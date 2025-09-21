18 bezplatných editovatelných šablon pro doučování pro učitele v roce 2025

Soukromé vyučování dnes není jen o výuce; jde o řízení lekcí, zaznamenávání cílů, sledování pokroku, informování rodičů a stále se objevovat s energií pro každého studenta.
Právě k tomu slouží šablony pro doučování! Dodávají vašim lekcím strukturu, uvolňují mentální prostor a pomáhají vám soustředit se na to nejdůležitější: vzdělávací cestu každého studenta, kterého podporujete.
V tomto průvodci najdete nejlepší šablony pro doučování, které pokrývají vše od plánování lekcí až po sledování zpětné vazby.
Co jsou šablony pro doučování?
Šablony pro doučování jsou předem navržené rozvržení, která se často používají pro dokumenty se sylabem nebo plánování lekcí a pomáhají lektorům rychle vytvářet profesionálně vypadající studijní materiály.
To znamená méně času stráveného papírováním a více času na komunikaci se studenty, porozumění jejich potřebám a oslavování jejich pokroků.
A to nejlepší? Pomohou vám zůstat organizovaní, aniž byste ztratili osobní přístup, díky kterému má doučování smysl.
🎁 Bonusové čtení: Naše oblíbené otázky pro rozhovory s učiteli
Co dělá šablonu pro doučování dobrou?
Toto je to, co dělá šablonu doučování dobrou:
- Přehledný a jednoduchý design: Hledejte dobrou šablonu pro doučování, která se vyhýbá nepořádku a zmatkům. Provází vás hladce úkoly, aniž by vás nebo vaše studenty zahlcovala.
- Flexibilní a přizpůsobitelné: Hledejte šablonu, která vyhovuje různým stylům a potřebám studentů. Umožní vám upravovat plány lekcí, cíle, letáky lektorů a poznámky, aniž byste se cítili omezeni rigidními formáty.
- Organizované sledování pokroku: Vyberte si ty nejlepší šablony, které obsahují snadné způsoby zaznamenávání úspěchů a výzev, pomáhají vám odhalit vzorce pomocí barevně odlišených vizualizací a efektivně přizpůsobovat výukové strategie.
- Funkce šetřící čas: Vyberte si vhodnou šablonu pro doučování, která vám pomůže omezit opakující se práci, abyste strávili méně času papírováním. Připravené příklady plánů lekcí a pokyny zajistí rychlou a konzistentní přípravu.
- Integrované nástroje pro plánování: Vyberte si šablony pro doučování, které obsahují nebo integrují funkce pro plánování, díky nimž budou lekce, připomenutí a termíny přehledné a viditelné.
- Správa zdrojů: Doučovací služby jsou efektivnější, když jsou zdroje snadno dostupné. Vyberte si proto ty nejlepší šablony pro doučování, které poskytují přístup k prostoru pro ukládání materiálů k lekcím, obrázků, šablon letáků, myšlenkových map a užitečných nástrojů.
18 nejlepších šablon pro doučování, které zlepší vaše služby
Jste připraveni od samého začátku změnit své služby doučování? Zde je 18 nejlepších šablon pro doučování pro každou příležitost od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno:
1. Šablona návrhu projektu doučovacího programu ClickUp
Zahájení nové iniciativy v oblasti doučování začíná jasným návrhem. Šablona návrhu programu doučování ClickUp je jako váš klidný a organizovaný projektový manažer v krabici. Obsahuje prostor pro vše, na čem záleží – cíle, časové harmonogramy, rozsah, zdroje a dokonce i rizika.
Slouží jako plánovací dokument a přesvědčivá prezentace pro školní správce nebo potenciální investory. Stačí zadat svůj plán, přidat své postřehy a máte návrh, který vypadá profesionálně a působí promyšleně.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Prezentujte své nápady způsobem, který působí propracovaně a promyšleně.
- Ukládejte všechny verze návrhů a podpůrné dokumenty na jednom místě v ClickUp.
- Začleňte plánování rozpočtu a zdrojů do konverzace hned od začátku.
- Sledujte schválení a revize zainteresovaných stran prostřednictvím komentářů a úkolů.
- Poskytuje prostor pro popis učebních plánů, strategií hodnocení, integrace technologií a předpokládaných výsledků studentů.
🔑 Ideální pro: Doučovatele, koučovací týmy nebo startupy v oblasti vzdělávání, které vytvářejí strukturované programy pro školy, platformy nebo soukromé klienty.
