Jak identifikovat mezery v dokumentaci k produktu

Když znáte svůj produkt dokonale, je těžké odhalit, co v něm chybí.
Ten zdánlivě samozřejmý pracovní postup, který přeskakujete? Vaši uživatelé přesně tyto kroky potřebují. Funkce, o které předpokládáte, že ji všichni znají? Polovina vašich zákazníků o ní nikdy neslyšela.
Naučit se identifikovat mezery v dokumentaci k produktu znamená pochopit, kde se uživatelé zasekávají a proč vaše aktuální dokumentace neřeší jejich problémy.
Naštěstí mezery v dokumentaci zanechávají jasné stopy; stačí jen vědět, kde je hledat.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme tyto signály a ukážeme vám, jak ClickUp zefektivňuje proces analýzy mezer v dokumentaci. 📃
Proč je identifikace mezer v dokumentaci tak důležitá
Můžete mít ty nejlepší nástroje a nejchytřejší tým, ale pokud je dokumentace k vašemu produktu neúplná, může se vše zvrtnout.
Včasné odhalení těchto nedostatků ve výkonu vám pomůže:
- Odhalte skryté překážky, které brzdí pokrok, ale nejsou vidět v plánech.
- Poskytněte novým zaměstnancům skutečný kontext namísto neúplných odpovědí a roztříštěných zpráv.
- Omezte opakované ruční vedení , které zabírá čas týmu.
- Udržujte mezifunkční spolupráci v souladu bez neustálých kontrol.
- Vytvořte si návyk aktualizovat dokumenty podle toho, jak se věci mění, ne až poté.
💡 Tip pro profesionály: Než se pustíte do rozsáhlé práce na dokumentaci, proveďte s interním týmem rychlou SWOT analýzu. Identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, a místa, kde špatný výkon v oblasti sdílení znalostí zpomaluje práci týmů. To pomůže vyjasnit cíle, sladit lidské zdroje a zdůraznit základní komponenty, které mají vliv na generování příjmů.
Běžné příznaky mezer v dokumentaci
Mezery ve vaší dokumentaci se odrážejí v interních a externích faktorech, jako je chování uživatelů, data podpory a třenice v týmu. Trik spočívá v propojení těchto bodů, než se z nich stanou nákladné problémy.
Zde je několik signálů, na které byste si měli dávat pozor:
- 40 % vašich ticketů se týká stejné integrace.
- Uživatelé vytvářejí propracované hacky namísto toho, aby používali vámi zamýšlený pracovní postup.
- Váš tým tráví polovinu času vysvětlováním něčeho, co je samozřejmé.
- Míra dokončení onboardingu prudce klesá, když uživatelé neustále opouštějí stejný krok.
- Interní týmy každý týden žádají o stejná vysvětlení týkající se produktů.
- Analýza vyhledávání odhalí neúspěšné dotazy, i když uživatelé zadávají zřejmé otázky.
- Zavádějí se nové funkce, ale přijetí produktu zůstává nízké
🧠 Zajímavost: Slovo „dokumentace “ bylo poprvé zaznamenáno v roce 1753 v dílech autora a tiskaře Samuela Richardsona. Pochází z latinského slova documentātiō, což znamená „pokyn“ nebo „výuka“.
|Signál, který si všimnete
|Co to vlastně znamená
|Mezery v dokumentaci za tím
|Opakované žádosti o podporu týkající se stejné funkce
|Uživatelé nemohou úkol dokončit samostatně
|Chybějící nebo nejasné podrobné pokyny
|Uživatelé vytvářejí workaroundy nebo hacky
|Zamýšlený pracovní postup není srozumitelný
|Dokumenty předpokládají předchozí znalost produktu.
|Týmy každý týden interně vysvětlují totéž.
|Znalosti žijí v hlavách lidí
|Žádný spolehlivý interní odkaz
|Odchody při zaškolování ve stejném kroku
|Uživatelé se dostávají do nejasné rozhodovací situace
|Chybějící kontext ohledně toho, co se stane dál
|Vyhledávání v nápovědě nevrací žádné výsledky
|Nesoulad jazyků
|Dokumenty používají interní terminologii, nikoli jazyk uživatelů.
|Funkce jsou k dispozici, ale jejich využívání zůstává nízké
|Uživatelé nevidí hodnotu
|Žádné vysvětlení „proč je to důležité“ ani příklady použití.
