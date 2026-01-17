Jak vybrat platformu pro virtuální akce, která podpoří zapojení účastníků

Virtuální akce se staly standardním formátem pro oslovení globálního publika.
Podniky je využívají pro uvedení produktů na trh, webináře, interní porady a velké konference. Vzhledem k rostoucímu významu virtuálních akcí je výběr platformy mnohem důležitější než před několika lety.
Na první pohled většina nástrojů slibuje totéž: rychlé nastavení, nízké náklady a snadný způsob, jak začít vysílat živě.
Ve skutečnosti však software pro virtuální akce typu „udělej si sám“ sice zvládne samotné vysílání, ale má potíže se vším ostatním. Technické problémy, nízká míra zapojení a omezené možnosti reportingu mohou snížit dopad akce ještě dlouho po jejím skončení.
Níže vám ukážeme, jak vybrat platformu pro virtuální akce, která jde nad rámec pouhé technické podpory. Promění virtuální akci v působivý, bezpečný a měřitelný zážitek.
Co je platforma pro virtuální akce?
Platforma pro virtuální akce je software, který organizacím umožňuje pořádat, spravovat a vyhodnocovat akce online.
Na základní úrovni funguje platforma pro virtuální akce jako virtuální místo konání. Umožňuje účastníkům registrovat se, připojit se k živým nebo předem nahraným relacím, komunikovat prostřednictvím chatu, ankety nebo otázek a odpovědí a plynule přecházet mezi relacemi, podobně jako by tomu bylo na osobní akci.
Pokročilejší platformy jdou nad rámec streamování. Nabízejí funkce pro zapojení publika, moderování akcí, analytiku, integraci s marketingovými nebo CRM nástroji a reportování po akci, což týmům pomáhá pochopit, co fungovalo a co je třeba zlepšit.
📌 Příklad virtuální platformy pro akce v praxi
Představte si marketingový tým, který pořádá globální virtuální konferenci k uvedení nového produktu na trh. Moderní platforma pro virtuální akce jim umožňuje:
- Pořádejte více živých a on-demand relací napříč časovými pásmy bez problémů s výkonem.
- Zapojte účastníky pomocí živého chatu, ankety, otázek a odpovědí a breakout rooms.
- Ovládejte zážitek pomocí nástrojů pro moderování, správu řečníků a značkových virtuálních prostorů.
- Sledujte výkonnost akce prostřednictvím údajů o účasti, zapojení do relací a místech odchodu účastníků.
- Integrujte ji s marketingovými a CRM nástroji, abyste získali potenciální zákazníky a mohli po akci navázat další kontakt.
Výsledek: Účastníci zůstávají zapojení, relace probíhají hladce a vy získáte přehled o tom, jak zlepšit budoucí virtuální a osobní akce.
Proč je důležité vybrat správnou platformu pro virtuální akce?
Klíčová otázka při hodnocení platformy pro virtuální akce je jednoduchá: Zlepšuje zážitek jak pro účastníky, tak pro organizátory?
Zde je důvod, proč je výběr správné platformy pro virtuální akce tak důležitý.
Ovlivňuje zapojení a udržení publika
Silná platforma pro virtuální akce umí víc než jen streamovat video. Aktivně udržuje účastníky v zapojení.
📌 Příklad: Během webináře k uvedení produktu na trh platforma umožňuje živé ankety, moderované otázky a odpovědi a chatové výzvy, které podporují aktivní účast namísto pasivního sledování.
Účastníci se mohou pohybovat mezi jednotlivými sekcemi, komunikovat s přednášejícími a zůstat zapojeni po celou dobu akce.
Určuje škálovatelnost akce a kvalitu zážitku
S rostoucí účastí se malé technické omezení stávají velkými problémy.
Správná platforma pro virtuální akce zvládne bez zpoždění, problémů se zvukem nebo selhání relace jak hrstku účastníků, tak i stovky účastníků. Podporuje více souběžných relací, přechody mezi řečníky a moderování v reálném čase, aniž by narušila zážitek.
🌍 Širší pohled: Kromě nákladů a dosahu virtuální akce také snižují dopad na životní prostředí. Studie Michiganské univerzity zjistila, že virtuální konference produkují o 66 % méně CO2 než osobní akce.
✅ Fakt: Téměř třetina účastníků webinářů se vrací k sledování obsahu na vyžádání i po účasti na živém vysílání. Vaše publikum může využít opakované přehrávání na vyžádání k opětovnému shlédnutí klíčových bodů, dohnání zmeškaných částí a sdílení cenných momentů s ostatními, čímž se dopad virtuálních akcí rozšíří daleko za hranice živého vysílání.
Ovlivňuje návratnost investic a poznatky po akci
Virtuální akce nekončí ukončením relace. Jejich hodnota spočívá v tom, co se z nich naučíte.
Pokročilé platformy sledují účast, zapojení do jednotlivých sekcí, body odchodu a úroveň interakce během celé akce. Možná zjistíte, že breakout sekce udrží účastníky déle než hlavní přednášky, nebo že sekce s velkým množstvím otázek a odpovědí vedou k většímu počtu následných žádostí.
