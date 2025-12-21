11 nejlepších alternativ Attio, které můžete vyzkoušet v roce [rok]

Počátky budování firmy jsou dost chaotické i bez toho, aby váš CRM systém přispíval k tomuto chaosu. Nahrajete své potenciální zákazníky, nastavíte několik polí, zapojíte svůj tým... a pak se něco pokazí. Sloupec se nesynchronizuje, pole se nedá přejmenovat nebo polovina vašich dat zmizí do složky, kterou jste určitě nevytvořili.
Pokud jste během této fáze vyzkoušeli Attio, možná se s tímto problémem ztotožníte.
Pokud se správa zákaznických dat ve vašem CRM systému stává složitější než v tabulkovém procesoru, je to znamení, že je čas začít hledat alternativy Attio.
V tomto blogovém příspěvku jsme sestavili seznam alternativ Attio s jejich silnými a slabými stránkami, cenami a informacemi o tom, pro koho jsou nejvhodnější. Pojďme na to! 🔭
Proč zvolit alternativy Attio?
Mnoho uživatelů Attio hlásí potíže při implementaci CRM, včetně pomalejšího zapracování, narušení pracovních postupů a omezení přizpůsobení.
Podívejme se na některé běžné důvody, proč týmy hledají alternativy Attio:
- Nespolehlivé nahrávání a zpracování dat: Nedaří se spolehlivě nahrávat a zpracovávat data o potenciálních zákaznících (ani v rámci limitů účtu), což vede k chybějícím záznamům, ignorovaným atributům a ztrátě času během náročných pracovních postupů.
- Omezená flexibilita atributů systémových objektů: Základní atributy, jako jsou společnosti, lidé a další, nelze přejmenovat, což omezuje zlepšování prodejního procesu pro týmy s specializovanými nebo netradičními pracovními postupy.
- Chybějící jazyková podpora pro klíčové funkce AI: Přepis hovorů, obohacování a další funkce založené na AI v současné době nepodporují francouzštinu, což nutí vícejazyčné týmy spravovat tyto úkoly ručně.
- Nedostatečná hloubka pod rozhraním: Někteří uživatelé mají pocit, že Attio má sice uživatelsky přívětivé rozhraní, ale postrádá základní funkce CRM, jako je AI, modelování dat nebo pokročilá analytika a automatizace
- Mezery v důležitých integracích: Chybějící propojení s více nástroji, jako je Amplitude, může vytvářet překážky pro týmy zaměřené na produkty nebo data, které se spoléhají na plynulé analytické pracovní postupy.
🧠 Zajímavost: Moderní CRM má dva průkopníky: Roberta a Kate Kestnbaumovy, kteří v 80. letech zavedli „databázový marketing“. Bylo to poprvé, kdy byly informace o zákaznících uloženy digitálně pro cílené oslovení.
11 alternativ Attio v kostce
Zde je srovnání těchto CRM softwarů:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy všech velikostí, které potřebují jednotné řízení práce, přizpůsobitelné pipeline a propojenou spolupráci napříč projekty.
|Integrované CRM s přizpůsobitelnými pipeline, vlastními poli, cíli, poznatky založenými na umělé inteligenci s ClickUp Brain, automatizací aktualizací fází a připomenutí, chatem v reálném čase, spoluprací na dokumentech, vyhledáváním v podniku a vizuálními dashboardy.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|HubSpot CRM
|Prodejní a marketingové týmy, které potřebují sdílená data, automatizaci příchozích dat a sledování životního cyklu zákazníků.
|Vícekanálová komunikace s Live Chatem a chatboty, AI lead scoring, časová osa aktivit s automatickou synchronizací e-mailů/hovorů/záznamů, e-mailové šablony, sekvence, CMS a automatizace marketingu prostřednictvím doplňkových hubů, AI Content Writer.
|Zdarma; placené tarify od 50 $/uživatel/měsíc
|Folk
|Týmy zaměřené na vztahy, které spravují pipeline lidí, vřelé kontakty a lehké CRM workflows.
|Inteligentní a magická pole pro personalizované zapojení, automatizované kampaně a sekvence, sdílené seznamy kontaktů a poznámky, zachycení jedním kliknutím z LinkedIn/Gmail/prohlížeče
|Placené tarify od 25 $/uživatel/měsíc
|Pipedrive
|Prodejní týmy využívající vizuální pipeline, správu obchodů a pracovní postupy založené na aktivitách
|AI Sales Assistant, přizpůsobitelné pipeline, webové formuláře a chatboty, plánování kalendáře, mobilní aplikace, sledování aktivit, synchronizace e-mailů a kalendáře
|Placené tarify začínají na 19 $/uživatel/měsíc.
|Affinity
|Síťově řízené týmy, jako jsou venture kapitálové společnosti a investiční firmy, které se spoléhají na kontakty a informace o vztazích.
|AI Notetaker, mapování vztahů, odvozené spojení, obohacené údaje o kontaktech/společnostech, pole vzorců pro vlastní výpočty, místa pro spolupracovníky
|Placené tarify začínají na 2 000 $/uživatel/rok.
|Bigin by Zoho CRM
|Malé podniky a freelancerové, kteří potřebují jednoduché a efektivní pipeline
|Integrovaná telefonie, WhatsApp/SMS/sociální kanály, přizpůsobitelné pipeline, mobilní aplikace, automatizace založená na fázích, vizuální dashboardy, řízení přístupu na základě rolí a auditní protokoly.
|Zdarma; placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|Capsule CRM
|Samostatní uživatelé a malé týmy, které chtějí jednoduchý nástroj pro správu kontaktů a prodeje
|Profily lidí a organizací, stopy pro automatizované sekvence úkolů, Kanban pipeline, reporty o prodeji a aktivitách, organizace kontaktů prostřednictvím rozšíření Magical.
|Zdarma; placené tarify od 21 $/uživatel/měsíc
|Salesflare
|Týmy, které chtějí automatizovaný sběr dat a minimální ruční zadávání
|Automatické obohacování dat z e-mailů/kalendářů/sociálních profilů, pipeline s funkcí drag-and-drop, sledování interakcí, e-mailové sekvence, AI lead scoring a upozornění Hotness.
