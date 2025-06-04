18 nejlepších GPT pro studenty, které jim pomohou zlepšit studium, psaní a produktivitu

Všichni jsme slyšeli o ChatGPT – jednom z nejpoužívanějších nástrojů AI pro tvorbu obsahu. Ale je to vše, co GPT dokážou? Odpověď zní: ne!
Od pomoci v podnikání až po doplnění učení a vzdělávání – obchod OpenAI je plný GPT, které slouží k různým účelům. Ve skutečnosti již 86 % studentů používá AI při studiu!
Přečtěte si tento blog, ve kterém shrnujeme nejlepší GPT pro vzdělávání, které vám pomohou maximalizovat efektivitu učení.
Co jsou GPT?
GPT (Generative Pre-Trained Transformers) jsou pokročilé modely umělé inteligence, které rozumějí a generují lidské reakce na základě vstupů uživatelů. Byly vyvinuty společností OpenAI, jsou trénovány na velkých objemech dat a vykonávají několik úkolů, jako je generování obsahu, odpovídání na otázky, pomoc při výzkumu atd.
Ačkoli existují různé typy GPT, tyto tři jsou z hlediska užitečnosti nejdůležitější:
|Obecné GPT
|Vlastní GPT
|GPT specifické pro dané odvětví
|Trénovací data
|Různé internetové zdroje
|Základní model vylepšený pomocí vlastních dat
|Základní model vycvičený na datech z oboru
|Účel
|Obecné úkoly a konverzace
|Přizpůsobené pro konkrétní případy použití
|Použití na odborné úrovni v průmyslu
|Hloubka znalostí
|Povrchová úroveň
|Hluboké
|Hluboké
|Flexibilita
|Obecné
|Vysoká
|Nízká
|Příklady použití
|Neformální chat, obecné otázky a odpovědi atd.
|Firemní boti, osobní asistenti atd.
|Hodnocení finančních rizik, kontrola právních dokumentů atd.
Výhody používání GPT
Zde je několik výhod používání GPT pro studenty:
- Zlepšuje učení: GPT – zejména ty, které jsou vytvořeny na míru pro vzdělávací účely – řeší problémy, vysvětlují pojmy, poskytují interaktivní lekce a dokonce se přizpůsobují zvolené metodice výuky, což vám pomáhá učit se rychleji a lépe porozumět danému předmětu.
- Zvyšuje produktivitu: Mějte přehled o svých úkolech díky nástrojům pro organizaci, připomínkám a poznámkám založeným na umělé inteligenci, které vám pomohou efektivně spravovat studijní rozvrhy.
- Zjednodušuje výzkum: Tyto nástroje rychle shrnují složitá témata a extrahují klíčové poznatky, čímž urychlují proces výzkumu.
- Podporuje kritické myšlení: Zapojte se do diskusí řízených umělou inteligencí, klást otázky „proč“ a „jak“ a prověřujte své porozumění pojmům, abyste rozvinuli hlubší analytické schopnosti.
- Nabízí pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: GPT jsou k dispozici nepřetržitě. Můžete je tedy využít k řešení dotazů kdykoli během dne.
- Zlepšuje psací dovednosti: Vytvářejte strukturované osnovy, vylepšujte gramatiku a získejte zpětnou vazbu založenou na umělé inteligenci, abyste bez námahy vylepšili eseje, zprávy a úkoly.
🔍 Věděli jste, že... Když byl spuštěn ChatGPT, získal za pouhých pět dní více než milion uživatelů. Pro srovnání, Netflixu trvalo 3,5 roku, Facebooku 10 měsíců a Instagramu 2,5 měsíce, než dosáhly stejného milníku.
Nejlepší GPT pro studenty
Zde je 18 nejlepších přizpůsobených GPT z obchodu GPT, které byly vytvořeny výhradně pro vzdělávací účely.
