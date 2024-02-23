Vedení ISFP: Maximalizace vašeho vlivu v projektovém managementu

Je známo, že vaše osobnost ovlivňuje všechny aspekty vašeho života, včetně toho, jak řídíte projekty.
ISFP neboli „dobrodruh“ je jedním z 16 typů osobnosti v rámci Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI) s introvertními, smyslovými, citovými a vnímavými rysy.
Lidé, kteří se identifikují jako ISFP, málokdy vyhledávají pozornost, jsou dobří v řešení problémů, jsou pozorní a kreativní.
ISFP jsou známí svým silným estetickým cítěním, praktičností a láskou k svobodě, což je odlišuje od ostatních typů MBTI. Jsou to opravdoví pomocníci a baví je rozumět potřebám a starostem lidí kolem nich.
Jsou skromní, přizpůsobiví a soucitní, což z nich dělá cenný přínos na pracovišti.
Ale co oni jako lídři? 👀
Vedou ISFP svým příkladem a cení si individualitu a kreativitu ve svých týmech?
Projevují jemný a empatický, ale zároveň cílevědomý styl vedení?
I když jsou známí spíše jako tiší podporovatelé než autoritativní lídři, je styl vedení ISFP dostatečně efektivní, aby posunul věci kupředu?
Odpověď zní ANO!
ISFP se jako lídři daří, i když málokdy touží vést týmy. Jsou jedním z nejvzácnějších typů MBTI, které najdete v vedoucích pozicích.
Pokud jste tento typ osobnosti a chcete zdokonalit své vedoucí schopnosti, připravte se.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak si ISFP vedou jako demokratičtí lídři, a na jejich silné a slabé stránky. Zaměříme se také na využití tohoto stylu vedení při řízení projektů a týmů. Pojďme na to.
Hodnocení vedoucího potenciálu ISFP: silné a slabé stránky
Být lídrem je pro lidi s osobnostním typem ISFP velmi nepřirozené. Přesto však disponují mnoha vlastnostmi, které je předurčují k efektivnímu vedení.
Díky empatickému přístupu k řízení lidí, flexibilnímu stylu vedení a kreativnímu nadání vynikají jako povzbuzující lídři. Věří také v to, že je důležité zůstat věrný osobním hodnotám, dlouhodobé vizi a zastávat se méně šťastných.
Pokud se stanou lídry, vedou tým s respektem, ohleduplností a oceněním talentů každého člena.
Silné stránky ISFP
- Lidé typu ISFP málokdy přehlédnou důležité detaily a jsou velmi pozorní. Jsou odborníky na hledání vzorců a souvislostí, a díky této vlastnosti dokážou vidět možnosti změn a zlepšení, které jiní mohou přehlédnout.
- Lídři typu ISFP jsou efektivní v odhadování zdrojů a posuzování požadavků aktuální situace. Navíc dávají přednost tomu, aby brali každý den tak, jak přichází, nechávají si dostatek prostoru pro neočekávané situace a i pod tlakem dosahují výsledků.
- Důležitou vlastností osobností typu ISFP, která z nich dělá vlivné vůdce, je to, že za žádných okolností neobětují své principy a mají malou toleranci k pokrytectví. Od takových osob se distancují co nejrychleji.
- Lidé typu ISFP jsou obecně uctiví a vyhýbají se konfrontacím s lidmi, kteří je zklamali. Lidská povaha je složitá a rozmanitá a cesta každého člověka je jedinečná. Věří v to, že lidem je třeba dát „prospěch z pochybnosti“.
- Věří v péči o své kolegy. Dokážou vést tým kooperativně, řešit problémy, vyhýbat se konfliktům a dosahovat realistických cílů tím, že jsou citlivými lídry.
Slabé stránky ISFP
- Nemají rádi dominanci a je pro ně bolestivé ovládat ostatní, plánovat dlouhodobé cíle projektového managementu nebo trestat neuspokojivé chování. Pro vedoucího typu ISFP může být obzvláště stresující propouštět lidi nebo sdělovat špatné zprávy kolegům.
