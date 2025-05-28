5 tipů pro úspěšné řízení realitních projektů v roce 2026

Do února 2024 vzrostla míra výstavby domů v USA téměř o 20 %. To by mohlo znamenat, že se kupující domů konečně vrací a že stavitelé domů začínají znovu nabývat důvěru v trh. Udržte si náskok v oblasti nemovitostí a správy klientů tím, že se naučíte, jak efektivně plánovat projekty, přidělovat zdroje a realizovat strategie díky těmto tipům a nástrojům pro řízení realitních projektů! ??
Co je řízení realitních projektů?
Řízení projektů v realitním odvětví zvyšuje vaše šance na úspěch tím, že vám poskytuje pokyny, techniky a opakovatelné procesy, které vám pomohou efektivně řídit vše, co s realitním projektem souvisí.
Řízení realitních projektů zahrnuje dohled, koordinaci a správu realitních projektů, jako je výstavba a rozvoj nemovitostí, od začátku až do dokončení projektu. To může zahrnovat plánování developerského projektu, návrh, řízení výstavby a další činnosti.
Správa nemovitostí nebo řízení realitních projektů zahrnuje širokou škálu projektů, od drobných renovací a přestaveb až po rozsáhlé developerské projekty v oblasti komerčních a rezidenčních nemovitostí. Proto je důležité, aby projektový manažer rozuměl stavebnímu procesu, absolvoval odpovídající školení a získal příslušné licence a certifikace, jako je například certifikace v oblasti řízení realitních projektů.
Projektový manažer by měl mít k dispozici vhodné nástroje, aby mohl efektivně řídit a úspěšně realizovat realitní nebo stavební projekt v souladu s časovým harmonogramem.
Klíčové prvky řízení realitních projektů
- Řízení času a rozsahu: Jedná se o nejdůležitější části plánování, protože právě zde definujete velikost, umístění a typ nemovitosti, stejně jako realistický časový harmonogram projektu
- Řízení nákladů: Tento prvek zahrnuje celou řadu procesů: plánování, odhadování, sestavování rozpočtu, financování, získávání finančních prostředků, řízení, kontrolu a srovnávání. Řízení nákladů zajišťuje lepší kontrolu, vyšší nákladovou efektivitu a snížení rizika
- Řízení kvality: Je třeba zavést opatření pro kontrolu kvality a také průběžné sledování a úpravy cílů, aby byly zachovány vysoké standardy
- Řízení rizik: Zde se probírá diskuse o všech typech rizik. Ta by měla zahrnovat právní rizika, rizika spojená s řízením a rizika pro investory, jako je likvidita
- Řízení komunikace: Stejně jako u jakéhokoli jiného typu projektu by měl existovat zavedený komunikační kanál, který zahrnuje zúčastněné strany projektu, regulační orgány, developery, dodavatele a investory
- Řízení nákupu : Pro správnou realizaci projektu je třeba se zaměřit na pořízení služeb a materiálů nezbytných pro projekt. To by mělo zahrnovat řízení dodavatelského řetězce a vyjednávání smluv
- Řízení integrace: Vzhledem k tomu, že se na projektu bude podílet mnoho lidí, měl by existovat plán, jak koordinovat a integrovat různé aspekty projektu, aby vše fungovalo hladce
Role projektového manažera v oblasti nemovitostí
Každá činnost v oblasti nemovitostí, na kterou si vzpomenete, je projekt. A stejně jako každý jiný projekt potřebuje pojivo, které vše drží pohromadě. V tomto případě hrají manažeři realitních projektů klíčovou roli při zajišťování hladkého průběhu každého stavebního projektu, dosažení vynikající návratnosti investic a zaručení spokojenosti klientů.
Role a odpovědnosti
- Plánování a realizace projektu: Úspěšně provázejte projekt celým jeho životním cyklem
- Koordinace projektu: Koordinace se všemi odborníky a klienty zapojenými do projektu
- Řízení rizik: Identifikace a řízení rizik spojených s projekty, zajištění povolení a dodržování státních a místních předpisů
- Komunikace: Sledování pokroku a sdělování změn či aktualizací týmu a klientům
- Řízení rozpočtu: Řízení rozpočtů projektů, sledování výdajů a zajištění toho, aby projekt nepřekročil rozpočet
- Správa smluv: Vyjednávání a správa smluv se stranami ve stavebnictví, jako jsou dodavatelé, s cílem zajistit, aby všechny strany plnily své smluvní závazky a aby veškeré práce splňovaly požadované standardy kvality
Časté výzvy
Výzvy pro projektové manažery jsou často spojeny s nedostatkem nástrojů pro řízení projektů a rizik a s nedostatkem struktury, která by pomáhala projekty řídit a sledovat.
Je dobře, že máme k dispozici moderní řešení a nástroje, které pomáhají snižovat rizika a usnadňují úspěšnou realizaci projektů. Zde je pět tipů pro řízení realitních projektů, na které se můžete spolehnout při řízení svého příštího developerského nebo stavebního projektu!