|Placené tarify začínají na 39 $/uživatel/měsíc.
|EngageBay
|Týmy s omezeným rozpočtem, které chtějí CRM + automatizaci marketingu + servisní nástroje v jednom systému
|Plánování schůzek, vstupní stránky a vyskakovací okna, segmentace a bodování, Power Dialer a nahrávání hovorů, pipeline s funkcí drag-and-drop, multimodulové reporty, ticketing a live chat.
|Zdarma; placené tarify od 14,99 $/uživatel/měsíc
|Keap
|Služby založené na automatizovaných následných činnostech a pracovních postupech s klienty
|Segmentace na základě tagů, automatizované cesty, integrované fakturace a platby, platební formuláře, časové osy aktivit a AI Content Assistant.
|Ceny na míru
|monday. com
|Jednotlivci a týmy, kteří potřebují přizpůsobitelné pracovní postupy na flexibilním pracovním operačním systému
|Vizuální tabule, sledování pipeline, sdílené schránky, hladká integrace s Google Workspace a Outlookem, souhrny časové osy AI, spouštěče automatizace, dashboardy pro prognózy
|Zdarma; placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
👀 Přátelská rada: Ne všechny prodejní pipeline jsou stejné. Přizpůsobte fáze své pipeline tak, aby odpovídaly vašemu prodejnímu procesu – typické fáze například zahrnují kvalifikaci potenciálních zákazníků → úvodní hovor → zaslání nabídky → vyjednávání → uzavření/ztráta. Podívejte se na tyto bezplatné šablony prodejní pipeline a začněte rychle budovat tu svou.
Nejlepší alternativy Attio, které můžete použít
Každý z nástrojů v tomto seznamu nabízí vlastní přístup ke správě zákaznických dat, onboardingu klientů, sledování pipeline a podpoře prodejních nebo CS týmů:
1. ClickUp (nejlepší jednotná platforma pro CRM, projekty a spolupráci)
Moderní řízení vztahů se zákazníky znamená sledování obchodů prostřednictvím komplexních prodejních pipeline a automatizaci následných workflow. Vyžaduje koordinaci mezi marketingovými a prodejními týmy, dokumentování interakcí se zákazníky a udržování jediného zdroje pravdivých informací o každém vztahu.
Pokud váš CRM systém funguje odděleně od místa, kde váš tým spravuje projekty, ukládá dokumentaci zákazníků a koordinuje práci, musíte neustále přepínat mezi nástroji, abyste získali ucelený přehled.
Vstupte do ClickUp!
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Funguje jako výkonný CRM systém pro prodej i kompletní platforma pro správu práce. Vaše prodejní pipeline, údaje o zákaznících, automatizace marketingu a prodejní operace fungují společně s aktuální prací, kterou váš tým vykonává, aby těmto zákazníkům poskytoval služby.
ClickUp eliminuje všechny formy rozptýlení práce a poskytuje 100% kontext, ať jste kdekoli. Správa pipeline je přímo propojena s realizací projektů. Konverzace se zákazníky jsou propojeny s podpůrnými tikety a požadavky na produkty. Automatizace prodeje spouští pracovní postupy v celé vaší organizaci, nejen v rámci samostatného nástroje CRM.
CRM v ClickUp nabízí mnohem více, takže se na to podívejme blíže:
Organizujte a stanovujte priority práce bez námahy
Úkoly ClickUp jsou ústředním bodem vašeho pracovního prostoru a poskytují vám flexibilní strukturu pro centralizaci kontextu. Každý úkol může představovat potenciálního zákazníka, obchod, aktivitu, následnou akci nebo žádost o podporu, což vám poskytuje přehled o tom, co vyžaduje pozornost a kdo je za to zodpovědný.
Díky funkcím ClickUp Custom Statuses, přiřazeným úkolům, termínům, kontrolním seznamům a automatizaci prodeje může váš tým proměnit každou interakci v jasné další kroky.
Využívejte vlastní pole ClickUp k transformaci úkolů na bohaté a dynamické záznamy CRM. Můžete například vytvořit:
- Hodnota obchodu (měna) pro sledování očekávaných výnosů pro každou příležitost
- Zdroj potenciálního zákazníka (rozevírací seznam) pro kategorizaci původu každého potenciálního zákazníka (webový formulář, doporučení, událost atd. )
- Pravděpodobnost uzavření (v procentech) pro spolehlivé předpovídání stavu pipeline pomocí skóre spolehlivosti
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte péči o potenciální zákazníky a sledování kampaní integrací platforem jako Gmail, HubSpot nebo MailChimp s ClickUp. Spouštějte automatické e-mailové sekvence, když potenciální zákazník vstoupí do určité fáze (např. když se potenciální zákazník přesune do fáze „Zájemce“, pošlete mu případovou studii). Ukládejte e-mailové interakce do úkolů ClickUp, abyste k nim měli snadný přístup.
Okamžitě optimalizujte své pipeline
ClickUp Brain, asistent platformy využívající umělou inteligenci, aktivně snižuje vaše pracovní zatížení. Je plně kontextový, což znamená, že rozumí vašim úkolům, dokumentům, minulým konverzacím a aktivitám týmu, aby vám mohl poskytnout odpovědi.
Jeho funkce pro správu projektů umožňují kontrolovat pipeline, odhalovat překážky, psát aktualizace a dokonce navrhovat další kroky pro obchody nebo kampaně.
Pokud se například obchod za týden neposunul, ClickUp Brain jej označí, vypracuje návrh následných kroků a aktualizuje přehled pipeline. Můžete jej také požádat, aby připravil stručný přehled před dalším prodejním standupem.
Zde je několik příkladů:
- Shrňte všechny obchody, které se za posledních sedm dní neposunuly, a navrhněte další kroky.
- Napište následnou zprávu pro potenciální zákazníky ve fázi „Vyjednávání“, kteří tento týden neodpověděli.
- Napište aktualizaci stavu kampaně pro první čtvrtletí na základě nedávné činnosti týmu.
