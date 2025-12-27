13 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vzdálené pedagogy v roce [rok]

Již víte, že učení zaměřené na studenty vede k větší angažovanosti a lepším výsledkům. Omezený čas a rostoucí administrativní zátěž však mohou způsobit, že se tento cíl jeví jako nedosažitelný.
Právě zde může správné používání nástrojů umělé inteligence přinést významný rozdíl. Převzaly opakující se úkoly, které vám zabírají čas a energii. Tyto nástroje GenAI vám pomohou navrhnout personalizovanější vzdělávací cesty, průběžně sledovat pokrok a poskytovat včasnou zpětnou vazbu.
V tomto průvodci prozkoumáme nejlepší nástroje umělé inteligence pro pedagogy, které podporují distanční výuku a personalizované učení.
Přehled 13 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vzdálené pedagogy
Zde je stručný přehled nejlepších generativních nástrojů umělé inteligence pro vzdálené pedagogy a toho, co každý z nich přináší do vašeho pracovního postupu. 📊
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Dokumenty pro organizaci plánů lekcí; úkoly, vlastní stavy a vlastní pole pro sledování tempa a standardů; automatizace pro zefektivnění pracovních postupů učitelů; dashboardy pro vizualizaci pokroku; AI pro vybavování znalostí a asistenci.
|Školy a učitelé, kteří chtějí mít plánování výuky a řízení projektů na jednom místě
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|MagicSchool AI
|Automatizace tvorby lekcí, podpora speciálního vzdělávání (IEP, plány 504), analytické panely, snadný export do Docs/Word/Classroom/Canvas
|Učitelé, kteří chtějí rychlou a diferencovanou přípravu lekcí a podporu SPED
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12,99 $/měsíc na uživatele.
|Eduaide. ai
|Více než 110 výukových nástrojů, obsah v souladu se standardy (5E, založený na pedagogice), bot pro zpětnou vazbu s rubrikami
|Pedagogové, kteří potřebují rozmanité zdroje pro výuku v souladu se standardy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,99 $/měsíc.
|Brisk Teaching
|Přímá integrace s Googlem pro zpětnou vazbu, přehrávání procesu psaní (Inspect Writing), překlad do více než 50 jazyků, soulad s FERPA a COPPA.
|Učitelé používající nástroje Google, kteří chtějí zefektivnit zpětnou vazbu a přístupnost
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro školy a školské obvody.
|ChatGPT
|Personalizované plány lekcí, přizpůsobené GPT pro standardizovanou výuku, pomoc s vícejazyčnou komunikací, integrace Canva a Drive/M365.
|Vzdálení a hybridní pedagogové, kteří chtějí všestranné plánování, tvorbu obsahu a komunikaci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Wayground (Quizizz)
|Tvorba zdrojů AI z promptu/souboru/URL, automatické hodnocení otevřených/audio odpovědí, rozsáhlá knihovna obsahu vytvořeného učiteli.
|Pedagogové, kteří chtějí poutavé kvízy a poznatky založené na datech
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro školy a školské obvody.
|Gradescope
|Instituce zabývající se velkoobjemovým hodnocením se zaměřením na spravedlnost a analytiku
|Instituce zabývající se hodnocením velkého objemu úkolů se zaměřením na spravedlnost a analytiku
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro instituce.
|Curipod
|Interaktivní lekce generované umělou inteligencí, okamžitá zpětná vazba umělé inteligence s rubrikami, nahrávání a vylepšování stávajících snímků, soulad s FERPA a COPPA.
|Učitelé, kteří potřebují interaktivní živé zapojení ve vzdálených nebo hybridních učebnách
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 24 USD/měsíc.
|Diffit
|Generování výukových zdrojů z textů/nahraných souborů/odkazů, grafické organizéry a podpůrné materiály, sladění standardů a kontrola slovní zásoby.
|Učitelé, kteří potřebují přizpůsobivé čtecí materiály pro třídy s různými schopnostmi žáků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Turnitin
|Zprávy o podobnosti pro plagiátorství a obsah generovaný umělou inteligencí, vložené komentáře, QuickMarks, rubriky, hlasová/mediální zpětná vazba, detekce manipulace (bílý text, výměna znaků)
|Pedagogové, kteří chtějí provádět kontroly akademické integrity a strukturované digitální hodnocení
|Ceny na míru
|Khanmigo
|Plány lekcí, kvízy, úvodní otázky a rubriky generované umělou inteligencí, obsah v souladu s učebními osnovami od Khan Academy.
|Učitelé, kteří chtějí rychle vytvářet obsah v rámci ekosystému Khan Academy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4 $/měsíc.
|Education Copilot
|Plánovač lekcí s umělou inteligencí, podpora angličtiny a španělštiny, nastavitelná úroveň a struktura, více než 10 nástrojů pro úsporu času
|Učitelé, kteří potřebují rychlý výchozí bod pro přípravu plánů hodin a pracovních listů
|30denní bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
|Kahoot!
|Herní učení, živé nebo individuální kahooty, různé typy otázek, přístupný design (přečtení nahlas, vysoký kontrast, čtečka obrazovky)
|Učitelé se zaměřili na výkon studentů a kontrolu porozumění v reálném čase.
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co dělá dobrý nástroj umělé inteligence pro pedagogy?
Dobrý nástroj umělé inteligence pro učitele vám pomůže navrhnout personalizované vzdělávací cesty a poskytne zdroje nebo obsah přizpůsobený potřebám každého studenta.
Zde je několik pokročilých funkcí, které byste měli hledat v nástrojích GenAI pro učitele.
- Přesné hodnocení a zpětná vazba: Automaticky hodnotte kvízy, krátké odpovědi nebo eseje a poskytujte praktickou zpětnou vazbu.
- Podpora adaptivního učení: Identifikujte mezery ve znalostech, navrhujte personalizovaná cvičení a doporučujte zdroje pro styl učení každého studenta.
