ISFP vs. INFP: Rozdíly a podobnosti osobnosti v práci

Melanie a John jsou oba introverti, ale jejich pohled na život se výrazně liší.
Melanie přistupuje k životu prakticky – při důležitých rozhodnutích se nenechává ovlivnit emocemi. Spoléhá se na zkušenosti z reálného života a jedná na základě logiky.
Na druhou stranu John věří v budoucnost. Jeho rozhodnutí jsou spíše emocionální než založená na realitě.
V čem se liší? Odpověď spočívá v jejich Myers-Myers-Briggsově typovém indikátoru (MBTI) – Melanie je ISFP (introvertní, smyslová, citová, vnímavá), zatímco John je INFP (introvertní, intuitivní, citový, vnímavý) na základě 16 různých typů osobnosti podle tohoto rámce.
Než se pustíme do srovnání typů ISFP a INFP, pojďme si nejprve vysvětlit, proč je tento koncept relevantní pro moderní pracoviště a společnost.
Meyers Briggsův test osobnosti: stručný přehled
Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) je dotazník, který vám pomůže lépe poznat sám sebe. Tento test vám poskytne vhled do vlastností, které vás charakterizují, od toho, jak vnímáte informace, činíte rozhodnutí a spolupracujete s ostatními.
Tento test osobnosti pomáhá s následujícím:
- Výběr povolání, které odpovídá osobnostnímu typu jednotlivce
- Seznamte se se silnými a slabými stránkami různých typů osobnosti.
- Vytvořte pracovní prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet všechny osobnosti.
- Přiřazujte práci podle osobnostních typů, abyste co nejlépe využili potenciál každého jednotlivce.
- Porozumění sobě samému a vedení naplňujícího a spokojeného života
Ať už se chcete lépe poznat sami sebe, nebo jste personální manažer a zajímáte se o získání informací o svých zaměstnancích, hodnocení MBTI pro vás bude velmi cenné.
Metodika Meyers-Briggs analyzuje osobnost podle čtyř stupnic:
- Extraverze (E) vs. introverze (I): Tato stupnice měří, odkud jednotlivci čerpají energii. Extraverti bývají společenští a energii čerpají ze sociálních interakcí, zatímco introverti jsou spíše zdrženliví a energii čerpají z osamění.
- Senzorika (S) vs. intuice (N): Tato stupnice se týká toho, jak lidé vnímají informace. Senzoričtí lidé se spoléhají na konkrétní data a soustředí se na přítomnost, zatímco intuitivní lidé dávají přednost interpretaci vzorců a možností a často se soustředí na budoucnost.
- Myšlení (T) vs. Cítění (F): Způsob, jakým jednotlivci činí rozhodnutí, se odvíjí od této škály. Myšlenci upřednostňují logiku a objektivní analýzu, zatímco cítící při rozhodování zohledňují emoce a hodnoty.
- Posuzování (J) vs. vnímání (P): Tato stupnice se týká toho, jak jednotlivci přistupují k vnějšímu světu. Posuzovatelé preferují strukturu a organizaci, zatímco vnímatelé jsou flexibilnější a spontánnější.
Tyto čtyři škály se kombinují a tvoří 16 možných typů osobnosti, z nichž dva jsou ISFP a INFP.
Osobnostní typy ISFP vs. INFP v kostce
Zde je stručný přehled osobnostních typů ISFP a INFP.
Rozdíly
|ISFP
|INFP
|Založeno na přítomném okamžiku
|Orientace na budoucnost
|Vyjadřují se prostřednictvím činností (např. malování).
|Vyjadřují se prostřednictvím slov (např. poezie).
|Milovník zábavy
|Úzkostlivý
|Praktické
|Snílek
|Dobře vychází s novými lidmi
|Neshoduje se dobře s novými lidmi
Podobnosti
- Užijte si čas o samotě
- Citlivý
- Empatický
- Nezávislý
Brzy se pustíme do detailů, ale nejprve si pojďme vysvětlit jednotlivé typy osobnosti.
Co je to osobnostní typ ISFP?
