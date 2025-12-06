Personalizace událostí pomocí umělé inteligence: Jak poskytovat zážitky na míru

Pojďme si rozebrat vše, co potřebujete vědět o personalizaci událostí pomocí umělé inteligence.
Akce vždy byly o propojování lidí. Lidé se jich účastní, protože se chtějí naučit něco užitečného, potkat ty správné lidi nebo objevit nápady, které jim pomohou růst. Problémem je, že většina akcí stále působí dojmem, že všichni prožívají stejný zážitek, i když jejich cíle a motivace jsou velmi odlišné.
Výsledkem je zážitek, který vyhovuje některým účastníkům, ale pro mnoho jiných je irelevantní.
Personalizace událostí pomocí umělé inteligence tuto situaci mění. Místo toho, aby organizátoři doufali, že účastníci najdou přednášky, stánky nebo lidi, kteří jsou pro ně důležití, mohou jim pomoci nasměrovat je k významnějším zážitkům. K této změně dochází u virtuálních konferencí, veletrhů, interních firemních událostí a virtuálních setkání. Týmy chtějí poskytovat zážitky, které působí záměrně a užitečně, aniž by jim přidávaly další manuální práci.
Tento článek vysvětluje, co je personalizace událostí pomocí umělé inteligence, proč je důležitá a jak ji týmy mohou využít v průběhu celého životního cyklu události. Dozvíte se také, jak se ClickUp integruje do těchto pracovních postupů a jak vytvořit personalizovaný systém, který funguje pro události jakékoli velikosti.
Co je personalizace událostí pomocí umělé inteligence?
Personalizace událostí pomocí umělé inteligence je praxe přizpůsobování zážitků účastníků na základě údajů o jejich zájmech, chování a cílech. Namísto toho, aby všem poskytovala stejný program nebo doporučení, umělá inteligence pomáhá identifikovat, co by mohlo každého jednotlivce zajímat, a nabízí jim možnosti, které jsou pro ně relevantnější.
To se liší od typického zážitku z akce, kde všichni dostávají stejný program a propagační e-maily.
Tradiční programování považuje akci za jedinou cestu, kterou procházejí tisíce lidí stejným tempem. Personalizace však vytváří více cest. Účastník, který se akce účastní poprvé, může obdržet sadu doporučení vhodných pro začátečníky. Technický expert může dostat tipy na pokročilé semináře. Na druhou stranu, zkušený rozhodovací pracovník může vidět vybrané příležitosti k navazování kontaktů, které odpovídají jeho roli.
Účastníkům na tom záleží, protože jim to šetří čas a úsilí. Navíc takovéto řízené zážitky snižují stres z rozhodování, kam se vydat dál. Přidává se k tomu také prvek spokojenosti, protože konzumují obsah a setkávají se s lidmi, kteří jsou relevantní pro jejich cíle.
Ve světě, kde je pozornost omezená a rozvrhy nabité, je relevance silným motivátorem.
Výhody personalizace událostí pro organizátory a účastníky
Dopad personalizace přesahuje rámec pouhého pohodlí. Pro organizátory může znamenat zásadní změnu v zapojení účastníků do celé akce.
Více přizpůsobený program často vede k vyšší účasti na jednotlivých sekcích. Když lidé dostanou návrhy, které odpovídají jejich potřebám, je větší pravděpodobnost, že se akce zúčastní. To pomáhá omezit prázdné a přeplněné místnosti, což zlepšuje průběh akce. Organizátoři také mohou lépe pochopit, která témata jsou nejzajímavější, a přizpůsobit se tomu v reálném čase.
Personalizace má také vliv na kvalitu networkingu. Když jsou účastníci spojeni s kolegy, kteří mají podobné role nebo zájmy, konverzace se stávají produktivnějšími. Místo toho, aby bloudili kolem v naději, že najdou ten správný kontakt, dostávají cílená doporučení, která jim pomáhají lépe využít jejich čas.
Další oblastí, na kterou se zaměřujeme, je konzumace obsahu. Mnoho velkých konferencí nyní nabízí záznamy z jednotlivých sekcí nebo knihovny zdrojů. Když jsou tyto materiály po akci přizpůsobeny každému účastníkovi, zvyšuje se zapojení, protože obsah působí jako pečlivě vybraný, nikoli jako stejný obecný feed.
To vše v konečném důsledku vede k vyšší návratnosti investic. To znamená snížení marketingových ztrát, zvýšení spokojenosti účastníků a získání mnohem jasnějšího přehledu o tom, co fungovalo.
🎥 Podívejte se na tento pracovní postup pro akce založený na umělé inteligenci od ClickUp.
Jak AI podporuje personalizaci v průběhu celého životního cyklu akce
AI může jemně změnit rytmus akce.
Věnuje pozornost včasným signálům, učí se z toho, jak lidé procházejí zážitkem, a pomáhá organizátorům pochopit, co jejich publikum skutečně zajímá. Namísto toho, aby AI považovala akci za sérii nesouvislých momentů, vytváří kontinuitu. Podívejme se, jak:
AI pracuje tiše na pozadí
AI mění fungování akcí tím, že interpretuje signály, které za sebou účastníci zanechávají. Naslouchá drobným akcím, učí se z nich a přizpůsobuje zážitek tak, aby působil přirozeně. Neoznamuje se. Prostě pomáhá lidem získat z akce větší hodnotu s menším úsilím.
