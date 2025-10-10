Bezplatné šablony mapy uživatelské cesty Figma pro vizualizaci zákaznických zkušeností

Barista vám podá kávu, ale špatně napsal vaše jméno, zapomněl přidat extra dávku a trvalo mu to o pět minut déle než obvykle. Jsou to malé detaily, ale sčítají se.
Totéž platí pro digitální produkty. Každé kliknutí, zpoždění nebo chybný krok ovlivňuje to, jak uživatelé vnímají vaši značku.
Šablona mapy uživatelské cesty Figma vám pomůže zachytit tyto momenty, než se promění ve frustraci. Shromáždili jsme některé z nejlepších šablon, které pomáhají návrhářům UX, produktovým týmům a marketérům sledovat každý krok zákaznické cesty, odhalit slabá místa a doladit zážitky, které potěší.
Zůstaňte s námi a prozkoumejte několik vynikajících šablon ClickUp s informacemi založenými na umělé inteligenci, díky kterým bude mapování uživatelské cesty ještě chytřejší. 🗺️✨
Přehled 10 nejlepších šablon uživatelské cesty Figma
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Šablona mapy uživatelské cesty Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Modulární mřížka, uživatelské profily, vestavěné pokyny, mapování problémových míst
|Projektoví manažeři, návrháři UX, výzkumníci
|Šablona mapy uživatelské cesty Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Jednoduchá struktura, emoce, překážky, nápady na zlepšení
|Startupy, agilní týmy, začátečníci v mapování uživatelské cesty
|Šablona pro mapování příběhů Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Příběhové karty, epické cíle, vertikální prioritizace, plánování vydání
|Agilní týmy, vlastníci produktů, scrum masterové
|Šablona diagramu uživatelského toku Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Předem připravené tvary, rozhodovací uzly, vícestupňové toky
|Návrháři UX/UI, vývojáři produktů, analytici
|Šablona mapy uživatelské cesty Figma (podrobná)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Persona/scénář, emoce vyjádřené emodži, bolestivé body, potíže
|Výzkumníci UX, produktoví stratégové, marketéři
|Šablona mapy uživatelské zkušenosti s aplikací Figma Fashion
|Stáhněte si tuto šablonu
|Obrazovky aplikací, emodži sentiment, objevování trendů, zaměření na e-commerce
|Módní technologie, týmy UX pro elektronický obchod
|Šablona mapy uživatelské cesty a uživatelské osobnosti Figma
|Stáhněte si tuto šablonu
|Měřítko UX, neuspokojené potřeby, pole vlastníka/spolupracovníka
|Produktové týmy podniků, IT projektoví manažeři, obchodní architekti
|Šablona uživatelského příběhu Figma (brainstormingová schůzka týmu)
|Stáhněte si tuto šablonu
|Obrázky uživatelských profilů, toky spolupráce, upravitelné cesty
|Agilní týmy, projektoví manažeři, návrháři UX
|Šablona Figma Shu Ha Ri UX
|Stáhněte si tuto šablonu
|Designový systém, protokol změn, fáze zvládnutí
|Velké designérské týmy, manažeři designérských systémů
|Šablona sady Figma Service Blueprint Kit
|Stáhněte si tuto šablonu
|Zobrazení pro mobilní zařízení/stolní počítače, podpůrné akce, viditelné čáry
|Návrháři služeb, provozní manažeři, stratégové
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona mapy uživatelské cesty ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vícestupňová eskalace, sledování ticketů, vlastní pole
|Marketing, prodej, produktové týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona uživatelského toku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Barevně odlišené uzly, makety obrazovek, větvící se logika
|UX/UI designéři, projektoví manažeři, vývojáři
|ClickUp Whiteboard
|Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Postupné kroky, barevně odlišené příběhy, úseky vydání
|Agilní týmy, projektoví manažeři, mezifunkční týmy
|ClickUp Whiteboard
|Šablona tabule ClickUp Empathy Map
|Získejte šablonu zdarma
|Kvadranty, sekce bolesti/zisku, centrální profil
|Výzkumníci UX, designéři, marketéři
|ClickUp Whiteboard
|Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní stavy, podrobnosti o klientech, ukazatele pokroku, více zobrazení
|Týmy SaaS CS, account manažeři
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
|Získejte šablonu zdarma
|Zachycování zpětné vazby, propojování úkolů, vlastní pole, více zobrazení
|Projektoví manažeři, výzkum, týmy v kontaktu se zákazníky
|Seznam, tabule, dokument ClickUp
|Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní stavy, vstupní formulář, fáze zapracování, více zobrazení
|CS týmy, account manažeři
|Seznam, tabule, formulář ClickUp
|Šablona pro eskalaci zákaznického servisu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vícestupňová eskalace, sledování ticketů, vlastní pole
|Podpora, týmy zákaznických služeb, SaaS
|Seznam, tabule, formulář ClickUp
|Šablona prodejního procesu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vlastní stavy, informace o obchodech, prognózy výnosů
|Prodejní týmy, account manažeři
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp DMAIC
|Získejte šablonu zdarma
|Fáze označené barevnými kódy, KPI, automatizace, reportování
|Ops, Lean Six Sigma, zlepšování procesů
|ClickUp Whiteboard, Seznam
|Šablona mapy procesů ClickUp Swimlane
|Získejte šablonu zdarma
|Barevně odlišené pruhy, sledování předávání, živé úpravy
|Mezifunkční týmy, mapování procesů
|ClickUp Whiteboard
Co dělá šablonu uživatelské cesty Figma dobrou?