- Rychlé vytváření obsahu: Návrhy plánů lekcí, generování podnětů k psaní, shrnutí četby nebo rychlé vytváření studijních materiálů.
- Hladká integrace: Hladká integrace s vaším stávajícím LMS, kalendáři a systémy pro správu učeben, takže nemusíte přepínat mezi více platformami.
- Ochrana osobních údajů a bezpečnost: Zajistěte bezpečnost informací o studentech a dodržování předpisů, jako jsou FERPA nebo GDPR.
- Podrobné analýzy: Analyzujte vzorce ve výkonnosti, účasti a zapojení studentů, abyste mohli včas zasáhnout a upravit své výukové strategie.
- Spolupráce a zapojení: Získejte nástroje, které podporují skupinovou práci, diskuse a zpětnou vazbu v reálném čase, aby se studenti zapojili do vzdáleného nebo hybridního prostředí.
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro výuku na dálku
Zde jsou nejlepší generativní nástroje umělé inteligence, které usnadňují plánování lekcí, sledování studentů a výuku pro vzdálené pedagogy. 👇🏼
1. ClickUp (nejlepší komplexní pracovní prostor pro plánování, hodnocení a komunikaci)
84 % učitelů uvádí, že během běžné pracovní doby nemají dostatek času na známkování, plánování výuky, vyřizování administrativy nebo odpovídání na e-maily rodičů. Když je každá úloha spravována v jiném nástroji, i jednoduchá práce trvá déle, než by měla.
ClickUp spojuje vše do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže můžete trávit více času výukou namísto přepínáním mezi aplikacemi. Díky AI rozumí kontextu a okamžitě vyhledá to, co potřebujete; už žádné rozptylování při práci!
Vaše úkoly, kvízy, plány lekcí, dokumenty a komunikace zůstávají propojeny v jediném organizovaném pracovním prostoru s připojenou AI.
Zde je několik příkladů, jak vám software pro správu vzdělávacích projektů ClickUp pomůže hladší správě vzdálené výuky:
Vytvářejte výukové materiály a pokyny
ClickUp Brain, váš vestavěný AI asistent, vám pomůže rychle vytvářet plány lekcí, otázky k úkolům, pokyny k projektům a další. Tato odpovědná AI je přímo u vašich lekcí, dokumentů a úkolů a poskytuje vám podporu, kterou potřebujete, ve chvíli, kdy ji potřebujete.
Zde je několik tipů, jak můžete tuto AI využít pro studenty a výrazně tak zlepšit svůj den:
- Chytřejší plánování lekcí: Proměňte své poznámky v přehledný, využitelný plán s cíli a aktivitami.
- Rychlejší tvorba kvízů: Vytvářejte hodnotící otázky během několika sekund na základě vašich textů nebo videí.
- Jasnější pokyny pro každého studenta: Zjednodušte složité pokyny, aby každý student úkolu porozuměl.
- Rychlá zpětná vazba bez vyčerpání: Poskytujte kvalitní a praktické komentáře bez časově náročného manuálního úsilí.
Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Přeměňte tyto poznámky na 45minutový plán lekce s cíli učení a závěrečnou aktivitou.
- Vytvořte pět otázek s výběrem odpovědí pro 7. ročník s klíčem k odpovědím
- Zjednodušte tyto pokyny pro studenty ESL v 6. třídě
- Shrňte tuto odpověď a uveďte jednu silnou stránku a jednu oblast, kterou je třeba zlepšit.
Přeskočte prázdnou stránku. Popište své potřeby, nechte ClickUp Brain vytvořit návrh a pusťte se rovnou do výuky. Podívejte se na toto video a uvidíte, jak je to snadné.
Centralizujte zdroje a spolupracujte s kolegy
Poté, co vám Brain pomůže vytvořit materiály, ClickUp Docs se stane místem, kde je proměníte ve strukturované zdroje připravené pro výuku. Můžete formátovat plány lekcí, spolupracovat s kolegy v reálném čase, přidávat pokyny k aktivitám, vkládat vizuální prvky nebo odkazy a sdílet je se studenty nebo spolupracovníky.
ClickUp Docs funguje také jako systém pro správu znalostí, který vám pomůže vytvořit rostoucí knihovnu všeho, co učíte. Třídit podle předmětu nebo jednotky, použít vyhledávací tagy k okamžitému nalezení toho, co potřebujete, a udržovat důležité akademické dokumenty organizované rok za rokem.
💡 Tip pro profesionály: Šablona ClickUp College Lesson Plan Template výrazně usnadňuje plánování výuky. Můžete snadno vytvářet a přizpůsobovat plány výuky a poté organizovat veškerý obsah přednášek, úkoly a zkoušky na jednom místě.
Každá lekce se stává úkolem, u kterého můžete sledovat pokrok pomocí jasných stavů a termínů. Stačí přidat osnovu z Brain, vyplnit cíle a aktivity a proměnit ji v lekci připravenou pro studenty, kterou můžete s jistotou znovu použít každý semestr.
Naplánujte úkoly pro každou aktivitu nebo lekci
ClickUp Tasks promění vaše výukové plány v přehledný a sledovatelný pracovní postup. Vytvořte úkol pro každou hodinu nebo zadání, přidejte kontrolní seznamy pro aktivity v rámci lekce a připojte všechny potřebné soubory nebo prezentace.
Automatizujte rutinní práci a snižte pracovní zátěž
Když se hromadí úkoly, které jsou v prodlení, zpětná vazba se hromadí a kvíz stále čeká na kontrolu, ruční sledování může rychle přerůst přes hlavu. ClickUp vám nabízí dva způsoby, jak se tohoto tlaku zbavit: automatizaci založenou na pravidlech a AI agenty pracující s přirozeným jazykem, kteří pracují bok po boku.