Tyto poznatky pomáhají týmům vylepšovat budoucí akce, zdokonalovat formáty obsahu a zdůvodňovat výdaje na akce na základě dat.
Ovlivňuje vnímání značky a profesionalitu
Prostředí virtuální akce odráží vaši značku. Hladký průběh registrace, virtuální prostor s vaší značkou, spolehlivé streamování a dobře řízené relace signalizují profesionalitu a smysl pro detail.
Na druhou stranu, problémy s přihlášením, špatná moderace nebo technické potíže mohou rychle podkopat důvěru.
U externích akcí má tento dojem přímý vliv na to, jak potenciální zákazníci vnímají váš produkt nebo společnost. U interních akcí ovlivňuje důvěru a účast zaměstnanců.
Klíčová kritéria pro hodnocení platforem pro virtuální akce
Rychlý pohled na G2 vám prozradí, že existuje 210 platforem pro virtuální akce! Ohromující, že?
Jak zúžíte výběr správné platformy? 👇
- Možnosti zapojení publika: Zkontrolujte, zda platforma podporuje živý chat, ankety, moderované otázky a odpovědi, breakout rooms a interakci na úrovni jednotlivých sekcí.
- Škálovatelnost a spolehlivost výkonu: Otestujte, jak platforma funguje při rostoucí návštěvnosti. Zhodnoťte také, jak platforma řeší poruchy – automatické opětovné připojení, obnovení relace a záložní streamy jsou důležité, když se něco pokazí během živého vysílání.
- Flexibilita více relací a programu: Hledejte podporu pro souběžné relace, předávání slova mezi řečníky a změny programu, aniž by došlo k narušení zážitku účastníků. To je pro virtuální konference a hybridní akce zásadní.
- Analytika a hloubka reportingu: Zhodnoťte, zda platforma sleduje zapojení účastníků, body odchodu, odpovědi v anketách, účast v diskuzích a počet zhlédnutí na vyžádání, aby bylo možné měřit efektivitu akce.
- Informace a přístup k datům po akci: Ujistěte se, že můžete exportovat nebo integrovat data o zapojení do svého CRM nebo marketingových nástrojů. Tyto informace slouží k následným aktivitám, opětovnému využití obsahu a reportování ROI.
- Uživatelská zkušenost pro hostitele a účastníky: Posuďte, jak snadné je pro účastníky připojit se k relacím a pro organizátory spravovat řečníky, moderování a živé změny bez technických potíží.
- Podpora a spolehlivost během živých akcí: Zeptejte se na podporu v reálném čase během akcí. Když se uprostřed relace něco pokazí, rychlá reakce je důležitější než seznam funkcí.
⭐ Bonus: Kolik byste měli zaplatit za platformu pro virtuální akce?
Vaše investice bude záviset na velikosti akce, frekvenci, potřebách zapojení a hloubce reportingu.
Základní tarify: Zdarma – 100 $ měsíčně
Vhodné pro malé týmy, které příležitostně pořádají webináře nebo interní akce.
Tato úroveň obvykle zahrnuje:
- Živé video vysílání
- Základní chat a otázky a odpovědi
- Omezený počet účastníků
- Minimální branding
- Základní přehledy o účasti
✅ Nejvhodnější pro: Interní schůzky, malé webináře nebo programy akcí v rané fázi. Chybí jim pokročilé funkce pro zapojení účastníků a přehledy po skončení akce.
Profesionální plány: 100–500 USD měsíčně
Navrženo pro rostoucí organizace, které pravidelně pořádají virtuální akce.
Tato úroveň obvykle přidává:
- Vyšší limity počtu účastníků
- Interaktivní funkce, jako jsou ankety a moderované otázky a odpovědi
- Nahrávání relací a přístup na vyžádání
- Vlastní branding a registrační stránky
- Podrobnější analytika a integrace s marketingovými nástroji
✅ Nejvhodnější pro: Do této cenové kategorie spadají uvedení produktů na trh, webináře pro zákazníky nebo školicí programy.
Podnikové platformy: 1 000 $+ za měsíc nebo cena na míru
Vytvořeno pro velká konferenční setkání, akce s více programovými liniemi a marketingové programy podniků.
Ceny pro podniky zahrnují:
- Neomezený nebo velmi vysoký počet účastníků
- Akce s více relacemi a více dny
- Pokročilé nástroje pro zapojení a moderování
- Podrobné analýzy účastníků a zapojení
- Integrace CRM a reportování atribuce
- Specializovaná podpora a SLA
✅ Nejvhodnější pro: Globální virtuální konference, programy růstu založené na událostech a organizace, kde jsou virtuální firemní události hlavním kanálem pro získávání nových zákazníků, budování značky nebo zapojení zaměstnanců.
💡 Tip pro profesionály: Při porovnávání platforem pro virtuální akce vytvořte v ClickUp hodnotící tabulku pomocí AI Fields, která automaticky zobrazí přehledné informace.
AI Fields může generovat souhrny, kategorizovat požadavky nebo označovat silné a slabé stránky platformy na základě vašich kritérií (např. funkce pro zapojení uživatelů, hloubka analýzy, integrace).