Jak lepší dokumentace podporuje přijetí produktu
Skvělá dokumentace odstraňuje rozpor mezi „Chci to vyzkoušet“ a „To mi přináší užitek“.
Zde jsou některé z nejvýznamnějších výhod psaní lepší technické dokumentace. 🗂️
- Zkracuje dobu do prvního úspěchu: Jasné návody a průvodce rychlým spuštěním umožňují uživatelům rychle dosáhnout cenných výsledků.
- Snižuje předčasné opuštění: Vysvětlení funkcí v srozumitelném jazyce zabraňuje uživatelům, aby se zasekli a nástroj opustili.
- Buduje důvěru uživatelů: Podrobné příklady a vizuální prvky činí nové pracovní postupy méně zastrašujícími.
- Podporuje různé styly učení: Komplexní dokumentace nabízí pro některé rychlé kontrolní seznamy a pro jiné podrobné průvodce.
- Minimalizuje požadavky na podporu: Podrobné často kladené otázky a průvodce řešením problémů umožňují uživatelům řešit problémy samostatně.
🔍 Věděli jste? Čtení není intuitivní dovednost, ale vyžaduje jasné a strukturované pokyny. Pokud vaše dokumentace předpokládá, že uživatelé „na to přijdou sami“, mohou v ní chybět klíčové kroky pro porozumění.
Jak odhalit chybějící nebo nejasné informace
Hledání mezer v dokumentaci vyžaduje systematické metody, které odhalí, s čím se uživatelé potýkají nejvíce.
Zde je několik technik:
1. Stínujte svůj tým podpory po dobu jednoho týdne
Nejlepší poznatky získáte poslechem hovorů na podporu a čtením přepisů živých chatů.
Objevíte otázky, které váš tým unavují, protože na ně neustále odpovídá. Tyto konverzace odhalují přesné momenty, kdy uživatelé narážejí na překážky.
Ještě důležitější je, abyste si dělali poznámky o přesném jazyku, který zákazníci používají. Jejich slova často odhalují nesprávné předpoklady, které vaše dokumentace obsahuje.
📌 Příklad: Pokud váš tým podpory neustále vysvětluje, jak připojit nástroj třetí strany, ale vaše dokumentace pouze uvádí „přidejte svůj API klíč“, narazili jste na mezeru. Uživatelé často mají potíže s nalezením svého API klíče nebo určením správných oprávnění.
2. Mapujte cestu uživatele ve vztahu k vašemu obsahu
A teď to začíná být zajímavé: vyberte si základní pracovní postupy svého produktu a projděte je krok za krokem pouze s pomocí dokumentace.
Během práce si poznamenejte každý moment, kdy potřebujete doplnit mezery ze svých interních znalostí. Tyto mezery dokazují, že vaše dokumenty předpokládají přílišnou obeznámenost.
U každého rozhodovacího bodu si položte otázku: Vysvětluje vaše dokumentace dostatečně jasně, co se bude dít dál, pro někoho, kdo produkt nikdy neviděl?
📌 Příklad: Zvažte procesy onboardingu. Vaše dokumenty mohou říkat „nakonfigurujte nastavení“, ale nikdy nevysvětlují, co se stane, pokud uživatelé tento krok přeskočí. Dojde k poruše funkcí? Získají výchozí hodnoty? Tato nejednoznačnost vytváří zmatek, který uživatele odradí.
3. Analyzujte vzorce chování při vyhledávání
Analýza vyhledávání na vašem dokumentačním webu odhaluje informace, které váš obsahový tým nikdy neslyší. Hledejte dotazy, které nevrací žádné výsledky nebo nutí uživatele procházet pět různých stránek.
Dalším znakem, kterému musíte věnovat pozornost, je rozdíl mezi termíny, které lidé zadávají, a názvy vašich článků.
