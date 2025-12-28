Nejlepší šablony systému Solo Leveling pro produktivitu

Vybudovat si dobré návyky může být těžké. Zvláště když se zdá, že nás celý svět chce rozptýlit! Hráli jste někdy RPG (role-playing game) a přáli si, aby bylo stejně snadné postupovat v životě, získávat dovednosti, zkušenosti a znalosti?
Právě zde přicházejí na řadu šablony ve stylu Solo Leveling. Promění vaši rutinu v pohlcující RPG zážitek inspirovaný cestou Sung Jinwooa.
S Solo Leveling už váš život nebude vypadat jako nekonečná řada nudných seznamů úkolů. Místo toho se budete cítit jako protagonista svého vlastního levelovacího příběhu a budete sledovat, jak vaše skutečná postava sílí s každým splněným úkolem (tzv. questem).
V tomto průvodci najdete některé z nejlepších šablon inspirovaných Solo Leveling, díky nimž se váš osobní růst bude podobat skutečné RPG cestě. Uvedeme také, jak může ClickUp vylepšit celý váš systém Solo Leveling pomocí chytřejší automatizace a výkonných pracovních postupů.
📌 Věděli jste, že... Solo Leveling nyní drží titul nejlépe hodnoceného anime na Crunchyrollu s více než 800 000 uživatelskými hodnoceními. S obrovským skóre 4,9/5 překonává v celkovém hodnocení klasiky jako One Piece.
S rozšiřováním projektů se týmy často potýkají s rozptýlením práce, kdy jsou úkoly, dokumenty a aktualizace rozptýleny mezi příliš mnoha nesouvislými nástroji. Tato fragmentace snižuje přehlednost a způsobuje, že i jednoduché plánování se jeví chaotické.
Přehled bezplatných šablon systému Solo Leveling
Zde je přehled některých z nejlepších šablon inspirovaných systémem Solo Leveling, které jsou navrženy tak, aby gamifikovaly vaši produktivitu.
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Solo Leveling – systém sebezdokonalování od Firebrick Studio na Notion
|Stáhněte si tuto šablonu
|Růst XP na základě statistik, režim hráče, panel misí, automatické přidělování XP, prohledávatelná historie misí
|Notion Dashboard, tabulka, sledování statistik
|Šablona Solo Leveling od Shary na Notion
|Stáhněte si tuto šablonu
|Panel lovce, vzorce EXP, obchod se zlatem, karty statistik, systém úkolů, resetování cesty
|Notion Board, statistické karty, tabulka
|Anime Solo Leveling Inspired Life od KooNa na Gumroad
|Stáhněte si tuto šablonu
|Osobní oblouky, moduly Life OS s funkcí drag-and-drop, integrované trackery, úkoly založené na kalendáři
|Notion Dashboard, kalendář, moduly drag-and-drop
|Solo Leveling – šablona gamifikace od Payhip
|Stáhněte si tuto šablonu
|Hráčský dashboard, XP boosty, systém sérií, radarové statistiky, questy, brány, centrum odměn
|Notion Dashboard, Radar Chart, Quest Board
|Šablona Notion pro pokročilý systém levelování od Bayuntara
|Stáhněte si tuto šablonu
|Barevně označené lepící poznámky, přizpůsobitelná tabule, prioritní zóny, vizuální mapa návyků
|Notion Whiteboard, Sticky Notes, Habit Map
|ClickUp Personal Habit Tracker
|Získejte šablonu zdarma
|Automaticky generované denní návyky, ukazatel pokroku podobný XP, sekce vděčnosti, zobrazení seznamu/tabulky
|Seznam ClickUp, tabulka, ukazatel pokroku
|Šablona týdenního plánovače návyků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Jednoduché, strukturované a měřitelné cíle
|ClickUp Tabule, Seznam, Kalendář
|Šablona měsíčního plánovače ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Kalendář + zobrazení Kanban, zobrazení pracovní zátěže, úkoly označené barevnými kódy, více režimů zobrazení
|Kalendář ClickUp, Kanban, Pracovní vytížení
|Šablona denních cílů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Kategorie cílů, vlastní pole, rychlé zadávání pomocí formulářů, opakovaně použitelná denní struktura
|Seznam, formulář, kalendář ClickUp
|Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Tabulka stavu dovedností, čtvrtletní plánování dovedností, seznam zdrojů, partneři pro vzájemnou odpovědnost
|ClickUp Tabule, Seznam, Tabulka
|Šablona ClickUp SMART Goals
|Získejte šablonu zdarma
|Pracovní list SMART cílů, tabule cílů Kanban, matice úsilí k dosažení cílů, označování spolupracovníků
|ClickUp Board, List, Dashboard
|Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Centralizované centrum produktivity, souhrny OKR, řídicí panely
|Seznam ClickUp, tabule, řídicí panel
|Šablona plánu lekcí ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Tabule ADDIE, cíle lekcí, hodnotící formuláře, kategorizace podle známek
|ClickUp Board, List, Docs
|Šablona životního plánu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Životní úkoly podle priority, oblasti života, pole partnera pro zodpovědnost, sekce životní vize
|ClickUp Seznam, Tabule, Dokumenty
|Šablona osobní produktivity ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Cíle spojené s úkoly, správou zdrojů, nákupními seznamy, deníkem a seznamem kontaktů
|ClickUp Seznam, Tabule, Dokumenty
Co jsou šablony systému Solo Leveling?
Šablony systému Solo Leveling jsou herní rámce pro postup inspirované populárním manhwa/light novel Solo Leveling. Běžně se používají v denících, systémech produktivity, gamifikovaných trackerech návyků, plánovačích ve stylu RPG a nástrojích pro budování světů.
Díky těmto snahám o sólové levelování proměníte osobní růst nebo vývoj fiktivní postavy ve strukturovaný systém ve stylu „levelování“.
