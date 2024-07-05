Jak zvýšit produktivitu pomocí bullet journalingu

Každé ráno se probouzíte plní energie a soustředění, připraveni zvládnout svůj den s laserovou přesností. Už se necítíte zahlceni nekonečnými seznamy úkolů a roztříštěnými prioritami. Neznáte to? Tak se na to připravte!
To je realita pro miliony lidí, kteří objevili sílu bullet journalingu.
Systém bullet journalingu, také nazývaný BuJo, je metoda zvyšování produktivity, která kombinuje tradiční vedení deníku s to-do seznamy. Někteří lidé na sociálních sítích nazývají BuJo duchovním bratrancem KonMari. Zatímco druhý z nich vám pomáhá organizovat fyzický prostor, první vám pomáhá uklidit si mysl.
Bullet journaling kombinuje něco tak monotónního, jako je správa úkolů, s kreativním vyjádřením a stal se trendem v oblasti produktivity, který se řadí k některým z hlavních praktik péče o sebe sama v roce 2000 – včetně mindfulness, jógy a dalšího způsobu vedení deníku, tzv. ranních stránek.
Jednoduché vyhledávání na YouTube nebo Instagramu odhalí tisíce videí a příspěvků od komunity bullet journal, které vysvětlují, jak vytvořit bullet journal, a podrobně popisují, co můžete do svých záznamů v bullet journal zahrnout. Tak populární se stal!
S tolika fanoušky je to rozhodně metoda produktivity, kterou stojí za to vyzkoušet.
Co je bullet journaling?
Bullet journaling je analogová metoda organizace, která využívá jednoduchý zápisník k sledování vašich úkolů , plánů a myšlenek, abyste mohli prožít svůj den a život s cílevědomostí a soustředěním.
Jedná se o inovativní přístup k projektovému řízení a vedení deníku, který představuje koncepty jako:
- Rychlé zaznamenávání: Zkrácená metoda pro rychlé zaznamenávání poznámek pomocí symbolů a zkratek.
- Sbírky: Tematické seznamy věcí, jako jsou filmy k shlédnutí nebo knihy k přečtení.
- Budoucí záznamy: Speciální sekce pro stanovení cílů a plánování budoucích událostí.
Tento přizpůsobitelný systém vám pomůže překonat informační přetížení tím, že sjednotí úkoly, nápady a úvahy na jednom místě, například v měsíčním kalendáři, čímž sníží stres a zvýší produktivitu.
Podle Rydera Carrolla, který tuto metodu vynalezl, je bullet journal „částečně organizací, částečně hledáním sebe sama a částečně tkaním snů“.
Historie bullet journalingu
Podle jeho webových stránek zveřejnil Ryder Carroll v roce 2013 krátké video vysvětlující metodu bullet journalingu . Velmi brzy se o videu, které se stalo virálním, začaly bavit weby jako LifeHack.org a FastCo.
V roce 2014 Carroll spustil kampaň na Kickstarteru, aby financoval svou webovou stránku (bulletjournal.com), a každému podporovateli daroval zápisník Leuchtturm navržený pro metodu bullet journalingu.
V roce 2017 se tento koncept stal tak populárním, že Carroll o něm dokonce přednesl přednášku na konferenci TEDx. V roce 2018 vydal knihu The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future (Metoda bullet journalingu: sledujte minulost, uspořádejte přítomnost, navrhněte budoucnost), která se brzy stala mezinárodním bestsellerem.
To vedlo k tomu, že Caroll v roce 2021 uvedla na trh doprovodný zápisník.
Dnes má komunita bullet journalingu na Redditu, r/bujo, přes 375 000 odběratelů. Fanoušci často sdílejí videa na YouTube a příspěvky na sociálních sítích o svých bullet journalech.
Doporučená literatura: The Bullet Journal od Rydera Carrolla
Chcete-li se dozvědět více o metodě bullet journalingu a o tom, jak může zlepšit váš život, přečtěte si knihu The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future od Rydera Carrolla.
Kniha je k dispozici ve více než 28 jazycích a sklízí chválu od všech členů komunity zaměřené na produktivitu. Nikdo však nedokáže vysvětlit hlavní myšlenku knihy lépe než sám autor:
Každý bullet journal se stává dalším svazkem příběhu vašeho života. Odráží život, který chcete žít? Pokud ne, využijte získané zkušenosti a změňte příběh v dalším svazku.
