Studie společnosti Forrester: ClickUp přináší 384% návratnost investic a úsporu 92 400 hodin za rok 3

V dnešním rychle se měnícím digitálním světě je Work Sprawl tichým zabijákem produktivity. Ne propojené nástroje, izolované informace a manuální procesy ubírají čas a energii týmům po celém světě.
Ale co kdybyste mohli získat zpět tyto hodiny, zvýšit příjmy a posílit své zaměstnance – a to vše na jednom místě?
Přesně to odhaluje nejnovější studie Forrester Total Economic Impact™ (TEI) o ClickUp. Tato nezávislá studie, zadána společností ClickUp a realizovaná společností Forrester Research, kvantifikuje reálný dopad konsolidace práce do konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí.
Čísla: návratnost investic, která mluví sama za sebe
Důkladná analýza společnosti Forrester zjistila, že za tři roky dosáhla kompozitní organizace* používající ClickUp následujících výsledků:
- 384% návratnost investic (ROI)
- 92 400 produktivních hodin ušetřených do třetího roku díky automatizaci a AI
- 3,9 milionu dolarů zvýšených příjmů díky ClickUp
- Návratnost investice za méně než 6 měsíců
Základem naší činnosti je řízení pracovních postupů… Bez ClickUp bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout.
Základem naší činnosti je řízení pracovních postupů… Bez ClickUp bychom těchto výsledků nemohli dosáhnout.
*Složená organizace je americká společnost s ročními tržbami 150 milionů dolarů a 1 000 zaměstnanci. Je reprezentativní pro dotazované zákazníky a slouží k prezentaci souhrnné finanční analýzy.
Zde je vizuální rozbor toho, co tato čísla pro vás znamenají:
Jak ClickUp přináší výsledky: umělá inteligence, automatizace a konvergence
1. Zvýšení produktivity díky automatizaci a umělé inteligenci
Týmy používající ClickUp ušetří v průměru 12 hodin na zaměstnance za měsíc do třetího roku. Funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatické souhrny standupů, Enterprise AI Search a automatizace pracovních postupů, eliminují opakující se úkoly a přepínání kontextu, což týmům umožňuje soustředit se na práci s vysokým dopadem.
Miluji AI. Miluji AskAI. Je velmi efektivní. Mám sadu dashboardů – každý den se probudím a prohlížím si je jako noviny, abych pochopil, jak projekty pokročily.
Miluji AI. Miluji AskAI. Je velmi efektivní. Mám sadu dashboardů – každý den se probudím a prohlížím si je jako noviny, abych pochopil, jak projekty pokročily.
2. Zvyšování příjmů bez navyšování počtu zaměstnanců
Díky přesunu ušetřeného času na projekty zvyšující hodnotu zaznamenaly organizace v některých odděleních sedminásobný nárůst produkce a za tři roky vygenerovaly nové tržby ve výši 3,9 milionu dolarů. Centralizovaný pracovní prostor ClickUp umožňuje týmům přijímat více klientů, spouštět více kampaní a dodávat více produktů, aniž by musely přijímat další zaměstnance.
Nyní spravujeme přibližně 500 marketingových úkolů měsíčně... Bez ClickUp bychom byli schopni zvládnout pouze polovinu tohoto pracovního zatížení.
Nyní spravujeme přibližně 500 marketingových úkolů měsíčně... Bez ClickUp bychom byli schopni zvládnout pouze polovinu tohoto pracovního zatížení.
3. Vysloužilé nástroje nahrazujeme novými, abychom snížili náklady
ClickUp nahrazuje roztříštěná řešení pro správu projektů, čímž snižuje náklady na starší software o 60 % do třetího roku a šetří čas správců IT. To představuje úsporu nákladů ve výši 114 000 dolarů pro složenou organizaci, plus nehmotný přínos v podobě toho, že je vše na jednom místě.
Všechna tato mikrokomunikace... se okamžitě odstraní, pokud to uděláte správně, a to je nesmírně cenné.
Všechna tato mikrokomunikace... se okamžitě odstraní, pokud to uděláte správně, a to je nesmírně cenné.
4. Poskytování nequantifikovatelných výhod pro spokojenější klienty a týmy
- Zvýšená spokojenost zákazníků: Rychlejší reakční doby a lepší sledování problémů vedly k hodnocení CSAT nad 90 bodů.
- Zlepšená zkušenost zaměstnanců: Centralizované úkoly a komunikace snížily stres a posílily týmy.
- Jediný zdroj pravdivých informací: Aktualizace v reálném čase a správa znalostí zajistily, že všichni byli na stejné vlně.
O rok později, poté, co jsme zavedli ClickUp, mohla vzít svého otce do Disney Worldu během daňové sezóny. To je rozdíl, který ClickUp přinesl – od slz v koupelně k úsměvům v Disneylandu.
O rok později, poté, co jsme zavedli ClickUp, mohla vzít svého otce do Disney Worldu během daňové sezóny. To je rozdíl, který ClickUp přinesl – od slz v koupelně k úsměvům v Disneylandu.
📘 Chcete kompletní rozpis? Zjistěte, jak ClickUp pomáhá společnostem zvýšit produkci 7x a uvolnit tržby ve výši 3,9 milionu dolarů v TEI zprávě společnosti Forrester👇🏼
Proč je to důležité
Studie Forrester TEI potvrzuje to, co zákazníci ClickUp již vědí: konsolidace práce do jedné platformy založené na umělé inteligenci není jen zvýšením produktivity, ale také strategickou výhodou. Ať už rozšiřujete své podnikání, zvyšujete příjmy nebo prostě jen chcete ušetřit čas svému týmu, ClickUp přináší měřitelné výsledky.
Od návratnosti investic do projektového řízení až po sílu konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí – data hovoří jasně: méně nástrojů, více kontextu a chytřejší automatizace vytvářejí prostor pro týmy, aby podávaly nejlepší výkony.
Od návratnosti investic do projektového řízení až po sílu konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí – data hovoří jasně: méně nástrojů, více kontextu a chytřejší automatizace vytvářejí prostor pro týmy, aby podávaly nejlepší výkony.
Jste připraveni vidět celý dopad? Stáhněte si studii Forrester TEI a zjistěte, jak ClickUp může transformovat vaši organizaci.