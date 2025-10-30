Více než 25 Sora AI Prompts pro vytvoření kouzelného textu na video

Co kdyby se jedna řádka textu mohla proměnit v plně renderované video?
To už není jen myšlenkový experiment – je to každodenní realita prvních uživatelů Sora AI, generativního nástroje pro tvorbu videí, který dokáže víc než jen urychlit produkci. Mění způsob, jakým kreativní týmy přemýšlejí o vizuálním vyprávění příběhů: méně vylepšování, více iterací. Méně návrhů, rychlejší přehled.
A kreativní svět si toho všiml.
Samozřejmě, jako u každého nového nástroje AI, se internet rychle zaplní radami, tipy a... vtipy. Příkladem je tato konverzace na Redditu, která si dělá legraci z hledání „nejlepších“ Sora AI promptů:
Za memy se však skrývá skutečný potenciál. Nástroje jako Sora AI umožňují marketérům, tvůrcům a produktovým týmům snadno škálovat tvorbu videí, storytelling a automatizaci vizuálního obsahu.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme některé výzvy Sora AI, které vám pomohou vytvářet obsah pro vaši cílovou skupinu. Jako bonus se podíváme na ClickUp jako na nejlepší alternativu k Sora AI! 🏁
Co je Sora AI?
Sora AI je generativní model pro převod textu na video vyvinutý společností OpenAI, který vytváří krátké, vysoce kvalitní videoklipy na základě podnětů v přirozeném jazyce.
Může vytvářet scény s:
- Více postav interagujících přirozeně
- Pohyb kamery a filmová perspektiva
- Podrobné prostředí a konzistentní osvětlení
- Logická fyzika a časová soudržnost mezi snímky
Tento nástroj AI může také prodloužit stávající videa, generovat nové snímky a pomocí kombinace difúzních a transformačních architektur vytvářet časově konzistentní a vizuálně soudržné výsledky.
Co jsou výzvy Sora AI?
Sora AI prompts jsou pokyny, které zadáváte text-to-video AI OpenAI, aby vaše nápady ožily v podobě videí o délce až jedné minuty. Můžete definovat vše od pohybu postav a osvětlení až po úhly kamery a emocionální tón. Pokyny by měly být jasné (méně než 120 slov), živé a strukturované – jako mini storyboard v textové podobě.
Sora miluje konkrétnost. Řekněte jí, co se děje, kde a jaké to je.
✅ Příklad výzvy:
„Designér kreslí náčrtky v prosvětleném studiu, v pozadí hraje jemný jazz.“
To je filmová srozumitelnost v méně než 20 slovech.
Výhody používání AI promptů při tvorbě videí
Zde je několik výhod používání Sora AI pro tvorbu videí:
- Urychluje produkci videí a rychle generuje obsah z jednoduchých textových vstupů.
- Rozšiřuje kreativní možnosti tím, že převádí nápadité myšlenky do vizuálních scén.
- Minimalizuje výrobní náklady, protože eliminuje potřebu herců, kamer a složitého střihu.
- Umožňuje přizpůsobení a personalizaci video obsahu v měřítku s různými podněty.
- Zlepšuje konzistenci ve videích s více scénami nebo záběry díky ovládání pomocí pokynů.
- Usnadňuje rychlé prototypování a iterace video konceptů před zahájením plné produkce.
- Škálovatelné projekty a možnost vzdálené spolupráce díky cloudové dostupnosti
🔍 Věděli jste? Výzkumy ukázaly, že syntetická videa generovaná umělou inteligencí (s avatary namísto natočených moderátorů) přinášejí stejné vzdělávací výsledky jako tradiční videa, což naznačuje, že vysoká kvalita videa již nemusí být vždy závislá na velkých studiích.
Chcete marketingovou příručku pro AI typu plug-and-play? Podívejte se na tohoto průvodce rychlým startem a zjistěte, jak skutečné týmy používají AI k segmentaci potenciálních zákazníků, rychlejšímu psaní a měření toho, na čem záleží – bez nutnosti technické revize.
Jak psát efektivní příkazy Sora AI
Způsob, jakým popisujete scénu, postavu nebo akci , přímo ovlivňuje výsledné video. Je tedy klíčové umět psát jasné, stručné a nápadité pokyny.