- Lídři typu ISFP nemají rádi abstraktní teorie, pokud nevidí jejich praktické využití, a rádi se učí prostřednictvím praktických činností.
- Jsou tak odhodlaní udržet mír na pracovišti, že často potlačují nepříjemné emoce nebo ignorují své vlastní potřeby, což je opakovaně staví do nepříjemných situací.
- Někdy jsou ISFP tak otevření, že odkládají rozhodování, aby zjistili, zda se situace změní nebo zda se objeví nové možnosti. Kolísají sem a tam a opakovaně mění své názory.
Srovnání osobnostního typu ISFP s jinými styly vedení MBTI
|Typ MBTI
|Styl vedení
|Klíčové vlastnosti
|ISFP
|Podporující
|Empatický, flexibilní, praktický, vede příkladem, nemá rád konflikty
|ISTP
|Analytický
|Řešení problémů, přizpůsobivost, nezávislost, přímost, preference autonomie
|INFP
|Inspirativní
|Idealistický, řídící se hodnotami, kreativní, motivující, snaží se inspirovat
|INTP
|Inovativní
|Analytický, usiluje o porozumění, vynalézavý, cení si kompetence
|ISFJ
|Ochránce
|Spolehlivý, ohleduplný, podporující, cení si harmonie
|ISTJ
|Organizátor
|Metodický, spolehlivý, cení si tradice a pořádek
|INFJ
|Vizionář
|Vnímavý, řídící se hodnotami, soucitný, snaží se porozumět a vést
|INTJ
|Strategický
|Vizionářský, inovativní, odhodlaný, cení si efektivity a kompetence
|ESFP
|Charismatický
|Extrovertní, pozorný, dělá práci zábavnou, inkluzivní
|ESTP
|Dynamický
|Energický, orientovaný na akci, pragmatický, přizpůsobivý, rád přijímá výzvy
|ENFP
|Motivátor
|Entuziastický, kreativní, podporující, řídící se hodnotami, inspirující ke změnám
|ENTP
|Debater
|Inovativní, strategický, nadšený, rád brainstormuje a diskutuje
|ESFJ
|Facilitátor
|Společenský, podporující, organizovaný, usiluje o harmonii a spolupráci
|ESTJ
|Exekutor
|organizovaný, rozhodný, cení si efektivitu a pořádek
|ENFJ
|Kouč
|Charismatický, empatický, motivující, snaží se rozvíjet potenciál ostatních
|ENTJ
|Velitel
|Asertivní, strategický, efektivní, motivovaný, usiluje o vedení a organizaci
ISFP jako lídři: Jak rozvíjet vedoucí schopnosti a osobní hodnoty
Dobré vedoucí schopnosti jsou nezbytné pro kariérní postup. Ať už se chcete aktivně věnovat vedení lidí, nebo ne, v určitém okamžiku budete mít na starosti tým nebo projekt, nebo alespoň budete pracovat v rámci spolupráce.
Tak proč se do toho hned nepustit a zdokonalit své vůdčí schopnosti jako ISFP?
Začněte tím, že se budete řídit následujícími tipy:
1. Přijměte a rozvíjejte své přirozené silné stránky
Jako ISFP máte největší sílu v porozumění ostatním, což je cenné pro budování silných vztahů založených na důvěře s členy vašeho týmu.
Chcete-li toho využít, zvažte zavedení politiky otevřených dveří. Pomůže vám to podpořit otevřenou komunikaci, porozumět náladám vašeho týmu a najít inovativní řešení, která budou odpovídat jeho potřebám.
Důležitá je také vaše flexibilita a přizpůsobivost. Například důsledné zohlednění rezervního času v harmonogramech projektů zajistí, že zpoždění významně nenaruší celkový pokrok, a umožní vašemu týmu pracovat bez příliš přísných termínů, čímž vytvoříte efektivnější a příjemnější pracovní prostředí.
Bonus: Zde je stručné srovnání osobností ISFP a INFP!
