10 nejlepších softwarů pro technickou dokumentaci v roce 2025

Dobrá technická dokumentace je pro váš produkt jako super síla. Umožňuje vašemu týmu sledovat změny a vytvářet dokumentaci procesů. Vytváření technické dokumentace a její aktualizace však může být zdlouhavé.
Správný software pro technickou dokumentaci může v tomto procesu znamenat velký rozdíl. Ať už vytváříte jednoduché manuály nebo komplexní znalostní báze, software pro technickou dokumentaci vám pomůže vytvořit jasné, stručné a uživatelsky přívětivé dokumenty.
Mnoho z těchto řešení dokáže dokonce automatizovat váš dokumentační workflow, čímž uvolní čas vašemu týmu, aby se mohl soustředit na vývoj dalšího velkého projektu, místo aby trávil hodiny psaním technické dokumentace.
Připravte se dozvědět se více o softwaru pro technickou dokumentaci, o tom, co hledat v nejlepších softwarových řešeních pro technickou dokumentaci, a o 10 nejlépe hodnocených možnostech!
Co je software pro technickou dokumentaci?
Software pro technickou dokumentaci vám pomáhá vytvářet a spravovat dokumenty, které vysvětlují, jak používat produkt nebo službu. Technickým dokumentem může být uživatelská příručka, rozhraní pro programování aplikací, znalostní databáze nebo wiki.
Software pro technickou dokumentaci využívají různé odvětví, včetně vývojářů softwaru, hardwarových společností a oddělení informačních technologií. Uživatelům umožňuje efektivnější využívání produktů nebo služeb. Pomáhá jim také řešit problémy, což je výhodné jak pro uživatele, tak pro tvůrce.
Díky technické dokumentaci můžete uživatelům pomoci lépe pochopit, jak co nejlépe využít váš produkt nebo službu, a tím snížit tlak na vaše interní zdroje a usnadnit procesy zaškolování nebo řešení problémů.
Co byste měli hledat v nástrojích pro technickou dokumentaci?
Výběr správného softwaru je pro proces technické dokumentace zásadní. Při hledání nejlepšího softwaru pro technickou dokumentaci hledejte nástroje, které nabízejí:
- Snadno použitelné rozhraní: Software pro technickou dokumentaci, který si vyberete, by měl být snadno použitelný, zejména pokud máte členy týmu, kteří se podílejí na dokumentaci a nemají mnoho technických znalostí.
- Funkce pro spolupráci: Proces technické dokumentace málokdy zvládne jedna osoba. Hledejte nástroj pro správu znalostí, který umožňuje více uživatelům současně upravovat dokumentaci, včetně přidávání komentářů.
- Množství možností přizpůsobení: Žádné dva technické dokumenty nejsou stejné, a to je dobře. Vaše dokumentace by měla odrážet vaši značku a ladit s estetickým stylem vaší společnosti, umožňovat formátování bohatého textu, multimédia a různé způsoby strukturování dokumentu.
- Robustní možnosti integrace: Čím více se nástroj pro technickou dokumentaci dokáže propojit s vaší stávající technologií, tím větší bude jeho hodnota. Hledejte nástroje, které se integrují s dalšími aplikacemi ve vašem procesu vývoje softwaru, jako jsou systémy pro správu obsahu nebo nástroje pro správu projektů a komunikaci.
- Rozsáhlé možnosti publikování: Nejlepší softwarové nástroje pro dokumentaci vám umožní publikovat dokumentaci různými způsoby, a to online i offline. To může znamenat hostování technické dokumentace na soukromé doméně, tisk jako PDF nebo použití jiných možností sdílení.
Mnoho softwarů pro technickou dokumentaci nabízí bezplatné tarify nebo zkušební období. To je skvělé pro testování softwaru, protože vaši techničtí redaktoři si jej mohou vyzkoušet a zjistit, jak zapadá do pracovního postupu vašeho týmu.
10 nejlepších nástrojů pro interní a externí dokumentaci
1. ClickUp
ClickUp má spoustu funkcí, díky kterým je fantastickým nástrojem pro řízení projektů a snem technických spisovatelů. ClickUp Docs je ideálním místem pro vytváření technické dokumentace, protože vám umožňuje propojit dokumenty s pracovními postupy a úkoly, čímž urychluje proces dokumentace. Bohatý textový editor nabízí spoustu možností přizpůsobení a díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se v dokumentech zorientujete během chvilky.