Zde je návod, jak psát jasné a účinné pokyny pro Sora AI:
Krok č. 1: Nejprve si definujte svůj cíl
Zeptejte se: Jaký příběh vyprávím?Rychlý návod, dramatické odhalení nebo příjemný produktový klip?Váš účel určuje tempo, tón a vizuální náladu.
📌 Například prompt jako „elegantní demo produktu zdůrazňující funkce aplikace s minimalistickým pohybem uživatelského rozhraní“ bude vypadat velmi odlišně od „hravého dema produktu zobrazujícího stejnou aplikaci s jasnými barvami a ikonami ve stylu kreslených filmů“.
Pokud svůj záměr uvedete předem, zajistíte konzistentnost vizuální stránky a soulad s image značky.
Než přidáte podrobnosti scény, zamyslete se nad tónem, stylem a cílovou platformou; ušetříte tak čas při opakovaných úpravách.
🔍 Věděli jste? Rozsáhlý průzkum zjistil, že 91 % marketérů již nějakou formu AI začleňuje do svých video workflow a 85 % z nich tvrdí, že jim to snížilo náklady.
Krok č. 2: Strukturovat výzvy kolem klíčových prvků
Každý silný podnět zahrnuje šest základních prvků: Kdo, akce, prostředí, kamera, osvětlení, zvuk.
Příklad rozboru výzvy:
- Předmět a akce: „Produktový manažer gestikuluje při prezentaci holografického panelu, který se vznáší před ním.“
- Nastavení a atmosféra: „Světlá, moderní kancelář se sluncem prosvětlenými skleněnými stěnami a jemnými odrazy na leštěných površích“
- Kamera a kompozice: „Střední záběr, nízká a intimní perspektiva, filmový záběr, objektiv 50 mm, malá hloubka ostrosti“
- Osvětlení a barvy: „Měkké teplé osvětlení, mírný filmový lesk, zdůraznění holografického rozhraní“
- Zvuk a atmosféra: „Klikání klávesnice, tiché rozhovory v kanceláři, jemná ambientní hudba“
💡 Tip pro profesionály: Používejte slovesa, která vyjadřují pohyb, jako například „klouže“, „otáčí se“ nebo „přejechá“, aby animace působily přirozeně.
Krok č. 3: Popisy by měly být živé, ale stručné
Vyhněte se vágním pokynům Sora AI, jako je „ukázat cool produkt“. Místo toho popište scénu podrobně: „Uživatel prochází interaktivní dashboard, zatímco animované grafy se aktualizují v reálném čase. “ Konkrétnost vede Sora a zároveň ponechává prostor pro kreativitu AI.
Krok č. 4: Přidejte přizpůsobení
Ovládejte pohyb, styl a iterace svého videa, aby bylo skutečně vaše:
- Ovládejte pohyb a načasování: Rozdělte složité sekvence na jasné úseky. Například: „Manažer přistoupí k stolu, klepne na hologram a přiblíží metriky na dashboardu. “ Tím zajistíte plynulé přechody a vyhnete se závadám ve videích s více záběry.
- Referenční styly nebo estetika: Vizuální prvky zakotvěte pomocí žánrových nebo designových prvků: „Reklamní styl technologického startupu, futuristické uživatelské rozhraní, zářivé neonové akcenty“ nebo „minimalistická 2D animace pro reklamu na sociálních médiích“. Známé filmové reference pomáhají Sora udržovat konzistentní vizuální prvky.
💡 Tip pro profesionály: Příkazy Sora AI považujte za návrhy. Vytvořte jednu verzi → upravte jeden prvek (úhel kamery, osvětlení nebo barvu) → spusťte znovu. Pokud se vám výsledek nelíbí, nejprve jej zjednodušte: zamkněte jednu klíčovou akci nebo nastavení a postupně zvyšujte složitost.
Krok č. 5: Použijte obrázky a nastavte parametry API
Chcete, aby postavy nebo produkty vypadaly ve všech videích stejně? Přiložte k pokynu referenční obrázek. Je to ideální řešení pro uvedení produktů na trh, kdy je třeba zachovat jednotný vizuální styl značky.
Musíte také specifikovat délku videa, rozlišení a verzi modelu v API, nikoli v textu výzvy. Krátké klipy (4–8 sekund) se snáze spravují a spojují do delších sekvencí, přičemž si zachovávají plynulý pohyb a soudržnost.