Organizátoři olympijských her v Paříži otestovali před zahájením her analýzu videa pomocí umělé inteligence na velkých koncertech, aby odhalili problémy, jako jsou návaly davu a opuštěné předměty. Tato technologie běží v kontrolní místnosti, nikoli jako funkce v přední části budovy, takže většina lidí si ani nevšimne, že pracuje na pozadí.
Začíná to malými signály
Před začátkem akce účastníci sdílejí informace o tom, co je zajímá. Odpovídají na několik otázek během registrace, procházejí webové stránky nebo klikají na přednášející, kteří je zajímají. Tyto drobné akce pomáhají systému vytvořit předběžné předpovědi. Tento proces připomíná způsob, jakým streamovací platformy začnou rozumět vašemu vkusu již po několika výběrech.
Začíná propojováním vzorců ještě před zahájením akce.
Jak se akce blíží, AI porovnává rané signály napříč tisíci účastníků. Odhaluje souvislosti, které by organizátorům mohly uniknout. Nástroje pro personalizaci marketingu založené na AI dokážou identifikovat trendy, například účastníky, kteří často prozkoumávají určitou hlavní přednášku a často upřednostňují krátké workshopy před dlouhými přednáškami. Tyto vzorce pomáhají organizátorům zasílat návrhy, které působí promyšleně, nikoli obecně.
Francouzské úřady analyzovaly vzorce z předchozích zkoušek, včetně koncertu Depeche Mode, aby předpověděly, na jaké druhy incidentů je třeba dávat pozor během olympijských her v Paříži. Tyto poznatky získané před akcí byly využity při plánování personálního obsazení, umístění kamer a pravidel pro výstrahy ještě před příjezdem davů.
Reaguje na změny v reálném čase během akce.
Jakmile akce začne, umělá inteligence se stává aktivnější. Věnuje pozornost tomu, co lidé skutečně dělají, nejen tomu, co uvedli při registraci. Přizpůsobuje se plným sálům, měnícím se zájmům a změnám programu na poslední chvíli. Pokud se nějaká sekce přeplní, systém může navrhnout alternativy. Pokud se skupina přiklání k určitému tématu, může upozornit na související sekce nebo stánky.
Imersivní show v The Sphere demonstrují, jak se AI vyvíjí z módního pojmu na funkční produkční nástroj. Skupiny U2 a Phish využily 16K obrazovku, haptická sedadla a prostorový zvuk k promítání vizuálních efektů a zvuku, které reagovaly na vystoupení v reálném čase, zatímco umělá inteligence pomáhala generovat a obnovovat velkoformátová média, jako je koláž Elvise a nová interpretace Čaroděje ze země Oz. Výsledkem je koncert, který působí dokonale koordinovaně, s obsahem, který by bylo nemožné dodat ručně v tomto měřítku.
Funguje i po skončení akce.
Po skončení akce vstupuje AI do fáze reflexe. Zhodnotí průběh akce z pohledu účastníků a identifikuje, co pro ně bylo nejdůležitější. To pomáhá vytvářet personalizované rekapitulace a vzdělávací cesty namísto univerzálních shrnutí. Organizátorům také poskytuje jasný přehled o tom, která témata měla největší ohlas, které formáty byly účinné a co lze pro příště vylepšit.
Na turnaji U.S. Open systém IBM využil sledovací data a interakce v oficiální aplikaci k vytvoření přizpůsobených 3D záznamů a chatovacího zážitku s využitím umělé inteligence. I několik prvních klepnutí a zobrazení zápasu pomáhá systému rozhodnout, které klipy a informace se mají zobrazit jako další.
Pokud se chcete vrátit a podívat se, kde míč dopadl, a sledovat jeho trajektorii, je to skvělý nástroj. ”
Po celou dobu trvání akce funguje AI jako tichý průvodce, který účastníkům pomáhá najít ty správné sekce, lidi a obsah. Pro organizátory se stává partnerem v zákulisí, který identifikuje trendy, omezuje dohady a umožňuje týmu rychleji reagovat na potřeby účastníků.
Případy použití a taktiky
Personalizace událostí pomocí umělé inteligence je nejúčinnější, když je spojena s jasnými a proveditelnými kroky.
Místo toho, aby personalizaci vnímali jako rozsáhlý systém, pomáhají nástroje AI rozdělit ji na praktické kroky, které podporují každou fázi cesty účastníka.
Před akcí
Vytvářejte zájmové skupiny, které působí lidsky, nikoli technicky
Organizátoři často shromažďují základní údaje o účastnících, ale málokdy je přemění na něco užitečného a využitelného.
Díky AI mohou týmy tyto detaily proměnit v jasné zájmové skupiny. Například při velké firemní akci lze zjistit, že existují skupiny, jako jsou začínající manažeři, aspirující lídři, vývojáři produktů nebo specialisté na zákaznickou zkušenost. Jakmile tyto skupiny existují, zbytek je už snazší. Každá skupina dostane vlastní komunikaci, návrhy obsahu a možnosti networkingu.
Proměňte obsah události v personalizované vzdělávací cesty
Po skončení akce mohou organizátoři pomocí AI sestavit malé sbírky nahrávek nebo článků, které odpovídají zájmům jednotlivých účastníků.
Místo obrovského množství odkazů účastník obdrží jednoduchou zprávu, například: „Zde je krátká knihovna založená na tom, co jste prozkoumali.“ Díky tomu působí shrnutí promyšleně a povzbuzuje více lidí k opětovnému prohlížení obsahu.