Jak vybrat správnou platformu pro virtuální akce
Nevíte, kde začít? Začněte zde. 👇
Krok 1: Definujte cíle akce a její publikum
Než začnete porovnávat nástroje, ujasněte si, proč akci pořádáte a pro koho je určena. Zeptejte se například:
- Je akce zaměřena na generování potenciálních zákazníků, vzdělávání zákazníků, školení nebo interní komunikaci?
- Jak vypadá úspěch: registrace, živá účast, zapojení, dopad na pipeline nebo sdílení znalostí?
- Jak interaktivní musí být akce?
- Bude se jednat o jednorázovou akci nebo opakovatelný program?
- Pořádáte webinář, virtuální konferenci, workshop nebo hybridní akci?
💡 Tip pro profesionály: V této fázi si zapište 3–5 měřitelných kritérií úspěchu. Příklady cílů akce:
- 25 % účastníků se účastní ankety nebo otázek a odpovědí.
- Počet zhlédnutí na vyžádání překročil počet živých účastníků během 14 dnů.
- Prodejní tým kontaktuje všechny zúčastněné účastníky do 48 hodin.
Krok 2: Vyhodnoťte klíčové funkce platformy
Vyhodnoťte platformy pro virtuální akce na základě typu akce, kterou skutečně pořádáte. Rozdělte je dále na funkce, které jsou nezbytné, a funkce, které jsou příjemným doplňkem.
📌 Příklad: Vaším primárním cílem je získat více kvalifikovaných potenciálních zákazníků pro vaši značku. Vaše platforma by měla usnadňovat shromažďování, obohacování a využívání údajů o účastnících.
Nezbytné funkce:
- Integrované registrační formuláře nebo nativní integrace CRM
- Sledování účasti a zapojení na úrovni účastníků
- Automatizovaný export nebo synchronizace dat pro následné pracovní postupy
Vítané funkce:
- Přizpůsobitelné úvodní stránky nebo motivy
- Branded CTA během nebo po skončení relací
- Lehká gamifikace pro zvýšení účasti
📌 Příklad: Vaše akce je zaměřena na networking a budování komunity. V tomto případě je kvalita interakce důležitější než kvalita vysílání.
Nezbytné funkce:
- Videokonference 1 na 1 nebo v malých skupinách
- Snadné párování účastníků nebo networking u stolů
- Jasná moderace a kontrola času
Vítané funkce:
- Profily a zájmy účastníků
- Nástroje pro zasílání zpráv po akci nebo pro následné kroky
📮 ClickUp Insight: Více než polovina respondentů denně píše do tří nebo více nástrojů a potýká se s „ rozptýlením aplikací ” a roztříštěnými pracovními postupy.
I když se to může jevit jako produktivní a rušné, váš kontext se jednoduše ztrácí v různých aplikacích, nemluvě o energii, kterou vás stojí psaní.
BrainGPT vše spojuje dohromady: stačí jednou promluvit a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp. Už žádné přepínání, žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita.
Krok 3: Posuďte možnosti integrace a automatizace
Virtuální akce neexistují izolovaně. Propojují se s marketingovými, prodejními, personálními a provozními pracovními postupy před a po akci.
Vyhodnoťte:
- Synchronizují se údaje o registraci a účasti s vaším CRM nebo marketingovými nástroji?
- Mohou signály zapojení (ankety, otázky a odpovědi, doba sledování) vyvolat následné akce?
- Můžete účastníky segmentovat na základě jejich chování?
- Jsou integrace nativní, nebo se spoléhají na ruční exporty?
- Je k dispozici přístup k API nebo webhooku, pokud potřebujete přizpůsobení?
Proč jsou integrace tak důležitou součástí funkcí softwaru pro správu událostí? Zajišťují tok dat z událostí do následných aktivit, reportingu a plánování do budoucna.
🚀 Výhoda ClickUp: Zatímco vaše platforma pro virtuální akce zajišťuje živý zážitek, ClickUp pro marketingové týmy funguje jako její operační páteř.
Týmy používají ClickUp k:
- Koordinujte plánování akcí, schvalování a časové harmonogramy
- Spravujte přípravu řečníků, tvorbu obsahu a zkoušky
- Sledujte akce po skončení akce, jako jsou následné kroky, opětovné využití obsahu a podávání zpráv.
- Automatizujte předávání mezi marketingem, prodejem a provozem, aby nic neuniklo.
Místo spojování tabulek, e-mailových vláken a nástrojů pro úkoly uchovává ClickUp veškerou práci související s událostmi – a akce řízené údaji o událostech – v jednom propojeném pracovním prostoru.
Krok 4: Zkontrolujte uživatelský zážitek a podporu
Kromě funkcí a funkčnosti byste měli dbát také na to, aby byla uživatelsky přívětivá.
Proveďte pilotní test a zjistěte, zda se účastníci mohou snadno a bez potíží připojit. Platforma by měla mít intuitivní rozhraní jak pro hostitele, tak pro moderátory.
📌 Doporučený test: Než se zavážete, spusťte živý pilotní projekt se skutečnými řečníky a malým publikem. Otestujte proces připojení, ovládání moderátora a to, jak platforma řeší neočekávané problémy během relace.
Krok 5: Zvažte rozpočet, škálovatelnost a návratnost investic
Nakonec zvažte náklady ve vztahu k dlouhodobé hodnotě.