Nejlepší výzvy Sora AI pro různé případy použití
Sora AI mění způsob, jakým týmy brainstormují, vytvářejí storyboardy a produkují videa. A pro ideální video nebo obrázek se nemusíte stát inženýrem promptů.
Zde je několik nápadů na výzvy pro různé oblasti:
Marketing a reklama
📌 Případ použití: Brand storytelling, kampaně, sociální reklamy a produktové promo akce.
- Vytvořte 20sekundovou filmovou reklamu, ve které majitel malé firmy otevírá svou kavárnu za úsvitu a zachycuje teplo, vůni a komunitního ducha.
- Vytvořte elegantní prezentaci produktu pro chytré hodinky, ve které zdůrazníte sledování fitness aktivit, minimalistický design a scény aktivního životního stylu.
- Prohlédněte si svižnou montáž globální marketingové kampaně na billboardech, telefonech a sociálních platformách.
- Vytvořte krátké vertikální video pro sociální média, které představuje reálné použití udržitelné značky péče o pleť v přirozeném světle.
💡 Tip pro profesionály: Určete pohyby kamery (panoramatický záběr, dolly zoom, letecký záběr) pro dynamické vizuální efekty ve stylu reklam. Můžete také zahrnout termíny pro barevné korekce, jako jsou „teplé filmové tóny“.
Tvorba obsahu a média
📌 Případ použití: Vyprávění příběhů, úvody/závěry, krátký obsah a vizuální experimentování.
- Vytvořte 15sekundové intro na YouTube s filmovým záběrem kamery v útulném, kreativním studiu plném náladového osvětlení a výtvarných potřeb.
- Vytvořte časosběrný snímek umělce, který kreslí nástěnnou malbu, která se na obrazovce promění v digitální verzi.
- Vytvořte krátký příběh o filmaři, který v noci hledá inspiraci v deštivých ulicích města.
- Vytvořte smyčkové vizuální efekty B-roll pro pozadí podcastu – měkké osvětlení, pohyblivá kamera, minimalistické uspořádání stolu.
💡 Tip pro profesionály: Zahrňte podrobnosti, jako je poměr stran (16:9 nebo 9:16) a pohyb kamery, aby výstup odpovídal platformě – jak ukazují tyto příklady prompt engineeringu, má to velký význam.
Produkt a technologie
📌 Případ použití: Vysvětlení funkcí, zaškolování, prezentace pro investory, vyprávění příběhu o vizi produktu.
- Ukažte plynulou animaci uživatele interagujícího s mobilní aplikací, zdůrazněte kroky onboardingu a plynulé přechody.
- Vytvořte vizuální ukázku futuristického pracovního prostoru AI s plovoucími holografickými rozhraními, rozmanitou týmovou spoluprací a vizualizací dat.
- Vytvořte přehledné, minimalistické vysvětlující video, které ukazuje, jak cloudové úložiště synchronizuje data mezi více zařízeními.
- Vytvořte produktovou prezentaci, která ukazuje vývoj inteligentního domácího zařízení od náčrtu až po reálné použití.
🔍 Věděli jste? 99 % marketérů, kteří používají videa, věří, že díky nim uživatelé lépe rozumí jejich produktům nebo službám.
Když pes přelstí svého majitele: jeden z nejzábavnějších příkazů Sora AI
Sora AI se dá snadno považovat za nástroj pro filmové vyprávění nebo náladové montáže, ale je to také hřiště pro chytré, absurdní a podivně okouzlující výzvy, jako je tato:
Nápad na podnět: „Pes hrdě sedí vedle svého majitele během slunečného pikniku v parku. Majitel drží v ruce kousek pizzy a říká: ‚Ne, to je moje jídlo. ‘ Pes vypadá smutně... pak pomalu vytáhne smartphonem tlapkou, objedná si pizzu online a samolibě čeká, zatímco doručovatel projde kolem šokovaného majitele a podá krabici psovi. “
Firemní komunikace
📌 Případ použití: Interní storytelling, nábor, zapracování nových zaměstnanců a budování firemní kultury.
- Vytvořte profesionální, ale zároveň příjemné video, které ukazuje rozmanité zaměstnance spolupracující v hybridním kancelářském prostředí.