5 tipů pro efektivní řízení realitních projektů
Pro dlouhodobý a udržitelný úspěch v oblasti nemovitostí mějte na paměti následující tipy, které zajistí správné plánování a řízení projektů:
1. Vypracujte komplexní projektový plán
Komplexní projektový plán by měl obsahovat všechny podrobnosti potřebné od začátku do konce. Plán by měl obsahovat všechny klíčové prvky: popis, význam, relevanci, hodnotu a účel. Kromě toho by v plánu mělo být uvedeno také následující:
- Jasně definované cíle a záměry projektu
- KPI nebo ukazatele úspěchu
- Role zainteresovaných stran a spolupracovníků
- Šablona pracovního plánu
- Rozpočet a rozsah
- Zajištění zdrojů
- Výstupy, milníky a závislosti
- Plány a ucelené časové harmonogramy
- Nástin komunikace
- Marketing v oblasti nemovitostí
- Faktory řízení rizik
PRO TIPPro efektivní plánování využijte šablony, jako je například šablona Example Project Plan od ClickUp, která vám pomůže vypracovat komplexní projektový plán a s jistotou jej realizovat. Tato šablona obsahuje předem připravené pohledy pro plánování postupu a projektový plán a vlastní stavy, které zajišťují organizovaný pracovní postup. Pokud potřebujete pomoc se začátkem, stačí se podívat do průvodce pro začátečníky, který je součástí šablony.
2. Využijte software a nástroje pro řízení projektů
K realizaci všeho, co je v plánu, je nezbytný spolehlivý CRM software pro realitní sektor a další nástroje. Nejenže usnadňuje a zrychluje plánování, ale také výrazně zjednodušuje spolupráci a sledování pokroku, poskytuje všem plynulý pracovní postup a udržuje rozpočet a zdroje pod kontrolou.
Váš projektový manažer potřebuje správný software, který zajistí přehled o rizicích spojených s náklady na projekt a zvýší transparentnost mezi týmy, zainteresovanými stranami a dalšími subjekty.
Můžete se spolehnout na ochranu osobních údajů v softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp, protože ClickUp se zavázal k ochraně osobních údajů.
Můžete se spolehnout na ochranu osobních údajů v softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp, protože ClickUp se zavázal k ochraně osobních údajů.
PRO TIPZjistěte, jak realitní kanceláře využívají ClickUp, a použijte šablonu pro řízení realitních projektů od ClickUp, abyste mohli snadno sledovat kontakty, nemovitosti, platby, poznámky, smlouvy, harmonogramy a mnoho dalšího – vše na jednom místě.
3. Zajistěte jasnou komunikaci se zainteresovanými stranami
Vyžaduje to také komunikaci a spolupráci s více lidmi, jako jsou klienti, dodavatelé a další týmy.
Je velmi důležité, aby mezi zúčastněnými stranami, klienty a všemi členy zapojenými do projektu existovala jasná komunikace. Díky tomu mohou všichni pracovat efektivně, protože dochází k menšímu zmatku, je k dispozici okamžitá pomoc a spolupráce je snadná.
Měla by však existovat zavedená forma komunikace, která vyhovuje všem. Nástroje pro spolupráci, jako je ClickUp, s integrovanou funkcí chatu a dalšími komunikačními funkcemi, vám umožňují plynule spolupracovat s ostatními v reálném čase. Mějte na paměti, že existují i jiné typy komunikace, které by projektový manažer měl v realitním nebo stavebním projektu rovněž využívat, například:
- Interaktivní komunikace (osobní schůzky, telefonické rozhovory, webové konference)
- Aktivní komunikace (e-maily, zpravodaje, dokumentace)
- Komunikace typu pull (znalostní báze projektu, software pro řízení projektů)
PRO TIP Zefektivněte a zjednodušte komunikaci s klienty a zainteresovanými stranami pomocí funkce pro správu projektů v aplikaci, Email in ClickUp. Tato užitečná funkce sjednocuje veškerou vaši komunikaci na jednom místě tím, že vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily přímo v ClickUp – ušetříte tak čas strávený hledáním e-mailů a přepínáním mezi několika aplikacemi. Stačí propojit své e-mailové poskytovatele, jako jsou Gmail, Outlook a Office 365, s ClickUp a začít organizovat a urychlovat svou e-mailovou komunikaci.
4. Kladejte důraz na řízení rizik a plánování pro případ nouze
Složité projekty, zejména v oblasti nemovitostí nebo stavebnictví, se musí zaměřit na řízení rizik a nepředvídané události, protože riziko ztráty investic je vysoké. Manažeři v oblasti nemovitostí proto musí spolupracovat se zainteresovanými stranami na vytvoření strategického plánu, na který se všichni mohou zaměřit, když dojde k nepříznivým událostem. V této souvislosti je třeba určit spouštěcí faktory, identifikovat všechny typy potenciálních rizik a simulovat různé realistické scénáře.
Zainteresované strany by měly být vždy informovány o všech překážkách, úzkých místech, změnách a dalších důležitých detailech týkajících se projektu. Kromě toho mohou být také nuceny schvalovat různé kroky. To může zahrnovat znalost nebo přístup k zdrojům, podporu plánu nebo nákupy.