Hlas zákazníka: Toto řekl Sid Babla, koordinátor programu Wellbeing v Centru pro studenty Dartmouth College , o používání ClickUp:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje to také veškerou e-mailovou komunikaci, protože komentáře u každého úkolu lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu).
2. Šablona ClickUp pro zaškolení lektorů
První dny zaměstnání lektora mohou ovlivnit celou jeho pedagogickou dráhu. Šablona ClickUp Tutor Onboarding Template vám ušetří nepříjemnou a chaotickou část náboru, kdy si kladete otázku „Kde vůbec začít?“. Jedná se o váš kontrolní seznam pro zákulisí, který poskytuje strukturovaný postup pro zapracování nových zaměstnanců, včetně orientačních úkolů, seznámení s politikou, školení o platformě a výkonnostních cílů.
Všechno má své místo – kroky školení, předkládání dokumentů, pedagogické dovednosti a klíčové zásady. Každá část šablony je propojena s příslušnými dokumenty, formuláři nebo kurzy. Ať už najímáte pět nebo padesát lektorů, tato šablona nabízí konzistentnost a soulad v celé organizaci.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Organizujte všechny úkoly související se školením a dokumentací v jednom kontrolním seznamu.
- Přiřazujte mentorské lekce, pozorování ve třídě a hodnocení milníků.
- Zahrňte referenční materiály, jako jsou výukové příručky a hodnotící rubriky.
- Snižte zmatek díky jasným časovým plánům a kontrolním seznamům.
🔑 Ideální pro: HR týmy v agenturách poskytujících doučování, ředitele škol a školní administrátory, kteří přijímají nové zaměstnance.
💡 Tip pro profesionály: Změňte věci pomocí zobrazení v ClickUp, které za vás přemýšlí! Použijte úplný seznam k zobrazení všech lektorů najednou a kalendář pro zaškolení k naplánování školení.
Sledujte pokrok v zobrazení Onboarding Process (Proces zapracování), organizujte informace o lektorech pomocí tabulky New Hires Table (Tabulka nových zaměstnanců) a umožněte jim vyplnit formuláře s minimálním úsilím pomocí formuláře New Hire Onboarding Form (Formulář pro zapracování nových zaměstnanců). Nezapomeňte na zobrazení Resources (Zdroje) – je to vaše centrální místo pro vše, co budou potřebovat.
3. Šablona marketingového plánu pro doučování ClickUp
Jste unaveni z toho, jak se snažíte skloubit marketingové nápady z roztroušených poznámek a nedokončených myšlenek? Šablona marketingového plánu pro doučování konsoliduje vše do vizuálního centra – od brandingu a cílení na publikum až po tvorbu obsahu a sledování výkonu – což vám umožní rozvíjet vaše podnikání s důvěrou.
Poskytuje vám jasný plán od cíle k růstu. Díky tomu můžete stanovit své cíle, rozdělit je na malé kroky (známé také jako klíčové výsledky) a sledovat vše od úsilí po dopad.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Stanovte si jasné cíle, které jsou dosažitelné a v souladu s vašimi obchodními cíli.
- Vizualizujte svou strategii a stanovte termíny pro každý úkol pomocí zobrazení časové osy.
- Sledujte výkonnost kampaní pomocí integrovaných dashboardů.
- Sledujte pokrok pomocí inteligentních vlastních polí, jako jsou Úsilí, Typ úkolu, Čtvrtletí a Dopad.
🔑 Ideální pro: Majitele doučovacích center, marketingové manažery a podnikatele v oblasti vzdělávání, kteří jsou připraveni rozvíjet své podnikání záměrně, a ne jen díky štěstí nebo doporučením.
🎥 Podívejte se: Zjistěte, jak můžete ClickUp využít jako učitel:
4. Šablona marketingového plánu pro doučování na sociálních médiích ClickUp
Pokud vaše doučovací firma není na sociálních médiích, přicházíte o důležitý kanál pro růst. Šablona ClickUp pro sociální média pro doučovací firmy vám umožní strategicky plánovat, organizovat a optimalizovat vaši online přítomnost na více platformách.
Je určen pro lektory a vzdělávací týmy, které chtějí ve svém brandingu prosazovat jednotný tón a styl. Vizuální kalendář vám pomůže vidět, co vás čeká, zatímco zobrazení úkolů usnadňuje přiřazování příspěvků, nahrazování úkolů a správu termínů.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Mapujte a rozšiřujte nápady, organizujte je podle platformy a pozvěte členy týmu, aby přispěli.