Během akce
Zlepšete networking pomocí účelových spojení
Místo toho, abyste lidi spojovali podle pracovních pozic, využijte jejich chování. Pokud někdo tráví čas prohlížením obsahu o udržitelnosti nebo efektivitě dodavatelského řetězce, AI mu může navrhnout lidi, kteří se zajímají o stejná témata.
Tyto shody působí přirozeně, protože odrážejí to, co účastník skutečně dělal, a ne to, co je uvedeno na jeho jmenovce.
Využijte behaviorální podněty, které respektují pozornost
Účastníci jsou během akcí zaplavováni upozorněními. Namísto plánování dlouhého seznamu připomínek může AI identifikovat nejvhodnější okamžiky pro zásah.
Vhodně načasovaný podnět může znít například takto: „Lidé, kterým se líbila relace, které jste právě navštívili, se scházejí k diskusi poblíž.“ To udržuje účastníky zapojené, aniž by je to přetěžovalo.
Podporujte vystavovatele kvalifikovanými doporučeními
Sponzoři mohou potřebovat další podporu, aby se dostali před správné publikum.
AI může pomoci tím, že účastníkům doporučí vystavovatele na základě jejich zájmů, místo aby se spoléhala na skenování vstupenek. Účastník, který si prohlédl několik produktových prezentací, může být nasměrován ke stánkům s relevantními ukázkami. Díky tomu jsou rozhovory produktivnější pro obě strany.
Po akci
Shromažďujte zpětnou vazbu, která odráží zkušenosti účastníků
Obecné průzkumy často vedou k povrchním odpovědím. Díky personalizaci mohou účastníci dostávat otázky související s jejich skutečnými zážitky. Například někdo, kdo se zúčastnil mnoha workshopů, může dostat otázky týkající se tempa a úrovně obtížnosti, zatímco někdo, kdo trávil čas v networkingových oblastech, může být dotázán na kvalitu svých setkání. Tyto cílené průzkumy zpětné vazby z akcí přinášejí bohatší poznatky.
Vytvářejte chytřejší přehledy nejdůležitějších momentů
Většina akcí zasílá dlouhé seznamy relací v naději, že si je účastníci sami roztřídí. Efektivnější taktikou je zdůraznit tři nebo čtyři relace, které skutečně odpovídají cílům dané osoby.
Například účastník zaměřený na kariérní růst může obdržet seznam workshopů o leadershipu, mentoringových kruhů a přednášek zajímavých řečníků. Tím se nezahltí. Naopak se odstraní rušivé vlivy, aby mohl rychleji rozhodovat.
Tyto taktiky pomáhají organizátorům personalizaci skutečně realizovat. Zaměřují se na malé, ale smysluplné vylepšení, která snižují zmatek, šetří čas a posilují celkový zážitek.
🌼 Přátelské připomenutí: Nástroje AI mohou profesionálům v oblasti pořádání akcí pomoci analyzovat data o účastnících, chování zákazníků a historická data, aby mohli přizpůsobit sdělení, předvídat preference a dokonce vytvářet příspěvky na sociálních médiích – postupujte však opatrně. S rostoucí výkonností technologie AI rostou i obavy o ochranu osobních údajů. Než začnete využívat strojové učení, zpracování přirozeného jazyka nebo prediktivní analytiku, ujistěte se, že máte jasný souhlas, zabezpečené zpracování všech údajů o zákaznících a přísnou kontrolu nad obsahem generovaným AI. Inteligentní personalizace je cenná – ale pouze tehdy, když zůstává chráněna důvěra zákazníků.
Nástroje AI umožňující personalizaci událostí
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní plánování a personalizaci událostí pomocí umělé inteligence)
Synchronizace personalizovaných údajů o událostech s vaším plánováním a realizací by neměla být složitá. Mezi seznamy účastníků, přizpůsobenými harmonogramy, segmentovanými e-maily a nekonečnými detaily se věci mohou rychle zkomplikovat.
ClickUp mění pravidla hry. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě se ClickUp stává velínem vašeho eventového týmu – propojuje všechny detaily, všechny týmy a všechny pracovní postupy na jednom místě.
Představte si následující situaci: Nastavíte svůj pracovní prostor pro akci pomocí aplikace ClickUp Events. Okamžitě můžete segmentovat účastníky – VIP, řečníky, běžné návštěvníky – a každé skupině přiřadit vlastní úkoly a pracovní postupy.
Nyní je čas automatizovat personalizovanou komunikaci. ClickUp Brain, vestavěný AI asistent v rámci pracovního prostoru, spolu s ClickUp Agents vám pomůže sepsat a odeslat e-maily na míru, generovat následné zprávy a dokonce shrnout zpětnou vazbu, takže každý účastník automaticky získá osobní přístup.
Potřebujete zapojit marketing? Zapojte ho pomocí ClickUp Marketing, který usnadňuje spolupráci v jednotném prostoru: přiřazujte úkoly, sdílejte zdroje a udržujte kampaně v chodu, a to vše bez opuštění ClickUp.
Od počáteční pozvánky až po následné kroky po akci je každý aspekt cesty účastníka spravován, sledován a personalizován v jednom jednotném pracovním prostoru. Jedná se o vaši komplexní platformu pro poskytování nezapomenutelných, personalizovaných zážitků z akcí v požadovaném rozsahu.
