10 nejlepších alternativ Sora AI pro tvorbu videí v roce 2025

OpenAI transformovalo odvětví výroby obsahu založeného na umělé inteligenci svým inovativním nástrojem pro převod textu na video, Sora AI. Debut Sora byl více než jen oznámením produktu; byl to pozoruhodný moment, kdy se protnuly umělá inteligence a tvorba multimédií, což otevřelo nové obzory pro tvůrce videí po celém světě.
Tento generátor videí s umělou inteligencí využívá pokročilé algoritmy, které uživatelům umožňují transformovat text do interaktivních videí. Text elegantně integruje s obrázky a hudbou a vytváří tak profesionálně vypadající videa, čímž se Sora odlišuje od svých konkurentů.
Sora AI je vhodná pro mnoho aplikací, od video marketingu po výukový obsah a zábavná videa.
Navzdory svým působivým funkcím má Sora AI určitá omezení.
Za prvé, není veřejně dostupný (k květnu 2024). Je k dispozici pouze omezenému počtu členů red teamu a kreativních profesionálů, aby OpenAI získalo zpětnou vazbu ohledně optimalizace svého modelu.
Zadruhé postrádá implicitní porozumění fyzice, takže nemusí vždy dodržovat fyzikální zákony reálného světa. Toto omezení může vést k situacím, kdy postavy, objekty nebo zvířata mohou v průběhu času zmizet, deformovat se nebo se replikovat.
A konečně, Sora AI může generovat pouze videa o délce maximálně jedné minuty, což omezuje její vhodnost pro delší videoobsah.
Několik alternativ nabízí funkce podobné nebo lepší než Sora. V tomto článku prozkoumáme 10 nejlepších alternativ Sora v roce 2024 a podrobně se podíváme na jejich funkce, výhody, ceny a další.
Ale nejdříve to nejdůležitější...
Co byste měli hledat v alternativách k Sora AI?
Při zvažování alternativ k Sora AI je důležité hledat klíčové funkce a schopnosti, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.
Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit:
- Sada funkcí: Ujistěte se, že alternativa nabízí robustní sadu funkcí, které splňují vaše požadavky, jako je převod textu na video, analýza sentimentu, shrnutí textu, možnosti přizpůsobení a integrační schopnosti.
- Snadné použití: Vyberte si platformu, která je uživatelsky přívětivá a intuitivní a umožňuje vám efektivně vytvářet videa bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Škálovatelnost: Vyberte si platformu, která se dokáže přizpůsobit vašemu podnikání a vyhoví rostoucím potřebám v oblasti produkce videí, aniž by došlo ke snížení kvality nebo výkonu.
- Snadná integrace: Zkontrolujte, zda se alternativa dá integrovat s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy, včetně CRM, CMS, Adobe Suite a dalších nástrojů, aby byl zajištěn hladký přechod a kompatibilita s vaším současným nastavením.
- Soulad s předpisy a bezpečnost: Ověřte, zda platforma dodržuje příslušné předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnostní standardy. Měla by nabízet robustní mechanismy ochrany dat a zajišťovat soulad s požadavky specifickými pro dané odvětví.
- Náklady a cenový model: Porovnejte cenové struktury různých platforem, včetně poplatků za předplatné, cen založených na využití a případných dalších nákladů na přizpůsobení nebo podpůrné služby. Vyberte si řešení, které odpovídá vašemu rozpočtu a nabízí dobrý poměr ceny a výkonu.
- Zákaznická podpora: Vyhodnoťte úroveň zákaznické podpory nabízené alternativou, včetně dostupnosti, rychlosti reakce a odborných znalostí v oblasti výroby videí.
Komplexním vyhodnocením těchto faktorů můžete identifikovat nejvhodnější alternativu k Sora AI, která splňuje vaše obchodní požadavky a efektivně podporuje vaše iniciativy založené na umělé inteligenci.
10 nejlepších alternativ Sora AI, které můžete použít
K dispozici jsou různé alternativy, včetně zavedených platforem a novějších společností, které splňují rozmanité potřeby video marketingu. Níže prozkoumáme 10 nejlepších alternativ k Sora AI pro tvorbu videí.