A pokud jste v oblasti AI v prodeji nováčkem nebo máte pocit, že většina rad týkajících se AI je jen humbuk, toto video je pro vás to pravé. Podívejme se podrobně na to, jak používat AI v prodeji: konkrétní nástroje, pokyny a šablony, které fungují pro prodejní týmy, jako je ten váš.
Automatizujte opakující se práce pomocí automatizací
ClickUp Automations zvládá předvídatelné, opakující se části vašeho workflow pomocí jednoduchých vlastních spouštěčů, které nastavíte. Například když je nový lead označen jako „Kvalifikovaný“, automaticky přiřadí úkol zástupci, přidá značku „Vysoká priorita“ a přesune jej do další fáze.
Zde je několik příkladů automatizací, které můžete nastavit:
- Přesuňte nové potenciální zákazníky do správné fáze
- Automaticky informujte svůj tým, když hodnota obchodu překročí určitou hranici.
- Udržujte staré obchody viditelné (pokud úkol nebyl aktualizován po dobu pěti dnů)
Jak AI agenti posilují prodejní zástupce
AI agenti pro prodej jsou jako tajná zbraň ve vaší výbavě, díky níž se váš tým může soustředit na budování vztahů a strategii.
Zde jsou typy agentů, které můžete nastavit:
- Lead Scoring Agents: Rychle vyhodnoťte a upřednostněte potenciální zákazníky na základě datových analýz.
- Komunikační boti: Spravujte počáteční interakce se zákazníky nebo následné kroky.
- Agenti pro analýzu dat: Shromažďujte a zpracovávejte čísla, abyste získali praktické poznatky.
- Agenti pro sledování a analýzu konkurence: Sledujte tržní trendy a výkonnost konkurence.
- Plánovací agenti: Koordinujte schůzky a spravujte svůj kalendář bez námahy.
Sledujte výkonnost a KPI na první pohled
Dashboardy v reálném čase poskytují jasný přehled o prodejních výsledcích, postupu obchodů a zapojení zákazníků. Pomocí widgetů pro vytváření reportů můžete sledovat klíčové metriky a identifikovat úzká místa, než ovlivní obchodní výsledky.
Dashboardy ClickUp poskytují přehled o výkonu vašeho prodejního pipeline v reálném čase.
Můžete si vytvořit vlastní dashboard, který se stane živým velitelským centrem vašeho týmu, a to pomocí těchto karet:
- Sloupcový nebo trychtýřový graf pro hodnotu obchodu podle fáze
- Výsečový graf pro rozdělení stavu potenciálních zákazníků
- Vypočítaná karta pro předpokládané výnosy
- Seznam karet pro nadcházející obnovení
- Karta pro sledování času pro dobu odezvy na e-maily
Můžete také sledovat délku prodejního cyklu, náladu zákazníků, alokaci zdrojů, rizikové obchody a marketingovou atribuci.
💡 Tip pro profesionály: Využijte zobrazení Seznam, Tabule, Tabulka a Bílá tabule k vizualizaci svých CRM dat způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu. Pomocí sloupců Vztahy propojte kontakty s účty a obchodními příležitostmi, čímž zajistíte plynulou navigaci a aktualizace.
Pomocí šablon rychle nastavte svůj první CRM systém.
Využijte šablonu ClickUp CRM jako výchozí bod pro správu kontaktů, obchodů a úkolů ve vašem prodejním pipeline. Nabízí 22 vlastních stavů, jako jsou Potřebuje schválení, Kvalifikováno a Naplánováno, což vám umožní přesně sledovat průběh obchodu a pokrok zákazníka.
Navíc vám osm vlastních polí, jako jsou Typ položky CRM, Jméno kontaktu a Pracovní pozice, pomůže zaznamenat podrobné údaje o kontaktech a obchodech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitá spolupráce: Centralizujte jednání o obchodech, sdílejte aktualizace a udržujte každou zprávu přímo propojenou s prací, kterou podporuje, pomocí ClickUp Chat.
- Centralizujte dokumentaci: Vytvářejte živé příručky, briefy pro klienty a interní znalostní báze, které zůstávají propojené s úkoly a pracovními postupy v ClickUp Docs.
- Rychlé hledání odpovědí: Prohledávejte všechny úkoly, dokumenty, komentáře a připojené aplikace a najděte přesně ty informace, které potřebujete, během několika sekund pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Automatizujte následné kroky: Nechte autonomní agenty ClickUp AI monitorovat pipeline, provádět akce a udržovat práci v chodu bez ručního zásahu.
- Vytvářejte propracovaný obsah: Využijte umělou inteligenci k pořizování poznámek, psaní e-mailů, návrhů, zpráv a shrnutí přizpůsobených vaší roli a kontextu projektu pomocí nástroje ClickUp Brain AI Writer for Work.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro uživatele obtížné si zvyknout.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
Nejvíce se mi líbí, jak moc mohu vše centralizovat na jednom místě: úkoly, dokumenty, diskuse, termíny a přehledy pro různé projekty a týmy. Hierarchie (pracovní prostory → prostory → složky → seznamy → úkoly), vlastní pole a zobrazení (seznam, tabule, Ganttův diagram atd.) mi umožňují přizpůsobit ClickUp velmi odlišným pracovním postupům, aniž bych potřeboval samostatné nástroje. Je také skvělý pro spolupráci: komentáře, přiřazené komentáře, kontrolní seznamy a automatizace usnadňují sledování toho, kdo co dělá, a udržují komplexní projekty pod kontrolou.
💡 Tip pro profesionály: Obchodní manažeři by neměli muset ručně sestavovat zprávy nebo prohledávat záznamy CRM, aby pochopili stav obchodů nebo výkonnost týmu. ClickUp BrainGPT poskytuje okamžité odpovědi o stavu pipeline, interakcích se zákazníky a trendech v prodeji na základě všech vašich CRM dat.
Zde je návod:
- Prohledávejte všechny kontaktní body se zákazníky: Najděte konkrétní konverzace se zákazníky, smluvní podmínky nebo minulé závazky okamžitě pomocí vyhledávání v obchodech, úkolech, e-mailech, poznámkách z jednání a dokumentech.
- Okamžité informace o pipeline bez ručního reportingu: Zeptejte se BrainGPT: „Které obchody jsou v tomto čtvrtletí ohroženy?“ a získejte okamžité odpovědi na základě skutečných fází obchodů, záznamů aktivit a termínů uzavření ve vašem pracovním prostoru.
