Porozumění technice žebříku dedukce pro lepší rozhodování

Už jste někdy litovali nějakého rozhodnutí? Mohlo se jednat o přijetí nového zaměstnance, nákup něčeho, změnu zaměstnání nebo třeba jen o špatný účes! Ve skutečném světě neexistuje žádná záruka, že vaše rozhodnutí budou vždy správná.
S pomocí správných informací a nástrojů však můžete činit lepší rozhodnutí s vyšší pravděpodobností úspěchu. Existují desítky šablon a rámců pro rozhodování, které to umožňují.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na jeden takový nástroj: žebřík dedukce.
Co je to žebřík dedukce?
Žebřík dedukce je postupný proces, který přirozeně sledujete při rozhodování. Sedm kroků tohoto rozhodovacího procesu jsou pozorování, výběr dat, interpretace, předpoklady, závěr, přesvědčení a akce.
Žebřík dedukce je metaforický model poznání a jednání, který v 70. letech 20. století navrhl americký teoretik podnikání Chris Argyris. Vytvořil jej, aby pomohl lidem porozumět procesu rozhodování a vyhnout se unáhleným závěrům. Později jej popularizoval Peter Senge ve své knize „Pátá disciplína“.
Brzy se dostaneme k detailům, ale nejprve si vyjasněme rozdíl mezi tímto pojmem a jiným podobným pojmem.
Žebřík dedukce vs. nevědomé předsudky
Jak žebřík inferencí, tak nevědomé předsudky jsou kognitivní modely v oblasti rozhodování. Oba jsou implicitní, což znamená, že je rozhodující osoba nepoužívá vědomě. Jsou to však zcela odlišné pojmy, které plní různé funkce.
Žebřík dedukce je nástroj, který popisuje typický proces rozhodování. Na druhé straně nevědomé předsudky jsou asociace a souvislosti, které vytváříme, aniž bychom si je vědomě uvědomovali, a které také ovlivňují naše rozhodnutí.
|Žebřík dedukce
|Neuvědomělá zaujatost
|Vícefázový proces
|Kombinace faktorů
|Ovlivněno behaviorálními rysy
|Ovlivněno sociálními, kulturními a behaviorálními rysy
|Podporuje efektivní rozhodování
|Brání efektivnímu rozhodování
|Pomáhá sledovat
|Pomáhá vyhnout se
Zjednodušeně řečeno, abychom mohli činit lepší rozhodnutí, musíme eliminovat nevědomé předsudky v každém kroku žebříčku.
Jaké jsou jednotlivé kroky techniky „žebříku dedukce“?
Nejčastěji používaný žebřík dedukce vychází z množiny pozorovatelných dat a obsahuje následující příčky.
1. Pozorování
Na nejnižším stupni je pozorování. V této fázi vidíte věci a vstřebáváte dostupné údaje, aniž byste jim přidávali význam nebo jim přiřazovali hodnotu.
Pokud například potřebujete rozhodnout o rozdělení rozpočtu na všechny marketingové aktivity, shromáždíte a zkontrolujete data, jako jsou:
- Rozpočty a výdaje z předchozích let
- Návratnost výdajů z předchozích let
- Marketingové plány a aktivity pro nadcházející rok
- Celkový dostupný marketingový rozpočet
- Odměňování zaměstnanců
2. Výběr dat
Ne všechna data jsou stejně důležitá nebo relevantní pro rozhodnutí, které právě činíte. Než tedy data interpretujeme, máme tendenci vybírat ta, která jsou relevantní. To je druhý stupeň žebříku inferencí.
Při rozhodování o rozdělení rozpočtu můžete vybrat všechna data z výše uvedeného seznamu, s výjimkou odměn zaměstnanců, protože ty mohou spadat do rozpočtu na personál/lidské zdroje.
Tento proces eliminace umožňuje jasnější rozhodování.
3. Interpretace
Nyní, když máte potřebná data, je čas je prostudovat a interpretovat. Bez ohledu na záměry každý interpretuje data na základě svých subjektivních zkušeností. Technika žebříku dedukcí naznačuje, že se jedná o normální postup a že osoba s rozhodovací pravomocí na něj nemůže nijak ovlivnit.