Podívejte se za měsíční cenu a zeptejte se:
- Je platforma schopna se přizpůsobit rostoucímu počtu účastníků?
- Poskytuje informace, které pomáhají zlepšit budoucí akce?
- Sníží to manuální práci nebo vytvoří nové provozní náklady?
💰 Návratnost investic, na které se vaše vedení zaměřuje při pořádání virtuálních akcí:
- Náklady na zapojeného účastníka, nikoli pouze náklady na registraci
- Dopad na pipeline nebo konverzi u externích akcí
- Hodnota opětovného využití obsahu ze záznamů, opakovaných přenosů a klipů
- Úspora času při nastavování, moderování, vykazování a následných činnostech
Nejlepší platformy pro virtuální akce, které stojí za prozkoumání
Zde je seznam oblíbených platforem pro virtuální akce. 👇
1. ClickUp
Ve srovnání s ostatními nástroji v tomto seznamu, které vám pomáhají pořádat virtuální akce, je ClickUp operativní páteří. První konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě je místem, kde plánujete, koordinujete, sledujete, automatizujete a měříte práci, díky níž jsou tyto živé zážitky úspěšné.
Zde je návod, jak můžete využít software pro správu událostí ClickUp 👇
Plánujte a strukturovejte akce v rámci vyhrazeného pracovního prostoru
Začněte vytvořením speciálního prostoru ClickUp pro virtuální akce nebo kampaně. Tento prostor se stane řídícím centrem pro vše, co souvisí s plánováním a realizací.
Každá akce je spravována jako seznam uvnitř prostoru. Přidejte jednotlivé úkoly zahrnující činnosti, jako je oslovení řečníků, finalizace programu, propagační obsah, zkoušky a následné kroky.
Vlastní pole sledují důležité podrobnosti, jako je typ akce, publikum, vlastník, region a datum akce. Vlastní stavy představují fáze, jako je přijetí, plánování, propagace, den akce a po akci.
Tato hierarchie usnadňuje správu jednorázových akcí nebo opakovatelných programů v měřítku.
Zachyťte požadavky a podněty pomocí formulářů
Standardizujte způsob zadávání událostí do systému pomocí formulářů ClickUp. Marketingové, personální nebo interní týmy zadávají požadavky s jasnými cíli, podrobnostmi o publiku, časovým harmonogramem a metrikami úspěchu.
Každé odeslání formuláře automaticky vytvoří strukturovaný úkol akce s předdefinovanými poli, vlastníky a stavy. Tím je zajištěno, že každá akce začíná s jasností a eliminuje se zbytečné dohadování před zahájením práce.
Formuláře se také používají po skončení akce k shromažďování zpětné vazby od účastníků, interních retrospektiv nebo recenzí řečníků, které se přímo promítají do pracovního prostoru.
Použijte AI agenty a BrainGPT pro plánování a analýzu
Super agenti ClickUp a BrainGPT přidávají kontextovou inteligenci v průběhu celého životního cyklu akce.
Během plánování týmy používají Brain k shrnutí požadavků, vypracování návrhů dokumentů k průběhu akce nebo odhalení rizik na základě závislostí úkolů.
Super agenti pak mohou zpracovávat pracovní postupy od začátku do konce, od vytváření propagačních textů a shrnování zpětné vazby až po analýzu údajů o výkonu po akci přímo v rámci úkolů a dokumentů.
Protože Brain vnímá kontext, odpovídá na otázky jako „Které akce jsou tento měsíc ohroženy?“ nebo „Co bylo hlavním hnacím motorem zapojení účastníků v našem posledním webináři?“ na základě skutečných údajů z pracovního prostředí.
Automatizace realizace akcí pomocí ClickUp AI a automatizací
Jádrem systému pro správu událostí ClickUp jsou automatizace bez nutnosti programování. Společně zvládají opakující se koordinační práce, takže se váš tým může soustředit na plánování a realizaci s velkým dopadem.
Jakmile definujete svůj funnel pro akci, ClickUp Automations automaticky posune práci vpřed na základě skutečných spouštěčů, nikoli ručních aktualizací.
📌 Příklad: Po odeslání formuláře s nápadem na akci ClickUp automaticky vytvoří nový úkol akce a nastaví jeho stav na „Přijato“.
Když jsou všechny dílčí úkoly před akcí označeny jako dokončené, nadřazený úkol se přesune do fáze Probíhající propagace, aniž by to někdo musel ručně potvrzovat.
Po skončení akce ClickUp aktualizuje stav na „Post-Event Follow-Up“ (Následná kontrola po akci) a přiřadí úkoly související se sběrem zpětné vazby a interním vyhodnocením.
Umělá inteligence ClickUp také pomáhá s inteligentním přidělováním úkolů a plánováním.
Pokud váš tým spravuje akce v různých regionech, úkoly pro akce v USA mohou být přiřazeny jednomu vlastníkovi, zatímco akce ve Velké Británii jinému. Umělá inteligence může dokonce automaticky nastavit termíny pro úkoly a podúkoly, takže všechny termíny budou v souladu s časovým harmonogramem akce.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak ClickUp pomáhá s inteligentním přidělováním úkolů 👇
Využijte šablonu plánu virtuální akce od ClickUp k centralizaci plánování.