Každý bullet journal se stává dalším svazkem příběhu vašeho života. Odráží život, který chcete žít? Pokud ne, využijte získané zkušenosti a změňte příběh v dalším svazku.
Kniha se zabývá konceptem „záměrného života“, kdy se soustředíte na to, co je nejdůležitější, a vytváříte život, který je v souladu s vašimi hodnotami. Kniha je rozdělena do tří částí:
- Sledujte minulost: Vytvářejte záznamy svých myšlenek, úkolů a úspěchů.
- Objednejte si dárek: Vytvořte si systém pro správu každodenních úkolů a získejte přehlednost.
- Navrhněte si budoucnost: Stanovte si smysluplné cíle a rozdělte je na konkrétní kroky.
Kniha také obsahuje mnoho užitečných tipů, jako je rychlé zaznamenávání (pro rychlé pořizování poznámek) a přizpůsobení deníku tak, abyste si vytvořili vlastní systém.
Celkově lze říci, že se jedná o skvělou četbu pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o původním konceptu bullet journalingu, než jej sociální média a guruové produktivity přizpůsobili mainstreamové verzi, která je dnes tak populární.
Základní komponenty bullet journalingu
Bullet journaling se opírá o několik základních prvků – některé se používají denně pro organizaci a revize, zatímco jiné poskytují roční plán.
- Sbírky: Jedná se o tematický seznam úkolů nebo soubor stránek věnovaných konkrétním tématům, jako jsou cíle, koníčky nebo projekty.
- Index: Funguje jako obsah, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité stránky a jejich čísla pro snadnou orientaci.
- Budoucí záznamy: Nabízejí roční přehled, ve kterém můžete sledovat nadcházející události, narozeniny a termíny v jednotlivých měsících.
- Měsíční záznam: Slouží k rozčlenění aktuálního měsíce, obvykle obsahuje kalendář pro události a seznam podrobnějších úkolů a cílů.
- Denní záznam : Jedná se o váš denní plánovač, do kterého si zapisujete denní úkoly a priority.
Carroll také doporučuje používat tyto symboly k označení stavu nebo priority úkolu:
- Bullet point (•) pro označení úkolu
- Křížek (x) znamená, že úkol byl splněn.
- Hvězdička (*) pro zvýraznění důležitého úkolu
- Kruh (o) pro odlišení úkolu od události
- Znak větší než (>) znamená, že úkol přesouváte na další den nebo týden.
- Znak menší než (<) znamená, že přesouváte úkol na předchozí den nebo týden.
Toto jsou základní stavební kameny bullet journalingu, ale můžete si jej dále přizpůsobit pomocí některých trackerů nebo mini-deníků. Zde je několik příkladů:
- Sledování vděčnosti
- Plánovač jídel
- Sledování rozpočtu a výdajů
- Péče o pleť
- Sledování návyků
Možnosti jsou nekonečné.
Výhody bullet journalingu
Nejlepší na bullet journalingu je, že se jedná o holistický tracker a rituál péče o sebe. Není to tak časově náročné jako psát každý den pět stránek deníku a řeší to jak vaše praktické cíle, tak emocionální zdraví na jednom místě.
Britská životní koučka a zakladatelka Life Clubs Nina Grunfeld říká:
Vyčištění hlavy pomocí bullet journalu vám pomůže soustředit se a zůstat klidnější.
Vyčištění hlavy pomocí bullet journalingu vám pomůže soustředit se a zůstat klidnější.
Zde je několik způsobů, jak může metoda BuJo zlepšit váš život:
- Personalizovaný systém: BuJo vám dává svobodu přidat do seznamu úkolů svou vlastní osobnost, takže si můžete vytvořit systém, který vám vyhovuje.
- Větší přehlednost: Bullet journaling vám pomáhá rozdělit velké cíle na menší části, takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité.
- Time management: Mezi prací, pochůzkami a doom-scrollingem může být time management opravdovým oříškem. Bullet journaling vám pomůže vizualizovat vaše úkoly a termíny, abyste si mohli naplánovat den a vyhnout se stresu na poslední chvíli.
- Sledování návyků: Ať už začínáte s novým fitness programem nebo se učíte jazyk, můžete si v bullet journalu vytvořit systém, který vám pomůže sledovat pokroky a udržet motivaci. Navíc se díky bullet journalu nebudete cítit provinile.