📌 Příklad: Všimnete si, že uživatelé ve vašem centru nápovědy často vyhledávají „smazat můj účet“, ale vyhledávání nevrací žádné výsledky. Po prozkoumání analytických údajů o vyhledávání zjistíte, že relevantní článek se jmenuje „Správa preferencí životního cyklu uživatele“. Kvůli této neshodě uživatelé opouštějí stránku nebo odesílají zbytečné žádosti o podporu.
4. Vytvořte systém inventáře nedostatků
Jakmile shromáždíte všechny tyto informace, zdokumentujte každý objev na centrálním místě. Uveďte zdroj, konkrétní potřeby uživatelů a aktuální stav dokumentace.
Nakonec každou mezeru ohodnoťte podle četnosti a dopadu na podnikání. Tento systematický přístup přemění roztříštěné pozorování na praktické priority, které zlepší uživatelský zážitek.
📌 Příklad: Zjistíte opakované žádosti o podporu týkající se „jak exportovat data projektu“, ale žádný článek na toto téma neexistuje. Zaznamenáte mezeru s odkazy na zdroje (žádosti, týmový chat), definujete potřeby uživatelů a poznamenáte si chybějící dokument. Jelikož to způsobilo více než 50 žádostí a má to dopad na retenci, je to zařazeno jako vysoká priorita pro další sprint.
🚀 Výhoda ClickUp: Jedním z nejrychlejších způsobů, jak identifikovat mezery v dokumentaci, je také přímo se zeptat ve svém pracovním prostoru. ClickUp Brain dokáže analyzovat úkoly, poznámky k vydání, žádosti o podporu a zpětnou vazbu od zákazníků, které již ve svém pracovním prostoru máte.
Takto vám to pomůže:
- Označuje vydání, která byla dodána bez podpůrné dokumentace.
- Propojuje zpětnou vazbu zákazníků a trendy v ticketech s chybějícími nebo nedostatečnými dokumenty.
- Zvýrazňuje vzorce, které lidé při ručních kontrolách často přehlížejí.
- Proměňte identifikaci mezer v opakovatelný proces vyžadující minimální úsilí.
📌 Příklad dotazu: Které produkty vydané za posledních 14 dní nemají propojenou dokumentaci?
🚀 Výhoda ClickUp: Chcete se zorganizovat bez zbytečné práce? Použijte šablonu Gap Analysis Template od ClickUp k systematickému sledování svých zjištění. Šablona Gap Analysis Template obsahuje předem připravené sekce pro zdroje, potřeby uživatelů, aktuální stav a hodnocení priorit, aby se vaše pozorování proměnila v praktická vylepšení.
Kroky k provedení analýzy mezer v dokumentaci
Provádění analýzy mezer v dokumentaci se může zdát jako náročný úkol, dokud jej nerozdělíte na zvládnutelné části.
Projděme si tento proces na reálném scénáři: pracujete v SaaS společnosti zabývající se projektovým managementem, kde oddělení zákaznické podpory neustále bombardují stejné otázky týkající se funkcí pro týmovou spolupráci. 👥
Krok č. 1: Definujte rozsah a cíle
Nemůžete analyzovat vše najednou, aniž byste se z toho zbláznili. Začněte v malém: vyberte si jednu oblast, která způsobuje největší potíže, a zaměřte se nejprve na ni.
Vaše mise je zde zcela jasná: snížit počet ticketů podpory souvisejících se spoluprací z 200 za měsíc na méně než 50 během osmi týdnů. Stanovení tohoto konkrétního cíle vám pomůže zjistit, které mezery jsou skutečně důležité a které se jen zdají být důležité.
🚀 Výhoda ClickUp: Nastavte si cíl předem pomocí ClickUp Goals. Můžete vytvořit měřitelný cíl, například „Snížit počet ticketů souvisejících se spoluprací z 200 na 50 za 8 týdnů“, a rozdělit ho na menší části.
Krok č. 2: Shromážděte své zdroje dat
Budete chtít sbírat stopy ze všech míst, kde uživatelé interagují s vaším produktem a dokumentací.