- Vytvořte kulturní video zdůrazňující týmovou práci, inkluzivitu a milníky společnosti v dokumentárním stylu.
- Vytvořte animaci pro nové zaměstnance, která jim představí hodnoty a poslání společnosti.
- Vizualizujte scénu s vedoucím pracovníkem, který promlouvá k zaměstnancům v radnici za přirozeného osvětlení a konverzačním tónem.
E-commerce a maloobchod
📌 Případ použití: Uvedení produktů na trh, lookbooky a prezentace na sociálních sítích.
- Vytvořte módní video, ve kterém modelky procházejí různými městskými scenériemi a každý outfit odráží dané roční období.
- Vytvořte čisté, minimalistické video s rozbalením produktu pro luxusní parfém s makro záběry a dramatickým osvětlením.
- Ukažte zákazníkovi, jak prochází internetový obchod, přidává do košíku ekologické produkty a obdrží objednávku v udržitelném obalu.
- Vytvořte vizuální sekvenci ukazující proměnu pokoje před a po použití produktů pro domácí dekoraci.
Cestování a pohostinství
📌 Případ použití: Marketing destinací, zážitky, vizuální vyprávění příběhů.
- Vytvořte filmovou montáž z cesty páru, který prozkoumává pobřežní města, s pomocí záběrů z dronu a osvětlení v hodině zlaté.
- Vytvořte letecký záběr přecházející z luxusního letoviska k místním kulturním zážitkům a kuchyni.
- Vytvořte příběhové video, které ukazuje sólového cestovatele, jak si píše deník a fotí na malebných horských stezkách.
- Zobrazte si zážitek z hotelu od check-inu po snídani s výhledem na oceán v měkkém přirozeném osvětlení.
🔍 Věděli jste, že... 41 % značek uvedlo, že k tvorbě videí využívá umělou inteligenci.
🤩 Bonus: Obrazové výzvy
📌 Případ použití: Vizuály kampaní, fotografie produktů a materiály pro sociální média.
- Vytvořte fotorealistickou prezentaci chytrých hodinek na minimalistickém stole v měkkém ranním světle.
- Vytvořte filmovou vizuální reklamu pro sociální média, ve které majitel malé firmy otevírá svou kavárnu za úsvitu.
- Vytvořte kontrastní hlavní obrázek nového produktu pro péči o pleť s přirozenými texturami a čistým pozadím.
- Představte si dynamický digitální billboard, který zobrazuje několik kampaní globální značky v tokijské ulici plné lidí.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se s těmito brilantními nápady děje poté? Právě v tomto případě potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete úplně vysvětlit nějaký koncept, jednoduše požádejte generátor obrázků AI, aby vytvořil vizuál na základě vašeho podnětu. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Časté chyby, kterým se při používání Sora AI Prompts vyvarovat
Sora AI není kouzlo. Je to zrcadlo. Pokud vaše video vypadá nejasně, plochě nebo divně, pravděpodobně to začalo chaotickým podnětem. Nejlepší výstupy nejsou o větší kreativitě. Jsou o větší záměrnosti. Sora nepotřebuje jen nápady. Potřebuje směr. Zde je návod, jak přestat plýtvat podněty a začít získávat scény, které skutečně fungují.
- Nepřetěžujte výzvy protichůdnými popisy nebo přílišným množstvím vizuálních prvků v jednom záběru.
- Zahrňte kontext jako prostředí, osvětlení a perspektivu kamery, abyste vizuální prvky zasadili do kontextu.
- Používejte jednotný jazyk , protože kombinace různých stylů (např. „filmový + kreslený“) může model zmást a vést k nejednotným výsledkům.
- Ovládejte tempo zmínkou o načasování nebo přechodech mezi scénami, abyste se vyhnuli náhlým střihům.
- Zahrňte pocity nebo jemné akce („nervózní očekávání v rychlých pohledech“), aby byly výstupy realističtější.
- Určete nežádoucí prvky („žádné textové překryvy“, „žádné odlesky objektivu“) a vylepšete tak konečný výsledek.
- Zaznamenejte účinné výzvy a výsledky podle kategorií, abyste urychlili budoucí experimentování.