Vzhledem k tomu, že šablony Figma vytvářejí různí přispěvatelé, často najdete více verzí mapy uživatelské cesty. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru užitečné šablony zákaznické cesty. 👀
- Uživatelské profily: Zahrnuje demografické údaje, potřeby, cíle, odlišné uživatelské profily a myšlení cílového uživatele.
- Fáze cesty: Rozděluje zkušenost do jasných fází s odpovídajícími akcemi a cíli uživatelů.
- Emoce a bolestivé body: Vizualizuje, jak se uživatel cítí v každém kroku, a zdůrazňuje jeho frustrace.
- Touchpoints: Ukazuje, kde uživatelé interagují s produktem nebo službou napříč různými kanály.
- Vizuální struktura: Nabízí přehledné a organizované rozvržení s konektory, ikonami nebo emodži, díky kterým jsou informace snadno srozumitelné.
- Flexibilita: Umožňuje přizpůsobení pro různé produkty, osobnosti nebo pracovní postupy CRM.
🔍 Věděli jste? Mapa zákaznické cesty Spotify je skvělým a praktickým příkladem toho, co je třeba zmapovat. Podle jejich zprávy Consumer Decision Journey Report 71 % posluchačů uvádí, že jim platforma pomáhá při jejich nákupní cestě.
Rozdělují cestu k nákupu do pěti fází: Být (když lidé prostě žijí svůj život a ještě neuvažují o nákupu), Snít (zkoumání možností), Vybrat (zúžení výběru), Koupit a Používat (co se děje po nákupu).
10 šablon mapy uživatelské cesty Figma
Prozkoumejme 10 připravených nástrojů Figma pro mapování zákaznické cesty, které vám pomohou vizualizovat zákaznické zkušenosti, řešit problémové body a odhalit příležitosti ke zlepšení. 🎯
1. Šablona mapy uživatelské cesty Figma
Šablona Figma User Journey Map poskytuje přehledné a strukturované plátno pro vizualizaci a pochopení každého bodu kontaktu v cestě uživatele. Jde nad rámec jednoduchého lineárního toku a nabízí specializované sekce, které zachycují, co uživatelé dělají, co cítí, co si myslí a kde skutečně leží jejich bolavá místa.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte podrobné profily uživatelů s vyhrazenými poli pro jméno, věk, cíle a další údaje.
- Využijte vestavěné pokyny a sekce „jak na to“, které vám proces objasní.
- Pomocí modulárního designu založeného na mřížce můžete snadno přidávat, odebírat nebo přeskupovat fáze a kontaktní body.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, designéry UX a výzkumníky, kteří potřebují komplexní řešení pro vytvoření sdílené mapy uživatelské cesty.
🧠 Zajímavost: První „diagram toku procesů“ vytvořili Frank Gilbreth a Lillian Gilbrethová ve 20. letech 20. století za účelem analýzy průmyslových pracovních postupů a snížení zbytečných pohybů.
2. Šablona mapy uživatelské cesty Figma
Tato jednoduchá šablona mapy uživatelské cesty Figma nabízí přehlednou strukturu pro vizualizaci cesty vašeho uživatele. Je navržena s ohledem na přehlednost a efektivitu a pomáhá týmům rychle identifikovat klíčové momenty, emocionální změny a důležité kontaktní body, aniž by se zabývaly zbytečnými detaily.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte cíle, akce, myšlenky a emoce uživatelů v jednotlivých fázích interakce.
- Určete překážky a frustrace, s nimiž se uživatelé setkávají, a umožněte tak cílené řešení problémů.
- Zaznamenejte potenciální vylepšení a inovativní řešení pro každou fázi v příslušné sekci.
📌 Ideální pro: Startupy, malé podniky a agilní týmy, které upřednostňují jednoduchost v porozumění a zlepšování uživatelských zkušeností, nebo jednotlivce, kteří s mapováním uživatelské cesty teprve začínají.
3. Šablona pro mapování příběhů Figma
Vytváření produktů, které rezonují s uživateli, znamená porozumět jejich příběhu. Šablona Figma Story Mapping nabízí vizuálně intuitivní způsob, jak rozdělit cestu uživatele na přehledné „příběhové karty“.
Každá karta se zaměřuje na epické cíle uživatelů a jednotlivé kroky potřebné k jejich dosažení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Nastavte si přehled uživatelských aktivit a cílů na vysoké úrovni pro strategický přehled.
- Rozdělte každý epický příběh na menší, realizovatelné karty, které představují konkrétní úkoly a interakce uživatelů.