Začněte tím, že vytáhnete support tickety za posledních 90 dní označené tagem „spolupráce“. Poté přejděte do analytiky dokumentace a podívejte se, které články o spolupráci mají vysokou návštěvnost, ale lidé je hned opouštějí.
Zde je několik zajímavých faktů: 40 % požadavků na spolupráci se týká lidí, kteří se zcela ztratili v nastavení oprávnění, 30 % neví, jak sdílet soubory, a 20 % se topí v chaosu oznámení. Vaše analýza mezery zároveň odhalila, že uživatelé stráví na stránce „Oprávnění týmu“ neuvěřitelných 30 sekund, než to vzdají a odejdou.
🚀 Výhoda ClickUp: Vytvořte si dashboard ClickUp pro sledování ticketů podpory souvisejících se spoluprací. Roztřiďte je podle typu a objemu problému, abyste mohli rychle identifikovat, které problémové oblasti se zhoršují a vyžadují podrobnější dokumentaci.
Poslechněte si zkušenosti skutečného uživatele:
Uvědomili jsme si, že nám chybí efektivní způsob sledování úkolů a nemáme jasný přehled o tom, co produktový tým dělá, a tak jsme začali hledat novou platformu. Pak jsme našli ClickUp. Tato platforma byla perfektní kombinací – nebyla příliš technická a matoucí, ale ani příliš základní. Poskytla nám flexibilitu při vytváření, přesouvání a organizování týmů a projektů podle našich vlastních představ.
Uvědomili jsme si, že nám chybí efektivní způsob sledování úkolů a nemáme jasný přehled o tom, co produktový tým dělá, a tak jsme začali hledat novou platformu. Pak jsme našli ClickUp. Tato platforma byla perfektní kombinací – nebyla příliš technická a matoucí, ale ani příliš základní. Poskytla nám flexibilitu při vytváření, přesouvání a organizování týmů a projektů podle našich vlastních představ.
Krok č. 3: Kategorizujte a upřednostněte své zjištění
Dobře, teď, když máte hromadu dat, je čas jim dát smysl. Seskupte podobné problémy a seřaďte je podle toho, jak často se vyskytují a jak moc škodí vašemu podnikání.
Nastavení oprávnění je zde jednoznačně problémem.
Tyto problémy generují nejvíce ticketů a brání týmům v efektivní spolupráci, což je USP vašeho produktu. Sdílení souborů zaujímá druhé místo, zatímco nastavení oznámení je sice nepříjemné, ale uživatelům zcela nebrání v práci.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte formáty tak, aby odpovídaly stylům učení. Vložte GIFy pro rychlé vizuální kroky, krátká videa pro složité postupy, skládací FAQ pro skimmery a úryvky kódu nebo tabulky pro pokročilé uživatele. Můžete dokonce vytvořit PRD s kombinací těchto formátů.
Krok č. 4: Vytvořte úkoly s vlastníky a termíny
V tomto ohledu většina týmů obvykle selhává. Neříkejte jen: „Hej, pojďme vylepšit dokumenty pro spolupráci.“ Buďte velmi konkrétní ohledně toho, kdo co a kdy dělá.
V našem příkladu můžete technickému redaktorovi zadat, aby do třetího týdne vytvořil podrobného průvodce oprávněními s obrazovými příklady.
Váš produktový manažer vyřeší chybějící část věnovanou řešení problémů se sdílením souborů do pátého týdne. A váš UX writer přepíše ty matoucí vysvětlení nastavení oznámení do sedmého týdne. Vidíte, o kolik je to jasnější?
🔍 Věděli jste? Při vytváření videodokumentace pomáhá přidání titulků uživatelům se sluchovým postižením. Ukázalo se, že titulky zlepšují slovní zásobu, čtenářské dovednosti a soustředění i u slyšících diváků. Studie sledování pohybu očí navíc ukazují, že titulky se čtou a zpracovávají bez námahy, což naznačuje, že jejich přidání do návodů nebo produktových tutoriálů zvyšuje srozumitelnost, aniž by zvyšovalo kognitivní zátěž.
Krok č. 5: Proveďte změny a změřte spokojenost zákazníků
Jakmile zveřejníte svůj nový obsah, musíte sledovat, zda funguje.