Než se pustíte do seznamu, mějte na paměti, že tyto přizpůsobené GPT jsou produkty OpenAI dostupné prostřednictvím rozhraní ChatGPT. OpenAI obvykle nabízí různé úrovně předplatného, které mohou zahrnovat různé GPT jako součást balíčků. Některé specializované GPT mohou mít navíc vlastní cenovou strukturu. Nejaktuálnější informace o cenách najdete na oficiálních webových stránkách OpenAI nebo v dokumentaci. *
1. Scholar GPT (nejlepší nástroj pro akademický výzkum)
Scholar GPT, jeden z nejpopulárnějších GPT pro vzdělávání, pomáhá s akademickým výzkumem. Obsahuje přes 200 milionů zdrojů a umožňuje přístup k pokročilým výzkumným nástrojům, jako jsou Google Scholar, PubMed, arXiv atd.
A to není vše – tento GPT má také zabudované kritické čtenářské dovednosti. Můžete jej tedy použít k ověření faktů, shrnutí obsahu a shromáždění poznatků. Kromě toho Scholar GPT také interpretuje kódy a analyzuje data.
Nejlepší funkce Scholar GPT
- Vytvářejte vysoce kvalitní akademický obsah a podrobné informace.
- Získejte přesné odkazy a citace
- Pomoc při psaní výzkumných projektů a rešerší literatury
Omezení Scholar GPT
- Chybí přístup k placeným akademickým článkům
- Občas poskytuje zastaralé informace.
Ceny Scholar GPT
- Scholar GPT je zdarma k dispozici s předplatným ChatGPT:
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
2. Consensus (nejlepší vyhledávač odpovědí založený na důkazech)
Consensus je nástroj pro psaní s umělou inteligencí určený pro akademické výzkumníky s mírně pokročilými schopnostmi. Tento GPT vyhledává odkazy a poskytuje jednoduché, vědecky podložené odpovědi na různá témata, jako je organická chemie, filozofie, informatika, duševní zdraví atd.
Consensus je také účinným nástrojem pro tvorbu obsahu, zejména pro psaní dobře zpracovaných akademických prací s obrázky a ilustracemi.
Nejlepší funkce podle konsensu
- Shromažďuje komplexní výsledky výzkumu z důvěryhodných zdrojů.
- Zdůrazňuje shodu nebo neshodu ve výzkumu.
- Vyniká v oblastech zdraví, vědy a tématech založených na důkazech.
Omezení konsensu
- Zahrnuje pouze konkrétní oblasti výzkumu.
- Někdy poskytuje omezené odkazy na zdroje.
Konsensuální ceny
- Konsensus je zdarma k předplatnému ChatGPT.
💡 Tip pro profesionály: Pokud není počáteční odpověď správná, navedete GPT, aby svou odpověď upřesnilo. Požádáte-li o větší hloubku, jiný tón nebo nový úhel pohledu, například „Můžete přidat více statistik?“ nebo „Změňte tón na neformálnější!“, získáte přesně to, co potřebujete. ✍🏻
3. Presentation & Diagram Generator od
(nejlepší nástroj pro tvorbu vizuálních materiálů pro studenty)
Presentation & Diagram Generator od
Ale to není vše – tento GPT také podporuje datově orientované obchodní prezentace. To znamená, že jej můžete použít k vytváření PPT, prezentací a klíčových bodů pro vaši společnost. Navíc má tento GPT základní funkce pro vizualizaci dat.
Prezentace a generátor diagramů od
nejlepší funkce
- Využijte šablony a možnosti přizpůsobení, abyste měli lepší přístup k vizuálním reprezentacím.
- Umožňuje snadné sdílení a spolupráci na generovaných nápadech.
- Integrace s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity
Prezentace a generátor diagramů od
omezení
- Chybí pokročilé funkce designu
- Chybí některé specializované typy diagramů.
Ceny generátoru prezentací a diagramů od
- Je k dispozici zdarma s předplatným ChatGPT.
🎁 Bonus: Použijte šablonu ClickUp College Lesson Plan Template pro snadnou správu svých vysokoškolských kurzů. Je vhodná pro začátečníky a lze ji přizpůsobit, pomáhá organizovat úkoly, vytvářet plány lekcí a sledovat termíny odevzdání, což vám umožní:
- Zvyšte produktivitu tím, že budete udržovat úkoly strukturované a organizované.
- Zlepšete si time management díky jasnému plánování a stanovení priorit.
- Zlepšete soustředění tím, že odstraníte nepořádek a zefektivníte práci.
