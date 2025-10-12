15 nejlepších šablon webových projektů Asana pro hladké spuštění

Každý den vzniká téměř 252 000 webových stránek. To je asi 10 500 za hodinu. A více než čtvrtina všech podniků je nyní aktivní online. Přesto, pokud jde o přilákání návštěvníků, průměrná míra prokliku napříč odvětvími je pouze 4,23 %.
Pokud chcete, aby se webové stránky vaší společnosti zobrazovaly při správných vyhledáváních, nestačí je pouze spustit. Musíte je organizovat a podporovat kvalitním a promyšleným obsahem.
Webová stránka není jen jeden projekt – je to stovka malých projektů, které jsou všechny propojené. Snažit se je všechny sledovat sám může být velmi náročné. Existuje však jeden systém, který vám to může usnadnit: šablony webových projektů.
V tomto článku si povíme o různých šablonách webových projektů Asana a dalších užitečných šablonách od ClickUp, které vás provedou celým procesem krok za krokem.
Co dělá šablonu projektu webových stránek Asana dobrou?
Vytvoření webových stránek zahrnuje mnoho pohyblivých částí a je užitečné mít vše na jednom místě. Dobrá šablona projektu webových stránek Asana usnadňuje přehled o tom, co je třeba udělat, kdo to dělá a kdy je každá část splatná.
Dobrá šablona pro plánování webových projektů nabízí následující výhody:
- Definujte jasné cíle projektu a nastíňte, čeho by měl hotový web dosáhnout a jak bude měřen jeho úspěch.
- Rozdělte práci na menší úkoly a fáze, přidejte podúkoly pro složité položky a logicky je seskupte pro lepší organizaci.
- Nastavte časový plán projektu s daty zahájení a ukončení, klíčovými milníky a závislostmi úkolů, aby vše proběhlo podle plánu.
- Vytvořte jednoduchý komunikační plán, který podrobně popisuje, jakým způsobem budou sdíleny aktualizace, kdo bude komunikovat se zainteresovanými stranami a jak bude zpracovávána zpětná vazba.
- Sledujte rozpočet, přidělujte zdroje a monitorujte rizika pomocí vlastních polí pro zaznamenávání podrobností, jako jsou fáze, klient, stav a priorita, a zajistěte tak transparentní a efektivní přidělování zdrojů od začátku do konce.
Přehled šablon webových projektů
Zde je souhrnná tabulka všech šablon webových projektů Asana a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona procesní mapy (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují podrobný přehled o projektu
|Mapuje průběh projektu, závislosti a odhaluje úzká místa
|Tabule/seznam Asana
|Šablona strategického plánování (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které chtějí jasnou strategii a její realizaci
|Stanovení cílů, priority, vlastní pole, závislosti
|Tabule/seznam Asana
|Kreativní požadavky Temp l ate (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spravující kreativní zdroje
|Centralizované požadavky, specifikace souborů a sledování zpětné vazby
|Tabule/seznam Asana
|Šablona časové osy projektu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují jasné časové plány projektů
|Milníky, závislosti, sledování pokroku
|Časová osa Asana
|Šablona denního kontrolního seznamu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spravující opakující se denní úkoly
|Opakující se úkoly, přiřazení, termíny
|Seznam Asana
|Šablona pro obsahovou strategii (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy plánující obsah webových stránek
|Kalendář obsahu, vlastnictví, termíny
|Tabule/seznam Asana
|Šablona IT požadavků (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy sledující technické problémy
|Centralizované IT požadavky, stanovení priorit, průběh
|Seznam Asana
|Šablona plánu testování použitelnosti (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy provádějící testy použitelnosti
|Testování cílů, sledování účastníků, akční položky
|Seznam Asana
|Šablona pro vývoj produktu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spouštějící nové webové stránky
|Sledování fází, návrhové soubory, milníky
|Tabule/seznam Asana
|Šablona nouzového plánu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy připravující se na rizika projektu
|Mapování rizik, záložní kontakty, pracovní postupy
|Seznam Asana
|Šablona produktového backlogu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spravující seznam funkcí/chyb
|Seznam priorit, vlastní pole, recenze
|Tabule/seznam Asana
|Šablona výrobního plánu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spravující časové plány výroby
|Mapování kroků, sledování materiálů, aktualizace
|Seznam Asana
|Šablona agilního projektového plánu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy využívající agilní metody
|Sprinty, závislosti, milníky
|Tabule/seznam Asana
|Šablona pro plánování kapacity (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Vedoucí projektů řídící pracovní zátěž
|Mapování úkolů a hodin, dostupnost, aktualizace v reálném čase
|Seznam Asana
|Šablona pro odhad projektu (Asana)
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy odhadující rozpočty/časové plány
|Mapování zdrojů, sledování nákladů/hodin, časové osy
|Seznam Asana
|Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Marketing, webový design, projektoví manažeři
|Časová osa, rozdělení úkolů, kontrolní seznam
|Seznam ClickUp, časová osa
|ClickU p Šablona plánu projektu pro návrh webových stránek
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy UX/design/marketing
|Navrhujte fáze, milníky a delegování úkolů.