Průběžně sledujte metriky úspěchu po dobu alespoň 30 dnů a segmentujte data podle článků, fáze uživatelské cesty nebo dokonce oblasti produktu, abyste odhalili vzorce.
Pokud článek stále nedosahuje požadovaných výsledků nebo uživatelé nadále kladou stejné otázky různými způsoby, zvažte úpravu nadpisů, přidání příkladů nebo restrukturalizaci obsahu. Dokumentace není nikdy „hotová“, vyvíjí se spolu s vaším produktem a mentálními modely vašich uživatelů.
🚀 Výhoda ClickUp: Nastavte automatizaci ClickUp, která spustí následný úkol dva týdny poté, co označíte dokument jako „Publikovaný“. Tímto způsobem si budete pamatovat zkontrolovat, zda přišly nějaké žádosti o podporu nebo zda jsou uživatelé stále zmatení.
Jak měřit účinnost dokumentace
Měření účinnosti dokumentace vyžaduje sledování jak kvantitativních metrik, tak kvalitativní zpětné vazby, aby bylo možné porozumět chování a spokojenosti uživatelů.
Mezi klíčové metriky pro sledování tržních trendů v rámci vašeho softwaru pro technickou dokumentaci patří:
- Analýza využití: zobrazení stránek, strávený čas, míra okamžitého opuštění a nejvíce/nejméně navštěvované sekce
- Snížení počtu žádostí o podporu: Méně žádostí o pomoc s dobře zdokumentovanými tématy
- Vzory vyhledávání: Co uživatelé vyhledávají a zda nacházejí odpovědi
- Vylepšená zákaznická zkušenost: Vylepšené skóre CSAT (Customer Satisfaction Score) nebo CES (Customer Effort Score) z kontextového průzkumu
Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů pomocí:
- Výstupní průzkumy s otázkou „Pomohlo vám to splnit váš úkol?“
- Tlačítka pro zpětnou vazbu se nacházejí na každé stránce dokumentace.
- Rozhovory s uživateli za účelem pochopení problémových míst a mezer ve workflow
🧩 Tichá záchranná síť pro zachování přesnosti dokumentů při vývoji vašeho produktu
Jak se váš produkt mění, nejtěžší částí dokumentace není psaní, ale udržování všeho v synchronizaci. Právě zde se Super agenti ClickUp stávají skutečně užitečnými. Sledují váš pracovní prostor, zda nedochází ke změnám v úkolech, verzích nebo požadavcích, a poté vyhledávají dokumenty nebo oblasti znalostí, které mohou vyžadovat aktualizaci.
Místo spoléhání se na paměť nebo roztroušené připomínky získáte stabilní signál, který upozorní váš tým dříve, než se zastaralé informace stanou problémem. Představte si je jako systém včasného varování před odchylkami v dokumentaci – způsob, jak udržet vysokou přesnost bez přidávání dalších procesů nebo režijních nákladů.
🚀 Výhoda ClickUp: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování zpětné vazby v reálném čase. Vytvořte jednoduchý formulář, ve kterém se uživatelů zeptáte, zda byl obsah užitečný, co v něm chybí nebo kde narazili na potíže. Formulář vložte na konec dokumentace a odeslané odpovědi okamžitě přepošlete svému dokumentačnímu týmu, aby se vylepšení začala provádět ihned po obdržení zpětné vazby.
Ukazatele úspěchu:
- Zkrácení doby návratnosti investic pro nové uživatele
- Vyšší míra přijetí funkcí pro zdokumentované funkce
- Zlepšené míry dokončení onboardingu uživatelů
- Pozitivní ohlasy v uživatelských recenzích a hodnoceních
💡 Tip pro profesionály: Do delších tutoriálů nebo průvodců pro nové uživatele přidejte kontrolní seznamy pro sledování pokroku. Umožněte uživatelům odškrtávat jednotlivé kroky, aby měli pocit úspěchu a snížili se jim kognitivní nároky. Navíc to poslouží jako nástroj pro analýzu nedostatků při sledování dopadu dokumentace.