- Hlasem ovládané aktualizace CRM na cestách: Použijte funkci Talk to Text k zaznamenávání hovorů se zákazníky, aktualizaci fází obchodů nebo přidávání poznámek po schůzkách s klienty během jízdy autem nebo mezi schůzkami.
- Vyberte si správný model AI pro různé úkoly: BrainGPT nabízí několik modelů LLM, takže můžete použít Claude pro psaní personalizovaných e-mailů, ChatGPT pro analýzu obchodních vzorců nebo jiné modely pro konkrétní prodejní úkoly.
2. HubSpot CRM (nejlepší pro sladění prodeje a marketingu ve velkém měřítku)
HubSpot je vhodný pro týmy, které chtějí, aby jejich marketing, prodej a služby fungovaly. Začněte s bezplatným CRM, které pokrývá základní funkce: kontakty, obchody, e-maily a formuláře, a poté přidejte další funkce, pouze pokud je potřebujete. Navíc můžete vytvořit sdílenou databázi CRM, která zajistí, že všichni budou pracovat se stejnými informacemi o zákaznících.
Platforma je postavena na inboundovém přístupu, takže přirozeně podporuje obsahově orientovanou péči o potenciální zákazníky, jednoduchou automatizaci a organizované následné kroky. A pokud se vaše potřeby změní, můžete přidat Huby pro automatizaci marketingu, prodejní sekvence, ticketing, znalostní báze, synchronizaci dat nebo dokonce funkce CMS.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Zaujměte návštěvníky webových stránek pomocí živého chatu a chatbotů, které zachycují informace o potenciálních zákaznících.
- Využijte hodnocení potenciálních zákazníků a inteligentní analýzy založené na umělé inteligenci k prioritizaci potenciálních zákazníků na základě jejich zapojení.
- Udržujte přehlednou komunikaci pomocí časových os aktivit, které automaticky zaznamenávají e-maily, hovory, schůzky a poznámky v softwaru pro správu zákaznické databáze.
- Využijte AI Content Writer pro rychlou tvorbu obsahu pro marketingové materiály.
Omezení HubSpot CRM
- Některé funkce nejsou dostatečně flexibilní a přizpůsobitelné; například fonty můžete přidávat pouze v případě, že máte technické znalosti.
- Navrhování e-mailů v rámci platformy není uživatelsky přívětivé, na rozdíl od alternativ HubSpot.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Profesionální: 50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Zde je názor recenzenta G2:
Líbí se mi, jak HubSpot Marketing Hub slouží jako náš jediný zdroj informací a hladce se integruje jako naše CRM i marketingová platforma. Umožňuje mi efektivně spravovat marketingové kampaně, segmenty, zprávy a e-maily, což ho činí nepostradatelným v každodenním provozu... Některá omezení se projeví až s růstem firmy. Například škálování dynamického obsahu nebo vytváření složitých víceúrovňových pracovních postupů může být rychle nepraktické...
Líbí se mi, jak HubSpot Marketing Hub slouží jako náš jediný zdroj informací a hladce se integruje jako naše CRM i marketingová platforma. Umožňuje mi efektivně spravovat marketingové kampaně, segmenty, zprávy a e-maily, což ho činí nepostradatelným v každodenním provozu... Některá omezení se projeví až s růstem firmy. Například škálování dynamického obsahu nebo vytváření složitých víceúrovňových pracovních postupů může být rychle nepraktické...
📮 ClickUp Insight: 16 % respondentů chce provozovat malou firmu jako součást svého portfolia, ale v současné době to dělá pouze 7 %.
Strach z toho, že budete muset vše zvládnout sami, je jedním z mnoha důvodů, které lidi často brzdí.
Pokud jste samostatný zakladatel, ClickUp Brain GPT vám bude sloužit jako obchodní partner. Požádejte jej, aby upřednostnil prodejní příležitosti, navrhl e-maily pro oslovení zákazníků nebo sledoval zásoby, zatímco vaši agenti AI se postarají o rutinní práci.
Všechny úkoly, od marketingu vašich služeb až po vyřizování objednávek, lze spravovat pomocí pracovních postupů založených na umělé inteligenci, což vám umožní soustředit se na rozvoj vašeho podnikání, nikoli pouze na jeho provoz.
3. Folk (nejlepší pro týmy zaměřené na vztahy, které spravují vřelé kontakty)
Folk je lehký, na vztazích založený kolaborativní CRM systém určený pro jednotlivce a malé týmy, které hledají snadný a flexibilní způsob správy lidí. Využívá přístup ve stylu tabulkového procesoru, který je známý z nástrojů jako Airtable nebo Notion, a usnadňuje tak organizaci kontaktů, pipeline a projektů.
Platforma centralizuje všechny typy vztahů: zákazníky, kandidáty, partnery, investory a spolupracovníky. Tímto způsobem funguje stejně dobře pro nábor a fundraising jako pro prodej. Díky zachycení kontaktů jedním kliknutím z LinkedIn, Gmailu a prohlížeče Folk snižuje tření při budování a obohacování vaší sítě.
Nejlepší funkce
- Upřednostňujte potenciální zákazníky pomocí Smart Fields a Magic Fields využívajících umělou inteligenci, které hodnotí potenciální zákazníky.
- Pomocí automatizovaných sekvencí a kampaní můžete odesílat personalizované hromadné zprávy s návrhy obsahu generovanými umělou inteligencí.
- Sdílejte seznamy kontaktů, poznámky a časové osy interakcí, abyste svému týmu poskytli přehled o konverzacích a zabránili duplicitnímu oslovování.
Omezení
- Postrádá pokročilé funkce pro reporting a automatizaci, které nabízejí jiné alternativy Folk CRM.
- LinkedIn DM nelze integrovat do platformy.
Ceny pro jednotlivce
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Premium: 50 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 100 $/měsíc na uživatele a více
Hodnocení a recenze uživatelů
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají o Folk skuteční uživatelé?