🧠 Zajímavost: Malý rodinný obchod s tamales v Los Angeles vytvořil 46sekundové video za pouhých 10 minut (s využitím AI pro scénář/hlas) a video se stalo virálním hitem s 22 miliony zhlédnutí za asi tři týdny, což ukazuje, jak produkce videí pomocí AI vyrovnává podmínky pro malé podniky.
Příběhy jako tyto ukazují, jak dostupné se stávají nástroje pro tvorbu videí s využitím umělé inteligence – i malé firmy se tak mohou stát virálními.
Sora však stále má svá omezení. Je sice výkonná, ale pro většinu uživatelů zatím není plně otevřeným nebo produkčně připraveným nástrojem. Model je stále testován a vylepšován, což znamená, že každý, kdo ho plánuje použít pro profesionální kampaně nebo dlouhé příběhy, si musí být vědom jeho omezení. Berte ho jako důkaz koncepce – jeice velmi schopný, ale zatím není dostatečně stabilní, aby nahradil plnohodnotné video pipeline.
Omezení používání Sora
Každá verze Sora přináší průlomové novinky, ale model stále vykazuje zvláštnosti, které ovlivňují vzhled a dojem z videí. Zde je to, čeho si uživatelé nejvíce všímají – a na co si dát pozor, pokud jej testujete ve srovnání s novějšími alternativami Sora AI .
- Může mít potíže s realistickou fyzikou a vztahy příčiny a následku, což způsobuje, že se objekty pohybují nepřirozeně nebo se samy opravují.
- Omezuje videa na krátkou délku, obvykle 20 sekund až jednu minutu, přičemž delší klipy mohou být ohroženy vizuálními artefakty nebo ztrátou kontinuity.
- Může docházet k nesrovnalostem v objektech a scénách, jako jsou náhlé změny polohy, blikání nebo mizení prvků, které snižují realističnost.
- Přístup je v současné době omezen, hlavně pouze na pozvání pro uživatele iOS ve vybraných regionech, což omezuje širší experimentování a zpětnou vazbu.
- Podporuje omezený počet souběžných video úloh, obvykle až dvě, s časovým omezením dostupnosti úloh až na 24 hodin.
🧠 Zajímavost: Společnost Coca-Cola natočila jedno hlavní video s populárním komikem a pomocí AI ho automaticky přizpůsobila pro 32 různých trhů. Upravila vtipy, slang a dokonce i vizuální odkazy tak, aby vyhovovaly každé kultuře. Výsledek: obrovský dosah bez obrovských nákladů na nové natáčení.
Zajímá vás, jak AI mění marketing nejen v oblasti tvorby videí? Tento návod popisuje, jak týmy používají nástroje jako Sora a ClickUp k personalizaci obsahu ve velkém měřítku, k opětovnému využití stávajícího obsahu a k rychlejšímu postupu bez ztráty přesnosti.
Alternativy k Sora, které stojí za prozkoumání
Na trhu existuje několik AI nástrojů, které nabízejí filmové vyprávění, vysvětlující videa s avatary a chytré opětovné využití záběrů. Zde je několik vynikajících alternativ Sora AI, které nabízejí dostatek kreativní flexibility, aby vyhovovaly vašim cílům. 🏁
1. ClickUp (nejlepší pro kreativní správu úkolů a generování obrázků)
Pokud Sora AI převádí text na videa, ClickUp převádí tyto nápady na plnohodnotné kreativní pracovní postupy. Sora vám pomáhá vizualizovat příběh. ClickUp vám pomáhá vytvořit vše, co tento příběh zhmotňuje – scénáře, harmonogramy, recenze a dodání.
Jedná se o konvergované AI pracovní prostředí pro týmy, které žijí a dýchají kreativní produkcí, poháněné ClickUp Brain a jeho desktopovým doplňkem ClickUp Brain MAX .
Od nápadu k realizaci: jak ClickUp Brain podporuje kreativní práci od začátku do konce
ClickUp Brain není jen doplněk AI – je to kreativní motor v srdci vašeho pracovního prostoru. Od prvního nápadu až po finální dodání pomáhá týmům přemýšlet, psát, vizualizovat a organizovat, aniž by ztratily kontext nebo dynamiku.
