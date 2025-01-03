Jak efektivně používat techniku Šest klobouků myšlení při schůzkách

V 80. letech se psycholog Edward de Bono rozhodl vyřešit běžný problém: Jak mohou skupiny přijímat lepší rozhodnutí, aniž by upadaly do stejných starých argumentů a slepých uliček?
Jeho odpovědí byla technika Šest klobouků myšlení.
Tato metoda podporuje různé způsoby uvažování, jako je kreativita, opatrnost a kritická analýza, aby spolu fungovaly strukturovaným způsobem.
Podívejme se, jak tato technika může proměnit chaotické schůzky v produktivní jednání. 💪
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je praktický kontrolní seznam pro použití techniky Šest klobouků uvažování při vašich schůzkách:
- Připravte půdu: Definujte problém a určete moderátora, který bude schůzku řídit.
- Spolupracujte v reálném čase: Pomocí ClickUp Docs vytvářejte a sdílejte programy jednání, aby se členové týmu mohli zapojit před schůzkou i během ní.
- Přiřaďte klobouky: Vytvořte úkoly ClickUp pro každý „klobouk“ a přiřaďte odpovědnosti členům týmu.
- Usnadněte diskusi: Projděte všechny klobouky a zajistěte, aby byly pokryty všechny úhly pohledu.
- Vizualizujte nápady: Použijte tabule ClickUp Whiteboards k zaznamenávání a organizování nápadů.
- Shromažďujte zpětnou vazbu: Používejte úkoly a tabule pro zadávání a analýzu v reálném čase.
- Shrňte a jednejte: Použijte seznamy úkolů ClickUp k přiřazení praktických úkolů.
- Následná kontrola a revize: Naplánujte následné kontroly a sledujte pokrok pomocí panelů ClickUp a zobrazení kalendáře.
Co je to šest klobouků myšlení?
Technika Six Thinking Hats je strukturovaný přístup k řešení problémů z různých úhlů pohledu. Tato technika, vyvinutá Dr. Edwardem de Bonem, předpokládá, že každý „klobouk“ představuje jiný způsob uvažování a členové týmu přebírají tyto role (nebo si nasazují tyto „klobouky“), aby vedli rozhodování.
Podívejme se, co každý klobouk znamená. 🎩
1. Modrá čepice
Modrá čepice se týká plánování a vedení diskuse.
Facilitátor, obvykle manažer nebo vedoucí, stanoví program, definuje problém a řídí průběh konverzace. Jeho úkolem je zajistit správný sled myšlenek a shrnout klíčové body pro rozhodovací orgány.
2. Zelená čepice
Zelená čepice podporuje kreativní myšlení.
Ti, kteří nosí tuto čepici, přicházejí s originálními nápady, aniž by se starali o jejich proveditelnost. I když ne všechny nápady mohou být okamžitě prakticky realizovatelné, mohou při dalším zkoumání vést k funkčnějším řešením.
3. Červený klobouk
Červený klobouk představuje emoce a intuici.
Lidé v této roli vyjadřují své instinktivní pocity ohledně nápadů nebo řešení, aniž by je museli zdůvodňovat. Jde pouze o to, jak se cítí nebo jak emocionálně reagují na návrh.
4. Žlutý klobouk
Žlutá čepice se zaměřuje na optimismus a logiku.
Myslitelé zde hledají výhody a příležitosti v navrhovaných řešeních. Pomáhají proměnit kreativní nápady v praktické tím, že je logicky zkoumají.
5. Černý klobouk
Černá čepice představuje kritické myšlení a odhalování rizik.
Ti, kteří je nosí, identifikují potenciální nedostatky v nápadech, jako jsou překážky nebo slabiny. Zdůrazňují, co by se mohlo pokazit a proč.
6. Bílý klobouk
Bílý klobouk se zaměřuje na fakta.
Lidé s touto čepicí se soustředí na shromažďování a třídění spolehlivých údajů. Ověřují, co je přesné, a hledají mezery v informacích, aby pomohli nasměrovat diskusi.
Projektoví manažeři musí tyto klobouky střídat, aby týmy mohly důkladně prozkoumat danou problematiku a přijímat vyváženější a efektivnější rozhodnutí.
📖 Přečtěte si také: Shrnutí knihy Six Thinking Hats pro lepší spolupráci
Jak používat techniku šesti klobouků při schůzkách
Šest myšlenkových klobouků je účinná technika skupinového rozhodování, která mění přístup vašeho týmu k řešení problémů.
Zde je návod, jak to krok za krokem implementovat pomocí ClickUp Meetings. 💁
Připravte půdu pro diskusi
Začněte jasným definováním problému nebo rozhodnutí a ujistěte se, že všichni mají stejné informace.