Když si vyberete nejlepší platformu pro virtuální akce, dalším úkolem je proměnit vaše plány v realitu bez zmatků. Využijte šablonu plánu projektu virtuální akce od ClickUp.
Tato šablona slouží jako strukturovaný manuál pro celý životní cyklus vaší akce a konsoliduje všechny úkoly, časové plány, vlastníky a výstupy do jediného pracovního prostoru.
S touto šablonou můžete:
- Definujte milníky, jako jsou potvrzení řečníků, zkoušky a termíny zahájení.
- Organizujte úkoly v oblasti logistiky, tvorby obsahu, marketingu a technického nastavení.
- Nastavte závislosti, aby se nic nezačalo, dokud nejsou splněny všechny předpoklady.
- Sledujte vlastnictví a termíny v jednom centralizovaném přehledu
- Koordinujte mezifunkční spolupráci mezi produkcí, marketingem a provozem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp SyncUps pro přípravu řečníků, zkoušky, interní nácviky a debriefingy po akci. Automaticky zaznamenávejte poznámky a převádějte rozhodnutí na úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
- Sledujte dokončení úkolů, blížící se termíny, následné kroky a pracovní zátěž napříč několika událostmi v jednom přehledu pomocí ClickUp Dashboards.
- Během rané fáze plánování vám ClickUp Whiteboards pomůže vizuálně zmapovat program akce, průběh jednotlivých částí, cestu účastníků a nouzové plány.
- ClickUp Chat udržuje konverzace o událostech v kontextu. Zprávy se zobrazují vedle úkolů, dokumentů a časových os, takže se rozhodnutí neztratí ve vláknech Slacku nebo e-mailových řetězcích.
Omezení ClickUp
- Komplexní sada funkcí může být pro nového uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poslechněte si názor zákazníka ClickUp:
ClickUp nám všem umožňuje pracovat v jednom programu a spolupracovat na akci během celé předprodukční fáze, ale také v den akce můžeme vše realizovat s vědomím, že všechny podrobnosti máme na jednom místě.
ClickUp nám všem umožňuje pracovat v jednom programu a spolupracovat na akci během celé předprodukční fáze, ale také v den akce můžeme vše realizovat s vědomím, že všechny podrobnosti máme na jednom místě.
2. Zoom Events
Zoom Events je komplexní platforma pro virtuální akce. Pomáhá vám pořádat poutavé online akce, od malých setkání až po rozsáhlé virtuální akce, jako jsou vícedenní konference a firemní summity.
Kombinuje registraci, prodej vstupenek, networking a správu relací v jediném prostředí pro virtuální akce.
Nástroje Zoom usnadňují účastníkům připojení a interakci a pokročilé funkce podporují zapojení a analytiku, které organizátorům pomáhají porozumět chování publika a výsledkům.
Nejlepší funkce Zoom Events
- Event huby s registrací, prodejem vstupenek a networkingem v lobby pro plynulý tok účastníků
- Správa více relací a značkových akcí pro velké virtuální konference
- Shrnutí a automatizační nástroje založené na umělé inteligenci pro zefektivnění sledování zapojení a získávání poznatků
Omezení Zoom Events
- Zatímco účastníci se mohou připojit k Zoom Events bez účtu Zoom, organizátor nebo hostitel obvykle potřebuje placený tarif Zoom (prostřednictvím Workplace) s licencí Meetings, než si můžete zakoupit nebo aktivovat funkce Zoom Events.
Ceny Zoom Events
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc
- Podnikání: 21,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Poznámka: Jedná se o ceny Zoom Workplace.
Hodnocení a recenze Zoom Events
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoom Events?
Poslechněte si názor uživatele G2:
Nejlepší na Zoomu je to, jak se integruje s jinými platformami pro přepisování schůzek. K nahrávání firemních hovorů používáme Fellow a s nastavením jsme neměli žádné problémy. Také se mi líbí všechny možnosti filtrů a nastavení, které jiné platformy prostě nemají.
Nejlepší na Zoomu je to, jak se integruje s jinými platformami pro přepisování schůzek. K nahrávání firemních hovorů používáme Fellow a s nastavením jsme neměli žádné problémy. Také se mi líbí všechny možnosti filtrů a nastavení, které jiné platformy prostě nemají.
🧩 Výhoda ClickUp: Ekosystém integrací ClickUp propojuje vaše hlavní pracovní nástroje, takže plánování, realizace a následné kroky probíhají hladce.
Synchronizujte události kalendáře, data CRM, spouštěče automatizace marketingu, knihovny souborů, komunikační aplikace a analytické systémy přímo do ClickUp.
Díky integraci ClickUp se Zoomem můžete zahájit nebo se připojit k Zoom schůzkám přímo z úkolů, dokumentů nebo chatu ClickUp .
Odkazy na schůzky, nahrávky a podrobnosti zůstávají připojeny k příslušné práci. Pomáhá vám to spravovat zkoušky řečníků, interní nácviky a debriefingy po akci v kontextu.