- Pomocí svislé osy můžete karty příběhů seřadit podle priority nebo přírůstku vydání a řídit tak iterativní vývoj.
- Sladěte mezifunkční týmy ohledně potřeb uživatelů a rozsahu produktu.
📌 Ideální pro: Agilní produktové týmy, vlastníky produktů a scrum mastery, kteří potřebují nástroj pro spolupráci při plánování produktových backlogů a stanovování priorit funkcí.
🔍 Věděli jste? V 90. letech 20. století přinesly diagramy aktivit Unified Modeling Language (UML) vývojové diagramy do digitálního věku. Standardizovaly symboly a usnadnily týmům mapování procesů pomocí specializovaného softwaru UML.
4. Šablona diagramu uživatelského toku Figma
Šablona diagramu uživatelského toku Figma nabízí logický rámec pro ilustraci interakcí uživatelů, rozhodnutí a reakcí systému v rámci aplikace.
Tato šablona vývojového diagramu je obzvláště cenná díky komplexní sadě předem navržených komponent, od akcí a názvů obrazovek až po rozhodovací body. Pomáhá identifikovat potenciální body tření a optimalizovat sekvence interakcí.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte mapu vícestupňových uživatelských cest, která ukazuje, jak se uživatelé pohybují v aplikaci.
- Rychle sestavujte diagramy pomocí bohaté knihovny tvarů pro akce, obrazovky a rozhodovací body.
- Začleňte jasné uzly Ano/Ne nebo Otázka, které představují volby uživatelů a jejich následné cesty.
- Získejte společný vizuální jazyk pro designéry, vývojáře a zainteresované strany, aby mohli diskutovat a vylepšovat uživatelské cesty.
📌 Ideální pro: UX/UI designéry, vývojáře produktů a obchodní analytiky, kteří potřebují dokumentovat a optimalizovat tok uživatelů prostřednictvím digitálních produktů nebo služeb.
5. Šablona mapy uživatelské cesty Figma
Tato šablona mapy uživatelské cesty Figma nabízí vysoce vizuální a detailní přístup k mapování uživatelské zkušenosti. Vyznačuje se tím, že poskytuje speciální řádky pro Myšlení, Činnost, Problémové body a Pocity, což umožňuje hluboký vhled do psychologických a emocionálních aspektů interakce uživatele.
Díky prominentní uživatelské personě a scénáři v horní části zajišťuje tato šablona, že každý detail cesty zůstává ukotven v konkrétním uživatelském kontextu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Začněte s jasnou osobností uživatele a scénářem a zajistěte, aby všechny poznatky o cestě vycházely z realistického profilu uživatele.
- Sledujte pocity uživatelů pomocí emoji indikátorů v jednotlivých fázích a získejte rychlý přehled o jejich emocionálních vzestupech a pádech.
- Formulujte potíže a překážky, abyste mohli navrhnout cílená řešení a stanovit priority vývojových aktivit.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové stratégy a marketingové týmy, které potřebují detailní přehled o uživatelské cestě.
🧠 Zajímavost: Animátoři Disneyho ve 30. letech 20. století používali storyboardy k mapování sledu událostí ve filmech. První kompletní storyboard se objevil v krátkém filmu Tři malá prasátka z roku 1933 a byl použit v celovečerním filmu Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1937. Moderní návrháři UX si tuto myšlenku vypůjčili k vizualizaci interakcí uživatelů a zákaznických cest.
6. Šablona mapy uživatelské zkušenosti s aplikací Figma Fashion
Porozumění chování uživatelů v dynamických odvětvích, jako je móda, vyžaduje specializovaný přístup. Tato šablona Figma Fashion App Experience Map zachycuje jedinečné nuance nakupování, prohlížení a interakce v digitálním prostředí.
Na rozdíl od obecných map cest integruje vizuální znázornění obrazovek aplikací a konkrétní příklady toků uživatelů (například mapa současných a budoucích zkušeností). Díky tomu je účinná pro sledování toho, jak uživatelé objevují trendy, činí nákupní rozhodnutí a interagují s obsahem.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte možnosti a interakce uživatelské cesty přímo v kontextu obrazovek mobilní módní aplikace.
- Začleňte screenshoty nebo wireframy rozhraní aplikací, abyste poskytli konkrétní kontext pro každý krok uživatele.
- Pomocí zabudovaných Emoji stupnic můžete měřit náladu uživatelů v různých fázích jejich interakce s aplikací.
📌 Ideální pro: UX/UI designéry a produktové týmy v odvětví e-commerce a módní technologie, kteří potřebují důkladně analyzovat a optimalizovat uživatelské zkušenosti od začátku do konce.
7. Šablona mapy uživatelské cesty a uživatelské persony Figma
Máte potíže se sladěním složitých obchodních procesů s konkrétními potřebami uživatelů? Tato šablona Figma Journey Map a User Persona je speciálně navržena pro projekty na podnikové úrovni. Nabízí robustní rámec pro definování implementačních cest, přičemž se soustředí na koncového uživatele.