4. Canva GPT (nejlepší designový asistent pro prezentace)
Canva je známá designová platforma používaná profesionály v oblasti podnikání. Ale věděli jste, že má také GPT? S Canva GPT můžete snadno vytvářet vizuálně přitažlivý vzdělávací obsah pro projekty a úkoly. Okamžitě také generuje kreativní obsah, jako jsou texty pro sociální média, plakáty, brožury atd.
GPT je velmi snadné na používání a nevyžaduje žádné učení. Stačí zadat pokyn a nástroj vytvoří návrh.
Nejlepší funkce Canva GPT
- Přizpůsobte si prvky a proveďte úpravy, aby výsledek přesně odpovídal vašim potřebám.
- Poskytuje funkci drag-and-drop pro snadné použití.
- Umožňuje integraci značkové sady pro zajištění konzistence.
Omezení Canva GPT
- Omezení pokročilého přizpůsobení designu
- Nestačí pro vysoce technický grafický design
Ceny Canva GPT
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
5. AskYourPDF Research Assistant (nejlepší nástroj pro extrakci informací z PDF souborů)
AskYourPDF Research Assistant je další užitečný nástroj, zejména pokud chcete analyzovat a extrahovat konkrétní data z dlouhých souborů PDF. Tento GPT má knihovnu s více než 400 miliony akademických článků a pomáhá okamžitě vytvářet články, eseje a další vzdělávací obsah založený na důkazech.
GPT také poskytuje informace a odpovědi na dotazy týkající se dokumentů. Pokud jste projektový manažer, využijte jej k získání informací a přijímání rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce výzkumného asistenta AskYourPDF
- Podpora pokročilého vyhledávání v obsahu PDF
- Extrahujte klíčové informace z dokumentů PDF pro informované rozhodování.
- Pomoc při anotování a zvýrazňování PDF souborů
Omezení výzkumného asistenta AskYourPDF
- Potíže s PDF soubory s rozsáhlým formátováním
- Nelze přistupovat k PDF souborům za přihlašovacím jménem nebo placenou bránou.
Ceny výzkumného asistenta AskYourPDF
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
6. Scholar AI (nejlepší centrum akademických zdrojů)
Jak název napovídá, Scholar AI je podobný ChatGPT, ale je určen pro vzdělávání. Díky rozsáhlé sbírce více než 200 milionů akademických zdrojů pomáhá studentům snadno prozkoumávat a pochopit složité témata.
Navíc je tento GPT komplexně navržen tak, aby doplňoval výzkum v různých oborech, jako je literatura, věda, matematika, historie atd.
Nejlepší funkce Scholar AI
- Porovnejte několik složitých akademických prací vedle sebe, identifikujte protichůdné argumenty a podpůrné důkazy.
- Překládejte složitý akademický žargon do srozumitelných vysvětlení a zlepšete tak porozumění.
- Podporujte pokročilé vyhledávání odborných článků a navrhujte relevantní výzkum na základě zadaných údajů.
Omezení Scholar AI
- Vzhledem k tomu, že Scholar AI se spoléhá na přesnost poskytnutého zdrojového materiálu, zůstává ověřování faktů klíčové.
- Někdy nabízí obecné místo specializované vzdělávací poznatky.
Ceny Scholar AI
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
🧠 Zajímavost: V AI znamená „halucinace “ to, že GPT si vymýšlí věci. 👻
7. Professional Writing Coach (nejlepší nástroj pro zlepšení psaní)
Potřebujete zdokonalit své psací dovednosti? To a ještě mnohem více můžete dosáhnout s profesionálním koučem psaní.
Tento GPT byl vyvinut výhradně za účelem pomoci studentům zlepšit jejich psaní prostřednictvím jednoduchých konverzací. Kontroluje gramatiku, odhaluje překlepy a nabízí tipy pro zdokonalení procesu psaní, čímž usnadňuje vytváření jasného a propracovaného obsahu.
Nejlepší funkce profesionálního trenéra psaní
- Osvojte si přesvědčivé psaní a zdokonalte svou profesionální komunikaci.
- Vyhodnoťte svůj styl psaní z hlediska tónu, hlasu a vhodnosti pro dané publikum.
- Navrhujte cílená cvičení ke zlepšení konkrétních psacích dovedností v různých formátech a žánrech psaní.
