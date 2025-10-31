Metoda chunkingu: Jak si zapamatovat a vybavit více informací

Jak si holub pamatuje, že se má pokaždé vrátit na váš balkon?
Jak krysa ví, kterou páku má zatáhnout, aby se dostala z klece? Nebo jak si šachový mistr zapamatuje více než 50 000 pozic figur na šachovnici?
Jednoduchá odpověď (založená na psychologickém výzkumu): Chunking.
Před 70 lety americký psycholog George A. Miller popularizoval koncept chunkingu jako způsob, jak porozumět a rozšířit krátkodobou paměť.
Přesuňme se do současnosti.
Vaše smyslové systémy, zrak, sluch, chuť, hmat atd., shromažďují v tuto chvíli přibližně 1 miliardu bitů dat za sekundu. Chunking by tedy mohl být právě tím, co potřebujeme k vyčištění myšlenkového nepořádku.
Co je metoda chunkingu?
Chunking je proces seskupování jednotlivých kousků informací do sekvence nebo vzorce, který usnadňuje jejich zachycení v naší pracovní paměti a uložení do dlouhodobé paměti pro pozdější vyvolání.
I když jste o chunkingu dosud neslyšeli, určitě jste ho už někdy použili.
Vzpomeňte si, jak je zobrazeno vaše číslo sociálního pojištění: XXX-XX-XXXX, s bloky tří, dvou a čtyř číslic. Abych si zapamatoval jména svých sedmi koček, rozdělil jsem je do skupin sourozenců: tři dvojice a jedno samostatné dítě, což je snazší si zapamatovat.
Stává se to i v profesní sféře.
Knihovník řadí knihy podle abecedy. Malé děti používají chunking, aby si zapamatovaly své panenky! Projektový management, časové blokování a technika Pomodoro jsou všechny způsoby chunkingu.
Chunking je velmi populární v různých oblastech každodenního života, což vyvolává otázku, proč tomu tak je.
Jaký problém metoda chunkingu řeší?
Lidská pracovní paměť je omezená.
Dokáže uložit pouze několik informací, asi sedm, a později je přesně vybavit.
Lidská ambice je však obrovská. Chunking tuto mezeru překlenuje.
Například společnost Transport for London má ambici zajistit, aby všichni její „taxikáři znali nejrychlejší trasy složitou londýnskou silniční sítí“.
Test známý jako The Knowledge hodnotí řidiče podle jejich znalosti oblasti v okruhu šesti mil od Charing Cross, která zahrnuje 25 000 ulic, jejich směry, jednosměrné ulice, slepé ulice, restaurace, hospody, obchody a památky.
Knowledge boys, hovorový výraz pro uchazeče o místo taxikáře, používají několik paměťových technik, z nichž jednou je systém, který nazývají „satelliting“ (satelitování), při kterém si rozdělí místa v okruhu čtvrt míle kolem výchozího a cílového bodu jízdy do bloků, aby si je zapamatovali.
Každý z těchto chunků se přidává k větším chunkům a vytváří hierarchii paměti londýnské krajiny.
Když Eleanor Maguire, neurovědkyně z University College London, studovala londýnské taxikáře, zjistila, že jejich zadní hippocampus, část mozku důležitá pro paměť, je větší než průměr. Také dokázala, že části mozku, které řídí paměť, jsou tvárné a mohou se měnit i v dospělosti. 👀
V podstatě chunking a metoda Loci, známá také jako paměťový palác, pomáhají jednotlivcům překonat omezení paměti. Při dlouhodobém a soustavném cvičení také přetváří fyzický mozek, aby se lidské schopnosti přiblížily jeho ambicím.
Ačkoli je chunking neuvěřitelně účinný, nemusíte kvůli jeho použití zdolávat mentální Mount Everest.
Já ji používám k rozdělení 14krokové korejské rutiny péče o pleť do zvládnutelných fází. V práci si mnozí z nás naplánují intenzivní práci na dopoledne a schůzky rozdělí na odpoledne, aby si usnadnili časové plánování.
Ve skutečnosti jsem tento článek rozdělil na sekce, podsekce, odstavce a věty. To je něco, co spisovatelé dělají neustále!
Historie a původ chunkingu
Ačkoli již dříve existovaly studie zabývající se pamětí, vybavováním a skupinami informací, práce George A. Millera z roku 1956 s názvem „Magické číslo sedm ± dvě: Některé limity naší schopnosti zpracovávat informace “ představuje zásadní bod ve studiu chunkingu.
Kromě představení myšlenky chunkingu jako způsobu, jak překonat úzké hrdlo pracovní paměti, také tvrdí, že sedm (± 2) je počet chunků, které si člověk může pohodlně zapamatovat. Píše:
A co sedm divů světa, sedm moří, sedm smrtelných hříchů, sedm dcer Atlase v Plejádách, sedm věků člověka, sedm úrovní pekla, sedm základních barev, sedm tónů hudební stupnice a sedm dní v týdnu?
Od té doby bylo chunking studováno a prošlo velkým vývojem v různých oblastech.
Psychiatři používají chunking k podpoře verbální pracovní paměti u pacientů s časnou fází Alzheimerovy choroby. Učitelé a pedagogové považují chunking za užitečný pro žáky a studenty, zejména při výuce jazyků. Studenti medicíny používají chunking a jiné mnemotechnické pomůcky k zapamatování si názvů stovek léků.
