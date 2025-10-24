10 nejlepších šablon Notion ADHD pro soustředění a produktivitu

Přibližně 404 milionů dospělých po celém světě v současné době žije s ADHD. Většina systémů pro zvýšení produktivity však není přizpůsobena jejich neurodivergentním mozkům.
Víme, jaké to je, sedět s rigidním plánovačem, když vaší největší výzvou je časová slepota. Úkoly se zanedbávají, čas mizí a to, co vypadá jako jednoduchý denní plán, se najednou jeví jako hromada nedokončené práce.
Bez šablon přizpůsobených ADHD se tento cyklus opakuje a neurodivergentní jedinci zůstávají uvězněni ve frustraci namísto toho, aby se dostali do flow.
Abychom vám pomohli ušetřit čas a získat přístup k systému, který funguje právě pro vás, sestavili jsme nejlepší šablony Notion ADHD, které můžete začít používat HNED TEĎ.
|Sada nástrojů pro zvládání ADHD
|Sada nástrojů pro zvládání ADHD
|Pro všechny s ADHD, kteří potřebují strukturovaný systém kombinující plánování, budování návyků a správu času v jednom panelu.
|Integrovaný časovač Pomodoro, seznamy úkolů, sledovač návyků
|ADHD/Produktivita Denní plánovač
|ADHD/Produktivita Denní plánovač
|Pro všechny, kteří chtějí lehký a flexibilní systém, díky kterému bude plánování spíše podporou než zátěží.
|Centrální ovládací panel pro organizaci úkolů, pracovní postupy vhodné pro ADHD s vizuálními podněty
|Sledovač úkolů pro ADHD
|Sledovač úkolů pro ADHD
|Neurodivergentní jedinci a studenti, kteří potřebují pomoc při rozhodování zabudovanou přímo do svého plánovače, aby mohli začít snadněji, aniž by příliš přemýšleli.
|Tlačítka pro rychlé přidání, filtry priorit, přehledné zobrazení pro snížení únavy z rozhodování
|Chytrý deník pro ADHD
|Chytrý deník pro ADHD
|Jedinci s ADHD, kteří chtějí zlepšit své duševní zdraví a sebepoznání zaznamenáváním emocí a vytvořením konzistentního plánovače života s ADHD.
|Denní záznamy s podněty k reflexi, sledování nálady a zaznamenávání nápadů
|Sledovač cílů a objevování ADHD
|Sledovač cílů a objevování ADHD
|Jedinci s ADHD, studenti nebo profesionálové, kteří mají potíže s neurčitým stanovováním cílů a chtějí rámec, díky kterému se abstraktní sny stanou stejně praktickými jako měřitelné cíle.
|Cíle a milníky, sledování pokroku
|Deník ADHD a záznamník nálad
|Deník ADHD a záznamník nálad
|Uživatelé s ADHD, kteří chtějí systém pro mentální kontrolu, který vyvažuje rychlost a hloubku, pomáhá jim sledovat emoce a spravovat duševní pohodu.
|Sledování emocionálních stavů, návyků a nálad
|Sledovač návyků a rutin pro ADHD
|Sledovač návyků a rutin pro ADHD
|Pro všechny, kteří bojují s nepravidelným denním režimem a chtějí vědecky podloženou strukturu pro rána, večery a soustředěné pracovní úseky.
|Vizuální přehledy návyků, připomenutí, pravidelné kontroly na podporu změny chování.
|Týdenní plánovač pro ADHD
|Týdenní plánovač pro ADHD
|Profesionálové s ADHD, kteří bojují s ubíhajícím časem a chtějí strukturovaný, ale flexibilní systém týdenního resetování.
|Týdenní přehled klíčových úkolů, schůzek a rutin
|Denní plánovač (ADHD & Beyond)
|Denní plánovač (ADHD & Beyond)
|Studenti nebo profesionálové s ADHD, kteří chtějí minimální, ale efektivní způsob, jak zůstat každý den soustředění, zejména pokud mají dlouhé seznamy úkolů tendenci přinášet opačný efekt.
|Režim soustředění pro důležité úkoly, časové bloky, rychlé zaznamenávání myšlenek, revize na konci dne
|Plánovač ADHD All-in-one
|Plánovač ADHD All-in-one
|Pro všechny s ADHD nebo ty, kteří hledají strukturovaný, komplexní plánovač života, aby se mohli soustředit, organizovat a důsledně plnit své osobní i profesní cíle.
|Komplexní úkoly, návyky, vedení deníku, cíle a správa každodenních činností
|Šablona kalendáře ClickUp
|Šablona kalendáře ClickUp
|Profesionálové s neurodiverzitou nebo studenti, kteří potřebují vizuální a bezrušivý způsob, jak strukturovat čas a snížit únavu z rozhodování.
|Vizuální rozvržení úkolů, schůzek a událostí, barevné označení podle týmu nebo priority, jednotný přehled termínů a harmonogramu.
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Šablona denního plánovače ClickUp
|Pro všechny s ADHD, kteří chtějí zůstat organizovaní, motivovaní a zvládat každodenní úkoly bez přetížení.
|Denní plánování s cíli, rozvrhem, prioritizací úkolů a kontrolou
|Šablona ClickUp pro denní rozvržení času
|Získejte šablonu zdarma
|Uživatelé s ADHD, kterým vyhovuje vizuální mapa jejich dne namísto nekonečného seznamu.
|Specifické sloty pro úkoly vyžadující soustředění, plánování na základě času
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Freelancerům nebo profesionálům s ADHD, kteří prosperují díky vizuální struktuře a potřebují spolehlivý systém, aby se vyhnuli přetížení a zvýšili svou odpovědnost.
|Sledování úkolů se stavy, prioritami, termíny, více zobrazeními (seznam, tabule, kalendář)
|Šablona ClickUp Life Planner
|Šablona ClickUp Life Planner
|Pro všechny, kteří chtějí skloubit své dlouhodobé životní cíle s každodenním pokrokem, ideální pro mozky s ADHD, které prospívají díky struktuře a vizuální přehlednosti.
|Osobní + pracovní plánování: cíle, rutiny, úkoly a životní projekty na jednom místě
|Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
|Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
|Mozky s ADHD potřebují vizuální přehlednost a flexibilitu v reálném čase, aby mohly držet krok s nabitými dny a měnícími se prioritami.