V rámci osobnostního typu Meyers-Briggs znamená ISFP intuitivní, vnímavý, citlivý a vnímavý. ISFP (také známí jako dobrodruzi) jsou kreativní, praktičtí, empatičtí, nezávislí a zvědaví. Mají silnou uměleckou citlivost a vrozenou touhu objevovat nové věci.
Klíčové charakteristiky ISFP
Toto jsou některé charakteristiky, které ISFP ztělesňuje:
- ISFP jsou introverti – mají rádi vlastní společnost a raději tráví čas o samotě, aby se znovu spojili sami se sebou.
- Věří více svým smyslům nebo pozorováním v reálném životě než své intuici.
- Emoce jsou pro ně důležitější než logika.
- Jsou otevření a flexibilní – přílišná organizovanost nebo rigidita jim nesedí.
Silné a slabé stránky ISFP
Silné stránky
- ISFP věří v filozofii „žij a nech žít“, díky čemuž jsou optimističtí, bezstarostní a je s nimi zábava.
- Jsou citliví a rozumějí pocitům druhých.
- Jsou velmi kreativní.
- Milují výzkum a objevování neznámého.
- Mají vynikající schopnosti řešit problémy.
- Jejich individualita je odlišuje od ostatních.
Slabé stránky
- ISFP mají potíže s dlouhodobým závazkem k něčemu.
- Mají potíže s vytvářením plánů pro sebe nebo s jejich dodržováním.
- Svou sebeúctu často odvozují od úspěchů, což z nich dělá velmi soutěživé osoby.
- Jejich preference autonomie ztěžuje přizpůsobení se v rigidních, strukturovaných pracovních prostorech nebo akademických sférách.
ISFP v práci
Na pracovišti jsou ISFP pragmatické, kooperativní a nezávislé, ale jsou také otevřené spolupráci, pokud mají po boku tým se stejným smýšlením. Pojďme se podívat, jak tento typ osobnosti funguje jako vedoucí a člen týmu, jaká je jeho pracovní etika a jaký styl řízení upřednostňuje.
ISFP v roli vedoucího
ISFP obecně mají tendenci vyhýbat se vedoucím rolím, ale daří se jim dobře, když vedou malou skupinu spolupracujících členů týmu.
Jako vedoucí stanovují spíše realistické cíle než obecné a vynakládají mimořádné úsilí, aby pomohli členům týmu. Díky své empatii jsou skvělými posluchači – dokážou porozumět problémům, kterým členové týmu čelí. Jejich styl vedení spočívá spíše v tichém vedení příkladem než v uplatňování autority.
Vedoucí pracovníci typu ISFP dokážou dobře pochopit požadavky projektu a podle toho přidělovat zdroje. Dobře si také poradí s neustále se měnícími požadavky projektu, protože se rychle přizpůsobují změnám.
ISFP jako zaměstnanci
ISFP milují práci, která je v souladu s jejich hodnotami a cíli. Na pracovišti mají rádi činnosti nebo úkoly, které vedou k hmatatelným výsledkům. Preferují zdvořilé a kooperativní fyzické prostředí, kde mohou pracovat samostatně. Jejich estetické cítění často vyžaduje, aby pracoviště (nebo alespoň jejich kancelář/pracovní stůl) bylo vizuálně přitažlivé.
Tento typ osobnosti rád pracuje samostatně, ale daří se mu i v týmu. Jako členové týmu jsou ISFP typy obvykle ochotní, flexibilní, otevření zpětné vazbě, inovativní a loajální. Díky své vrozené introverzi se vyhýbají veřejným vystoupením nebo rolím, které zahrnují vedení velkého týmu.
Práce s náročnými termíny nebo rigidními strukturami je může rychle vyčerpat, stejně jako pracovní kultura s mnoha konflikty.
Kariérní dráhy ISFP
Zde je několik kariérních cest, které můžete jako ISFP prozkoumat:
- Umělec
- Módní návrhář
- Grafický designér
- Interiérový designér
- Hudebník
- Šéfkuchař
- Klenotník
- Květinářství
- Sociální pracovník
- Učitel
- Zdravotní sestra
- Manažer maloobchodu
Co je to osobnostní typ INFP?