Proč je ClickUp vaším ideálním řešením pro bezproblémovou správu dokumentace
Software pro správu produktů ClickUp začleňuje dokumentaci do stejného pracovního postupu jako vše ostatní. Tímto způsobem dochází k aktualizacím v průběhu vývoje produktu, nikoli jako opravy na poslední chvíli.
Zde je návod, jak jej použít pro strategické plánování. 🛠️
Vytvářejte návody, které nezapadnou prachem
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet nápovědy, návody k produktům a interní FAQ s integrovanou strukturou: vnořené stránky, sbalitelné záhlaví, tabulky a formátování bohatého textu.
Řekněme, že váš tým zavádí nový systém oznámení.
Vedoucí dokumentace vytvoří v aplikaci ClickUp v sekci Folder (Složka ) dokument rozdělený do několika částí: Přehled, Nastavení, Pravidla oznámení a Vlastní události. V sekci Vlastní události přidá komentář pro produktového manažera k ověření a zapojí podporu, aby přidala známé problémy nahlášené v beta verzi. Veškerá zpětná vazba se odehrává v rámci dokumentu bez zbytečného pingování nebo verzování.
Standardizujte bez zpomalení
Nemusíte pokaždé začínat od nuly.
Šablona dokumentace projektu ClickUp vám poskytuje předem připravený systém pro správu veškeré dokumentace k vašim produktům na jednom místě.
V horní části můžete zadat název projektu, manažera a datum odevzdání. Dále je zde sekce týmu, kde můžete uvést každého přispěvatele spolu s jeho fotografií, titulem a odpovědnostmi, za které je zodpovědný.
Zaznamenali jste něco neobvyklého? Přidělte to přímo tam
Neměli byste muset opustit dokument, otevřít nový nástroj a vytvořit ticket jen proto, abyste vyřešili malý problém.
V ClickUp Docs můžete zvýraznit zastaralý text a přeměnit jej na úkol ClickUp s popisem, přiřazenými osobami, označením priority a podúkoly.
Řekněme, že nový fakturační proces zavádí kalkulačku cen, která není zahrnuta ve vaší aktuální dokumentaci. Člen týmu zákaznické podpory, který proces kontroluje, označí chybějící část v ClickUp Docs, vytvoří z ní úkol a přiřadí jej vlastníkovi dokumentu s poznámkou: „Přidat logiku kalkulačky + limity použití.“
Úkol se nyní zobrazuje na tabuli dokumentačního sprintu a je připraven k zařazení mezi priority vedle úkolů vývoje a kontroly kvality.
💡 Tip pro profesionály: Při nastavování opakovatelných formátů, jako jsou odkazy na API nebo konfigurační příručky, použijte šablonu technické dokumentace. Urychlí to psaní a revize, zejména ve velkých týmech.
Sledujte práci s dokumentací jako součást sprintu (protože jí je)
Dokumenty se obvykle odkládají na konec sprintu nebo, v horším případě, úplně zapomínají.
Zobrazení seznamu ClickUp vám umožňuje vymezit rozsah práce na dokumentech s jasnými vlastníky, termíny a prioritami. Poté přepněte do zobrazení tabule v ClickUp, abyste mohli provádět kontroly a udržovat práci v pohybu.
Například aktualizujete všechny dokumenty o funkcích, kterých se týká nový rámec uživatelského rozhraní. Vytvoříte nový seznam pomocí šablony pro správu produktů a označíte každý úkol podle oblasti funkce (například dashboardy, filtry a exporty).
Přiřaďte recenzenty z produktového a podpůrného týmu a poté pomocí zobrazení tabule provádějte týdenní synchronizaci dokumentů a přesouvejte úkoly mezi stavy „Návrh“, „Recenzováno“ a „Připraveno k publikování“.
S ClickUp Agents můžete navíc automatizovat připomenutí revize dokumentů, detekovat dokumenty související s nedávno vydanými funkcemi a směrovat mezery správnému autorovi, aniž byste je museli ručně vyhledávat.
