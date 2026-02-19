Jak konsolidovat marketingové technologie v roce 2026

Průměrná organizace nyní používá 75 různých marketingových technologií. A dva ze tří marketérů používají více než 16 aplikací, aby zvládli svůj pracovní den.
Pokud jste si mysleli, že rozptýlení nástrojů je pro marketéry problém, počkejte, až uslyšíte toto: skutečným problémem je, že tyto nástroje mezi sebou nekomunikují.
Nedávný výzkum společnosti Gartner ukazuje, že pouze asi 49 % nástrojů v typickém marketingovém technologickém stacku je aktivně využíváno. To znamená, že polovina stacku zvyšuje náklady a složitost, aniž by přinášela odpovídající užitek.
Jaké je tedy řešení?
Je to tak intuitivní, ale zároveň tak těžké realizovat: konsolidace nástrojů.
Proto v tomto příspěvku rozebíráme proces konsolidace marketingových technologií. Podělíme se o to, jak spojení vašich technologií s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vaší práci, pomáhá týmům pracovat rychleji, zůstat v souladu a konečně získat skutečnou hodnotu z umělé inteligence.
Co je konsolidace marketingových technologií?
Konsolidace marketingových technologií je proces nahrazování roztříštěných jednoúčelových marketingových aplikací jednotnou platformou. Díky tomu se vaše klíčové marketingové funkce, jako je řízení projektů, tvorba obsahu, sledování kampaní a spolupráce týmu, spojí do jednoho propojeného prostředí.
Konsolidace vytváří jediný zdroj pravdivých informací pro veškerou vaši marketingovou činnost.
To neznamená, že se musíte spokojit s neohrabaným multifunkčním nástrojem, který všechno dělá špatně. Znamená to vybrat si moderní konvergované pracovní prostředí, kde jsou specializované funkce postaveny na sdíleném základu, což vašemu týmu a AI poskytuje veškerý kontext, který potřebují k úspěchu.
Proč jsou marketingové týmy zahlceny nástroji a kam to vede
Většina technologií se vyvinula organicky – jeden nástroj pro plánování, druhý pro obsah, třetí pro schvalování, čtvrtý pro reporting. Na papíře to vypadá skvěle. V praxi je to ale vyčerpávající. Protože když jsou vaše kontexty roztříštěné, nakonec ztratíte dynamiku.
Datové silosy fragmentují váš pohled na zákazníky
Když jsou data vašich zákazníků roztříštěna mezi desítky různých platforem – CRM, e-mailový nástroj, analytický software a aplikace sociálních médií – nikdy nezískáte ucelený obraz o mapě uživatelské zkušenosti. To nutí váš tým činit zásadní marketingová rozhodnutí na základě neúplných informací, což z personalizace dělá hádání.
Snažit se vypočítat atribuci kampaně se stává noční můrou v podobě exportování tabulek a ručního spojování dat, což vám poskytuje zastaralý a neúplný pohled na to, co skutečně funguje.
Generická AI vytváří „pracovní nepořádek“ mimo značku
Používání generických nástrojů umělé inteligence trénovaných na veřejném internetu je jako požádat cizího člověka, aby vám napsal marketingový text. Neznají hlas vaší značky, jedinečné postavení vašeho produktu ani to, jaké sdělení v minulosti rezonovalo u vašeho publika.
Výsledkem je „workslop“ – obsah generovaný umělou inteligencí, který technicky vyplňuje stránku, ale postrádá specifickou osobnost a vhled, které činí marketing efektivním. Váš tým nakonec stráví stejně mnoho času úpravami tohoto generického výstupu, jako by strávil jeho psaním od nuly, což popírá smysl používání umělé inteligence.
Jediným řešením je AI, která je propojena s vaším skutečným pracovním prostorem – vašimi zadáními, pokyny pro značku a úspěšnými kampaněmi.
🔑 Hlavní ponaučení: Propojená AI vytváří obsah v souladu se značkou, protože má kontext; nepropojená AI vytváří výplň, protože to je vše, co zná.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence , jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají. S ClickUp Brain tomu tak ale není. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Přepínání kontextu zabíjí tvůrčí elán
👀 Věděli jste, že... 68 % zaměstnanců uvádí, že během pracovního dne nemají dostatek času na soustředěnou práci bez přerušení.