ClickUp Automations se postará o rutinní, opakující se pracovní postupy. Stačí jednou nastavit pravidlo a ClickUp ho bude důsledně aplikovat. Například když student odevzdá úkol, automatizace může tento úkol přesunout do vašeho seznamu známek, aktualizovat stav a dokonce poslat připomenutí blížících se termínů známkování.
Agenti ClickUp AI zvládají flexibilnější práci, která není vázána na předem definovaná pravidla.
Stačí jednoduše zadat: „Shromážděte všechny úkoly, ke kterým chybí zpětná vazba, a přidejte je do seznamu priorit“ nebo „Pošlete zprávu studentům, jejichž odevzdané práce vyžadují revizi“. Agent vaši žádost pochopí a provede danou akci ve vašem pracovním prostoru.
Pomozte studentům udržet si přehled
Pomozte studentům udržet přehled o domácích úkolech, projektech a připomínkách pomocí softwaru ClickUp Student Project Management Software. Mohou zaznamenávat pokrok, připojovat své práce k úkolům, přidávat komentáře a vždy vědět, co je ještě třeba udělat a co již mají hotovo.
Kalendář ClickUp jim pomůže naplánovat týden tím, že vizuálně zmapuje úkoly, testy a revizní sezení na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shromažďujte a organizujte požadavky: Vytvářejte přizpůsobitelné formuláře pro přijímací řízení, odevzdávání úkolů, dodávky a další pomocí ClickUp Forms.
- Mějte podrobnosti po ruce: Zaznamenávejte známky, bodová hodnocení, úrovně dovedností nebo poznámky o chování přímo u každého úkolu nebo zadání pomocí vlastních polí v ClickUp.
- Sledujte pokrok: Vizualizujte výkon třídy, hodnotte pokrok studentů, sledujte kapacitu učeben nebo spravujte inventář, to vše na jednom místě, pomocí ClickUp Dashboards.
- Efektivní správa času: Zobrazte si veškerou svou práci a plán na jednom místě pomocí kalendáře a časové osy ClickUp, které vám pomohou efektivně plánovat den i týden.
- Udržujte konverzace v kontextu: Nastavte chatovací kanály, abyste zjednodušili spolupráci a informovali jednotlivce nebo skupiny o novinkách pomocí ClickUp Chat.
- Centralizujte své denní plánování: Propojte své další nástroje prostřednictvím integrace ClickUp a omezte tak přepínání mezi různými kontexty.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro začínající uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Je intuitivní, snadné a rychlé dělat to, co potřebuji. Myslím, že skutečně splňuje svůj slib minimalizace počtu kliknutí! Nikdy se necítím frustrovaný z tohoto nástroje ani si nemyslím „proč nemůžu prostě udělat xyz?“ Bez tohoto nástroje bych doslova nemohl dělat svou práci ani sledovat žádné ze svých věcí. A je tak cenově dostupný!
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co AI v práci? Díky centralizované AI, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
2. MagicSchool AI (nejlepší pro plánování lekcí generované umělou inteligencí a pracovní postupy zaměřené na učitele)
MagicSchool spojuje tvorbu lekcí, podporu studentů a administrativní úkoly do jedné platformy umělé inteligence.
Je to obzvláště užitečné pro speciální vzdělávací potřeby. Můžete generovat plány IEP a 504, plány behaviorální intervence, návrhy úprav a podpůrné zdroje, které pomáhají každému studentovi získat přístup k výuce.
Sdílení vaší práce je stejně jednoduché. Exportujte lekce do Google Docs nebo Microsoft Word, nebo je odešlete přímo do Google Classroom nebo Canvas bez jakéhokoli dalšího formátování.
Pokud chcete mít přehled o tom, co funguje, MagicSchool nabízí analytické panely, které zobrazují pokrok studentů a trendy v jejich zapojení. To vám pomůže činit rozhodnutí ohledně výuky na základě jasných dat.
Nejlepší funkce MagicSchool AI
- Pomocí možnosti „zobrazit příklad“ v každém nástroji si můžete prohlédnout ukázky a vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
- Vyhněte se složitým pokynům a generujte výsledky během několika sekund, přičemž je stále můžete přizpůsobit kontextu vaší školy.
- Spolehněte se na integrované bezpečnostní prvky, které upozorňují na zaujatost, upřednostňují faktickou přesnost a chrání osobní údaje.
Omezení umělé inteligence MagicSchool
- Často může přehlédnout jemnou kreativitu a osobní projevy studentů, které dokáže skutečně rozpoznat pouze učitel.
Ceny MagicSchool AI
- Zdarma
- Plus: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MagicSchool AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MagicSchool AI?
Miluji magickou školu. Vytvářím vlastní boty a nechávám studenty, aby je používali pro různé projekty. Mohu sledovat záznamy studentů v reálném čase. Studenti používali AI při výuce o procesu technického navrhování a já jsem nastavil kontext tak, jako by byli na vesmírné lodi na Marsu a nakonec měli provést výzvu s padajícím vejcem jako „nouzové přistání“.
3. Eduaide. ai (nejlepší pro vytváření diferencovaných výukových materiálů během několika minut)
S Eduaide. ai můžete generovat více než 110 typů výukových zdrojů. Patří mezi ně kvízy, seznamy slovíček, lekce s postupným budováním znalostí, aktivity typu escape room, hry do třídy a grafické organizéry.
Veškerý generovaný materiál je pedagogicky podložený. Obsah se řídí zavedenými vzdělávacími rámci a osvědčenými postupy, včetně strukturovaných výukových modelů, jako je rámec 5E.
Platforma také usnadňuje kontrolu práce. Bot pro zpětnou vazbu poskytuje praktické komentáře k práci studentů na základě rubrik. Navíc nástroj pro vytváření hodnocení umožňuje vytvářet otázky s nastavitelnou obtížností a v různých formátech.
Nejlepší funkce Eduaide. ai
- Brainstormujte s Erasmus AI Assistant, abyste vylepšili nápady na lekce a vytvořili přizpůsobené výukové materiály, které odpovídají vašim výukovým cílům.