1. ClickUp
Ačkoli Sora AI je oblíbenou volbou pro různé úkoly v oblasti produkce videa, některé alternativy nabízejí podobné funkce, doplněné o jedinečné vlastnosti.
Jednou z takových alternativ je ClickUp, univerzální software pro správu projektů v oblasti videoprodukce, který integruje různé nástroje pro zvýšení produktivity, včetně ClickUp Brain a ClickUp Clip.
ClickUp kombinuje to nejlepší z technologie AI a nástrojů pro přepis AI, aby spravoval všechny video projekty, přiděloval role a priority a zajistil, že všichni dodržují termíny a zůstávají informováni.
Použijte ClickUp Brain k přepisu hlasových klipů
S ClickUp Brain můžete rychle přepsat hlasové klipy a přidat titulky k vašim videím. Tato funkce zjednodušuje vytváření přístupného video obsahu a zvyšuje zapojení uživatelů. Stačí jednoduše nahrát hlasový klip do ClickUp Brain, který přepisuje zvuk do textu.
Podívejte se na toto video a dozvíte se, jak na to:
Tento text pak můžete použít jako titulky ve svých videích, aby diváci mohli sledovat obsah i bez zvuku. Tato funkce je užitečná pro vytváření tutoriálů, školicích videí a dalších vzdělávacích obsahů, kde je klíčová jasná komunikace.
Využijte ClickUp Clip k nahrávání obrazovky a vytváření video návodůVyužijte ClickUp Clip k nahrávání obrazovky a vytváření video návodů
Úspěšné video kanály vyžadují více než jen skvělé záběry. All-in-one software ClickUp pro nahrávání obrazovky pro Windows, Mac a váš prohlížeč vám pomůže vytvářet, nahrávat, upravovat a publikovat vaše videa.
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku, přidávat zvuk z mikrofonu a sdílet videoklipy pomocí odkazu. Tato funkce vám umožňuje vytvářet zprávy, brainstormovat nápady a okamžitě komunikovat s mezifunkčními týmy.
Pro větší pohodlí můžete použít rozšíření ClickUp pro Chrome, které umožňuje nahrávat zprávy a produkční záběry.
Kromě toho můžete vylepšit brainstorming a tvorbu nápadů pomocí šablon storyboardů v rámci platformy a přiřadit úkoly v rámci každého produkčního projektu pomocí různých zobrazení pro správu projektů. ClickUp nabízí šablony SOP pro vytváření a revizi interních pracovních postupů, které pomáhají všem rychleji dokončit jejich produkční úkoly.
Clip je ideální pro vytváření podrobných návodů k produktům nebo službám. To může výrazně prospět prodeji, jak ukazují statistiky video marketingu z roku 2022, podle kterých 96 % lidí sleduje vysvětlující videa, aby se dozvěděli o nových produktech. Dále můžete platformu použít k vytváření návodů pro zaměstnance nebo praktických návodných nahrávek obrazovky.
Použijte šablonu ClickUp pro produkci videa
Udržujte celou svou video produkci organizovanou od počátečního konceptu až po finální zveřejnění pomocí šablony pro video produkci ClickUp.
Šablona obsahuje předdefinované fáze, které slouží ke sledování postupu tvorby videa. Roztřiďte svá videa do vlastních stavů, jako je natáčení, střih, kontrola, schválení a finální sestřih, abyste mohli snadno sledovat průběh tvorby videa.
Pomáhá zajistit, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně, pokud jde o termíny, úkoly a celkový pokrok. Poskytuje také jasný plán pro každý video projekt, což usnadňuje hladký průběh produkce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přepisujte hlasové klipy přesně pomocí ClickUp Brain
- Zajistěte si profesionální kvalitu videa a zvuku.
- Nahrávejte bez časových omezení a vodoznaků na svých obrazovkových nahrávkách.
- Získejte přístup k více než 1 000 šablonám, včetně šablon pro produkci videa, marketing a psaní obsahu.
- Využijte ClickUp Dashboards s integrovanými přehledy a widgety
- Sdílejte videa prostřednictvím e-mailu nebo veřejných či soukromých odkazů.
- Užijte si kompatibilitu s více platformami
- Použijte rozšíření pro Chrome pro rychlé ořezávání webových stránek a pořizování snímků obrazovky.
