní historie i kontext. Můžete tak eliminovat nepříjemné situace typu „nech mě zkontrolovat ten druhý nástroj“ nebo „aktualizuji to v tom druhém systému“.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte pravidla, která automaticky spravují tyto předávky pomocí ClickUp Automations. Například když se stav úkolu změní na „Připraveno ke kontrole", může být automaticky přiřazen správné osobě, čímž zajistíte, že nic neunikne pozornosti.
Přehled v reálném čase napříč týmy a projekty
Jako vedoucí byste neměli muset kontaktovat pět různých lidí a kontrolovat tři různé dashboardy jen proto, abyste zjistili, zda je projekt na dobré cestě. Když jsou vaše data roztříštěná, řídíte vždy jen s odstupem a reagujete na problémy, místo abyste jim předcházeli. Konsolidace zajišťuje okamžitý přehled v reálném čase napříč všemi vašimi týmy a projekty.
To vám umožní přejít od reaktivního k proaktivnímu řízení. Můžete odhalit překážky dříve, než naruší projekt, a zjistit, kde dochází k nadměrnému přidělování zdrojů. Tato úroveň transparentnosti také zlepšuje odpovědnost a soulad. Každý člen týmu může vidět, jak jeho individuální práce souvisí s širšími strategickými cíli společnosti.
Jak ClickUp Accelerator přináší měřitelnou návratnost investic
Možná si říkáte: „Už jsme se o konsolidaci nástrojů pokoušeli a byla to katastrofa.“
To je běžný strach. A my se vám nedivíme.
Viděli jsme už dost případů, kdy byl nový nástroj zaveden s minimální podporou, což vedlo k jeho špatnému přijetí a neúspěchu celé iniciativy.
Právě proto existuje ClickUp Accelerator. Je to více než jen platforma; je to zrychlení návratnosti investic díky implementaci pod vedením odborníků.
Díky kombinaci Converged AI Workspace od ClickUp a odborných znalostí našeho implementačního týmu uvidíte návratnost investic během několika týdnů, nikoli let. Accelerator je navržen tak, aby byl nejrychlejší a nejefektivnější cestou od roztříštěných nástrojů k jednotné produktivitě.
Podle zprávy 2025 Total Economic Impact™ of ClickUp od společnosti Forrester Group ušetří ClickUp průměrné firmě více než 30 000 hodin ročně a přináší špičkovou návratnost investic v oboru.
Zde jsou klíčové komponenty, které zvyšují návratnost investic do konsolidace více než 20 aplikací do ClickUp Accelerator:
Více než 20 pracovních aplikací a AI sjednocené do jednoho konvergovaného AI pracovního prostoru
S ClickUpem můžete nahradit svůj nástroj pro řízení projektů, platformu pro správu dokumentů, aplikaci pro týmový chat, tabulky pro sledování a samostatné nástroje AI. ClickUp sjednocuje všechny vaše pracovní aplikace, data a pracovní postupy a navíc vám nabízí všechny nejnovější modely AI za cenu jednoho.
AI agenti, kteří eliminují manuální koordinaci
👀 Věděli jste? 24 % lidí, které jsme oslovili, uvádí, že chtějí agenty AI hlavně k automatizaci nudných úkolů. Očekávají, že je zbaví práce s nízkou přidanou hodnotou, jako je sledování aktualizací stavu, psaní souhrnů o postupu a připomínání termínů.
Přesně k tomu jsou Super Agents stvořeni. Nepřetržitě pracují na pozadí, aktualizují úkoly, připravují dokumenty a posouvají práci vpřed pomocí stejných nástrojů, které váš tým již používá.
Můžete jim poslat soukromou zprávu, pokud potřebujete jednorázovou pomoc, a dokonce je @zmínit v dokumentu, abyste proměnili brainstorming v jasný plán! Můžete je nastavit tak, aby se postaraly o komplexní pracovní postupy od začátku do konce, a v případě potřeby zapojit i lidi.
A to nejlepší? Protože tito agenti jsou všudypřítomní a mají úplný přehled o všech vašich projektech, dokumentech a konverzacích, jejich výstupy vycházejí z reality.