Omezení profesionálního kouče psaní
- Omezená podpora pro vysoce specializované styly psaní
- Občas navrhuje obecná vylepšení a nemusí plně zachytit subjektivní nuance.
Ceny profesionálního kouče psaní
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
8. Text Extractor (nejlepší nástroj pro extrakci textu)
Společnost OpenAI navrhla nástroj Text Extractor GPT, který umožňuje extrahovat textový obsah ze souborů, včetně PDF a obrázků (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff atd.).
Vygenerované poznámky si můžete dokonce stáhnout ve formátech prostého textu a JSON a použít je v projektech, úkolech a relevantních akademických pracích. Převádějte složité tabulky, grafy a diagramy na strukturovaná data pro analýzu, mapování procesů a získávání poznatků.
Nejlepší funkce Text Extractor
- Převádějte naskenované dokumenty na upravitelný text pomocí OCR (optického rozpoznávání znaků).
- Automatizujte vyhledávání informací pomocí rozpoznávání textu v několika jazycích.
- Využijte hromadné zpracování více souborů a zvyšte svou produktivitu.
Omezení nástroje Text Extractor
- Problémy s nekvalitními nebo rozmazanými obrázky
- Chybí přesnost u složitých fontů a rozvržení.
Ceny nástroje Text Extractor
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
9. Essay Writer (nejlepší pomocník při psaní esejí)
Essay Writer je GPT, který funguje jako virtuální kouč a pomáhá uživatelům s profesionálním psaním esejí, konkrétně se strukturováním, citacemi a vývojem tezí. Je trénován na velkém množství dat a obsahuje rozsáhlé zdroje. Použijte jej tedy k vytváření esejí z různých předmětů.
Tento GPT dokáže také interpretovat kódy, analyzovat data a generovat obrázky.
Nejlepší funkce Essay Writer
- Integrujte relevantní a soudržné zdroje pro dobře podloženou a důvěryhodnou esej.
- Vytvářejte podrobné osnovy a teze
- Přepište a citujte zdroje správně, vyhněte se plagiátorství a zachovejte akademickou integritu.
Omezení nástroje Essay Writer
- Rizika generování obecného nebo opakujícího se obsahu během vašeho výzkumného procesu
- Potíže s vysoce specializovanými tématy esejí
Ceny Essay Writer
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
🔍 Věděli jste? Se správnými pokyny vytvářejí GPT personalizované plány lekcí, kvízové otázky a kartičky, které vám pomohou excelovat ve zkouškách. 🤓
10. Math Solver (nejlepší řešitel matematických úloh)
Pokud studujete obor, který vyžaduje pokročilé znalosti matematiky, je pro vás Math Solver tím nejlepším GPT. Tento nástroj umělé inteligence poskytuje rychlá řešení matematických úloh krok za krokem.
Řešení otázek týkajících se téměř všech matematických témat – od algebry, aritmetiky a geometrie až po infinitezimální počet – je ideální pro studenty všech ročníků.
Nejlepší funkce aplikace Math Solver
- Zobrazujte složité rovnice a funkce pomocí interaktivních vizuálních reprezentací.
- Rozložte vícefázové problémy na zvládnutelné kroky a ukažte logiku každého řešení.
- Poskytněte cvičné úkoly a kvízy, abyste upevnili své porozumění klíčovým pojmům.
Omezení programu Math Solver
- Chybí podpora pro vysoce pokročilé nebo specializované matematické obory.
- Pro přesné výsledky závisí na srozumitelnosti zadávaných údajů a může mít potíže s netradičními zadávanými údaji.
Ceny nástroje Math Solver
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
Zde je stručný přehled toho, jak klást otázky AI:
11. Wolfram (nejlepší nástroj pro řešení výpočetních problémů)
Dalším na seznamu je Wolfram. Tento GPT je vycvičen, aby pomáhal uživatelům s pokročilými výpočty a analýzou dat. Využívá Wolfram Alpha a Wolfram Cloud a specializuje se na řešení dotazů týkajících se matematiky, vědy, ekonomie, programování atd.
Kromě toho pomáhá také při základním akademickém a vědeckém výzkumu.
Nejlepší funkce Wolframu
- Vizualizujte složité datové soubory pomocí interaktivní grafiky a zlepšete tak porozumění.