|Hodinová kontrola rozvrhu pro detailní správu času
|Šablona ClickUp Getting Things Done
|Šablona ClickUp Getting Things Done
|Pro všechny, kteří se potýkají s přetížením úkoly nebo paralýzou ADHD a potřebují barevný, flexibilní systém, který jim pomůže jasně stanovit priority a konečně věci dotáhnout do konce.
|Metodika GTD pro správu úkolů, trychtýř pro zaznamenávání úkolů, pracovní postupy pro další akce
|Šablona pro plánování jídel ClickUp
|Šablona pro plánování jídel ClickUp
|Pro všechny, kteří se potýkají s ADHD nebo nabitým programem a potřebují pomoc s plánováním jídel bez stresu a snížením únavy z rozhodování při jídle.
|Plánování jídel s seznamy ingrediencí a potravin, integrace s úkoly a kalendářem pro rutinní správu stravy.
|Šablona pro organizaci harmonogramu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro zaneprázdněné multitaskery a osoby s ADHD, které potřebují přehled o svém životě, ale zároveň chtějí mít možnost přiblížit si denní detaily.
|Správa harmonogramu různých závazků (práce, pochůzky, osobní záležitosti)
|ClickUp ADHD a neurodivergentní dospělí Šablona projektu
|Získejte šablonu zdarma
|Profesionálové s ADHD nebo neurodivergentní tvůrci, kteří touží po flexibilním projektovém plánu, který je přizpůsoben tomu, jak jejich mozek skutečně funguje.
|Cíle + rozdělení na zvládnutelné úkoly, přizpůsobené zobrazení a pole, plánování projektů přizpůsobené potřebám ADHD
Co dělá šablonu Notion ADHD dobrou?
Ne každá šablona pro zvýšení produktivity funguje pro všechny stejně, zejména pokud jste neurodivergentní nebo vás snadno přemůže složitost. Při hodnocení šablony Notion ADHD by se vaše volba měla řídit následujícími faktory:👇
- Jednoduché a minimalistické rozvržení: Hledejte šablonu Notion vhodnou pro ADHD, která upřednostňuje přehledné panely, minimalistické ikony a snadnou navigaci. Na první pohled byste měli vědět, co máte dělat dál, protože příliš mnoho barev nebo widgetů místo přehlednosti působí chaoticky.
- Přehledný čas a úkoly: Vizuální podněty pomáhají udržet soustředění, když ztratíte pojem o čase. Vyberte si šablonu Notion, která zobrazuje úkoly spojené s kalendářem nebo časovou osou, denní rozpisy nebo dokonce pruhy postupu, které odrážejí strávený čas a dosažené výsledky.
- Integrované stanovení priorit: Všechno může najednou vypadat naléhavě, což vede k rozhodovací paralýze. Šablona dashboardu přizpůsobená pro ADHD vám umožní seřadit úkoly podle naléhavosti. Alternativně by měla zvýraznit jeden „hlavní“ úkol dne.
- Časové blokování: Jednou z klíčových výzev ADHD je ztráta soustředění uprostřed práce. Potřebujete digitální šablonu plánovače s Pomodoro časovači, přepínači režimu soustředění nebo oblastmi pro rychlé poznámky, abyste mohli zaznamenat rozptýlení.
- Sledování návyků a rutin: Hledejte plánovač pro ADHD s jednoduchým nástrojem pro sledování návyků zabudovaným do denních nebo týdenních přehledů. Tímto způsobem můžete vy (jako uživatel) nebo váš kouč pro ADHD rychle odškrtávat úkoly a mít jistotu, že k nim máte přístup i z mobilu.
- Integrace: Vaše šablona Notion vhodná pro ADHD by měla být integrována s dalšími aplikacemi a digitálními nástroji, které používáte ve svém každodenním životě, aby sledovala pokrok a poskytovala pozitivní zpětnou vazbu.
👀 Věděli jste? Ženy jsou obvykle diagnostikovány s ADHD asi o 4 roky později než muži. Pravděpodobné důvody jsou:
- Sociokulturní očekávání, která bagatelizují příznaky nepozornosti
- Diagnostická kritéria založená na vzorcích příznaků u mužů
- Maskovací a kompenzační chování u dívek a žen
- Nesprávná diagnóza poruch nálady před rozpoznáním ADHD
📚 Číst více: Nejlepší knihy, které vám pomohou zvládat ADHD
Šablony Notion ADHD zdarma
Prozkoumejme bezplatné šablony Notion vhodné pro ADHD. Jsou vytvořeny studenty, tvůrci a nadšenci do produktivity, kteří rozumějí potížím s ADHD.
Tyto šablony Notion a plánovače života pro ADHD jsou výchozím bodem. Stáhněte si je, začněte je používat a zjistěte, co vám vyhovuje – nebo systém upravte tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
1. Šablona ADHD Mastery Toolkit
Šablona ADHD Mastery Toolkit vám pomůže soustředit se, strukturovat a dosáhnout pokroku ve vašem každodenním životě.
Obsahuje vestavěný časovač Pomodoro, takže můžete začít s intenzivní prací, aniž byste byli rušeni přepínáním mezi aplikacemi. Tento plánovač života vhodný pro ADHD má oddělené sekce pro osobní úkoly a profesionální práci.
Plánovač s tmavým režimem je užitečný pro osoby s neurodiverzitou, které chtějí flexibilitu a snadné plánování.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvářejte seznamy úkolů pro ADHD, abyste mohli zvládat každodenní povinnosti a zlepšit si time management.
- Získejte přístup k pečlivě vybraným informacím prostřednictvím wiki o ADHD, která přináší zdroje a strategie do vašeho pracovního prostoru.
- Vytvořte si konzistentní návyky pomocí jednoduchého nástroje pro sledování návyků, který vás bude motivovat k malým, opakovatelným činnostem každý den.
- Zaznamenávejte smysluplné reflexe pomocí deníku s jednou řádkou na den, který umožňuje rychlé a udržitelné zaznamenávání pokroku.
✅ Ideální pro: Všechny osoby s ADHD, které potřebují strukturovaný systém kombinující plánování, budování návyků a správu času v jednom panelu.