- Knihovna zdrojů: BuJo může být také skvělým místem pro sledování vašich seznamů čtení, jako jsou knihy, články a další zdroje, které si chcete uložit na později. Pokud jste například marketér, možná budete chtít uložit šablonu pro psaní obsahu nebo rámec pro positioning, ke kterému se můžete později vrátit.
- Denní reflexe: Bullet journaling může být prostorem pro reflexi a sebereflexi. Týdenní přehledy vám mohou pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a upravit vaše cíle – posílení všímavosti za méně než 15 minut denně.
Nyní vám dáme několik tipů, jak začít s bullet journalingem.
Tipy pro efektivní bullet journaling
Bullet journaling má stejně jako všechny metody péče o sebe to, že se zlepšujete s praxí. Zde je ale několik tipů, které vám pomohou začít s vaším novým bullet journalem.
Naplánujte si čas na ranní a večerní revize
Začleňte bullet journal do své denní rutiny, abyste si vybudovali konzistentní návyk. Velmi užitečné mohou být revizní sezení.
Ranní revize (5–10 minut)
- Projděte si svůj denní (a týdenní) záznam pro nadcházející den.
- Upřednostňujte úkoly a zvýrazněte vše důležité
- Vyhraďte si čas na důležité úkoly
Večerní revize (5–10 minut)
- Zamyslete se nad svým dnem. Splnili jste všechny úkoly?
- Přeneste nedokončené úkoly do deníku následujícího dne nebo týdne.
- Zaznamenávejte si poznámky, nápady nebo postřehy z každého dne.
- Vyplňte své trackery a deník vděčnosti (pokud nějaký máte).
Vytvořte si šablony rozvržení
Ušetřete čas a námahu vytvořením rozvržení, které lze snadno replikovat v prázdném deníku. Zlepší vám to proces vedení deníku a nebudete muset každý měsíc vymýšlet nové návrhy, témata nebo nápady pro rozvržení. Jednou z možností je použití tisknutelných šablon z online zdrojů.
Chcete si to vyrobit sami? Navrhněte jednu šablonu pro každý z vašich měsíčních, týdenních a denních záznamů a různých trackerů. Naskenujte ji a použijte ji pro všechny měsíce. Na konci roku ji můžete svázat do sešitu.
Další možností je koupit si předformátované bullet journály. Ty však mohou postrádat flexibilitu.
Investujte do kvalitních kancelářských potřeb
Vzhledem k tomu, že bullet journaling je analogový proces, mohou správné nástroje výrazně ovlivnit vaše zkušenosti s bullet journalingem. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit:
- Zápisník: Vyberte si zápisník s kvalitním papírem, který nepropouští inkoust a je vhodný pro psaní perem, zvýrazňovačem i kreslení. Zápisník s mřížkou vám také pomůže vytvořit čisté a rovnoměrné rozvržení bez použití pravítka.
- Pera a zvýrazňovače: Vyberte si pera, která píšou hladce a neprosakují skrz papír. Zvýrazňovače vám pomohou kategorizovat úkoly nebo vizuálně odlišit důležité informace.
- Další umělecké prvky: Nakupte si washi pásky, lepící poznámky, samolepky a pastelky, abyste si mohli svůj deník zkrášlit, pokud budete chtít.
- Pouzdro: Připevněte na zadní stranu svého deníku pouzdro, do kterého můžete ukládat lístky, poznámky nebo jiné suvenýry, které si chcete uchovat jako památku.
Začněte v malém
Bullet journaling spočívá ve vytvoření systému, který vám vyhovuje. Nesnažte se kopírovat propracované rozvržení, které vidíte online. Pro většinu těchto lidí je bullet journaling spíše prací než péčí o sebe sama.
Zde je návod, jak na to:
- Začněte se základním budoucím záznamem a měsíčním záznamem
- Sledujte každý den několik základních úkolů
- Postupně přidávejte trackery nebo jiné prvky, jakmile si na systém zvyknete.
Nezapomeňte, že bullet journal je osobní nástroj, takže si ho můžete přizpůsobit podle svých představ a užít si při tom spoustu zábavy!
Populární použití a příklady bullet journalingu
Zde je návod, jak skuteční uživatelé bullet journalingu praktikují a zdokonalují tuto techniku. Získáte tak nápady, jak si přizpůsobit svůj vlastní bullet journal.