Potřebujete další pomoc? Podívejte se na rozhraní ClickUp AI, které vám pomůže podle potřeby shrnovat, rozšiřovat nebo zkracovat text.
Nejlepší funkce ClickUp
- Četné šablony, které vám pomohou rychle začít s dokumentací, ať už píšete uživatelské příručky, dokumentaci zdrojového kódu nebo dokumentaci k produktu.
- Funkce AI urychlují proces psaní, včetně praktických nástrojů pro shrnutí dokumentů nebo rozšíření částí vaší dokumentace.
- Rozsáhlé funkce pro spolupráci, díky nimž mohou týmy pracovat na dokumentaci současně, včetně vkládání komentářů nebo vytváření vlastních dashboardů.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze jako placená možnost, takže pokud chcete zachovat bezplatné předplatné, budete muset psát své dokumenty bez pomoci AI.
- Ne všechny robustní funkce ClickUp jsou k dispozici v jeho mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. ProProfs Knowledge Base
ProProfs Knowledge Base je cloudový software, který vám umožní snadno vytvářet a publikovat technickou dokumentaci. Jeho komplexní editor vám umožní formátovat text a přidávat do dokumentu obrázky, videa a úryvky kódu.
ProProfs Knowledge Base se hladce integruje s několika nástroji, které možná již ve svém technologickém vybavení máte, jako jsou Google Drive, Microsoft Office a Salesforce, a zjednodušuje tak proces sestavování a vytváření technické dokumentace. Platforma umožňuje exportovat dokumenty v různých formátech, včetně PDF, souborů Markdown a HTML, což usnadňuje sdílení nebo publikování dokumentace jako webové stránky.
Nejlepší funkce znalostní báze ProProfs
- Skvělé nástroje pro tvorbu obsahu, které umožňují přidávat obrázky, videa a úryvky kódu a vytvářet tak poutavější a užitečnější dokumentaci.
- Pokročilá funkce vyhledávání, díky které uživatelé rychle najdou potřebné informace
- Skvělé integrační možnosti pro snadnější sestavování dokumentace
Omezení znalostní báze ProProfs
- Platforma nemá mnoho vestavěných automatizačních funkcí, takže se může stát, že budete muset hodně práce dělat ručně.
Ceny znalostní báze ProProfs
- Zdarma: až pro 25 článků
- Podnikání: 29,99 $/měsíc za 100 článků měsíčně
- Vlastní doména a white label: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProProfs Knowledge Base
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
3. Nuclino
Nuclino je cloudová platforma pro spolupráci a výkonné řešení pro dokumentaci. Platforma funguje jako centrální uzel a nástroj pro správu znalostí, který vašemu týmu poskytuje místo, kde může začít sestavovat technickou dokumentaci. Vyniká nástroji pro spolupráci v reálném čase a možnostmi strukturovaného obsahu.
Nejlepší funkce Nuclino
- Strukturovaný systém propojených položek usnadňuje organizaci a propojení dokumentace.
- Skvělé funkce pro spolupráci a sdílení znalostí jsou obzvláště užitečné pro týmy, které pracují asynchronně.
- Díky výkonným vyhledávacím možnostem je snadné najít informace i ve velkých znalostních bázích.
Omezení Nuclino
- Pro dokumentaci založenou na kódu neexistuje žádná automatizace, takže tyto informace budete muset sestavit ručně nebo použít jiné existující nástroje.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 10 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
4. Whatfix
Whatfix je platforma pro digitální adopci, takže i když se nejedná o tradiční volbu pro technickou dokumentaci, je to užitečný nástroj pro dokumentaci softwaru. Platforma vám umožňuje vytvářet a sdílet interaktivní návody a produktové příručky, které uživatelům ukazují, jak provádět konkrétní úkoly nebo pracovní postupy. Tyto příručky vám mohou pomoci vytvořit neuvěřitelně bohatou technickou dokumentaci pro software, hardware a webové stránky.
Nejlepší funkce Whatfix
- Přizpůsobitelné návody založené na úkolech, pracovních postupech nebo dokonce na roli uživatele či zařízení, díky nimž jsou zdroje relevantnější a užitečnější.