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona ClickUp pro webový design
|Stáhnout tuto šablonu
|Designové týmy, agentury, majitelé
|Proces návrhu, centrum zdrojů, přizpůsobitelné zobrazení
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Vývojářské týmy, agentury, podniky
|Sledování úkolů/termínů, správa zdrojů
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona ClickUp Project Tracker
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy s více projekty
|Časové osy, milníky, aktualizace v reálném čase
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona pro agilní řízení projektů ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Agilní týmy bez softwaru
|Backlog, stanovení priorit, tabule/sprinty
|ClickUp Tabule, Seznam
|Příklad šablony projektového plánu ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují plán projektu
|Časové osy, závislosti, sledování pokroku
|Seznam ClickUp, časová osa
|ClickUp Šablona pro plánování projektu
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů
|Fáze úkolů, stanovení priorit a sladění rolí
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona plánu realizace projektu ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy realizující projektové plány
|Plnění úkolů, odhalování rizik, aktualizace pro zúčastněné strany
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona plánu implementace projektu ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy spouštějící/vylepšující projekty
|Plánování krok za krokem, vizualizace, sledování
|Seznam ClickUp, časová osa
|Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, které potřebují vizuální časové osy
|Sdílený pohled, úkoly/časová osa/priority
|ClickUp Whiteboard
|Šablona výstupů projektu ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, provozní manažeři
|Mapování výstupů, sledování vlastníků/termínů
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona plánovače projektů ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Týmy, projektoví manažeři
|Plánování, úkoly, organizace termínů
|ClickUp Seznam, Tabule
|Šablona plánu řízení projektů na vysoké úrovni ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Vedoucí projektů, manažeři
|Milníky, termíny, rozdělení fází
|Seznam ClickUp, časová osa
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Stáhnout tuto šablonu
|Manažeři projektů, programů a portfolií
|Sledování úkolů, termínů a aktualizací, přehlednost
|ClickUp Seznam, Tabule
15 šablon webových projektů Asana
Když Airbnb představilo svou novou webovou stránku, nešlo jen o vizuální změnu. Díky aktualizacím mohli hosté snáze najít ubytování, které jim vyhovovalo, a integrované funkce, jako je Airbnb Rooms, poskytly cestovatelům nové možnosti propojení.
Takovéto velké změny se nedějí přes noc. Vyžadují pečlivé plánování, jasné časové harmonogramy a úzkou spolupráci mezi týmy. Právě v tomto ohledu může správná šablona projektu webových stránek Asana pomoci zefektivnit proces a přinést zásadní změnu.
Abychom vám pomohli dosáhnout stejné úrovně organizace, přinášíme vám 15 přizpůsobených šablon od Asany, které vás provedou každou fází, od plánování až po spuštění.
1. Šablona procesní mapy od Asany
Pokud při práci na spuštění nebo redesignu webových stránek jasně nestanovíte postup, snadno můžete některé kroky vynechat. Tato šablona procesu Asana vám poskytne úplný přehled o všech fázích, od prvních plánovacích rozhovorů až po finální kontrolní seznam před spuštěním.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Umožní vám naplánovat přesný průběh projektu, zjistit, jak jednotlivé úkoly navazují na sebe, a odhalit potenciální překážky ještě předtím, než nastanou.
- Pomáhá vám udržovat všechny fáze ve správném pořadí s vazbami, aby tým mohl pracovat synchronizovaně a dodržovat harmonogram.