⚡ Archiv šablon: Nejlepší šablony pro ADHD, které vám pomohou spravovat úkoly v práci
2. Šablona plánovače ADHD/produktivity
Některé dny se váš mozek cítí jako prohlížeč s 40 otevřenými záložkami. V takových dnech vám šablona Notion ADHD/Productivity Planner poskytne jedno klidné okno, ze kterého můžete pracovat. Dodává právě tolik struktury, aby vám pomohla zůstat na správné cestě, aniž by vám připadala těžká nebo stresující. Můžete si rychle zapisovat věci, vyčistit hlavu a cítit se více pod kontrolou.
Tento životní plán Notion má tři hlavní složky: tabuli Brain Dump, která je bezpečným místem pro ukládání náhodných nápadů, aby vám neubíraly pozornost; denní seznam úkolů, který udržuje úkoly krátké a snadno odškrtnutelné jedním kliknutím; a pole Little Joys of Today, které vám jemně připomíná, abyste oslavovali malé úspěchy, což je ideální pro dny, kdy je zvládání příznaků obtížnější než obvykle.
Co je to za život, když uprostřed všeho toho hluku nedokážete najít chvíle radosti!
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rychle změňte své návyky pomocí flexibilního nástroje pro sledování návyků, který vás netrestá za vynechané dny.
- Zůstaňte na správné cestě díky dennímu rozvrhu, který vám poskytne jemnou strukturu.
- Pomocí kalendářového zobrazení získáte přehled o svém rozvrhu bez zbytečného nepořádku.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí lehký a flexibilní systém, díky kterému bude plánování spíše podporou než zátěží.
3. Šablona správce úkolů pro ADHD
Šablona ADHD Task Manager je určena pro lidi, kteří často hledí na dlouhý seznam úkolů a nevědí, kde začít.
Místo toho, aby vše zůstalo na jedné nepřehledné stránce, tato šablona třídí úkoly podle naléhavosti, důležitosti a dokonce i délky trvání. Rychle tak uvidíte, které položky vyžadují okamžitou pozornost, které mohou počkat a které stojí za to naplánovat do souvislých časových bloků.
Dashboard v šabloně Notion vám poskytuje rychlý přehled o tom, kolik úkolů je urgentních, volitelných nebo již dokončených. Ušetří vám také přepínání mezi kontexty. Už nemusíte přeskakovat mezi několika stránkami, aplikacemi nebo seznamy, abyste zjistili, co máte dělat dál.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte práci na menší části pomocí časového blokování, díky čemuž budou dlouhé úkoly méně zastrašující.
- Upřednostňujte úkoly chytřeji díky třídění podle délky trvání, které vám pomůže vybrat úkoly odpovídající vaší aktuální energii.
- Používejte seznamy hotových úkolů jako vizuální systém odměn, který posílí váš pokrok a sníží pocit viny z nedokončených úkolů.
✅ Ideální pro: Neurodivergentní jedince a studenty, kteří potřebují pomoc při rozhodování zabudovanou přímo do svého plánovače, aby mohli snadněji začít, aniž by příliš přemýšleli.
💡 Tip pro profesionály: Co kdyby vám umělá inteligence pomohla zjistit, které úkoly jsou naléhavé a důležité? ClickUp Brain, kontextově orientovaná umělá inteligence ClickUp, prohledává váš pracovní prostor a identifikuje kritické úkoly. Navrhuje také pořadí, v jakém je třeba je splnit, a reálné termíny na základě vašich minulých dat.
4. Šablona inteligentního deníku pro ADHD
Mnoho lidí s ADHD má pocit, že jejich myšlenky a emoce jsou neuspořádané, a je pro ně těžké rozpoznat vzorce, dokud se nezačne hromadit stres. Šablona ADHD Smart Journal Template vám pomůže tyto vzorce odhalit.
Tento plánovač pro ADHD kombinuje denní deník se sledováním nálady. Co to pro vás znamená? Sledujete nejen to, co se během dne stalo, ale také to, jak jste se při tom cítili.
Získáte vizuální kalendář nálad a heatmapu, díky kterým budou tyto záznamy na první pohled srozumitelnější. Sledujte, kdy vaše energie klesá nebo motivace stoupá, a také co tyto změny vyvolává.
Užitečná je zejména funkce Mind Log založená na principech kognitivně behaviorální terapie (CBT), která proměňuje každodenní reflexe v nástroje pro sebereflexi a duševní jasnost.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte svou pravidelnost pomocí počítadla, které vás motivuje k pravidelnému psaní deníku.
- Využijte design přizpůsobený ADHD, který je jednoduchý a zaměřený na podstatu věci.
- Uspořádejte si oblasti života (osobní, cíle, cestování, sny) do specializovaných složek pro jasnější oddělení.
- Využijte rozvržení plně optimalizované pro stolní počítače i mobilní zařízení, díky čemuž už nebudete při psaní deníku vázáni na jedno zařízení.
✅ Ideální pro: osoby s ADHD, které chtějí zlepšit své duševní zdraví a sebepoznání zaznamenáváním emocí a vytvořením konzistentního plánovače života s ADHD.
💡 Tip pro profesionály: Šablona ADHD Smart Journal v Notion je sice skvělým začátkem, ale někdy vám speciální aplikace pro digitální deník může nabídnout další funkce, jako je sledování nálady, naváděcí pokyny nebo rychlé mobilní přihlášení.
5. Šablona pro sledování cílů a objevování ADHD
Je důležité si zapisovat své cíle, jako je například být sebevědomější nebo více šetřit. Stejně důležité je ale mít systém, který vám pomůže tyto aspirace proměnit v úspěchy.
Představujeme: Šablona pro sledování cílů a objevování ADHD. Odděluje vaše konkrétní cíle (jako ušetřit 5 000 dolarů nebo sledovat fitness statistiky) od abstraktních cílů (jako zlepšit sebevědomí nebo soustředění), takže nic není příliš vágní na to, abyste na tom mohli pracovat.
Tato šablona Notion obsahuje interaktivní pracovní list pro objevování cílů, který vám pomůže ujasnit si, co je skutečně důležité, a přetvořit to do realistických, sledovatelných výsledků. Je kompatibilní s mobilními zařízeními i počítači a stačí mluvit do mikrofonu, aby systém přepsal vaše denní reflexe.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte měřitelné výsledky pomocí nástroje Concrete Goal Tracker, který využívá čísla a ukazatele pokroku.
- Zůstaňte motivovaní díky nástroji Abstract Goal Tracker, který vás podněcuje k denním činnostem vedoucím k dosažení obtížněji měřitelných cílů.