- Exportujte zdroje přímo do Google Docs, Microsoft Word nebo PDF, abyste je mohli sdílet, tisknout nebo upravovat.
- Vytvářejte materiály v několika jazycích, abyste mohli lépe podporovat vícejazyčné studenty ve své třídě.
Omezení Eduaide. ai
- Nástroje pro úpravy pracovního prostoru mohou působit omezeně a neohrabaně, což ztěžuje přímé změny obsahu přímo v platformě.
Ceny Eduaide. ai
- Zdarma
- Pro: 5,99 $/měsíc
- Školy a školské obvody: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Eduaide. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Učitelé používali hravé přístupy již dlouho předtím, než se „gamifikace“ stala módním pojmem. Hra Oregon Trail, která slouží jako výukový nástroj, byla vytvořena Donem Rawitschem, Billem Heinemannem a Paulem Dillenbergerem v roce 1971 pro výuku dějepisu v 8. třídě.
Ve hře se hráči ujímají role vůdce vozu, který vede skupinu osadníků cestujících v 40. letech 19. století z Missouri do Oregonu. Hra učí historii prostřednictvím důsledků a ukazuje, jak volby a kompromisy formovaly cesty osadníků.
Bonus: ClickUp BrainGPT funguje jako váš AI asistent na počítači a spojuje kontextovou AI, vyhledávání informací a automatizaci pracovních postupů ve všech nástrojích, které používáte k online výuce. Místo samostatných karet AI a roztříštěných zdrojů získáte jeden inteligentní systém, který již zná vaše kurzy, práci studentů a úkoly ve třídě.
Takto ClickUp BrainGPT podporuje vzdálené vzdělávání:
- Vyberte si z nejlepších modelů umělé inteligence, jako jsou GPT, Claude a Gemini, v závislosti na typu lekce nebo obsahu, který vytváříte.
- Získejte odpovědi založené na vašem aktuálním akademickém kontextu, jako je pokrok studentů, plány lekcí a poznámky, namísto obecných výsledků z internetu.
- Okamžitě vyhledávejte soubory nebo odkazy v ClickUp, Google Drive, obsahu LMS a sdílených složkách týmu.
- Vytvářejte zdroje pro studenty, pište zpětnou vazbu nebo vytvářejte aktualizace třídy, aniž byste museli trávit čas navrhováním výzev.
- Využijte funkci Talk to Text, která upřednostňuje hlasové ovládání, k diktování nápadů na přednášky, zadávání úkolů, odesílání zpráv rodičům nebo shrnování schůzek, zatímco učíte nebo se pohybujete po třídě.
4. Brisk Teaching (nejlepší pro úpravy v souladu s učebními osnovami a okamžité přizpůsobení obsahu výuky)
Brisk je nástroj umělé inteligence pro pedagogy, který vám pomůže navrhovat výukový obsah a personalizovat výuku, aniž byste museli opustit svůj stávající pracovní postup.
Můžete rychle vytvářet zdroje pro výuku, jako jsou prezentace, poznámky s návodem, skripty podcastů a interaktivní aktivity. Brisk se navíc přímo integruje s nástroji Google, takže je snadné poskytovat zpětnou vazbu. Vyberte si styl zpětné vazby a vkládejte komentáře přímo do Google Docs, abyste mohli své studenty efektivněji vést.
Funkce „Inspect Writing“ nabízí videozáznam písemného procesu každého studenta od prvního návrhu až po finální verzi. Podívejte se, co studenti napsali, smazali, vložili a opravili, včetně toho, jak reagovali na zpětnou vazbu. To usnadňuje diagnostiku problémů s psaním a zdůraznění zlepšení.
Nejlepší funkce Brisk Teaching
- Překládejte digitální texty do více než 50 jazyků, aby se výuka stala přístupnou pro rozmanité třídy.
- Chraňte data studentů díky souladu s předpisy FERPA a COPPA, které jsou nezbytné pro použití ve školách nebo školských obvodech.
- Integrujte je přímo do Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive a dalších aplikací, aniž byste museli opustit svůj obvyklý pracovní postup.
Omezení Brisk Teaching
- Jedná se hlavně o rozšíření prohlížeče, takže nabízí omezenou hodnotu, když pracujete offline nebo mimo webové nástroje.
Ceny Brisk Teaching
- Zdarma
- Školy a školské obvody: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brisk Teaching
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Brisk Teaching?
Používám ji už dva roky. Je skvělá. Škola, ve které nyní učím, zakoupila vylepšenou verzi a ta je ještě lepší.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro pořizování poznámek: nástroje a příklady použití
5. ChatGPT (nejlepší pro otevřené vysvětlení, generování nápadů a flexibilní podporu studentů)
ChatGPT je více než jen nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci. Nahrajte informace o studentech, jako jsou jejich silné stránky nebo preference v učení, a nástroj vygeneruje personalizované plány lekcí, které odpovídají potřebám každého studenta.
Pomocí vlastních GPT můžete také standardizovat šablony a zdroje v celé škole. Nic, co sdílíte s ChatGPT for Teachers, se ve výchozím nastavení nepoužívá k trénování modelů a data jsou chráněna šifrováním, vícefaktorovým ověřováním a SSO.
Navíc vám pomohou snáze komunikovat s vícejazyčnými studenty. Přeložte pokyny, rubriky, aktuality ze třídy nebo e-maily do jazyků, jako je španělština, francouzština, italština a mnoho dalších, přičemž zachováte přesnost a profesionalitu svého sdělení.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Plánujte lekce, společně upravujte materiály a sdílejte projekty se svým týmem.
- Vytvářejte prezentace v Canva a načtěte své učební plány nebo soubory z Google Drive nebo Microsoft 365.
- Objevte hotové nápady pro výuku a získejte přístup k AI podnětům pro učitele, které sdílí pedagogové přímo v produktu.