Místo hledání odkazů nebo poznámek v různých nástrojích mohou týmy propojit aktivity související se Zoomem přímo s úkoly a časovým harmonogramem akce, čímž se sníží koordinační mezery před a po akci.
3. Goldcast
Goldcast.io můžete použít k pořádání webinářů, vícefázových virtuálních summitů, hybridních akcí a pokračujících sérií. Platforma jde nad rámec živých relací tím, že pomáhá týmům znovu využít obsah akcí a rozšířit dosah publika.
Díky nástrojům, které vám umožňují zachytit záměr chování a integrovat jej do vaší technologické infrastruktury, pomáhá Goldcast proměnit zapojení do události v měřitelný dopad na pipeline.
Goldcast vám umožňuje podpořit zapojení účastníků pomocí ankety, videotazů, GIFů a dalších funkcí.
Jako organizátor akce můžete využít ovládací panel Goldcast, abyste získali přehled o výkonu akce. Získáte přístup k pokročilým analytickým údajům, mimo jiné k rozložení účasti a rozložení společností.
Nejlepší funkce Goldcast
- Využijte obsah akce v širším měřítku pomocí Content Lab, který pomocí umělé inteligence přemění relace na krátké klipy, blogy a materiály vhodné pro sociální sítě, které zvýší návratnost investic do akce.
- Nahrávejte a produkujte vysoce kvalitní relace pomocí integrovaného nahrávacího studia pro podcasty, ukázky a předem nahrané přednášky.
- Automatizujte analýzu a optimalizaci obsahu pomocí AI agentů, kteří vyhledávají nejdůležitější momenty a generují poznatky.
Omezení Goldcastu
- Pokud ji budete používat hlavně pro časté malé webináře nebo interní schůzky, Goldcast se vám může zdát jako zbytečně výkonný nástroj.
Ceny Goldcast
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Goldcast
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Goldcastu?
Poslechněte si názor uživatele G2:
Může hostit velké množství souběžných akcí. Časové rozvržení akcí zjednodušuje časový harmonogram produkčních nákladů.
Může hostit velké množství souběžných akcí. Časové rozvržení akcí zjednodušuje časový harmonogram produkčních nákladů.
4. Livestorm
Livestorm je webová platforma pro virtuální akce navržená pro plynulé pořádání webinářů, online schůzek a velkých virtuálních akcí. Účastníci a organizátoři akcí nepotřebují žádné další stahování ani složité nastavení.
Poskytuje flexibilní nástroje pro zapojení, přehledné analytické údaje a robustní integrace, které týmům pomáhají pořádat propracované akce a shromažďovat praktické poznatky.
Livestorm kombinuje interaktivní funkce s výkonnými marketingovými a CRM funkcemi, díky čemuž je vhodný pro opakované webináře, produktové ukázky a vzdělávací programy pro zákazníky.
Její funkce umělé inteligence a živého vysílání podporují efektivní tvorbu a distribuci obsahu, což týmům pomáhá zvýšit hodnotu každé akce.
Nejlepší funkce Livestorm
- Získejte automatizované souhrny, přepisy a doporučení obsahu s Livestorm AI.
- Rozšiřte dosah pomocí integrovaného restreamingu, který organizátorům umožňuje vysílat živé přenosy současně na více míst a oslovit širší publikum.
- Přidejte do každé místnosti akce vlastní branding (barvy, logo a obrázek na pozadí).
Omezení Livestorm
- Pokročilé možnosti přizpůsobení a brandingu jsou k dispozici v rámci prémiových tarifů.
Ceny Livestorm
- Pro: 105 €/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Livestorm
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Livestormu?
Poslechněte si názor uživatele G2:
Livestorm používám k pořádání online schůzek, webinářů a virtuálních akcí, protože je to naše oblíbená platforma pro živé prezentace a interaktivní školení. Líbí se mi, jak nejlepší platforma pro virtuální akce vyvažuje jednoduchost s odpovídající úrovní funkčnosti. Počáteční nastavení Livestormu bylo velmi hladké a přímočaré. Navíc díky integraci Livestormu s dalšími nástroji se nám podařilo zefektivnit náš pracovní postup.
Livestorm používám k pořádání online schůzek, webinářů a virtuálních akcí, protože je to naše oblíbená platforma pro živé prezentace a interaktivní školení. Líbí se mi, jak nejlepší platforma pro virtuální akce vyvažuje jednoduchost s odpovídající úrovní funkčnosti. Počáteční nastavení Livestormu bylo velmi hladké a přímočaré. Navíc, díky integraci Livestormu s dalšími nástroji se nám podařilo zefektivnit náš pracovní postup.
5. Airmeet
Airmeet je platforma pro virtuální akce určená pro týmy, které pořádají interaktivní webináře, konference a hybridní akce, které vyžadují zapojení účastníků a operativní kontrolu.
Pomáhá organizátorům pochopit, co funguje, prostřednictvím AirIntel, který odhaluje trendy v zapojení, chování účastníků a metriky výkonu. Tyto údaje slouží jako podklad pro budoucí plánování a následné kroky.
Živé relace jsou produkovány prostřednictvím AirStudio, produkčního rozhraní, které hostitelům poskytuje přesnou kontrolu nad rozvržením, médii a streamovacími prvky.