- Získejte přístup k prosperující komunitě lidí s ADHD.
✅ Ideální pro: osoby s ADHD, studenty nebo profesionály, kteří mají potíže s neurčitým stanovováním cílů a chtějí rámec, díky kterému se abstraktní sny stanou stejně praktickými jako měřitelné cíle.
6. Šablona deníku ADHD a záznamníku nálad
Šablona ADHD Journal and Mood Logger kombinuje denní deník ADHD pro rychlé reflexe s protokolem příznaků ADHD, který sleduje, jak váš mozek a tělo reagují během dne.
Když vás přepadne negativní nálada, vestavěný deník „Zpracování negativních událostí“ vám pomůže třídit emoce, místo aby se hromadily. A pokud máte málo času, 90sekundový deník nálad vám umožní rychle zkontrolovat a odhalit vzorce.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Používejte herní tlačítka a barvy, díky kterým bude zaznamenávání emocí lehčí, nikoli těžší.
- Nastavte si časovače a připomínky, abyste se vyhnuli nekonečnému psaní deníku.
- Nechte AI analyzovat vaše záznamy, aby shrnula pocity a odhalila skryté vzorce.
- Vše si přizpůsobte tak, aby vyhovovalo vašim rutinám, ať už dáváte přednost rychlým poznámkám nebo podrobným záznamům.
✅ Ideální pro: Uživatele s ADHD, kteří chtějí systém pro mentální kontrolu, který vyvažuje rychlost a hloubku a pomáhá jim sledovat emoce a řídit duševní pohodu.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů systém priorit.
Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities od ClickUp změní způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazní kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
7. Šablona pro sledování návyků a rutin u ADHD
Pokud jsou vaše rána chaotická a večery ubíhají příliš rychle, tato šablona pro sledování návyků a rutin ADHD vám pomůže ukotvit váš den rutinami navrženými speciálně pro váš mozek.
K dispozici je předem připravená část věnovaná ranní a večerní rutině, která je doplněna vědeckým vysvětlením, proč funguje.
K dispozici je také protokol „Anti-ADHD Rutt“, který vám pomůže zbavit se mentální mlhy za méně než pět minut, když vaše motivace klesne na nejnižší úroveň.
Pro hlubší práci vám sekce „Připravte se na soustředění“ umožní soustředit se déle bez rozptylování.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Používejte gamifikované zaškrtávací políčka a tlačítka založená na dopaminu, díky kterým bude odškrtávání návyků přinášet pocit uspokojení.
- Nechte se povzbuzovat vestavěnými motivačními slovy, zatímco procházíte svými rutinami.
- Získejte přístup k videonávodům a textovým průvodcům, abyste se mohli naučit každý protokol svým vlastním tempem.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří bojují s nepravidelným denním režimem a chtějí vědecky podloženou strukturu pro rána, večery a soustředěné pracovní úseky.
8. Šablona týdenního plánovače pro ADHD
Šablona ADHD Weekly Planner vám poskytuje přehledný postup pro zaznamenávání a organizování úkolů. Namísto toho, abyste si úkoly pamatovali, rychle je zaznamenejte do sekce Quick Capture a poté je roztřiďte do denních nebo týdenních plánů.
Pokud jde o týdenní plánovací přehled, můžete zhodnotit uplynulý týden, resetovat priority a vytvořit realistický plán na následující dny. Tím se sníží stres z toho, že každý pondělí začínáte od nuly.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte si strukturu pomocí podrobného denního kontrolního seznamu, který vás provede plánováním a revizí.
- Pomocí vestavěného časovače Pomodoro můžete pracovat v soustředěných intervalech a na konci dne zkontrolovat svůj pokrok.
- Uspořádejte si cíle a připomenutí v samostatných sekcích, abyste měli týdenní přehled.
- Sledujte svou energii a produktivitu v průběhu týdne pomocí připomínek a poznámek.
✅ Ideální pro: Profesionály s ADHD, kteří bojují s ubíhajícím časem a chtějí strukturovaný, ale flexibilní systém týdenního resetování.
9. Šablona denního plánovače (ADHD & Beyond)
Pokud máte problémy s určováním priorit, tato šablona Notion je pro vás ideální. Šablona Daily Focus Planner (ADHD & Beyond) vám umožňuje zaznamenat maximálně tři hlavní úkoly.
Kromě toho máte také možnost přidat volitelné úkoly.
Zóna Brain Dump šablony funguje jako mentální schránka. Každý nápad, rozptýlení nebo připomenutí se okamžitě zachytí, než vám ukradne pozornost. Později můžete tyto poznámky zpracovat do úkolů nebo je jednoduše vymazat.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Budujte konzistenci krok za krokem pomocí týdenního sledovače návyků, který odměňuje pokrok bez zahlcení grafy.
- Získejte přehled o hlavních cílech svého týdne, uspořádaných podle dnů pro snadné plánování.
- Užijte si minimalistický design bez rušivých prvků s čistým formátováním, emoji značkami a rozvržením, které vám pomůže udržet soustředění.
✅ Ideální pro: Studenty nebo odborníky s ADHD, kteří hledají minimální, ale efektivní způsob, jak se každý den soustředit, zejména pokud mají dlouhé seznamy úkolů tendenci působit kontraproduktivně.
⭐ Bonus: Nejlepší nápady se ztratí, pokud nejsou zaznamenány v daném okamžiku. S funkcí Talk to Text od ClickUp můžete úkoly, poznámky a připomenutí vyslovit, jakmile se objeví, a nechat je okamžitě přepsat do svého pracovního prostoru. Tuto funkci můžete aktivovat v desktopové superaplikaci ClickUp AI – ClickUp Brain MAX.
Je ideální pro osoby s ADHD, kterým nápady přicházejí uprostřed úkolu nebo při procházení internetem. Místo toho, abyste se rozptylovali psaním, můžete nahlas vyslovit své úkoly, myšlenky nebo poznámky z jednání a uspořádat je později.
Navíc se přímo propojuje s ClickUp, takže můžete vyhledávat, shrnovat nebo dokonce přiřazovat to, co jste řekli.
10. Šablona ADHD Planner All-In-One
Šablonu ADHD Planner All-in-One si představte jako panel pro péči o sebe sama. Využívá techniku Pomodoro k rozdělení vašich pracovních hodin do 25minutových intervalů.