Omezení ChatGPT
- Může generovat odpovědi, které jsou fakticky nesprávné, takže před sdílením obsahu se studenty je stále nutné zkontrolovat jeho správnost.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně
- Pro: 200 $ měsíčně
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Učím online a používám ChatGPT, který mi pomáhá vytvářet přednášky a úkoly, které vedou k dosažení požadovaných výsledků. Bez soustředění se mohu rozptýlit a začít bloumat, proto tento nástroj používám k identifikaci klíčových bodů, ale také k vytvoření doplňkového kontextu, který studentům poskytuji ve formě přednáškových poznámek. Poznámky přidávám do svých PowerPointových prezentací a poté vytvářím podklady, které zveřejňuji online.
6. Wayground (nejlepší pro gamifikované kvízy a zapojení studentů v reálném čase)
Wayground (dříve Quizizz) se vyvinul z jednoduchého kvízového nástroje v komplexní platformu pro učení s využitím umělé inteligence. Můžete vytvářet širokou škálu vzdělávacích obsahů, včetně hodnocení, kvízů, lekcí, čtenářských pasáží, kartiček a interaktivních videí, s využitím více než 18 různých typů otázek.
Každá lekce, kterou provedete, je doplněna podrobnými informacemi na úrovni třídy i jednotlivých studentů, které můžete upravovat, stahovat, tisknout nebo sdílet s rodiči a zákonnými zástupci.
Wayground vám také nabízí přístup k milionům veřejně dostupných zdrojů vytvořených jinými učiteli. Využijte zdroje z knihovny a přiřaďte je jako živé lekce, domácí úkoly nebo začleňte jednotlivé otázky do svých lekcí a aktivit.
Nejlepší funkce Wayground
- Vytvářejte zdroje během několika minut pomocí AI zadáním příkazu, nahráním dokumentu nebo vložením URL adresy webové stránky.
- Automatizujte hodnocení otevřených otázek a otázek s audio odpovědí nastavením předmětu, úrovně a hodnotících kritérií.
- Vyberte herní režimy, které učební proces zatraktivní, včetně režimů Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode a dalších.
Omezení Wayground
- Neexistuje možnost snadno odstranit nebo pozastavit jednotlivé studenty uprostřed testu. Pokud tedy někdo odejde nebo je odvolán z hodiny, musíte nakonec ukončit každou otázku pro všechny.
Ceny Wayground
- Starter: zdarma
- Školy a školské obvody: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wayground
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 540 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wayground?
Recenze Capterra uvádí:
Quizizz se mi moc líbí. Moji studenti ho opravdu milují. Mohu je nechat soutěžit mezi třídami, aby zjistili, která z nich dosáhne nejvyšší přesnosti při hodnocení, a oni si rádi vybírají hudbu, kterou budou poslouchat během hry.
👀 Věděli jste, že... Šedesát procent pedagogů nyní používá AI ve svých třídách. V čele jsou mladší učitelé, přičemž ti do 26 let uvádějí nejvyšší míru využívání nástrojů AI pro výuku a podporu studentů.
7. Gradescope (nejlepší pro efektivní hodnocení ručně psaných, digitálních a STEM testů)
Gradescope je online platforma pro hodnocení a známkování, která byla vytvořena pro zpracování velkého množství studentských prací při zachování vysoké kvality zpětné vazby. Podporuje mnoho formátů odevzdávání, včetně ručně psaných zkoušek, pracovních listů, bublinkových listů, psaných odpovědí a dokonce i programovacích úkolů.
Můžete začít s rubrikami, které jste naplánovali předem, nebo během hodnocení vytvořit nové. Pokud během hodnocení upravíte body nebo kritéria, platforma zpětně aktualizuje skóre všech odevzdaných prací, aby odrážela změnu.
Gradescope AI dále urychluje proces bez snížení přesnosti. Automaticky seskupuje podobné odpovědi, což vám umožňuje je zkontrolovat a ohodnotit jako jeden celek.
Aby byla zajištěna spravedlnost, nástroj využívá pracovní postup založený na otázkách a během hodnocení skrývá identitu studentů (jména a e-mailové adresy). Tím se minimalizuje zaujatost a vy se můžete soustředit na kvalitu každé odpovědi.
Nejlepší funkce Gradescope
- Analyzujte statistiky na úrovni jednotlivých otázek a rubrik, abyste identifikovali časté chyby a mezery ve vzdělání.
- Posílejte studentům známky jedním kliknutím nebo je exportujte do svého známkového sešitu pro snadné sledování.
- Integrujte je s hlavními platformami LMS, jako jsou Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle a Sakai, abyste mohli synchronizovat seznamy studentů a exportovat známky bez problémů.
Omezení Gradescope
- Hodnotící systém založený na rubrikách může být omezující pro složité nebo kreativní úkoly, které se nehodí do striktních kategorií rubrik.
Ceny Gradescope
- Základní: zdarma
- Institucionální: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gradescope
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Gradescope?
Recenze Capterra uvádí:
Při hodnocení otázek s výběrem odpovědí, které se vyplňují ve třídě pomocí bublinového listu, se hodně spoléhám na Gradescope. Gradescope tento proces výrazně zjednodušuje díky hladké integraci s Blackboardem, odkud načte seznam studentů a automaticky jej propojí s příslušným bublinovým listem každého studenta.
8. Curipod (nejlepší pro interaktivní prezentace a aktivity pro zapojení studentů)
Curipod je webová interaktivní výuková platforma založená na vytváření prezentací a aktivit pomocí umělé inteligence. Můžete ji použít k vytváření kompletních lekcí, rychlých opakování a poutavých aktivit pro výuku na dálku.
Začít je snadné. Vytvořte lekce od základů pomocí Curipod AI nebo nahrajte existující prezentace z PowerPointu nebo Google Slides. Poté můžete lekci vylepšit interaktivními prvky, jako jsou ankety, kresby nebo slovní mraky.