- Hodí se pro projekty webových stránek, které začínají výzkumem a plánováním obsahu, pokračují návrhem a vývojem a končí testováním a schvalováním před spuštěním.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí mít jasný přehled o svém webovém projektu od začátku do konce.
2. Šablona strategického plánování od Asany
Úspěšný webový projekt začíná jasnou strategií. Tato šablona strategického plánování od Asany vám pomůže propojit vaši celkovou vizi s kroky, které ji promění ve skutečnost. S touto šablonou můžete naplánovat spuštění nebo redesign svého webu od plánování až po dodání.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Umožňuje vám stanovit cíle projektu, definovat priority a zjistit, jak každý úkol přispívá k celkovému obrazu spuštění nebo redesignu vaší webové stránky.
- Pomáhá vám organizovat výzkum, analýzu konkurence, milníky návrhu a aktivity související se spuštěním v jednom sdíleném plánu, aby nic nebylo opomenuto.
- Usnadňuje sledování pokroku pomocí vlastních polí, termínů a závislostí a zároveň umožňuje podle potřeby upravovat plán, abyste zůstali na správné cestě.
✨ Ideální pro: Marketingové týmy, které chtějí, aby jejich webový projekt sledoval jasnou strategii od koncepce až po dokončení.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro správu úkolů, které zlepší vaše pracovní postupy
💜 Bonus: Správa designu webových stránek znamená žonglování s nespočtem souborů, zpětnou vazbou a úkoly napříč několika platformami. Chcete to zjednodušit?
- Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a všechny připojené aplikace – plus web – a najděte jakýkoli soubor, dokument nebo přílohu, kterou potřebujete.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat poznámky k projektu nebo ovládat svou práci hlasem – bez použití rukou a odkudkoli.
- Nahraďte desítky nesouvislých nástrojů AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, jediným kontextovým řešením připraveným pro podnikové použití.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zapomeňte na nespočet nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
3. Šablona kreativních požadavků od Asany
Za každou minutu strávenou organizací získáte hodinu času navíc.
To platí zejména v případě, že váš webový projekt závisí na kreativních výstupech od různých lidí. Pokud nemáte centrální metodu pro správu těchto požadavků, může to vést k nejasnostem nebo zpožděním. Tato šablona kreativních požadavků od Asany zajistí, že vše bude organizované a bude se posouvat vpřed.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Centralizujte všechny příchozí kreativní požadavky, jako jsou bannery na domovskou stránku, ilustrace do blogu nebo prvky uživatelského rozhraní, aby je váš tým mohl vidět a prioritizovat na jednom místě.
- Zajistěte, aby každá žádost obsahovala správné podrobnosti, jako jsou formáty souborů, specifikace velikosti nebo pokyny pro styl, aby bylo možné začít pracovat bez nutnosti opakovaných upřesňování.
- Sledujte pokrok, termíny a schvalování spolu s kreativními materiály, což vám pomůže zkrátit zpětnou vazbu a vyhnout se překvapením na poslední chvíli.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které pravidelně žádají o kreativní materiály a spravují je během fází návrhu, tvorby obsahu a marketingu.
4. Šablona časové osy projektu od Asany
Projekty webových stránek často zahrnují řadu komponent, což ztěžuje soustředění se na další kroky. Mnoho manažerů tvrdí, že neustálé změny způsobené prací na dálku, přesuny týmů nebo prodlouženými dovolenými ještě více ztěžují udržení stability.
Ve skutečnosti 85 % přiznává, že se často cítí přemoženi rychlostí, jakou projekty postupují, a blížícími se termíny. Tato šablona časového plánu projektu vám může pomoci trochu uklidnit proces. 🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozvrhněte jednotlivé fáze projektu webových stránek v pořadí od plánování obsahu a designu po vývoj, testování a spuštění, aby všichni věděli, co je dalším krokem.
- Označuje důležité milníky a ukazuje, jak jsou úkoly propojené, což usnadňuje odhalení zpoždění dříve, než se stanou skutečným problémem.
- Uchovávejte termíny, vlastníky úkolů a pokrok na jednom místě, aby celý tým mohl kontrolovat a sledovat, jak projekt postupuje.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí jasný, sdílený časový plán, který udržuje každou fázi v chodu.
📮 ClickUp Insight: Neustálé přepínání mezi nástroji, e-maily a schůzkami tiše snižuje produktivitu vašeho týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % narušení pracovního prostředí pochází právě z těchto změn. Představte si, že byste tyto přerušení zcela odstranili.