V hodnocení MBTI znamená INFP introverzi, intuici, cit a vnímání. INFP (známí také jako mediátoři nebo idealisté) se cítí nabití energií, když tráví čas o samotě, představují si možnosti a žijí život v souladu se svými hodnotami a principy. Jsou jemní, soucitní a spontánní a zajímají se o svůj osobní růst i růst ostatních.
Klíčové charakteristiky INFP
Zde je několik významných charakteristik osob typu INFP:
- INFP se řídí svým srdcem a emocemi, což je činí citlivými.
- Jsou to snílci, kteří vždy hledí na věci z širší perspektivy.
- Působí plachým a rezervovaným dojmem.
- Usilují o to, aby zanechali pozitivní stopu ve světě.
Silné a slabé stránky INFP
Silné stránky
- INFP si užívají vlastní společnost, ale také navazují hluboké a smysluplné vztahy s úzkou skupinou přátel.
- Jsou velmi vášniví – do každé práce, kterou dělají, vkládají celé své srdce a duši.
- Ostatní povzbuzují empatií a velkorysostí.
- Mají otevřenou mysl a neposuzují názory, volby nebo rozhodnutí ostatních.
- K problémům přistupují z jedinečných perspektiv.
- Řeší konflikty a navazují harmonické vztahy.
Slabé stránky
- INFP mají potíže s otevřeným projevováním svých pocitů.
- Po společenských akcích se cítí vyčerpaní.
- Jejich perfekcionistická povaha je činí příliš sebekritickými.
- Tendence potěšit ostatní jim ztěžují upřednostňovat své vlastní potřeby.
INFP v práci
INFP se méně starají o splnění úkolů ze seznamu nebo zvýšení příjmů; jejich cílem je pomáhat ostatním na pracovišti. Mají rádi pozitivní zpětnou vazbu, mají o sobě vysoké mínění a užívají si svobodu, která jim umožňuje projevit svou kreativní stránku.
INFP v pozici vedoucího
Vedoucí typu INFP vedou na základě intuice. Stanovují idealistické cíle s ohledem na celkový kontext. Jejich optimistický pohled na budoucí možnosti povzbuzuje členy týmu, aby se více snažili a vydali ze sebe maximum pro dosažení cílů.
INFP typy dokážou rychle propojit akce a výsledky, což jim pomáhá nastínit kroky nezbytné k dokončení úkolu, vytvořit správný projektový plán a delegovat práci.
Jako vedoucí nebo manažeři se zabývají růstem a rozvojem sebe samých, ostatních členů týmu a organizace.
INFP jako zaměstnanci
Zaměstnanci typu INFP se nejlépe uplatní v malých týmech, kde mohou navazovat smysluplné vztahy. Velké týmy a časté schůzky je mohou vyčerpávat, proto fungují lépe, když je mezi interaktivní a samostatnou prací dobrá rovnováha.
Jsou od přírody vášniví a když se účastní projektu, který je jim blízký, vkládají do něj maximum úsilí. Přestože jsou introverti, dokážou s členy týmu navázat neformální profesionální vztahy .
Díky své kreativitě a sklonu k inovacím jsou skvělí v brainstormingu, řešení složitých problémů a přidávání kreativního nádechu k běžným úkolům. Jejich empatie a porozumění usnadňují řešení konfliktů.
Kariérní dráhy INFP
Zde je několik kariérních cest, které můžete jako INFP prozkoumat:
- Multimediální umělec
- Grafický designér
- Autor
- Filmový střihač
- PR manažer
- Specialista v oblasti lidských zdrojů
- Poradce pro duševní zdraví
- Psycholog
- Učitel/profesor
- Výživový poradce
- Kurátor
- Knihovník
Zajícová nora: Prozkoumejte knihy o INFP, abyste se dozvěděli více o tomto typu osobnosti a vydali se na cestu k sebepoznání.
Hlavní rozdíly a podobnosti mezi typy ISFP a INFP
Vzhledem k tomu, jak podobné jsou některé jejich charakterové rysy, je snadné si ISFP a INFP splést, ale tyto dva typy mají také některé výrazné rozdíly.