- Pomocí agentů AI můžete zasílat personalizované pozvánky, sledovat potvrzení účasti a automaticky přidělovat úkoly pro jednotlivé fáze akce.
- Automatizujte personalizovanou komunikaci, jako je odesílání e-mailů nebo oznámení ve Slacku, na základě odeslaných formulářů nebo segmentů účastníků pomocí integrace ClickUp.
- Automaticky označujte, třídějte a směrujte příchozí data (např. preference stravy nebo relací) pomocí vlastních polí a polí AI.
- Využijte ClickUp AI (Brain) k vytvoření přizpůsobených briefů, osnov a propagačních textů pro různé typy účastníků nebo marketingové kanály.
- Velké množství funkcí a možností přizpůsobení může pro nové uživatele představovat počáteční náročnost na učení.
- G2: 4,7/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
ClickUp je tak užitečný už jen jako seznam úkolů! Zpočátku jsem si byl jistý, že budu preferovat psané poznámky, ale je tak příjemné mít vše uspořádané podle svých preferencí a mít možnost měnit termíny a připojovat soubory k úkolům atd. Díky tomu, že je vše na jednom místě, se nic nezapomene. Celý systém je velmi uživatelsky přívětivý a funguje velmi dobře pro sdílení úkolů.
ClickUp je tak užitečný už jen jako seznam úkolů! Zpočátku jsem si byl jistý, že budu preferovat psané poznámky, ale je tak příjemné mít vše uspořádané podle svých preferencí a mít možnost měnit termíny a připojovat soubory k úkolům atd. Díky tomu, že je vše na jednom místě, se nic nezapomene. Celý systém je velmi uživatelsky přívětivý a funguje velmi dobře pro sdílení úkolů.
2. Bizzabo (nejlepší pro síťování účastníků a interakci v reálném čase pomocí umělé inteligence)
Společnost Bizzabo se profiluje jako komplexní operační systém pro zážitky z akcí, který se silně zaměřuje na to, aby každá akce působila osobně a hodnotně. Jejich umělá inteligence a nositelná technologie (jako Klik SmartBadges™) spolupracují, aby generovaly poznatky a usnadňovaly inteligentní propojení.
To znamená, že vaši účastníci se nejen dostaví, ale jsou také inteligentně spárováni se správnými lidmi a správnými sekcemi, což zvyšuje jejich spokojenost a prokazuje jasnou návratnost investic sponzorům.
- Využijte funkce AI pro párování a chat 1:1 k podpoře smysluplných, personalizovaných kontaktů mezi účastníky a sponzory.
- Využijte nositelnou technologii Klik SmartBadges™ k zaznamenávání údajů o zapojení v reálném čase, což organizátorům umožní personalizovat budoucí následné aktivity.
- Nabídněte pokročilou segmentaci e-mailů a inteligentní e-mailová pole, abyste zlepšili míru otevření a přizpůsobili komunikaci různým skupinám účastníků.
- Obsahuje Copilot, znalostního bota poháněného umělou inteligencí, který poskytuje okamžité, personalizované odpovědi na běžné otázky související s událostmi.
- Někteří uživatelé hlásí omezené možnosti přizpůsobení designu mikrowebů událostí, což brání vytvoření vysoce jedinečné estetiky značky.
- Může vyžadovat značný čas na implementaci a zaškolení ve srovnání s jednoduššími samoobslužnými nástroji pro akce.
- Ceny na míru
- G2: 4,3/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bizzabo?
Recenze uživatele říká:
Jednou z nejlepších vlastností Bizzabo je, že je velmi dobře navržen z hlediska uživatelské zkušenosti. Jsme schopni vytvářet a publikovat různé typy akcí, od našich velkých konferencí až po menší veřejné kurzy. Ti, kteří s našimi akcemi interagují, shledávají mikroweby a platformu snadno ovladatelnými – od získávání informací o našich akcích až po proces platby. Integrace s naším CRM systémem také není příliš obtížná, což nám umožňuje sledovat nákupy, pokud si to přejeme!
Jednou z nejlepších vlastností Bizzabo je, že je velmi dobře navržen z hlediska uživatelské zkušenosti. Jsme schopni vytvářet a publikovat různé typy akcí, od našich velkých konferencí až po menší veřejné kurzy. Ti, kteří s našimi akcemi interagují, shledávají mikroweby a platformu snadno ovladatelnými – od získávání informací o našich akcích až po proces platby. Integrace s naším CRM systémem také není příliš obtížná, což nám umožňuje sledovat nákupy, pokud si to přejeme!
3. HubSpot Marketing Hub (nejlepší pro personalizaci a automatizaci integrovanou do CRM)
HubSpot Marketing Hub je ideální volbou, pokud je vaše strategie událostí úzce propojena s vaším celkovým řízením vztahů se zákazníky (CRM) a marketingovými trychtýři.
Jelikož běží přímo na HubSpot CRM, využívá vaše stávající kontaktní údaje k poskytování neuvěřitelné personalizace. To vám umožňuje snadno vytvářet automatizované pracovní postupy, které zajistí, že každý e-mail, stránka a reklama, kterou účastník uvidí, bude dokonale přizpůsobena jeho jedinečnému chování a historii s vaší značkou nebo událostí.
- Vytvořte dynamická personalizační pole, která budou zobrazovat relevantní obsah na stránkách událostí a v e-mailech na základě známých údajů o účastnících.