Přímo z recenze:
Líbí se mi, že Folk CRM není komplikované. Je plynulé, nabízí integrace a přizpůsobitelné funkce, které usnadňují každodenní provoz... Integrace s LinkedInem může být někdy nestabilní, ale to se dá očekávat vzhledem k tomu, jak tvrdě se LinkedIn snaží blokovat třetí strany, zejména ty menší, jako je Folk...
Líbí se mi, že Folk CRM není komplikované. Je plynulé, nabízí integrace a přizpůsobitelné funkce, které usnadňují každodenní provoz... Integrace s LinkedInem může být někdy nestabilní, ale to se dá očekávat vzhledem k tomu, jak tvrdě se LinkedIn snaží blokovat třetí strany, zejména ty menší, jako je Folk...
🔍 Věděli jste? Zajímavým předchůdcem CRM (alespoň pro milovníky historie) byl Farley File, který vedl James Farley, volební manažer amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Jednalo se o podrobný soubor osobních a politických údajů o lidech, se kterými se FDR setkal, včetně dat narození, podrobností o rodině a dalších informací. To pomohlo FDR působit jako člověk, který má velmi „blízký vztah“ k lidem.
💡 Tip pro profesionály: Než přizpůsobíte fáze v novém CRM, ověřte logiku kvalifikace potenciálních zákazníků pomocí rámce BANT (rozpočet, pravomoc, potřeba, časový harmonogram). Tím zabráníte přeplněným pipeline a zajistíte, že vaše CRM sleduje to, na čem opravdu záleží.
4. Pipedrive (nejlepší pro prodejní týmy, které se spoléhají na vizuální pipeline a sledování obchodů)
Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které je postaveno na vizuálních pipelinech, které pomáhají obchodním zástupcům udržet dynamiku obchodů. Nesnaží se být platformou typu „vše v jednom“, ale místo toho se zaměřuje na to, co obchodní zástupci potřebují, včetně přehledných tabulek obchodů, jasných dalších kroků a lehké automatizace, která eliminuje administrativní práci.
Díky pipeline ve stylu kanbanu lze snadno přetahovat obchody mezi jednotlivými fázemi, odhalovat úzká místa a udržovat zdravý funnel na první pohled – přístup, který vychází z filozofie „vytvořeno prodejci“. Platforma zahrnuje základní funkce, jako jsou přizpůsobitelné pipeline, správa kontaktů, sledování aktivit, synchronizace e-mailů a kalendáře a robustní mobilní aplikace pro prodej na cestách.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Nasadit AI Sales Assistant k označení pozastavených obchodů, získání doporučených akcí a zpracování opakujících se úkolů.
- Získejte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobených webových formulářů a chatbotů.
- Plánujte schůzky pomocí integrace kalendáře, včetně plánování podle principu round robin.
Omezení Pipedrive
- Chybí automatizace pro upozornění přidělených osob při přidělování úkolů.
- Na rozdíl od alternativ Pipedrive je obtížné vytvořit vícestupňové podmíněné pracovní postupy.
Ceny Pipedrive
- Lite: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 64 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Jeden recenzent řekl:
Oceňuji Pipedrive za jeho vynikající uživatelské rozhraní, které výrazně zvyšuje použitelnost a činí interakci plynulou a intuitivní. Snadný přístup z různých zařízení, jako jsou telefony a počítače, spolu s cloudovým charakterem usnadňuje plynulý provoz bez ohledu na umístění. Nelíbí se mi způsob, jakým Pipedrive zpracovává více obchodů pro stejný projekt. Je náročné tyto obchody snadno oddělit, aby se zabránilo duplicitám.
Oceňuji Pipedrive za jeho vynikající uživatelské rozhraní, které výrazně zvyšuje použitelnost a činí interakci plynulou a intuitivní. Snadný přístup z různých zařízení, jako jsou telefony a počítače, spolu s cloudovým charakterem usnadňuje plynulý provoz bez ohledu na umístění. Nelíbí se mi způsob, jakým Pipedrive zpracovává více obchodů pro stejný projekt. Je náročné tyto obchody snadno oddělit, aby se zabránilo duplicitám.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro zaškolování zaměstnanců
5. Affinity (nejlepší pro správu obchodů založených na sítích a vztahové inteligence)
Affinity je přizpůsobeno pro týmy, které se silně spoléhají na sítě a vřelé představení, jako jsou venture kapitálové firmy, investiční týmy a deal desky. Automaticky zaznamenává každý e-mail a událost v kalendáři, aby vytvořilo živou mapu toho, kdo koho zná, a poskytlo tak vašemu týmu přehled o nejsilnějších spojeních.
Tato platforma obohacuje vaše kontakty a záznamy o společnostech o aktuální data, včetně změn pracovních pozic, informací o organizaci a dalších údajů. Důležité je, že Affinity zobrazuje cesty pro vřelé seznámení a automaticky zvýrazňuje interní spojení s klíčovými zainteresovanými stranami, což může týmům pomoci urychlit uzavření obchodů.
Nejlepší funkce Affinity
- Zaznamenávejte a transformujte diskuse z jednání do poznámek pomocí aplikace Affinity Notetaker využívající umělou inteligenci.
- Kvantifikujte svou síť pomocí Smart Relationship Mapping a Inferred Connections .
- Spolupracujte se svým týmem a externími partnery pomocí Collaborator Seats.
- Provádějte vlastní výpočty napříč datovými sadami v Affinity Lists pomocí Formula Fields .
Omezení Affinity
- Žádná přímá integrace s LinkedIn
- Špatné funkce správy dokumentů, které se nepřipojují k existujícím nástrojům ve vašem technologickém stacku
Ceny podle afinity
- Základní: 2 000 $/rok na uživatele
- Rozsah: 2 300 $/rok na uživatele
- Pokročilá verze: 2 700 $/rok na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Affinity
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (nedostatek recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Affinity?
Zde je recenze z G2:
Je vytvořen speciálně pro použití venture investory. Velmi dobře se integruje s vaším e-mailem a kalendářem. Funkce pro pořizování poznámek a rané AI funkce fungují velmi dobře. Mobilní aplikace není příliš užitečná. Funkce vyhledávání potřebuje další vylepšení.