2. Zlepšete své komunikační dovednosti
Pracujte na jasném formulování své vize a očekávání. Procvičujte si veřejné vystupování a psaní. Buďte upřímní a otevření ve vztahu ke svému týmu. Vyhněte se používání korporátního jazyka a nepředstírejte, že jste někdo jiný.
Naučte se poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, zejména při uklidňování konfliktních situací. Pro ISFP je to obtížný úkol, ale jako lídr je důležité tuto vlastnost mít.
Pokud si myslíte, že určité věci lze zlepšit, řekněte to, než se situace vymkne kontrole. Upřímná, ale konstruktivní zpětná vazba je zásadní. Na druhou stranu je důležité budovat důvěru a sebevědomí prostřednictvím ocenění, když se věci daří. Pozitivní afirmace má velký význam.
Začněte rozhovor tím, co se podařilo, a poté se zaměřte na aspekty, které nejsou zcela podle představ. Rozhovor zakončete kladením podnětných otázek k danému tématu a nabídkou dalších zdrojů nebo pomoci.
3. Naučte se řešit konflikty
Jako lídr nemůžete řešit problémy všech. V týmu však budou vznikat a vyostřovat se konflikty způsobené nedorozuměními, neshodami a osobními křivdami, a vy budete muset najít způsob, jak tuto neshodu proměnit v pozitivní výsledky.
Jak toho dosáhnout:
- Snažte se pochopit konflikt ze svého pohledu co nejobjektivněji a nejjasněji. Vyslechněte obě strany a identifikujte potenciální body vzájemné shody a oblasti neshod.
Pokud si například myslíte, že konflikty vznikají kvůli tomu, že neexistuje řádný systém odpovědnosti, začněte tím, že jasně definujete role, odpovědnosti a očekávání od každého člena týmu.
- Zaveďte pravidelné kontroly nebo mechanismy podávání zpráv, kde může tým informovat o svém pokroku. Oceňujte a odměňujte chování, které prokazuje zodpovědnost. Uznání posiluje význam této vlastnosti.
Pamatujte, že jako lídr musíte zaujmout pozitivní postoj ke konfliktům, hledat to nejlepší v lidech a situacích a udržovat harmonii, aniž byste ohrozili termíny projektů nebo kvalitu práce.
4. Naučte se delegovat
ISFP mohou upřednostňovat, aby věci dělali sami, aby zajistili kvalitu, ale vedení lidí zahrnuje i delegování úkolů.
Pravděpodobně jste dobří v pozorování schopností ostatních. Využijte toho ve svůj prospěch a přidělovávejte úkoly na základě silných stránek členů týmu. Může se jednat o malé úkoly s nízkým rizikem, které lze rychle dokončit.
Využijte šablony seznamů úkolů ClickUp k vytváření seznamů, stanovování priorit, organizování a sledování úkolů nebo činností. Při delegování úkolů jasně sdělte, co očekáváte, a buďte otevření metodám ostatních. Je to příležitost dozvědět se více o svém týmu a zlepšit své vedoucí schopnosti.
Například šablona pro správu úkolů ClickUp vám umožňuje vytvořit opakovaně použitelný systém pro zadávání informací pro každý úkol. Zúžte nejdůležitější úkoly jejich zobrazením v kalendáři, seznamu nebo na tabuli.
Tato šablona obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k tomu, abyste:
- Vizualizace a organizace úkolů podle priority, oddělení nebo stavu
- Optimalizace pracovních postupů na základě šířky pásma a postupu úkolů
- Spolupráce mezi týmy při přidělování, plánování a plnění úkolů
Pořádávejte pravidelné schůzky se svým týmem, abyste byli informováni o postupu úkolů a zajistili, že všichni mají stejné informace o výstupech a termínech.
Na závěr se zamyslete nad úspěšnými delegacemi a zjistěte, co nefunguje, abyste mohli zlepšit své delegovací schopnosti a posílit sebevědomí při svěřování odpovědnosti ostatním v budoucnu.
5. Upřednostňujte neustálé vzdělávání
V dnešním rychle se měnícím světě obchodu musí být lídři schopni se přizpůsobovat a udržet si svou relevanci, a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je neustálé vzdělávání.