Tuto šablonu můžete použít k reflexi svého dne, sledování návyků, správě rozpočtu nebo dokonce impulzivních výdajů a třídění emocí.
Zahrnuje také zábavné nástroje, jako jsou seznamy věcí, které chcete stihnout, deníky snů, tabulky odměn a Eisenhowerova matice. Vše je navrženo tak, aby vám pomohlo zůstat organizovaní a zároveň bylo flexibilní a snadno použitelné.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte přístup k více než 30 vestavěným plánovačům, které pokrývají vše od denního a týdenního plánování po finance, zdraví, studium a sledování domácnosti.
- Využijte šablony určené speciálně pro ADHD, jako jsou plány soustředění, tabulky odměn, stanovení priorit cílů a seznamy pro úklid, které jsou navrženy pro osobní potřeby lidí s neurodiverzitou.
- Denní, týdenní a měsíční plánovač obsahuje sekce jako poznámky k úkolům, rychlé poznámky, seznamy nákupů a sekci pro denní reflexe.
✅ Ideální pro: Všechny osoby s ADHD nebo ty, kteří hledají strukturovaný, komplexní plánovač života, aby se mohli soustředit, organizovat a důsledně plnit své osobní i profesní cíle.
💡 Tip pro profesionály: Když se potýkáte s desítkami myšlenek najednou, může být rozhodnutí, co dělat dál, velmi obtížné. Eisenhowerova matice vám pomůže rozdělit úkoly do jasných kategorií, jako jsou urgentní, důležité a vše ostatní.
Šablona Eisenhower Matrix od ClickUp vám poskytne náskok.
Pro mozky s ADHD funguje tato metoda ještě lépe, když je kombinována s:
- Barevné označení úkolů, aby byly priority okamžitě viditelné
- Rozdělte „naléhavé a důležité“ úkoly na malé kroky, abyste se vyhnuli přetížení.
- Zapište si do kalendáře „důležité, ale ne urgentní“ cíle, aby nezapadly v zapomnění.
- Nastavte si rychlé časovače (ve stylu Pomodoro) pro úkoly, které je třeba udělat hned, abyste vytvořili pocit naléhavosti a soustředili se.
Díky nim získáte systém, který usnadní provádění úkolů a zvýší jejich efektivitu.
Omezení Notion
Notion je skvělý všestranný nástroj pro zvýšení produktivity, ale uživatelé v recenzích často poukazují na některé nevýhody. Zde je několik nejčastějších, o kterých byste měli vědět:
- Naučit se je používat není snadné. Chvíli trvá, než se zorientujete v blocích, databázích a vzorcích.
- Při práci s velkými stránkami nebo rozsáhlými databázemi může docházet ke zpomalení nebo zpoždění, zejména na mobilních zařízeních.
- Nefunguje dobře offline, protože většina funkcí vyžaduje připojení k internetu.
- Omezené vestavěné funkce, jako je sledování času, grafy nebo pokročilé reportování
- Vzorce jsou složité a nefungují stejně jako v Excelu nebo Google Sheets.
- Kopírování nebo přesouvání obsahu uvnitř přepínačů (rozevíracích nabídek) může být frustrující.
Alternativní šablony Notion
Ačkoli je Notion oblíbený pro své ADHD-přátelské pracovní postupy, mnoho uživatelů by uvítalo více automatizace, připomínek a vestavěné struktury.
Předem připravené šablony ClickUp jsou skvělou alternativou k Notion. Nejenže organizují vaše úkoly, ale také:
- Automatizujte rutinní kroky
- Posílejte chytré připomenutí opakujících se úkolů
- Přizpůsobte si je svému stylu práce
- Propojte svůj kalendář přímo se seznamy úkolů.
Nevěřte jen nám! Tady je, co uživatel s ADHD říká o ClickUp :
Trpím těžkou formou ADHD a ClickUp mi skutečně změnil život. Dříve jsem se dostával do spirály přetížení a několikrát denně zapomínával, co mám udělat. Teď stačí otevřít aplikaci – ať už na notebooku nebo v telefonu – a vše je tam, uspořádané do kategorií, které jsem si nastavil. Seřazené podle termínu splnění a priority mi to pomáhá udržet přehled bez mentálního chaosu. Díky vestavěným funkcím ClickUp (za které jsem dříve v jiných nástrojích platil extra) mám konečně pocit, že mohu fungovat s jasností a sebevědomím.
Trpím těžkou formou ADHD a ClickUp mi skutečně změnil život. Dříve jsem se dostával do spirály přetížení a několikrát denně zapomínával, co mám udělat. Teď stačí otevřít aplikaci – ať už na notebooku nebo v telefonu – a vše je tam, uspořádané do kategorií, které jsem si nastavil. Seřazené podle termínu splnění a priority mi to pomáhá udržet přehled bez mentálního chaosu. Díky vestavěným funkcím ClickUp (za které jsem dříve v jiných nástrojích platil extra) mám konečně pocit, že mohu fungovat s jasností a sebevědomím.
Podívejme se na nejlepší šablony plánovačů života od ClickUp, které můžete použít pro lepší práci s ADHD.
1. Šablona kalendáře ClickUp
Máte někdy pocit, že váš rozvrh je neuspořádaný a rozptýlený mezi poznámkami, aplikacemi a polozapomenutými myšlenkami? Šablona kalendáře ClickUp Calendar Planner Template shromažďuje vše do jednoho barevného kalendáře bez rušivých prvků, díky kterému se plánování stává skutečně proveditelným. Poskytuje vám přehledné vizuální rozvržení, které vám ukazuje, co je na programu, co je urgentní a co můžete bez obav odložit.
Pro lidi s ADHD je to způsob, jak si přehledně prohlédnout celý týden a přestat přemýšlet nad tím, čemu věnovat pozornost. Nejlepší na tom je, že si je můžete přizpůsobit podle svých potřeb, ať už je chcete mít jednoduché nebo podrobné, aniž byste ztratili přehled o celku.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přetáhněte úkoly nebo události přímo do kalendáře a okamžitě si vizualizujte svůj den nebo týden.
- Použijte barevné štítky k rychlému rozlišení priorit, osobních událostí a závazků týmu.
- Filtrujte aktivity podle naléhavosti, stavu nebo typu, abyste se vyhnuli přetížení a soustředili se pouze na to, co je právě důležité.
- Exportujte nebo hromadně upravujte položky, abyste zjednodušili zpracování větších objemů práce, aniž byste ztratili kontrolu.