Je vytvořen speciálně pro použití venture investory. Velmi dobře se integruje s vaším e-mailem a kalendářem. Funkce pro pořizování poznámek a rané AI funkce fungují velmi dobře. Mobilní aplikace není příliš užitečná. Funkce vyhledávání potřebuje další vylepšení.
🧠 Zajímavost: Před několika lety, s nástupem Web 2.0 a sociálních médií, se objevil nový paradigmat nazývaný Social CRM (nebo CRM 2. 0). Ten umožňuje společnostem integrovat sociální kanály (jako Facebook, Twitter) do své CRM strategie.
6. Bigin od Zoho CRM (nejlepší pro malé podniky, které potřebují zefektivnit své procesy)
Bigin je určen pro malé podniky, freelancery a mikroteams, které chtějí intuitivní CRM bez zbytečné složitosti. Podporuje více přizpůsobitelných pipeline, takže můžete sledovat různé typy zákaznických cest (prodej, onboardování, podpora atd.).
Navíc vám platforma umožňuje spouštět automatizace založené na fázích. Když se tak obchod dostane do určité fáze, můžete automaticky odesílat e-maily, vytvářet úkoly nebo přehodnocovat pole. Pomocí podporovaných poskytovatelů můžete přímo z CRM provádět a sledovat hovory prostřednictvím služby PhoneBridge od Zoho.
Nejlepší funkce Bigin
- Zapojte zákazníky pomocí integrované telefonie, WhatsApp, SMS a sociálních médií.
- Využijte jeho mobilní přístup s aplikacemi pro iOS a Android, aby váš tým mohl mít přehled o svém časovém harmonogramu odkudkoli.
- Vytvářejte vizuální přehledy a podrobné zprávy o prodejních výsledcích, fázích pipeline a aktivitách týmu.
- Chraňte citlivé informace pomocí řízení přístupu na základě rolí, auditních protokolů a bezpečného zpracování dat (podpora GDPR, SSO a vícefaktorové autentizace).
Omezení Bigin
- Omezená integrace s aplikacemi třetích stran, které nejsou součástí sady Zoho.
- Chybí flexibilita v automatizačních spouštěčích a řídicích panelech.
Ceny Bigin
- Zdarma
- Express: 9 $/měsíc na uživatele
- Premier: 15 $/měsíc na uživatele
- Bigin 360: 21 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bigin
- G2: 4,6/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Biginu?
Postřehy od uživatele:
Bigin by Zoho CRM nabízí přehledné, intuitivní a nenáročné CRM řešení – ideální pro malé a rostoucí týmy. Zobrazení pipeline usnadňuje sledování obchodů a mobilní aplikace zajišťuje přístup ke všem informacím i na cestách. Bigin je sice skvělý svou jednoduchostí, ale mohl by nabídnout několik pokročilejších možností reportování a přizpůsobení workflow. Integrace s nástroji třetích stran mimo sadu Zoho je poněkud omezená.
Bigin by Zoho CRM nabízí přehledné, intuitivní a nenáročné CRM řešení – ideální pro malé a rostoucí týmy. Zobrazení pipeline usnadňuje sledování obchodů a mobilní aplikace zajišťuje přístup ke všem informacím i na cestách. Bigin je sice skvělý svou jednoduchostí, ale mohl by nabídnout několik pokročilejších možností reportování a přizpůsobení workflow. Integrace s nástroji třetích stran mimo sadu Zoho je poněkud omezená.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro psaní e-mailů pro profesionály a marketéry
7. Capsule CRM (nejlepší pro samostatné uživatele a malé týmy)
Capsule CRM je určen pro malé a střední podniky, které potřebují spolehlivý a uživatelsky přívětivý systém pro správu kontaktů, úkolů a prodejních příležitostí. Na straně kontaktů vám umožňuje ukládat podrobné profily, jako jsou jména, podrobnosti o společnosti, poznámky a dokonce i odkazy na sociální sítě, a automaticky obohacuje profily o další informace.
Správa pipeline je vizuální a flexibilní. Můžete přetahovat obchody mezi fázemi na Kanban tabuli, nastavit více pipeline, aby odrážely různé prodejní procesy (např. nové obchody vs. upsell), a sledovat hodnoty obchodů a zapojení zákazníků.
Kromě toho nabízí spolehlivé funkce pro vytváření reportů, které zahrnují různé reporty o prodeji a aktivitách (zisky/ztráty, růst pipeline, průměrná velikost obchodu), které můžete filtrovat podle data, uživatelů nebo týmů.
Nejlepší funkce Capsule CRM
- Spravujte prodejní příležitosti na kartách Lidé a Organizace pomocí snadného importu, značkování a zaznamenávání aktivit.
- Automatizujte rutinní prodejní a projektové úkoly pomocí Tracks, které umožňují postupnou aktivaci úkolů.
- Zachyťte kontakty automaticky z LinkedIn, WhatsApp, Gmailu a Outlooku pomocí rozšíření prohlížeče Capsule „Magical“.
Omezení Capsule CRM
- Mobilní aplikace je pomalá, má málo funkcí a je neohrabaná.
- K propojení s dalšími nástroji ve vašem technologickém stacku budete muset použít software třetí strany, jako je Zapier; chybí integrace se systémy jako APTEM, Survey Monkey a Force 24.
Ceny Capsule CRM
- Zdarma
- Starter: 21 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Capsule CRM
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Capsule CRM?
Pohled na Capsule CRM:
Oceňuji, jak Capsule CRM pomáhá udržovat podrobné záznamy o konverzacích a příležitostech se zákazníky a potenciálními zákazníky. Jednoduchost Capsule CRM považuji za jeho vynikající vlastnost; funguje bez zbytečných komplikací. Všiml jsem si, že Capsule CRM má mnoho funkcí, které pravděpodobně nepoužívám. Bylo by užitečné mít k dispozici výuková videa, abych se naučil, jak tyto další funkce efektivně využívat.
Oceňuji, jak Capsule CRM pomáhá udržovat podrobné záznamy o konverzacích a příležitostech se zákazníky a potenciálními zákazníky. Jednoduchost Capsule CRM považuji za jeho vynikající vlastnost; funguje bez zbytečných komplikací. Všiml jsem si, že Capsule CRM má mnoho funkcí, které pravděpodobně nepoužívám. Bylo by užitečné mít k dispozici výuková videa, abych se naučil, jak tyto další funkce efektivně využívat.