Zmapujte fáze, kroky, vlastnictví a spolupracovníky. Šablona zákaznické cesty vyniká integrací metriky UX Scale produktu a specializovaných sekcí pro kritické neuspokojené potřeby. Tímto způsobem můžete zajistit, že technická implementace přímo řeší výzvy zaměřené na člověka v rámci rozsáhlých nasazení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Nastíňte jednotlivé fáze podnikového projektu, od definice případu použití až po architekturu zpracování dat.
- Určete vlastníky a jednotlivé spolupracovníky pro každý krok, abyste zajistili odpovědnost a jasnou komunikaci mezi týmy.
- Vizuálně sledujte dopad UX a úroveň zapojení během celého procesu implementace a zdůrazněte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Zaznamenejte obecné výzvy a požadavky, které je třeba řešit pro úspěšné zavedení.
📌 Ideální pro: Produktové týmy podniků, manažery IT projektů a obchodní architekty, kteří spravují implementace rozsáhlých systémů.
🔍 Věděli jste, že... Model AIDA(Attention, Interest, Desire, Action – pozornost, zájem, touha, akce) představil v roce 1898 průkopník reklamy Elias Saint Elmo Lewis. Tento rámec položil základy moderního mapování zákaznické cesty.
8. Šablona uživatelského příběhu Figma (brainstormingová schůzka týmu)
Organizace produktivního brainstormingu týmu kolem uživatelských příběhů může být chaotická. Pokud se ocitnete v takové situaci, využijte tuto šablonu Figma User Story. Speciálně pro kolaborativní workshopy rozděluje interakce uživatelů do srozumitelných toků: Sign Up & Share Flow, Payment Flow a Share Content Flow.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Do každého kroku začleňte obrázky uživatelských profilů, aby byl průběh během diskusí osobnější a více zaměřený na uživatele.
- Poskytněte týmům společnou vizuální platformu pro diskusi, zdokonalování a stanovení priorit uživatelských příběhů a vývoje funkcí.
- Snadno upravujte nebo rozšiřujte stávající toky, abyste prozkoumali alternativní cesty a optimalizovali uživatelský zážitek.
📌 Ideální pro: Agilní vývojové týmy, produktové manažery a UX designéry, kteří provádějí společné brainstormingové sezení za účelem definování, zdokonalení a upřednostnění uživatelských příběhů a vývoje funkcí.
9. Šablona Figma Shu Ha Ri UX
Cesta k designové vyspělosti, od dodržování pravidel po inovace, je zachycena v šabloně Shu Ha Ri UX . Tato šablona uživatelské cesty Figma, inspirovaná japonským konceptem bojových umění, je komplexní rámec designového systému vytvořený s cílem zlepšit uživatelský zážitek z vašeho produktu prostřednictvím tří fází mistrovství.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Proveďte designéry fázemi „Shu“ (dodržování pravidel), „Ha“ (porušování pravidel) a „Ri“ (překračování pravidel) a podpořte tak kulturu neustálého učení.
- Uspořádejte prvky do logických kategorií s podrobnými počty, abyste zlepšili jejich vyhledatelnost.
- Získejte základní strukturu pro správu všech designových komponent, stylů a proměnných.
- Zaznamenávejte všechny aktualizace, doplňky, úpravy, zastaralé funkce a opravy chyb do podrobného protokolu změn.
📌 Ideální pro: Velké designové týmy, manažery designových systémů a vedoucí UX, kteří vytvářejí, udržují a rozšiřují designové procesy.
🧠 Zajímavost: V roce 1947 John von Neumann a Herman Goldstine vyvinuli vývojové diagramy pro plánování počítačových programů, což bylo jedno z prvních použití vývojových diagramů v informatice.
10. Šablona sady Figma Service Blueprint Kit
Tato šablona Figma je pokročilý nástroj pro rozbor a vizualizaci složitých vrstev zkušeností se službami. Současně mapuje akce uživatelů, interakce na přední scéně (to, co uživatel vidí), akce v zákulisí (interní procesy) a podpůrné akce (interní systémy a lidé).
Její jedinečná síla spočívá v jasném definování „interakčních linií“ a „linií viditelnosti“, které explicitně ukazují předávání a úsilí v zákulisí potřebné k poskytování služby.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte vedle sebe mobilní i desktopové zobrazení pro interakce mezi zařízeními.
- Nastíňte požadované „podpůrné akce“, od technických hovorů po servisní zásahy.
- Zobrazte body kontaktu mezi zákazníky a službou a které části služby jsou pro zákazníka viditelné a které skryté.
📌 Ideální pro: Návrháře služeb, provozní manažery a stratégy zkušeností v organizacích nabízejících služby s více kontaktními body.
Omezení Figma při navrhování uživatelských cest
Zde je několik omezení, která často snižují účinnost map uživatelské cesty Figma:
- Statická nebo omezená interaktivita: Jeho interaktivita je relativně základní. Simulace velmi dynamických uživatelských cest, podmíněné logiky nebo změn v reálném čase (např. reakce na základě uživatelských vstupů) je obtížná.