- Integrace s dalšími nástroji pro vytváření komplexnější dokumentace, včetně systémů pro správu vztahů se zákazníky, helpdesků a systémů pro správu vzdělávání.
- Snadno použitelné rozhraní, i pro ty, kteří nemají mnoho technických znalostí.
Omezení Whatfix
- Možnosti brandingu jsou omezené, takže možná nebudete moci vytvářet návody, které splňují estetické pokyny vaší organizace.
Ceny Whatfix
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Whatfix
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
5. Document360
Document360 je cloudový software pro správu znalostní báze, který pomáhá organizacím vytvářet a sdílet vysoce kvalitní technickou dokumentaci. Nabízí výkonné nástroje pro správu verzí a spolupráci a integruje se s více než 1 000 dalšími nástroji, včetně Google Drive a GitHub.
Nejlepší funkce Document360
- Vynikající editor znalostní báze vám umožňuje vytvářet dokumentaci s textem, obrázky, videi, úryvky kódu a dalšími prvky.
- Robustní vyhledávací ovládací prvky usnadňují vyhledávání konkrétních informací ve velkých znalostních bázích, čímž zvyšují uživatelský komfort.
- Možnosti exportu vám umožňují publikovat technickou dokumentaci v různých formátech, včetně HTML, PDF a Markdown.
Omezení Document360
- Ceny se mohou rychle zvyšovat, zejména pokud potřebujete pokročilejší funkce pro více instancí projektové dokumentace.
Ceny Document360
- Navždy zdarma
- Standard: 199 $ za projekt za měsíc
- Profesionální: 399 $ za projekt za měsíc
- Podnikání: 529 $ za projekt za měsíc
- Enterprise: 599 $ za projekt za měsíc
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
6. Bit
Bit je cloudová platforma pro správu znalostí. Centralizovaná znalostní báze usnadňuje vytváření uživatelských příruček, technické dokumentace, klientských portálů a dalších materiálů. Funkce pro spolupráci umožňují týmům vytvářet živé dokumenty s šablonami a robustními možnostmi přizpůsobení.
Nejlepší funkce Bit
- Desítky šablon vám pomohou s dokumentací a můžete je přizpůsobit vaší značce pomocí přizpůsobených motivů.
- Díky chytrým widgetům je přidávání textových bloků, bloků kódu, matematických rovnic a dalších prvků hračkou.
- Sledování dokumentů vám umožňuje přidávat členy týmu pro spolupráci a zároveň mít přehled o kontrole verzí.
Omezení bitů
- Telefonická podpora není k dispozici pro všechny uživatele, takže buďte připraveni hledat pomoc na fórech, pokud narazíte na překážku.
Ceny za bit
- Zdarma
- Pro Plan: 8 $ za člena za měsíc
- Obchodní plán: 15 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze bitů
- G2: 4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 5/5 (5+ recenzí)
7. Confluence
Confluence je součástí široce používaného ekosystému Atlassian, což z něj činí vynikající volbu pro vytváření technických dokumentů, pokud již používáte platformy jako Jira nebo Trello. Confluence usnadňuje vytváření softwarové dokumentace pomocí maker a šablon, které urychlují proces tvorby. Platforma je jednoduchá na používání, ale nabitá funkcemi, které si zamilují všichni, od technických redaktorů po projektové manažery.
Nejlepší funkce Confluence
- Webová aplikace je snadno použitelná odkudkoli s přístupem k internetu, což je užitečné pro moderní týmy pracující na dálku.
- Skvělý textový editor a hierarchie stránek usnadňují vytváření a strukturování technické dokumentace.
- Díky skvělé sledovatelnosti můžete snadno zjistit, kdo a kdy provedl změny, takže kontrola verzí je hračkou.
Omezení Confluence
- Možnosti automatizace s produkty mimo ekosystém Atlassian mohou být složité a omezené.
Ceny Confluence
- Zdarma: pro až 10 uživatelů a 2 GB úložiště souborů
- Standard: 5,75 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 11 $ za uživatele a měsíc
- Podnik: Zavolejte si o individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
8. Scribe
Pokud chcete využít sílu umělé inteligence k usnadnění dokumentace procesů, je pro vás ideální platforma Scribe. Scribe automaticky vytváří podrobné průvodce pro aktuální dokumentaci během několika minut.
