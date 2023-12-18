4 typy stylů rozhodování a jak je využít

Tři miliardy rozhodnutí ročně: tolik rozhodnutí učiní manažeři a vedoucí pracovníci v rámci své každodenní práce.
Rozhodování je klíčovou součástí práce každého manažera, ale většina z nich to nedělá příliš dobře. Při rozhodování se spoléhají na instinkt a intuici, přičemž 98 % z nich nevyužívá osvědčené postupy.
Špatná rozhodnutí mohou mít pro organizaci závažné důsledky, jako jsou špatné finanční výsledky ( které stojí 3 % ročního zisku!), ztráta reputace, fluktuace zaměstnanců, problémy s dodržováním předpisů atd. Rozumná rozhodnutí jim mohou zabránit.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak můžete využít čtyři běžně používané styly rozhodování k lepšímu rozhodování v podnikání.
Co jsou styly rozhodování?
Styly rozhodování jsou přístupy, které jako manažer používáte k řešení problémů, zlepšování procesů nebo urovnávání sporů. Váš přístup závisí na daném problému, časových omezeních, omezených zdrojích a mnoha dalších proměnných.
Když mluvíme o rozhodnutích, nemáme na mysli jen ta velká, jako je marketingová strategie na celý rok nebo propuštění neproduktivního zaměstnance. Může se jednat i o zdánlivě bezvýznamné věci, jako je předmět e-mailu nebo správný čas pro individuální schůzku.
Vytvoření promyšlených a opakovatelných stylů rozhodování může být pro někoho, kdo denně činí tisíce rozhodnutí, zásadním zlomem. Než však vytvoříte svůj proces rozhodování, je důležité zvážit přístupy, preference, osobnosti a reakce vašeho týmu.
Porozumění stylům rozhodování vašeho týmu
Lidé neopouštějí organizace. Opouštějí manažery.
Každé rozhodnutí, které učiníte, má dopad na vaše týmy a kolegy. Než si tedy vyvinete svůj styl, je důležité pochopit jejich styl.
1. Poznejte svůj tým
Promluvte si se členy svého týmu, abyste je lépe poznali jako jednotlivce. Povzbuďte je, aby mluvili o svých prioritách a preferencích. Pokud například rozhodujete o hybridní pracovní strategii, snažte se pochopit
- V jakých časových pásmech žijí
- V jakou dobu rádi pracují
- Kdy mohou přijímat hovory
- Mají děti, které vozí do školy a ze školy?
Žádná informace není příliš triviální. Porozumění motivacím, vášním a celkové osobnosti každého jednotlivce pomáhá manažerům vědět, jak s nimi pracovat.
2. Pozorujte svůj tým
Ne každý se vyjadřuje stejným způsobem. Někteří členové týmu se možná neozývají. Pozorujte proto po určitou dobu jejich styl rozhodování. Když budete vědět, jak se rozhodují, můžete napodobit jejich styl a ovlivnit je.
- Prezentují při měsíčních hodnoceních konkrétní data? To ukazuje, že se zaměřují na objektivní data.
- Příjdou za vámi pravidelně pro rady? Usilují o konsensus a potvrzení
- Mění své osobní postupy každý druhý měsíc? Mohou být ukvapení, orientovaní na akci nebo experimentální povahy.
3. Posuďte svůj tým
Existují desítky osvědčených způsobů, jak prozkoumat a porozumět stylům rozhodování vašeho týmu. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) pomáhá identifikovat přirozené preference člověka ve čtyřech aspektech osobnosti.
Profil rozhodovacího stylu Impact Associates hodnotí lidi podle pěti klíčových faktorů: jasnost, informace, odhodlání, soulad a čas. Test rozhodovacího stylu Truity zkoumá, jak stanovujete priority různých cílů a jak tyto cíle ovlivňují vaše rozhodnutí.
Použití kteréhokoli z těchto nástrojů vám může poskytnout jasnější představu o tom, co motivuje vaše týmy. Je však důležité si uvědomit, že použití osobnostních testů na pracovišti s sebou nese určité právní otázky. Než se pro některý z nich rozhodnete, zvažte federální, státní a místní zákony.
Nyní, když máte připraveny základy, pojďme prozkoumat čtyři styly rozhodování a to, jak je můžete využít v práci.
4 různé styly rozhodování
1. Direktivní
Direktivní styl rozhodování upřednostňuje využití již známých informací a minulých trendů při volbě budoucího směřování. Je racionální, založený na datech a logický. Direktivní rozhodovatelé se rozhodují:
- Rozhodujte sami
- Využijte data a postupy z minulosti, místo abyste zkoušeli nové způsoby.
- Upřednostněte rychlost jednání
- Buďte přímí ve svém myšlenkovém procesu
- Vyhněte se nejednoznačnosti
Direktivní rozhodování je ideální pro rychlá, opakující se nebo krátkodobá rozhodnutí. Je také ideální pro situace, kdy je cíl jasný. Než se rozhodnete, vyzkoušejte tuto šablonu pro stanovení cílů, abyste začali správně.
Jakmile si stanovíte cíl, bude sběr a analýza dat snazší. Pokud jste například projektový manažer, který odhaduje čas potřebný pro každý úkol, direktivní rozhodování vám ušetří spoustu času a zároveň je téměř přesné.
