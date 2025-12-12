Upbase vs. ClickUp: Která platforma pro správu práce je lepší?

Naše mozky nejsou stavěné na multitasking. Když přecházíme z jedné úlohy na druhou, každý přechod vyčerpává mentální energii a snižuje efektivitu. Tento jev je známý jako „náklady na přepínání“, které vedou k pomalejším reakcím a většímu počtu chyb.
To je důvod, proč se po dni stráveném přeskakováním mezi aplikacemi cítíte vyčerpaní.
Seznamte se s Upbase a ClickUp, dvěma velmi odlišnými přístupy ke snížení nákladů na přechod. Upbase se zaměřuje na jednoduchost, zatímco ClickUp nabízí strukturu a škálovatelnost.
Který přístup je pro vás vhodnější? Pojďme to zjistit! 📝
Jak hodnotíme software v ClickUp
ClickUp vs. Upbase: srovnávací tabulka
|Funkce
|ClickUp
|Upbase
|Uživatelské rozhraní
|Bohatý na funkce, ale pro nové uživatele může být složitý.
|Jednoduchý, přehledný, uživatelsky přívětivý
|Základní funkce
|Komplexní all-in-one nástroj pro správu práce
|Zaměřuje se na základní úkoly, chat, plánování a pořizování poznámek.
|Správa úkolů
|Pokročilé funkce s podúkoly, závislostmi a prioritami
|Neomezený počet úkolů a podúkolů s nezbytnými funkcemi
|Zobrazení
|Seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, časová osa
|Pouze seznam a Kanban
|Spolupráce a komunikace
|Komentáře v rámci úkolů, zobrazení chatu a přiřazené komentáře
|Globální chat, individuální, skupinové a seznamové chaty
|Správa dokumentů
|ClickUp Dokumenty propojené s úkoly, aktualizace v reálném čase
|Dokumenty centralizované v pracovním prostoru
|Nástroje pro osobní produktivitu
|Priority úkolů, sledování času, připomenutí
|Denní plánovač, Pomodoro timer a pokročilé připomenutí
|Přizpůsobení
|Vysoce přizpůsobitelný díky automatizacím a šablonám
|Organizovaná hierarchie, ale jednodušší přizpůsobení
Co je ClickUp?
Dnešní práce nefunguje.
60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích.
Většina tohoto promarněného času pochází z rozptýlení práce, fragmentace úkolů, informací a konverzací napříč příliš mnoha nástroji. ClickUp toto omezuje tím, že funguje jako konvergovaný AI pracovní prostor, kde jsou vaše projekty, znalosti, komunikace a AI soustředěny v jednom propojeném systému.
Většina tohoto promarněného času pochází z rozptýlení práce, fragmentace úkolů, informací a konverzací napříč příliš mnoha nástroji. ClickUp toto omezuje tím, že funguje jako konvergovaný AI pracovní prostor, kde jsou vaše projekty, znalosti, komunikace a AI soustředěny v jednom propojeném systému.
Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
V současné době používá ClickUp více než 3 miliony týmů, aby pracovaly rychleji díky efektivnějším pracovním postupům, centralizovaným znalostem a chatování zaměřenému na práci, které eliminuje rušivé vlivy a zvyšuje produktivitu organizace.
Funkce ClickUp
Funkce č. 1: Plánujte svůj čas na jednom místě
ClickUp Calendar je řídící centrum pro váš čas. V centralizovaném prostoru můžete plánovat, vizualizovat a spravovat vše, od týdenních úkolů až po velké termíny spuštění.
Jeho největší výhodou je obousměrná synchronizace s Google Kalendářem (a dalšími). Když tedy aktualizujete úkol v ClickUp, automaticky se aktualizuje i ve vašem Google Kalendáři a naopak. Tímto způsobem máte veškerou svou práci k dispozici v reálném čase.
Pokud například váš marketingový tým posune termín kampaně v ClickUp, změna se okamžitě promítne do externích kalendářů všech uživatelů.