Zkušení piloti, stejně jako londýnští taxikáři, ji používají pro prostorovou paměť, aby mohli sledovat různé pohyblivé části letadla. Hudebníci, zpěváci, kytaristé, bubeníci a další používají chunking jako způsob, jak se učit noty, písně nebo dokonce číst notové zápisy.
V knize Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (Hudební praxe: Průvodce pro hudebníky, jak cvičit a ovládnout svůj nástroj jako profesionál) David Dumais píše:
Rozdělte svou hudbu na části, abyste ji zjednodušili. Rozdělte ji na fráze a podfráze. Udělejte vše, co je třeba, aby byla jednoduchá!
🤔 Podívejte se na toto: Kdyby pravěcí lidé měli už tenkrát seznam úkolů, co by v něm bylo?
Proč metoda chunkingu funguje
Chunking funguje u všech druhů paměťových úkolů díky své jednoduchosti.
Představte si to jako nosit jeden batoh místo notebooku, nabíječky, telefonu, dvou košil, dvou kalhot, dvou párů ponožek, bot, toaletních potřeb, chápete, o co jde.
Tato jednoduchost v sobě chytře skrývá složité fungování lidského mozku.
Mallika Marshall, MD, přispívající redaktorka Harvard Health Publishing, vysvětluje pojem paměť a uvádí různé části mozku, které se podílejí na ukládání a vybavování informací.
Píše, že paměť je katalogizována v hipokampu. Pokud je vzpomínka emocionálně silná, amygdala ji označí. Některé komponenty jsou distribuovány do mozkové kůry. Abychom si vzpomněli, aktivujeme čelní laloky, které pak přinášejí informace z různých částí mozku.
Například zapamatování si scény z vašeho oblíbeného filmu může zahrnovat načtení dat z vizuální oblasti mozku, abyste si vybavili pozadí a tváře herců, ale také informací z jazykové oblasti, abyste si zapamatovali dialogy, a možná dokonce i ze sluchové oblasti, abyste si zapamatovali soundtrack nebo zvukové efekty. Společně tyto komponenty tvoří jedinečný neuronový vzorec, který zůstává v klidu, dokud se jej nerozhodnete zapamatovat, a v tom okamžiku se znovu aktivuje.
Chunking abstrahuje tuto složitost a snižuje zátěž spojenou se zpracováním, zapamatováním a ukládáním informací v mozku, jinak známou jako kognitivní zátěž. Výsledkem je, že mozek je uvolněn k dalším činnostem a posilování odborných znalostí.
I v rychlostních sportech, které jsou tradičně považovány za fyzickou činnost, výzkumy ukazují, že chunking může být pro závodníky velmi užitečný při zpracování rozmanitých smyslových informací, které přijímají ve stresových situacích.
Chunking vám pomůže najít smysl a zvládnout chaos!
Všichni máme dny, kdy si říkáme: „Co tu vlastně dělám s tímhle úkolem?“
Chunking zde pomáhá tím, že organizuje informace způsobem, který je smysluplný pro osobu, která to dělá.
Představte si, že máte zapamatovat si tucet zvířat: kočka, šimpanz, koala, klokan, tygr, bengálská kočka, vlk, myš, králík, liška, tučňák a dalmatin.
Jednoduché chunking by znamenalo uspořádat je takto:
- Domácí zvířata: kočka, bengálská kočka, králík, myš, dalmatin
- Divoká zvířata: šimpanz, zmije, tygr, liška, vlk
- Australané: Koala a klokan
V tomto případě chunking vychází z myšlenek, které již známe (domácí zvířata, lesy, Austrálie), a pomáhá nám vnímat věci v kontextu tím, že vytváří asociace. Tímto způsobem vám pomáhá využívat stávající synaptické spojení a rozšiřovat neuroplasticitu.
A co když paměť není konečným cílem? Chunking může pomoci i v tomto případě.
Můžete provádět rozdělování úkolů (nebo skládání návyků, pokud rozdělujete návyky), seskupovat podobné úkoly, aby váš mozek mohl zůstat v kontextu a soustředit se na relevantní informace.
Členění času zahrnuje rozdělení pracovního dne (obvykle 8 hodin) na menší části s určenými úkoly, což vám umožní mít produktivnější den . Agilní plánování zahrnuje rozdělení dlouhodobých produktových plánů na zvládnutelné a realizovatelné části pro každý sprint, což je proces známý také jako nemilosrdné stanovení priorit.
Ve všech těchto příkladech funguje chunking, protože díky němu je chaos zvládnutelný.
Pomáhá jednotlivcům vstřebat více informací, aniž by si způsobili bolesti hlavy. Jak píše David Epstein ve své knize Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (Rozsah: Proč generalisté triumfují ve specializovaném světě):
Chunking pomáhá vysvětlit případy zdánlivě zázračné, doménově specifické paměti, od hudebníků hrajících dlouhé skladby zpaměti až po quarterbacky, kteří v mžiku rozpoznávají vzorce hráčů a rozhodují se, kam hodit míč.
⚡️ Číst více: 7 užitečných kroků v procesu rozhodování (se šablonami)
Praktické aplikace metody chunkingu
Chunking je v podstatě praktická dovednost. Čím lépe seskupujeme jednotlivé části, tím více si pamatujeme.