Pokaždé, když musí marketér přejít ze svého projektového plánu do samostatné aplikace pro dokumenty, aby našel zadání, a poté do chatovacího nástroje pro zpětnou vazbu, ztrácí soustředění. Toto neustálé přepínání kontextu vytváří velkou kognitivní zátěž a vyčerpává mentální energii, která by měla být věnována kreativní práci.
Skryté náklady se sčítají u nesouvislých předplatných
Problémy spojené s roztříštěným technologickým stackem jdou daleko za rámec zřejmých poplatků za předplatné. Nesouvislé nástroje vytvářejí síť skrytých nákladů, které vyčerpávají váš rozpočet a snižují produktivitu. Patří mezi ně:
- Duplicitní zadávání dat: Ruční zadávání stejných informací do více systémů
- Ruční synchronizace: Ztrácíte hodiny snahou o synchronizaci dat napříč platformami, obvykle pomocí nepřehledných tabulek.
- Údržba integrace: Platby vývojářům za opravu nefunkčních API a webhooků
- Doba školení: Zaškolení členů týmu do mnoha různých platforem, z nichž každá má svou vlastní křivku učení.
🔑 Hlavní ponaučení: Tyto náklady se málokdy objevují jako samostatná položka v rozpočtové zprávě, takže je snadné je přehlédnout. Když je však sečtete, celkové náklady na vlastnictví roztříštěného stacku jsou často šokující. Společnosti promarní v průměru 21 milionů dolarů ročně jen na nevyužívané licence SaaS.
Výhody konsolidovaného marketingového technologického stacku
Když vaše nástroje a týmy pracují se sdíleným kontextem v jednotném pracovním prostoru, tyto slabé stránky se promění v silné výhody.
Konzistence značky ve všech kontaktních bodech
Barvy, které neodpovídají značce, a zastaralé zprávy, které poškozují rozpoznatelnost značky, se dostávají do kampaní, když jsou pokyny uloženy v zapomenutém souboru PDF. Konsolidované technologie udržují standardy značky v těsné blízkosti samotné práce. Týmy tak mohou při tvorbě odkazovat na správný styl, vizuální prvky a zprávy, a ne až po jejím dokončení.
💡 Tip pro profesionály: Zajistěte vizuální a tonální konzistenci každé nové kampaně, blogového příspěvku nebo grafického prvku pro sociální sítě pomocí šablon ClickUp. Pomocí integrovaných funkcí ClickUp Proofing a schvalovacích workflow zajistěte, aby každý obsah odpovídal značce ještě před jeho zveřejněním. Váš tým, partneři a klienti mohou práci přímo kontrolovat a komentovat v plném kontextu (nikoli v nepřehledné e-mailové konverzaci).
AI, která skutečně zná vaše podnikání
Obecné nástroje umělé inteligence jsou slepá ulička. Nejsou schopny vytvářet kvalitní marketingový obsah, protože nemají žádný kontext o vašem podnikání. Propojená umělá inteligence dokáže okamžitě prohledat celý váš pracovní prostor, vyhledat minulé kampaně a porozumět jedinečnému hlasu vaší značky.
Propojená AI, která rozumí vašemu podnikání, je možná díky ClickUp Brain a AI Super Agents. Nejedná se o dodatečné integrace, ale o nativní funkce AI, které využívají kontext vašeho konkrétního pracovního prostoru.
🌟 Použijte je k:
- Vypracujte kreativní briefy na základě toho, co fungovalo v minulém čtvrtletí.
- Získejte texty pro sociální média, které dokonale ladí s tónem vaší značky, a
- Získejte přehled o všech svých kampaních (protože Brain a agenti mají přístup k vašim úkolům, dokumentům a konverzacím ve vašem pracovním prostoru ClickUp).
Rychlejší realizace kampaní od briefu po spuštění
Nekonečné předávání úkolů a koordinace zpomalují realizaci kampaní a zpožďují jejich spuštění.
Konsolidace tyto mezery odstraňuje:
- Stručné informace se přímo promítají do úkolů
- Zpětná vazba zůstává připojena k práci
- Aktualizace stavu jsou viditelné, aniž byste museli někoho hledat.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte plynulý proces od zadání po realizaci pomocí automatizací ClickUp.
📌 Můžete například nastavit automatizaci tak, aby automaticky vytvořila kompletní strukturu úkolů s přiřazenými osobami a termíny splnění v okamžiku, kdy bude schválen kreativní brief v ClickUp Doc. Chcete-li automatizaci posunout ještě dál, vyzkoušejte automatizaci e-mailů pomocí šablony ClickUp, která zefektivní opakující se úkoly v rámci kampaní.