- Využijte prezentační nástroje k vytváření poutavých a kreativních prezentací.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být ohromeni širokou škálou funkcí ClickUp, jejichž plné využití může vyžadovat určitý čas.
- Nedokáže generovat videa od nuly jako SORA (ale může pomoci v procesu kreativního brainstormingu a řízení výroby videa).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 19 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v jakémkoli placeném tarifu za 5 USD za člena za pracovní prostor za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. RunwayML
Zde je další alternativa k Sora AI. Tento nástroj vám umožní snadno vytvářet videa z textu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlým funkcím je RunwayML vynikající volbou pro začátečníky i zkušené tvůrce digitálního obsahu.
Nedávnou novinkou v RunwayML je Multi-Motion Brush, který vám dává větší kontrolu nad pohybem ve vašich generovaných videích. Tato funkce Gen-2 je k dispozici jak na webové platformě Runway, tak v jejich mobilní aplikaci, což nabízí flexibilitu pro kreativní projekty na cestách.
Můžete si prohlédnout náhledy a stáhnout videa, která generují, a vybrat si to, které nejlépe odpovídá vaší vizi. RunwayML vám navíc umožňuje upravovat, ořezávat a animovat vaše vstupy, čímž rozšiřuje kreativní možnosti.
Nejlepší funkce RunwayML
- Vytvářejte poutavá videa a přeměňujte text na videa pomocí technologie AI.
- Zlepšete celkovou kvalitu videí pomocí nástrojů pro bezchybnou editaci.
- Přizpůsobte videa podle svých požadavků
- Integrujte s dalšími nástroji a aplikacemi AI
Omezení RunwayML
- Díky svým pokročilým funkcím může mít RunwayML strmější křivku učení pro uživatele, kteří s AI softwarem začínají.
Ceny RunwayML
- Základní: Navždy zdarma
- Standard: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 35 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 95 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze RunwayML
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
3. Kaiber AI
Kaiber AI je revoluční platforma, která tvůrcům umožňuje proměnit jejich nápady v ohromující vizuální zážitky.
Využívá pokročilý generátor AI k transformaci textu, videí, fotografií a hudby do podmanivých realistických a imaginativních scén, které zanechávají trvalý dojem. Stačí nahrát skladbu a přidat špetku uměleckého cítění a Kaiber AI předvede svou magii a vytvoří okouzlující audiovizuální cestu.
Animace platformy snímek po snímku podporuje kreativitu s nadčasovým půvabem. Každá vrstva navazuje na předchozí, což vám umožňuje snadno objevovat nové styly a estetiku.
Technologie AI společnosti Kaiber plynule transformuje podněty do poutavých vizuálních zážitků, které se vyznačují plynulostí a pohybem.
Nejlepší funkce Kaiber AI
- Navrhněte své příběhy na šablonách storyboardů Kaiber.
- Objevte nové styly a estetiku s vyvíjejícími se vrstvami
- Nechte se inspirovat prací ostatních a představte své výtvory světu, vše na jednom místě.
Omezení Kaiber AI
- Pro přístup k funkcím je nutné se zaregistrovat a přihlásit.
Ceny Kaiber AI
- Explorer: 5 $/uživatel za měsíc
- Pro: 15 $/uživatel za měsíc
- Artist: 30 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Kaiber AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
4. DescriptAI
Descript není jen editor videa, ale multifunkční platforma, která snadno přemění váš psaný obsah na videa. S DescriptAI můžete rychle přepsat zvukové nahrávky do psaného textu, což je funkce výhodná pro studenty, kteří upřednostňují čtení před poslechem, nebo pro osoby se sluchovým postižením.
Descript má také výkonné funkce pro spolupráci, které umožňují několika uživatelům pracovat na projektu současně. Členové týmu mohou zanechávat komentáře a návrhy, což zefektivňuje proces úprav.
Platforma se navíc pyšní snadnou integrací s široce používanými nástroji, jako jsou Slack, Castos, Podbean, Restream a Final Cut Pro. Její kompatibilita s Adobe Premiere Pro dále upevňuje její status jako nepostradatelného nástroje pro pokročilé úlohy úprav.