Poté určete moderátora, který bude řídit diskusi a provázet tým perspektivou jednotlivých klobouků.
ClickUp Docs je intuitivní nástroj pro vytváření sdíleného programu před schůzkou. Můžete také vytvořit dokument „Týdenní schůzka týmu“, který bude předem aktualizován, aby se váš tým mohl efektivně připravit. Poté přidejte neomezený počet poddokumentů jako sérii, abyste zachytili program každé týdenní schůzky.
Šablona ClickUp Agenda nastiňuje cíle, témata a úkoly a rozděluje úkoly a akční položky. Umožňuje také přiřadit odpovědnosti mezi členy týmu v dokumentu.
Můžete vytvářet různé formáty, jako jsou programy, wiki a znalostní báze, a přizpůsobit strukturu tak, aby vyhovovala potřebám každého týmu. Funkce Docs pro spolupráci v reálném čase umožňují členům týmu společně upravovat dokumenty, označovat se navzájem a přidávat komentáře, což zajišťuje, že se do programu promítnou příspěvky všech.
Navíc můžete přímo do dokumentu vložit úkoly, grafy a další zobrazení, abyste mohli okamžitě sdílet klíčové informace o projektu.
✨ Příklad: Váš tým brainstormuje marketingové strategie pro uvedení produktu na trh. Facilitátor používá ClickUp Docs k vytvoření sdíleného programu, ve kterém nastíní cíle schůzky, témata a očekávané výsledky. Členové týmu přidávají předběžné nápady, čímž zajistí strukturovaný začátek.
💡 Tip pro profesionály: Zvažte zahájení schůzek ledoboreckými cvičeními nebo cvičeními, která dodají vašim zaměstnancům energii. Zahájení konverzace poutavými aktivitami pomáhá zlepšit kreativitu a podporuje inovace v myšlenkovém procesu.
Představte každý klobouk a jeho účel
Než přidělíte klobouky členům týmu, vysvětlete účel každého klobouku, aby všichni pochopili svou roli.
ClickUp Tasks nabízí jednoduchý způsob, jak organizovat šest klobouků myšlení.
Začněte vytvořením seznamu úkolů, kde každý klobouk představuje jeden úkol. Přidejte krátký popis, který vysvětluje roli každého klobouku. Například úkol pro bílý klobouk by mohl znít: „Zaměřte se na shromažďování faktů a identifikaci mezer v informacích.“ Díky tomu bude účel každého klobouku jasný a snadno dohledatelný.
Jakmile jsou úkoly připraveny, přiřaďte je členům týmu. Role můžete přiřadit podle individuálních silných stránek nebo je kombinovat, abyste podpořili nové pohledy.
Aby se vše soustředilo na podstatné věci, zahrňte do každé role dílčí úkoly. Ty mohou zahrnovat vyhledávání relevantních informací, brainstorming kreativních nápadů nebo seznam rizik a výzev.
Kromě toho můžete k těmto úkolům připojit dokumenty, abyste měli vše na jednom místě.
✨ Příklad: Během schůzky o návrhu produktu tým přidělí zelenou čepici nejkreativnějšímu členovi týmu, aby generoval inovativní nápady, zatímco černá čepice připadne někomu, kdo má smysl pro detail a vyniká v odhalování nedostatků.
💡 Tip pro profesionály: Začněte v malém měřítku a zavádějte jednu čepici po druhé, abyste svůj tým nepřetěžovali. Postupně střídejte čepice, aby si všichni zvykli na různé úhly pohledu.
Usnadněte diskusi pomocí klobouků
Procházejte systematicky každou čepicí a vyhraďte si čas na diskusi z každého úhlu pohledu.
Edward De Bono doporučuje dát každému účastníkovi jednu minutu na jeden klobouk, aby se všichni mohli zapojit. Moderátor by měl skupinu vést a soustředit se na aktuální klobouk.
Nejlepší je schůzku průběžně dokumentovat.
ClickUp Whiteboards nabízí dynamický způsob vizuálního znázornění diskusí a vytvoření tabule nápadů, což podporuje spolupráci.
Jako virtuální plátno usnadňují bílé tabule brainstorming, sdílení poznámek a vizualizaci konceptů. Jsou ideální pro schůzky, kde je třeba syntetizovat různé pohledy.
Členové týmu mohou snadno načrtávat nápady, přidávat tvary a vizuálně propojovat body, takže všichni budou na stejné vlně.
✨ Příklad: Při plánování rozpočtu tým používá žlutou čepici, aby zdůraznil možnosti úspor nákladů. Tyto nápady se zaznamenávají na tabuli, kde se vizuálně propojují optimistické pohledy a nejlepší scénáře s praktickými plány. Černá čepice pak vyhodnocuje potenciální rizika, jako je překročení rozpočtu, která se pro přehlednost také zaznamenávají.