📖 Přečtěte si také: Šablony e-mailů pro bezplatné zaškolení (pro klienty nebo zaměstnance)
8. Salesflare (nejlepší pro automatizované sběr dat a automatické aktualizace)
Salesflare je určen pro týmy, které nesnášejí ruční zadávání dat (a je to vidět!). Platforma automaticky načítá kontaktní údaje z e-mailů, schůzek v kalendáři, podpisů, sociálních profilů a dokonce i návštěv webových stránek. To ji činí obzvláště atraktivní pro B2B společnosti, kde je kontext a historie vztahů zásadní.
Díky vizuálnímu pipeline je snadné spravovat obchody, zatímco automatizace se postará o opakující se práce: upomínky, přesuny mezi fázemi a e-mailové sekvence. Sledování interakcí Salesflare ukazuje, kdo otevřel vaše e-maily, klikl na odkazy a navštívil váš web. Pomáhá vám tak vylepšit vaše kampaně.
Nejlepší funkce Salesflare
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí drag-and-drop prodejního pipeline.
- Automatizujte následné pracovní postupy pomocí e-mailových sekvencí, které odesílají personalizované, vícestupňové kampaně spouštěné na základě chování.
- Využijte AI-řízené hodnocení potenciálních zákazníků a upozornění na nejžhavější příležitosti k určení priorit mezi potenciálními zákazníky.
Omezení Salesflare
- Chybí automatizace pro odesílání dokumentů přímo do CRM a nenabízí funkce pro reporting a dashboard.
- Omezené nativní integrace, což znamená, že musíte spoléhat na Zapier.
Ceny Salesflare
- Růst: 39 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 64 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 124 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesflare
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesflare?
Co řekl uživatel G2:
Oceňuji schopnost Salesflare načítat data z e-mailů, kalendářů, sociálních médií a telefonních záznamů, což mi šetří spoustu času, protože nemusím provádět ruční aktualizace... Salesflare může být pro velmi velké podniky nebo týmy poněkud omezený. Je vhodný především pro malé a střední podniky a rád bych, aby byl použitelný i ve velkých podnicích.
Oceňuji schopnost Salesflare načítat data z e-mailů, kalendářů, sociálních médií a telefonních záznamů, což mi šetří spoustu času, protože nemusím provádět ruční aktualizace... Salesflare může být pro velmi velké podniky nebo týmy poněkud omezený. Je vhodný především pro malé a střední podniky a rád bych, aby byl použitelný i ve velkých podnicích.
🔍 Věděli jste, že... Nejstarší formou „CRM“ byl doslova Rolodex. Jednalo se o otočné kolo s kartami, na kterém obchodníci ukládali údaje o zákaznících. Vynalezli ho Arnold Neustadter a Hildaur Neilsen z americké společnosti Zephyr v roce 1956.
📖 Přečtěte si také: Salesflare vs. ClickUp
9. EngageBay (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem, které potřebují integrované nástroje pro prodej a marketing)
EngageBay nabízí sadu nástrojů pro CRM, automatizaci marketingu, prodejní pipeline a zákaznickou podporu. V oblasti marketingu zahrnuje vizuální pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky, segmentaci, bodování a multikanálové kampaně. Můžete vytvářet cílené sekvence, které reagují na chování zákazníků, což umožňuje i malým týmům provádět sofistikovanou automatizaci.
Na druhou stranu, jeho prodejní CRM nabízí potrubí typu drag-and-drop, podrobné profily kontaktů, plánování schůzek a integrovanou telefonii. Platforma také podporuje interakce se zákazníky v reálném čase prostřednictvím živého chatu, webových formulářů a ticketů podpory, které se všechny ukládají do jednoho záznamu o zákazníkovi.
Nejlepší funkce EngageBay
- Plánujte schůzky a automatizujte správu kalendáře pomocí personalizovaných odkazů na schůzky a sdílení kalendáře v rámci celého týmu.
- Získejte a rozvíjejte potenciální zákazníky pomocí přizpůsobitelných vstupních stránek, webových formulářů a inteligentních vyskakovacích oken.
- Integrujte telefonii s Power Dialer, nahráváním hovorů a přehledem hovorů v reálném čase.
- Zjistěte, které kanály přinášejí konverze, jak se vyvíjejí potenciální zákazníci a kde dochází k úzkým hrdelům, a to díky multimodulovému reportingu.
Omezení EngageBay
- Uživatelé si stěžují, že mobilní aplikace postrádá funkce dostupné v desktopové verzi.
- Chybí specializované integrace a funkce pro reporting v oblasti náboru zaměstnanců.
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Růst: 64,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 119,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o EngageBay?
Od recenzenta G2:
Každý den dostáváme velké množství dotazů od studentů a jejich správa bývala dříve poměrně chaotická. S EngageBay je vše přehledně uspořádáno – potenciální zákazníci, e-maily, formuláře a připomenutí jsou na jednom místě. Automatizace jsou pro nás obzvláště užitečné... Ocenil bych, kdyby zprávy obsahovaly více podrobností, které by lépe podporovaly vzdělávací potřeby, jako je sledování, které skupiny měly vyšší konverzní poměry, nebo monitorování pokroku studentů v přijímacím cyklu.
Každý den dostáváme velké množství dotazů od studentů a jejich správa bývala dříve poměrně chaotická. S EngageBay je vše přehledně uspořádáno – potenciální zákazníci, e-maily, formuláře a připomenutí jsou na jednom místě. Automatizace jsou pro nás obzvláště užitečné... Ocenil bych, kdyby zprávy obsahovaly více podrobností, které by lépe podporovaly vzdělávací potřeby, jako je sledování, které skupiny měly vyšší konverzní poměry, nebo monitorování pokroku studentů v přijímacím cyklu.
🔍 Věděli jste? V roce 1993 Tom Siebel opustil společnost Oracle a založil společnost Siebel Systems, která se stala průkopníkem v oblasti „automatizace prodejních sil“ (SFA), včetně sledování potenciálních zákazníků, automatizace prodejních úkolů a správy pipeline.