- Snížení výkonu s rostoucí velikostí: Množství vrstev, rámečků, prvků a spojů ovlivňuje načítání, úpravy a sdílení v rámci Figma.
- Obtížnost údržby: Musíte ručně aktualizovat emoce, kontaktní body, nové toky a další prvky, aby byla vaše mapa uživatelské cesty vždy aktuální.
- Chybějící integrované analytické nástroje a zpětná vazba: Do map Figma nelze přímo vkládat metriky reálných uživatelů (např. míra opuštění, NPS, CSAT), což omezuje schopnost mapy odrážet skutečné chování oproti předpokladům.
- Rigidita šablony vs. nadměrné přizpůsobení: Šablony vytvořené komunitou ve Figma se velmi liší stylem a strukturou. Použití jedné „hotové“ šablony může nutit vaše mapování přizpůsobit se jejímu stylu namísto vašemu procesu.
🔍 Věděli jste? V roce 1986 vyvinul Sovětský svaz vizuální programovací jazyk DRAKON, aby zlepšil efektivitu vývoje softwaru pro program raketoplánu Buran. Strukturované vývojové diagramy DRAKON se dodnes používají v různých aplikacích.
Alternativní šablony pro mapování uživatelské cesty
Figma je skvělá pro design, ale pokud jde o vytváření a údržbu map uživatelské cesty, její omezení se rychle projeví.
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Slouží také jako CRM software a poskytuje vám vše, co potřebujete (včetně několika úžasných šablon), abyste zajistili hladký zákaznický zážitek. 🏁
Jako bonus vám tedy nabízíme náhled na některé z nejlepších šablon mapy uživatelské cesty, které můžete na platformě použít:
1. Šablona mapy uživatelské cesty ClickUp
Šablona ClickUp Customer Journey Map poskytuje vašemu týmu vizuální způsob, jak porozumět celé zákaznické zkušenosti od začátku do konce. Už nemusíte skládat nesouvislé poznatky ve Figma.
Tato šablona vše rozloží na kolaborativní tabuli ClickUp Whiteboard a rozdělí cestu do fází Povědomí, Zvažování a Konverze.
Každá fáze je předem naplněna lepícími poznámkami a návodnými pokyny, které vám pomohou zachytit akce zákazníků, klíčové kontaktní body a potenciální překážky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přiřaďte odpovědnost propojení vedoucích týmů s jednotlivými fázemi, abyste zajistili jasnou odpovědnost.
- Nastíňte řešení a příležitosti spolu s kontaktními body zákazníků, abyste podpořili strategie růstu.
- Sledujte emocionální vzestupy a pády, abyste mohli navrhovat zážitky, které budují důvěru a loajalitu.
📌 Ideální pro: Marketingové, prodejní a vývojové týmy, které chtějí sjednotit pohled na zákazníky, identifikovat problémové body a spolupracovat na zlepšení uživatelské cesty od začátku do konce.
🚀 Výhoda ClickUp: Mind mapy ClickUp promění brainstorming v akci, přičemž každý uzel představuje nápad, úkol nebo větev ve vaší cestě.
Každá větev je plně editovatelná, lze ji přizpůsobit barevně a lze ji přímo převést na úkoly nebo podúkoly. Díky automatickému přeskupení, závislostem, režimům List vs. Blank a plynulým propojením s úkoly, dokumenty, dashboardy a automatizacemi se vaše mapy stanou realizovatelnými plány.
2. Šablona uživatelského toku ClickUp
Chcete navrhnout uživatelské zkušenosti, které budou plynulé? Šablona ClickUp User Flow Template je tím správným místem, kde začít. Umožní vám zmapovat každé rozhodnutí, akci a obrazovku, se kterou se vaši uživatelé setkají. Díky systému barevného kódování pro startovní body, akce a rozhodovací uzly můžete rychle navrhnout nejlogičtější trasy, odhalit objížďky a vylepšit způsob, jakým se uživatelé pohybují ve vašem produktu.
Považujte ji za svůj plán použitelnosti, který vám pomůže předvídat překážky a zjednodušit rozhodování. A protože je celá šablona kolaborativní, můžete s týmem v reálném čase kontrolovat cesty a zefektivnit tak složité toky.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zmapujte rozhodnutí pomocí přehledné legendy s počátečními/koncovými body, akcemi a uzly podmíněné logiky.
- Připojte skutečné makety obrazovky, aby váš tým mohl propojit toky se skutečnými návrhy.
- Vizualizujte scénáře „co by se stalo, kdyby“ s rozvětvenými cestami, abyste pokryli všechny možné výsledky.
📌 Ideální pro: UX/UI designéry, produktové manažery a vývojáře, kteří potřebují vizualizovat cesty uživatelů, ověřovat rozhodnutí týkající se designu a spolupracovat na vytváření plynulého a bezchybného uživatelského zážitku.
📮 ClickUp Insight: 31 % manažerů dává přednost vizuálním tabulkám, zatímco ostatní se spoléhají na Ganttovy diagramy, dashboardy nebo zobrazení zdrojů.