Jakmile studenti odpoví, nakreslí nebo zadají otevřené odpovědi, Curipod poskytne okamžitou zpětnou vazbu AI v souladu s rubrikou. Curipod také podporuje soukromí studentů a je plně v souladu s FERPA a COPPA, což z něj činí bezpečnou volbu pro vzdálené učebny.
Nejlepší funkce Curipodu
- Vytvářejte kompletní lekce v souladu se standardy pro jakýkoli předmět a ročník pouhým zadáním pokynu.
- Prohlédněte si zprávy o účasti ve výuce, individuálních odpovědích studentů a častých mylných představách, které vám pomohou při výuce.
- Poskytujte poutavé lekce pro přípravu na státní zkoušky (jako STAAR, CAASPP) a ACT s přizpůsobitelnou zpětnou vazbou AI.
Omezení Curipodu
- Systém QR kódů pro moderování odpovědí studentů nefunguje vždy hladce.
Ceny Curipod
- Zdarma
- Premium: 24 $/měsíc
- Škola a okres: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Curipod
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Curipodu?
Recenze G2 říká:
Na Curipodu se mi nejvíce líbí, že vylepšuje moje hodiny, činí je interaktivními a studenti k nim mají přístup na svých Chromebookech. Také se mi líbí, jak Curipod dokáže pomocí technologie AI vytvořit lekci za vás a jak dokáže „Curify“ lekci, kterou jste již vytvořili, aby byla interaktivní. Je to opravdu úžasný nástroj!
🌟 Bonus: Pomocí několika příkazů v přirozeném jazyce mohou pedagogové vytvořit v ClickUp Super Agent, který automatizuje a zefektivňuje opakující se úkoly, poskytuje podporu v reálném čase a zvyšuje zapojení studentů. Super Agents umí například:
- Automatizované plánování lekcí: Vytvářejte osnovy lekcí, navrhujte zdroje a vytvářejte kontrolní seznamy pro každou třídu na základě cílů učebních plánů nebo minulých lekcí.
- Rozvrhy a připomenutí: Automaticky plánujte lekce, posílejte studentům připomenutí a sledujte termíny odevzdání úkolů.
- Distribuce obsahu: Sdílejte s žáky materiály k lekcím, odkazy a domácí úkoly prostřednictvím chatu nebo zadáváním úkolů.
- Sledování pokroku: Sledujte odevzdané práce studentů, označujte zpožděné úkoly a poskytujte učitelům denní nebo týdenní zprávy o pokroku.
- Podpora prostřednictvím otázek a odpovědí: Odpovídejte na časté dotazy studentů týkající se úkolů, termínů nebo obsahu lekcí v chatových kanálech nebo soukromých zprávách.
- Sběr zpětné vazby: Po každé lekci sbírejte zpětnou vazbu od studentů a shrňte poznatky pro učitele.
Více informací o Super Agents 👇
🧠 Zajímavost: Třídy přijímají AI novými způsoby. Nejlepšími nástroji ve vzdělávacím prostředí jsou vzdělávací hry založené na AI (51 %). Těsně za nimi následují adaptivní vzdělávací platformy (43 %) a automatizované systémy hodnocení (41 %), které pomáhají personalizovat výuku a snížit pracovní zátěž.
9. Diffit (nejlepší pro přizpůsobení jednoho textu několika úrovním čtení)
Diferencování výukových materiálů zabere čas, ale může zcela změnit vnímání přístupnosti výuky pro každého studenta. Diffit je výukový nástroj založený na umělé inteligenci, který vám v tom pomůže tím, že generuje výukové zdroje odpovídající různým úrovním čtení a jazykových znalostí.
Stačí zadat téma, vložit text, nahrát dokument nebo sdílet odkaz na webovou stránku či video. Nástroj jej poté převede na diferencované pasáže a aktivity přizpůsobené čtenářské úrovni vašich studentů.
Získáte také grafické organizéry a podpůrné nástroje, které studentům pomáhají rozkládat složité myšlenky, porozumět jim a reagovat s větší jistotou.
Nejlepší funkce Diffit
- Exportujte zdroje jako soubory PDF, upravitelné dokumenty Google Docs, prezentace nebo formuláře, stejně jako soubory Microsoft 365 pro snadné použití ve třídě.
- Upravte sladění standardů, hloubku znalostí a slovní zásobu tak, aby odpovídaly vašim výukovým cílům.
- Začleňte aktuální události, trendová témata a poutavé texty, aby bylo čtení ve všech předmětech smysluplnější.
Omezení Diffit
- Tento nástroj postrádá integrované panely pro sledování pokroku studentů nebo analytiku zpětné vazby pro sledování pokroku ve výuce.
Ceny Diffit
- Bezplatná zkušební verze
- Jednotliví učitelé: 14,99 $ měsíčně
- Školy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Diffit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Diffitu skuteční uživatelé?
Využil jsem funkci importu PDF a jsem s ní velmi spokojen. Vytváří skvělé prezentace i poznámkové bloky. Zjistil jsem, že při psaní pomocí umělé inteligence je třeba zadávat velmi konkrétní a podrobné pokyny.
⚡ Archiv šablon: placené a bezplatné šablony plánů lekcí pro vytváření poutavých a smysluplných lekcí
10. Turnitin (nejlepší pro odhalování plagiátů, akademickou integritu a poznatky o psaní pomocí umělé inteligence)
Turnitin je platforma pro akademickou integritu a hodnocení, která vám pomůže odhalit nesprávné citace a kopírovaný text v pracích studentů.
Tento nástroj vám umožňuje porovnat odevzdané práce s rozsáhlou databází webových stránek, akademických časopisů a dříve odevzdaných prací a generovat „zprávy o podobnosti“. Tyto zprávy ukazují, kde byly zdroje použity správně a kde mohou existovat problémy s citacemi.
Vzhledem k tomu, že obsah generovaný umělou inteligencí je stále běžnější, tento nástroj také upozorňuje na pravděpodobnost, že část odevzdané práce byla napsána nástroji jako ChatGPT. To vám pomůže pochopit, jak velká část práce představuje autentické psaní studenta.