Pomohou vám přistupovat k vaší rutině jako k RPG, kde:
- Každodenní úkoly se stanou výzvami.
- Dlouhodobé cíle se stanou misemi a
- Pokrok se stává přehledem o růstu postavy.
Tyto šablony často obsahují funkce jako počítadla XP, pravidla pro postup na vyšší úroveň, sledování sérií, žebříčky lovců, stromy dovedností, sledování cílů bossů a tabule úkolů. Poskytují vám stejné vzrušení, jaké cítíte, když sledujete Sung Jinwoo.
Zkrátka, díky nim bude vaše cesta k seberealizaci poutavá a skutečně motivující.
🧠 Rychlá fakta o návycích: Pokud jste se někdy zamýšleli nad tím, jak dlouho vlastně trvá vytvoření návyku, výzkumy ukazují, že nejde o 21 dní, ale o důsledné opakování v průběhu času. A pokud chcete záměrně budovat lepší rutiny, zde je jednoduchý návod, jak vytvořit nástroj pro sledování návyků, který podporuje skutečné a udržitelné budování návyků.
Co dělá šablonu systému Solo Leveling dobrou?
Při výběru šablony systému Solo Leveling je nejdůležitější mít na paměti, aby vám šablona skutečně pomáhala plnit vaše každodenní úkoly.
Toto je to, co ty nejlepší obvykle obsahují:👇
- Jednoduchý systém XP: Vyberte si šablonu, díky které bude získávání XP snadno pochopitelné. Každý dokončený zvyk nebo úkol by vám měl přinést zkušenostní body a postup na vyšší úroveň by měl být dosažitelný.
- Vizuální panel úrovní: Ujistěte se, že šablona, kterou si vyberete, obsahuje centrální panel, kde můžete snadno sledovat svůj pokrok s aktuální úrovní, sériemi, statistikami atd.
- Sledování osobních statistik: Vyberte si šablonu, která sleduje atributy jako soustředění, výdrž, důslednost nebo sebevědomí, abyste mohli sledovat, jak vaše návyky ovlivňují váš celkový růst.
- Integrovaný systém odměn: Vyberte si šablony, které zahrnují odměny za postup na vyšší úroveň, jako je malá odměna, den odpočinku nebo odemčení nové dovednosti.
- Výzvy v podobě cílů šéfů: Použijte šablonu, která obsahuje náročnější úkoly pro hlavní cíle, jako jsou milníky v oblasti fitness nebo studijní cíle, které často vyžadují trénink a přípravu.
- Volitelné estetické prvky: Ujistěte se, že šablona obsahuje prvky jako tmavé téma, zářivé modré efekty, stínové vizuální prvky a prvky uživatelského rozhraní RPG, abyste měli pocit, že skutečně prožíváte svět Solo Leveling.
- Vhodné pro automatizaci: Vyberte si šablonu, která dobře funguje s automatizací. Aktualizace XP a sledování pokroku by měly probíhat s minimální manuální prací.
⚡ Archiv šablon: Proměnit svůj skutečný život ve hru je mnohem snazší, když máte k dispozici správné systémy. Ať už chcete návyky založené na XP, seznamy úkolů ve stylu questů nebo motivační smyčky s odměnami, šablony gamifikace vám pomohou zůstat konzistentní tím, že z pokroku udělají zábavu namísto stresu.
Šablony systému Solo Leveling zdarma
Na internetu je k dispozici spousta bezplatných šablon, které vám poskytnou temnou, gamifikovanou atmosféru světa Solo Leveling. Skvěle se hodí pro vaše návyky, rutiny, studijní plány, fitness cesty nebo dokonce pro sledování obecných cílů.
Podívejme se na některé z nejlepších bezplatných šablon ve stylu Solo Leveling, které jsou k dispozici na různých webových stránkách a platformách.
1. Systém sebezdokonalování Solo Leveling
Systém sebezdokonalování Solo Leveling promění váš život v plnohodnotné RPG, ve kterém jste hrdinou příběhu. V okamžiku, kdy otevřete šablonu, vás přivítá zářící modrá obrazovka, přesně jako při probuzení Sung Jinwoo.
Obsahuje sledovač statistik a úrovní, který je jako váš osobní charakterový list. Poskytuje vám osm základních statistik (síla, inteligence, vůle, charisma, dovednosti, vůdčí schopnosti, bohatství a kreativita). Každá z nich představuje část vašeho osobního růstu.
Vaše každodenní návyky vám automaticky přinášejí XP v příslušných statistikách. Například, cvičili jste dnes? Vaše síla roste. Přečetli jste kapitolu z knihy? Zvyšuje se vaše inteligence. Disciplinovali jste se, abyste se vyhnuli rozptýlení? Zvyšuje se vaše vůle.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvářejte nové úkoly v sekci „Přidat úkoly“ pomocí vlastních nebo šablonových misí.
- Prohlédněte si své aktivní mise na centrálním panelu, který zobrazuje pouze dnešek, zítřek a včerejšek.
- Aktivujte „režim hráče“ pomocí iniciačního tlačítka a oficiálně spusťte svou rutinu Solo Leveling.
- Vyhledávejte staré mise nebo vzorce, kdykoli potřebujete získat širší pohled na svou cestu.
✅ Ideální pro: Každého, kdo preferuje systém Solo Leveling, kde každý úkol přímo vylepšuje osobní statistiky a vytváří tak postavu ve stylu RPG.
📚 Další informace: Podívejte se na náš kompletní průvodce aplikacemi pro sledování návyků, kde najdete další nástroje na podporu vašeho systému Solo Leveling.
2. Šablona Solo Leveling
Šablona Solo Leveling vám dá pocit, jako byste vstoupili přímo do světa lovců, kde se váš skutečný život stává dungeonem. Za vše, co děláte, získáváte XP a přibližujete se k další úrovni.