Většina nástrojů vás však nutí vybrat si jeden. Pokud zobrazení neodpovídá vašemu způsobu uvažování, stává se jen další překážkou.
S ClickUpem si nemusíte vybírat. Jediným kliknutím můžete přepínat mezi Ganttovými diagramy, Kanbanovými tabulemi, dashboardy nebo zobrazením pracovní zátěže, které jsou poháněny umělou inteligencí. A s ClickUp Brain můžete automaticky generovat přizpůsobená zobrazení nebo souhrny na základě toho, kdo se na ně dívá – ať už jste to vy, vedoucí pracovník nebo váš designér.
💫 Skutečné výsledky: Společnost CEMEX pomocí ClickUp zrychlila uvedení produktů na trh o 15 % a zkrátila komunikační zpoždění z 24 hodin na několik sekund.
3. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Pokud má váš tým potíže s převedením velkých produktových nápadů do proveditelných vývojových úkolů, je pro vás jako stvořená šablona ClickUp User Story Mapping. Na rozdíl od mapy uživatelské cesty, která se zaměřuje na tok uživatelů a zabývá se rozhodnutími na jednotlivých obrazovkách, je story mapping zaměřen na převedení aktivit uživatelů do strukturovaných vývojových příběhů.
Pomocí této mapy uživatelských zkušeností můžete uspořádat potřeby uživatelů do jednotlivých kroků, propojit je s osobnostmi a poté určit priority funkcí, které budou zahrnuty do jednotlivých verzí.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Rozdělte aktivity na postupné kroky a přeměňte je na podrobné, barevně označené uživatelské příběhy.
- Vizuálně upřednostněte vydání rozdělením mapy na Vydání 1, Vydání 2 a další.
- Využijte flexibilitu nástroje ClickUp Whiteboard s poznámkovými lístky, šipkami, textem, odkazy a kresbami.
📌 Ideální pro: Agilní produktové týmy, projektové manažery a mezifunkční týmy, které potřebují sladit vlastnosti produktu s reálnými potřebami uživatelů a plánovat vydání.
Toto říká Stefani DiGiovanni, systémová specialistka ve společnosti Tefans Tactics:
Na ClickUp jsem narazil, když jsem hledal zákaznický portál, netušil jsem, že se stane naší virtuální kanceláří, protože umí mnohem víc. Nahradil několik jiných softwarů a nákladů a lze jej přizpůsobit všem typům procesů našeho týmu. Používám ho osobně, profesionálně a pomáhám s ním i ostatním. ClickUp na celý život!
Na ClickUp jsem narazil, když jsem hledal zákaznický portál, netušil jsem, že se stane naší virtuální kanceláří, protože umí mnohem víc. Nahradil několik jiných softwarů a nákladů a lze jej přizpůsobit všem typům procesů našeho týmu. Používám ho osobně, profesionálně a pomáhám s ním i ostatním. ClickUp na celý život!
4. Šablona tabule ClickUp Empathy Map
Šablona ClickUp Empathy Map Whiteboard Template vám pomůže získat hluboké poznatky o zákaznících, aniž byste museli trávit hodiny vytvářením mapy od nuly. Můžete pracovat digitálně s barevně označenými kvadranty, speciálními sekcemi pro bolest/zisk a centrálním profilem zákazníka, který udržuje pozornost přímo na uživateli.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Pracujte ve čtyřech předdefinovaných kvadrantech, jako jsou Myslet a cítit, Vidět, Slyšet a Říkat a dělat, abyste získali strukturované, na uživatele zaměřené poznatky.
- Zachyťte skryté frustrace a příležitosti pomocí speciálních sekcí Pain and Gain (Bolest a zisk).
- Soustřeďte veškerý výzkum na jeden profil pomocí centrálního kruhu Profil zákazníka.
📌 Ideální pro: UX výzkumníky, produktové designéry a marketingové týmy, které chtějí překročit rámec domněnek, budovat empatii a vytvářet řešení zakotvená v reálných motivacích uživatelů.
5. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Udržení zákazníků často závisí méně na prvním dojmu a více na tom, jak důsledně je podporujete po uzavření obchodu. Šablona ClickUp Customer Success Plan organizuje všechna vaše zákaznická data, smlouvy a pokrok v jednom vizuálním pracovním postupu.
Skutečná výhoda tohoto nástroje pro správu klientů spočívá v přehlednosti. Každý klient je zobrazen na tabuli s klíčovými údaji, včetně kontaktních informací, dohodnuté sazby a typu služby, a to vše v kombinaci s ukazateli pokroku, které sledují jejich postup v průběhu životního cyklu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Filtrujte klienty podle fáze životního cyklu pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Onboarding, Retention, nebo At Churn Risk.
- Ukládejte důležité údaje o klientech, jako je typ předplatného, smlouva, stav účtu a popisy problémů, do vlastních polí ClickUp.
- Vizualizujte pokrok okamžitě pomocí procentuálních pruhů pokroku na každé kartě klienta.