Pokud vaši studenti vyplňují ručně psané nebo papírové testy, můžete jejich odpovědi naskenovat a vložit do systému pro digitální hodnocení.
Nejlepší funkce Turnitin
- Přidávejte komentáře, používejte QuickMarks, rubriky a poskytujte studentům hlasovou nebo mediální zpětnou vazbu.
- Detekujte pokusy o manipulaci s textem, včetně bílého textu, vložených znaků a zaměňování znaků.
- Hladká integrace s oblíbenými systémy pro správu výuky, jako jsou Canvas a Moodle, s podporou jednotného přihlášení.
Omezení Turnitinu
- Může falešně označit originální nebo správně citovanou práci jako plagiát, což vede k dodatečnému přezkoumání jak pro studenty, tak pro učitele.
Ceny Turnitin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Turnitin
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že... Model VARK, vytvořený Neilem Flemingem v roce 1987, vám pomůže pochopit, jak se vaši studenti učí nejlépe.
Rozlišuje čtyři typy učení:
- Vizuální prvky: Studenti si nejlépe pamatují grafy, diagramy a barvy.
- Sluchové vnímání: Poslech vysvětlení, přednášek nebo diskusí jim pomáhá vstřebávat informace.
- Čtení/psaní: Poznámky, články a písemné pokyny jsou jejich preferovanými nástroji.
- Kinestetické: Praktické aktivity a cvičení v reálném světě jim pomáhají lépe se učit.
Díky těmto poznatkům můžete přizpůsobit své lekce různým stylům učení a pomoci každému studentovi dosáhnout úspěchu.
11. Khanmigo (nejlepší pro řízené doučování a osvojování pojmů s podporou AI)
S Khanmigo můžete rychle vytvářet plány lekcí, kvízové otázky, výstupní lístky, rubriky, úvody lekcí a skupiny studentů přizpůsobené různým vzdělávacím potřebám. Navíc získáte souhrny práce studentů na vyžádání, abyste mohli zkontrolovat pokrok a identifikovat oblasti, ve kterých studenti potřebují podporu.
Díky propojení s ekosystémem Khan Academy má tento nástroj přístup k rozsáhlé a důvěryhodné knihovně lekcí, videí a cvičení z mnoha předmětů. Získáte obsah v souladu s učebními osnovami, aniž byste museli trávit čas hledáním spolehlivých zdrojů.
Nejlepší funkce Khanmigo
- Vytvářejte první návrhy e-mailů, rubrik, sad úkolů a aktivit ve třídě se správnými odpověďmi.
- Personalizujte lekce vytvářením háčků založených na zájmech studentů, jako je Taylor Swift nebo Roblox.
- Prohlédněte si a znovu použijte předchozí práci pomocí přístupu k historii chatu Khanmigo.
Omezení Khanmigo
- Studenti, kteří se zabývají pokročilými tématy, jako je matematika nebo fyzika, mohou považovat vysvětlení Khanmigo za velmi jednoduchá.
Ceny Khanmigo
- Učitelé: Zdarma
- Rodiče a studenti: 4 $/měsíc
- Rodiny: 4 $/měsíc
- Nástroje pro okresy: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Khanmigo
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Turnitinu?
Recenze G2 říká:
Na Khan Academy se mi nejvíce líbí, že se jedná o učení vlastním tempem. Mohu zadávat lekce, které odpovídají našemu matematickému kurikulu, a studenti je mohou absolvovat během intervenčního času nebo doma.
📚 Číst více: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro studenty
12. Education Copilot (nejlepší pro rychlé vytváření plánů lekcí, rubrik a dokumentů pro výuku)
Education Copilot je platforma pro plánování výuky a tvorbu obsahu založená na umělé inteligenci, která vám pomůže zkrátit čas potřebný na přípravu. Pomocí vestavěného plánovače výuky s umělou inteligencí můžete během několika sekund vytvořit plně strukturované plány výuky pro jakýkoli předmět nebo koncept.
Přizpůsobte si všechny zdroje úpravou úrovně, rozsahu a struktury, aby obsah lépe odpovídal cílům vašeho učebního plánu a potřebám vašich studentů.
Education Copilot vám poskytne rychlý start, takže můžete věnovat více času výuce a méně času formátování pracovních listů nebo psaní plánů od nuly.
Nejlepší funkce Education Copilot
- Získejte přístup k šablonám generovaným umělou inteligencí pro plány lekcí, podněty k psaní, zprávy o studentech, návrhy projektů a další.
- Vytvářejte materiály, které jasně pokrývají klíčová témata, pojmy nebo oblasti jak pro vás, tak pro vaše studenty.
- Využijte více než 10 integrovaných nástrojů, které vám ušetří čas během výuky i po ní.
Omezení Education Copilot
- Platforma podporuje pouze angličtinu a španělštinu, což vylučuje mnoho dalších široce používaných jazyků.
Ceny Education Copilot
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Učitelé: 9 $/měsíc
- Školy a školské obvody: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Education Copilot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Středoškoláci využívají GenAI k usnadnění učení. 67 % z nich ji používá k shrnutí a pochopení složitých pojmů, 61 % se na ni spoléhá při psaní nápadů na úkoly a 55 % ji používá k vytváření vlastních studijních materiálů.
13. Kahoot! (Nejlepší pro zábavné, soutěživé výukové hry a živé kvízy)
Kahoot! je herní vzdělávací platforma, která promění lekce v interaktivní kvízy a aktivity. Je ideální pro zvýšení zapojení studentů, kontrolu porozumění v reálném čase a vnesení energie do učebny.
Během několika minut můžete vytvořit „kahooty“ (kahoot kvízy) a spustit je živě nebo je zadat jako cvičení nebo domácí úkoly, které si studenti mohou absolvovat vlastním tempem. Otázky mohou obsahovat obrázky, videa a média z integrované knihovny Kahoot, aby bylo učení vizuálně přitažlivější a zábavnější.