📖 Přečtěte si také: 16 nejlepších softwarů pro digitální tabule
Shromažďujte a organizujte zpětnou vazbu
K shromažďování podnětů můžete použít mnoho metod, jako jsou průzkumy, nástroje pro zpětnou vazbu v reálném čase a debriefingy po schůzkách. Po shromáždění odpovědí je roztřiďte a kvantifikujte, abyste identifikovali trendy a klíčové poznatky.
Sdílejte souhrnnou zprávu se všemi účastníky, abyste podpořili transparentnost a otevřený dialog.
✨ Příklad: Členové týmu poskytují zpětnou vazbu k přiděleným úkolům po diskusi o každé čepici. Facilitátor používá tabule k seskupení podobných nápadů a identifikuje opakující se témata, jako je „rozšíření digitální reklamy“ nebo „investice do partnerství s influencery“.
Během schůzky si také můžete dělat poznámky nebo používat tabule, abyste zaznamenali postřehy z každé klobouku během diskuse. To pomáhá podpořit generování nápadů a připravit se na pozdější shrnutí.
💡 Tip pro profesionály: Použijte modrou čepici (která řídí proces uvažování) k usměrňování přechodů mezi čepicemi. Facilitátor může zajistit plynulý průběh diskusí a použití správného způsobu uvažování ve správný čas, čímž udrží strukturu procesu.
Pro efektivní sběr zpětné vazby využijte funkce ClickUp Assign Comments a Whiteboards. Tyto nástroje umožňují spolupráci v reálném čase, což členům týmu usnadňuje sdílení myšlenek a poskytování podrobné zpětné vazby.
Přidávejte komentáře k úkolům, podporujte zpětnou vazbu a umožněte členům týmu reagovat svými nápady, klást otázky a označovat ostatní pro další příspěvky.
Podobně i bílé tabule pomáhají týmům rozebírat zpětnou vazbu kreativnějším způsobem. Můžete propojit nápady a názory, abyste mohli zpětnou vazbu důkladně analyzovat a určit, co je vhodné aplikovat.
📖 Přečtěte si také: Porozumění žebříku dedukce pro lepší rozhodování
Shrňte a rozhodněte o dalších krocích
Na konci diskuse musí facilitátor shrnout klíčové body z každé čepice.
Toto shrnutí pomůže týmu činit informovaná rozhodnutí a dohodnout se na dalších krocích nebo opatřeních na základě společných podnětů. K shrnutí dokumentů můžete použít ClickUp Brain.
Po schůzce použijte kontrolní seznamy úkolů ClickUp k vytvoření akčních položek a přiřazení konkrétních odpovědností členům vašeho týmu. Můžete rozdělit velké úkoly na praktické položky, přiřadit odpovědnosti a stanovit termíny, což usnadňuje sledování pokroku a zajišťuje odpovědnost.
Kromě toho můžete tyto úkoly seřadit podle priority pomocí funkce drag-and-drop, což usnadňuje efektivní úpravy v případě změny priorit.
Můžete také vnořit dílčí úkoly do položek kontrolního seznamu, což je ideální pro složité úkoly s více kroky.
✨ Příklad: Při zavádění nového produktu moderátor shrnuje diskusi: „Otestujeme tři reklamní strategie založené na nápadech zelené čepice, s podrobnými plány navrženými žlutou čepicí.“ Úkoly v ClickUp jsou aktualizovány s termíny splnění a přiřazeny členům marketingového týmu.
Následná kontrola a hodnocení
Po schůzce naplánujte následnou schůzku, na které zhodnotíte pokrok v plnění akčních bodů. Tím zajistíte odpovědnost a podpoříte neustálé zlepšování rozhodovacího procesu.
Poté použijte panely ClickUp Dashboards k syntéze poznatků a stanovení dalších kroků na základě zpětné vazby od jednotlivých klobouků. Tento nástroj pomáhá týmu získat přehled všech shromážděných poznatků v reálném čase.
Mohou také posoudit opatření přijatá v rámci každé kreativní role a zhodnotit pokrok a účinnost přijatých rozhodnutí.
Díky přizpůsobitelným widgetům, jako jsou seznamy úkolů, grafy a ukazatele výkonu, poskytují dashboardy přehledný vizuální formát pro sledování úkolů týmu, aktualizací stavu a celkového tempa projektu.
Tyto revize provádějte týdně nebo měsíčně, v závislosti na požadavcích vašeho projektu.
