Jak používat Sora AI k vytváření obsahu typu text-na-video

Poznámka: Sora AI zatím není dostupná pro širokou veřejnost. V současné době poskytuje Open AI přístup k testování tohoto nástroje vybrané skupině umělců, designérů a filmařů.
Základním příslibem generativní technologie AI je schopnost vytvářet něco nového v reakci na podněty uživatelů. Nástroje jako ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot atd. jsou generátory textu založené na AI.
DALL-E a Midjourney generují obrázky na základě textu. Sora od Open AI slibuje vytváření realistických videí na základě textových pokynů. Je to jeden z mála nástrojů, které nabízejí AI pro převod textu na video, což vzbuzuje obrovský zájem mezi kreativními pracovníky.
Podívejme se, jak funguje a jak jej využít pro vaše potřeby v oblasti video obsahu.
Co je Sora AI?
Sora AI je generativní nástroj umělé inteligence, který vytváří realistická videa na základě textových vstupů/podnětů. Byl vytvořen společností Open AI a dokáže vytvářet postavy, zvířata, krajiny, perspektivy, stop-motion obrázky atd. na základě textového popisu poskytnutého uživatelem.
Jak Sora funguje: Věda za umělou inteligencí
Stejně jako nástroje pro psaní AI (ChatGPT) a nástroje pro generování obrázků (DALL-E), Sora vytváří videa namísto textu/obrázků.
Model Sora AI je trénován na videích s alternativním textem, který vysvětluje, co se ve videu děje. Na základě toho Sora spojuje slova s obrázky, které pak používá k generování videí podle pokynů. Některé z klíčových funkcí Sora AI jsou následující.
Klíčové funkce Sora AI
Sora, pojmenovaná podle japonského slova pro oblohu, má údajně neomezený tvůrčí potenciál. Mezi schopnosti Sory patří:
1. Text-to-video
Sora je v zásadě nástroj pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence, který přijímá vstup v podobě několika slov a vytváří videa jako výstup.
Můžete například říct: „Ukaž létající talíř kroužící kolem Sochy svobody v poledne“ a video se vytvoří téměř okamžitě.
2. Vysoké rozlišení
Sora dokáže generovat videa ve vysokém rozlišení s konkrétními typy pohybu, předmětů a pozadí.
3. Délka jedna minuta
V současné době je Sora generátorem obsahu AI pro videa o délce až jedné minuty.
4. Více záběrů v jednom videu
Sora AI dokáže vyprávět příběh nebo vytvořit poutavé video včetně několika záběrů – jako je přiblížení, oddálení, detailní záběry atd. – které mají jednotný styl a postavy.
Ceny Sora AI
Sora AI zatím nebyla veřejně vydána. Jakmile budeme vědět více, informujeme vás o cenách.
Jak používat Sora AI
Jako široká veřejnost nemůžete Sora AI používat, protože ještě nebyla vydána. V současné době Open AI poskytuje přístup k testování tohoto nástroje vybrané skupině umělců, designérů a filmařů.
Komplexní zprávu o tom, jak Sora funguje, si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Obsahuje řadu technických aspektů, jako například:
- Využití LLM a vizuálních dat
- Délka, rozlišení a poměry stran
- Kompozice a rámování
- Možnost zadávat podněty pomocí obrázků a videí (stejně jako textu)
- Možnosti 3D simulace
Možné aplikace Sora a příklady použití
Generativní AI vytvořila obrovské možnosti napříč odvětvími a případy použití a exponenciálně urychlila produkci obsahu. Sora AI není výjimkou. Mezi případy použití, které se v současné době zkoumají, patří:
Ukázky produktů a reklamy
Značky mohou vytvářet produktové ukázky a videoreklamy za zlomek nákladů a času, které jsou dnes potřebné. Filmaři mohou do modelu AI vložit své celovečerní filmy a vytvořit nápadité filmové upoutávky s klíčovými prvky.
Sociální videa
Instagramoví influenceři a kreativní profesionálové mohou vytvářet vysoce kvalitní videa ve velkém měřítku pro propagační a zábavní účely.
Filmy
Filmy, zejména fantasy nebo historické filmy, lze oživit tak rychle, jak si to dokážete představit.
Prototypování
Filmaři a vizuální umělci mohou prezentovat ambiciózní projekty pomocí krátkých prototypů videí generovaných umělou inteligencí. Tuto techniku lze také použít pro prototypy zákaznických cest, online školení, architektonický design atd.
Vzhledem k tomu, že Sora AI je stále ještě v rané fázi vývoje, výše uvedené informace jsou pouze výchozím bodem. Potenciál nástroje pro převod textu na video, jako je Sora AI, může přinést velkou rychlost a rozsah při produkci videa.