S ClickUp Accelerator získáte 10 předem připravených Super Agentů, každý v následujících oblastech:
- Marketing: Proměňte požadavky na kampaně v hotové výsledky v souladu se značkou (podívejte se na video, abyste viděli, jak to funguje)
- Produkt a vývoj: Rychlejší přechod od požadavků na funkce k vydání
- Služby: Automatizujte následné kroky a odhalte rizika, abyste udrželi zapojení klientů na správné cestě
- Řízení projektů: Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou aktualizace stavu a sledování, aby projekty pokračovaly hladce
- HR a personální operace: Zvládněte nástup, odchod a vše mezi tím, abyste vytvořili plynulý zážitek pro zaměstnance
Integrované dashboardy pro rychlé zjištění návratnosti investic
Jak dokážete svému vedení, že konsolidace vašich technologií byla správným krokem? Použijte ClickUp Dashboards k automatickému agregování dat z celého vašeho pracovního prostoru a vizualizaci klíčových ukazatelů výkonnosti, které přímo souvisejí s vašimi obchodními cíli.
- Ušetřený čas: Sledujte, kolik času ušetříte díky omezení přepínání mezi úkoly a automatizaci manuálních činností
- Dokončené projekty: Sledujte rychlost projektů a zjistěte, o kolik rychleji váš tým dodává výsledky
- Přidělování zdrojů: Získejte jasný přehled o kapacitách týmu a zajistěte efektivní nasazení zdrojů
Můžete vytvářet vlastní zobrazení pro různé zainteresované strany, od souhrnů na vysoké úrovni až po podrobné zprávy o stavu projektů, a to vše bez ručního vytváření reportů.
Nastavení a školení pod vedením odborníků zajistí přijetí řešení od prvního dne
Výkonná platforma je k ničemu, pokud váš tým neví, jak ji používat. To je hlavní důvod, proč tolik snah o konsolidaci nástrojů selhává. Získejte specializovanou podporu při implementaci od našeho týmu odborníků prostřednictvím programu ClickUp Accelerator.
Nejde jen o pár článků s nápovědou; jedná se o prvotřídní službu navrženou tak, aby zajistila váš úspěch.
- Konfigurace pracovního prostoru: Naši odborníci s vámi budou spolupracovat na nastavení vašeho pracovního prostoru ClickUp tak, aby odpovídal jedinečným pracovním postupům vašeho týmu
- Migrace dat: Pomůžeme vám přesunout stávající data ze starých nástrojů do ClickUp, abyste neztratili žádný historický kontext
- Školicí program: Poskytujeme komplexní školení pro celý váš tým, aby se všichni cítili sebejistě a byli produktivní již od prvního dne
S naším odborným vedením můžete s ClickUp začít během chvilky!
Skutečné výsledky týmů, které provedly konsolidaci do ClickUp
💰 4 z 10 zákazníků, kteří přešli na ClickUp, jej využili k nahrazení 3 nebo více nástrojů. 6 z 10 díky tomu ušetřilo 3 a více hodin týdně.
A to je teprve začátek.
Návratnost investic je patrná ve všech oblastech – od úspor nákladů po zvýšení efektivity a zlepšení spolupráce.
👉🏼 Vezměme si například společnost Trinetix. Jejich tým poskytuje komplexní řešení v oblasti designu a vývoje pro velké podniky, včetně společností Coca-Cola, McDonald’s a Procter & Gamble. Aby mohli pracovat rychleji, potřebovali jednotnou platformu pro škálování designových operací a realizaci projektů. Když vyhodnocovali ClickUp, zdálo se to být ideální volbou hned od začátku.
Centralizace projektové dokumentace pomocí ClickUp jim poskytla odrazový můstek k rozšíření – vytvoření nové šablony pomocí jediného zdroje pravdy trvá pouhých 15 sekund. ClickUp jim také pomohl snížit počet schůzek o 50 % a zvýšit spokojenost týmu designérů o 20 %.
A není to jen společnost Trinetix, která těží z konsolidace více nástrojů do ClickUp.
👉🏼 admiral. digital má podobný příběh:
Kromě toho:
- Společnost Hit Your Mark Media nahradila více než 5 nástrojů aplikací ClickUp, zlepšila přehlednost a snížila výdaje na software o 3 000 dolarů pouhou výměnou aplikace Slack za ClickUp Chat
- Tým Liquid konsolidoval více než 4 aplikace do ClickUp s 100% přijetím v celé organizaci a za 4 roky zaznamenal 10násobný růst společnosti
- Společnost Made In Cookware konsolidovala více než 3 nástroje, čímž ušetřila 3–5 minut na každý servisní ticket a dosáhla 80% přijetí za méně než čtyři měsíce
Začněte zvyšovat návratnost investic do konsolidace s ClickUp
Je jasné, že díky sjednocenému pracovnímu prostoru s podporou AI, jako je ClickUp, týmy tráví méně času sledováním aktualizací a více času posouváním práce vpřed. Rozhodování je rychlejší, spolupráce těsnější a návratnost investic viditelná – rychle a konzistentně.
A nejde o jednorázový zisk. S vývojem schopností AI se hodnota této konsolidace znásobuje.