- Sledujte výkon pomocí přizpůsobených dashboardů zapojení
- Přiřazujte úkoly autorům, designérům nebo správcům komunity
- Plánujte a prohlížejte si své příspěvky na sociálních médiích pomocí integrovaného kalendáře.
🔑 Ideální pro: Doučující, správce sociálních médií, týmy zabývající se obsahem a zakladatele doučovacích značek, kteří chtějí budovat důvěru a zůstat v povědomí.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší vedlejší výdělky pro učitele
5. Šablona ClickUp Student
Šablona ClickUp Student Tracker vám pomůže zorganizovat všechny aspekty vašeho akademického života. Je určena pro studenty, akademické kouče a platformy, které pracují s více lidmi, předměty a úkoly v průběhu semestru.
Tento studijní nástroj poskytuje centrální místo pro ukládání poznámek z přednášek, shrnutí četby a úkolů. Zahrnuje také seznamy úkolů, sledování známek, přehledy rozvrhů a úložiště úkolů – vše plně přizpůsobitelné. Semestr si můžete organizovat pomocí složek, štítků a opakujících se připomínek úkolů.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Stanovte si denní, týdenní a dlouhodobé akademické cíle a sledujte svůj akademický pokrok pomocí přehledů milníků.
- Uspořádejte si přednáškové poznámky, shrnutí studijních skupin a četbu v přehledných, označených zobrazeních.
- Označte každý úkol podle předmětu a typu, abyste nikdy neztratili přehled o kontextu.
- Spravujte poznámky z výuky i úkoly v jedné sdílené šabloně.
🔑 Ideální pro: Středoškoláky, vysokoškoláky a studijní skupiny, které spravují obsah výuky, poznámky a termíny napříč předměty a semestry.
6. Šablona pro plánování sylabu ClickUp
Šablona ClickUp Syllabus Planning Template vnáší do plánování vašich lekcí strukturu, plynulost a týmovou spolupráci. Je navržena pro pedagogy, kteří pracují s více předměty nebo ročníky, a zajišťuje transparentnost výukových plánů a jejich soulad s institucionálními standardy.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Pomocí seznamu tříd můžete na jednom místě sledovat všechny své aktuální, dokončené i nadcházející hodiny.
- Přidejte podrobnosti do vlastních polí pro čtení, úkoly, kvízy a časové osy projektů.
- Vytvořte složku pro každý předmět nebo ročník – strukturovejte ji tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
- Zobrazte si pouze své přidělené hodiny pomocí zobrazení Moje hodiny s režimem „Vždy použít mě“.
- Spolupracujte s vedoucími kateder nebo asistenty při přípravě sylabu.
🔑 Ideální pro: Profesory, lektory, komunitní kouče, tvůrce kurzů a plánovače učebních plánů, kteří společně vytvářejí nebo upravují sylaby.
📚 Přečtěte si také: Jak používat ClickUp pro studenty: funkce, příklady a tipy
7. Šablona plánu výuky ClickUp College
Co kdyby se vaše plány lekcí podobaly spíše strategickému návrhu než seznamu úkolů na poslední chvíli? Šablona plánu lekcí pro vysoké školy od ClickUp dodává vašemu akademickému plánování strukturu a plynulost díky osvědčenému rámcovému modelu ADDIE — analýza, návrh, vývoj, implementace a evaluace.
Lekce jsou přehledně seskupeny podle ročníků a pokrok je vizualizován na flexibilní tabuli. Pedagogové mohou plánovat přednášky podle modulů, označovat je kódy kurzů a přímo je propojovat s četbou a zdroji. A co víc? ClickUp Brain můžete použít k plánování lekcí, včetně vytváření osnov, upřesňování cílů učení nebo přeformulování strategií výuky během několika sekund.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Integrujte úkoly, rubriky a doplňkové materiály do každé lekce.
- Pomocí značek a složek rozlišujte mezi více kurzy nebo sekcemi.
- Vyplňte podrobné informace o lekci pomocí vlastních polí pro cíle, strukturu lekce, odkazy na hodnotící formuláře a další.
- Nahrajte podrobné plány a zdroje pomocí speciálních souborů a polí na webových stránkách.
🔑 Ideální pro: Vysokoškolské lektory, koordinátory akademických kurzů a asistenty, kteří plánují více kurzů nebo ročníků podle modelu ADDIE.