Zahrnuje také vestavěný záznamník obrazovky, který vám umožní snadno vytvářet výuková nebo prezentační videa od začátku do konce přímo v rámci platformy.
Nejlepší funkce Descript
- Přepište zvukové nahrávky do psaného textu ve 23 jazycích
- Snadné přidávání obsahu pomocí funkcí drag-and-drop
- Vylepšete zvuk pomocí řešení pro vylepšení zvuku a úpravy textu jediným kliknutím.
- Podpořte tvorbu videí pomocí šablon, titulků a přechodů, které obohatí proces tvorby videí o základní prvky.
Omezení Descript
- Uživatelé mohou potřebovat stabilní připojení k internetu a investovat čas do osvojení všech funkcí, protože Descript má určitou náročnost na učení.
- Pro větší týmy je to dražší, protože cena se účtuje za každého uživatele/editora.
Ceny Descript
- Zdarma
- Creator: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro: 30 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 160 recenzí)
5. Pika. art
Pika. art je inovativní platforma, která se pyšní různými funkcemi navrženými tak, aby tvorba videí byla efektivnější a bezproblémová.
Jednou z vynikajících vlastností Pika. art je jeho intuitivní rozhraní, které zajišťuje snadnou navigaci po platformě. Každý krok je jednoduchý a uživatelsky přívětivý, od nahrávání záběrů po úpravy a přidávání efektů.
Další klíčovou funkcí je rozsáhlá knihovna předem navržených šablon a přizpůsobitelných prvků. Ať už hledáte textové animace, přechody nebo grafiku, Pika. art vám to poskytne. Platforma také nabízí možnosti spolupráce, které týmům umožňují spolupracovat na projektech v reálném čase.
Kromě toho Pika. art nabízí robustní exportní možnosti, které můžete použít k uložení finálních videí v různých formátech a rozlišeních. Ať už vytváříte obsah pro sociální média, webové stránky nebo prezentace, můžete snadno optimalizovat svá videa pro zamýšlenou platformu.
Nejlepší funkce Pika. art
- Využijte funkci synchronizace rtů od Pika. art a dejte svým postavám hlas.
- Vytvářejte poutavé animované příběhy bez námahy
- Využijte jeho funkce zvukových efektů buď tím, že nabídnete podněty, nebo necháte Pika. art, aby je za vás vygeneroval.
- Šablony snadno přizpůsobte pomocí funkce „rozšířit plátno“.
- Prodlužte délku videa a ukládejte své výtvory v různých formátech.
Omezení Pika. art
- Někteří uživatelé zaznamenali problémy s kompatibilitou s externím softwarem nebo pluginy.
Ceny Pika. art
- Základní: Zdarma
- Standard: 10 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 35 $/uživatel za měsíc
- Pro: 70 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Pika. art
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
6. Invideo
Invideo je univerzální online platforma pro úpravu videa, která vám umožní snadno vytvářet profesionálně vypadající videa.
Jednou z jeho nejlepších funkcí je rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných šablon. S více než 4 000 připravenými šablonami máte k dispozici široké možnosti pro různé typy videí.
Další předností Invideo je jeho intuitivní rozhraní a uživatelsky přívětivý editor. Funkce drag-and-drop usnadňuje přidávání textu, obrázků a videoklipů do vašeho projektu a jejich uspořádání podle vašich představ.
Invideo také poskytuje přístup k rozsáhlé knihovně stockových videí, hudebních skladeb a zvukových efektů, takže nemusíte pro své projekty shánět externí zdroje.
Platforma navíc nabízí různé vestavěné designové prvky, jako jsou samolepky, ikony a animace, které zvýší vizuální přitažlivost vašich videí.
Nejlepší funkce Invideo
- Používejte přizpůsobitelné šablony pro různé typy videí, jako jsou reklamy na sociálních médiích, marketingová videa a prezentace.
- Přidejte pokyny, jako je cílová skupina a platforma, abyste přizpůsobili svá videa.
- Využijte plně výkonný editor videa k úpravám video skriptů a médií pomocí jednoduchého rozhraní.
- Oživte svá videa pomocí hlasových komentářů, které znějí jako lidský hlas.