Jasná viditelnost návratnosti investic napříč kanály
Propojit tvrdou práci vašeho týmu se skutečnými obchodními výsledky je téměř nemožné, pokud jsou data roztříštěná.
Týmy tráví hodiny sběrem dat, porovnáváním čísel a vysvětlováním nesrovnalostí. Konsolidovaná platforma propojuje provádění a výsledky, takže vedoucí pracovníci mohou vidět, co nefunguje a co přináší výsledky, aniž by museli čekat na ručně vypracované zprávy.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si vlastní panely ClickUp a sledujte výkonnost kampaní v reálném čase přímo vedle úkolů a pracovních postupů, které je vytvořily. Váš tým a vedení tak získá jasný a okamžitý přehled o tom, které kanály, typy obsahu a strategie přinášejí nejvyšší návratnost marketingových investic.
Proč propojená umělá inteligence poráží nepropojená bodová řešení
Rozdíl mezi samostatným nástrojem pro psaní s umělou inteligencí a umělou inteligencí zabudovanou do vašeho pracovního prostoru je jednoduchý: kontext. Nezávislý nástroj s umělou inteligencí zná pouze to, co vložíte do pole pro zadávání příkazů. Pokaždé, když jej použijete, začínáte od nuly a ručně do něj zadáváte informace, které potřebuje k provedení své práce.
Propojená umělá inteligence má naopak trvalý kontext. Je to jako rozdíl mezi najímáním nového freelancera pro každý projekt a mít zkušeného člena týmu, který se účastnil všech schůzek. Freelancer může být sice kvalifikovaný, ale bude mu trvat, než si osvojí hluboké znalosti o podnikání, aby mohl odvádět skutečně strategickou práci.
🎥 Abyste lépe porozuměli prostředí marketingových nástrojů AI a tomu, jak je můžete začlenit do své celkové strategie, podívejte se na tento přehled dostupných možností a jejich funkcí.
Kompletní inteligence pracovního prostoru je to, co poskytuje propojená umělá inteligence, jako je ClickUp Brain.
Učí se z vašich projektů, vzorců spolupráce vašeho týmu, aktiv vaší značky a historických údajů o výkonu. To mu umožňuje překročit rámec obecného „workslopu“ a vytvářet obsah, který je skutečně podnětný a připravený k publikování.
|Schopnosti
|Ne propojená bodová řešení
|Propojený pracovní prostor AI
|Konzistence hlasu značky
|Ruční vytváření promptů pokaždé
|Učí se z vašeho stávajícího obsahu
|Přehledy napříč kampaněmi
|Ruční export a analýza dat
|Automaticky odhaluje vzorce z údajů o kampaních uložených ve vašem pracovním prostoru.
|Pipeline od briefu k obsahu
|Více předávek nástrojů
|Automatizováno v rámci jediného pracovního prostoru
|Zachování kontextu
|Automaticky odhaluje vzorce z údajů o kampaních uložených ve vašem pracovním prostoru.
|Vychází z nashromážděných znalostí
Jak krok za krokem konsolidovat marketingové technologie
Konsolidace technologického stacku není projekt na víkend, ale nemusí to být ani bolestivá, několik let trvající iniciativa. Upřednostněte rychlé výsledky pomocí tohoto postupného přístupu:
Krok 1: Proveďte audit svých současných nástrojů a identifikujte překrývání
Nejprve musíte vědět, s čím pracujete. Zaznamenejte každý jednotlivý nástroj, který váš marketingový tým používá, včetně aplikací „stínového IT“, které lidé začali používat bez oficiálního schválení.
U každého nástroje si poznamenejte:
- Jeho hlavní funkce
- Kdo jej používá
- Co to stojí a
- Ať už je to skutečně nezbytné
✅ Vytvořte jednoduchou matici s vašimi nástroji na jedné ose a vašimi klíčovými marketingovými funkcemi (např. projektový management, tvorba obsahu, analytika, spolupráce) na druhé. Tím okamžitě zjistíte, kde máte redundantní nástroje, které vykonávají stejnou práci, a odhalíte nejjasnější příležitosti pro konsolidaci.