V horní části se nachází panel lovce, který slouží jako vaše osobní hráčská karta. Zobrazuje vaše jméno, třídu povolání, aktuální úroveň, zlato, XP a dokonce i lištu HP. Jakmile dokončíte úkoly, panel se automaticky aktualizuje a poskytne vám stejnou uspokojivou zpětnou vazbu, jakou získáte při plnění úkolů v RPG.
Tato šablona Solo Leveling Notion také obsahuje statistiky a sledování úrovní založené na pěti základních atributech. Každá statistika má svůj XP pruh a krásně navrženou kartu, takže můžete doslova sledovat svůj růst v reálném čase.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Proměňte velké úkoly nebo náročné závazky v epické bossy, které budete motivováni porazit.
- Utratte své vydělané zlato v obchodě Hunter Shop a odemkněte ikonické zbraně a předměty Solo Leveling.
- Spolehněte se na skryté databáze, které spravují vzorce XP, sledování statistik, inventář a veškerou logiku v pozadí.
- Kdykoli můžete celou svou cestu resetovat a začít novou hru s novou postavou.
✅ Ideální pro: Milovníky anime nebo nadšence do sebezdokonalování, kteří chtějí sledovat svůj růst pomocí statistik a uspokojivých postupů na vyšší úrovně.
📈 Level Up Insight: Podle ESA Essential Facts se hraní her oficiálně stalo kognitivním cvičením a týdenním rituálem. V USA hraje každý týden videohry 205 milionů lidí ve věku od 5 do 90 let. Z toho:
- 37 % lidí uvádí, že hraje hry, aby procvičilo mozek nebo si udrželo bystrou mysl.
- 73 % lidí věří, že hraní her skutečně zlepšuje jejich kognitivní schopnosti.
- 14 % lidí uvádí pocit úspěchu nebo dosažení cílů jako svou hlavní motivaci pro hraní her.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony pro stanovení cílů, které vám pomohou plánovat, sledovat a dosahovat vašich cílů
3. Život inspirovaný anime Solo Leveling
V šabloně Anime Solo Leveling Inspired Life začínáte svou cestu v sekci „I AM“ (JÁ JSEM). Zde definujete, kým se stáváte: své vlastnosti, afirmace, atmosféru a dokonce i portrét své postavy, pokud chcete dosáhnout plné atmosféry hlavní postavy anime.
Dále se vaše každodenní povinnosti promění v mise díky systému projektů a úkolů. Velké projekty se stanou hlavními úkoly. Menší kroky se stanou vedlejšími úkoly. Každý úkol má ukazatel postupu, odměny XP a jasné místo ve vaší celkové cestě.
Díky kalendářovému zobrazení můžete vidět celé své dobrodružství, včetně úkolů, termínů, dějových linií a úspěchů, vše na jedné stránce, aktualizované v reálném čase, jakmile podniknete akci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenávejte svůj život jako anime příběh tím, že si vytvoříte osobní příběhy (příběh o zkouškách, příběhy o uzdravování, příběhy o tréninku).
- Spravujte knihy, poznámky, tréninky a jídla pomocí modulů plug-and-play, které se hladce integrují do stávajícího nastavení Notion.
- Přizpůsobte si svůj Life OS přetažením nových sledovacích nástrojů nebo sekcí, díky čemuž se váš systém bude rozšiřovat a vyvíjet přesně tak, jak vy.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří se potýkají s nudnými nástroji pro zvýšení produktivity a chtějí systém inspirovaný anime, který je udrží motivované.
📚 Číst více: Pokud často nevíte, zda se máte nejprve soustředit na návyky nebo cíle, tento průvodce návyky vs. cíle vám to jasně vysvětlí a pomůže vám vybrat správný přístup pro váš týdenní systém.
4. Šablona gamifikace Solo Leveling
Šablona Solo Leveling Gamification Template je panel pro sebezdokonalování s tmavým neonovým motivem Solo Leveling. Šablona se otevírá elegantním panelem hráče, který zobrazuje vaši kartu postavy, lištu XP, hodnost, zlato a série.
K dispozici je dokonce i radarový graf, který sleduje vaše základní statistiky, včetně kondice, inteligence, disciplíny, soustředění, financí a sociálních dovedností, které se pomalu rozšiřují, jak postupujete na vyšší úrovně. Systémový panel vám poskytuje denní bonusy za sérii, zvýšení XP, varování, když úkol zůstane nedokončený, a nové výzvy, které se odemykají, jak se stáváte silnějšími.
Celý navigační systém působí jako futuristické RPG menu, které vás provede probouzením, návyky, úkoly a branami.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Proměňte každý úkol v misi a pracovní sezení v časově omezené bitvy s vestavěným časovačem Pomodoro.
- Získejte XP a zlato, které můžete utratit v Centru odměn, kde si můžete odemknout přestávky bez výčitek.
- Sledujte svou cestu pomocí podrobného deníku úkolů, který zaznamenává časová razítka, získané XP a vydělané zlato.
- Připojte se k podpůrné komunitě, kde můžete sdílet své úspěchy a růst společně s ostatními hráči a postupovat na vyšší úrovně v reálném životě.
✅ Ideální pro: Studenty a tvůrce, kteří mají potíže s důsledností a chtějí systém, který odměňuje úsilí a díky kterému se produktivita jeví jako postup na vyšší úroveň v RPG.
Chcete mít v každodenním životě větší přehled – nad rámec seznamů úkolů a kalendářů? V tomto videu se dozvíte, jak si vytvořit osobní životní dashboard, který vizualizuje vaše cíle, čas, návyky a pokrok – vše na jednom místě.