Měsíční přehled
Jednoduchá, zábavná stránka, která se snadno vytváří a vypadá dobře. Navíc nepotřebujete žádné další výtvarné potřeby.
Chcete něco minimalističtějšího? Zde je velmi jednoduchý, nekomplikovaný rozvrh, který můžete vytvořit za méně než pět minut.
Týdenní rozvržení
Tento základní týdenní rozvrh s úkoly, projekty a dokonce i kalendářem může být skvělým (a nekomplikovaným) doplňkem vašich šablon BuJo.
Pokud se však cítíte kreativní, můžete vyzkoušet také toto:
Nyní, když jsme si prošli základy, zde je několik trackerů, které můžete přidat, aby váš bullet journal lépe odpovídal vaší osobnosti.
1. Sledování návyků
Sledování návyků vám pomůže vizualizovat trendy ve vašich návycích, například kdy jste produktivní a kdy ne. Můžete jej také kombinovat se sledováním nálady, abyste zjistili, jak vaše nálady ovlivňují vaše návyky.
Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků se vám také může hodit, pokud hledáte digitální alternativu pro sledování návyků.
2. Plánovač jídel
Dalším oblíbeným doplňkem BuJo je plánovač jídel. Usnadňuje odpověď na otázku „co dnes jíst“ a může vám také pomoci naplánovat nákup potravin.
Šablona pro plánování jídel od ClickUp může být skvělým nástrojem pro plánování jídel předem a zdravější stravování.
Šablona obsahuje prostor pro plánování jídel na celý týden, vytváření nákupního seznamu a sledování ingrediencí. Můžete ji také použít ke spolupráci s ostatními při plánování jídel.
3. Sledování výdajů
Tuto část zakončíme velmi užitečným nástrojem pro sledování výdajů. Níže uvedená šablona vám například pomůže rozdělit výdaje na fixní a variabilní a poskytne vám stránku pro sledování úspor.
Šablona osobního rozpočtu ClickUp vám také pomůže podrobněji sledovat vaše příjmy a výdaje, identifikovat oblasti, kde můžete snížit výdaje, a motivovat vás k úsporám pro dosažení vašich cílů.
Využijte jej k tomu, abyste začali vytvářet a dodržovat rozpočet.
Výzvy při používání bullet journalingu
Metoda bullet journalingu vám sice poskytuje prostor pro sledování vašich cílů a kreativní vyjádření, ale není bez výzev:
- Najděte si svůj systém: Bullet journaling nabízí velkou flexibilitu, což může být zpočátku trochu matoucí. Může chvíli trvat, než vyzkoušíte různé rozvržení a trackery – návyky, nálady, práci, vděčnost – a zjistíte, které z nich potřebujete zahrnout do svého deníku.
- Buďte důslední: Bullet journaling je každodenní zvyk, který přináší dlouhodobé výhody, takže je třeba se ho držet každý den.
- Porovnání vašich stránek s ostatními: Sociální sítě jsou plné neuvěřitelně kreativních stránek bullet journalů. To může vyvolat pocit, že váš deník není dost dobrý.
- Snaha o dokonalost: Důraz na estetiku v komunitě bullet journalingu může vést k mnoha opravám. Nezapomeňte, že se jedná o funkční nástroj, nikoli umělecké dílo.
- Sledování času: Nastavení a vedení bullet journalu může zabrat hodně času, zejména na začátku. Buďte realističtí ohledně toho, kolik času mu můžete každý den věnovat. Začněte v malém a držte se základů. Složitější rozvržení a sledování můžete přidat později.
- Přesun úkolů: Bullet journaling spočívá v psaní a přepisování věcí. Pravděpodobně budete přenášet události z ročního přehledu do měsíčního přehledu, do týdenního přehledu a přesouvat úkoly z jednoho dne na druhý atd. To může být zdlouhavé.
Abychom tyto výzvy překonali, máme řešení, díky kterému bude bullet journaling zábavou.
Jak implementovat bullet journaling v ClickUp
Dokonalé stránky s washi páskami, tematickými rozvrženími a samolepkami, které se objevují online, mohou vyvolat pocit tlaku u všech, kteří s bullet journalingem začínají (nebo u těch, kteří nemají umělecké sklony).