Krok 2: Zmapujte své základní marketingové pracovní postupy
Než budete moci opravit nefunkční proces, musíte jej jasně vidět. Pomocí mapování procesů vizualizujte nejdůležitější pracovní postupy vašeho týmu, jako je plánování kampaní, tvorba obsahu a hodnocení výkonu. U každého pracovního postupu identifikujte každý krok, každé předání mezi lidmi nebo nástroji a každý bod, kde dochází ke zpožděním nebo třenicím. Tato analýza procesů odhalí skutečné náklady fragmentace.
✅ Pomocí tabulek ClickUp Whiteboards můžete vizuálně zmapovat každou fázi kampaně, od přijetí až po spuštění. Pomocí různých tvarů, lepících poznámek a fontů můžete znázornit předávání, schvalování a přepínání nástrojů. Vložte úkoly, propojte dokumenty a označte vlastníky přímo na tabuli a proměňte jednoduchý diagram v živý interaktivní systém.
To znemožňuje ignorovat tření. Pokud pracovní postup před schválením obsahu přeskakuje mezi třemi nástroji, okamžitě to uvidíte a budete přesně vědět, kde konsolidace přináší výhody.
Krok 3: Definujte své nezbytné schopnosti
Konsolidace neznamená zbavit se všech specializovaných nástrojů. Cílem je mít méně nástrojů, které jsou lépe integrovány. Vytvořte seznam funkcí, bez kterých váš tým nemůže fungovat.
Buďte naprosto upřímní a konkrétní.
📌 Například „potřeba naplánovat příspěvky na sociálních sítích“ se liší od „potřeby nativního plánování karuselu na Instagramu s automatickými odpověďmi na první komentáře“.
Oddělení „nezbytných“ nástrojů od „žádoucích“ vám pomůže efektivně vyhodnotit nové platformy a rozhodnout, které specializované nástroje stojí za to si ponechat.
Krok 4: Vyhodnoťte platformy z hlediska nativní AI a hloubky integrace
Pokud je AI součástí vaší strategie, tento krok je nezbytný.
Až budete připraveni vyhodnotit nové platformy, zaměřte se na dvě klíčové oblasti: nativní AI a hloubku integrace.
- Nativní AI: To znamená, že AI je zabudována přímo do platformy, není připojena jako doplněk třetí strany. Nativní AI má přístup ke všem datům vašeho pracovního prostoru, rozumí vašim pracovním postupům a postupem času se učí z práce vašeho týmu.
- Hloubka integrace: Pro specializované nástroje, které se rozhodnete ponechat, potřebujete centrální platformu s robustními, předem připravenými integracemi. Tím zajistíte, že data budou i nadále plynule proudit zpět do vašeho jediného zdroje pravdy, místo aby docházelo k rozšiřování pracovních úkolů.
Proto mnoho týmů nyní upřednostňuje konvergovaná pracovní prostředí s integrovanou umělou inteligencí, aby agenti mohli pomáhat s plánováním, přípravou návrhů, shrnováním a podáváním zpráv na základě reálného kontextu. To je také důvod, proč se hotová řešení, jako je ClickUp Accelerator, zaměřují na umělou inteligenci, která je aktivována v rámci každodenní práce, a není na ni pouze navrstvena.
🧠 Zajímavost: ClickUp nahradil 3 nebo více nástrojů u ~41 % našich uživatelů!
A zde jsou další výhody konsolidace vašich technologií pomocí ClickUp:
Konsolidace marketingových technologií pomocí ClickUp Accelerator pro marketingové týmy
S ClickUp Accelerator pro marketingové týmy začnete v předem připraveném (ale přizpůsobitelném) konvergovaném pracovním prostoru, kde již funguje plánování, realizace, spolupráce, reporting a AI.
Zde je několik důvodů, proč vám to od prvního dne zvýší produktivitu:
- AI super agenti pro konkrétní oddělení (připraveni k použití ihned po spuštění)ClickUp Accelerator obsahuje více než 10 předem připravených marketingových agentů, například: Agent pro tvorbu kreativních briefů: Převádí přijaté požadavky na strukturované briefy v souladu se značkou Agent pro generování příspěvků na sociálních sítích: Vytváří a vylepšuje texty pro sociální sítě v kontextu značky Agent pro kontrolu značky: Kontroluje tón, sdělení a soulad s pokyny
- Creative Brief Builder Agent: Převádí přijaté požadavky na strukturované briefy v souladu se značkou.
- Agent pro generování příspěvků na sociálních sítích: Vytváří a vylepšuje texty pro sociální sítě v kontextu značky.
- Brand Checker Agent: Kontroluje tón, sdělení a soulad s pokyny.