5. Šablona Notion pro pokročilý systém levelování
Chcete systém úrovní, který vás motivuje k tomu, abyste se stali nejlepší verzí sebe sama? Pokročilý systém úrovní je navržen právě pro tento účel.
Začnete s profilem hráče, který sleduje vaše základní statistiky, XP, zlato, úspěchy a celkový pokrok. Systém úkolů je místo, kde se vaše denní úkoly stávají misemi a vaše větší cíle se stávají velkými výzvami. Každý úkol má své vlastní hodnocení obtížnosti, od snadného po velmi obtížný.
Pokaždé, když získáte zlato, můžete ho použít k odemčení odměn pro sebe, ale s malou změnou. Každý nákup odečte zlato náhodně, stejně jako mechanika kořisti v RPG hrách, díky čemuž je každá odměna vzrušující. Aby bylo vše vyvážené, existuje také režim trestů, který vás potrestá za špatné návyky nebo zmeškané rutiny.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte si své myšlenky pomocí denních, měsíčních a celkových přehledů poznámek, díky kterým budete mít své nápady a úvahy vždy po ruce.
- Spravujte své finance jako ekonomiku ve hře sledováním neomezeného počtu peněženek, příjmů, výdajů a převodů s naprostou přehledností.
- Rozdělte všechny své věci do kategorií pomocí inventáře ve stylu RPG, který třídí položky do seznamu přání, každodenního použití, skladování, prodaných nebo odpadu.
- Řiďte svůj tvůrčí pracovní postup pomocí mini studia pro tvorbu obsahu, kde můžete přidávat neomezený počet sociálních účtů, spravovat sponzory a affiliate partnery a plánovat kalendáře obsahu.
✅ Ideální pro: Nadšence do osobního rozvoje, kteří milují systémy levelování a mechaniky postupu, díky nimž se osobní rozvoj jeví jako videohra v reálném životě.
⚠️ Brain-Boost Insight: Mendeliánská randomizační studie zjistila, že určité změny v mozkové síti spojené s počítačovými hrami byly spojeny s vyšší fluidní inteligencí, s poměrem šancí 1,076. To znamená, že hráči měli o 7,6 % vyšší šanci dosáhnout lepších výsledků v testech fluidní inteligence ve srovnání s nehráči.
Jak ClickUp vylepšuje systémy Solo Leveling
Postupování na vyšší úroveň v reálném životě vyžaduje více než jen motivaci – potřebujete systém, který sleduje pokrok, odměňuje důslednost a dělá z každodenních úkolů smysluplné výzvy. Právě v tom vám pomůže ClickUp.
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Vaše denní úkoly, sledování rozvoje dovedností, systémy XP a postup na vyšší úrovně mohou být soustředěny v jednom přizpůsobitelném pracovním prostoru, který skutečně připomíná hru.
ClickUp se v podstatě stane vaším Hunter HQ, kde se všechny statistiky, mise a aktualizace XP odehrávají hladce na pozadí.
Kromě toho ClickUp nabízí také šablony Solo Leveling, které zahrnují vše, o čem jsme právě mluvili (úkoly, cíle, sledování pokroku, automatizace a estetika), a proměňují je v hotové systémy, které můžete začít používat během několika minut:
1. ClickUp Personal Habit Tracker
Pokud jste někdy chtěli, aby se vaše denní rutina podobala grindování v Solo Leveling, šablona ClickUp Personal Habit Tracker je pro vás ideální. Pomůže vám organizovat vaše návyky měsíc po měsíci.
Každý měsíc je považován za jeden hlavní úkol. Stačí jej přejmenovat (například „leden 2025“) a změnit jeho stav na „Probíhá“. V okamžiku, kdy to uděláte, šablona automaticky vygeneruje novou sadu denních úkolů pro nový měsíc.
V každém měsíci se každý den stává samostatnou misí s kontrolním seznamem návyků, které chcete sledovat. Například den 5 může zahrnovat návyky, jako je ujít 10 000 kroků, přečíst 15 stránek, vypít 2 litry vody nebo cvičit meditaci. Jakmile odškrtnete každou položku, budete mít pocit, jako byste získali XP. A když dokončíte všechny návyky pro daný den, jednoduše označíte den jako „Dokončeno“, stejně jako když dokončíte úkol ve videohře.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte, jak se automatický ukazatel postupu chová jako váš ukazatel XP a plní se, jakmile dokončíte denní mise.
- Zapomeňte na složité vzorce a nastavení, protože ClickUp za vás automaticky sleduje veškerý pokrok.
- Využijte volitelnou sekci vděčnosti, abyste svému dni dodali emocionální hloubku a všímavost.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu a tabulkou, abyste viděli své cíle jako deník úkolů nebo statistický list.
✅ Ideální pro: Cílevědomé lidi, kteří mají rádi měsíční resetování a sledování svého pokroku prostřednictvím malých vítězství.
💡 Tip pro profesionály: V ClickUp představují úkoly questy. Jsou to menší akce, které provádíte každý den a které napájejí váš systém XP. Úkoly ClickUp vám umožňují:
- Vytvářejte návyky, rutiny a denní úkoly.
- Nastavte si vlastní stavy, jako například „Trénink“, „Probíhá“ nebo „Dokončeno“.
- Přidejte priority, abyste ukázali obtížnost úkolů.
- Připojte termíny splnění, abyste udrželi svou sérii.
- Seskupte související úkoly do kategorií, jako je fitness, učení nebo práce.
- Nastavte opakující se úkoly, které se každý den automaticky resetují.
Každý úkol lze proměnit v opakovatelnou výzvu. Místo toho, abyste si říkali „musím číst“ nebo „měl bych uklidit pokoj“, můžete je v ClickUp označit jako výzvy ve vašem systému, například „Denní úkol: přečíst 10 stránek“, „Trénink dovedností: cvičení v programování“ nebo „Stínový příkaz: uklidit pokoj“.