- Využijte omni-kanálovou automatizaci marketingu k zasílání personalizovaných e-mailů, příspěvků na sociálních sítích a retargetingu reklam na základě chování účastníků.
- Využijte prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků k personalizaci priority následných kroků na základě zapojení účastníka na akci.
- Využijte systém Breeze založený na umělé inteligenci k urychlení tvorby obsahu a řešení dotazů zákazníků 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ceny se do značné míry odvíjejí od počtu marketingových kontaktů, což zvyšuje náklady s rostoucím počtem potenciálních zákazníků.
- Některé pokročilé funkce umělé inteligence a přizpůsobené reporty mohou vyžadovat použití nástrojů nebo doplňků třetích stran.
- Zdarma
- Začátečník: 20 $/měsíc
- Profesionální: 890 $/měsíc
- Podnik: 3 600 $/měsíc
- G2: 4,5/5 (více než 14 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Marketing Hub?
Recenze uživatele říká:
Oceňuji pohodlí, které mi nabízí HubSpot Marketing Hub, protože mi umožňuje hladce spravovat všechny moje marketingové aktivity na jedné platformě. Dostupné nástroje, zdroje a články jsou neocenitelné pro optimalizaci mých zkušeností, protože mi poskytují informace a pomoc přizpůsobené mým konkrétním marketingovým potřebám, jako je optimalizace výkonu e-mailů a vylepšení mé celkové marketingové strategie. Zejména webináře považuji za užitečné pro naučení se, jak lépe využívat HubSpot a porozumět novým funkcím. Díky integrovaným pracovním postupům, vstupním stránkám a funkcím blogu, spolu s integrací mé webové stránky do platformy, mohu efektivně spravovat všechny aspekty marketingu na jednom místě. Navíc významné pokroky v HubSpot Marketing Hub v průběhu let neustále zlepšovaly jeho použitelnost a funkčnost. Snadné počáteční nastavení, které usnadnil náš interní tým a podpora zástupců HubSpot, umožnilo hladký a bezproblémový přechod na tuto platformu, což zlepšilo naši celkovou zkušenost.
Oceňuji pohodlí, které mi nabízí HubSpot Marketing Hub, protože mi umožňuje hladce spravovat všechny moje marketingové aktivity na jedné platformě. Dostupné nástroje, zdroje a články jsou neocenitelné pro optimalizaci mých zkušeností, protože mi poskytují informace a pomoc přizpůsobené mým konkrétním marketingovým potřebám, jako je optimalizace výkonu e-mailů a vylepšení mé celkové marketingové strategie. Zejména webináře považuji za užitečné pro naučení se, jak lépe využívat HubSpot a porozumět novým funkcím. Díky integrovaným pracovním postupům, vstupním stránkám a funkcím blogu, spolu s integrací mé webové stránky do platformy, mohu efektivně spravovat všechny aspekty marketingu na jednom místě. Navíc významné pokroky v HubSpot Marketing Hub v průběhu let neustále zlepšovaly jeho použitelnost a funkčnost. Snadné počáteční nastavení, které usnadnil náš interní tým a podpora zástupců HubSpot, umožnilo hladký a bezproblémový přechod na tuto platformu, což zlepšilo naši celkovou zkušenost.
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který usnadňuje personalizaci událostí a zvyšuje její dopad. Díky hluboké integraci se seznamy účastníků, e-maily, formuláři pro zpětnou vazbu a marketingovými nástroji shromažďuje Brain MAX všechna data o vašich událostech na jednom místě.
Pomocí funkce převodu řeči na text můžete rychle zaznamenat preference účastníků, speciální požadavky nebo poznámky a Brain MAX využívá několik předních modelů umělé inteligence k analýze těchto informací, segmentaci publika a navrhování zážitků na míru pro každého účastníka.
Může vám také pomoci automatizovat personalizovanou komunikaci, doporučovat programové bloky a dokonce označovat VIP hosty nebo osoby se zvláštním zájmem, aby se každý účastník cítil oceněný a zapojený.
4. Dynamic Yield (nejlepší pro čistě algoritmická doporučení relací a obsahu)
Dynamic Yield je skutečným specialistou na optimalizaci zážitků, který využívá výkonné algoritmy hlubokého učení k předpovídání a personalizaci každého digitálního kontaktního bodu.
Pro organizátory akcí to znamená, že účastníkům můžete nabídnout algoritmická doporučení ohledně dalšího programu, kterého by se měli zúčastnit, nejvhodnějšího řečníka, se kterým by se měli setkat, nebo obsahu, který by si měli stáhnout, a to vše na základě jejich aktuální aktivity. Vaše platforma pro akce se tak promění v neustále optimalizovaný, personalizovaný doporučovací engine.
Nejlepší funkce Dynamic Yield
- Pomocí hlubokého učení algoritmicky předvídejte zájmy účastníků a doporučujte jim další relevantní sekci, řečníka nebo produkt.
- Poskytujte pokročilou segmentaci návštěvníků na základě psychografických faktorů, chování v reálném čase a historie nákupů.
- Využijte multivariantní A/B testování ve všech digitálních kontaktních bodech k neustálé optimalizaci obsahu a personalizaci nabídky.
- Podporujte nasazení v rámci všech kanálů, což umožňuje použít stejná pravidla personalizace na webu, v mobilní aplikaci i v e-mailech.
Omezení dynamického výnosu
- Platforma je navržena pro podniky a vyžaduje vysoké roční závazky, což ji činí nedostupnou pro menší organizace.