- Přidejte místa událostí pomocí Google Maps a připojte účtenky, soubory nebo poznámky, aby vše bylo propojené.
✅ Ideální pro: Profesionály s neurodiverzitou nebo studenty, kteří potřebují vizuální a bezrušivý způsob, jak strukturovat čas a snížit únavu z rozhodování.
💡 Tip pro profesionály: Pokud se vám líbila šablona kalendáře ClickUp, budete nadšeni z toho, co dokáže kompletní kalendář ClickUp. Jedná se o produktivní nástroj založený na umělé inteligenci, který se v reálném čase přizpůsobuje vašim prioritám. Automaticky blokuje čas na soustředění, přesouvá úkoly, aby nedocházelo ke konfliktům, a dokonce přeplánuje úkoly po termínu, aniž byste museli hnout prstem.
Kromě toho můžete také:
- Automaticky plánujte prioritní úkoly, abyste udrželi rovnováhu v pracovním vytížení a termíny bez stresu.
- Hladká synchronizace s Google Kalendářem a Outlookem, abyste nikdy nezmeškali žádnou událost.
- Přetáhněte úkoly ze seznamu nevyřízených úkolů nebo priorit a okamžitě si vyhraďte čas na soustředěnou práci.
- Pomocí AI Notetaker od ClickUp můžete zaznamenávat, přepisovat a propojovat poznámky z jednání přímo s vašimi úkoly a dokumenty.
- Získejte chytré odkazy na plánování, abyste se při plánování schůzek vyhnuli nekonečnému dohadování.
- Vyhledávejte a získejte rychlé odpovědi v kalendáři ClickUp, abyste mohli okamžitě zkontrolovat dostupnost.
🎥 Chcete vidět, jak funguje kalendář ClickUp? Podívejte se na toto krátké video, které vám ukáže, jak automaticky plánuje vaši práci 👇
2. Šablona denního plánovače ClickUp
Šablona denního plánovače ClickUp je jako osobní trenér produktivity, který nosíte v kapse. Díky ní se každodenní plánování stane něčím, na co se budete opravdu těšit.
Díky vestavěnému počítadlu po sobě jdoucích dní vás motivuje k dodržování vašich rutin a každý den vám dává uspokojivý pocit pokroku.
Přidejte barevně označené priority a už nikdy nebudete plýtvat mentální energií přemýšlením o tom, čemu věnovat pozornost jako prvnímu. Vše je vizuálně přehledné, takže je to vhodné pro ADHD a bez stresu.
Kromě toho můžete přímo ve stejném pracovním prostoru používat ClickUp Docs. Docs se propojuje s úkoly, takže můžete sedět v prostoru pro přemýšlení i práci zároveň. Pro uživatele s ADHD to znamená méně přepínání mezi kontexty a větší duševní jasnost.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte úkoly na zvládnutelné kroky pomocí podúkolů, kontrolních seznamů úkolů a poznámek pro hlubší kontext.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu pro rychlé zaznamenávání úkolů a zobrazením Kanban pro vizuální přehled, abyste viděli svůj den tak, jak to vyhovuje vašemu mozku.
- Přizpůsobte si plánování pomocí vlastních polí ClickUp pro zdraví, práci, osobní růst nebo jiné oblasti zájmu.
- Zůstaňte v obraze díky připomenutím a opakujícím se úkolům, aby vám neunikly důležité položky.
✅ Ideální pro: Všechny osoby s ADHD, které chtějí zůstat organizované, motivované a zvládat každodenní úkoly, aniž by se cítily přetížené.
3. Šablona ClickUp pro denní rozvržení času
Často se stává, že celý den uběhl a vy nemůžete říct, co jste vlastně dělali. V takovém případě vám pomůže šablona ClickUp Daily Time Blocking Template, která každé hodině přiřadí úkol. Namísto plochého seznamu úkolů uvidíte svůj rozvrh rozdělený do vizuálních bloků s vlastními poli, jako je trvání (abyste nepodceňovali čas), kategorie (pro oddělení práce od osobního života) a fáze (pro plánování úrovně energie ráno, odpoledne a večer).
Díky tomuto časovému blokování přestanete hádat, kam se váš čas poděl, a začnete přesně vidět, jak je využíván. Tato struktura vytváří klid, aniž by byla rigidní. Víte, kdy se soustředit, kdy dobít baterky a kdy si prostě oddechnout.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte si celý svůj den v blocích, od soustředěné práce po volný čas.
- Přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením pro plně přizpůsobitelné plánování.
- Přidejte vestavěné odhady času, abyste si stanovili realistické cíle a vyhnuli se přetížení.
- Použijte ClickUp Whiteboards a Priority Matrix, abyste odložili rozptýlení a udrželi tempo.
✅ Ideální pro: uživatele s ADHD, kterým vyhovuje vizuální mapa jejich dne namísto nekonečného seznamu
▶️ Jak funguje časové blokování v reálném životě? Podívejte se na video níže, které vám ukáže, jak co nejlépe využít svůj čas rozdělením dne na bloky zaměřené na konkrétní činnosti.
Ideální, pokud právě začínáte s časovým blokováním nebo potřebujete osvěžit své znalosti, abyste zvýšili produktivitu.
📮 ClickUp Insight: 50 % pracovníků je stále vázáno na kancelář, i když 48 % preferuje hybridní uspořádání pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Výsledek? Pevné rozvrhy, únava z dojíždění a špatná kontrola hranic. 🚗💨
Díky automatickému plánování a blokování času vám kalendář ClickUp pomáhá udržet pořádek ve všech pracovních prostředích. Ať už jste doma nebo v kanceláři, váš pracovní postup zůstává v ClickUp konzistentní a váš osobní čas zůstává chráněn!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
⚡ Archiv šablon: Plánujte více než jen denní úkoly pomocí šablon pro plánování života, které vám pomohou zmapovat dlouhodobé cíle, sledovat osobní růst a vytvořit rovnováhu mezi prací a soukromým životem.
4. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Pokud se vám váš seznam úkolů zdá nekonečný, šablona ClickUp Task Management Template funguje jako váš osobní projektový manažer. Shromažďuje vše, včetně termínů, priorit a odpovědností týmu, do jednoho přehledného zobrazení, stejně jako výkonný software pro správu úkolů, ale přizpůsobený do šablony připravené k okamžitému použití.