S ClickUpem máte všechny pracovní postupy a konverzace na jednom místě. Spouštějte a spravujte úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco umělá inteligence zajišťuje, že vše zůstává propojené, vyhledatelné a snadno spravovatelné.
5. Šablona denního kontrolního seznamu od Asany
V rušném projektu webových stránek se malé věci rychle hromadí, ale je důležité efektivně spolupracovat, aby vše šlo podle plánu. Jednoho dne kontrolujete rozvržení domovské stránky, dalšího dne sháníte chybějící obrázky produktů nebo opravujete drobné chyby v textu před spuštěním webu. Právě tyto malé každodenní úkoly tiše rozhodují o tom, zda větší plán zůstane na dobré cestě.
Tato šablona denního kontrolního seznamu Asana vám pomůže shromáždit všechny úkoly na jednom místě, abyste je mohli postupně zpracovávat, aniž byste zapomněli, co je na řadě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte opakující se úkoly, jako jsou kontroly obsahu, zpětná vazba k designu a kontroly SEO, aby byly snadno přehledné a mohly být dokončeny včas.
- Usnadňuje přidělování denních úkolů členům týmu, stanovení termínů a sledování pokroku při plnění úkolů.
- Pomáhá vám nezapomenout na malé, ale důležité kroky, a zajišťuje, že nic nezdrží další fázi vašeho webového projektu.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí stabilní denní rytmus, který udržuje projekt v pohybu.
6. Šablona pro strategii obsahu od Asany
Webové stránky mohou vypadat krásně, ale bez správného obsahu mohou stále selhat. Slova, obrázky a struktura musí spolupracovat, aby navedly návštěvníky a jasně vyprávěly váš příběh. To se nestane náhodou.
Tato šablona obsahové strategie Asana vám pomůže uvést tvůrčí proces do pořádku, aby každý kus obsahu měl svůj účel a místo.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupte všechny potřeby týkající se obsahu webových stránek do jednoho seznamu, od textů na domovské stránce a popisů produktů až po příspěvky na blogu a aktualizace obrázků.
- Ujasněte, kdo je zodpovědný za jednotlivé části obsahu, a zajistěte, aby všichni postupovali stejným tempem.
- Naplánujte, kdy bude každá stránka nebo aktivum připraveno, aby vše proběhlo hladce v den spuštění.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí, aby jejich obsah byl promyšlený, aktuální a v souladu s celkovou vizí.
🧠 Věděli jste, že: V roce 2012 sponzorovala společnost Red Bull rekordní volný pád Felixe Baumgartnera z okraje vesmíru a tuto událost živě vysílala milionům diváků po celém světě. Tento dechberoucí kousek dokonale ztělesnil slib značky Red Bull „dává vám křídla“.
Nemluvě o tom, že se to stalo celosvětovou zprávou a i po více než deseti letech je to stále považováno za jednu z nejodvážnějších a nejúspěšnějších strategií obsahu značky, jaká kdy byla realizována.
7. Šablona IT požadavků od Asany
V diskuzi na Redditu o technických problémech, které nejsou nikdy řešeny kvůli nedostatku času, rozpočtu nebo odpovědnosti, jedna odpověď zněla jednoduše: „Všechno výše uvedené.“ Nemělo to být vtipné, ale je v tom jistý humor, jak dokonale to shrnuje realitu mnoha týmů.
Šablona IT požadavků Asana poskytuje platformu pro dokumentování a řešení takových problémů, než se zhorší.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Seskupte všechny IT požadavky do jednoho přehledného seznamu, od nefunkčních odkazů a pomalých stránek až po chybějící integrace.
- Pomáhá týmu rozhodnout, které problémy řešit jako první, a zároveň sledovat vše ostatní, co ještě vyžaduje pozornost.
- Zobrazuje průběh každé opravy, takže všichni vědí, kdy byla vyřešena, a práce může pokračovat
✨ Ideální pro: IT a technické týmy, které chtějí zajistit, aby byly všechny technické problémy na webových stránkách zaznamenány, sledovány a vyřešeny.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat zprávu o projektu
8. Šablona plánu testování použitelnosti od Asany
Webové stránky mohou vypadat elegantně a profesionálně, ale teprve až je vyzkouší skuteční uživatelé, zjistíte, zda fungují dobře. Testování použitelnosti vám poskytne tyto informace a ukáže, co je intuitivní a co je matoucí, ještě před spuštěním.