Omezení Invideo
- Možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání se samostatným softwarem omezené.
Ceny Invideo
- Zdarma
- Plus: Ceny začínají na 25 USD/uživatel za měsíc
- Max: Od 60 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Invideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (370+ recenzí)
7. Lumen5
Lumen5 je výkonný online nástroj pro tvorbu videí, který zjednodušuje tvorbu poutavého video obsahu.
Jeho uživatelsky přívětivá platforma umožňuje členům týmu, bez ohledu na technické dovednosti nebo zkušenosti, snadno vytvářet profesionálně vypadající videa. Platforma disponuje rozhraním typu „ukázat a kliknout“ a „přetáhnout a pustit“, které vám umožní rychle přidávat text, obrázky a videoklipy do vašich projektů.
Jednou z hlavních funkcí Lumen5 je pokročilá automatizační technologie, která dokáže několika kliknutími přeměnit blogové příspěvky nebo nahrávky ze Zoomu na poutavá videa.
Tato automatizace – v kombinaci s mnoha šablonami, fonty, barvami a animacemi – vám umožní vytvářet úžasná videa, která efektivně sdělí jejich poselství divákům.
Ať už pro marketingové, školicí nebo vzdělávací účely, přizpůsobitelné designy a nástroje pro spolupráci Lumen5 z něj dělají nejlepší volbu pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Lumen5
- Použijte AI Script Composer od Lumen5 k převodu vašich textů na videa.
- Získejte přístup k knihovně vysoce kvalitních videoklipů a obrázků.
- Převádějte své blogové příspěvky, články, soubory PDF, whitepapery a další písemné materiály na dynamická videa.
- Využijte AI k automatickému přiřazování textu k relevantním vizuálním prvkům.
Omezení Lumen5
- Drahé ve srovnání s jinými alternativami Sora
Ceny Lumen5
- Základní: 29 $/měsíc
- Starter: 79 $/měsíc
- Profesionální: 199 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lumen5
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 130 recenzí)
8. Animaker
Animaker je platforma typu „udělej si sám“ (DIY) pro vytváření profesionálních živých a animovaných videí během několika minut.
Tato platforma vám pomůže vytvářet vysoce kvalitní 4K videa pro různé účely, jako je zaškolování nových zaměstnanců, marketing, budování značky a zjednodušování složitých konceptů, aniž byste potřebovali technické znalosti. To umožňuje firmám rychle se přizpůsobovat změnám na trhu a získat konkurenční výhodu.
Jednou z klíčových funkcí Animakeru je podpora video infografik, které pomáhají podnikovým týmům vizuálně prezentovat data pomocí široké škály grafů, ikon a map.
Platforma také nabízí profesionální funkce, jako je nahrávání, multi-move, křivky, přechodové efekty, zoomování kamery a efekty vstupu/výstupu, které vám umožní vytvářet profesionální a poutavé animace.
Animaker navíc poskytuje nástroje, které oživí vaše videa, jako je funkce převodu textu na řeč, knihovna skladeb na pozadí a zvukových efektů a přímý záznam hlasu. Svá videa můžete exportovat v kvalitě Full HD a vertikálně je optimalizovat pro mobilní obrazovky.
Nejlepší funkce Animakeru
- Využijte více než 50 hlasů, více než 25 jazyků a další přizpůsobení k humanizaci převodu textu na řeč.
- Vytvářejte vlastní postavy s více než 15 rysy obličeje, 10 sloty pro doplňky a 20 výrazy obličeje.
- Využijte stovky šablon pro firemní prostředí.
- Přidejte do svých projektů obrázky, videa a GIFy z Giphy a Getty.
- Zefektivněte svou práci díky interakci s projekty v reálném čase.
- Využijte Steve.ai od Animakeru k převodu textu na videa.
Omezení Animakeru
- Jelikož se jedná o nový software, má omezené možnosti animace postav.
- Někteří uživatelé tvrdí, že pro úpravu videa je potřeba více dat.
Ceny Animakeru
- Základní: 24 $/měsíc
- Starter: 37 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Animaker
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
9. Vidyo. ai
S Vidyo. ai můžete vylepšit úpravy a produkci videí. Díky pokročilé technologii AI nabízí Vidyo. ai mnoho funkcí a nástrojů, které zjednodušují tvorbu vysoce kvalitních videí.