Hlavní rozdíly
ISFP a INFP mají mnoho společného díky stejné dominantní funkci (introvertní cítění nebo Fi) a stejné podřízené funkci (extravertní myšlení nebo Te). Pomocné a terciární funkce se však liší. Podívejte se na tento graf:
|Kognitivní funkce
|ISFP
|INFP
|Dominantní funkce
|Introvertní cítění (Fi)
|Introvertní cítění (Fi)
|Pomocná funkce
|Extravertní vnímání (Se)
|Extravertní intuice (Ne)
|Terciární funkce
|Introvertní intuice (Ni)
|Introvertní vnímání (Si)
|Slabá funkce
|Extravertní myšlení (Te)
|Extravertní myšlení (Te)
Nyní se podívejme blíže na to, jak se rozdíl ve funkcích projevuje u těchto dvou typů osobnosti:
1. Pohled na život
ISFP jsou pragmatičtí – vnímají svět prostřednictvím svých smyslů a rozhodují se na základě osobních zkušeností. Zůstávají zakotveni v přítomném okamžiku a berou věci tak, jak přicházejí.
Naopak INFP se zaměřují spíše na abstraktní pojmy a možnosti než na prožité zkušenosti. Jsou to snílci a vizionáři, kteří upírají svůj zrak na budoucí možnosti.
2. Způsoby vyjadřování
ISFP jsou v jádru umělci a vyjadřují se prostřednictvím činností, jako je malování, umělecká tvorba a hudba.
Naopak INFP typy mají rádi intelektuální činnosti spojené se slovy, jako je psaní esejí, románů nebo poezie.
3. Rozhodování
ISFP se při rozhodování spoléhají na své osobní hodnoty a bezprostřední smyslové vjemy.
Naopak INFP zvažují své hodnoty a principy spolu se svou dlouhodobou vizí, než učiní důležité životní rozhodnutí.
3. Temperament
ISFP jsou zábavní a spontánní – typy, které si užívají života. Vědí, jak se dobře bavit.
Naopak INFP typy se potýkají s komplexností svých myšlenek. Je pro ně obtížné uvolnit se a často pociťují úzkost z budoucnosti.
4. Vztahy
ISFP si užívají soukromí a klidné chvíle o samotě, ale také se snadno seznamují s novými lidmi.
Naopak INFP se bojí odmítnutí a mají potíže navazovat nové kontakty.
5. Styl práce
ISFP mohou být dobří v zvládání více úkolů najednou.
Naopak INFP preferují dokončení aktuálního úkolu před přechodem k dalšímu.
6. Pohled na materiální majetek
Jako typy Se-Ni často ISFP preferují hezčí věci v životě, jako je status a hmotný majetek.
Naopak INFP jsou typy Ni-Se, které se spokojí s nezbytným minimem a inklinují k materiálnímu minimalismu.
Hlavní podobnosti
Společná preference introverze, cítění a vnímání vede k mnoha podobnostem mezi typy ISFP a INFP:
1. Introvertní cítění (Fi)
Oba typy se řídí Fi, díky čemuž jsou hluboce zakořeněny ve svých hodnotách, emocích a přesvědčeních. Upřednostňují autentičnost před vlivem vnějšího světa.
2. Preference vnímání
Oba typy ISFP a INFP mají preferenci vnímání, díky čemuž jsou přizpůsobivé. Jsou otevřené konstruktivní zpětné vazbě a změnám, preferují minimální plánování a věci řeší za pochodu.
3. Emocionální citlivost
Oba typy jsou velmi empatické a soucitné vůči pocitům ostatních lidí. Vcítí se do situace druhých, aby pochopily jejich emocionální stav, a navazují hlubší vztahy se svými blízkými přáteli.
4. Kreativní vyjádření
ISFP a INFP mají sklon oddávat se kreativním činnostem, jako je umění, hudba, psaní nebo jiné formy sebevyjádření. Rádi využívají svou kreativitu k introspekci a sdělování svých emocí.
5. Potřeba autonomie
Oba typy bývají flexibilní a otevřené, cení si svobody a autonomie. Nemají rádi rigidní struktury nebo pravidla, která by mohla omezovat jejich individualitu.