K tomu můžete využít zobrazení kalendáře ClickUp. Prohlédněte si všechny své úkoly v kalendářovém formátu a získejte tak ucelený přehled. Navíc můžete nastavit připomenutí pro následné kontroly a revizní schůzky, aby vám neunikl žádný termín.
⚙️ Bonus: Prozkoumejte další mentální modely, jako je Eisenhowerova matice pro stanovení priorit nebo myšlení podle základních principů pro řešení složitých problémů. Kombinace různých modelů vám může poskytnout širší perspektivu a zlepšit vaše rozhodování.
Výhody techniky Šest klobouků
Technika Six Thinking Hats zvyšuje efektivitu, soustředěnost a příjemnost schůzek. Pomáhá vám přehodnotit váš přístup k brainstormingu. Podívejme se na některé další výhody této techniky. 👀
- Podporuje laterální myšlení: Vytváří prostředí, ve kterém jsou všichni povzbuzováni k prozkoumávání nekonvenčních nápadů a k přístupu k problémům z nových, kreativních úhlů pohledu.
- Zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci: Každý člen týmu přebírá konkrétní roli na základě své „čepice“, takže všichni mohou vyjádřit své myšlenky, což snižuje nedorozumění a vytváří prostor pro vyvážené příspěvky.
- Zlepšuje rozhodování: Přistupuje k problému z různých úhlů pohledu, což umožňuje členům týmu přispívat různými postřehy, zpochybňovat nové nápady a prohlubovat diskuse.
- Snižuje zaujatost: Jelikož proces rozhodování není založen na stejném úhlu pohledu, minimalizuje osobní zaujatost.
- Podporuje růst organizace: Silné a promyšlené rozhodovací styly vedou k lepšímu využití času, zdrojů a produktivity, což přispívá k krátkodobému úspěchu i dlouhodobému růstu.
📖 Přečtěte si také: Jaký je rozdíl mezi konvergentním a divergentním myšlením?
Kritika a omezení techniky Šest klobouků
Ačkoli je metoda Six Thinking Hats široce chválena za podporu strukturovaných, kreativních diskusí, není bez kritiky a omezení.
Podívejme se na to podrobněji.
⚠️ Může se stát časově náročným procesem
Používání techniky Šest klobouků může být časově náročné a může vést k únavě účastníků.
Aby se zasedání nestala příliš dlouhá a vyčerpávající, rozdělte proces na kratší segmenty, přiřaďte každé klobouku konkrétní časové období a stanovte přísný časový limit. Povzbuzujte moderátory, aby diskuse byly stručné a soustředily se pouze na podstatné aspekty každého úhlu pohledu.
⚠️ Může účastníky dostat do obtížné situace
Někteří účastníci mohou mít pocit, že je používání klobouků, které jsou v rozporu s jejich přirozeným stylem uvažování, nepříjemné. Můžete jim pomoci, aby se cítili pohodlněji, tím, že jim před začátkem sezení vysvětlíte úlohu každého klobouku a uvedete příklady použití jednotlivých perspektiv.
ClickUp Tasks umožňuje účastníkům nejprve si vybrat klobouky, se kterými se cítí nejlépe, a poté role střídat, aby se postupně seznámili s neznámými perspektivami.
⚠️ Někteří jedinci mohou dominovat diskusím
Jednotlivci mohou tuto metodu také zneužít k ovládnutí diskuse, čímž potlačí spolupráci týmu. V takovém případě může diskusi zprostředkovat facilitátor, který ocení příspěvky všech účastníků, sníží pravděpodobnost zneužití a podpoří vyvážený přístup.
⚠️ Může postrádat technické poznatky
Tato metoda může opomíjet technické poznatky v situacích, které vyžadují hluboké odborné znalosti.
V situacích, které vyžadují technické nebo specializované znalosti, přizvěte odborníky na dané téma, aby přispěli dalšími poznatky.
ClickUp vám pomůže tím, že vám umožní přiřadit úkoly odborníkům na dané téma, přidávat odborné poznatky přímo do komentářů nebo úkolů a integrovat další nástroje, jako je Google Calendar nebo Zoom, pro spolupráci v reálném čase.
Splňte své očekávání s ClickUp
Technika šesti myšlenkových klobouků nabízí strukturovaný, dynamický přístup k řešení problémů a rozhodování. Rozdělení myšlení do šesti metaforických klobouků zajišťuje, že jsou prozkoumány všechny úhly pohledu a nápady jsou plně rozvinuty.
A co je nejlepší? Technika Six Thinking Hats ztělesňuje paralelní myšlení s rámcem, který umožňuje všem současně se soustředit na konkrétní aspekt problému pro lepší spolupráci v myšlenkovém procesu.
Integrace této metody s ClickUp usnadňuje správu různých perspektiv. Můžete organizovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok, vše na jednom místě.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!