Tato šablona plánu testování použitelnosti Asana vám pomůže naplánovat tyto relace tak, aby proběhly hladce a poskytly vám zpětnou vazbu, kterou můžete skutečně využít.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Provází vás nastavením jasných cílů, výběrem správných účastníků a přípravou úkolů, které odrážejí skutečné používání webových stránek.
- Uchovávejte všechny podrobnosti o účastnících, testovací skripty a poznámky na jednom místě, aby se mezi jednotlivými sezeními nic neztratilo.
- Pomáhá vám proměnit zpětnou vazbu v jasné úkoly, aby byla provedena vylepšení ještě před spuštěním webu.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí mít jistotu, že jejich stránky jsou snadno navigovatelné a příjemné na používání.
9. Šablona pro vývoj produktu od Asany
Vytvoření nové webové stránky se příliš neliší od vytvoření produktu. Je tu jiskra nápadu, návrh, testování a nakonec spuštění. Bez jasného procesu je snadné vynechat některé kroky nebo ztratit přehled o tom, co bude dál.
Tato šablona pro vývoj produktů od Asany pomáhá udržet plynulý průběh od prvního brainstormingu až po spuštění webu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Popisuje jednotlivé fáze projektu, od počátečních konceptů a wireframů až po vývoj, testování a spuštění.
- Seskupte všechny soubory s návrhy, zpětnou vazbou a aktualizacemi na jednom místě, aby každý člen týmu věděl, kde je hledat.
- Sledujte pokrok a milníky, aby celý tým viděl, jak blízko je projekt k dokončení.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí strukturovaný, opakovatelný proces pro převedení webu od nápadu k spuštění.
10. Šablona nouzového plánu od Asany
Nepřipravit se je největším zločinem; být předem připraven na jakoukoli nepředvídanou situaci je největší ctností.
Projekty webových stránek málokdy probíhají přesně podle plánu. Vývojář může být nedostupný, plugin může přestat fungovat nebo se může náhle posunout termín. Tato šablona nouzového plánu vám pomůže připravit se na takové situace, než k nim dojde. Zajistí vám jasný záložní plán, aby tým mohl rychle reagovat bez ztráty dynamiky, což je obzvláště důležité při zaškolování nových zaměstnanců.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Popisuje potenciální rizika a kroky, které je třeba podniknout, pokud k nim dojde, od technických poruch až po změny obsahu na poslední chvíli.
- Uchovávejte všechny kontaktní údaje, záložní soubory a alternativní pracovní postupy na jednom místě, abyste je v případě potřeby snadno našli.
- Zajistěte, aby celý tým znal svou roli v záložním plánu, aby všichni mohli jednat rychle a sebevědomě.
✨ Ideální pro: Technické, administrativní a marketingové týmy, které chtějí být připravené a zajistit hladký průběh projektů, i když věci nejdou podle očekávání.
11. Šablona produktového backlogu od Asany
Týmy pracující na webových stránkách shromažďují nápady, opravy a požadavky z různých zdrojů. Bez jednotného úložiště se priority stávají nejasnými a kvalitní práce se ztrácí. Šablona Product Backlog poskytuje spolehlivé úložiště pro velké množství položek a ticketů. Tým tak může jasně plánovat nové projekty nebo průběžné vylepšování.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Všechny nápady, opravy a požadavky zařaďte do jednoho seznamu podle priority s uvedením odpovědných osob, dat zahájení, termínů a vlastních polí, aby členové týmu přesně věděli, co mají dělat jako další.
- Seskupte nadcházející práci pro příští vydání a odkazy na návrhy nebo dokumenty, aby tvůrci měli přístup k detailům a mohli úkoly posouvat vpřed, aniž by museli hledat soubory.
- Zjednodušuje pravidelné kontroly, přesouvá položky z fáze nápadů do fáze připravenosti k realizaci a sleduje pokrok až do dokončení každého úkolu.