2. Šablona týdenního plánovače návyků ClickUp
Šablona ClickUp Weekly Habit Planner promění váš týden v barevnou tabuli úkolů, kde každý den představuje oblast, do které můžete umístit návyky nebo úkoly, které chcete splnit.
Stačí jednoduše přetáhnout poznámkové lístky do pondělí, úterý nebo jakéhokoli jiného dne, téměř jako při přiřazování úkolů na herní mapě. Před začátkem týdne můžete také pomocí poznámkových lístků vytvořit úkoly nebo návyky v ClickUp.
Toto je vaše týdenní nastavení, kde se rozhodnete, jaké úkoly existují, a poté je přiřadíte ke konkrétním dnům. Pokud například plánujete třikrát cvičit nebo čtyřikrát studovat, vytvoříte tyto poznámky jednou, poté je zduplikujete a umístíte do různých dnů.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nahrajte fotografie, citáty a screenshoty, abyste ozdobili svou nástěnku, stejně jako přidáváte artefakty a relikvie do svého inventáře.
- Použijte zóny priorit a poznámek jako své tabule misí S-Rank, kde najdete velké týdenní výzvy a připomenutí.
- Posilte svou rutinu pomocí kombinování návyků, spojte nový návyk s tím, který již máte, aby byl váš týdenní systém konzistentnější.
- Vše si přizpůsobte na tabulkách ClickUp. Změňte velikost, barvu a uspořádání prvků tak, aby odpovídaly vašemu stylu hry, a navrhněte si svou týdenní arénu.
✅ Ideální pro: Studenty, tvůrce a nadšence do produktivity, kteří milují vizuální plánování a chtějí, aby jejich týden vypadal jako barevný dashboard Solo Leveling.
Zajímá vás, které návyky pomáhají budovat úspěšnou kariéru? Toto video vám pomůže ⬇️
💡 Tip pro profesionály: Opakující se úkoly v ClickUp jsou 10krát výkonnější. Jakmile je označíte jako dokončené, automaticky se resetují, takže je nemusíte znovu označovat pro další úkol.
3. Šablona měsíčního plánovače ClickUp
Šablona měsíčního plánovače ClickUp funguje jako vaše měsíční tabule úkolů, kde můžete v kalendářovém zobrazení naplánovat všechny své úkoly a projekty. Můžete přidávat úkoly podle priority, nastavovat termíny a přidávat podrobnosti, jako je typ úkolu nebo přidělené osoby.
Každý úkol může také obsahovat poznámky a komentáře, které vám nebo vašemu týmu pomohou pochopit, co je třeba udělat před zahájením mise. Můžete také přepnout do zobrazení tabule ve stylu Kanban, kde je každý úkol označen barevným kódem, takže můžete okamžitě vidět, co se během měsíce děje.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte si všechny své úkoly na jednom místě na kartě Seznam úkolů, přehledně seskupené podle termínu splnění pro rychlý přehled.
- Přepínejte mezi více než 15 přizpůsobenými zobrazeními (seznam, tabule, kalendář, pracovní vytížení, časová osa) a sledujte svůj měsíc způsobem, který vám připadá nejpřirozenější.
- Získejte přehled o svém měsíci díky barevně označenému kalendáři, který během několika vteřin zvýrazní rušné dny a důležité úkoly.
✅ Ideální pro: Fanoušky anime a nadšence do produktivity, kteří milují Solo Leveling a chtějí gamifikovat své měsíční plánování.
4. Šablona denních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Daily Goal Template vám umožňuje shromažďovat vaše cíle dvěma základními způsoby. Prvním z nich je zobrazení seznamu, které funguje jako vaše hlavní tabule úkolů a zobrazuje všechny vaše cíle. Můžete je seřadit podle priority, seskupit podle typu (práce, osobní, nápady atd.), přidat poznámky a označit je jako splněné.
Druhým je Form View, což je režim rychlého zachycení. Když vás napadne nový nápad nebo připomenutí, stačí vyplnit malý formulář a ClickUp jej okamžitě přidá do vašeho deníku úkolů.
Šablona také obsahuje vlastní pole, což jsou malé štítky, které vám pomohou jasněji popsat váš cíl. Například, o jaký druh úkolu se jedná? Je to urgentní? Je třeba to udělat dnes nebo později? Tyto štítky vám pomohou na první pohled pochopit vaše úkoly a rozhodnout se, které z nich řešit jako první.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seskupte všechny své cíle podle typu poznámky nebo kategorie, aby byl váš denní seznam vizuálně přitažlivý a snadno přehledný.
- Opakovaně využívejte denní strukturu bez nutnosti cokoli přebudovávat a začněte každý den se stejným rámcem.
- Propojte každý denní cíl s většími týdenními nebo měsíčními plány pomocí hierarchie ClickUp.
✅ Ideální pro: Každého, kdo rád začíná den s jasným plánem a končí ho s viditelným pocitem pokroku.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu, ale 38 % z nich přiznává, že své pokroky nesleduje důsledně. 🤦
To je velký rozdíl mezi záměrem a činem! ClickUp vám pomůže zlepšit vaši kondici díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů. Představte si, jak snadno si vytvoříte rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržet se na správné cestě začíná tím, že tu cestu skutečně vidíte.
📚 Číst více: Nejlepší aplikace pro denní plánování
5. Šablona plánu osobního rozvoje ClickUp
Všichni máme dovednosti, které chceme ovládnout, ale pokud je nesledujeme, často se v shonu každodenního života ztratí. Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp tyto dovednosti vizualizuje v přehledném formátu. Vaše dovednosti jsou seřazeny podle stavu, například Nezahájeno, Na dobré cestě, Mimo plán, Pozastaveno a Cíl splněn.