Navíc je jeho zobrazení přizpůsobeno vašemu rytmu. Preferujete plánovat svůj den hodinu po hodině? Přepněte na denní rozvržení. Chcete mít přehled o celém týdnu nebo měsíci? Stačí přepnout zobrazení. Úkoly můžete přetahovat do časových slotů, měnit jejich plánování za běhu a dokonce je označovat barevně podle priority nebo stavu.
⚡ Archiv šablon: Šablona ClickUp Daily Planner organizuje vaše data podle záměru a promění každý úkol, schůzku a poznámku ve sledovatelný plán.
Rozdělte si den po hodinách, stanovte priority úkolů jednoduchým přetažením myší a dokonce si vyhraďte čas na soustředěnou práci nebo krátké přestávky. Můžete přidávat opakující se úkoly, propojovat dokumenty, nastavovat připomenutí a používat barevně označené priority, abyste v šabloně denního plánovače okamžitě zjistili, čemu se máte nejprve věnovat.
Funkce č. 2: Komunikační centrum v reálném čase
ClickUp Chat je integrovaný nástroj pro zasílání zpráv, který slouží ke spojení týmové komunikace a správy práce.
Můžete posílat zprávy přímo svým kolegům pomocí přímých zpráv nebo používat kanály k organizování diskusí podle týmů, projektů nebo dokonce vydání. Chatovací platforma také podporuje kanály založené na poloze, což znamená, že změny ve vašem prostoru nebo seznamu se automaticky promítnou do chatu (a naopak).
Například marketingový tým může vytvořit kanál „Spuštění kampaně“, kde bude diskutovat o textech, vizuálech a reklamách a zároveň tam propojovat relevantní úkoly.
Chat navíc umožňuje akci. Můžete vytvářet nebo propojovat úkoly přímo ze zpráv, což zajistí, že se nápady okamžitě promění v akci. Máte v konverzaci urgentní požadavek? Převedete jej jedním kliknutím na akční položku a úkol předáte, aniž byste opustili chat.
💡 Tip pro profesionály: Pokud potřebujete rychlou poradu, spusťte videohovor ClickUp SyncUp přímo v rámci platformy. A pokud chcete informovat celý tým najednou, použijte Oznámení, Nápady nebo Příspěvky, aby se informace neztratily.
🚀 Výhoda ClickUp: Další vynikající funkcí pro spolupráci na projektech v rámci platformy je ClickUp Docs.
Brainstormujte, vytvářejte návrhy a spolupracujte na dokumentaci a kampaních v reálném čase, poté je přímo propojte s úkoly, projekty nebo cíli. Přidávejte komentáře a přiřazujte úkoly přímo z dokumentu, abyste se nemuseli přepínat mezi aplikacemi.
Funkce č. 3: Integrované sledování času
ClickUp Project Time Tracking vám pomůže přesně zjistit, kam vaše hodiny mizí. Spouštějte a zastavujte časomíry přímo z vašeho počítače, mobilní aplikace nebo dokonce z rozšíření ClickUp pro Chrome, díky čemuž můžete snadno sledovat svůj čas odkudkoli.
Řekněme, že jste správce obsahu, který přepíná mezi psaním návrhů blogů a kontrolou kreativních briefů. S ClickUp můžete zaznamenávat čas pro každou úlohu zvlášť nebo jej sledovat v reálném čase během práce. Preferujete ruční zadávání? Žádný problém. Můžete přidat čas zpětně nebo pro konkrétní časové období, abyste optimalizovali reportování sledování času.
Jakmile jsou vaše hodiny zaznamenány, Timesheets automaticky uspořádá vaše data podle dne, týdne nebo měsíce. Můžete sledovat čas strávený na úkolech a projektech, filtrovat podle přidělené osoby a dokonce porovnávat skutečný a odhadovaný čas.
🔍 Věděli jste? Plánování denních úkolů zvyšuje výkonnost v pracovním dni. Studie v časopise Journal of Applied Psychology zjistila, že když se zaměstnanci v daný den věnovali „plánování časového managementu“ (tj. vytváření seznamů úkolů, stanovení kdy a jak úkoly provést), měli v ten den lepší výkonnost než v dny bez tohoto plánování.