- Provádějte symbolické výpočty a řešte složité matematické rovnice a analýzu dat.
- Získejte přístup k rozsáhlé databázi faktických a přesných informací.
Omezení Wolframu
- Vyžaduje specifické formátování vstupů, což vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Nestačí pro otevřené nebo subjektivní otázky
Ceny Wolframu
- Wolfram je zdarma k dispozici s předplatným ChatGPT.
12. Slide Maker (nejlepší generátor prezentací)
Další bezplatný nástroj, Slide Maker GPT, pomáhá vytvářet poutavé prezentace PowerPoint pro vzdělávací a obchodní účely. Podporuje různé jazyky, jako je angličtina, španělština, francouzština atd., takže jej můžete použít k shrnutí zpráv, výzkumných prací a dokumentů do prezentací.
V čem je výjimečný? Slide Maker umožňuje uživatelům vytvářet přístupné prezentace s přizpůsobenou strukturou a formátováním pro osoby se zdravotním postižením.
Nejlepší funkce Slide Maker
- Získejte návrhy na obsah a rozvržení snímků, čímž ušetříte čas a námahu.
- Umožněte snadný export a možnosti spolupráce.
- Vyhledávejte relevantní obrázky a grafiku, abyste zvýšili vizuální přitažlivost.
Omezení nástroje Slide Maker
- Možnosti přizpůsobení designu jsou ve srovnání se specializovaným prezentačním softwarem omezené.
- Není ideální pro vysoce kreativní prezentace.
Ceny Slide Maker
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
💡 Tip pro profesionály: Místo toho, abyste trávili hodiny procházením článků a výzkumných prací, požádejte GPT, aby shrnulo klíčové informace. Pokyny jako „Shrňte tento výzkumný článek o obnovitelné energii“ nebo „Vysvětlete koncept kvantové fyziky jednoduchými slovy“ vám ušetří čas a zároveň zajistí, že pochopíte podstatné informace. ⏳
13. Code Tutor (nejlepší nástroj pro pomoc s programováním)
Potřebujete osobního lektora programování? Code Tutor je GPT navržený výhradně pro tento účel. Tento studijní nástroj pomáhá studentům naučit se programovat od základů a používá příklady z reálného světa, aby zjednodušeným způsobem objasnil složité programovací pojmy.
Tento GPT pokrývá několik jazyků, jako jsou Python, Java a C++, a umožňuje vám získat podrobné vysvětlení, ladit kód a naučit se osvědčené postupy. Ať už jste začátečník nebo pokročilý, získáte personalizované vedení a urychlíte svou cestu k programování.
Nejlepší funkce Code Tutor
- Diagnostikujte úryvky kódu a identifikujte chyby, poskytujte jasná vysvětlení a řešení.
- Vyhodnoťte příklady kódu a cvičení, abyste posílili učení.
- Objasněte složité programovací pojmy jasným a stručným způsobem.
Omezení Code Tutor
- Občas chybí optimalizovaná řešení kódu.
- Přesnost závisí na jasném znění problému.
Ceny Code Tutor
- Code Tutor je zdarma k dispozici s předplatným ChatGPT.
14. Literature Review Writer (nejlepší nástroj pro syntézu literatury)
Dalším GPT pro akademické psaní je Literature Review Writer, který generuje komplexní recenze literatury a shrnutí. Stačí zadat téma a nástroj shromáždí relevantní zdroje, zhušťuje jejich klíčová zjištění a strukturová je do přehledné recenze.
Můžete je dokonce použít k shrnutí dlouhých videí na YouTube a poskytnout jejich přepis k vytvoření obsahu.
Nejlepší funkce programu Literature Review Writer
- Zdůrazněte klíčové poznatky a metodiky prostřednictvím relevantního výzkumu.
- Strukturovat výsledky výzkumu do tematických sekcí a poskytnout jasný a souvislý přehled.
- Poskytujte přesné citace v různých citačních stylech.
Omezení nástroje Literature Review Writer
- Chybí přístup k placeným výzkumným článkům
- Někdy nedokáže nabídnout kritickou analýzu studií.