Každá karta dovedností je jako malý profil jedné dovednosti, na které pracujete. Do ní můžete zapisovat své postřehy, úspěchy, výzvy a hodnocení pokroku od 1 do 5. K dispozici je také tabule, která seskupuje vaše dovednosti podle čtvrtletí (Q1–Q4). To vám pomůže rozhodnout se, kdy se chcete na kterou dovednost zaměřit.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Označte si časové bloky v kalendáři, aby se vaše tréninky skutečně uskutečnily, například si zarezervujte čas na raid.
- Než začnete pracovat na nějaké dovednosti, vyberte si zdroje, které vám pomohou růst, jako jsou knihy, mentoři, webináře, podcasty nebo kurzy.
- Určete si partnery, kteří vás budou po celou dobu podporovat, jako například spoluhráče na vaší cestě za úrovněmi.
- Použijte tuto šablonu jako svůj osobní lovecký panel, proměňte náhodné nápady v malé úkoly a sledujte svůj pokrok.
✅ Ideální pro: Fanoušky anime a lidi, kteří chtějí změnit svůj osobní rozvoj z náhodných pokusů na řízený růst založený na plnění úkolů.
6. Šablona ClickUp SMART Goals
Velké nápady nás napadají neustále, ale pokud je nepřetvoříme v jasné cíle, nikdy se nezmění v reálný pokrok. Šablona ClickUp SMART Goals vám pomůže proměnit tyto vágní sny v cíle, které můžete skutečně dosáhnout.
Začíná to jednoduchým pracovním listem, do kterého zapíšete svůj hlavní cíl a odpovíte na několik vodících otázek, jako například „Co chcete dělat?“ Proč je to důležité? Kdo je do toho zapojen? Kdy by to mělo být hotové? Máte již potřebné dovednosti, nebo je to začátek vašeho tréninkového cyklu?
Jakmile si stanovíte cíl, v zobrazení cílů společnosti se vaše cíle zobrazí seskupené podle stavu, například „Rozdrcené“, „Mimo plán“ nebo „Ohrožené“. V zobrazení tabule můžete své cíle přetahovat z „Nezahájeno“ do „Dokončeno“, což vám dá pocit malého pokroku pokaždé, když se posunete o krok vpřed.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Prozkoumejte SMART Goals Whiteboard, který vysvětluje pojmy Specific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Realistic (realistický) a Timebound (časově ohraničený) v jednoduchých, barevných blocích.
- Po zodpovězení naváděcích otázek vytvořte konečné prohlášení o cíli SMART a potvrďte, že vaše mise je nyní aktivní.
- Označte spolupracovníky nebo zainteresované strany pomocí polí „Lidé“ a proměňte individuální cíle v týmové úkoly, které můžete řešit společně.
- Stanovte si jasné termíny a sledujte svůj pokrok pomocí polí pro datum a pokrok, díky čemuž bude každý cíl snadno dosažitelný.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří milují gamifikovaný růst a chtějí, aby se jejich cíle staly součástí epické cesty za úrovněmi.
💡 Tip pro profesionály: Použijte panely ClickUp k sledování všech svých cílů SMART v jednom vizuálním centru. Zde se všechny vaše mise, statistiky, ukazatele pokroku a časové osy bitev spojují do jednoho výkonného zobrazení.
Ať už sledujete svůj osobní růst, XP návyky, týmové cíle nebo dlouhodobé boje s bossy, dashboardy sbírají data z celého vašeho pracovního prostoru a převádějí je do přehledných vizuálních přehledů.
Pomocí widgetů typu drag-and-drop můžete navrhnout plně personalizovaný dashboard ve stylu Solo Leveling:
- Widgety pro sledování postupu úkolů: Sledujte úkoly, které jste dokončili, co je ještě nevyřízené a co zaostává, jako v deníku misí, který se aktualizuje sám.
- Sledování času: Změřte, kolik času trávíte různými úkoly, což je ideální pro zjištění, kam směřuje (nebo uniká) vaše energie.
- Grafy sledování cílů: Vizualizujte své milníky, pruhy pokroku a oblouky úspěchů při přechodu od misí E-Rank k cílům S-Rank.
- Vlastní zprávy: Získejte hlubší vhled do svých produktivních vzorců. Můžete to považovat za skenování statistik výkonu po každém dungeon raidu.
7. Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp nabízí flexibilní strukturu, která vám pomůže vytvořit OKR na úrovni společnosti, oddělení, týmu i jednotlivce, přičemž všechny směřují k jednomu organizačnímu cíli.
Pro týmy, které mají rády herní přístup, se každý cíl jeví jako mise a každý klíčový výsledek se stává měřitelným pokrokem směrem k většímu úkolu. Zobrazení seznamu ukazuje všechny cíle a klíčové výsledky v přehledném rozložení, zatímco zobrazení tabule je transformuje do přetahovatelných karet úkolů. Zobrazení kalendáře znázorňuje termíny a milníky jako časovou osu nadcházejících bitev.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Využijte předem nahrané příklady OKR v oblasti marketingu, provozu, úspěchu a inženýrství, abyste mohli pracovat rychleji.
- Odesílejte nové OKR prostřednictvím formuláře pro odesílání OKR, který standardizuje záznamy napříč týmy.
- Sledujte stav OKR, trendy, přijetí a výkonnost oddělení prostřednictvím dynamického dashboardu.
- Synchronizujte aktualizace týmu automaticky, zatímco ClickUp přepočítává KPI a aktualizuje dashboardy v reálném čase.
- Sjednoťte cíle celé společnosti tím, že každému týmu a přispěvateli umožníte přidávat XP prostřednictvím jejich dokončených klíčových výsledků.