Výhody používání Sora AI
Sora AI umožňuje produkci videí, která dosud vyžadovala značné množství času, energie a investic. Mezi největší výhody nástrojů jako Sora AI pro generování videí patří:
Rychlost: Sora AI dokáže vytvořit krátká videa během několika minut, což by jinak trvalo nejméně několik týdnů.
Rozsah: Sora AI dokáže generovat desítky videí bez omezení dovedností nebo času, podobně jako textové generátory odstavců AI, které dokážou vytvořit obsah během několika minut.
Flexibilita: Tento nástroj dokáže vytvářet záběry v širokoúhlém, detailním, vertikálním, horizontálním a různých dalších formátech, které by jinak vyžadovaly více zařízení a opakované natáčení. Můžete také prodloužit stávající videa bez dalšího produkčního úsilí.
Opakování: Při vytváření videí pomocí Sora AI je opravování chyb nebo opakování částí videa snazší, dokud nedosáhneme uspokojivé úrovně při zachování vizuální kvality.
Imaginace: Sora AI vám umožňuje vizualizovat nemožné a vytvářet fantazijní scény a postavy. Je to také skvělý nástroj AI pro prezentace, který podporuje kreativitu a zapojení do toho, co bývalo nudné.
Časté problémy, s nimiž se potýkají uživatelé Sora AI
Největším problémem Sora AI je, že zatím není k dispozici pro veřejnost. Kromě toho má tento model několik nedostatků, například:
- Neschopnost simulovat fyziku složité scény
- Zobrazení kauzality
- Rozlišování prostorových detailů
- Zavádějící obsah ve videích generovaných umělou inteligencí
Recenze Sora AI na Redditu
Zatímco veřejnost čeká na spuštění Sora AI, někteří odborníci na dané téma měli možnost si s ním pohrát. Zde je několik recenzí z Redditu.
Jeden uživatel Redditu demonstruje omezení schopnosti Sory vytvářet originální obsah slovy: „Kreslený klokan tančí disco. Je jasně vidět, že se jedná o záběr z nějakého filmu. Tanec není náhodný (nic není náhodné); je to přesně stejný tanec nebo velmi podobný tanec ze specifického záběru.
Totéž platí pro všechny ukázky videí, které jsou zde k vidění. Člověk by si myslel, že se jedná o originální generované video, ale je to jen směs vstupních dat. Nemůžete překročit rámec záběrů, které jste použili pro trénování. Nikdy. “
Pokud jde o kvalitu filmu Air Head od shy kids, uživatel Redditu říká: „Absolutně neuvěřitelné. Jsem teprve v polovině Airhead, ale tohle je přesně to, co se myslí správným narušením.
Díky této kvalitě a nízké náročnosti výroby se mnoho dosud nevyřčených příběhů dostane na světlo světa. Jsem plný naděje. ”
I když naděje roste, běžní uživatelé zatím nemají přístup k Sora AI. Mezitím vám tedy nabízíme několik alternativ.
Alternativní nástroje AI, které lze použít místo Sora AI
Ačkoli Sora vyvolala největší rozruch, není to jediný nástroj pro převod textu na video, který je dnes k dispozici. Nástroje Make-A-Video od Meta a Lumiere od Google se nacházejí v různých fázích vývoje.
Synthesia je software pro generování videí pomocí umělé inteligence, který můžete začít používat ihned. Ačkoli dokáže vytvářet pouze videa s avatary a dabingem pomocí umělé inteligence, umožňuje vytvářet videa pro demonstrace, prodejní prezentace, školicí videa atd. v měřítku a rychlosti.
Několik nástrojů využívá možnosti umělé inteligence k podpoře tvorby a přístupu k videím.
- ClickUp Brain je výkonný nástroj pro přepisování existujících videí, schůzek, webinářů a dalších materiálů pomocí umělé inteligence.
- ClickUp Clips vám umožňuje vytvářet nahrávky obrazovky a snadno je sdílet.
S ClickUp získáte přístup k široké škále funkcí pro správu projektů a AI za pouhých 5 dolarů měsíčně.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Využijte generativní AI s ClickUp
Nadšení a očekávání kolem generativního modelu AI pro převod textu na video jsou na historickém maximu. Jakmile si uživatelé více osvojí nástroje jako ChatGPT a Midjourney, Sora AI se brzy stane součástí organizačních nástrojů.
Zatím jsme však ještě tak daleko nedošli. Žádný z velmi očekávaných nástrojů, jako jsou Sora, Make-A-Video, Lumerire atd., není veřejně dostupný.
Dokud tedy nebude tato technologie dostupná a funkční, využijme výkonné nástroje umělé inteligence, které jsou v současné době k dispozici.
ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí.
Kládejte otázky, vytvářejte textový obsah, automatizujte standupy, vytvářejte šablony a mnoho dalšího s ClickUp.