Například si pamatuji texty z velké části písní, které jsem poslouchal jako teenager, protože melodie písně pomáhá segmentovat text na smysluplné části.
A to je jen jeden příklad. Zde jsou další každodenní situace, ve kterých může chunking skutečně pomoci:
1. Studium nebo učení se novým informacím
Řekněme, že absolvujete kurz první pomoci. Místo toho, abyste se snažili zapamatovat si 15 samostatných kroků, rozdělte je do tří kategorií: posoudit situaci, pomoci osobě a přivolat odborníky. V rámci každé kategorie si zapamatujete 3–5 akcí. Výzkum Swellera (1988) týkající se teorie kognitivní zátěže ukazuje , že tento přístup snižuje přetížení a zlepšuje zapamatování. Protože nyní pracujete s lepším kontextem a porozuměním.
2. Zapamatování si pokynů
Zapomeňte na to, že musíte sledovat všech devět odboček, abyste se dostali na nové místo. Rozdělte si cestu na části. „Jeďte na Main Street“ (část 1), „Odbočte na druhé odbočce vlevo a pokračujte k čerpací stanici“ (část 2), „Odbočte vpravo a zaparkujte u červené budovy“ (část 3).
3. Naučit se nový recept
Pokud se pokoušíte uvařit něco nového, neberte každý pokyn jako samostatný úkol.
Rozdělte kroky na přípravu, vaření a dokončení. Například „nakrájet, dochutit a marinovat“ je vaše příprava. „Opékat, dusit a míchat“ je vaření. Rozdělení do částí odráží způsob práce kuchařů a pomáhá zabránit zapomenutí některých kroků.
4. Balení na cestu
Místo toho, abyste se snažili zapamatovat si 25 jednotlivých položek, rozdělte svůj seznam věcí na části: oblečení, toaletní potřeby, elektronika, cestovní doklady a svačiny. Snížíte tak pocit chaosu a snáze zkontrolujete, zda máte vše, co potřebujete.
5. Výuka dětí nebo pomoc s domácími úkoly
Děti jsou často zahlceny pokyny. Pokud jim řeknete: „Vyčisti si zuby, sbal si tašku, vezmi si boty a zhasni světla“, mohou polovinu z toho zapomenout.
Místo toho rozdělte úkoly na části: „Připrav se v koupelně“ (zuby, obličej, vlasy), pak „sbal se do školy“ (taška, oběd, voda), pak „vyjdi z domu“ (boty, světla, bunda). Pro ně je snazší uspět a pro vás je snazší zůstat v klidu.
Organizace vojenského vybavení: Praktický příklad chunkingu v akci
Vojenský personál často organizuje své vybavení způsobem, který daleko přesahuje pouhou úhlednost. Tato metoda zahrnuje kategorizaci, označování a rozdělení do oddílů. Tyto tři klíčové strategie slouží konkrétnímu účelu: umožňují rychlé a přesné vyhledání nezbytného vybavení v tísňových situacích.
Pojďme si to rozebrat:
✅ Kategorizace: Položky jsou seskupeny podle funkce nebo typu úkolu. Například zdravotnické potřeby, komunikační nástroje, vybavení pro přežití nebo sady pro údržbu zbraní. Místo náhodného balení vybavení jsou vojáci vycvičeni k ukládání a vyhledávání položek podle logických skupin. To znamená, že ve stresové situaci si nemusí pamatovat každou jednotlivou položku, stačí jim vědět, do které „kategorie“ sáhnout.
→ Proč to funguje: Odráží to chunking v paměti. Podle teorie kognitivní zátěže (Sweller, 1988) seskupování souvisejících informací snižuje duševní námahu, díky čemuž je vybavování paměti rychlejší a spolehlivější.
✅ Označování: Každý sáček, nádoba nebo přihrádka je jasně označena, někdy barvou, symbolem nebo textem. Štítky slouží jako vizuální podněty, které spouštějí rozpoznávání, nejen vybavování, což je rychlejší a méně náročné na mentální energii.
→ Proč to funguje: Chunking často spoléhá na podněty a asociace. Štítky fungují jako „kotvy“, které pomáhají vašemu mozku najít správný chunk, aniž byste museli prohledávat všechny informace najednou.
✅ Kompartmentalizace: Výstroj je uložena v samostatných, specializovaných přihrádkách, často v modulárních batozích nebo taktických vestách. Tím se zabrání zamíchání předmětů a vojáci mají přístup pouze k tomu, co v daném okamžiku potřebují, aniž by museli třídit irelevantní nástroje.
→ Proč to funguje: V kognitivní psychologii se jedná o prostorové chunking, tedy udržování souvisejících položek v fyzické blízkosti, což posiluje mentální asociace a urychluje rozhodování.
Chunking funguje, protože díky němu se náš mozek cítí méně přetížený. Čím více ho používáte, tím více se stává automatickým.
Ať už se učíte něco nového, plánujete svůj den nebo pomáháte někomu jinému udržet pořádek, chunking promění roztříštěné informace v něco, s čím si váš mozek snadno poradí.
Jak postupně aplikovat metodu chunkingu
Dobré chunking spočívá v rozložení všeho, co se jeví jako složité nebo má více než „7 ± 2“ položek, na logické části. Pokud je provedeno správně, může být mimořádným nástrojem ve vaší výzbroji.