✍️ Psaní scénářů a tvorba nápadůZačněte krátkou hlasovou poznámkou a skončete scénářem připraveným k revizi. S funkcí Talk-to-Text od ClickUp Brain MAX můžete brainstormovat bez použití rukou a sledovat, jak se vaše nápady během několika sekund promění ve strukturované osnovy – ideální pro rychle se měnící kreativní směr.
Řetězení podnětů zajišťuje logický vývoj příběhu. Napište svůj počáteční podnět Sora AI do jednoho dokumentu, rozšiřte jej do storyboardu v jiném dokumentu a nechte Brain vygenerovat CTA nebo titulky v dalším dokumentu – vše propojené uvnitř vašeho pracovního prostoru.
Potřebujete tonální rozsah? ClickUp Brain i Brain MAX vám umožňují přepínat mezi předními LLM – ClickUp Brain, GPT, Claude a Gemini – takže můžete přizpůsobit tón, styl a hloubku uvažování vašemu tvůrčímu cíli.
Vyměňujte modely a experimentujte:
- Claude pro emocionální hloubku
- GPT pro poutavé úvody
- Mozek pro kontextovou přesnost spojenou s daty vašeho projektu
Příklad výzvy: „Napište 15sekundový scénář pro produktový teaser v délce 45–50 slov. Uveďte dvě varianty tónu.“ → Brain vygeneruje obě varianty, uloží je do dokumentu a každou verzi propojí s příslušným úkolem, takže mezi psaním a produkcí nic neunikne.
V případě společných projektů může stratég shrnout poznatky o publiku v Claudu, zatímco autor vylepšuje text v GPT – vše v rámci stejného vlákna, takže váš tým zůstává synchronizovaný.
🖼 Generování obrázků a animace připravené k použití
ClickUp Brain není jen o slovech – je to také vizuální síla. Okamžitě generujte referenční vizuály, moodboardy, palety barev, produktové snímky nebo koncepty prostředí přímo v Docs nebo Whiteboards. Každý obrázek je svázán s úkolem kampaně, takže se nic neztratí v samostatné aplikaci.
Můžete například zadat ClickUp Brain příkaz „Vytvoř moodboard pro wellness kampaň“. Výsledek se okamžitě zobrazí ve vašem dokumentu a je připraven sloužit jako vodítko pro vaše video výzvy Sora nebo koncepty kampaní.
Můžete také generovat obrázky produktových konceptů a připojit je k úkolům ClickUp v kampaních, čímž zajistíte, že všechny kreativní reference budou přístupné k přezkoumání a opakovanému použití.
Při vylepšování vašeho dalšího videa Sora slouží tyto obrázky jako reference pro výzvy a zajišťují, že tón, struktura a rámování zůstanou konzistentní ve všech materiálech. Jakmile jsou vizuální prvky schváleny, exportujte je do Canva, Kapwing nebo Runway pro animaci. ClickUp automaticky sleduje každou verzi, komentář a zpětnou vazbu, takže nikdy neztratíte přehled o pokroku.
Příklad výzvy: „Vytvořte tři koncepční snímky pro 20sekundovou reklamu na wellness s různými světelnými náladami.“ → Brain vytvoří snímky, připojí je k úkolu a nastaví schvalovací pracovní postup s termíny.
🎬 Storyboarding, zpětná vazba a iterace
Vytváření storyboardů je s ClickUp Brain hračkou. Vytvořte jasné pokyny pro každý snímek – úhel kamery, styl osvětlení a emocionální tón – a vizuálně je zmapujte na tabuli, aby váš tým vždy věděl, co bude následovat.
Můžete například zadat: „Nakreslete šest snímků storyboardu pro 25sekundový teaser. U každého z nich uveďte emoce, typ kamery a osvětlení.“ Výsledkem bude podrobný storyboard připravený k posouzení.
→ Výsledky vložte do Whiteboardu, označte svůj tým a sledujte postup při vývoji každého snímku.
Jakmile je první návrh videa ze Sora připraven, nahrajte jej do ClickUp k korektuře. Brain shrnuje komentáře recenzentů s časovým razítkem a automaticky je převádí na proveditelné úpravy. Každá zpětná vazba se stává seznamem úkolů, nikoli černou dírou.
Po spuštění použijte AI karty k shrnutí poznatků z kampaně – které vizuální prvky nebo skripty fungovaly nejlépe – a uložte tyto poznatky do kreativní knihovny svého týmu pro budoucí projekty.