V zákulisí AirControl centralizuje konfiguraci akcí, správu přístupu, plánování a moderování v reálném čase.
Nejlepší funkce Airmeet
- Zvyšte inkluzivitu díky integrované podpoře přístupnosti, která zajišťuje, že titulky, navigace pomocí klávesnice a pomocné funkce jsou dostupné pro všechny.
- Zefektivněte provoz akcí pomocí AX360, jednotné platformy Airmeet, která spojuje plánování, realizaci a analýzu na jednom místě.
- Poskytujte plně značkové virtuální prostředí s možností white-labelingu.
Omezení Airmeet
- Proces registrace na Airmeet může být pro nové uživatele složitý, zejména pro řečníky nebo účastníky, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny Airmeet
- Prémiové webináře: Ceny začínají na 199 USD/měsíc
- Akce: Individuální ceny
- Spravované akce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airmeet
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airmeet?
Poslechněte si názor uživatele G2:
Nejvíce se mi líbí funkce pro vytváření sítí – možnost pohybovat se mezi virtuálními stoly a vést videohovory v reálném čase dodává této platformě jedinečnou atmosféru podobnou konferenci. Napodobuje osobní zážitek lépe než většina jiných platforem.
Nejvíce se mi líbí funkce pro vytváření sítí – možnost pohybovat se mezi virtuálními stoly a vést videohovory v reálném čase dodává této platformě jedinečnou atmosféru podobnou konferenci. Napodobuje osobní zážitek lépe než většina jiných platforem.
Časté chyby, kterých se je třeba vyvarovat při výběru platformy pro virtuální akce
Zde je několik běžných úskalí, na která je třeba dávat pozor:
❌ 1. Přeceňování funkcí, které ve skutečnosti nebudete používat
Mnoho platforem vypadá v demoverzích působivě, protože předvádějí všechny možné funkce. V praxi však využijete jen malou část z nich, která přímo podporuje vaše cíle akce.
Nákup platformy proto, že umí všechno, často vede ke složitosti, nízké míře přijetí a zmatku během živých akcí. Funkce, které neodpovídají vašim metrikám úspěchu z kroku 1, by neměly ovlivňovat vaše rozhodnutí.
❌ 2. Ignorování pracovních postupů po skončení akce
Týmy se často soustředí hlavně na živý zážitek a zapomínají, že skutečná hodnota virtuálních akcí často leží mimo samotnou akci.
Pokud platforma ztěžuje přístup k údajům o zapojení, segmentaci účastníků, spouštění následných akcí nebo opětovné použití záznamů, omezujete návratnost investic.
❌ 3. Podceňování mezer v integraci
Některé platformy tvrdí, že podporují integraci, ale ve skutečnosti se spoléhají hlavně na ruční exporty nebo částečnou synchronizaci dat.
Tyto mezery zpomalují následné kroky, zkreslují reportování a vytvářejí práci navíc pro marketingové, prodejní nebo personální týmy. V průběhu času tato fragmentace snižuje důvěryhodnost údajů o událostech a oslabuje rozhodování.
❌ Přehlížení mobilního zážitku
Významná část účastníků se připojuje k virtuálním událostem z mobilních zařízení. Pokud je mobilní prostředí platformy neohrabané nebo obtížně ovladatelné, zájem účastníků rychle klesá.
🧠 Zajímavost: Výroční setkání Světového ekonomického fóra je jednou z nejdražších akcí na světě, přičemž standardní vstupenka stojí přibližně 40 000 dolarů na osobu. Tato akce přitahuje světové lídry, miliardáře a vrcholové manažery, což z ní činí jedno z nejexkluzivnějších obchodních setkání.
Bonusové tipy při výběru nástroje
Na základě našich zkušeností vám nabízíme několik bonusových tipů, které můžete využít:
1. Otestujte cestu účastníka od začátku do konce
Hladký průběh akce z pohledu účastníků může rozhodnout o jejím úspěchu nebo neúspěchu. Zde je několik bodů, které je třeba zkontrolovat:
- Registrace > Potvrzení > Přístup k události (Tento postup otestujte na počítači i mobilním zařízení)
- Zkontrolujte, zda neexistují nějaké překážky, jako jsou požadavky na přihlášení, stahování aplikací a matoucí navigace.
- Vyhodnoťte rychlost vstupu po kliknutí na „Připojit se k události“.
- Připojte se k zážitku pro různé typy prohlížečů
Pamatujte, že pokud cesta vyžaduje více než 2–3 kliknutí, výrazně se zvyšuje počet odchodů.
📊 Strategický pohled: Virtuální stánky mění způsob, jakým kupující hodnotí dodavatele.
U fyzických akcí jsou návštěvy stánků ovlivněny umístěním, návštěvností a sociální dynamikou. U virtuálních akcí jsou návštěvy stánků ovlivněny záměrem.
Účastníci kliknou na stánky, když se něco shoduje s právě sledovanou přednáškou, problémem, který zkoumají, nebo následnou aktivitou, kterou chtějí prozkoumat. Výsledkem je méně interakcí na virtuálních stáncích, ale výrazně více kvalifikovaných.