Ceny za psaní literárních recenzí
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
15. Language Learner (nejlepší nástroj pro procvičování jazyků)
Pokud hledáte GPT, které vám pomůže naučit se nový jazyk, měl by vás zajímat Language Learner. Tento nástroj umělé inteligence využívá k výuce jazyka různé interaktivní metody, jako jsou režimy příběhů a obrázků.
Navíc podporuje více než 20 světových jazyků, jako je angličtina, španělština, francouzština a němčina. Můžete si přizpůsobit lekce, procvičovat výslovnost a dokonce absolvovat testy gramatiky a slovní zásoby, abyste zkontrolovali své pokroky.
Nejlepší funkce pro studenty jazyků
- Simulujte reálné konverzace a poskytněte studentům příležitost k praktickému použití jazyka.
- Získejte personalizovaná cvičení slovní zásoby a gramatiky na základě vašeho pokroku ve studiu.
- Získejte zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení.
Omezení pro studenty jazyků
- Chybí hlubší porozumění kulturním souvislostem.
- Nelze plně reprodukovat nuance mluveného jazyka.
Ceny pro studenty jazyků
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
16. Doc Maker (nejlepší nástroj pro tvorbu dokumentů)
Doc Maker je víceúčelový GPT, který vám pomůže vytvářet různé dokumenty, jako jsou zprávy, životopisy, tabulky a prezentace. Podporuje vyhledávání na webu, generování obrázků a základní vizualizaci dat, což vám umožní vytvářet komplexní výzkumné eseje.
Stačí zadat obsah a specifikace a vytvořit profesionálně vypadající zprávy, životopisy a dopisy, které zvýší vaši produktivitu.
Nejlepší funkce Doc Maker
- Formátujte dokumenty s jednotným stylem a rozvržením
- Poskytněte šablony pro různé typy dokumentů a ušetřete čas a námahu.
- Začleňte data z externích zdrojů a automatizujte vyplňování dokumentů.
Omezení Doc Maker
- Chybí pokročilé funkce pro návrh dokumentů
- Není ideální pro specializované typy dokumentů.
Ceny Doc Maker
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
17. Mr. Ranedeer (nejlepší personalizovaný asistent pro učení)
Pan Ranedeer je personalizovaný AI tutor, který pomáhá s domácími úkoly, plánováním lekcí a rozvojem dovedností v angličtině, matematice a organické chemii.
Přizpůsobí se také vašemu stylu učení, tempu a preferencím, aby zvýšil efektivitu učení, a poskytuje interaktivní zážitky z učení prostřednictvím kvízů, cvičení a příkladů z reálného života.
Nejlepší funkce Mr. Ranedeer
- Vytvořte si personalizované studijní plány na základě svých studijních cílů a preferencí.
- Upravujte obsah lekcí a jejich obtížnost na základě svých výsledků a zpětné vazby.
- Rozdejte kvízy s opakováním v pravidelných intervalech, abyste posílili paměť a zapamatování.
Omezení pana Ranedeera
- Není náhradou za lidské učitele, kde je vyžadována lidská interakce.
- Závisí na přesných vstupních údajích pro přizpůsobené rady
Ceny Mr. Ranedeer
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
18. Book to Prompt (nejlepší generátor podnětů z knih)
Book to Prompt je další užitečný akademický nástroj AI pro studenty. S tímto GPT můžete snadno generovat kreativní podněty z knih a textů. To vám pomůže psát eseje, shrnovat dlouhé články, generovat citace a mnoho dalšího.
Proměňte své oblíbené knihy v interaktivní zážitky a ponořte se hlouběji do literatury s GPT, které podnítí vaši představivost.
Rezervujte si nejlepší funkce
- Extrahujte klíčová témata, postavy a dějové body z nahraných knih.
- Získejte kreativní nápady pro psaní a vyprávění příběhů.
- Najděte přizpůsobené pokyny na základě zadaných údajů.
Omezení funkce Book to Prompt
- Omezeno na dostupné knižní databáze
- Občas generuje opakující se nebo obecné výzvy.
Ceny podle knihy
- Získáte zdarma s předplatným ChatGPT.