- Přepínejte mezi sedmi předem připravenými zobrazeními ClickUp, jako jsou Noví zákazníci, Zákazníci v procesu onboardingu, Zákazníci podle zdraví, a získejte rychlý přístup ke konkrétním segmentům.
📌 Ideální pro: týmy SaaS zákaznické podpory (CS), account manažery a vedoucí podpory, kteří potřebují strukturovaný způsob správy životního cyklu klientů.
🚀 Výhoda ClickUp: Máte všude rozházené poznámkové lístky, komentáře Figma nebo dokumenty s neupravenou zpětnou vazbou od zákazníků? Vložte je přímo do ClickUp a nechte ClickUp Brain udělat za vás těžkou práci:
- Okamžitě odhalte vzorce: Projděte si své poznámky a identifikujte opakující se témata, překážky nebo frustrace zákazníků.
- Shrňte s kontextem: Získejte stručné shrnutí každé fáze vaší cesty, včetně emocí, kontaktních bodů a potřeb uživatelů.
- Vytvořte akční položky: Vytvořte úkoly pro následné kroky, opravy nebo požadavky na funkce a přiřaďte je správnému vlastníkovi.
🤩 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Shrňte tuto mapu uživatelské cesty do klíčových fází s cíli a emocemi.
- Vytvořte zprávu o frustraci zákazníků s procesem přihlášení a možných řešeních.
- Seskupte tyto poznámky s zpětnou vazbou podle fáze cesty: povědomí, zvažování, nákup, udržení.
6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Zatímco předchozí šablony vám pomáhají vizualizovat cestu zákazníka a udržovat zdravé vztahy, šablona ClickUp Voice of the Customer (VoC) vám umožní porozumět zákazníkům jejich vlastními slovy.
Tento nástroj pro vynikající zákaznický servis vám umožňuje analyzovat zpětnou vazbu z různých kanálů, včetně průzkumů, sociálních médií, rozhovorů a online recenzí, a poté ji převést do jasných položek.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte autentické citáty zákazníků spolu s interpretovanými potřebami a praktickými řešeními.
- Propojte každou zpětnou vazbu s úkoly, podúkoly a vlastníky, aby se řešení neztratila v záplavě informací.
- Použijte vlastní pole, jako jsou Potřeby zákazníků, Zdroj VoC a Řešení, abyste zajistili konzistentnost a strukturovanost poznatků.
- Přepínejte mezi zobrazeními Seznam, Tabule a Začít zde pro rychlou navigaci a analýzu.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, výzkumné týmy a týmy pracující s klienty, které potřebují proměnit nezpracovanou zpětnou vazbu od zákazníků v rozhodnutí založená na datech a proveditelná vylepšení.
7. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
Šablona ClickUp Customer Onboarding Template provází nové zákazníky strukturovaným procesem uvítání. Zajišťuje, že se každý nový klient od okamžiku registrace cítí podporován, což snižuje fluktuaci a zvyšuje dlouhodobou spokojenost.
Pro hladký start můžete rozdělit onboardování klientů do jasných fází, jako jsou uvítací dárek, přiřazení týmu, dotazník a onboardingový hovor.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte průběh onboardingu pomocí vlastních stavů, jako jsou Nový zákazník, Onboardingový hovor, Dotazník a Dokončeno.
- Zaznamenejte klíčové podrobnosti, včetně typu zákazníka, služeb a data úvodního hovoru.
- Pracujte se sedmi předem připravenými zobrazeními, včetně Formuláře pro přijetí zákazníka, Průvodce pro začátek a Procesu zapracování.
📌 Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a account manažery, kteří potřebují šablonu CRM pro poskytování konzistentních a personalizovaných zážitků při onboardingu.
Zde je specializovaný průvodce, jak navigovat ve vztazích se zákazníky:
8. Šablona pro eskalaci zákaznického servisu ClickUp
Když se požadavek na podporu zkomplikuje, potřebujete jasný eskalační proces. Přesně to nabízí šablona eskalace zákaznického servisu ClickUp. Poskytuje stupňovitý systém pro rychlé řešení složitých problémů s připojením zákazníků.
Od dotazů úrovně 1 až po kritické problémy úrovně 2 zajišťuje šablona, že se správní lidé ujmou odpovědnosti ve správný čas.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte tikety s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno, Probíhá, Čeká se na zákazníka nebo Eskalace na úrovni 2.
- Shromažďujte kompletní údaje o zákaznících pomocí vlastních polí pro ID objednávky, e-mail, telefon, dodací adresu a další.
- Pomocí zobrazení seznamu ticketů můžete zobrazit všechny otevřené případy nebo přepnout na Tier Support Board pro vizuálnější přehled pracovního postupu.
📌 Ideální pro: Týmy podpory a zákaznických služeb, které spravují velké množství ticketů, a SaaS podniky s víceúrovňovými eskalačními procesy.