Strategie spolupráce ISFP a INFP
Šťastná a produktivní pracovní kultura je taková, ve které se různé osobnosti cítí pohodlně a dostávají správné příležitosti k předvedení svého potenciálu. Zde je několik klíčových strategií, které mohou vedoucí pracovníci a manažeři využít k zvládnutí řízení spolupráce:
1. Vytvořte pracovní prostředí vhodné pro různé typy osobností.
Snažte se vytvořit rovnováhu mezi autonomií a spoluprací, abyste vyhověli různým pracovním stylům různých typů osobností. Přílišná autonomie může způsobit, že extrovertní zaměstnanci se budou cítit osamělí a bez podpory v práci, zatímco nadměrný důraz na spolupráci může introvertům ubírat energii.
Nástroj pro správu práce a online spolupráci, jako je ClickUp, vám pomůže vyvážit tyto dva aspekty, zvýšit efektivitu a kultivovat produktivní myšlení v týmech.
ClickUp nabízí několik způsobů komunikace, což zaměstnancům umožňuje vybrat si metodu, která jim nejlépe vyhovuje, nebo podle potřeby přepínat mezi kanály. Podívejme se, jak na to:
- Komunikujte s členy týmu, klást otázky, sdílejte zdroje nebo sledujte dění v reálném čase pomocí chatového okna ClickUp. Používejte funkci @mention v komentářích k úkolům a spravujte komunikaci týmu pod jednou střechou.
- Spojte vzdálené týmy a pomozte jim spolupracovat na projektech pomocí tabulek ClickUp Whiteboards. Brainstormujte, přidávejte poznámky, vytvářejte pracovní postupy a doplňujte své nápady o kontext propojením sledovatelných úkolů nebo externích zdrojů.
- Organizujte komunikaci týmu pomocí ClickUp Clips. Využijte tuto funkci nahrávání obrazovky k rychlému odesílání hlasových nebo video poznámek a vynechání zbytečných schůzek.
- Využijte šablony komunikačních plánů ClickUp, které jsou přizpůsobené tak, aby sdělení bylo srozumitelné pro všechny.
Například pomocí šablony Communications Plan Whiteboard Template od ClickUp můžete sdělit správné informace správným lidem.
Použijte přednastavené zobrazení tabule, které je rozděleno do přehledných sloupců, a určete své komunikační cíle, strukturu zpráv, komunikační kanály, frekvenci a časový harmonogram, aby všichni byli na stejné vlně.
Kromě toho můžete také použít šablonu Communication Matrix Report (Zpráva o komunikační matici) od ClickUp, abyste všechny udrželi v obraze a identifikovali případné mezery v komunikaci.
Tento přizpůsobitelný rámec pomáhá zmapovat, kteří členové týmu s kým a jak často komunikují (například pro oficiální účely, kdy zaměstnanec podává denní zprávy vedoucímu týmu). Poskytuje také komplexní přehled komunikačních kanálů vaší organizace.
Pomocí šablony komunikujte otevřeně, eliminujte nejasnosti a zlepšete spolupráci a rozhodování na všech úrovních.
2. Podporujte zdravé řešení konfliktů
Jak ISFP, tak INFP se raději vyhýbají konfliktům. Konflikty však mohou vzniknout, když váš tým řeší složité projekty s více zúčastněnými stranami. V takových případech nemůžete nechat zaměstnance, aby problém nechali ležet ladem a hledali únikové cesty. Musíte je vybavit strategiemi pro řešení konfliktů, aby věděli, jak řešit a zmírňovat problémy a zajistit hladký průběh projektu.
S tím vám může pomoci ClickUp Views. Od správy úkolů a sledování projektů až po vizualizaci pracovních postupů – více než 15 přizpůsobitelných zobrazení nabízí aktualizace projektů v reálném čase. Usnadňují identifikaci úzkých míst, než se z nich stane něco závažného. Podívejme se, jak na to:
- Zkontrolujte stav úkolů na první pohled pomocí zobrazení seznamu.
- Zobrazte si stav projektu pomocí kanbanových tabulek s náhledem tabulek a zjistěte, co brání pokroku.
- Mějte přehled o svých úkolech pomocí zobrazení kalendáře – integrujte svůj rozvrh s Google Kalendářem nebo Zoomem pomocí zobrazení kalendáře a nikdy nezapomeňte na schůzku nebo jiné závazky.