Například samotná skutečnost, že jste se při rozhodování o budoucích rozpočtech opírali o data z minulosti, naznačuje subjektivitu. Pokud se naopak domníváte, že osoba odpovědná za placenou reklamu je kompetentnější než manažer sociálních médií, můžete subjektivně interpretovat výkonnost jednotlivých kanálů.
4. Předpoklady
Bez ohledu na to, jak moc se člověk snaží, všechna rozhodnutí jsou založena na určitých předpokladech. Abyste byli co nejobjektivnější, můžete k jejich podpoře použít data, čímž z nich uděláte takzvané „rozumné předpoklady“.
Poté použijete kontext z předchozího kroku spolu s předpoklady v tomto kroku k vyvození závěrů.
Ve stejném příkladu, pokud jste vždy předpokládali, že sociální média jsou zdarma, možná byste neuvažovali o přidělení jakéhokoli rozpočtu na ně, i když je opak pravdou.
5. Závěry
Dalším krokem v žebříčku dedukce je závěr, kdy na základě údajů, kontextu a předpokladů rozhodujeme o opatřeních, která daná situace vyžaduje.
Například pokud vybraná data naznačují, že jste prostřednictvím sociálních médií nezískali žádné potenciální zákazníky, a pokud to interpretujete z kontextu svého názoru na manažera sociálních médií a předpokládáte, že tento kanál je bezplatný, dojdete k závěru, že mu ani v tomto roce nepřidělíte žádný rozpočet.
6. Přesvědčení
V průběhu času se závěry mění v naše přesvědčení. A přesvědčení ovlivňují naše jednání.
Možná věříte, že jeden závěr je vždy pravdivý, protože jste se tak jednou rozhodli a fungovalo to. Dostanete se také do smyčky, kdy tento závěr aplikujete na různé budoucí scénáře, což nakonec potvrzuje vaše přesvědčení.
V tomto příkladu byste věřili, že sociální média pro vás nefungují. Když někdo trvá na tom, aby je vyzkoušel, budete to schvalovat bez nadšení a připravíte ho tak na neúspěch, který opět potvrdí vaše přesvědčení.
7. Akce
Posledním krokem je akce, kterou podnikneme na konci naší cesty. Nakonec můžete přidělit x % placeným reklamám, y % sociálním médiím, z % vyhledávání atd.
Praktické využití techniky žebříku dedukce
Původně neměla technika žebříku dedukce sloužit jako rámec pro rozhodování, ale spíše jako pozorování toho, jak obvykle rozhodujeme. Lze ji však použít jako vodítko pro myšlenkové procesy a kognitivní činnosti. Zde je návod, jak na to.
Zkontrolujte kognitivní zkreslení
Kroky na žebříku dedukce se zaměřují na individuální kontext a existující předpoklady, které ovlivňují rozhodnutí. Pomocí žebříku dedukce můžete provést analýzu procesu, abyste identifikovali předsudky a přehodnotili rozhodnutí.
Například můžete sledovat produktivitu dodavatelů a předpokládat, že jejich nízký výkon je způsoben tím, že pracují na dálku. Použití techniky žebříku dedukce vám umožní vrátit se do fáze pozorování a ověřit tuto teorii, místo abyste se spoléhali na svůj názor, že pracovníci na dálku jsou méně produktivní.
Vyhněte se unáhleným závěrům
Technika žebříku dedukce pomáhá soustředit se na fakta a realitu. Pomáhá vám v procesu uvažování. Pomáhá podpořit vaše závěry nebo zpochybnit závěry ostatních na základě přesných informací.
Například se můžete podívat na počet chyb v nejnovější verzi a dojít k závěru, že je zcela nepoužitelná. Pomocí techniky žebříku dedukce však vyvozujete závěry na základě dat a pomocí kontextové inteligence efektivně dojdete k příčině problému.
Zabraňte prudkým emocionálním reakcím
Lidé jsou emocionální bytosti. Všichni jsme smutní, naštvaní, zklamaní a rozrušení kvůli věcem, které se dějí v práci. Je však důležité zajistit, aby tyto emoce neměly nepřiměřený vliv na naše rozhodnutí.
Technika žebříku dedukce pomáhá regulovat emocionální reakce a zabránit unáhleným rozhodnutím.