⚡ Archiv šablon: Použijte šablonu ClickUp Release Notes jako šablonu pro analýzu nedostatků, abyste mohli rychle zachytit změny funkcí produktu, opravy chyb a vylepšení. Šablona release note vám umožňuje propojit aktualizace s úkoly, přiřadit recenzenty a spolupracovat s produktovým, QA a marketingovým týmem v jednom pracovním prostoru.
Uklízejte, vyjasňujte a tvořte rychleji
Dokumenty často začínají surovými vstupy, jako jsou technické poznámky, odrážky nebo nedokončené návrhy. Místo toho, abyste trávili hodiny přepisováním, můžete pomocí ClickUp Brain vše uklidit, přepsat matoucí části nebo fragmenty proměnit v kompletní návody.
Řekněme, že vývojář přidá poznámky o tom, jak přepínání oprávnění ovlivňuje starší role. Jsou podrobné, ale těžko srozumitelné. Zvýrazníte blok, požádáte ClickUp Brain o jeho zjednodušení a ten jej promění v jasné vysvětlení, které uživatelé snadno pochopí.
Příklad zadání: Zjednodušte toto technické vysvětlení pro koncové uživatele. Vysvětlete, jak přepínání oprávnění ovlivňuje starší role, a to bez použití odborných termínů.
Možná jste do návrhu vložili několik bodů, ale zatím je nedokážete převést do úplných vět. Požádejte ClickUp Brain, aby z těchto bodů vygeneroval návod.
Získáte tak první návrh, na kterém můžete stavět, a ušetříte čas při úpravách.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizační pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
Udržujte dokumenty propojené s produktem, který podporují
Když je dokumentace izolovaná, ztrácí se. Funkce se mění, ale dokumentace zůstává stejná.
V ClickUp můžete dokumenty propojit přímo s úkoly nebo jinými dokumenty, abyste měli přehled o vydáních a recenzích a nikdy neztratili svou dokumentaci. Tímto způsobem bude váš dokumentační tým automaticky informován, když se úkol uzavře nebo zpozdí.
Řekněme, že tým inženýrů odstraní možnost duplikovat archivované projekty. Související úkol vydání odkazuje jak na interní dokument s politikou, tak na externí příručku pro uživatele. Jakmile úkol dosáhne fáze kontroly kvality, oba autoři dostanou oznámení a provedou přidělené aktualizace předtím, než změna vstoupí v platnost.
ClickUp Brain navíc pomáhá propojit váš pracovní prostor. Stačí se zeptat: „Jaké další dokumenty nebo úkoly zmiňují oprávnění archivovaných projektů?“ a zobrazí se související položky, jako jsou poznámky k předchozím verzím, interní často kladené otázky a dokonce i zpětná vazba od zákazníků, takže vaše aktualizace budou kontextově relevantní.
Nechte ClickUp, ať se o to postará
Dokumenty nejsou nikdy opravdu hotové. Funkce se vyvíjejí, procesy se mění a objevují se mezery.
ClickUp promění dokumentaci ve strategický nástroj.
Zmapujte současné procesy, definujte popis nedostatků a naplánujte požadovaný budoucí stav. S ClickUp Brain získáte všechna možná řešení, jak odhalit cenné poznatky, automatizovat aktualizace a vytvořit opakovatelnou zprávu o analýze nedostatků.
Ať už se snažíte zlepšit spokojenost zákazníků nebo podporovat celé podnikání, efektivní analýza nedostatků vám pomůže alokovat zdroje tam, kde jsou potřebné. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Analýza mezer v dokumentaci je proces identifikace chybějícího, zastaralého nebo nejasného obsahu v dokumentaci k vašemu produktu, který brání uživatelům v získání hodnoty nebo způsobuje interní zmatek.
Mezi běžné příznaky patří opakované žádosti o podporu, odchod uživatelů během onboardingu, nízká míra přijetí funkcí a vyhledávací dotazy, které nevrací žádné užitečné výsledky.
Začněte s údaji o podpoře, sledujte svůj tým podpory, projděte si pracovní postupy pouze pomocí dokumentů a analyzujte interní vyhledávací dotazy, abyste zjistili, zda nebyly nesplněny nějaké očekávání.