- Creative Brief Builder Agent: Převádí přijaté požadavky na strukturované briefy v souladu se značkou.
- Agent pro generování příspěvků na sociálních sítích: Vytváří a vylepšuje texty pro sociální sítě v kontextu značky.
- Brand Checker Agent: Kontroluje tón, sdělení a soulad s pokyny.
- ClickUp Brain (kontextová AI)AI pracuje přímo v pracovním prostoru a odkazuje na existující dokumenty, úkoly, minulé kampaně a časové osy, takže výstup je relevantní, nikoli obecný.
- Connected Enterprise AI Search Okamžitě vyhledávejte úkoly, dokumenty, komentáře, panely a přílohy v celém pracovním prostoru, čímž se sníží čas strávený hledáním starých podkladů nebo rozhodnutí.
- Automatizované pracovní postupy a schvalováníPomocí automatizací ClickUp můžete automaticky spouštět vytváření úkolů, směrovat obsah ke kontrole, informovat zúčastněné strany a aktualizovat stavy.
- Dashboardy pro přehled v reálném časeSledujte průběh kampaní, pracovní zátěž a překážky v reálném čase, aby vedoucí pracovníci nepotřebovali týdenní přehledy stavu, aby pochopili, co se děje.
- ClickUp AI Notetaker Automaticky přeměňte schůzky na souhrny, rozhodnutí a přidělené úkoly.
Proč je to důležité
Accelerator pomáhá marketingovým týmům začít pracovat během několika dní, nikoli měsíců. Nejprve omezuje rozptýlení nástrojů a poté aktivuje AI v rámci práce. Díky tomu mohou týmy snáze důvěřovat výstupům a vedoucí pracovníci mohou rychleji vidět výsledky.
ClickUp eliminoval naši závislost na 4–5 samostatných nástrojích (Trello pro úkoly, Confluence pro dokumenty, samostatné tabulky pro OKR atd.). Tato konsolidace snižuje přepínání kontextu, zlepšuje přehlednost napříč odděleními a vytváří jediný zdroj pravdivých informací o stavu projektu. Například náš tým pro úspěch zákazníků nyní propojuje skóre spokojenosti klientů přímo s úkoly obnovy, což spouští automatická připomenutí na základě údajů o využití z naší platformy. Vedení používá dashboardy v reálném čase k monitorování stavu pipeline a kapacity týmu během fází škálování. Úspory nákladů pouze díky konsolidaci nástrojů ospravedlnily investici – ale skutečná návratnost investic pochází z rychlejšího rozhodování a menšího počtu zmeškaných předávek.
ClickUp eliminoval naši závislost na 4–5 samostatných nástrojích (Trello pro úkoly, Confluence pro dokumenty, samostatné tabulky pro OKR atd.). Tato konsolidace snižuje přepínání kontextu, zlepšuje přehlednost napříč odděleními a vytváří jediný zdroj pravdivých informací o stavu projektu. Například náš tým pro úspěch zákazníků nyní propojuje skóre spokojenosti klientů přímo s úkoly obnovy, což spouští automatická připomenutí na základě údajů o využití z naší platformy. Vedení používá dashboardy v reálném čase k monitorování stavu pipeline a kapacity týmu během fází škálování. Úspory nákladů pouze díky konsolidaci nástrojů ospravedlnily investici – ale skutečná návratnost investic pochází z rychlejšího rozhodování a menšího počtu zmeškaných předávek.
Krok 5: Migrujte data a školte svůj tým po fázích
Nesnažte se zvládnout nemožné. Klíčem k úspěšnému přechodu je postupná migrace. Začněte s jedním pracovním postupem nebo jedním týmem, prokažte jeho hodnotu a poté pokračujte dál. Typické postupné zavádění může vypadat takto:
- Fáze 1: Přesuňte projektové řízení a spolupráci týmu
- Fáze 2: Konsolidujte pracovní postupy související s obsahem, včetně briefů, návrhů a schvalování.
- Fáze 3: Propojte analytiku a vytvořte výkonnostní dashboardy
- Fáze 4: Plně aktivujte a proškolte tým v oblasti schopností AI
Krok 6: Měření výsledků a průběžná optimalizace
Než začnete, definujte, jak vypadá úspěch. Mezi klíčové metriky mohou patřit:
- Čas od zadání po spuštění
- Počet aktivně používaných nástrojů
- Hodnocení spokojenosti týmu a
- Skutečná výkonnost kampaně
Sledujte tyto metriky během celého procesu konsolidace, abyste mohli prokázat dopad svých snah.