Krok 1: Určete svůj cíl
Než začnete chunking používat, stanovte si cíl.
Vyberte si, co chcete zjednodušit. Může to být cokoli, od úklidu přeplněného stolu podle metody KonMari až po vytvoření dalšího AI jednorožce.
Krok 2: Naplánujte si cestu k tomuto cíli
V této fázi se nezabývejte pořadím ani velikostí jednotlivých kroků.
Vytvořte si komplexní seznam všeho, co potřebujete udělat. Můžete si ho jednoduše zapsat na kus papíru nebo použít aplikaci pro správu úkolů. Pomocí těchto šablon pro brainstorming můžete také získat inspiraci.
Pokud byste například chtěli uklidit svůj stůl, seznam by vypadal takto:
- Vyhoďte propisky, které nepíšou
- Umístěte značky poblíž tabule.
- Nechte na stole pouze denní plánovač
- Otřete desku stolu
- Důkladné vyčištění klávesnice a myši
- Vyprázdnit koš
- Archivujte dopisy a dokumenty
- Zalévejte rostlinu peněz
- Uklidit šálky od kávy
- Skartujte nepotřebné dokumenty
- Vyhoďte použité kancelářské potřeby
- Uspořádejte si dráty
- Vysajte židli
- Přejít na online poznámkové lístky
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si seznam. Nesuďte. Pokud pracujete v týmu a používáte chunking s ClickUp Tasks, technika šesti myšlenkových klobouků je skvělým způsobem, jak pokrýt všechny vaše potřeby.
Krok 3: Vytvořte chunking
Na základě všech položek, které jste uvedli, vytvořte několik chunků, které můžete zvládnout.
Výše uvedený seznam lze rozdělit do kategorií jako utírání prachu, organizování kancelářských potřeb, správa dokumentů atd. Nebojte se, pokud ještě nemáte vše hotové. Chunking můžete přidat i v dalším kroku.
Krok 4: Přidejte kousky informací do chunků
Pod každý chunk přidejte informace nebo úkoly, které jste identifikovali. Výše uvedená sada chunků může vypadat takto.
|Prach a úklid
|Organizace kancelářských potřeb
|Správa dokumentů
|Digitální úkoly
|Estetika stolů
|Otřete desku stolu
|Vyhoďte propisky, které nepíšou
|Archivujte dopisy a dokumenty
|Vyprázdnit koš
|Nechte na stole pouze denní plánovač
|Důkladné vyčištění klávesnice a myši
|Umístěte značky poblíž tabule.
|Skartujte nepotřebné dokumenty
|Digitalizujte lepící poznámky
|Zalévejte rostlinu peněz
|Vysajte židli a uspořádejte kabely
|Vyhoďte použité kancelářské potřeby
|Uklidit šálky od kávy
Krok 5: Soustřeďte se vždy na jeden chunk
Smyslem chunkingu je zjednodušit složité úkoly. Pustťe se tedy do úkolu a řešte ho po částech.
Funguje to také jako technika zapamatování.
Řekněme, že se chcete naučit periodickou tabulku. Rozdělíte ji na kovy, nekovy, přechodné kovy, lanthanidy, aktinidy, metaloidy a vzácné plyny.
Začněte s jednou skupinou, například kovy, a zapamatujte si je všechny. Až si na to zvyknete, přejděte k další skupině.
Krok 6: Opakujte
Chunking je sice skvělá technika pro paměť a organizaci, ale je také náchylná k zapomínání.
Proto proces opakujte a revidujte, abyste si zajistili dlouhodobou paměť. Když rozdělíte úkoly, které chcete dělat, ale obvykle neděláte, jako je cvičení nebo meditace, chunking vám může pomoci vytvořit návykové smyčky.
Chunking pro začátečníky
Pokud jste chunking nikdy aktivně nepoužívali, může se vám to zdát jako náročný proces. Ale nemusí to tak být.
👉🏽 Začněte v malém: Začněte tím, že se pokusíte zapamatovat si číslo kreditní karty, když stojíte v řadě u pokladny, nebo registrační čísla vozidel, když uvíznete v dopravní zácpě. Pokud se na začátku pustíte do velkých úkolů, ztratíte pojem o čase a zapamatujete si jen málo.
👉🏽 Vyzkoušejte paměťový palác: Paměťový palác, který proslavil Sherlock Holmes, je způsob, jak vizualizovat informace, jako by to byly místnosti ve vašem mozku, kterými můžete procházet. Tuto techniku použijte k prostorovému uspořádání informací.
👉🏽 Vytvořte mnemotechnické pomůcky: Pro všechny části cíle nebo pro jednotlivé části v rámci každé části vytvořte mnemotechnické systémy, jako jsou akronymy, příběhy nebo dokonce rýmy.
👉🏽 Nastavte si připomínky: Dokončili jste někdy dialogy ve svém oblíbeném filmu v momentě, kdy postava začala mluvit? Začátek tohoto dialogu je připomínkou, něčím, co spouští vzpomínku na zbytek. Nastavte si vlastní připomínky pro to, co si chcete zapamatovat.
🌷Věděli jste, že: Chunking byl považován za paměťovou techniku, která uchovává informace tak, jak jsou. Hudebníci byli považováni za „lidské magnetofony“, kteří dokázali přesně přehrát to, co slyšeli. To však neplatilo, když dostali k přehrání atonální hudbu. To ukázalo, že chunking se netýká žádné skupiny položek. Pro zapamatování byly rozhodující vzorce a známé struktury, píše David Epstein.