Tento styl může být někdy vnímán jako nespolupracující nebo autoritativní. Proto není vhodný pro velká rozhodnutí nebo změny, které mají dopad na životy lidí.
Řekněme, že jste personální manažer zodpovědný za strategii práce na dálku. Pokud se rozhodnete, že zaměstnanci musí chodit do kanceláře od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, bude to vnímáno jako nepružné a nevítané, i když se opíráte o racionální uvažování a data.
Tento typ rozhodování je také nevhodný, pokud řídíte vysoce kvalifikované a nezávislé pracovníky, kteří chtějí tvůrčí svobodu. Nelíbilo by se jim, kdyby jim někdo říkal, co mají dělat.
2. Analytický
Analytický styl rozhodování je průzkumný. Zde zvažujete všechna fakta, názory, možné scénáře, rizika, náklady a důsledky, než se rozhodnete. Také si na to vezmete tolik času, kolik potřebujete.
Analytický styl rozhodování se používá, když existuje více možností a neexistuje „jediná správná odpověď“.
Například pokud jste manažerem nákupu a máte za úkol zakoupit nástroj pro řízení projektů pro tým inženýrů, budete při rozhodování postupovat analyticky. Analytici při rozhodování:
- Prozkoumejte všechny dostupné nástroje
- Vytvořte si seznam potenciálních nástrojů na základě jejich funkcí a výhod.
- Porovnejte cenu a použitelnost
- Prostudujte si podmínky a zásady obnovení smlouvy.
- Vyjednávejte s dodavateli slevy a výhodné podmínky
Analytický přístup k rozhodování vám pomůže zvážit všechny možnosti a vybrat tu, která je pro vás nejvhodnější, na základě dostupných informací.
Analytický styl rozhodování také neponechává mnoho prostoru pro nejednoznačnost. Aby bylo možné být analytický, je nezbytné mít k dispozici všechny informace. Někdy to mohou být vaše vlastní znalosti. Proto je tento styl vhodný pro komplexní rozhodnutí, pouze pokud jsou možnosti jasně definovány.
Není to správný přístup, pokud rozhodnutí zahrnuje příliš mnoho proměnných nebo nepředvídatelných faktorů, jako jsou pocity členů týmu. Rozhodně to není správné pro problémy, které je třeba vyřešit okamžitě.
3. Koncepční
Koncepční styl rozhodování zahrnuje kreativní přístup k řešení problémů. Jedná se o nejlepší styl v případě složitých problémů, které vyžadují představení si různých potenciálních scénářů a nalezení inovativních řešení.
Koncepční rozhodovatelé:
- Milujete riskování
- Upřednostňujte kreativitu před předem stanovenými procesy.
- Ptejte se otevřenými otázkami a prozkoumejte možnosti.
- Myslete komplexně, včetně nepřímých důsledků.
- Jsou flexibilní, když se setkají s novými možnostmi.
Vezměme si jako příklad produktového manažera, který navrhuje plán vývoje svého softwaru. Tento rozhodovací proces je dokonalý. Než se rozhodne, začne s dokumentováním svých potřeb, poté bude spolupracovat na tabuli, provádět ankety pro získání zpětné vazby a plánovat scénáře.
Koncepční rozhodovatel je spolupracující a sjednotí celý tým, aby inovoval rozhodovací proces. Motivuje tým k kreativitě a zvažování dlouhodobých dopadů.
Koncepční styl rozhodování je skvělý pro složité, nejednoznačné situace; není vhodný pro malé nebo jednoduché rozhodnutí. Pokud začnete vytahovat tabuli a zapojíte skupinu do rozhodování o tom, „kam jít na týmový oběd?“, ztratíte spoustu času a energie!
4. Behaviorální
Pokud při každém rozhodování uplatňujete přístup zaměřený na lidi, máte behaviorální styl rozhodování. V tomto stylu budete:
- Berte v úvahu pocity a emoce svého týmu.
- Vyzvěte všechny členy týmu k aktivní účasti.
- Ovlivňujte rozhodnutí lidí pomalu a promyšleně.
- Upřednostněte prospěch většiny před prospěchem menšiny.
Tento styl se nejčastěji používá v oblasti lidských zdrojů nebo v týmech zabývajících se řízením lidí. Projektoví manažeři také používají tento styl při přijímání konečných rozhodnutí, která mohou být rušivá nebo nepříjemná.
Při ukončení smlouvy s dodavatelem, propuštění zaměstnance, změně struktury týmu atd. funguje nejlépe tento styl.
Manažeři s koncepčním stylem rozhodování však riskují, že budou příliš dbát na pocity/reakce lidí, což ovlivní samotné rozhodnutí. Extrémní zaměření na dosahování konsensu může také vést k nadměrným zpožděním a nespokojenosti členů týmu. Při tomto přístupu je také důležité mít správné komunikační cíle.
Jak vidíte, neexistuje správný nebo nesprávný styl rozhodování. V závislosti na situaci a důsledcích může jeden styl fungovat lépe než ostatní. Dobrý manažer se během své kariéry naučí všechny styly a bude je podle potřeby aplikovat.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoli styl, můžete využít různé nástroje a techniky, které vám pomohou učinit správná rozhodnutí. Podívejme se, jak na to.
Jak řídit styly rozhodování vašeho týmu