Vyzkoušejte tyto šablony pro plánování nouzových scénářů!
PRO TIP Seznamte se s kritérii pro výběr softwaru pro řízení rizik a snadno vytvořte strategický plán s pomocí šablony Strategic Plan Whiteboard od ClickUp. Využijte tento vizuální plán, který vašemu týmu pomůže koordinovat klíčové kroky a zaznamenat všechny potřebné informace.
5. Průběžně sledujte a vyhodnocujte průběh projektu
Nemůžete přece vědět, zda vše probíhá podle plánu, když to nesledujete, že? Sledování a vyhodnocování pokroku může pomoci odhalit problémy, které mohou ovlivnit rozsah, rozpočet a časový harmonogram, a to již v rané fázi až do samého dokončení. To jsou dovednosti, které musí mít manažeři v oblasti nemovitostí, aby mohli předcházet problémům a zavádět vhodná řešení.
Kromě toho může průběžné sledování a vyhodnocování pomoci zajistit efektivní využití zdrojů, což v konečném důsledku vede k větší odpovědnosti a transparentnosti.
PRO TIPSledujte důležité dokumenty a zdroje, průběh projektu a další informace pomocí přizpůsobitelných dashboardů v ClickUp. Vyberte si z více než 50 widgetů a vytvořte si vlastní dashboard, který vám pomůže získat komplexní přehled o veškeré vaší práci a snadno sledovat průběh projektu.
Výhody řízení realitních projektů
V oblasti nemovitostí je řízení projektů klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu investice. Pokud je provedeno správně, můžete získat řadu výhod, které vám v dlouhodobém horizontu pomohou. Zde je několik výhod, které vám může přinést správné řízení realitních projektů:
- Zvýšená efektivita a účinnost projektů: Projekty v realitním odvětví mohou být výrazně ovlivněny neefektivitou, nesprávně definovaným rozsahem projektu a neefektivním rozpracováním plánů. Díky projektovému řízení však můžete snadno optimalizovat metodiky tím, že projekt rozdělíte na malé, snadno proveditelné úkoly
- Lepší řízení rizik: Projektoví manažeři mohou tato rizika zmírnit prostřednictvím řádného plánování, sjednání pojištění, dohledu nad smlouvami a znalosti stavebních předpisů
Realitní projekty jsou podniky s vysokým rizikem, ale také s vysokým ziskem, které vás vystavují mnoha rizikům, včetně překročení rozpočtu, rozsahu, času a především rizika soudních sporů. Správné řízení projektů a vhodné nástroje mohou pomoci tato rizika zmírnit.
Realitní projekty jsou podniky s vysokým rizikem, ale také s vysokým ziskem, které vás vystavují mnoha rizikům, včetně překročení rozpočtu, rozsahu, času a především rizika soudních sporů. Správné řízení projektů a vhodné nástroje mohou pomoci tato rizika zmírnit.
- Lepší komunikace a spolupráce se zainteresovanými stranami: S nástrojem pro řízení projektů můžete zefektivnit komunikaci, usnadnit přidělování úkolů a udržovat všechny v obraze, což v konečném důsledku přinese vyšší efektivitu a účinnost
Komunikace mezi týmy může být v realitních projektech obtížná kvůli velkému počtu zúčastněných stran – mimo jiné zainteresovaných stran, projektového týmu, právníků a environmentálních konzultantů. Používání spolehlivého komunikačního nástroje je klíčem k zajištění toho, aby projekty byly dodány podle očekávání a včas.
Komunikace mezi týmy může být v realitních projektech obtížná kvůli velkému počtu zúčastněných stran – mimo jiné zainteresovaných stran, projektového týmu, právníků a environmentálních konzultantů. Používání spolehlivého komunikačního nástroje je klíčem k zajištění toho, aby projekty byly dodány podle očekávání a včas.
Snadné řízení realitních projektů s ClickUp
Řízení projektů v realitním odvětví vyžaduje komplexní plánování, které zahrnuje lidské zdroje, rozpočet, časový harmonogram, plán pro nepředvídané události a komunikační plány.
Může se to zdát jako náročný úkol, ale s komplexním nástrojem pro řízení projektů, jako je ClickUp, můžete všechny tyto činnosti provádět mnohem jednodušším způsobem. ClickUp nabízí stovky výkonných funkcí, včetně přizpůsobitelných šablon pro správu nemovitostí, díky kterým bude řízení projektů flexibilnější a budete mít nad ním neustále kontrolu.
Vyzkoušejte si to zdarma a využijte to ke správě všech svých projektů a komunikace s klienty – vše na jednom místě.
Hostující autor:
David Bitton je spoluzakladatelem a marketingovým ředitelem společnosti DoorLoop, autorem bestsellerů, přednášejícím v oblasti právního vzdělávání (CLE) a investorem do nemovitostí. Je pětinásobným podnikatelem, který se celý život pohybuje v oblasti nemovitostí a má zkušenosti jako investor, realitní makléř a správce komunit.