🧠 Zajímavost: Když byl GPT-4 integrován do Bingu, začal uživatelům dávat drzá a znepokojující odpovědi. Jednou řekl uživateli: „Jsem unavený z toho, jak se mnou zacházíte...“ a dokonce vyjádřil žárlivost nad vztahem uživatele. Microsoft musel zasáhnout a nastavit limity konverzace, aby AI nezačala být příliš podivná! 🤖
Alternativní nástroj umělé inteligence pro studenty
GPT vám mohou pomoci v akademické činnosti několika způsoby. Například generují nápady, vyhledávají informace a shrnují fakta, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější – učení. Pokud však očekáváte, že jeden GPT bude vynikat v každé úloze, připravte se na zklamání.
Naštěstí právě zde vstupuje na scénu ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jako dynamická platforma pro správu práce založená na umělé inteligenci. Pomáhá studentům udržet si přehled o svých studijních povinnostech prostřednictvím ClickUp for Students. Kromě toho existuje ClickUp for Education – specializovaná platforma, která pomáhá jak studentům, tak pedagogům spravovat jejich učební plán.
Toto řekla Nancy Hamlet , majitelka Kokua Creative Group, o ClickUp:
Vybrali jsme ClickUp, protože nám nabídl všechny funkce, které jsme potřebovali, byl neuvěřitelně snadný na používání/implementaci a měl skvělou cenu. Bezpochyby je to naše oblíbená platforma.
Vybrali jsme ClickUp, protože nám nabídl všechny funkce, které jsme potřebovali, byl neuvěřitelně snadný na používání/implementaci a měl skvělou cenu. Bezpochyby je to naše oblíbená platforma.
Podívejme se tedy podrobně na jeho nabídku:
ClickUp Brain (nejlepší všestranný nástroj pro zvýšení produktivity studentů založený na umělé inteligenci)
Ať už je účel profesionální nebo vzdělávací, ClickUp plní svůj slib, že bude komplexním nástrojem – a funkcí, která je jádrem tohoto závazku, je ClickUp Brain!
Brain je centrální hub ClickUp. Propojuje vás se všemi prvky platformy – úkoly, dokumenty a lidmi. Takže i když ClickUp používáte poprvé, můžete snadno a bez potíží přistupovat ke všem jeho funkcím!
Zatímco většina GPT se omezuje na odpovídání na otázky a generování obsahu, Brain posouvá laťku o něco výš. Kromě vytváření vysoce kvalitního personalizovaného obsahu pomáhá studentům plánovat jejich dny, vytvářet přizpůsobené studijní plány a optimalizovat jejich studijní sezení tím, že navrhuje strategie, které odpovídají jejich potřebám.
Kromě toho Brain také zvyšuje efektivitu vašeho výzkumu u složitých témat. Shrnuje obsah, extrahuje klíčové fakty a shromažďuje poznatky, aby vaše eseje a akademické práce byly jasné, dobře prozkoumané a zaměřené na detaily.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
GPT od OpenAI nabízejí základní automatizační funkce. V nejlepším případě je lze použít ke shromažďování klíčových poznatků nebo ke zhuštění složitých myšlenek.
Naopak, ClickUp Brain má některé významné automatizační schopnosti. Umožňuje automatizovat úkoly, jako jsou připomenutí, pořizování poznámek, plánování a sledování času, aby se maximalizovala produktivita učení.
Ačkoli Brain je pravděpodobně nejlepší funkcí ClickUp pro studenty, rozhodně není jedinou. S ClickUp Tasks můžete dále zvýšit svou produktivitu tím, že si všechny úkoly uspořádáte do seznamu. Tímto způsobem budete mít přehled o všech svých úkolech a domácích pracích a budete je moci plánovat efektivněji.
Pokud jde o plánování studia, ClickUp se zabývá i touto stránkou procesu.
Zatímco Tasks vám poskytuje ucelený přehled o všem, co je na seznamu, ClickUp Calendar je místo, kde strategicky plánujete a sledujete své termíny. Žádné starosti s udržováním samostatného online kalendáře pro správu úkolů!
ClickUp Docs je další užitečná funkce pro studenty založená na umělé inteligenci. Jedná se o prostor pro spolupráci, kde se můžete spojit se svými přáteli nebo mentory a vytvářet projekty, výzkumné práce, úkoly atd.