Vytvořte si reflexivní způsob uvažování
Porozumění a používání žebříčku vlivů vám umožní vytvořit reflexivní myšlení s vědomím vlastního myšlenkového procesu. Čím více budete žebříček dedukce používat, tím větší je pravděpodobnost, že rozšíříte svůj sběr dat a posílíte své rozhodování.
Posiluje účinná rozhodnutí
Většina lidí přechází od pozorování k akci v mžiku a rozhoduje se intuitivně. V některých situacích to může být efektivní, v jiných však naprosto neúčinné. Pomocí techniky „žebříku dedukce“ můžete své kroky pomalu sledovat a činit lepší rozhodnutí.
Řekněme, že máte pocit, že je třeba přejít od jednoho poskytovatele cloudových služeb, například od Google Cloud Platform (GCP) k Amazon Web Services (AWS), ale vaši nadřízení nejsou přesvědčeni. Můžete použít techniku žebříku dedukce, abyste své rozhodnutí rozvedli a předvedli proces, který ovlivní vaše vedení.
Faktory ovlivňující žebřík dedukce
Ačkoli je žebřík dedukce mocným nástrojem pro rozhodování, není stoprocentně spolehlivý. Následující faktory mohou snížit účinnost tohoto nástroje.
- Neuvědomělé předsudky: Předsudky jako rasa, sexualita, pohlaví atd. mohou ovlivnit data, která vybíráme, nebo předpoklady, které činíme.
- Omezené informace: Můžeme provádět omezené pozorování a vybírat ještě méně datových bodů, což vede k tomu, že naše rozhodnutí jsou úzkoprsá.
- Spěchejte: Spěch při rozhodování může vést k vynechání důležitých kroků na žebříku.
- Neschopnost přehodnotit: Žebřík dedukce musí vést k reflexivnímu myšlení. Pokud tomu tak není, domněnky a přesvědčení zůstanou neprověřené, což povede k potvrzení předsudků.
Než tedy začnete používat žebřík vlivu jako techniku rozhodování, zvažte výše uvedené body a vytvořte pro ně kontrolní body. Zde je několik tipů, jak efektivně používat žebřík vlivu.
Jak používat žebřík dedukce při rozhodování
Ať už jsou vaše rozhodnutí velká nebo malá, žebřík vlivu je jedním z nejužitečnějších mentálních modelů, které vám mohou sloužit jako vodítko. Chcete-li po žebříku stoupat rychle a efektivně, můžete také využít výhody softwaru pro řízení projektů. Zde je návod, jak na to.
1. Shromážděte komplexní data
Ačkoli soubor pozorovatelných dat není sám o sobě krokem, je odpovědností projektového manažera vytvořit a rozšířit jejich viditelnost. K tomu vám pomohou jakékoli z nejlepších nástrojů umělé inteligence pro rozhodování nebo hodnocení.
Software pro správu projektů ClickUp vám umožňuje vést seznam úkolů, přiřazovat uživatele, měřit vykonanou práci, sledovat čas strávený na jednotlivých úkolech, spolupracovat v reálném čase, dokumentovat procesy atd.
S ClickUpem můžete shromažďovat pozorovatelná data o projektech, procesech, lidech, cílech a mnohem více!
2. Vyberte data
Jakmile máte k dispozici všechna možná data, je čas vybrat správnou podmnožinu pro rozhodnutí, které musíte učinit. Reporty a přehledy ClickUp nabízejí přesně to řešení, které potřebujete. Zde je několik příkladů.
Projektový panel: Panel ClickUp nabízí data o postupu projektu v reálném čase. Můžete jej využít k přijímání mnoha různých rozhodnutí.
Pokud se například váš projekt zpozdí kvůli rozšiřování rozsahu a budete potřebovat přidělit další zdroje, dashboard vám pomůže odhadnout rozsah podpory, kterou potřebujete.
Zobrazení pracovní zátěže: Toto zobrazení ClickUp zobrazuje údaje o každém členovi týmu, jeho pracovní zátěži, dostupnosti a produktivitě. Při rozhodování o alokaci zdrojů se jedná o ideální soubor dat.
Zobrazení sledování času: Toto zobrazení ClickUp představuje čas, který členové týmu strávili různými úkoly. Tato data jsou velmi užitečná při rozhodování o předpokládaném úsilí/čase.