📢 ClickUp Callout: Použijte ClickUp Brain k automatickému generování rámců lekcí, přeformulování cílů nebo zhuštění výzkumu do bodů pomocí AI podnětů, vše přímo ve vašem plánovacím dokumentu.
8. Šablona pro plánování výuky ClickUp
Plánování lekcí pro více tříd může být bez centralizovaného systému chaotické. Šablona ClickUp pro plánování výuky je navržena tak, aby pomohla pedagogům rozdělit každou třídu na přehledné a organizované části – jeden seznam pro každou třídu a jeden úkol pro každou lekci.
Od sledování docházky po poznámky o chování a přenosy aktivit vám pomůže vytvořit ucelený obraz o vaší třídě. Plánujte týdenní nebo měsíční lekce hromadně, zaznamenávejte reflexe z výuky prostřednictvím komentářů a mějte přehled o tom, co se dnes děje, díky filtrovanému zobrazení Dnes.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Vytvořte úkol pro každou lekci, včetně termínů, odhadovaného času a úkolů pro učitele.
- Přidejte kompletní plány lekcí do popisu úkolů nebo přímo připojte dokumenty a materiály.
- Sledujte, které lekce jsou dokončené, čekají na vyřízení nebo vyžadují kontrolu, a snadno upravujte časové plány s ohledem na svátky, přerušení nebo zpětnou vazbu.
- Po každé lekci můžete v reálném čase přidávat komentáře s časovým razítkem, abyste mohli sledovat, co fungovalo a co je třeba zlepšit.
- Zobrazte rozložení lekcí podle dne, týdne nebo jednotky, s integrovanými závislostmi na přípravě a výstupech studentů.
🔑 Ideální pro: Učitele základních a středních škol, koordinátory výuky a soukromé lektory, kteří chtějí jednoduchý systém pro plánování lekcí a sledování účasti.
💡 Bonus: Posuňte své doučovací lekce na vyšší úroveň díky umělé inteligenci.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která skutečně rozumí vašim potřebám v oblasti doučování, protože zná vaši práci. Odstraňte přetížení nástroji, používejte svůj hlas k plnění úkolů, vytvářejte a organizujte šablony lekcí, přidělujte úkoly a zefektivněte celý svůj pracovní postup v oblasti doučování – vše na jednom místě. Zde je návod:
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace – stejně jako web – a najděte plány lekcí, pracovní listy, zprávy o pokroku studentů a další materiály.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat poznámky k lekcím nebo spravovat svůj pracovní postup doučování hlasem – bez použití rukou, odkudkoli.
- Nahraďte desítky prémiových nástrojů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným řešením připraveným pro podnikové použití, které do vašeho procesu doučování vnáší kontext a inteligenci.
9. Šablona ClickUp pro vzdělávání studentů
Sledovat všechny úkoly, projekty a termíny během školního roku u více studentů je často náročné. Šablona ClickUp Student Education Template pomáhá studentům plánovat úkoly, studijní sezení, přípravu na zkoušky a mimoškolní aktivity na jednom místě.
Přizpůsobené zobrazení podporuje jak studenty, kteří se učí vlastním tempem, tak účastníky tradičních kurzů. Navíc podporuje pocit vzdělávací nezávislosti a zároveň pomáhá studentům držet se svých dlouhodobých cílů.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Pomocí vlastních polí, jako je číslo kurzu, kreditní jednotky a konečná známka, můžete vizualizovat informace.
- Budujte sebevědomí prostřednictvím strukturovaných vzdělávacích cest a hodnocení.
- Sledujte termíny, úkoly a poznámky na jednom místě pomocí přehledných a editovatelných úkolů.
- Přidejte připomenutí, přílohy a kontrolní seznamy, abyste měli vše pod kontrolou od začátku do konce.
🔑 Ideální pro: Středoškoláky nebo vysokoškoláky, kteří musí zvládat více předmětů, čtení a úkolů.
10. Šablona pro analýzu učení ClickUp
Stalo se vám někdy, že jste po skončení lekce přemýšleli: „Co vlastně zůstalo v paměti?“ Šablona ClickUp Learning Analysis Template je místem, kde můžete zpomalit, zamyslet se a zjistit, co fungovalo.