Funkce č. 4: Funkce umělé inteligence
ClickUp Brain vnáší do vaší práce inteligenci. Tento integrovaný asistent s umělou inteligencí propojuje vaše úkoly, dokumenty, chaty a lidi a pomáhá vám pracovat chytřeji bez mentálního přetížení.
Platforma funguje na třech klíčových pilířích: AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), AI Project Manager a AI Writer for Work.
Řekněme, že se připravujete na zítřejší prezentaci strategie pro klienta.
Nejprve se obrátíte na Enterprise Search a zadáte: Zobrazit souhrn výkonnosti kampaně za poslední čtvrtletí a zpětnou vazbu od klientů. Během několika sekund získá informace ze všech souvisejících údajů z vašeho pracovního prostoru a připojených aplikací.
Dále požádáte AI projektového manažera, aby zkontroloval, co je ještě nevyřízené. Automaticky označí chybějící snímky, aktualizuje stav úkolů a dokonce vygeneruje kontrolní seznam k přezkoumání před schůzkou. Můžete požádat: Vytvořte následné úkoly pro kreativní tým na základě zpětné vazby z poslední schůzky, a je to hotovo během několika sekund.
Nakonec vám AI Writer for Work pomůže vylepšit prezentační text. Požádejte jej, aby: Vytvořil návrh prezentace pro klienta s klíčovými úspěchy a dalšími kroky v sebevědomém, ale přátelském tónu. Vylepší váš text a zajistí, že vaše sdělení bude v souladu s vaší značkou.
Snižte náklady na přechod s ClickUp BrainGPT
ClickUp BrainGPT vám poskytuje jediný, nepřerušovaný tok myšlení a jednání. Místo přeskakování mezi poznámkami, koncepty, záložkami a seznamy úkolů můžete své myšlenky vyslovit nahlas a ClickUp BrainGPT je přímo převede na strukturované úkoly, poznámky z jednání, shrnutí a následné kroky.
Protože Talk-to-Text funguje přímo ve vašem pracovním prostoru na ploše, vaše nápady se dostanou přesně tam, kam mají – bez přepínání kontextu, bez únavného kopírování a vkládání, bez ztráty elánu uprostřed věty.
Je to jako snížení kognitivní zátěže u každého nápadu, který zachytíte, a proto se týmy po celém dni práce cítí výrazně méně vyčerpané.
Zjistěte více o tom, jak používat AI v projektovém řízení:
Ceny ClickUp
📮 ClickUp Insight: 24 % lidí sní o „hlavní záložce“, která by zvládala vše najednou.
Logika je jednoduchá: náš mozek není stavěný na to, aby zvládal desítky otevřených záložek, a každé nové okno přidává jemný stres a kognitivní zátěž, i když si toho nevšimnete. 🧠
S ClickUp Brain MAX můžete centralizovat informace, prohledávat více modelů AI a okamžitě vyhledávat to, co potřebujete. Tento AI desktopový pomocník vám poskytuje jediný přístupový bod, aniž byste se museli obávat, že budete mít otevřeno všechno. Méně nepořádku, méně stresu, více kontroly. ✨
Co je Upbase?
Upbase je platforma pro správu projektů a práce, která pomáhá jednotlivcům a malým týmům organizovat jejich úkoly, dokumenty, soubory a komunikaci. Klade důraz na jednoduchost a snadné použití, díky čemuž je zapojení do systému rychlé.
Upbase je určen pro freelancery, startupy a malé týmy a kombinuje funkce správy úkolů, plánování, spolupráce na dokumentech a chatu.
Funkce Upbase
Podívejme se na některé funkce, které Upbase nabízí a díky nimž se skvěle hodí pro vaši strategii řízení projektů:
Funkce č. 1: Nástroje pro produktivitu
Upbase uznává, že produktivita spočívá v „udržení plynulosti“. Proto obsahuje promyšlené nástroje, jako je vestavěný časovač Pomodoro, Time Blocking a Daily Notes pro vedení deníku nebo rychlé reflexe.