Neustálým rozšiřováním svých znalostí můžete udržet náskok před ostatními, efektivněji se orientovat ve změnách a inspirovat svůj tým, aby dělal totéž.
Zvažte absolvování formálních kurzů nebo workshopů zaměřených na oblasti, které se chcete naučit nebo v nichž se chcete zlepšit, jako je strategické myšlení nebo organizační schopnosti.
Lidé typu ISFP jsou považováni za kreativní myslitele. Využijte tuto vlastnost k hladkému začlenění učení do svého každodenního života.
Například věnujte část týmových schůzek diskusi o nových technologiích, metodikách nebo případových studiích relevantních pro váš projekt. Tím nejen udržíte zájem svého týmu, ale také podnítíte své vlastní učení.
ISFP vynikají v prostředí, kde mohou experimentovat a učit se ze zkušeností. Zaveďte ve svém týmu přístup „pokusů a omylů“, kde můžete s týmem testovat nové nápady v malém měřítku.
Zaveďte nový přístup k interakci s klienty nebo jinou strukturu týmu. Neustálým experimentováním a reflexí začleňte učení do samotné podstaty svého stylu vedení a udržujte své principy projektového řízení dynamické a inovativní.
6. Postupujte podle akčního plánu
ISFP preferují spontánnost, což může někdy vést k nedostatku struktury, což ztěžuje dosahování dlouhodobých cílů nebo řízení složitých projektů.
Abyste jako ISFP mohli efektivně vést týmy a projekty, je nezbytné nastínit plán, který doplňuje vaše přirozené sklony a zároveň zajišťuje, že se ubíráte správným směrem.
Řiďte se metodikou stanovování cílů SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené). To vám pomůže:
- Mějte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout, jakými metodami toho dosáhnout a v jakém časovém horizontu.
- Efektivně spravujte své zdroje, abyste minimalizovali stres a vyhoření u sebe i svého týmu.
- Využijte konkrétní způsob měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti řízení projektů, který vám poskytne jasný pocit úspěchu a možnost neustálého zlepšování.
Když máte všechny podstatné detaily svého projektu po ruce, je mnohem snazší řídit tým, dodržovat všechny termíny a rychle dovést projekt k dokončení.
Přijměte svůj styl vedení ISFP a maximalizujte svůj potenciál
Jako lídr typu ISFP máte před sebou cestu, která se liší od všech ostatních. Vaše vrozená schopnost tvořit a inspirovat má sílu nejen proměnit váš tým, ale také zanechat trvalý dopad na svět kolem vás.
Vážíte si své schopnosti navazovat s ostatními hluboké osobní vztahy a využijte ji k vytvoření prostředí, ve kterém se každý cítí oceněný a pochopený.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je nejlepší typ osobnosti pro pozici generálního ředitele?
Osobnostní typ, který je často zmiňován pro své vůdčí schopnosti vhodné pro roli generálního ředitele, je ENTJ (velitel). Tito lidé jsou známí svou schopností organizovat, vést a vytvářet strategie, což z nich činí přirozeně soucitné vůdce. Jsou rozhodní a mají jasnou vizi, což je nezbytné pro vedení společnosti k jejím cílům, a proto jsou vhodní pro vedoucí role. Nicméně i jiné osobnostní typy mohou čerpat ze svých silných stránek a vnést do vedoucí role jedinečný pohled.
2. Jaká kariéra je pro ISFP nejvhodnější?
Lidé typu ISFP se nejlépe uplatní tam, kde mohou pomáhat ostatním a uplatnit svou kreativitu v praxi, proto jsou úspěšnými marketéry, kuchaři, umělci, vědci v oblasti životního prostředí, ergoterapeuty a učiteli.
3. Jsou ISFP vhodní pro vedoucí pozice?
ISFP nejsou první, kdo vám přijde na mysl, když se řekne vedení, a možná ani sami neprojevují touhu být vůdci. Jsou však empatičtí, kreativní a flexibilní ve svých strategiích vedení, díky čemuž jsou schopni vést s silným smyslem pro autentičnost a péči o emocionální potřeby svého týmu.