Vytvořeno pro pedagogy, kteří věří, že učení nekončí s koncem hodiny, vám pomůže rozčlenit každou lekci, analyzovat porozumění studentů a přizpůsobit svůj přístup. Díky vizualizacím a reportům je sledování pokroku a identifikace mezer snazší než kdykoli předtím. Výsledkem je podpora datově podložených zásahů zaměřených na zlepšení výsledků učení.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Přidejte své postřehy přímo po lekci, dokud jsou čerstvé, pomocí zobrazení tabulky.
- Pomocí zobrazení tabule můžete organizovat svá data a identifikovat vzorce učení.
- Brainstormujte nápady, poskytujte zpětnou vazbu a přidělujte úkoly členům týmu.
- Zvýrazněte moduly s vysokou a nízkou výkonností pro strategická vylepšení.
🔑 Ideální pro: Analytiky v oblasti vzdělávání, týmy podpory učení a školní poradce, kteří chtějí zlepšit svou výuku přizpůsobením se vzorcům učení, chování a pokroku.
🧠 Zajímavost: Studenti, kteří dostávají časté a cílené doučování, se obvykle učí výrazně více a dosahují pokroku odpovídajícího třem až patnácti měsícům navíc. Tato úroveň podpory pomáhá průměrnému studentovi zvýšit jeho výkonnost z 50. percentilu na přibližně 66. percentil.
11. Šablona ClickUp pro rozvrh hodin a studium času
Čas je vzácný zdroj, zejména ve třídě. Šablona ClickUp Class Schedule & Time Study Template je ideální pro studenty a pedagogy, kteří chtějí mít na jednom místě přehled o všech svých hodinách, vidět, co se v minulosti učili nebo učili , a zjistit, co mají nyní v rozvrhu.
Nabízí různé pohledy, jako je časová osa, kde můžete sledovat svou akademickou dráhu rok po roce, priority, kde se můžete soustředit na to, co se děje právě teď, a druhý ročník (nebo jakýkoli jiný ročník, ve kterém se právě nacházíte), kde si můžete přizpůsobit své aktuální studijní zatížení. Díky vestavěným grafům a možnostem opakujících se úkolů získáte přehled o tom, jak vypadá rozvrh na každý týden.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Sledujte své kurzy v průběhu let pomocí zobrazení časové osy, které vám poskytne jasný přehled o vaší akademické dráze.
- Identifikujte nevyužité nebo přetížené termíny v kalendáři.
- Pomocí filtrovaných zobrazení můžete studovat trendy v rozložení času ve třídě.
- Pomocí zobrazení kalendáře si můžete vizualizovat svůj rozvrh a nikdy nezmeškáte důležité termíny nebo události.
🔑 Ideální pro: Studenty, kteří chtějí jasný a snadno použitelný systém pro organizaci svých kurzů a studijních aktivit na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
Aby toho bylo možné dosáhnout, musí být umělá inteligence schopna porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
12. Šablona kontrolního seznamu pro plánování studentů ClickUp
Držet krok se školními úkoly může být náročné, ale nemusí to tak být. Šablona ClickUp Student Planning Checklist je jednoduchý, ale výkonný nástroj, který studentům pomáhá organizovat všechny jejich úkoly, od domácích úkolů po zkoušky a osobní studijní cíle.
Kontrolní seznam je rozdělen do kategorií akademických, mimoškolních a administrativních, z nichž každá má své vlastní termíny a dílčí úkoly.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Rozdělte si akademické úkoly na zvládnutelné a sledovatelné položky v kontrolním seznamu.
- Zůstaňte soustředění díky zobrazení seskupenému podle priority nebo termínu, abyste vždy věděli, co vás čeká dál.
- Označte položky barevným kódem podle naléhavosti nebo předmětu, abyste mohli snadno stanovit priority.
- Přidejte podrobnosti úkolů, připojte soubory a označte pokrok přímo v každé položce kontrolního seznamu.
🔑 Ideální pro: Studenty, kteří chtějí jasný a praktický způsob, jak zůstat organizovaní, snížit stres a sledovat všechny akademické úkoly.
13. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Šablona ClickUp Hourly Schedule Template, navržená pro přesné plánování, rozděluje váš den na přehledné časové bloky. Je ideální pro lektory, kteří kombinují lekce s různými studenty, nebo pro studenty, kteří si organizují studijní rutiny.