Přidejte si často používané položky do záložek a využijte praktické klávesové zkratky, abyste úkoly zvládli hravě. Tak si udržíte jasnou hlavu a budete mít přehled o svých povinnostech.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace s časovačem Pomodoro pro zvýšení soustředění a produktivity
Funkce č. 2: Nástroje pro plánování
Pokud jste „kalendářový“ typ, Upbase je dobrá volba. Můžete si naplánovat týden v kanbanovém tabuli Weekly Planner, blokovat čas hodinu po hodině v Weekly Calendar nebo oddálit zobrazení a vidět vše v Monthly Calendar. Přetahujte úkoly, označujte termíny barevnými kódy a filtrujte podle přidělených osob.
📖 Přečtěte si také: Jak zorganizovat svůj plánovač pro vyšší produktivitu (tipy a šablony)
Funkce č. 3: Správa úkolů pro interní a externí uživatele
Upbase vám umožňuje organizovat soubory a složky libovolným způsobem. Zobrazte si svou práci jako Kanban tabuli, tříditelný seznam nebo vizuální kalendář, podle toho, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Každý úkol může mít více přiřazených osob, barevně označené priority, termíny, přílohy, komentáře se zmínkami a emodži a dokonce i sledující, kteří mohou úkol sledovat, aniž by zaplavovali schránky. Navíc můžete úkoly v rámci projektů označovat a filtrovat, abyste rychle zjistili, co je nejdůležitější.
🔍 Věděli jste? Když týmy naplánují spolupráci a kontrolu kontaktních bodů předem, projekty postupují rychleji. Výzkumy ukazují, že když nejsou naplánovány zpětné vazby a rozhodovací body, práce se zastaví a dochází k častějším změnám kontextu. Nastavení těchto kontrolních bodů v denním plánu pomáhá udržet úkoly v pohybu bez překážek.
Ceny Upbase
- Zdarma
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
📖 Přečtěte si také: Šablony pro správu projektů zdarma
ClickUp vs. Upbase: Porovnání funkcí
ClickUp i Upbase mají za cíl zjednodušit váš den, ale jdou různými směry.
ClickUp je výkonný nástroj vytvořený pro rozšiřující se týmy, které chtějí všechno. Na druhou stranu, Upbase udržuje věci přehledné a strukturované, což je atraktivní pro týmy i jednotlivce.
Podívejme se, jak každá platforma zpracovává základní funkce. 👀
Funkce č. 1: Hierarchie a struktura projektu
ClickUp
ClickUp přináší hluboce vrstvenou hierarchii: Pracovní prostor > Prostory > Složky > Seznamy > Úkoly > Podúkoly (a dokonce i vnořené podúkoly, pokud tuto funkci zapnete). Tato struktura je ideální pro škálovatelné týmy nebo pracovní postupy, kde potřebujete jasné rozdělení oddělení, více fází projektu a nuancované oprávnění nebo pohledy napříč jednotkami.
Upbase
Upbase je naopak jednodušší. Jeho základní struktura je Pracovní prostor > volitelná Složka > Seznam, a pak máte Sekce, Úkoly a Podúkoly. To znamená méně úrovní, o které se musíte starat, což může urychlit nastavení a usnadnit navigaci.
🏆 Vítěz: Je to remíza! Pokud plánujete dlouhodobou spolupráci, ClickUp je lepší investicí. Pokud chcete něco jednoduchého, Upbase je dobrá volba.
Funkce č. 2: Přizpůsobení a automatizace
ClickUp
Můžete zapnout nebo vypnout „ClickApps“ a přizpůsobit si vše, jako jsou vlastní pole, automatizace, více přiřazených osob a další. Automatizované spouštěče pomáhají zvládat opakující se akce, jako je změna stavu úkolů, přiřazování členů týmu nebo odesílání připomínek.