✨ Ideální pro: Týmy pracující na webových stránkách, které chtějí sdílený, snadno spravovatelný seznam úkolů pro funkce, chyby, aktualizace SEO a změny obsahu.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně sledovat průběh vašeho projektu
12. Šablona výrobního plánu od Asany
Studie společnosti McKinsey zjistila, že společnosti s jasným a strukturovaným plánem mají o 13 % vyšší pravděpodobnost dosažení svých finančních cílů. Ve světě výroby je tímto plánem váš harmonogram. Je to tichá páteř, která udržuje plynulý chod práce.
Šablona výrobního plánu Asana vám nabízí jednoduchý způsob, jak všechny tyto proměnné prvky sjednotit do jednoho přehledného plánu. Můžete vidět, v jaké fázi se každá objednávka nachází, kdy je její termín a co je potřeba k jejímu splnění. Pokud dojde ke změně, můžete se rychle přizpůsobit a informovat všechny zúčastněné.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si celou cestu od první objednávky až po konečné dodání s jasnými kroky a termíny.
- Sledujte pokrok, abyste mohli včas odhalit zpomalení a zasáhnout, než se situace zhorší.
- Poznamenejte si potřebné materiály a množství, abyste nebyli nikdy zaskočeni.
- Rychle aktualizujte plány, když dojde ke změnám, aby všichni měli stejné informace.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí jasný a flexibilní plán, díky kterému bude výroba plynulejší a spolehlivější.
13. Šablona agilního projektového plánu od Asany
Někdy projekt začíná s nadšením a jasným plánem, ale postupem času se detaily začínají vytrácet. Agile byl vytvořen, aby pomohl právě v těchto momentech tím, že rozdělí práci na menší, lépe zvládnutelné kroky, takže pokrok je plynulý a smysluplný.
Tato šablona agilního projektového plánu od Asany využívá tento přístup a dává mu strukturu. Stává se místem, kde můžete naplánovat každou fázi, sledovat malé úspěchy a zajistit, aby všichni věděli, co bude dál.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si sprinty a úkoly ve vizuálním formátu, který je srozumitelný pro všechny.
- Sledujte pokrok, abyste viděli, co je v pořádku a co vyžaduje pozornost.
- Zaznamená závislosti, takže žádný úkol nemůže pokročit bez správného základu
- Oslavujte milníky na cestě k cíli, abyste udrželi vysokou morálku
✨ Ideální pro: Agilní týmy, projektové manažery a vlastníky produktů, kteří potřebují strukturovaný, ale flexibilní způsob plánování sprintů, sledování pokroku a udržování souladu týmů v každé fázi projektu.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro stanovení cílů, které vám pomohou plánovat, sledovat a dosahovat vašich cílů
14. Šablona pro plánování kapacity od Asany
Někdy se projekty zpomalují ne proto, že je práce náročná, ale proto, že tým je příliš vytížený. Když mají lidé více úkolů, než kolik hodin má den, termíny se posouvají, narůstá stres a trpí tím kvalita práce. Výzvou je vědět to předem, abyste mohli včas provést změny.
Šablona pro plánování kapacity od Asany vám to usnadní. Poskytuje vám jasný přehled o pracovní zátěži vašeho týmu, pomáhá vám zjistit, kde je časový tlak, a vede vás při úpravách plánů, aby nikdo nebyl přetížen.
Místo hádání můžete s jistotou rozhodovat o tom, kdo co a kdy udělá, a udržet projekty na správné cestě, aniž byste vyčerpali svůj tým.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si každý úkol spolu s časem, který bude vyžadovat, a osobou, která jej bude provádět.
- Sleduje dostupnost, abyste viděli, kdy se někdo blíží svému limitu
- Na první pohled zjistíte, zda máte nadbytečnou nebo nedostatečnou kapacitu, abyste mohli rychle provést úpravy.
- Aktualizuje plány v reálném čase, takže změny jsou okamžitě sdíleny s týmem
✨ Ideální pro: Vedoucí projektů, kteří chtějí realisticky plánovat pracovní zátěž a udržovat týmy v rovnoměrném a zdravém tempu.
15. Šablona pro odhad projektu od Asany
Studie zjistily, že 81 % IT projektů ve veřejném sektoru má zpoždění, zatímco v soukromém sektoru je to 52 %. Je to jemné připomenutí toho, jak rychle se věci mohou vymknout z rukou, když začneme bez jasného plánu.