Pomocí této šablony rozvrhu můžete porovnat odhadovaný čas s skutečně zaznamenaným časem a odhalit trendy v pracovním vytížení a efektivitě. Navíc obsahuje barevně odlišené časové bloky, automatická připomenutí a integraci s denními seznamy úkolů.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Vizualizujte hodinové plány pomocí technik časového blokování.
- Spojte opakující se hodiny, schůzky a volný čas do jednoho přehledu.
- Omezte přepínání mezi úkoly díky seskupeným aktivitám a rezervním časovým úsekům.
- Dynamicky přizpůsobujte svou rutinu, aniž byste ztratili přehled.
🔑 Ideální pro: Zaneprázdněné studenty, soukromé lektory a nadšence do time managementu, kteří chtějí sledovat čas a výkon na jednom místě.
14. Šablona ClickUp pro sledování pokroku studentů
Každý student má svůj příběh a tato šablona vám pomůže jej zachytit společně a v reálném čase. Šablona ClickUp Student Progress Template je vytvořena tak, aby vám pomohla sledovat vývoj každého studenta v jednotlivých předmětech, chování a milnících učení.
Přidejte každého studenta jako úkol, přidejte poznámky, výsledky testů a pozorování a sledujte aktualizace pomocí komentářů s časovým razítkem. Díky speciálním zobrazením pro sledování chování, celkového pokroku a upozornění na problémy je snadné podporovat studenty způsobem, který nejvíce potřebují.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Udržujte komplexní záznamy o studentech v jednom organizovaném systému a sledujte dosahování cílů pomocí vizuálních ukazatelů pokroku.
- Zvýrazněte studenty, kteří potřebují zvláštní podporu, pomocí zobrazení „Potřebuje pozornost“.
- Spolupracujte s kolegy učiteli pomocí komentářů, ve kterých můžete sdílet postřehy a strategie, které fungují.
- Sdílejte individuální úkoly studentů s rodiči jako hosty, abyste jim poskytovali průběžné informace.
🔑 Ideální pro: Učitele, kteří sledují individuální pokrok studentů, a spolupracující učitele, kteří sdílejí poznatky napříč předměty.
➡️ Číst více: Nejlepší online nástroje pro výuku e-learningu
15. Šablona ClickUp Gradebook
Šablona ClickUp Gradebook nabízí centralizovaný, chytrý a intuitivní způsob správy výkonnosti studentů. Ať už sledujete výsledky testů, průměrné známky za domácí úkoly nebo účast ve výuce, poskytuje vám jasné vizuální informace a vypočítané statistiky.
Šablony jsou navrženy tak, aby podporovaly jak každodenní hodnocení, tak dlouhodobé sledování. Učitelé mohou zadávat známky podle předmětu nebo hodnocení a okamžitě generovat souhrny známek nebo heatmapy.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Sledujte pokrok každého studenta pomocí přehledných zobrazení – seznam pro podrobnosti, tabule pro vizuální seskupení a tabulka pro analýzu skóre.
- Automaticky vypočítávejte konečné známky pomocí vestavěné funkce Průměr.
- Exportujte známky pro účely reportingu nebo informování rodičů jedním kliknutím.
- Pomocí značek Hodnocení účasti a Měsíční zpětná vazba zachyťte méně kvantifikovatelné aspekty výkonu.
- Zahrnuje filtry podle třídy, semestru nebo jména studenta, což usnadňuje vykazování pomocí grafů pokroku a zpráv.
🔑 Ideální pro: Pedagogy, školní administrativu a akademické kouče, kteří chtějí udržovat akademické záznamy použitelné, a oddělení, která potřebují sdílené známkové knihy.
16. Šablona ClickUp Homework Tracker
Domácí úkoly právě prošly významnou změnou. Šablona ClickUp Homework Tracker pomáhá studentům udržet přehled o úkolech napříč předměty, termíny a pracovními úkoly.
S touto šablonou se již nemusíte obávat zapomenutých termínů nebo nepřehledných hromádek úkolů. Vytváří plynulý pracovní postup, který umožňuje sledovat, co je třeba odevzdat, co je v procesu a co již bylo odevzdáno. Šablona také zahrnuje kategorizaci podle předmětů, integraci kalendáře a připomenutí, což studentům umožňuje dodržovat termíny.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Pomocí vlastních polí, jako je stav dokončení, další poznámky a předměty, můžete sledovat, v jaké fázi se každý úkol nachází.
- Přidejte podrobnosti o úkolech, odkazy a zdroje přímo do každého úkolu, aby bylo vše na jednom místě.