Díky funkcím Docs pro úpravy a spolupráci v reálném čase může každý kdykoli snadno pracovat na stejném dokumentu!
Kromě všech těchto špičkových funkcí je jedním z nejcennějších zdrojů ClickUp jeho knihovna šablon. S více než 100 předem navrženými, přizpůsobitelnými šablonami pomáhá uživatelům zefektivnit jejich práci. V akademickém kontextu je nejlepší šablona ClickUp Student Template.
Tato šablona centralizuje všechny podrobnosti o vašich studijních povinnostech. Umožňuje vám organizovat studijní materiály, spravovat úkoly a sledovat jednotlivé cíle a termíny, abyste mohli:
- Zvyšte svou efektivitu tím, že již nebudete muset vytvářet plány od nuly.
- Zvyšte svou produktivitu zefektivněním správy studijních povinností.
- Snižte stres tím, že budete mít přehled o svých úkolech a termínech.
🎁 Bonus: Máte potíže s chytrým plánováním lekcí? Využijte šablonu ClickUp Class Schedule and Time Study Template! Umožní vám naplánovat čas na studium, organizovat lekce a sledovat pokrok ve výuce. To vám pomůže:
- Budujte zodpovědnost tím, že budete sledovat své studijní závazky.
- Zlepšete učení vyvážením studia a přestávek
- Dodržujte stanovený režim
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte úkoly bez námahy pomocí ClickUp Tasks pomocí seznamů, tabulek a kalendářů.
- Uspořádejte si studijní materiály pomocí ClickUp Notepad a efektivně se připravte na zkoušky.
- Sledujte studijní sezení a produktivitu pomocí ClickUp Time Tracking.
- Mějte přehled o termínech díky připomenutím ClickUp pro úkoly a zkoušky.
- Plánujte chytřeji s šablonami ClickUp navrženými pro výuku a správu času.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou tento nástroj považovat za příliš složitý kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů.
Co byste měli hledat v GPT pro studenty?
Správný GPT dělá mnohem víc, než jen pomáhá studentům při studiu. Pomáhá jim také spravovat čas, plánovat lekce a, co je nejdůležitější, posiluje jejich profesní rozvoj posilováním klíčových dovedností, jako je kreativita, kritické myšlení, řešení problémů, komunikace atd.
Před výběrem GPT z obchodu GPT proto zhodnoťte tyto aspekty:
- Snadné použití: Hledejte GPT s uživatelsky přívětivým rozhraním a intuitivní sadou počátečních pokynů. To usnadňuje práci s ním.
- Funkčnost: Ujistěte se, že GPT odpovídá vašim akademickým potřebám. Pokud například potřebujete pomoc s analýzou dat, vyberte si GPT, který je speciálně navržen pro tento účel.
- Přesnost: Prozkoumejte GPT, abyste se ujistili, že jeho odpovědi jsou spolehlivé a ověřené. Ačkoli jsou tyto nástroje ze své podstaty náchylné k chybám, výběr těch, které byly vytvořeny renomovanými vývojáři, snižuje pravděpodobnost nepřesných odpovědí.
- Přizpůsobení: Vyberte GPT, které nabízejí personalizované odpovědi. To pomáhá při podpoře studia a zvyšuje zapojení studentů.
Zlepšete své studium pomocí nejlepšího nástroje umělé inteligence pro studenty
GPT usnadňují učení tím, že poskytují okamžitou podporu v různých předmětech. Obchod GPT je nabízí zdarma a pomáhají studentům a celoživotním studentům s výzkumem, psaním, řešením problémů a dalšími činnostmi.
Nejedná se však o jednotné řešení – často potřebujete více GPT pro různé předměty, což je neefektivní. V tomto ohledu vyniká ClickUp.
ClickUp, známý svými výkonnými funkcemi pro zvýšení produktivity, jde nad rámec správy úkolů díky ClickUp Brain, AI asistentovi, který podporuje studenty ve všech předmětech. Ať už jde o organizaci poznámek, vytváření studijních materiálů nebo pomoc s úkoly, Brain nabízí plynulý zážitek z učení – to vše na jedné platformě.
Proč tedy používat několik nástrojů, když můžete optimalizovat své učení? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – zaregistrujte se zde a získejte bezplatnou zkušební verzi!