Najednou se více soustředíte na estetiku svých stránek a vytváření propracovaných bullet journalů než na jejich hlavní účel – organizaci vašeho života. Navíc vytváření těchto rozvržení měsíc co měsíc může zabrat spoustu času.
Jaké je řešení tohoto dilematu? Přechod na digitální formu vedení deníku.
Jednou z možností je použití ClickUp, platformy pro produktivitu a správu úkolů. Nabízí mobilní aplikaci, šablony a dokonce i pomoc umělé inteligence, která vám pomůže lépe organizovat váš život.
Navíc s nástrojem jako ClickUp nemusíte pokaždé, když přeplánujete úkoly, zapisovat je znovu.
Matt Ragland zde ukazuje lidem, jak vede bullet journal pomocí aplikace ClickUp.
A ukážeme vám, jak na to – ve čtyřech jednoduchých krocích.
1. Vytvořte si hlavní seznam úkolů (také nazývaný Brain Dump)
Můžete přejít do ClickUp Tasks a vytvořit seznam všeho, co chcete udělat. Přidejte do něj všechny své úkoly – velké, malé, koníčky, práci. Nezáleží na tom, jakou oblast vašeho života pokrývají nebo kdy je plánujete udělat.
Můžete také vytvořit samostatnou sekci pro události – narozeniny, výročí a výlety. Tyto úkoly můžete kategorizovat podle priority nebo jejich významu ve vašem životě pomocí značek.
2. Přesuňte úkoly do kalendáře
Nyní, když jste k jednotlivým úkolům přidali termín splnění, můžete přepnout do měsíčního rozvržení v kalendáři ClickUp. Jednoduché, že?
3. Vytvořte si denní záznamník
Po sestavení měsíčního seznamu úkolů je dalším krokem vytvoření denního záznamu. Můžete použít šablonu denního plánovače ClickUp, abyste mohli sledovat své denní návyky spolu s konkrétními úkoly, které jste si na daný den přidali.
S touto šablonou můžete:
- Nastavte si opakující se úkoly pro návyky, jako je cvičení nebo užívání vitamínů.
- Kategorizujte úkoly pomocí vlastních značek, abyste mohli rychle rozpoznat, zda se jedná o úkol související s prací, nebo osobní úkol.
- Zobrazte si všechny úkoly v kalendáři, abyste měli přehled o tom, jak bude vypadat váš den.
- Sledujte pokrok svých návyků pomocí nástroje pro sledování pokroku nebo dokonce milníků.
Použití této šablony nabízí také několik výhod:
- Snížení úrovně stresu
- Lepší time management
- Snadnější stanovení priorit úkolů
- Lepší komunikace a spolupráce
- Vyšší produktivita
Do šablony můžete také přidat vlastní stavy (Otevřeno a Dokončeno), vlastní zobrazení (Všechny úkoly, Kalendář a Začít zde) a vlastní pole, abyste mohli sledovat své denní úkoly a udržovat pořádek. Můžete si být jisti, že díky této šabloně budete při plnění svých denních úkolů produktivnější.
4. Procvičujte si všímavost s ClickUp Docs
Nyní, když jste dokončili organizační aspekty, je dalším krokem přidání vašich deníků, jako jsou stránky věnované všímavosti nebo deník vděčnosti, do ClickUp Docs. Můžete buď vytvořit wiki v Docs s novou stránkou pro každý záznam, nebo jednoduše použít tabulku s datem a vaším záznamem vděčnosti.
Můžete také použít ClickUp Brain – vestavěného asistenta AI ClickUp – k vyhledávání úkolů nebo dokonce k brainstormingu šablon a podnětů či analýze vašich záznamů v deníku.
Kromě toho můžete ClickUp Docs použít například pro rychlé zaznamenávání, vytváření seznamů témat nebo sbírek a mnoho dalšího.
Přejděte na digitální bullet journaling pomocí ClickUp
Pokud dáváte přednost digitálním nástrojům před analogovými, ale přesto chcete využívat výhod bullet journalingu, ClickUp vám určitě pomůže.
Navíc s nástroji jako ClickUp Brain můžete ještě lépe analyzovat svůj denní pokrok, získat odpovědi na otázky, jako kolik dní po sobě jste dodrželi určitý zvyk, a mnoho dalšího.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a vytvořte si bullet journal za méně než 20 minut.