- Nastavte si připomenutí a opakující se úkoly pro týdenní práci a zabraňte zmeškání termínů díky včasným varovným upozorněním.
- Rozdělte velké úkoly na menší dílčí úkoly nebo kontrolní seznamy, aby se vám snáze dařilo dosahovat pokroku.
🔑 Ideální pro: Studenty, kteří studují více předmětů, nebo kohokoli, kdo hledá inovativnější způsob, jak zvládat domácí úkoly bez stresu.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro plánování lekcí (případy použití a nástroje)
17. Šablona Cornellových poznámek ClickUp
Pořizování poznámek nemusí být nutně nepříjemnou povinností nebo změť čmáranic, které se ztratí v záplavě dalších poznámek. Šablona ClickUp Cornell Note nabízí promyšlený přístup k zaznamenávání informací, který vám umožní je dobře pochopit a zapamatovat si je.
Začněte tím, že si pořídíte podrobné poznámky, z nichž vyberete klíčové myšlenky nebo podněty a shrnete nejdůležitější body. Šablona obsahuje vzorové poznámky k předmětům, jako je matematika a programování, které vám pomohou rychle začít.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Využijte osvědčené třídílné rozvržení systému Cornell: sloupec Cue pro klíčová slova, sloupec Notes pro podrobné informace a sloupec Summary pro shrnutí.
- Zvyšte svou koncentraci tím, že se budete aktivně zabývat daným materiálem.
- Přidejte média nebo odkazy vedle klíčových pojmů pro bohatší kontext.
- Začněte si dělat poznámky pomocí praktických vzorových poznámek k předmětům, jako jsou obecné vědy, matematika a základy programování.
🔑 Ideální pro: Studenty, profesionály a celoživotní studenty, kteří chtějí chytřejší a přehlednější způsob pořizování a prohlížení poznámek.
📢 ClickUp Docs, asistent učitele: S ClickUp Docs se můžete rozloučit s roztříštěnými soubory a nekonečnými záložkami. Shromažďuje vaše nápady, plány lekcí, poznámky a projekty do jednoho plynulého pracovního prostoru.
Spolupracujte v reálném čase, vkládejte multimédia, využívejte umělou inteligenci pro vytváření návrhů, shrnutí a další a propojujte související úkoly, aniž byste opustili svůj pracovní postup. Udržujte vše organizované, přístupné a připravené ke sdílení, kdykoli to potřebujete.
18. Šablona ClickUp Class Notes pro vysokoškolské studenty
Šablona ClickUp Class Notes for College Students je navržena tak, aby pomohla studentům soustředit se na to nejdůležitější: shrnutí důležitých detailů, sledování užitečných zdrojů a zapisování otázek, které vedou k hlubšímu porozumění.
Tato jednoduchá, ale účinná šablona udržuje vaše poznámky uspořádané podle kurzu, semestru a sekce, takže vše snadno najdete. Můžete rychle přidávat shrnutí, odkazy na články nebo videa a zvýrazňovat body, ke kterým se chcete vrátit.
🌟 Proč si je zamilujete:
- Zaznamenejte a uspořádejte klíčové podrobnosti o lekcích, aby vaše studijní materiály byly přehledné a zaměřené.
- Snadno spolupracujte s kolegy díky okamžitému sdílení poznámek a postřehů.
- Vytvářejte prohledávatelné, kategorizované poznámky ke všem vašim předmětům.
- Propojte externí zdroje nebo četbu přímo do sekcí poznámek.
🔑 Ideální pro: Vysokoškolské studenty a lektory, kteří chtějí zdokonalit své studijní výsledky a udržet si přehledné poznámky z výuky.
🧠 Zajímavost: Přítomnost umělé inteligence ve studentském životě prudce vzrostla! V roce 2025 používá umělou inteligenci neuvěřitelných 92 % studentů, což je nárůst oproti 66 % v roce 2024.
Využijte každou doučovací lekci na maximum s ClickUp
Šablony pro doučování jsou základem pro vytváření konzistentních, efektivních a poutavých vzdělávacích zážitků.
Pomocí dobře navržených šablon od ClickUp mohou doučující zefektivnit plánování lekcí, přesně sledovat pokrok studentů a přizpůsobit lekce individuálním potřebám.
Tyto šablony snižují administrativní zátěž, takže máte více času soustředit se na to, co je opravdu důležité: pomáhat studentům růst a dosahovat úspěchů.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!