- Upřednostňujte úkoly, upravujte časové plány, přidávejte závislosti, získejte přehled o projektech na vysoké úrovni a vyhněte se kolizím v harmonogramu pomocí Ganttových diagramů.
3. Ušetřete čas díky automatizaci
Jako personalisté nebo vedoucí týmů se snažte maximalizovat tvůrčí potenciál typů ISFP a INFP – využijte automatizaci, aby neztráceli čas rutinními úkoly.
ClickUp Brain může zaměstnancům v tomto ohledu pomoci mnoha způsoby:
- Vytvářejte automatizované souhrny projektů a zprávy o stavu v ClickUp Tasks, Docs a pro členy týmu.
- Vytvořte zkrácené odpovědi a nechte AI psát zprávy vhodným tónem.
- Automatizujte standupy a denní aktualizace
- Automaticky generujte přepisy hlasu a videa.
4. Lépe porozumějte svému týmu
Každý tým se skládá z členů s různými typy osobnosti. Znalost toho, do kterého typu Meyers-Briggs spadají, pomůže všem efektivněji komunikovat. Pomůže také vedoucím týmů přiřazovat úkoly na základě silných stránek jednotlivých typů osobnosti, aby členové týmu mohli svou práci vykonávat s radostí a dosahovat skvělých výsledků.
V tomto případě se může hodit šablona Meet the Team od ClickUp.
Zde je několik příkladů použití a výhod této šablony:
- Vytvořte profily jednotlivých členů týmu, zdůrazněte jejich dovednosti a úspěchy a pomozte členům týmu lépe se poznat.
- Představte potenciálním zákazníkům přednosti vaší organizace a přilákejte více zakázek.
- Zvedněte morálku svých zaměstnanců tím, že je představíte na webových stránkách vaší společnosti.
- Proveďte potřebné změny a udržujte aktuální informace o zaměstnancích.
5. Sestavte mezifunkční týmy
Musíte nabídnout jednotnou platformu pro podporu spolupráce, kde se mohou pod jednou střechou sejít vzdálené, mezifunkční týmy.
Proč je to důležité? Každé pracoviště vyžaduje, aby členové týmu spolupracovali, bez ohledu na jejich osobnostní typy. Rozsah spolupráce závisí na individuálních rolích, ale není to něco, čemu by se zaměstnanci mohli vyhnout.
A co může být k tomu lepší nástroj než ClickUp Teams? Jedná se o přizpůsobitelnou platformu, která vyhovuje jedinečným potřebám vaší organizace a zaměstnanců. Od vývojových týmů, marketingu, prodeje a designu až po správu produktů, ClickUp funguje pro všechny týmy. Ať už jde o správu osobních úkolů, firemních projektů nebo spolupráci s ostatními, tento software to vše zvládne bez námahy!
📮 ClickUp Insight: 12 % pracovníků tvrdí, že ideální je práce výhradně na dálku, zatímco 48 % dává přednost hybridnímu uspořádání. Aby však spolupráce v rámci práce na dálku nebo hybridního uspořádání fungovala, potřebujete správné nástroje. ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, eliminuje izolovanost. Udržujte své úkoly, dokumenty, chaty a projekty centralizované a prohledávatelné v rámci jediného pracovního prostoru, aby týmy zůstaly v souladu – bez ohledu na to, kde pracují!
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security zaznamenala 80% nárůst spokojenosti s týmovou prací díky bezproblémovým nástrojům pro spolupráci ClickUp.
Porozumění a přijetí rozdílů
Nyní, když jste dobře vybaveni znalostmi o vlastnostech, silných a slabých stránkách osobnostních typů INFP a ISFP, bude snazší pochopit, který typ vám nejvíce vyhovuje nebo ke kterému typu patří vaši zaměstnanci.
Využijte tyto znalosti k vytvoření pracoviště, kde se lidé s různými osobnostmi cítí dobře a mají dostatek příležitostí k sebevyjádření.
Pokud hledáte platformu pro spolupráci, kterou lze přizpůsobit introvertům, extrovertům i ambivertům, začněte s ClickUp ještě dnes!