✅ Ideální pro: Organizace, které milují anime a potřebují škálovatelný pracovní postup OKR, aby propojily strategii společnosti s každodenním prováděním.
8. Šablona plánu výuky ClickUp College
Přáli jste si někdy, aby výuka byla organizovanější a zábavnější? S šablonou ClickUp Lesson Plan Template se každá lekce, kterou vytvoříte, a každý cíl, který definujete, jeví jako přidání nových dovedností a zlepšení vaší „úrovně pedagoga“, což vám pomůže postupně se vypracovat na učitele úrovně S.
V zobrazení seznamu jsou všechny vaše lekce jako aktivní úkoly, které čekají na výuku. Každá lekce popisuje své cíle, strukturu, materiály a záměry a poskytuje popis úkolu, který musí vaši studenti splnit. Když přepnete do zobrazení tabule, šablona používá rámec ADDIE: Analýza → Návrh → Vývoj → Implementace → Vyhodnocení.
Jak vaše lekce postupuje jednotlivými fázemi, přetahujete ji po tabuli, stejně jako při vylepšování dovednosti z „Zamčeno“ na „Probíhá“ a „Zvládnuto“. Šablona vám také umožňuje zobrazit lekce podle ročníků, jako jsou prváci, druháci, třeťáci a čtvrťáci, což usnadňuje orientaci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vyberte si strukturu své lekce, ať už se jedná o laboratoř, velkou třídu, malou skupinu nebo lekci vedenou týmem.
- Připojte hodnotící formuláře, abyste mohli měřit, jak dobře vaše lekce funguje ve třídě.
- Otevřete libovolnou lekční kartu a přidejte poznámky, kontrolní seznamy, přílohy a komentáře – vše, co potřebujete k neustálému vylepšování svého plánu.
✅ Ideální pro: Profesory a akademické koordinátory, kteří chtějí systém podobný hře, aby mohli organizovat své vysokoškolské lekce a udržovat každou fázi kurzu přehlednou a snadno spravovatelnou.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain je místo, kde je pocit Solo Leveling ještě silnější. Pokud má Jin-Woo k dispozici svou Stínovou armádu, v ClickUp máte ClickUp Brain. Je to váš výkonný pomocník s umělou inteligencí, který za vás zvládne těžkou práci, jako například:
- Vytvářejte seznamy úkolů pro své denní výzvy.
- Shrňte svůj pokrok v plnění cílů
- Zeptejte se, na co se zaměřit dál
- Identifikujte blokované úkoly nebo slabá místa ve vaší rutině.
- Proměňte poznámky z jednání nebo hlasové poznámky v praktické kroky.
- Rozdělte velké mise na malé úkoly během několika sekund.
9. Šablona životního plánu ClickUp
Šablona ClickUp Life Plan funguje jako váš osobní životní panel. Každý úkol, který přidáte, se stane misí a každý den se stane příležitostí k posunu na vyšší úroveň v různých oblastech vašeho života. Všechny vaše úkoly jsou seřazeny podle priority, takže snadno uvidíte, které mise mají nejvyšší prioritu, jako při výběru úrovně obtížnosti ve hře.
Dvě užitečná pole podporují váš pokrok. Pole „Oblast“ ukazuje, do které části vašeho života úkol patří, například finance, zdraví, kariéra, komunita, vztahy nebo cokoli jiného, co chcete zlepšit. Díky tomu máte pocit, že váš pokrok je záměrný, nikoli náhodný.
Druhým je pole „Accountability Partner“ (partner pro zodpovědnost), které vám umožňuje přiřadit někoho, kdo vás podporuje, například spolupracovníka, který vás udrží na správné cestě. Všechny vaše úkoly se zobrazují na Life Board (životní tabuli), kde můžete každý z nich otevřít, přidat poznámky, připojit soubory a upravit oblasti nebo priority, kdykoli je to potřeba.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Prohlédněte si své cíle v Board View, kde jsou jednotlivé karty seskupeny podle oblasti vašeho života nebo priority, jako jednoduchá vizuální mapa dovedností.
- Snadno vytvářejte nové úkoly kliknutím na „+Úkol“, napište, čeho chcete dosáhnout, vyberte oblast života, přidejte partnera, který vás bude kontrolovat, a uložte to.
- V horní části popisu napište svou životní vizi, hodnoty a cíle na jedno přehledné místo.
✅ Ideální pro: Každého, kdo chce přestat hádat, co má dělat dál, a místo toho se řídit stanoveným plánem pro osobní růst a dlouhodobé cíle.
⚡ Archiv šablon: Plánování života se stává nepřehledným, když jsou cíle, rutiny, priority a dlouhodobé vize roztříštěny na různých místech. Solidní systém plánování života vám pomůže udržet si přehled o tom, co je skutečně důležité, na co byste se měli zaměřit jako další a jak vás každá akce přibližuje k osobě, kterou se chcete stát.
Náš pečlivě sestavený seznam šablon pro plánování života vám to usnadní tím, že:
- Rozdělte své dlouhodobé cíle na jednoduché, zvládnutelné kroky.
- Pomohou vám zorganizovat různé oblasti vašeho života, jako je zdraví, finance, kariéra a vztahy.
- Udržujte své rutiny, priority a pokrok v souladu, abyste zůstali konzistentní.
10. Šablona osobní produktivity ClickUp
Šablona ClickUp Personal Productivity Template organizuje vaše reálné oblasti života do přehledných kategorií. Získáte záložky pro kontakty, cíle, zdroje, úkoly, nákupní seznamy, stránky deníku a poznámky.
Kontakty se stanou vašimi spojenci, cíle budou fungovat jako hlavní úkoly, zdroje jako knihy a kurzy se promění v předměty zvyšující XP a úkoly se zobrazí jako denní mise, které musíte splnit, abyste postoupili ve svém hodnosti.