Metoda chunkingu vs. jiné techniky učení
Chunking jeice naprosto jednoduchá a extrémně účinná, ale není to jediná technika učení, která existuje.
Podívejme se, jak si vede ve srovnání s jinými běžnými metodami.
Chunking vs. opakování s časovými odstupy
Rozložená opakování jsou procesem opakovaného přezkoumávání naučeného materiálu v různých časových intervalech.
Například pokud jste se ráno naučili nový pojem, metoda rozloženého opakování doporučuje zopakovat si ho jednou za několik hodin, za den, za týden, za dva týdny atd.
|Chunking
|Rozložená opakování
|Technika kódování
|Technika vyhledávání
|Pomáhá při zapamatování
|Pomáhá při vybavování paměti
|Navrženo k překonání limitů kapacity krátkodobé paměti
|Navrženo k překonání účinků křivky zapomínání.
Chunking vs. mind mapping
Myšlenková mapa je přesně to, co naznačuje její název: vizuální mapa vašich myšlenek.
V podstatě byste použili myšlenkovou mapu k uspořádání informací hierarchickým a nelineárním způsobem.
Chunking i mind mapping jsou tedy techniky kódování.
Dobré myšlenkové mapy také používají chunking a organizují informace napříč uzly a poduzly. Kombinace chunkingu s myšlenkovými mapami pomáhá rozšířit porozumění složitým myšlenkám.
|Chunking
|Myšlenkové mapy
|Organizuje informace jako samostatné jednotky
|Organizuje informace jako propojené jednotky
|Zaměřeno na seskupování podobných informací
|Zaměřeno na znázornění asociací a souvislostí mezi informacemi
|Ne vždy hierarchické
|Vždy hierarchické
Chunking vs. shrnutí poznámek
Shrnutí poznámek je proces výběru klíčových bodů z přednášky, prezentace nebo konceptu a jejich zaznamenání pro pozdější použití. Když shrnete poznámky vlastními slovy, je větší pravděpodobnost, že si je zapamatujete a budete si je moci vybavit.
|Chunking
|Poznámka k shrnutí
|Používá se k zapamatování všech informací.
|Používá se k pochopení pojmů a zapamatování si důležitých bodů.
|Pomáhá zapamatovat si, jak to je
|Podporuje psaní poznámek vlastními slovy
|Zaměřeno na přesnost vybavování
|Zaměřeno na porozumění myšlenkám
V jistém smyslu je chunking také shrnutím. Jedná se o seznam informací první úrovně. Ne každé shrnutí je však chunkingem.
Pokud se vám po tomto vysvětlení metody chunkingu zdá, že je příliš složitá na to, abyste ji mohli praktikovat, nezoufejte. V další části ji rozebíráme podrobněji.
💡 Tip pro profesionály: Chunking, opakování s časovými odstupy, mind mapping a shrnování poznámek jsou doplňkové techniky, které mohou společně podpořit učení.
Nástroje a šablony na podporu metody chunkingu
Nejdůležitějším krokem k úspěšnému použití metody chunkingu je stanovení správného cíle.
Existuje několik způsobů, jak si stanovit a spravovat své cíle. Například metoda SMART cílů je nejúčinnější a nejoblíbenější.
Stanovení správných cílů
ClickUp Goals je skvělý způsob, jak vizualizovat své cíle a dosahovat pokroku.
Stanovte si úkoly (dokončit návrh uživatelského rozhraní pro domovskou stránku do konce týdne), číselné cíle (uskutečnit 12 obchodních hovorů každý den), finanční cíle (dosáhnout tržeb od nových klientů ve výši 250 000 dolarů) nebo dokonce cíle typu ano/ne (máme skóre NPS vyšší než 4?).
Vytváření chunků
Jakmile si stanovíte cíl, sepište si seznam všeho, co musíte udělat, abyste ho dosáhli.
Pokud je úkol dostatečně velký, rozdělte jej na projekty. V opačném případě vám ClickUp Lists a Project Hierachy umožňují přidat tolik úkolů, kolik potřebujete.
Pomocí seznamů ClickUp můžete informace rozdělovat na části libovolným způsobem.
Například vytvořte milníky ClickUp s bloky úkolů. Přidejte vlastní stavy, abyste je seskupili podle toho, jak daleko jste se dostali. A použijte vlastní značky, jako je zdroj potenciálního zákazníka, abyste je tímto způsobem rozdělili do bloků. Můžete také vytvořit hodnocení a shromáždit všechny své pět hvězdičkové účty!
🌷Věděli jste, že: Profesionální šachista přestane vnímat šachovnici jako 64 samostatných polí. Místo toho se naučí rozpoznávat běžné taktické chunkingové formace, jako je „Fianchetto Castle“ nebo „Isolated Queen Pawn structure“. Rozpoznání těchto několika složitých, předem uložených formací jim umožní okamžitě pochopit strategickou situaci na šachovnici.
Prohlížení chunků
Zobrazení seznamu je jen začátek. ClickUp Views nabízí širokou škálu přizpůsobitelných možností.
Pokud dáváte přednost vizuálnímu zobrazení, ClickUp Kanban Board vám pomůže zobrazit vertikální rozdělení vašich chunků a položek v každém z nich.