Nejlepší funkce programu Scribe
- Pomáhá vám dokumentovat vaše procesy krok za krokem pomocí umělé inteligence, takže vaše dokumentace zůstává aktuální, aniž byste museli investovat hodiny času.
- Umožňuje vám vytvářet uživatelské příručky, které pomáhají odpovídat na časté dotazy v rámci vašich žádostí o podporu.
- Usnadňuje zaznamenávání a sdílení procesů během několika sekund pomocí rozhraní typu „ukázat a kliknout“.
Omezení programu Scribe
- Skvělý nástroj pro dokumentaci vašich procesů, ale může postrádat funkce pro náročnější potřeby technické dokumentace.
Ceny Scribe
- Základní: zdarma
- Pro Personal: 23 $ za licenci a měsíc
- Pro Team: 12 $ za licenci na měsíc, minimálně pět licencí
- Podnik: Domluvte si předvedení za individuální cenu
Hodnocení a recenze Scribe
- Capterra: 4,9/5 (5+ recenzí)
9. GitBook
GitBook je řešení znalostní báze, které usnadňuje vytváření softwarové dokumentace v rámci spolupráce. Je skvělé pro vývoj snadno použitelných a snadno vyhledatelných zdrojů pro koncové uživatele.
Nejlepší funkce GitBooku
- Projekty technické dokumentace můžete snadno zahájit importem stávajícího obsahu a šablon.
- Každý tým může přispívat do znalostní báze pomocí funkcí pro spolupráci a zúčastněné strany mohou průběžně schvalovat změny.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno provádět změny a sledovat je, takže v případě potřeby se můžete vždy vrátit ke starší verzi.
Omezení GitBooku
- Pokud se rozhodnete pro bezplatný účet, k vašemu obsahu bude mít přístup kdokoli, proto tam nezveřejňujte žádné citlivé informace.
Ceny GitBook
- Osobní: Navždy zdarma
- Plus: 6,70 $ za uživatele a měsíc
- Pro: 12,50 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze GitBook
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
10. BookStack
Pokud chcete vytvářet technickou dokumentaci zdarma, pak stojí za to vyzkoušet BookStack. Tato bezplatná open-source platforma má zjednodušené rozhraní, ve kterém se vyznají i uživatelé bez technických znalostí, a nabízí spoustu pokročilých funkcí pro ty, kteří je potřebují.
Nejlepší funkce BookStack
- Rozhraní WYSIWYG vám umožňuje rozdělit dokumentaci na knihy, kapitoly a stránky a snadno upravovat text.
- Dobré možnosti přizpůsobení vám umožňují vložit do dokumentace vlastní branding.
- Minimální systémové požadavky zaručují, že software nezpomalí váš počítač.
Omezení BookStack
- Má velmi málo funkcí pro spolupráci, takže nemusí být vhodný pro týmy, které potřebují dokumentaci upravovat současně.
Ceny BookStack
- Zdarma
Hodnocení a recenze BookStack
- Capterra: 5/5 (2+ recenze)
Zefektivněte proces technické dokumentace pomocí ClickUp
Dobrý software pro technickou dokumentaci je nezbytný pro každou organizaci, která závisí na tom, že uživatelé rozumí tomu, jak co nejlépe využít složité produkty a služby. Komplexní obsah technické dokumentace může vést interní i externí uživatele a poskytovat jim jasné a stručné pokyny pro používání vašich projektů a služeb, čímž šetří čas a předchází frustraci.
Správný software může vaší organizaci ušetřit spoustu času a frustrace. Pokud hledáte výkonné a univerzální softwarové řešení pro technickou dokumentaci, podívejte se na Clickup. Komplexní editor dokumentace ClickUp podporuje různé typy obsahu, umožňuje spolupráci v reálném čase a integruje se s vašimi oblíbenými nástroji a aplikacemi.
ClickUp také nabízí plán Free Forever, takže si můžete ověřit, zda vyhovuje vašemu procesu technického psaní, než se zavážete k placenému plánu. A pokud již ClickUp používáte jako nástroj pro řízení projektů, můžete jeho funkčnost pro psaní technické dokumentace rozšířit pouhými několika kliknutími.
Vytvořte si ještě dnes účet a dozvíte se více o ClickUp a o tom, jak vám může pomoci vytvářet lepší technickou dokumentaci.