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline Template uchovává všechny vaše obchody na jednom místě, což vám umožňuje sledovat příležitosti, předpovídat tržby a vést potenciální zákazníky od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Díky fázím drag-and-drop, dashboardům v reálném čase a přizpůsobitelným zobrazením budete vždy vědět, jak si každý účet stojí. Používejte přiřazování úkolů, termíny splnění a připomenutí ClickUp, abyste měli přehled o následných krocích, a váš tým se tak mohl soustředit na prodej, aniž by musel hledat roztříštěné aktualizace.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Organizujte příležitosti pomocí více než 30 vlastních stavů, jako jsou Kvalifikovaný zájemce, Vyžaduje pozornost, Ztracený nebo Připraven k obnovení.
- Zaznamenejte klíčové informace o obchodu do vlastních polí pro datum posledního kontaktu, hodnotu obchodu, stav platby a další.
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu pro detaily a zobrazením SOP prodeje pro kroky procesu.
- Předpovídejte tržby pomocí vypočítaných polí, která sčítají hodnoty obchodů podle fáze nebo v rámci celého vašeho prodejního procesu.
📌 Ideální pro: Prodejní týmy spravující složité obchodní cykly, account manažery sledující obnovení a upsellery nebo jakékoli podnikání.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX nejen odpovídá na vaše otázky, ale také aktivně spravuje kontext napříč úkoly, dokumenty a konverzacemi. Je navržen tak, aby ukončil rozšiřování AI tím, že vám poskytuje jedno místo pro tvorbu, vyhledávání a jednání.
Využijte funkce jako Talk-to-Text v ClickUp, abyste mohli rychle převést hlasové poznámky na propracované úkoly nebo dokumenty, a univerzální vyhledávání, abyste mohli okamžitě načíst soubory, zpětnou vazbu a úkoly z ClickUp nebo připojených aplikací.
10. Šablona ClickUp DMAIC
Šablona ClickUp DMAIC vám poskytuje hotovou tabuli, která provede váš tým všemi fázemi této osvědčené metodiky. Rámec DMAIC (definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat, kontrolovat) vám pomůže definovat problémy, sledovat dlouhodobé výsledky a udržovat celý pracovní postup organizovaný a přehledný na jednom místě.
Každá fáze je barevně označena a předem strukturována, takže přesně víte, kde zaznamenat cíle, KPI, příčiny, řešení a kontrolní opatření.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Začněte okamžitě s předvyplněnými pokyny, které vysvětlují, co přidat v každé fázi.
- Zaznamenávejte metriky, KPI a kroky pomocí vlastních polí pro strukturované sledování.
- Přejděte od brainstormingu k realizaci pomocí propojených seznamů a tabulek, které promění poznámky v konkrétní úkoly.
- Zajistěte udržitelnost změn pomocí automatizací, značek a reportovacích dashboardů ClickUp, které vám pomohou sledovat dlouhodobé výsledky.
📌 Ideální pro: Provozní týmy, specialisty na zlepšování procesů, odborníky na Lean Six Sigma nebo jakýkoli tým, který hledá opakovatelný systém pro identifikaci problémů a zlepšení efektivity.
11. Šablona mapy procesů ClickUp Swimlane
Procesy se často zhroutí, když není jasné, kdo za ně nese odpovědnost.
Šablona ClickUp Swimlane Process Map poskytuje barevně odlišený způsob vizualizace pracovních postupů, díky čemuž jsou role, odpovědnosti a předávání úkolů naprosto jasné. Můžete oddělit příspěvky jednotlivých týmů, což usnadňuje sledování toku práce mezi marketingem, prodejem, výrobou nebo podporou.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Naplánujte role a odpovědnosti pomocí barevně odlišených plaveckých drah pro každý tým nebo zúčastněnou stranu.
- Sledujte předávání mezi týmy, abyste přesně viděli, kde dochází ke zpomalení procesů nebo kde zákazníci narážejí na překážky.
- Zachyťte složitost bez zbytečného nepořádku vizualizací podmíněných cest (např. kontrolní body Ano/Ne).
- Nahraďte statické diagramy interaktivní tabulí, která podporuje živé úpravy, poznámkové lístky a anotace.
📌 Ideální pro: Multifunkční týmy (marketing, prodej, podpora, produkt), které potřebují zmapovat komplexní zákaznické zkušenosti a identifikovat zlepšení procesů, aniž by ztratily přehled o vlastnictví.
🔍 Věděli jste? Dataset FlowLearn, představený v roce 2024, obsahuje tisíce anotovaných vývojových diagramů z vědecké literatury, což podtrhuje jejich význam v komunikaci v oblasti výzkumu.
Poskytujte vynikající zákaznický servis s ClickUp
Vizualizace cesty je jedna věc, propojení s každým projektem, každým úkolem a každým členem týmu je věc druhá. Šablony Figma sice usnadňují sdílení mapování cesty, ale nedokážou propojit tyto poznatky s vaší každodenní prací.
Zde přichází na řadu ClickUp. Díky tabulkám pro brainstorming v reálném čase, myšlenkovým mapám, které promění nápady ve strukturované pracovní postupy, a ClickUp Brain pro shrnutí založené na umělé inteligenci, vaše mapy uživatelské cesty aktivně vedou k realizaci.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a oživte cesty svých zákazníků. ✅