📖 Přečtěte si také: EngageBay CRM vs. ClickUp
10. Keap (nejlepší pro podniky poskytující služby, které využívají automatizované sledování)
Keap (dříve Infusionsoft) je přizpůsoben pro malé podniky, živnostníky a poskytovatele služeb. Platforma shromažďuje kontakty, e-mailový marketing, faktury, schůzky a platby. Kromě toho můžete zajistit správu klientů prostřednictvím integrované synchronizace e-mailů, záznamů hovorů a časových os aktivit.
Jeho nástroj pro automatizaci je skutečným vrcholem. Pomocí spouštěčů a akcí můžete vytvářet personalizované zákaznické cesty, které odesílají následné zprávy, přiřazují úkoly, aktualizují pole a iniciují e-mailové sekvence na základě chování uživatelů.
Nejlepší funkce Keap
- Zajistěte správu kontaktů a potenciálních zákazníků pomocí značek, podrobných profilů, sledování interakcí a poznámek.
- Pomocí integrovaných funkcí plateb a fakturace můžete vytvářet platební formuláře, odesílat faktury, sledovat platby a automatizovat fakturaci.
- Segmentujte kontakty pomocí flexibilního filtrování na základě značek a automatizačních spouštěčů a poskytujte personalizované zprávy.
- Využijte asistenta obsahu založeného na umělé inteligenci k vytváření přizpůsobených marketingových textů.
Omezení Keap
- Uživatelé hlásí chybějící funkce, zejména v oblastech jako e-commerce a integrace AI, což je vede k alternativám Keap.
- Šablony jsou zastaralé a méně flexibilní
Ceny Keap
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Keap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (více než 1250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Keap?
Jeden recenzent řekl:
Velmi oceňuji pracovní postupy Keap; podle mého názoru jsou nejlepší v oboru. Také se mi líbí jejich nové funkce SMS marketingu. Navíc je jejich doručitelnost e-mailů vynikající. Keap je poměrně drahý, což je můj hlavní problém s tímto softwarem. Navíc může být pro nové uživatele komplikovaný. I když se jedná o robustní platformu, někdy to ztěžuje její používání.
Velmi oceňuji pracovní postupy Keap; podle mého názoru jsou nejlepší v oboru. Také se mi líbí jejich nové funkce SMS marketingu. Navíc je jejich doručitelnost e-mailů vynikající. Keap je poměrně drahý, což je můj hlavní problém s tímto softwarem. Navíc může být pro nové uživatele komplikovaný. I když se jedná o robustní platformu, někdy to ztěžuje její používání.
💡 Tip pro profesionály: Pokud váš tým zpracovává B2B nebo podnikové obchody, nastavte své CRM fáze podle MEDDIC (metriky, ekonomický kupující, rozhodovací kritéria, rozhodovací proces, identifikace problémů, šampión). Zlepší to přesnost prognóz a vytvoří jasnější příležitosti založené na poznatcích.
11. monday. com (Nejlepší pro jednotlivce, kteří chtějí přizpůsobitelné pracovní postupy na pracovním operačním systému)
Monday.com vám nabízí flexibilní přizpůsobení pipeline, workflow a spolupráce. Vytvářejte vizuální tabule pomocí skupin, sloupců a zobrazení (tabulka, Kanban, časová osa) a sledujte potenciální zákazníky, obchody a kontakty v jakékoli struktuře, která vyhovuje vašemu týmu.
Najdete zde e-mailové sekvence, hromadné odesílání e-mailů, záznamy hovorů a schůzek a automatizační funkce pro úkoly a pohyby obchodů. Jeho dashboardy a prognostické nástroje vám umožňují sledovat stav pipeline, výkonnost týmu a výsledky obchodů prostřednictvím funnel grafů, žebříčků a filtrů.
Nejlepší funkce monday.com
- Centralizujte komunikaci pomocí sdílených schránek a nástrojů pro spolupráci.
- Sledujte e-mailovou komunikaci pomocí integrovaných funkcí Gmailu a Outlooku, které umožňují odesílání, přijímání a sledování v reálném čase.
- Získejte informace o náladách, přizpůsobené návrhy konkrétních kroků a předpovědi úspěchu nebo neúspěchu obchodů díky souhrnům časové osy založeným na umělé inteligenci.
Omezení monday.com
- Nelze použít vzorce k zobrazení čísel a chybí automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro zrcadlení informací.
- Integrace s Outlookem není užitečná, pokud spravujete více smluv s jedním kontaktem, proto hledejte alternativy monday.com.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 17 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Uživatel monday.com řekl:
Moc se mi líbí, jak intuitivní a snadné je používání monday CRM – je velmi vizuální a přehledné, takže celý náš tým se do něj může pustit bez velkého školení... Jedinou nevýhodou pro mě je, že mám pocit, že CRM má mnohem větší potenciál, než jaký v současné době využíváme, a že pravděpodobně využíváme jen základní funkce.
Moc se mi líbí, jak intuitivní a snadné je používání monday CRM – je velmi vizuální a přehledné, takže celý náš tým se do něj může pustit bez velkého školení... Jedinou nevýhodou pro mě je, že mám pocit, že CRM má mnohem větší potenciál, než jaký v současné době využíváme, a že pravděpodobně využíváme jen základní funkce.
📖 Přečtěte si také: ClickUp vs. Monday.com: Porovnání nástrojů pro řízení projektů
Vyzkoušejte ClickUp pro vaše potřeby v oblasti CRM!
Při výběru nové platformy pro správu vztahů se zákazníky je cíl jednoduchý: najít něco, co vás nebude brzdit.
Pokud vás řešení Attio CRM již nebaví, nejlepší alternativou je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Získáte tak přehlednější způsob, jak na jednom místě spravovat úkoly, prodejní operace a multikanálovou komunikaci. Díky spolupráci funkcí ClickUp Tasks, Custom Fields, Dashboards, Automations a ClickUp Brain získáte jedinou platformu, která propojí vaše obchody, pracovní postupy a tým.
Jste připraveni budovat smysluplné vztahy se zákazníky? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp! ✅