Jaký je rozdíl mezi konvergentním a divergentním myšlením?

Vzpomeňte si na poslední problém, který jste řešili. Nemusí to být nic závažného. Stačí jednoduché problémy, jako „jakou zmrzlinu si dát“ nebo „jakou cestou se vydat do města“. Jak jste to nakonec vyřešili?
Pravděpodobně jste použili jednu ze dvou metod. Většina lidí používá ke řešení problémů konvergentní nebo divergentní myšlení. Podívejme se, jak.
Co je konvergentní a divergentní myšlení?
Konvergentní a divergentní myšlení jsou myšlenkové procesy nebo přístupy používané k řešení problémů nebo generování nápadů.
- Konvergentní myšlení zahrnuje nalezení jediného správného řešení problému se zaměřením na logiku a analytické uvažování.
- Divergentní myšlení je kreativní proces, který zkoumá více možných řešení problému prostřednictvím volného, nelineárního myšlení a postupně vyvíjí odpověď.
Pojďme si je oba vysvětlit.
Porozumění konvergentnímu myšlení
Co je konvergentní myšlení?
Konvergentní myšlení je procesně orientovaný, logický a analytický přístup k řešení problémů. Zaměřuje se na zúžení více možností, aby se dospělo k jedinému optimálnímu řešení.
Kdy použít konvergentní myšlení?
Konvergentní myšlení je zvláště praktické, když je problém jasně definován a existuje jasný cíl nebo odpověď. Je nejvhodnější, když máte na výběr několik možností.
Například když se rozhodujete, co si objednat k večeři, můžete zjistit preference všech u stolu, identifikovat nejoblíbenější volbu a vyjednat s těmi, kteří mají odlišný názor, aby se dosáhlo konsensu.
V podnikání by to mohlo být například řešení problému nedostupnosti kritického zdroje. Konvergentní myšlení můžete použít k vyhodnocení strategií zmírnění dopadů, jako je přerozdělení úkolů mezi stávající členy týmu, úprava časového harmonogramu nebo najmutí dočasné náhrady před výběrem té správné.
Jaké jsou výhody konvergentního myšlení?
Konvergentní myšlení, pokud je správně použito, může být velmi prospěšné v následujících parametrech.
- Efektivita: Konvergentní myšlení vede k rychlému rozhodování tím, že se soustředí na nalezení nejpraktičtějšího a nejlogičtějšího řešení problému.
- Jasnost: Poskytuje jasné a správné odpovědi, snižuje nejednoznačnost a zajišťuje přesné výsledky s vysokou přesností.
- Jednoduchost: Tento přístup zjednodušuje proces rozhodování tím, že zužuje možnosti na ty nejschůdnější, čímž se složité problémy stávají lépe zvládnutelnými.
- Orientace na cíl: Pomáhá udržet zaměření na předem stanovené cíle a usnadňuje přímou cestu k dosažení konkrétních cílů bez zbytečných odboček.
Jaké jsou nevýhody konvergentního myšlení?
Ačkoli je konvergentní myšlení jednoduché a efektivní, není vždy správné. Zde je několik důvodů, proč byste při používání konvergentního myšlení měli být opatrní.
- Omezení: Konvergentní myšlení může omezovat kreativní nápady a potenciál pro inovativní řešení.
- Přehlížení alternativ: Může přehlížet nekonvenční nebo netradiční řešení, která by mohla být účinnější nebo výhodnější.
- Přísný: V nejistém prostředí může rigidita konvergentního myšlení bránit přizpůsobivosti novým informacím/výzvám.
- Riziko skupinového myšlení: Ve skupinách může konvergentní myšlení vést ke skupinovému myšlení, kdy touha po konsensu převáží nad alternativami.
- Zjednodušení: Konvergentní myšlení může týmy nutit ke zjednodušování složitých problémů, které vyžadují nuancované pochopení více úhlů pohledu.
K překonání těchto nevýhod existuje alternativa v podobě divergentního myšlení.
Porozumění divergentnímu myšlení
Co je divergentní myšlení?
Divergentní myšlení je kreativní a explorativní přístup k řešení problémů prostřednictvím generování nových nápadů a možností. Divergentní myšlení podporuje inovace kombinující různé perspektivy, bez okamžitých omezení ohledně proveditelnosti. To vede k průlomům, kterých by konvenční, lineární myšlení mohlo nedosáhnout.
Kdy použít divergentní myšlení?
Divergentní myšlení je nejvhodnější v případě, že problém není ani zřejmý, ani jednoduchý a k jeho řešení je zapotřebí inovace. Například při renovaci domu vám divergentní myšlení pomůže vytvořit jedinečný domov.
V podnikání může divergentní myšlení řešit obchodní problémy diferencovanými způsoby. Jak rozvíjet tuto schopnost? Jak můžeme dokončit tento projekt rychleji? Jak se odlišit od konkurence? Divergentní myšlení může odpovědět na všechny tyto otázky a mnoho dalších.
Jaké jsou výhody divergentního myšlení?