Šablona ClickUp Prioritization Matrix a šablona ClickUp Priority Matrix jsou další způsoby, jak se můžete podívat na práci, kterou máte před sebou. Rozdělením práce podle priority můžete uklidit seznam úkolů a soustředit se na to, co je důležité.
Pomoc při vybavování
Jakmile se naučíte nový pojem, existuje několik způsobů, jak můžete procvičovat opakování a revizi s odstupem pro lepší zapamatování.
✅ Opakování s AI: Vytvořte si svého osobního sparing partnera s ClickUp Brain. Zadejte mu informace, které se snažíte naučit, a požádejte ho, aby:
- Shrňte klíčové body
- Parafrázujte složité myšlenky
- Vytvořte vizuální pomůcky
- Vytvořte testy
✅ Odpovídejte na kvízy: Nic nepomáhá učení více než požadavek, abyste ho vysvětlili. Vytvořte si kvízy, abyste si aktivně zopakovali, co jste se naučili. K tomu se skvěle hodí nástroje jako Quizlet.
✅ Používejte kartičky: Od nepaměti pomáhají kartičky zlepšovat paměť a vybavování informací. Využijte digitální verzi a noste je s sebou kamkoli díky nástrojům, jako je bezplatný open source program Anki.
Zde je několik dalších tipů, jak zvýšit produktivitu:
Výhody metody chunkingu
Studie zjistila, že 230 hodin cvičení zvyšuje paměťovou kapacitu ze 7 na 79 číslic.
S vhodným mnemotechnickým systémem se zdá, že výkon paměti není s praxí nijak omezen.
Chunking je jedním z takových systémů. Pomáhá lidem zapamatovat si a uspořádat cokoli, jakkoli složitého, a později si to bezchybně vybavit.
Ale to není vše.
Nabízí také způsob, jak zvládnout přetížení informacemi, které na vás přichází. To zahrnuje ukládání nesourodých informací do přehledných malých krabiček s popiskou, abyste k nim měli přístup, když je potřebujete.
V důsledku toho můžete také odložit věci, které momentálně nepotřebujete, a výrazně tak snížit stres. V závislosti na úkolech, které právě děláte, budete své chunkingové bloky opakovaně procházet. Méně stresu, méně kognitivní zátěže, méně přetížení.
Když zkombinujete chunking s opakováním v intervalech a aktivním opakováním, můžete sami zjistit, kolik toho víte. To samozřejmě posiluje sebevědomí.
Kromě individuálního použití pomáhá chunking také vytvářet standardy pro věci ve společnosti. Například v USA je standardní praxí rozdělit telefonní čísla na 3-3-4 číslice. Nabídky webových stránek jsou obvykle rozděleny na služby, řešení, odvětví, zdroje atd.
V tomto smyslu není přehnané říci, že promyšlené chunking vytváří svět, který je snazší si zapamatovat a ve kterém se snáze žije.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Chunking je jednou z těch technik, které se zdají být spolehlivé, dokud se neukáže, že tomu tak není.
Mnoho lidí se do toho vrhá s myšlenkou, že si zjednodušují práci, ale nakonec skončí s nepořádkem zmatených miniúkolů nebo příliš velkých „chunků“, které se stále zdají nemožné začít.
Trik spočívá nejen v rozdělení pracovní zátěže, ale také v jejím rozumném rozdělení. Zde jsou klasické chyby při chunkingu, na které si musíte dát pozor.
❌ Příliš mnoho chunků
Miller tvrdí, že 7 ± 2 je počet chunků, které si lidská paměť dokáže zapamatovat. Od té doby několik výzkumníků prokázalo, že je to víceméně pravda. Pro jistotu vytvořte pro každý pojem maximálně sedm chunků. Pokud jste začátečník, možná budete chtít začít s mnohem menším počtem chunků.
❌ Příliš mnoho položek v každém chunkingu
Co když si pamatujete chunk, ale ne položky v něm? To by bylo k ničemu. Věnujte tedy pozornost počtu položek, které do každého chunku vložíte. Studie ukazují, že optimální počet položek v každém chunku je 3–4.
❌ Libovolné seskupování
Chunking je užitečný pouze tehdy, pokud pro vás dává smysl. Pokud například rozdělíte své potraviny do kategorií A, B, C a D a přidáte do nich náhodně další položky, pravděpodobně si z toho nic nevybavíte.
Pro nejlepší zapamatování a vybavení:
- Přidejte související položky do chunkingu (mléko, sýr a jogurt do jednoho chunkingu).
- Dejte jim smysluplný název (mléčné výrobky)
❌ Zapomínání na celkový obraz
Někdy si věci zapamatujete jen tak, například názvy všech řek v USA. Často to však děláte, abyste dosáhli nějakého cíle. Při vytváření chunků se ujistěte, že pracujete ve prospěch tohoto cíle.
Například chunking nákupního seznamu má pomoci s nakupováním, takže je dobré zvolit jako chunk každou uličku v supermarketu. Ve školních osnovách jsou související kapitoly seskupeny dohromady, aby si děti mohly při zapamatování lekcí vytvořit synaptické spojení.
❌ Nedostatek recenzí
Každý prochází křivkou zapomínání. Ať už používáte metodu chunkingu nebo ne, informace časem zapomenete. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je systematické opakování.