- Proces implementace může být poměrně technicky náročný a vyžaduje značné technické zdroje.
Ceny Dynamic Yield
- Počáteční úroveň: ~2 917 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dynamic Yield
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Dynamic Yield?
Recenze uživatele říká:
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují poskytovat působivé, datově řízené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek. Funkce testování a optimalizace, včetně A/B a multivariantního testování, byly klíčové pro neustálé zlepšování, zatímco hladká integrace s naší technologickou platformou zjednodušuje pracovní postupy. Tým podpory Dynamic Yield je výjimečný a poskytuje proaktivní poradenství, které umožňuje našim týmům sebevědomě inovovat. Celkově se jedná o neocenitelný nástroj pro škálování personalizace a dosahování měřitelných výsledků.
Dynamic Yield je špičková personalizační platforma, která výrazně rozšířila naše personalizační úsilí napříč několika značkami. Její robustní segmentační a cílovací nástroje nám umožňují poskytovat působivé, datově řízené kampaně na webu, v mobilních zařízeních a e-mailech, čímž vytváříme plynulý omnichannelový zážitek. Funkce testování a optimalizace, včetně A/B a multivariantního testování, byly klíčové pro neustálé zlepšování, zatímco hladká integrace s naší technologickou platformou zjednodušuje pracovní postupy. Tým podpory Dynamic Yield je výjimečný a poskytuje proaktivní poradenství, které umožňuje našim týmům sebevědomě inovovat. Celkově se jedná o neocenitelný nástroj pro škálování personalizace a dosahování měřitelných výsledků.
Jak implementovat personalizované pracovní postupy pro akce
Rozptýlenost práce je jedním z hlavních důvodů, proč personalizace selhává.
Informace o účastnících jsou uloženy v registračním nástroji. Obsah je uložen ve sdílených discích. Různé varianty e-mailů jsou uloženy v marketingové platformě. Aktualizace od řečníků přicházejí do Slacku. Poznámky se ztrácejí v tabulkách. Když jsou informace roztříštěny mezi různé nástroje a kanály, týmy nakonec reagují namísto plánování a personalizace se stává mozaikou úkolů na poslední chvíli.
Organizátoři akcí potřebují spolehlivý systém, který konsoliduje údaje o účastnících, produkci obsahu, materiály kampaně, přidělování úkolů a sledování výkonu do jediného organizovaného systému. Výsledkem je personalizační pracovní postup, který je předvídatelný, opakovatelný a mnohem snáze škálovatelný.
Níže je uvedeno, jak mohou týmy organizující akce tuto funkci nastavit a proč vytváří skutečnou provozní hodnotu.
Soustřeďte všechny úkoly související s personalizací do jednoho pracovního prostoru
Když je personalizace roztříštěná, týmy ztrácejí hodiny hledáním informací nebo opětovným potvrzováním detailů.
Strukturovaný pracovní prostor pro účastníky může zahrnovat:
• Databáze profilů, která sleduje zájmy, cíle, preference a chování • Vlastní pole, která odrážejí témata vaší akce nebo segmentační potřeby • Seznamy aktivit před akcí, během akce a po akci • Složky pro obsah, kampaně a materiály k jednotlivým sekcím
ClickUp poskytuje týmům jediný zdroj informací, díky čemuž všichni pracují na stejném základě. Namísto přepínání mezi tabulkami, vlákny ve Slacku a exporty registrací umožňuje celému týmu vidět kompletní plán personalizace na jednom místě. Tím se omezuje duplicitní práce a snižuje počet chyb způsobených zastaralými nebo nesourodými informacemi.
Výhody: Méně nedorozumění, rychlejší plánování a konzistentnější zážitek pro účastníky.
Vytvářejte obsahové kanály, které drží krok s personalizovanými zprávami
Personalizace má dominový efekt na týmy zabývající se obsahem.
Obecný program může vyžadovat pouze jednu sadu e-mailů, ale personalizovaný program může vyžadovat desítky variant. Bez strukturovaného pracovního postupu zpomalují zpoždění obsahu celou strategii personalizace.
Díky pipeline obsahu mohou týmy produkovat tento objem bez vyhoření. Nástroje jako ClickUp Tasks mohou v tomto případě pomoci zajistit, aby:
• Každý prvek má jasný status, jako je návrh, revize, schválení nebo naplánování. • Autoři, designéři a recenzenti spolupracují na stejném úkolu. • Informace o řečnících, výzkumné poznámky a briefingy zůstávají připojeny k obsahu. • Závislosti zabraňují tomu, aby se věci posunuly dál, než jsou připraveny.
Pokud tedy určitý segment potřebuje vlastní sekci nebo novou zprávu pro konkrétní zájmovou skupinu, systém tuto žádost hladce vyřídí.
Hodnota: Týmy zodpovědné za obsah zůstávají organizované a personalizace se nikdy nezastaví kvůli překážkám.
Automatizujte segmentaci účastníků, aby týmy nemusely provádět ruční třídění
Ruční segmentace je jednou z největších příčin rozšiřování pracovního rozsahu. Někdo exportuje seznam, filtruje ho, odešle ho marketingu, znovu ho upraví, nahraje do jiného nástroje a pak se snaží vše aktualizovat, když přijdou nové registrace.
Segmentace může probíhat na pozadí prostřednictvím automatizací v ClickUp a AI agentů:
- Když účastník vybere téma nebo cíl, ClickUp Agent jej může automaticky označit.