Když uplatňujete divergentní myšlení, svět je vám otevřený. Má to několik výhod.
- Kreativita: Otevřený přístup podporuje kreativní řešení problémů pomocí inovativních, jedinečných a odlišných nápadů.
- Flexibilita: Rozšiřuje kognitivní flexibilitu, inspiruje jednotlivce k myšlení v různých směrech a zvažování široké škály perspektiv a řešení.
- Komplexnost: Podporuje hloubkové zkoumání myšlenek, což přispívá k komplexnějšímu pochopení problému a samotného kontextu.
- Adaptabilita: Podporuje týmy v simulování různých scénářů a výsledků, čímž zvyšuje šance na nalezení efektivních řešení.
- Spolupráce: Podporuje skupinové rozhodování bez okamžitého posuzování nebo analýzy, což účastníkům umožňuje prozkoumat různá řešení daného problému.
Jaké jsou nevýhody divergentního myšlení?
Ačkoli divergentní myšlení nabízí velký potenciál, může být neúčinné, pokud není správně aplikováno.
- Přemíra: Generování přílišného množství nápadů může být ohromující a vést k rozhodovací paralýze.
- Nedostatek soustředění: Při zkoumání četných možností existuje riziko, že se jednotlivci příliš vzdálí od původního problému nebo cíle.
- Časově náročné: Generování řady nápadů může být časově náročné, což je nevhodné pro rychlé rozhodování.
- Náročné na zdroje: Divergentní myšlení vyžaduje značné mentální a fyzické zdroje, což nemusí být vždy praktické.
- Obtížnost přechodu: Přechod od divergentního k konvergentnímu myšlení za účelem finalizace řešení může být náročný, protože vyžaduje odlišnou sadu kognitivních dovedností, aby bylo možné efektivně zúžit výběr.
Nyní, když jsme podrobně porozuměli konvergentnímu a divergentnímu myšlení, musí být rozdíly zcela jasné. Pojďme si je tedy zrekapitulovat.
Konvergentní vs. divergentní myšlení: klíčové rozdíly
|Konvergentní
|Divergentní
|Povaha myšlení
|Lineární a logické
|Nelineární a expanzivní
|Myšlenkový proces
|Zúžení výběru z několika možností, abyste našli nejlepší řešení.
|Zaměřte se na vytváření více různých řešení.
|Nejvhodnější pro
|Problémy s jasnou odpovědí/cílem
|Nedefinované problémy, které vyžadují inovativní řešení.
|Potřebné dovednosti
|Logické uvažování, kritické myšlení a analytické schopnosti.
|Kreativita a myšlení mimo zaběhnuté schémata
|Časová citlivost
|Rychlé a opakovatelné
|Vyžaduje čas na vytvoření, zvážení a zpracování všech nápadů.
|Výsledek
|Jediné řešení nebo odpověď, která nejlépe odpovídá danému problému.
|Řada nápadů, které vyžadují další zvážení pomocí konvergentního myšlení.
|Riziko
|Nízké riziko, protože se opírá o zavedené metody/možnosti.
|Vysoké riziko kvůli nejistotě nevyzkoušených nápadů.
Pokud jste obeznámeni s Myers-Briggs Type Indicator, zde je několik příkladů typů osobnosti a jejich stylu myšlení.
Osobnosti typu ISTJ jsou metodické a preferují tradici a pořádek. To z nich dělá spíše konvergentní myslitele, kteří dokážou dodržovat stanovené struktury. To platí také pro osoby typu ESTJ, které jsou organizované, rozhodné a kladou velký důraz na efektivitu.
Osobnosti typu INTP využívají svou inovativní a imaginativní stránku k hledání netradičních řešení svých problémů. Poznámka: Pokud patříte k tomuto typu osobnosti, zde je několik knih o INTP, které by se vám mohly líbit.
Osobnosti typu ISFP s estetickým cítěním a láskou k svobodě také rády zkoumají kreativní řešení. Vedení typu ISFP je často definováno divergentním myšlením.
Bonus: Zde je stručné srovnání osobností ISFP a INFP!
Rovnováha mezi konvergentním a divergentním myšlením
Ačkoli se divergentní a konvergentní myšlení zásadně liší, nejsou vzájemně neslučitelná. Každý profesionál a projektový manažer musí do svého arzenálu začlenit jak konvergentní, tak divergentní styl rozhodování.
Divergentní myšlení otevírá možnosti, zatímco konvergentní myšlení zužuje rozhodování. Při řešení jakéhokoli problému potřebujete fázi divergentního myšlení k generování nápadů a fázi konvergentního myšlení k přijetí konečného rozhodnutí.
V podnikání navíc každý den čelíte celé řadě problémů. Některé z nich mohou vyžadovat divergentní myšlení, jiné zase rychlost a efektivitu konvergentního myšlení.
Například když marketingový tým připravuje novou reklamní kampaň, můžete podpořit divergentní myšlení, aby vznikly koncepty, které upoutají pozornost a ovlivní publikum.