Jednou z prvních otázek v každém novém projektu je: „Kolik to bude stát?“ Poté následují otázky: „Jak dlouho to bude trvat?“ a „Co budeme potřebovat?“ Bez odpovědí na tyto otázky můžete mít pocit, že slibujete něco, co nevíte.
Šablona Project Estimation Template od Asany strukturalizuje tyto počáteční rozhovory. Pomáhá vám naplánovat časové rámce, rozpočty a zdroje, aby všichni věděli, co mohou očekávat, ještě před zahájením práce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zviditelněte přidělování zdrojů tím, že zmapujete vše, co váš projekt bude potřebovat, od lidí po nástroje pro správu projektů.
- Sledujte odhadované náklady a hodiny, aby rozpočty zůstaly realistické
- Poznámky k časovým harmonogramům jednotlivých úkolů, které ukazují, kdy by měla práce začít a skončit
- Aktualizace v reálném čase, takže změny jsou okamžitě sdíleny se všemi
- Uchovávejte všechny podrobnosti projektu na jednom místě, aby vám nic neuniklo.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí před zahájením jakéhokoli projektu stanovit realistické rozpočty, časové plány a očekávání.
Omezení Asany
Některé z pokročilejších funkcí, na které se spoléhám, jako je mapování větvení logiky na více vlastních polí, mají stále omezení, která vyžadují řešení. Vytváření reportů také vyžaduje další úsilí, pokud potřebuji podrobné, nuancované metriky bez exportu do tabulky. Asana je po vytvoření neuvěřitelně výkonná, ale její plné využití vyžaduje hodně předběžného plánování a disciplíny v procesech.
Tato recenze z G2 dobře vystihuje frustraci uživatelů Asany.
Ačkoli může být Asana skvělým pomocníkem při plánování, přináší také několik výzev, které stojí za zmínku:
- Nabízí omezenou flexibilitu při propojování některých pokročilých funkcí, což může vést k kreativním, ale časově náročným řešením.
- Vyžaduje další kroky pro generování podrobných, přizpůsobených zpráv bez exportu dat jinam
- Vyžaduje značné počáteční nastavení pro přizpůsobení pracovních postupů, což může oddálit okamžik, kdy začne přinášet skutečnou hodnotu.
- Offline uživatelům nabízí jen málo možností, což je méně praktické pro týmy bez stálého připojení k internetu.
- Některé z jeho užitečnějších funkcí, jako je pokročilá správa pracovního zatížení, jsou dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
Alternativní šablony Asana
Abychom se vyhnuli některým z těchto omezení, je užitečné prozkoumat nástroje pro plánování projektů, které nabízejí o něco větší flexibilitu hned po instalaci.
Podívejme se blíže na šablony webových projektů ClickUp a zjistěme, jak vám mohou pomoci plánovat chytřeji, snadněji sledovat pokrok a udržovat váš tým v synchronizaci od začátku do konce.
1. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
Konzultant pro digitální marketing Leland Dieno jednou řekl:
Vaše webová stránka je centrem vašeho digitálního ekosystému; stejně jako u kamenného obchodu je důležitý zážitek zákazníka po vstupu, stejně jako dojem, který o vás má předtím, než vejde dovnitř.
To zdůrazňuje význam tvorby v digitálním marketingu. Právě proto byste plánování spuštění nebo redesignu webových stránek neměli nechávat náhodě.
Šablona plánu webového projektu ClickUp vám pomůže utvářet první dojem i trvalý zážitek tím, že provede váš tým každou fází procesu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si každou fázi spuštění webových stránek s jasným časovým harmonogramem.
- Rozdělte velké cíle na menší, zvládnutelné úkoly pro svůj tým.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaného kontrolního seznamu pro kontrolu a schválení.
✨ Ideální pro: marketingové týmy, webové designéry a projektové manažery, kteří chtějí strukturovaný plán pro hladké spuštění webových stránek.
🎥 Podívejte se: Jak vytvořit projektový plán v ClickUp
2. Šablona plánu projektu webového designu ClickUp
Výzkumy ukazují, že 43 % organizací nemá jasné procesy pro rozhodování o UX a designu na základě zpětné vazby od uživatelů. Bez struktury mohou i ty nejtalentovanější týmy selhat při vytváření webu, který by skutečně oslovil návštěvníky.