- Když někdo projeví zájem o více relací, agent jej může přiřadit do segmentu.
- Když přijdou nové registrace, funkce jako AI Assign a AI Prioritize je mohou nasměrovat do správných seznamů.
To znamená, že týmy již nemusí trávit hodiny tříděním jmen nebo opravováním nesprávných seznamů. Místo toho mohou vytvářet pracovní postupy, ve kterých se segmentace aktualizuje sama a automaticky spouští správné úkoly nebo obsah.
Hodnota: Rychlejší personalizace, méně chyb a více času na smysluplnou práci.
Využijte ClickUp AI k urychlení personalizovaných pracovních postupů díky rychlým informacím a přizpůsobené pomoci
Personalizační pracovní postupy zahrnují mnoho pohyblivých částí. Pozvánky, připomenutí, následné kroky, upozornění na relace a shrnutí po akci vyžadují několik verzí přizpůsobených různým cílovým skupinám.
ClickUp AI pomáhá týmům rychle připravit tyto části:
• Shrnutí pro účastníky na základě jejich zájmů nebo chování • Anotace nejdůležitějších bodů jednotlivých sekcí • Návrhy e-mailů pro každý segment • Následné zprávy přizpůsobené tomu, co účastník na akci dělal
Čím více segmentů podporujete, tím více času ušetříte. Podívejte se, jak to funguje!
Hodnota: Rychlejší tvorba obsahu bez ztráty kvality.
Sledujte výkon personalizace v reálném čase pomocí přizpůsobených dashboardů
Jakmile se personalizace spustí, týmy potřebují vědět, co funguje a co je třeba upravit. Vaše týmy potřebují jasný přehled o:
• Které segmenty jsou nejzajímavější • Které obsahové prvky se používají • Která doporučení relací přitahují nejvíce kliknutí • Kde účastníci opouštějí akci • Která témata získávají na popularitě
Dashboardy ClickUp vám pomohou tyto informace rychleji zachytit a týmům umožní rychle reagovat. Pokud jedna skupina ignoruje networkingové akce, organizátoři mohou upravit sdělení. Nebo pokud je v kurzu něco jiného, týmy mohou upozornit na související sekce.
Hodnota: Personalizace se každým dnem stává chytřejší, protože týmy mohou reagovat na živá data, místo aby čekaly na průzkumy po skončení akce.
Začněte s hotovými šablonami ClickUp vytvořenými pro týmy organizující akce
Vytvoření personalizačního rámce od nuly je náročný úkol. Zde je sada nástrojů, díky nimž můžete své pracovní postupy zprovoznit rychleji:
Šablona ClickUp pro marketing událostí
Naplánujte propagaci své akce z jednoho organizovaného centra pomocí šablony ClickUp Event Marketing Template. Naplánujte příspěvky na sociálních sítích, e-mailové kampaně, materiály pro řečníky a termíny, a poté sledujte pokrok, jak váš tým vytváří, kontroluje a spouští každý kus obsahu.
📖 Číst více: Software pro plánování akcí, který vše zjednodušuje
Šablona pro sledování kampaní ClickUp
Získejte přehled o všech svých kampaních pomocí šablony ClickUp Campaign Tracking Template. Porovnávejte výkonnost, sledujte tempo napříč kanály a synchronizujte vlastníky, termíny a výsledky, aniž byste museli pracovat s několika tabulkami.
Šablona marketingového plánu události ClickUp
Vytvořte kompletní marketingovou strategii pro událost během několika minut pomocí šablony marketingového plánu události ClickUp. Stanovte cíle, definujte publikum, nastíňte klíčová sdělení a strukturovejte svůj propagační časový plán, aby celý váš tým pracoval podle stejného scénáře.
Výzvy a etika v personalizaci událostí pomocí umělé inteligence
|Výzva
|Jak to vypadá v reálných událostech
|Etické aspekty
|Jak se s tím mohou týmy organizující akce vypořádat
|Sběr správných údajů o účastnících
|Týmy shromažďují příliš mnoho nebo příliš málo dat, případně jsou informace roztříštěny mezi registračními nástroji, aplikacemi a tabulkami.
|Účastníci by měli vědět, jaké údaje se shromažďují a proč.
|Komunikujte jasně o používání dat, sbírejte pouze to, co je nutné, a ukládejte je v jednom bezpečném systému.
|Ochrana soukromí účastníků
|Sledování polohy, údaje o chování nebo preference v oblasti networkingu jsou zaznamenávány bez dostatečné transparentnosti.
|Účastníci by měli mít kontrolu nad viditelností svých údajů a možností přihlášení.
|Nabízejte jasné možnosti přihlášení, umožněte účastníkům spravovat viditelnost a vyhněte se skrytému shromažďování dat.
|Zaujatost v doporučeních
|Určité skupiny dostávají na základě neúplných vzorců výraznější návrhy relací nebo možnosti navazování kontaktů.
|Systémy umělé inteligence by neměly lidi nespravedlivě ovlivňovat ani omezovat jejich možnosti.
|Projděte si definice segmentů, otestujte výstupy napříč různými profily a zapojte lidi do dohledu.
|Nadměrné zacílení a únava účastníků
|Účastníci dostávají příliš mnoho oznámení nebo příliš konkrétní návrhy, které vnímají jako rušivé.
|Účastníci by se neměli cítit sledováni nebo pod tlakem.