Můžete také přidat podrobnosti, jako je naléhavost, potřebný čas a odpovědná osoba, abyste přesně věděli, čemu je třeba věnovat pozornost a kdy. Skutečná magie spočívá v jeho flexibilitě. Ať už sledujete denní úkoly, nové nápady nebo dlouhé seznamy nevyřízených úkolů, šablona se přizpůsobí vašemu stylu a pomůže vám proměnit nesouvislé poznámky v jasný pokrok.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte pokrok pomocí procentuálních pruhů dokončení a aktualizací v reálném čase.
- Automatizujte opakované aktualizace pomocí připomínek úkolů a změn stavu.
- Ukládejte přílohy, odkazy nebo rozpočty přímo do úkolů a získejte k nim přístup jedním kliknutím.
- Přepínejte mezi osobním a týmovým zobrazením, abyste dosáhli rovnováhy mezi soustředěním a spoluprací.
✅ Ideální pro: Freelancery nebo profesionály s ADHD, kteří prosperují díky vizuální struktuře a potřebují spolehlivý systém, který zabrání přetížení a zvýší odpovědnost.
🎥 Chcete se naučit stanovovat priority úkolů? Podívejte se na video a zjistěte, jak vytvořit systém, ve kterém budou vaše nejvyšší priority vždy na prvním místě.
⭐ Bonus: Seznamte se s AI agenty ClickUp – vašimi vestavěnými pomocníky, kteří se postarají o drobnosti, abyste se mohli soustředit na celkový obraz. Od automatického přiřazování úkolů po přípravu aktualizací udržují vaše pracovní postupy v chodu, i když váš mozek potřebuje pauzu.
5. Šablona ClickUp Life Planner
Pokud trpíte ADHD, může se vám život jevit jako vír nápadů, cílů a povinností. Šablona ClickUp Life Planning Template vám pomůže vnést klid do chaosu tím, že vašim velkým snům poskytne strukturované zázemí. Od stanovení životní vize až po její rozdělení na SMART cíle vám tato šablona pomůže udržet motivaci a soustředění, aniž by vás přetěžovala.
Vyniká svou schopností propojit každý cíl s konkrétními oblastmi vašeho života, jako jsou vztahy, zdraví, kariéra nebo wellness, takže vždy víte, kam směřujete svou energii. Funkce partnera pro zodpovědnost navíc zajišťuje, že na této cestě nejste sami.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí barevných značek můžete okamžitě zjistit stav úkolů (k provedení, v procesu, dokončeno).
- Přidejte značky priority pro rychlé vizuální označení naléhavosti a důležitosti.
- Přizpůsobte si oblasti života (kariéra, zdraví, finance, vztahy) a získejte ucelený přehled.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu a zobrazením Life Board podle svého stylu plánování.
✅ Ideální pro: Každého, kdo chce vyvážit své celkové životní cíle s každodenním pokrokem, ideální pro mozky s ADHD, které prosperují díky struktuře a vizuální přehlednosti.
6. Šablona hodinového rozvrhu ClickUp
Šablona ClickUp Hour Schedule Template vám pomůže znovu získat kontrolu nad vaším rozvrhem, hodinu po hodině. Díky přednastaveným blokům, které můžete přizpůsobit pro schůzky, soustředěnou práci, přestávky nebo dokonce spontánní pochůzky, vám pomůže udržet váš den strukturovaný, aniž by působil rigidně.
Ještě lepší je, že díky barevně odlišeným kategoriím a možnostem opakujících se úkolů nemusíte neustále vymýšlet nový denní režim. Stačí přetáhnout, upustit a upravit podle toho, jak se vyvíjí váš život, a váš rozvrh se přizpůsobí vám, ne naopak.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte si den na hodinové úseky, abyste se mohli snadněji soustředit na jeden úkol najednou, aniž byste se cítili přetížení.
- Úkoly můžete okamžitě upravovat pomocí kalendářového zobrazení s funkcí drag-and-drop, takže se váš rozvrh přizpůsobí náhlým změnám.
- Zůstaňte důslední díky zobrazení denního plánu, které sleduje pokrok a zabraňuje zapomenutí úkolů.
✅ Ideální pro: Lidi s ADHD, kteří potřebují vizuální přehlednost a flexibilitu v reálném čase, aby mohli držet krok s nabitými dny a měnícími se prioritami.
⚡ Archiv šablon: Najít správný rytmus pro svůj den může být obtížné, zejména s ADHD, kde struktura často hraje klíčovou roli. Proto jsme sestavili knihovnu šablon plánů, které vám pomohou naplánovat si čas podle svých představ:
- Přidejte strukturu, aniž byste se cítili omezeni
- Sledujte své denní rutiny, aby vám nic neuniklo.
- Rozdělte si den na přehledné a zvládnutelné časové bloky.
7. Šablona ClickUp Getting Things Done
Když se vám všechno zdá naléhavé a váš mozek nepřestává přeskakovat mezi úkoly, šablona ClickUp GTD Board Template vám poslouží jako všestranný organizér myšlenek. Je založena na metodě GTD Davida Allena, přizpůsobuje se fungování vašeho mozku a nabízí vám několik způsobů, jak spravovat úkoly. Můžete například přepnout na tabuli Kanban pro vizuální přetahování úkolů nebo si zjednodušit den pomocí přehledného seznamu úkolů.
A to není vše. Pro pracovní postupy s velkým počtem projektů můžete také zvolit zobrazení tabule, které umožňuje organizovat úkoly napříč více skupinami nebo odděleními, nebo zobrazení dokumentu, které slouží také jako prostor pro spolupráci, kde můžete přidávat poznámky, brainstormovat nápady nebo připojovat podrobné odkazy přímo k vašim úkolům.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte k úkolům kategorie jako práce, domov nebo osobní, abyste mohli vyvážit různé oblasti života na jednom místě.
- Používejte kontextové značky (telefon, e-mail, počítač, papírování), abyste přesně věděli, jaký typ úkolu máte jako další na programu.
- Pomocí hodnocení energie přizpůsobte úkoly své úrovni soustředění. Úkoly vyžadující vysokou energii, když jste čerství, rychlé úspěchy, když jste vyčerpaní.