🎨 Whiteboards + ClickUp Brain: vizuální plánování propojené s realizací
ClickUp Whiteboards poskytuje uživatelům Sora vizuální plátno, které jim dosud chybělo – prostor mezi „promptem“ a „produkcí“. Plánujte, mapujte a spolupracujte na svých storyboardech, sekvencích kampaní nebo konceptech nálady, než cokoli spustíte.
S ClickUp Brain můžete generovat AI obrázky přímo v Whiteboards – vizualizujte klíčové momenty, úhly pohledu na produkt nebo koncepty nálady, aniž byste museli opustit plátno. Umístěte tyto vizuály vedle poznámek, skriptů nebo videozáznamů Sora a poté každý prvek převedete na úkol nebo vlákno zpětné vazby v závislosti na vývoji projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zefektivněte tvorbu obsahu: Vytvářejte, upravujte a vylepšujte zprávy, e-maily a dokumentaci pomocí AI psacích podnětů pro ClickUp Brain’s AI Writer for Work.
- Automatizujte rutinní řízení projektů: Sledujte pokrok, generujte úkoly, provádějte stand-upy a spravujte aktualizace pomocí AI Project Manager od ClickUp Brain.
- Zjednodušte pracovní postupy: Spouštějte akce, oznámení a aktualizace úkolů automaticky na základě vlastních pravidel a událostí pomocí ClickUp Automations.
- Organizujte znalosti: Vytvářejte, ukládejte a spolupracujte na živých šablonách AI promptů, které jsou prohledávatelné a propojené s úkoly, projekty a týmy pomocí ClickUp Docs.
- Zvyšte produktivitu: Delegujte opakující se úkoly, shrňte diskuse, extrahujte akční položky a získejte doporučení s ohledem na kontext pomocí vytvoření vlastních agentů ClickUp Autopilot.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat, kde můžete brainstormovat nápady, sdílet podněty a udržovat viditelnou zpětnou vazbu napříč funkcemi – přímo vedle samotné práce. Žádné přeskakování mezi aplikacemi, žádná ztráta kontextu.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být pro začátečníky až příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Tato recenze na G2 to vysvětluje opravdu dobře:
Clickup je v poslední době na vzestupu, takže nyní bylo spuštěno mnoho nových funkcí. Právě spustili také generování obrázků, což je také super. Líbí se mi, jak nový agentický AI usnadňuje používání a vyhledávání úkolů, podúkolů, seznamů, dokumentů, formulářů a všeho ostatního. Pomáhá mi také docela dobře sledovat prodejní projekty. Skvělý nástroj s úžasnou zákaznickou podporou. Bezpochyby nejlepší nástroj pro řízení projektů.
2. Runway ML (nejlepší pro tvorbu filmových videí z textu)
Runway ML je cloudová kreativní platforma, která umožňuje marketingovým pracovníkům a produktovým týmům generovat, upravovat a transformovat video a vizuální obsah pomocí pokročilých nástrojů AI. Generátor videa AI nabízí model Gen-4, který uživatelům umožňuje syntetizovat videa v jakémkoli představitelném stylu. Platforma také nabízí komplexní sadu nástrojů pro úpravu obsahu.
Nejlepší funkce Runway ML
- Pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci můžete upravovat videa, včetně odstranění pozadí, nahrazení objektů a transformace scén.
- Používejte profesionální efekty, jako je barevné korekce, zpomalené záběry a rozostření obličeje.
- Využijte výhody cloudové infrastruktury, která podporuje vysoce výkonné zpracování.
Omezení Runway ML
- Uživatelé si stěžují, že pro krátké scény spotřebovává příliš mnoho kreditů.
Ceny Runway ML
- Zdarma
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 95 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runway ML
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Pika Labs (nejlepší pro rychlá videa na sociální média)
Pika Labs převádí text a obrázky na poutavá krátká videa pro různé účely, jako jsou příspěvky na sociálních médiích, marketingové materiály nebo ukázky produktů. Uživatelé mohou zadat popisný text nebo nahrát obrázky a platforma vygeneruje videa v různých stylech, včetně filmových, animovaných a kreslených.
Nejlepší funkce Pika Labs
- Vylepšete videa kreativními efekty, jako jsou Poke It a Tear It , a dodáte tak svému obsahu jedinečný nádech.