Jednou z jeho klíčových funkcí je schopnost automaticky generovat videohighlighty, což usnadňuje identifikaci a sdílení klíčových momentů ve vašem záznamu.
Vidyo. ai navíc nabízí řadu editačních nástrojů, jako je automatická detekce scén a inteligentní ořezávání, které zefektivňují proces editace a zlepšují celkovou kvalitu vašich videí.
Jeho vylepšení hlasu pomocí umělé inteligence může zlepšit kvalitu zvuku vašich videí tím, že sníží hluk na pozadí a zvýší srozumitelnost řeči. Tato funkce je užitečná pro rozhovory, webináře a další obsah, kde je jasný zvuk nezbytný.
Vidyo. ai také nabízí řadu nástrojů pro spolupráci, které umožňují více uživatelům pracovat na stejném projektu současně.
Nejlepší funkce Vidyo. ai
- Přidejte k videím titulky pomocí generátoru automatických titulků poháněného umělou inteligencí.
- Využijte AI nástroj pro tvorbu videohighlightů a trailerů pro dlouhá videa.
- Rozšiřte své online publikum pomocí funkce Virality Scores od Vidyo. ai pro vaše krátká videa, reels a TikToks.
Omezení Vidyo. ai
- Bezplatná verze umožňuje uživatelům nahrát pouze jedno video najednou.
- Platforma automaticky nevyřazuje ticho ani výplňové fráze.
Ceny Vidyo. ai
- Zdarma
- Essential: 35 $/měsíc
- Růst: 50 $/měsíc
- Na míru: 75–150 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vidyo. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
10. Pictory AI
Pictory je velmi intuitivní nástroj, který rychle a snadno přemění vaše skripty na videa. S Pictory AI můžete přímo ze svých textů vytvářet videa, AI voiceovery, titulky, podtitulky a další.
Pomocí tohoto nástroje můžete změnit velikost videí tak, aby se vešly na různé platformy sociálních médií, jako jsou Instagram, YouTube, TikTok atd.
Zatímco prémioví uživatelé mají přístup k dalším funkcím, bezplatný tarif umožňuje vytvářet pouze krátká videa. Pictory je navržen tak, aby zjednodušil proces tvorby videa a zpřístupnil jej všem, bez ohledu na jejich technické znalosti.
Nejlepší funkce Pictory AI
- Pomocí nástrojů Pictory založených na umělé inteligenci přeměňte své texty, obrázky a skripty na videa.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně hudby, která vylepší vaše videa.
- Snadno přidávejte hudbu do videí pomocí skladeb z knihovny Pictory.
- Vyberte si z celé řady stylů pro svá videa.
Omezení Pictory AI
- Uživatelé získají omezené pokročilé funkce se startovacím plánem.
- Rychlost renderování videa může být pomalejší než u jiných nástrojů.
Ceny Pictory AI
- Starter: 29 $/měsíc
- Profesionální: 59 $/měsíc
- Týmy: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Pictory AI
- G2: 4,7/5 (75+ recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Výběr nejlepší alternativy Sora AI pro vaše potřeby v oblasti produkce videa
Na závěr našeho seznamu nejlepších alternativ Sora v roce 2024 je jasné, že platformy pro převod textu na video se rychle vyvíjejí, aby vyhověly různorodým požadavkům uživatelů. Každá možnost nabízí jedinečné funkce, což podtrhuje konkurenční povahu tohoto odvětví.
S pokrokem technologie můžeme očekávat vznik dalších platforem, které vám nabídnou inovativní způsoby tvorby poutavých videí. Jednou z takových platforem je ClickUp, která nejen transformuje psaný text do úžasných videí, ale také vám pomáhá organizovat a spravovat vaše projekty (a to nejen ty související s produkcí a distribucí videí!).
S ClickUp můžete zjednodušit a zrychlit svůj pracovní postup při úpravách videa. Nezapomeňte při tom využít příležitost využít virtuální asistenty AI a software pro podcasting k vylepšení procesu tvorby obsahu s ClickUp.