- Přiřaďte úkolům odhadovaný čas, abyste si nenaplánovali příliš mnoho aktivit na jeden den.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří se potýkají s přetížením úkoly nebo paralýzou ADHD a potřebují barevný, flexibilní systém, který jim pomůže jasně stanovit priority a konečně věci dotáhnout do konce.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete více struktury pro svůj pracovní postup? Prozkoumejte šablony GTD, které vám pomohou snadno zaznamenávat úkoly, organizovat projekty a kontrolovat pokrok.
8. Šablona pro plánování jídel ClickUp
Pokud je pro vás otázka „Co bude k večeři?“ nejstresující otázkou dne, šablona ClickUp Meal Planning Template vám pomůže. Je ideální pro mozky s ADHD, které prosperují díky barvám, struktuře a snadnému přetahování, a zbaví vás stresu tím, že vám poskytne jasný vizuální systém pro organizaci jídel, receptů a seznamů potravin.
Můžete si naplánovat jídla na týden nebo měsíc, stanovit si výživové cíle a rozdělit recepty na jednoduché nákupní seznamy, což je ideální pro zamezení únavě z rozhodování. Vlastní pole, jako jsou kalorie, sacharidy, bílkoviny a typy jídel (snídaně, oběd, svačiny, večeře), usnadňují sledování stravovacích cílů a zároveň snižují plýtvání potravinami.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte recepty do snadno přístupných složek pro opakované oblíbené položky.
- Vytvořte si automatické seznamy nákupů, abyste nikdy nezapomněli na žádnou ingredienci.
- Snadno přepínejte mezi různými pohledy: kalendář jídel pro plánování v širším měřítku, tabulka typů jídel pro rychlé třídění a týdenní souhrnný přehled pro soustředěnou denní přípravu.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří se potýkají s ADHD nebo nabitým rozvrhem a potřebují pomoc s plánováním jídel bez stresu a snížením únavy z rozhodování při jídle.
💡 Tip pro profesionály: Plánování jídel by nemělo být jako přepisování stejného seznamu každý týden. S opakujícími se úkoly ClickUp můžete nastavit své menu jednou a zbytek nechat na systému. Stačí vybrat den v týdnu, nastavit jej jako opakující se a váš jídelní plán se bude automaticky opakovat podle plánu.
- Odstraňte nutnost každý týden znovu přidávat stejná jídla.
- Udržujte své plánování konzistentní a bez stresu.
- Uvolněte si čas pro kreativitu (vyzkoušejte nové recepty místo přepisování starých).
- Zůstaňte organizovaní díky synchronizaci opakujících se úkolů s úplným zobrazením kalendáře.
9. Šablona pro organizaci harmonogramu ClickUp
Šablona ClickUp Organizing Schedule je jako palubní deska vašeho života, která organizuje vše, včetně pracovních termínů, domácích povinností, společenských plánů a osobních cílů.
Zajišťuje, že každá oblast vašeho života (osobní, pracovní, domácí, společenská a dokonce i osobní rozvoj) dostane svůj vlastní vyhrazený prostor s jasným barevným označením, takže váš mozek okamžitě ví, kam daný úkol patří. A když se plány změní (což se často stává), díky funkci drag-and-drop můžete svůj rozvrh během několika sekund přeskupit, což vám umožní zůstat flexibilní a zároveň na správné cestě. To pomáhá snížit pocit přetížení a usnadňuje změnu směru bez ztráty soustředění.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Seskupte úkoly podle typu činnosti (osobní, pracovní, domácí, společenské nebo rozvojové), abyste přesně věděli, do které kategorie patří vaše energie.
- Přidejte počáteční a konečné termíny, abyste svůj den strukturovali a zároveň si ponechali prostor pro flexibilitu.
- Naplánujte si opakující se návyky (ranní běh, domácí práce, čas na odpočinek) na autopilota, aniž byste je museli každý týden znovu zadávat.
✅ Ideální pro: Zaneprázdněné multitaskery a osoby s ADHD, které potřebují mít přehled o svém životě, ale zároveň se mohou soustředit na každodenní detaily.
10. Šablona projektu ClickUp ADHD a neurodivergentní dospělí
Šablona ClickUp ADHD a Neurodivergent Adults Project Plan Template není standardní plánovač projektů. Místo toho vám pomáhá soustředit se a držet se plánu tím, že rozděluje velké, nepřehledné plány na strukturované, barevně označené kroky, které můžete skutečně dodržovat. Nabízí vám několik způsobů práce: zobrazení seznamu pro přehledné soustředění krok za krokem, zobrazení tabule pro vizuální organizaci Kanban a zobrazení dokumentů, kde můžete uchovávat všechny své poznámky, průvodce a podrobnosti na jednom místě.
Každá karta úkolu je plně přetahovatelná, což vám dává svobodu přeskupovat projekty podle toho, jak se během dne mění vaše zaměření. Navíc barevné označení zajišťuje, že nic neztrácí na pozadí. Vaše oči okamžitě rozpoznají, co vyžaduje pozornost.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přizpůsobte stavy tak, aby odrážely váš skutečný pracovní postup, nikoli rigidní systém někoho jiného.
- Soustřeďte plány, poznámky a zdroje na jednom místě a zbavte se frustrace z prohledávání mnoha souborů.
- Přiřazujte úkolům úrovně priority, termíny splnění a hodnocení náročnosti, čímž snížíte mentální zátěž.
✅ Ideální pro: Profesionály s ADHD nebo tvůrce s neurodiverzitou, kteří touží po flexibilním projektovém plánu, který je přizpůsoben tomu, jak jejich mozek skutečně funguje.
Vylepšete svůj pracovní postup s ClickUp!
Šablony Notion ADHD jsou dobrým začátkem, pokud chcete strukturovat a mít trochu větší kontrolu nad svým dnem. Poskytují vám přehledný prostor pro plánování, sledování a organizování.
Pokud jste se však někdy cítili omezeni ručním nastavováním nebo jste si přáli, aby váš systém dokázal více, ClickUp se stane vaším nepostradatelným nástrojem.
Šablony ClickUp vám nepomáhají jen s organizací vašeho dne/týdne/úkolů. Díky AI-poháněným funkcím Brain, Docs, Calendar a dalším vám pomáhají skutečně dokončit práci. Pro neurodivergentní jedince i kohokoli jiného to znamená menší mentální zátěž a vyšší produktivitu.
Pokud jste připraveni vyzkoušet systém, který se přizpůsobí vám, a ne naopak, vyzkoušejte ClickUp.