- Exportujte videa ve formátech optimalizovaných pro platformy jako TikTok, Instagram a YouTube Shorts.
- K platformě máte přístup z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Omezení Pika Labs
- Generované animace mohou postrádat soudržné detaily.
Ceny Pika Labs
- Zdarma
- Standard: 10 $/měsíc
- Pro: 35 $/měsíc
- Fancy: 95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pika Labs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Dream Machine (nejlepší pro realistická AI videa)
Dream Machine od Luma Labs využívá model Ray2 od Luma k vytváření filmových vizuálů s přirozeným pohybem a přesnou fyzikou.
Generátor umění AI vytváří 10sekundové videoklipy v rozlišení 1080p s možností upscalingu na 4K. Přístup k němu je možný přes webové rozhraní a aplikaci pro iOS, což uživatelům umožňuje pohodlné vytváření a úpravy na cestách.
Nejlepší funkce Dream Machine
- Organizujte a spravujte video projekty pomocí funkce Boards pro efektivní spolupráci.
- Zlepšete kvalitu a vizuální stránku pomocí obrazového modelu Photon , který podporuje rychlé iterace.
- Zajistěte jednotnost zobrazení postav pomocí jediného referenčního obrázku.
Omezení Dream Machine
- Udržování vizuální integrity při vyšším rozlišení vyžaduje dodatečné úpravy.
Ceny Dream Machine
- Zdarma
- Lite: 9,99 $/měsíc
- Plus: 29,99 $/měsíc
- Neomezený: 94,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dream Machine
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Podle Interactive Advertising Bureau (IAB) je již 30 % digitálních video reklam vytvořeno od základu nebo vylepšeno pomocí generativní AI.
5. Makefilm (nejlepší pro propracovaný obsah generovaný umělou inteligencí)
Makefilm nabízí výkonný generátor videí založený na umělé inteligenci, který převádí prosté textové podněty na plně realizovaná videa. Jeho generátor hlasů s umělou inteligencí poskytuje přístup k více než 200 hlasům ve více než 20 jazycích, což umožňuje realistické a expresivní vyprávění.
Přidávejte a odstraňujte titulky, podtitulky a vodoznaky, abyste měli plnou kontrolu nad vzhledem svého videa.
Nejlepší funkce Makefilm
- Přidejte nebo odstraňte textové prvky a přizpůsobte tak sdělení svého videa.
- Pomocí pokročilé technologie AI můžete čistě vymazat nežádoucí text nebo loga.
- Extrahujte klíčové body a vytvářejte stručné shrnutí delších videí
Omezení Makefilm
- Jeho vestavěné hlasy znějí roboticky a postrádají přirozenou prozódii.
Ceny Makefilm
- Zdarma
- Pro: Cena začíná na 29 $/měsíc
- Lite: 9,9 $/měsíc
Hodnocení a recenze Makefilm
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Společnost Cadbury India realizovala jednu z nejchytřejších AI video kampaní všech dob. Využila generativní AI, aby umožnila tisícům místních obchodníků vytvořit personalizované reklamy s Shah Rukh Khanem a názvem jejich obchodu. Jedno hlavní video se proměnilo v tisíce jedinečných videí, z nichž každé propagovalo jiný místní podnik.
Doporučujeme vám používat ClickUp!
Zvládnutí Sora AI prompts je způsob, jak oživit svou fantazii na obrazovce. Ale jakmile video existuje, začíná skutečná kreativní práce – psaní scénářů, sbírání zpětné vazby, správa schválení a škálování nápadů napříč kampaněmi.
A právě zde přichází na řadu ClickUp – ne jako další kreativní nástroj, ale jako operační systém, který stojí za vašimi nápady. Uchovává vaše storyboardy, vizuály a schválení na stejném místě, kde píšete, sledujete a dodáváte. Můžete zde dokonce generovat vizuály, exportovat je pro animaci a udržovat všechny úpravy nebo recenze propojené v jednom pracovním postupu.
Až tedy začne další kampaň, nebudete mít jen video, ale také kompletní kreativní nástroj, který ho vytvořil.
👉 Vyzkoušejte ClickUp zdarma a uvidíte, jak se každý nápad může proměnit v výsledný produkt, aniž byste o něco přišli.