|Omezte oznámení, upřednostněte relevanci a umožněte účastníkům upravit nastavení personalizace.
|Nesprávná interpretace signálů chování
|Účastník omylem klikne na téma, přihlásí se do relace kvůli pohodlí nebo odejde dříve kvůli kolizi termínů.
|Účastníci by neměli být vázáni na nepřesné profily.
|Kombinujte signály chování s vlastními zájmy a umožněte účastníkům kdykoli aktualizovat své preference.
|Vyvážení potřeb sponzorů a pohodlí účastníků
|Doporučení vystavovatelů působí příliš komerčně nebo nutí účastníky k prodejním rozhovorům, o které nestáli.
|Účastníci by měli mít kontrolu nad interakcemi se sponzory.
|Jasně označujte sponzorované návrhy a vyhněte se vynucování interakcí.
|Zajištění transparentnosti v oblasti personalizace
|Účastníci nevědí, proč dostávají určité doporučení.
|Lidé mají právo pochopit, jak personalizace funguje.
|Poskytujte jednoduchá vysvětlení, jako například „Navrhujeme, protože jste projevili zájem o…“.
|Zachování přístupnosti a spravedlnosti
|Personalizace zvýhodňuje účastníky, kteří upřednostňují digitální technologie, zatímco ostatní přicházejí o doporučení.
|AI by měla zlepšovat přístup, nikoli prohlubovat rozdíly
|Nabízejte tištěné souhrny, pomoc na místě a alternativní způsoby, jak získat doporučení.
|Vyhněte se závislosti na automatizovaných rozhodnutích
|Týmy se při segmentaci, propagaci obsahu nebo propojování zcela spoléhají na algoritmy.
|Lidé by měli zůstat zodpovědní za kritická rozhodnutí.
|Udržujte lidi v obraze, zejména pokud jde o VIP hosty, různorodé skupiny nebo citlivá témata.
|Odpovědné nakládání s daty po skončení akce
|Týmy ukládají chování účastníků dlouho po skončení akce bez jasných pravidel pro uchovávání údajů.
|Účastníci by měli mít kontrolu nad tím, jak dlouho jsou data uchovávána.
|Nastavte lhůty pro uchovávání údajů, anonymizujte stará data a umožněte účastníkům požádat o jejich smazání.
Personalizujte své akce pomocí ClickUp AI
Personalizované akce již nejsou příjemným překvapením. Účastníci očekávají zážitky, které jsou relevantní pro jejich cíle, snadno navigovatelné a stojí za čas, který jim věnují. Umělá inteligence dává týmům organizátorů akcí možnost poskytovat tyto zážitky ve velkém měřítku, ale pouze pokud je práce v zákulisí organizovaná, konzistentní a propojená.
Právě v tomto ohledu ClickUp přináší významný rozdíl. Personalizace závisí na čistých datech, rychlé produkci obsahu, koordinovaných týmech a schopnosti přizpůsobit se změnám v chování účastníků. ClickUp vše toto spojuje na jednom místě. Týmy mohou vytvářet databáze profilů, plánovat segmentované kampaně, spravovat obsahové kanály, automatizovat opakující se úkoly a sledovat výkon v reálném čase. Vše je soustředěno v jednom systému, což znamená méně mezer, méně chyb a plynulejší, záměrnější průběh akce pro účastníky.
Výsledkem je akce, která působí spíše promyšleně než transakčně. Účastníci objevují obsah, který odpovídá jejich zájmům. Vystavovatelé vedou lepší rozhovory. Organizátoři získávají jasnější přehled. A celý zážitek probíhá s menším manuálním úsilím.
✅ Vyzkoušejte ClickUp a zažijte rozdíl ještě dnes!
Často kladené otázky
Shromažďujte pouze informace, které vám pomohou přizpůsobit zážitek účastníků. Obvykle se jedná o zájmy, pracovní pozici, preference ohledně jednotlivých sekcí, požadavky na přístupnost a signály chování, jako jsou prohlížené témata nebo uložené sekce. Vyhněte se shromažďování zbytečných detailů a jasně vysvětlete, jak budou data použita.
Ano. Když účastníci dostávají obsah a doporučení, které odpovídají jejich cílům, navštěvují více relací, více se zapojují a vykazují vyšší spokojenost. Výhody to má i pro vystavovatele, protože doporučení jim pomáhají spojit se s účastníky, kteří mají o jejich řešení skutečný zájem.
Kombinujte vlastní deklarované zájmy s signály chování, prověřujte doporučení napříč různými skupinami účastníků a zapojujte lidi do klíčových rozhodnutí. Týmy by měly pravidelně testovat návrhy, aby se ujistily, že nezvýhodňují konkrétní role, odvětví nebo demografické skupiny.
Rozhodně. Menší akce často zaznamenávají ještě větší zlepšení, protože účastníci dostávají pokyny, které jim pomáhají co nejlépe využít omezený počet sezení nebo kratší program. Jednoduché taktiky, jako jsou přizpůsobené programy nebo segmentované e-maily, mohou mít významný dopad i bez složitých systémů.
Aktualizujte doporučení vždy, když se změní chování účastníků. Může to být po přihlášení do relace, přidání položky do záložek nebo aktivitě v aplikaci akce. Aktualizace v reálném čase pomáhají účastníkům objevovat relace a zážitky, které odpovídají jejich měnícím se zájmům v průběhu akce.