Upbase
Upbase umožňuje také vlastní pole a tagy, což usnadňuje sledování priorit nebo kategorií. Je přehledný, jednoduchý a skvělý pro uživatele, kteří preferují méně klikání a nastavení.
🏆 Vítěz: Je to těsné, ale vítězí ClickUp. Je skvělý pro týmy, které chtějí komplexní kontrolu a automatizaci bez nutnosti zásahu.
Funkce č. 3: Reporty a dashboardy
ClickUp
Díky dashboardům ClickUp můžete snadno sledovat výkonnost svého týmu v reálném čase. Můžete vytvářet karty pro úkoly, sledování času, cíle a pracovní zátěž, vše v jednom přehledu.
Manažeři mohou také sledovat výkonnost, vizualizovat pokrok v plnění cílů a dokonce včas identifikovat úzká místa pomocí grafů pracovní zátěže a efektivity.
Upbase
Upbase naopak nabízí jednodušší nastavení, které nejlépe vyhovuje freelancerům a malým týmům.
Obsahuje integrované nástroje pro sledování času a plánování, které uživatelům pomáhají sledovat produktivitu a udržovat pořádek v každodenní práci. Chybí mu však pokročilé řídicí panely, podrobné sledování výkonu nebo přehledy napříč projekty.
🏆 Vítěz: Je to ClickUp! Nabízí mnohem větší hloubku, flexibilitu a přehlednost v reálném čase, což pomáhá týmům přejít od zaneprázdněnosti k opravdové produktivitě.
ClickUp vs. Upbase na Redditu
Navštívili jsme vaši oblíbenou platformu, známou jako Reddit, abychom zjistili, co o Upbase a ClickUp říkají skuteční uživatelé.
Ačkoli neexistovaly žádné konkrétní vlákna, prohledali jsme digitální nepořádek a našli několik vynikajících postřehů.
Zde je názor uživatele na používání Upbase pro správu projektů na volné noze:
Z mé zkušenosti: Upbase je jakýsi odlehčený ClickUp. Je aktivně vyvíjen. Z toho, co jsem četl, jsou lidé celkově spokojeni. Na většinu vašich otázek lze odpovědět kladně.
Než se rozhodnete pro dlouhodobé řešení, vyzkoušejte nejprve několik měsíců. Pokud máte omezený rozpočet, vyzkoušejte bezplatnou verzi ClickUp. [sic]
Další uživatel souhlasí, že nejdůležitější je váš případ použití:
Další uživatel souhlasí, že nejdůležitější je váš případ použití:
Upbase používám už více než rok a jsem s ním velmi spokojený. Zpočátku jsem používal ClickUp, ale můj mozek potřeboval méně... Jsem samostatný podnikatel, takže nepotřebuji nic příliš velkého nebo složitého... Záleží opravdu na tom, k čemu to potřebujete. Pokud potřebujete spoustu automatizace a závislostí úkolů, pak by ClickUp mohl být vhodnější.
Celkově Reddit potvrzuje hlavní téma tohoto srovnání: ClickUp je navržen pro škálovatelnost, zatímco Upbase vítězí, pokud je prioritou jednoduchost.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp AI Notetaker automaticky zaznamenává, přepisuje a shrnuje schůzky v kalendáři ClickUp. Zachycuje všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly (a na konci každé schůzky vytvoří dokument ClickUp Doc se všemi těmito informacemi), aniž byste museli hnout prstem!
Který nástroj pro správu práce je nejlepší?
Prosím o potlesk. 🥁
Bylo to těsné, ale ClickUp zvítězil!
Upbase se hodí pro osobní produktivitu a pro menší týmy, které preferují jednoduchost.
ClickUp však nabízí škálovatelnost pro celé organizace. Váš pracovní prostor se vyvíjí spolu s růstem vašich projektů. Od flexibilních hierarchií a dokumentů pro spolupráci až po dashboardy, sledování času a ClickUp Brain – vše se propojuje, aby se nápady proměnily ve výsledky.
Propojte celý svůj pracovní postup na jednom místě