Naplánujte si opakování v intervalu několika hodin, jednoho dne, několika dnů, několika týdnů atd. Pokud se jedná o informace, ke kterým pravděpodobně nebudete mít delší dobu přístup, opakujte je každé čtvrtletí/rok.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vám to připadá nudné, zkuste si vést bullet journal, aby to bylo zábavnější a méně zastrašující.
Chunking je již dlouho studován jako způsob, jak lidem pomoci zlepšit paměť, ale může transformovat i stroje. Zde je návod, jak na to.
Metoda chunkingu v AI a datové vědě
Chunking je kritický a velmi běžný proces v lidském mozku.
Umělá inteligence, která se v podstatě snaží napodobovat lidské myšlenkové procesy, se může od chunkingu hodně naučit.
✅ Omezení velikosti tokenů: Trénování modelu AI pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP) zahrnuje poskytování vstupních zdrojů. Často existuje omezení velikosti tokenů těchto vstupů. Například maximální délka vstupního textu modelu Azure OpenAI text-embedding-ada-002 je 8000 tokenů. Chunking pomáhá rozdělit dokumenty na části, které mohou velké jazykové modely (LLM) efektivně zpracovat.
✅ Chunking v časových řadách dat: Chunking textu je snadný. Rozstřihněte text na konci věty nebo odstavce a získáte logický chunk. Co když máte souvislý proud numerických dat, jako jsou ceny akcií nebo meteorologické údaje? Obvykle se to dělá chronologicky, tj. vytváří se chunky pro „posledních 30 dní“ nebo „denní údaje“.
✅ Chunking v obrazových datech: Velké obrázky se rozdělí na menší, jednotné obdélníkové části zvané patche nebo dlaždice, což je populární technika v moderních modelech počítačového vidění, jako je Vision Transformers (ViT).
✅ Chunking založený na cílech: Představte si, že jste na schůzce a potřebujete si dělat poznámky. Chunking, který vytvoříte, je k ničemu, pokud je uspořádán podle osoby, která mluvila, nebo podle času, kdy mluvila. Potřebujete kontextový chunking, rozdělený na hlavní body, zpětnou vazbu, rozhodnutí, akční položky atd. Přesně to dělá AI Notetaker od ClickUp Brain.
✅ Velikost chunků: Na rozdíl od lidského mozku mohou mít počítače větší pracovní paměť. To znamená, že modely AI mohou mít libovolný počet chunků v pevné nebo variabilní velikosti. Obojí má své výhody i nevýhody.
|Aspekty
|Pevné bloky
|Variabilní chunking
|Definice
|Rozděluje data na části stejné délky
|Rozděluje data do logických nebo smysluplných bloků
|Techniky
|Délka dat bez ohledu na kontext
|Rekurzivní rozdělování, sémantické chunking atd. na základě kontextu
|Nejvhodnější pro
|Jednoduchost a rychlost
|Přesnost a soudržnost
|Výhody
|Vysoká výpočetní účinnost a předvídatelný výkon
|Vysoká sémantická integrita a bohatost kontextu
|Nevýhody
|Možná fragmentace kontextu a ztráta soudržnosti
|Zvýšená složitost a vyšší výpočetní náklady
✅ Překrývání: Chunking je kompresní technika, nikoli relační, což znamená, že existuje možnost ztráty kontextu. V strojovém učení to může vést ke statisticky přesným výstupům, které jsou odtržené od kontextu. Vědci tuto výzvu překonávají pomocí konceptu zvaného překrývání. Díky sdílení části dat z předchozího chunkingu do aktuálního chunkingu umožňuje překrývání LLM identifikovat a propojit pokračování v kontextu.
Omezení a kritika chunkingu
Chunking je často považován za superhrdinu mezi technikami pro zlepšení paměti, který přichází na pomoc, když nás zasáhne informační přetížení.
Ale i když bychom si přáli, aby chunking byl pro paměť ekvivalentem lepicí pásky (která opraví vše a navždy), rozhodně nemůže nést váhu všech našich kognitivních nedostatků na svých kompaktních, úhledně seskupených ramenou.
Než tedy předáme chunking klíče k našemu mentálnímu království, podívejme se blíže na to, kde klopýtá, tápe a občas zakopává:
❗️Problémy s novými vizuálními daty: Chunking je skvělý pro sekvenční, verbální nebo vysoce strukturované informace (například číslice). Je méně účinný při zpracování velkého množství složitých vizuálních nebo prostorových informací, jako jsou mapy neznámých území nebo složité schématické diagramy.
❗️Debata o 7±2: Kognitivní psycholog Nelson Cowan tvrdí, že průměrná kapacita centrální paměti je pouze asi čtyři chunkingy. V dnešním světě všudypřítomných rozptýlení může být dokonce ještě nižší.
❗️Specifičnost oboru: I s chunkingem není pro velmistra snadné zapamatovat si stovky písní. Nebo pro někoho zapamatovat si všechny řeky v zemi, kterou nezná. Úspěch chunkingu závisí do značné míry na odborných znalostech studenta v daném oboru.
❗️Žádné zkratky: Chunking je jednodušší způsob, jak zpracovat velké množství informací, ano. Ale v žádném případě to není zkratka. Mistrovství lze dosáhnout pouze rozsáhlým a oddaným cvičením, které vyžaduje čas.