2. Proveďte zátěžový test, abyste zkontrolovali kvalitu streamování na různých zařízeních.
Proveďte zátěžový test se svým vlastním týmem. Zkontrolujte výkon streamování během špičky, scénáře s nízkou šířkou pásma, mobilní hotspoty, změny prohlížeče atd. Pečlivě vyhodnoťte:
- Dochází k zpoždění zvuku?
- Jak rychle se video stabilizuje?
- Existují záložní mechanismy pro případ špatného internetového připojení?
💡 Tip pro profesionály: Požádejte o distribuční mapu CDN platformy. Pokud nepoužívají globální CDN uzly, mohou mezinárodní účastníci čelit problémům s bufferingem.
3. Vyhodnoťte skutečnou hloubku integrace
Vámi vybraná platforma může uvádět 50 integrací, z nichž 80 % je jednosměrných. Musíte například zkontrolovat:
- Probíhá synchronizace dat CRM v obou směrech?
- Jaká pole pro následnou analýzu můžete vložit do své databáze?
- Podporuje platforma synchronizaci v reálném čase?
- Jsou metriky zapojení namapovány na kontaktní záznamy?
Kontrolní seznam: Co dělat a nedělat při hodnocení platformy
|✅ Postupujte takto
|❌ Nedělejte toto
|Před výběrem nástrojů si jasně definujte cíle akce
|Spusťte ukázky, aniž byste věděli, jak vypadá úspěch
|Vyberte virtuální platformu podle typu vaší akce (webinář, konference, hybridní akce).
|Předpokládejme, že jedna platforma funguje stejně dobře pro všechny formáty akcí.
|Upřednostněte funkce pro zapojení účastníků, které souvisejí s vašimi cíli.
|Vyberte si nástroje na základě efektních funkcí, které nebudete používat.
|Proveďte realistický pilotní projekt se skutečnými řečníky a pracovními postupy.
|Spoléhejte se pouze na propracované prodejní ukázky
|Otestujte postup připojení účastníků a ovládání moderátora
|Ignorujte zkušenosti organizátorů akcí pod tlakem živého vysílání
|Vyhodnoťte analytické údaje nad rámec počtu účastníků
|Považujte registraci a účast za dostatečné měřítko
|Ověřte integraci CRM a marketingu během zkušební doby
|Předpokládejme, že „integruje“ znamená plynulý tok dat.
|Posuďte škálovatelnost pro budoucí akce, nejen pro ty dnešní.
|Optimalizujte pouze pro aktuální velikost publika
|Zohledněte provozní náklady a skryté náklady
|Porovnejte platformy pouze na základě ceny
|Naplánujte si pracovní postupy a následné kroky po skončení akce
|Považujte akce za jednorázové události
Pořádejte virtuální akce s velkým dopadem pomocí ClickUp
Výběr platformy pro virtuální akce se nakonec scvrkává na jednu věc: najít nástroj, který usnadní práci vašemu týmu.
Potřebujete platformu, která podporuje veškerou práci před, během i po akci.
ClickUp to umí nejlépe.
Zatímco váš software pro virtuální akce zajišťuje živý zážitek, ClickUp spojuje plánování, koordinaci, automatizaci a měření na jednom místě.
Díky umělé inteligenci, automatizaci a agentům integrovaným do jediného pracovního prostoru se ClickUp stává operační páteří pro virtuální akce jakékoli velikosti. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.
Často kladené otázky
Mezi nezbytné funkce platformy pro virtuální akce patří: spolehlivé živé vysílání, integrované funkce pro zapojení publika, jako je chat, ankety a otázky a odpovědi, flexibilní registrace a kontrola přístupu, nahrávání relací s možností sledování na vyžádání a pokročilé analytické funkce.
Platformy pro virtuální akce se integrují s marketingovými a CRM nástroji. To se děje prostřednictvím nativních integrací, API nebo webhooků. Tyto integrace umožňují automatickou synchronizaci údajů o registraci, účasti a zapojení. To je důležité, protože je tak snazší segmentovat účastníky, spouštět následné akce a sledovat výsledky bez ručního exportu.
Mezi důležité metriky, které byste měli sledovat, patří úroveň zapojení, retence účastníků, následné akce, jako jsou žádosti o demo nebo stahování obsahu, a sledování na vyžádání. Můžete také vypočítat náklady na jednoho zapojeného účastníka a vyhodnotit, jak poznatky z akce zlepšují budoucí formáty, sdělení a celkový výkon.
Platformy pro webináře jsou navrženy pro jednodušší networkingové akce s jednou relací. Vysílají obsah se základní interakcí. Platformy pro virtuální konference podporují více relací, komplexní programy, správu řečníků a bohatší zapojení napříč jednotlivými tématy. Pokud vaše akce zahrnuje paralelní relace nebo trvá několik dní, je obvykle vhodnější platforma pro konference.
ClickUp pomáhá týmům spravovat vše, co souvisí s virtuální událostí. Zatímco platforma pro události se stará o hosting a zapojení účastníků, ClickUp podporuje plánování časových harmonogramů, koordinaci řečníků, schvalování, spolupráci a následné činnosti po události v jednom pracovním prostoru, díky čemuž je realizace události konzistentnější a snáze škálovatelná.