Jakmile máte k dispozici řadu možností, potřebujete konvergentní myšlení, abyste tyto nápady vylepšili na základě cílové skupiny, rozpočtu, pokynů pro značku atd. Každý tedy musí rozvíjet dovednosti pro oba myšlenkové procesy a naučit se najít správnou rovnováhu na základě kontextu.
Zde je návod, jak na to.
Techniky pro posílení konvergentního myšlení
Konvergentní myšlení využívá stávající znalosti, metody a procesy k řešení problémů. Mezi nejčastěji používané techniky patří následující. Jakýkoli dobrý nástroj pro řízení projektů vám pomůže prozkoumat možnosti a učinit rozhodnutí.
SWOT analýza
SWOT je zkratka pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, což jsou faktory, které jsou rozhodující pro každé rozhodnutí, které činíte. Řekněme, že uvažujete o změně zaměstnání. Rozhodnutí můžete učinit na základě důkladné SWOT analýzy.
Pomůže vám osobní šablona SWOT analýzy od ClickUp.
Důsledky a výnosy
Jedná se o variantu výhod a nevýhod, s větším zaměřením na výsledky.
Jaké jsou důsledky toho, když toto rozhodnutí neuděláte? Jaké jsou výhody toho, když toto rozhodnutí uděláte? Tato technika vybírá odpověď na základě odpovědí na výše uvedené dvě otázky.
Řekněme například, že uvažujete o výběru programovacího jazyka Python. Co by se mohlo podařit, pokud se rozhodnete pro Python? Co by se mohlo pokazit, pokud se pro něj nerozhodnete?
S ClickUp Whiteboard můžete nastínit důsledky a přínosy všech svých možností a rychle se rozhodnout.
Rozhodovací strom
Rozhodovací strom je o něco pokročilejší a mapuje proces rozhodování na základě výběru. Takto může vypadat rozhodovací strom.
Pokud se vám to zdá složité, zde je šablona rozhodovacího stromu ClickUp, která vám usnadní začátky. Jedná se o přizpůsobitelnou tabuli, která vám pomůže identifikovat klíčové rozhodovací body a dosáhnout pokroku eliminací nevhodných možností.
Strategie pro podporu divergentního myšlení
Divergentní myšlení často využívá přístup „modré oblohy“ a zkoumá řadu možností, než vybere několik nejvhodnějších. Některé běžné techniky používané v praxi divergentního myšlení jsou následující.
Šest klobouků myšlení
Edward de Bono ve své knize Six Thinking Hats(Šest klobouků myšlení) vyvinul strategii pro řešení problémů a rozhodování. Doporučuje přijmout šest odlišných perspektiv, symbolizovaných klobouky různých barev, aby bylo možné problém komplexně prozkoumat a najít holistická řešení.
Na konci sezení bude každý z vás přistupovat k problému ze šesti různých úhlů pohledu. To rozšiřuje kontext, usnadňuje strukturované zkoumání a vyvažuje kreativitu.
Brainstorming
Každý už slyšel o brainstormingu jako o jedné z nejpopulárnějších technik skupinového rozhodování. Jedná se o proces, při kterém se skupina lidí sejde a v krátkém čase generuje nápady k řešení problému, bez hodnocení nebo omezení. Podporuje kreativitu, radikální nápady a spontánnost.
Jakýkoli z nejlepších softwarů pro bílé tabule může být skvělým nástrojem pro brainstorming. Pomáhá projektovým týmům generovat nápady, spolupracovat na jejich dokumentaci, vybírat vhodné možnosti, zkoumat klady a zápory a činit efektivní rozhodnutí.
ClickUp také obsahuje širokou škálu šablon pro bílé tabule, které usnadňují brainstorming nápadů pro potřeby vašeho podnikání.
Myšlenkové mapy
Pokud máte pocit, že máte příliš mnoho nápadů, které nedokážete zvládnout, mindmapping je skvělá technika, jak zefektivnit své kreativní myšlení. Mindmapy jsou diagramy, které organizují nápady/informace do hierarchie vztahů kolem ústředního konceptu.
ClickUp Mind Maps může sloužit jako software pro řešení problémů, který vám pomůže plánovat a organizovat vaše nápady jako uzly a vztahy. Vytvářejte pracovní postupy, sdílejte je mezi členy týmu, sbírejte zpětnou vazbu a sledujte divergentní myšlenkový proces mezi rozptýlenými týmy.
Vylepšete své konvergentní a divergentní myšlení s ClickUp
Dobrý rozhodovací proces vyžaduje správnou kombinaci konvergentního a divergentního myšlení. Potřebujete kreativní možnosti, které vás odliší od konkurence. Potřebujete také efektivní způsob, jak si z těchto možností vybrat a učinit rozhodnutí.
Naučte se techniky a strategie konvergentního i divergentního myšlení, abyste nemuseli každé rozhodnutí dlouho zvažovat. Funkce ClickUp a bezplatné šablony pro rozhodování vám to ještě více usnadní.