Budoucnost chunkingu
Ve světě digitalizace, umělé inteligence a automatizace není paměť tak cennou dovedností, jakou bývala dříve.
Málokdo si pamatuje víc než své vlastní telefonní číslo a číslo svého partnera. Všechny informace máme na dosah ruky, přímo v kapse. To ale neznamená, že chunking je zastaralý.
Zjistil jsem, že práce na své paměti pomocí metody chunkingu zlepšuje mou koncentraci.
Například já plánuji veškeré své psaní kolem pěti chunků: co, kdy/kde, proč, kdo a jak. To mi pomáhá zůstat v procesu a soustředit se na danou myšlenku. Ještě důležitější je, že tyto chunky mi usnadňují návrat k práci po rozptýlení.
Vědci, kteří se snaží napodobit lidskou inteligenci v strojích, považují výzkum chunkingu za velmi cenný. V rozsáhlých jazykových modelech (LLM) pomáhá chunking efektivněji zpracovávat obrovské množství dat. Zajišťuje, že modely zachovávají kontext a načítávají přesné informace bez překročení limitů tokenů, což je také známé jako Retrieval-Augmented Generation (RAG). Výpočetní neurovědci zkoumají chunking v kontextu kompromisu mezi rychlostí a přesností, čímž v podstatě připravují půdu pro efektivnější chunking založený na vašich cílech.
V kognitivní neurovědě a modelování nabízí „egocentrické chunking“ lepší pochopení fungování prediktivního mozku. V neurovědě „action chunking“ zkoumá, jak mozek organizuje složité motorické dovednosti (jako zavazování bot nebo hraní hudební fráze) do neuronových sekvencí, a nabízí cesty pro vylepšené motorické učení a rehabilitaci.
Vědci také studují „synaptické rozšíření“, což je schopnost mozku dočasně potlačit skupiny položek, aniž by je trvale vymazal z pracovní paměti.
Možnosti jsou skutečně nekonečné.
Jak sníst slona? Kousek po kousku!
Tento starý aforismus (často připisovaný Desmondu Tutuovi) tvrdí, že i ty nejnáročnější a nejrozsáhlejší úkoly lze splnit, pokud je budete řešit krok za krokem.
Metoda chunkingu nabízí vylepšení tohoto přístupu.
V době, kdy se zabýváme biohackingem a honíme se za nadlidskou produktivitou, nabízí chunking skutečný lidský způsob, jak prožívat svět prostřednictvím paměti. Pomáhá nám lépe porozumět lidské psychice a ukazuje nám, co odlišuje velmistry a vysoce výkonné sportovce od ostatních.
Nebo, jak to vidím já, chunking nám říká, že jsme schopni stejných věcí jako velmistři a špičkoví sportovci.
Přejeme vám příjemné chunkingování, přátelé!
Často kladené otázky
Chunking je technika uchovávání paměti, při které rozdělíte velký objem informací na menší, lépe zvládnutelné části.
Chunking je strategie kódování používaná k organizaci nových informací a jejich přípravě pro dlouhodobé uložení. Spaced repetition je strategie vyhledávání používaná k posílení a upevnění těchto nově vytvořených chunků v průběhu času. Jedná se o doplňkové techniky.
Chunking je všude. Některé příklady chunkingu z reálného života jsou: – Zapamatování telefonního čísla v blocích 3-3-4 – Organizace projektů do bloků úkolů v jednotlivých fázích – Učení se jazyku pomocí bloků souvisejících slov – Výcvik létání letadlem pomocí chunkingu pokynů – Zapamatování si více než 100 léků pomocí bloků podobných/doplňkových léků
K úspěšnému provádění chunkingu nepotřebujete nic – ani papír a tužku. Existuje však mnoho nástrojů, které vám mohou pomoci. Patří mezi ně metody pořizování poznámek, jako je Cornellův systém, aplikace pro digitální kartičky, jako je Anki, a generativní nástroje AI, jako je ClickUp.
Ano, moderní nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp, pomáhají různými způsoby, například vytvářením hierarchických struktur rozdělením velkých cílů do vnořených složek, seznamů a úkolů nebo shrnutím dlouhých textů do kratších, lépe zapamatovatelných chunků. Mohou také pomoci s identifikací hlavních bodů (které můžete použít jako chunk).
Výběr správné metody závisí na typu informací, které si chcete zapamatovat. Jen se ujistěte, že jsou pro vás a daný úkol skutečně smysluplné. – Pokud si vytváříte seznam, vyberte logické kategorie (například podle uliček v supermarketu pro seznam potravin) – Při studiu historie nebo zapamatování si harmonogramu zvolte chronologii (například při výzkumu světových válek nebo plánování účasti na mistrovství světa) – Při plánování projektu zvolte logické části nebo fáze (například definování cíle, plánování kanálů, vytváření reklam, spouštění kampaní, vykazování výkonnosti atd. pro marketingovou kampaň) – Při psaní může šablona pro psaní obsahu rozdělit článek na sekce, podsekce, odstavce a věty.
Chunking pomáhá efektivně absorbovat a uchovávat informace. Snižuje kognitivní zátěž a stres spojený s nutností pamatovat si věci. Není však účinný, pokud není prováděn správně. Pokud vytvoříte příliš mnoho chunků nebo seskupíte položky svévolně, můžete mít pocit, že zátěž je vyšší než předtím.