3. Přidejte správný kontext
Technika „žebříku dedukce“ naznačuje, že data interpretujeme na základě našich subjektivních předchozích zkušeností. V profesionálním prostředí to může být na úkor úspěchu. Jako projektový manažer proto musíte investovat do získávání kontextu, který přináší větší objektivitu.
Dashboard ClickUp vám umožňuje přidat více widgetů do jednoho zobrazení, což vám poskytne podpůrné informace pro všechny datové body. Například zatímco stav projektu vidíte jako výsečový graf, můžete také vidět grafy burn-up/burn-down, abyste se ujistili, že jste na správné cestě.
Pokud máte potíže s prioritizací úkolů, které máte před sebou, vyzkoušejte šablonu ClickUp Eisenhower Matrix, která vám pomůže při rozhodování.
4. Vytvářejte (rozumné) předpoklady
Při jakémkoli rozhodování jsou předpoklady nevyhnutelné. Například při plánování dalšího sprintu byste předpokládali, že všichni členové týmu budou k dispozici podle plánu. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné žádosti o dovolenou, je to rozumný předpoklad, tj. je pravděpodobné, že to bude pravda.
Pokud data o sledování času v ClickUp ukazují, že v minulosti trvalo opravit chybu P2 v průměru 10 hodin, bylo by rozumné předpokládat, že to bude trvat stejně i v budoucnu.
5. Vymýšlejte možnosti a vyvozujte závěry
ClickUp Whiteboard pomáhá vzdáleným týmům vymýšlet nápady, zvažovat možnosti a zkoumat scénáře. Když používají vizualizační techniky k diskusi o datech jako tým, jsou schopni eliminovat předsudky v každém kroku žebříčku.
Díky umělé inteligenci ClickUp můžete data shrnout během několika sekund. To vám pomůže ušetřit čas při prezentacích a usnadní zpracování informací v budoucnu.
6. Přijměte opatření
Všechna rozhodnutí nakonec vedou k nějakému kroku. Komplexní nástroj pro řízení projektů vám umožní rychle přejít od dat k rozhodnutí a k akci. ClickUp to dokáže mnoha způsoby.
Podpora rozhodování: Šablona dokumentu ClickUp pro rámec rozhodování vás provede celým procesem. Ve spojení s technikou žebříku dedukce vám tato šablona pomůže posílit vaše zdůvodnění.
Plánování metodou drag and drop: Kalendář ClickUp zobrazuje harmonogram projektu. Pokud se rozhodnete přeřadit úkoly, které by harmonogram posunuly, můžete je přetáhnout z jednoho dne na druhý a optimalizovat tak produktivitu.
Komentáře k akčním položkám: Komentáře v ClickUp neslouží pouze k konverzacím. Zatímco vymýšlíte možné řešení, přiřaďte komentáře jako akční položky a začleňte tyto podněty do pracovního postupu.
Automatizujte práci: Některá rozhodnutí lze také automatizovat. S ClickUp Automations můžete nastavit jednoduchou automatizaci typu „if-this-then-that“, která automaticky informuje všechny zúčastněné strany o různých scénářích.
Přizpůsobte si: Navrhněte si své pracovní postupy a nastavte je v ClickUp pomocí vlastních polí.
Dělejte lepší rozhodnutí s ClickUp
Každý den činíme desítky rozhodnutí. Čím více odpovědnosti máte, tím více rozhodnutí činíte a tím větší dopad tato rozhodnutí mají. Každé rozhodnutí je tedy důležité.
Aby byli projektoví manažeři a vedoucí pracovníci efektivní a produktivní, musí mít robustní rozhodovací procesy. Technika „žebříku dedukce“ je jedním z takových procesů. Popisuje, čím prochází osoba s rozhodovací pravomocí, od vnímání světa až po přijetí opatření.
Nástroj pro řízení projektů ClickUp je navržen nejen pro správu úkolů/aktivit, ale také pro jasné rozhodování. Od sběru dat a prezentace zpráv až po přeměnu rozhodnutí na konkrétní kroky – ClickUp podporuje projektové manažery v každém kroku.
Nedělejte jen „správu“. Vynikněte ve svých projektech. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.