Konsolidace není jednorázový projekt, ale průběžný proces optimalizace.
Co se stane, když marketingové týmy konsolidují své technologie
Manažer kampaně začíná svůj den otevřením jednoho jednotného pracovního prostoru namísto deseti různých záložek.
Na jediném dashboardu vidí všechny aktivní kampaně, všechny čekající schválení a veškerý obsah, na kterém se právě pracuje. ✨
Požádají kontextově orientovanou AI pracovního prostoru, aby navrhla text pro sociální sítě pro nadcházející uvedení produktu na trh. AI již má k dispozici brief kampaně, rozumí hlasu značky a ví, jaké sdělení se osvědčilo při podobných uvedeních na trh v minulosti. Text, který vygeneruje, je hotový z 90 %, nikoli z 10 %.
K tomu dochází, když vaše nástroje sdílejí kontext, místo aby jej fragmentovaly.
Váš tým se změní z reaktivního – sledujícího aktualizace a ručně sestavujícího zprávy – na proaktivní, s automaticky zobrazovanými informacemi a samočinně běžícími pracovními postupy.
🌟 Příklad: Tým sociálních médií Cartoon Network konsolidoval plánování, spolupráci a realizaci do ClickUp, čímž nahradil roztříštěné nástroje jedním sdíleným pracovním prostorem. Výsledkem bylo, že byli schopni spravovat dvakrát více sociálních kanálů se stejnou velikostí týmu a spustit kampaně o několik měsíců dříve, než bylo plánováno – což je jasným signálem zlepšené efektivity a koordinace.
Kdokoli z globálního marketingového týmu může najít plán publikování na sociálních sítích, plán pro YouTube a strategický dokument a dokonce může získat odkaz na naši zprávu o sociálních médiích. Může se vrátit a prohlédnout si zprávy ze starých kampaní a pochopit, co fungovalo a co ne.
Kdokoli z globálního marketingového týmu může najít plán publikování na sociálních sítích, plán pro YouTube a strategický dokument a dokonce může získat odkaz na naši zprávu o sociálních médiích. Může se vrátit a prohlédnout si zprávy ze starých kampaní a pochopit, co fungovalo a co ne.
Konsolidace marketingových technologií pomocí ClickUp
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp na světě – jediná bezpečná platforma, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika existují společně s kontextovou AI zabudovanou jako inteligentní vrstva. Je navržen tak, aby sjednotil správu projektů, dokumenty, spolupráci a AI do jedné platformy. Pro marketingové týmy to eliminuje fragmentaci, která ničí produktivitu a kreativitu.
Nahraďte několik nesouvislých nástrojů jediným propojeným centrem v ClickUp. Provádějte své kampaně od začátku do konce pomocí specializovaných funkcí pro správu kampaní, kalendářů obsahu ClickUp a schvalovacích pracovních postupů. A u těch několika specializovaných nástrojů, které potřebujete zachovat, zůstanou všechny vaše práce a data propojeny s vaším centrálním zdrojem informací díky hluboké integraci ClickUp.
Eliminujte rozptýlení martech a poskytněte své AI kontext, který potřebuje. Vyzkoušejte ClickUp zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Omezování nástrojů je jednoduchá subtrace, zatímco konsolidace technologického stacku je strategická náhrada. Konsolidace jde ruku v ruce s výběrem jednotné platformy, která dokáže zpracovat více funkcí se sdíleným kontextem. Neomezuje se pouze na eliminaci softwaru a nutí váš tým dělat více s méně prostředky.
Většina středně velkých marketingových týmů může dokončit počáteční konsolidaci za jeden až tři měsíce. Klíčový je postupný přístup, který začíná projektovým řízením, pokračuje pracovními postupy v oblasti obsahu a končí aktivací analytiky a umělé inteligence.
Tradiční konsolidace se zaměřovala na snížení počtu nástrojů. Konsolidace založená na umělé inteligenci upřednostňuje vytvoření jednotného kontextu, který výrazně zvyšuje užitečnost vašich nástrojů umělé inteligence a umožňuje platformě stát se chytřejší, jak ji váš tým používá.
Cílem není nahradit každý jednotlivý specializovaný nástroj. Jde o to, aby se tam, kde je to možné, snížila fragmentace a zajistila se hluboká integrace nezbytných specializovaných nástrojů, které si ponecháte.