Cíle v této šabloně nejsou jen vágními záměry. Každý z nich má priority, datum zahájení a ukončení, kategorie a propojené úkoly, které slouží jako menší mise vedoucí k boji s bossem. Když dokončíte úkol, cíl se skutečně posune vpřed.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Propojte zdroje s cíli, abyste urychlili svůj pokrok, například přiřazením XP položek ke schopnosti, kterou chcete vylepšit.
- V sekci Úkoly můžete spravovat každodenní návyky, administrativní práci, úkoly vyžadující hluboké soustředění a osobní mise, z nichž každá má svou vlastní prioritu.
- Sledujte své nákupy pomocí jednoduchého seznamu ve stylu inventáře, do kterého přidáváte položky, kategorizujete je, sledujete svůj rozpočet a přesouváte nákupy do sekce „Zakoupeno“.
- Ukládejte důležité kontakty, včetně přátel, rodiny a kolegů, s poznámkami a štítky.
- Použijte deník k zaznamenávání úspěchů, poučení, vděčnosti a myšlenek a vytvořte si tak prostor pro každodenní reflexi.
✅ Ideální pro: Zaneprázdněné profesionály, kteří chtějí systém produktivity, ve kterém jsou cíle a denní úkoly stejně uspokojivé jako postupování na vyšší úroveň v RPG.
Tipy, jak zůstat motivovaní s šablonami Solo Leveling
Dodržování jakéhokoli systému je snazší, když je pro vás přínosné a snadné.
Tyto tipy vám pomohou zůstat konzistentní a vytěžit maximum z pracovního postupu ve stylu Solo Leveling:
- Začněte s malými úkoly: Nabijte se energií malými, snadnými vítězstvími, než se pustíte do větších výzev.
- Stanovte jasná pravidla pro postup na vyšší úroveň: Definujte, kolik XP potřebujete k postupu na vyšší úroveň, aby byl pokrok vždy měřitelný.
- Využijte denní „hlavní úkol“: Zaměřte se každý den na jeden důležitý úkol, abyste se posunuli ve své cestě vpřed.
- Odměňte se, když postoupíte na vyšší úroveň: Každou novou úroveň považujte za úspěch, který stojí za oslavu.
- Vytvořte si sérii, kterou nebudete chtít přerušit: Vizuální série dělají konzistenci návykovou tím nejlepším způsobem.
- Sledujte statistiky, které jsou pro vás důležité: Vyberte si atributy, jako je soustředění, výdrž nebo disciplína, které vás skutečně motivují.
- Občas aktualizujte svůj design: Obnovení ikon nebo barev udržuje váš systém zajímavý i po delší době.
- Každý týden si zkontrolujte své úkoly: Odstraňte úkoly, které vás vyčerpávají, a přidejte úkoly, které odpovídají vašim aktuálním cílům.
📚 Číst více: Pokud hledáte inspiraci pro rutiny vhodné pro začátečníky, podívejte se na tyto příklady dobrých návyků a najděte návyky, které odpovídají vašemu systému úrovní.
Časté výzvy a jak je překonat
I ten nejlepší systém Solo Leveling může narazit na překážky. Zde je několik běžných problémů, s nimiž se lidé potýkají, a jednoduché způsoby, jak je vyřešit, aniž byste ztratili elán:
1. Ztráta motivace po několika dnech
✅ Řešení: Začněte s malými úkoly a nízkými požadavky na XP. Rychlé úspěchy budují sebevědomí a systém se tak hned jeví jako přínosný.
2. Přílišné komplikování systému
✅ Řešení: Nechte si pouze to, co skutečně používáte. Odstraňte zbytečné statistiky, pravidla nebo automatizace, které vás zpomalují.
3. Zapomenutí aktualizovat šablonu
✅ Řešení: Použijte připomenutí nebo automatizace v ClickUp, aby se vaše úkoly resetovaly automaticky bez manuálního zásahu.
4. Zaseknutí po několika dnech absence
✅ Řešení: Nespouštějte celý systém znovu. Prostě se vraťte zpět a považujte návrat nebo chybu za součást svého příběhu, jako epizodu comebacku.
5. Sledování příliš mnoha návyků najednou
✅ Řešení: Omezte aktivní úkoly na 3–5 klíčových návyků. Když se soustředíte na méně činností, váš návyk se stane jasnějším a snáze opakovatelným, což vede k skutečné konzistentnosti a dlouhodobému růstu.
6. Zapomenout, proč jste začali
✅ Řešení: Na svém dashboardu si pořiďte malý poznámkový blok, ve kterém si vysvětlíte své „proč“. Když vám klesne motivace, tato připomínka vás vrátí zpět.
7. Systém přestane fungovat, když se život stane příliš rušným
✅ Řešení: Přepněte do režimu minimálních úkolů. Stanovte si 1–2 nekompromisní návyky, abyste si udrželi tempo i během stresových období.
Váš systém Solo Leveling se stává silnějším díky ClickUp
Šablony Solo Leveling dělají produktivitu zábavnější tím, že proměňují vaše cíle a návyky v úkoly a XP. Zůstanete důslední, protože vaše denní rutina bude připomínat spíše hru než povinnost.
A jakmile tyto systémy začleníte do ClickUp, vše bude probíhat hladce. Získáte jasnější cíle, snadnější správu úkolů a chytřejší vedení.
Šablony ClickUp posouvají zážitek ze Solo Leveling ještě dále. Poskytují vám hotové rozvržení pro úkoly, cíle, dashboardy a denní systémy, takže nemusíte nic vytvářet od nuly. Za pár minut můžete začít vylepšovat svůj život.
Pokud jste připraveni vyzkoušet zábavnější způsob, jak zůstat konzistentní, nastavte si systém Solo Leveling v ClickUp a sledujte, jak rychle rostete. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!