Studenti se připojují ze svých vlastních zařízení, zatímco otázky se zobrazují na sdílené obrazovce, což umožňuje rychlou a spolupracující účast.
Díky funkcím usnadňujícím přístup, jako je podpora předčítání, režim vysokého kontrastu a kompatibilita se čtečkami obrazovky, se může každý student pohodlně zapojit.
Kahoot! nejlepší funkce
- Vytvářejte aktivity pomocí různých typů otázek, jako jsou ankety, hádanky, slovní mraky, otevřené otázky a otázky s odpovědí ve formě textu.
- Opakovaně používejte nebo přizpůsobujte stávající Kahooty z veřejné knihovny, abyste ušetřili čas a mohli stavět na sdílených nápadech.
- Analyzujte zprávy a statistiky po skončení hry, abyste mohli měřit výkonnost třídy.
Omezení Kahoot!
- Otázky v Kahoot! jsou omezeny na formáty s výběrem z více možností nebo pravda/nepravda, což studentům brání vytvářet vlastní odpovědi nebo vyjadřovat své uvažování.
Ceny Kahoot!
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kahoot!
- G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2880 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kahoot!?
Uživatel G2 říká:
Jsem ráda, že se to mým studentům tak líbí! Líbí se mi, že si mohou procvičovat své dovednosti a slovní zásobu ve španělštině zábavnou a snadnou formou. Baví je také přátelská soutěž mezi svými spolužáky.
📚 Další informace: Jak používat ClickUp pro studenty: funkce, příklady a tipy
Automatizujte úkoly ve třídě pomocí ClickUp a upřednostněte učení studentů
Vzdálená výuka by neměla být neustálým kompromisem mezi personalizací výuky a administrativní prací. Nejlepší nástroje umělé inteligence pro pedagogy nabízejí způsoby, jak spravovat úkoly, vytvářet obsah a sledovat pokrok studentů v celém školním okrsku.
Než se rozhodnete, vyzkoušejte bezplatné zkušební verze a ukázky v reálných scénářích. Praktické testování vám zajistí, že si vyberete platformu, která šetří čas a podporuje vaše studenty.
Pokud hledáte platformu, která spojuje plánování lekcí, tvorbu obsahu, sledování úkolů a analýzu studentů, ClickUp je výkonnou volbou. Jeho generování obsahu založené na AI, centralizované dokumenty, úkoly, automatizace a dashboardy vám pomohou učit bez nutnosti přepínat mezi několika aplikacemi.
Komunita ClickUp se rozrostla z 14 milionů na více než 24 milionů uživatelů, přičemž v poslední době se zaregistrovalo přes 10 milionů nových uživatelů. Takový nárůst ukazuje, kolik pedagogů a týmů si vybírá jedno místo pro zpracování své práce.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a zjednodušte si práci při výuce na dálku.
Často kladené otázky (FAQ)
Pokud hledáte nejlepší generativní nástroje umělé inteligence, které usnadňují plánování výuky, vyzkoušejte ClickUp. Podporuje jak kreativní, tak praktické aspekty plánování výuky. ClickUp Brain vám pomůže navrhnout základní myšlenky pro vaši výuku, zatímco ClickUp Docs vám umožní tyto myšlenky proměnit v kompletní plán, který se snadno spravuje, aktualizuje a znovu používá každý semestr.
Ano. Mnoho nástrojů umělé inteligence dokáže automaticky hodnotit kvízy, otázky s výběrem odpovědí a dokonce i krátké písemné odpovědi tím, že kontroluje správnost a dodržuje hodnotící kritéria. Poskytují studentům okamžitou zpětnou vazbu a ušetří čas učitelům. Učitelé však mohou i nadále kontrolovat konečné známky, aby zajistili spravedlnost, zejména u kreativních nebo otevřených úkolů.
Nástroje umělé inteligence shromažďují informace o studentech za účelem personalizace výuky, proto je nutné zajistit, aby data byla bezpečně uložena a přístup k nim měly pouze oprávněné osoby. Musíte také zajistit, aby nebyla používána ke sledování, reklamě nebo sdílená bez souhlasu. Kontrola zásad ochrany osobních údajů a oprávnění vám pomůže chránit informace o vašich studentech.
Mezi nejlepší nástroje pro tvorbu prezentací s využitím umělé inteligence pro vzdálené přednášky na univerzitní úrovni patří Canva a Curipod. Canva vám pomůže navrhnout snímky během několika minut pomocí umělé inteligence, která na základě krátkého zadání navrhne rozvržení, vizuální prvky a dokonce i kompletní sady snímků. Curipod přidává interaktivitu tím, že generuje snímky s ankety, slovními mraky, kresbami a podněty k diskusi, které udržují studenty zapojené i na dálku.
Nástroje umělé inteligence vám pomohou přizpůsobit výuku individuálním potřebám každého studenta podle jeho tempa, silných stránek a stylu učení. Umělá inteligence může navrhovat cvičné otázky, poskytovat cílenou zpětnou vazbu a doporučovat zdroje podle toho, v čem student potřebuje podporu. Informace získané pomocí umělé inteligence můžete také využít k seskupení studentů, kteří potřebují podporu ve stejném tématu.
Asistenti AI pro hodnocení vám poskytují okamžité bodování kvízů a krátkých odpovědí, čímž snižují manuální pracovní zátěž a umožňují rychlejší zpětnou vazbu. Tradiční hodnocení trvá déle, ale umožňuje vám přesněji hodnotit kreativitu, uvažování a osobní projev. Nejlepším přístupem je použít AI pro opakované kontroly, zatímco vy se soustředíte na hlubší hodnocení. Poté můžete posoudit například to, jak dobře student buduje argumentaci, aplikuje pojmy nebo vyjadřuje originální myšlenky.