Šablona plánu projektu ClickUp Website Design Project Plan Template vám pomůže proměnit kreativní vizi ve strukturovaný, realizovatelný plán, aby se váš tým mohl soustředit na navrhování zážitku přizpůsobeného vašemu publiku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si všechny fáze procesu návrhu od prvního návrhu až po finální předání.
- Rozdělte každý úkol na menší, proveditelné kroky, které lze snadněji delegovat.
- Sledujte pokrok a stanovte priority milníků návrhu, abyste dodrželi harmonogram.
✨ Ideální pro: UX designéry, kreativní týmy a marketingové manažery, kteří chtějí jasný, na uživatele zaměřený plán designu webových stránek.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit funkční plán obsahu webových stránek?
3. Šablona ClickUp pro webový design
Krásné webové stránky mají určitou přitažlivost. Neslouží pouze k plnění určité funkce, ale přitahují lidi, vybízejí je, aby se zdrželi o něco déle, proklikali se hlouběji a vraceli se častěji. Tato rovnováha mezi použitelností a vizuální přitažlivostí nevzniká náhodou.
Šablona ClickUp Web Design Template vám poskytuje jasný rámec pro plánování každého detailu, aby váš tým mohl vytvořit web, který funguje stejně skvěle, jak vypadá.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si všechny fáze procesu návrhu, od wireframů až po spuštění.
- Organizujte úkoly, návrhové podklady a zpětnou vazbu na jednom centrálním místě.
- Sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných zobrazení, která udržují priority přehledné
✨ Ideální pro: Designérské týmy, agentury a majitele firem, kteří chtějí zefektivnit proces webového designu a zároveň zachovat kreativitu.
4. Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
Aww w ards každý rok představuje některé z nejkrásnějších a nejpropracovanějších webových stránek. Tvůrci zůstávají věrní danému tématu a zároveň experimentují s novými uměleckými prvky. Práce však nekončí u designu. Jakmile jsou vizuální prvky schváleny, následuje kódování, testování a nasazení, z nichž každý přináší své vlastní výzvy.
Aby jedna fáze neohrozila druhou, je nezbytný jasný a organizovaný plán. Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp usnadňuje udržet každou fázi na správné cestě od konceptu až po spuštění.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte úkoly, termíny a zúčastněné strany
- Vizualizujte pokrok a udržujte soulad v týmu
- Organizujte zdroje pro lepší efektivitu vývoje
✨ Ideální pro: Týmy zabývající se vývojem webových stránek, agentury a firmy, které spravují kompletní tvorbu webových stránek.
🧠 Věděli jste, že některé z nejoblíbenějších webových stránek tohoto roku jsou stejně tak uměleckými díly jako funkčními nástroji? Web Gufram.it, oceněný společností Awwwards, přitahuje návštěvníky odvážnými vizuálními prvky, intuitivní navigací a hravými interakcemi, které odrážejí osobnost značky. Podobně si web DavidLangarica.dev vysloužil chválu za plynulé animace a promyšlený design.
5. Šablona ClickUp Project Tracker
Je určitým ulehčením podívat se na seznam projektů a přesně vědět, co je v pořádku a co vyžaduje pozornost. Žádné zběsilé prohledávání starých e-mailů. Žádné hádání, který termín se blíží. Jen jasný a organizovaný přehled všech pohyblivých částí.
Přesně to vám nabízí šablona ClickUp Project Tracker: možnost vidět celé své pracovní zatížení na jednom místě a udržet věci v pohybu bez stresu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte časové osy, abyste mohli vizualizovat průběh každého projektu.
- Sledujte úkoly a milníky díky aktualizacím v reálném čase
- Organizujte projekty podle priority, přidělené osoby nebo kategorie
- Identifikujte potenciální překážky, než se stanou problémy
- Uchovávejte všechny informace o projektu na jednom sdíleném místě pro hladkou spolupráci
✨ Ideální pro: Týmy spravující více projektů, které chtějí jasnost, odpovědnost a lepší koordinaci.
6. Šablona pro agilní řízení projektů ClickUp
Agilní přístup již není určen pouze pro softwarové týmy. Výzkumy ukazují, že 47 % organizací využívajících agilní přístup považuje včasné dodání za klíčový měřítko úspěchu, zatímco o něco méně organizací hodnotí, zda projekt splnil své původní obchodní cíle.
Šablona ClickUp Agile Project Management Template vám pomůže vnést stejnou přehlednost do vaší práce, aby byly priority jasné, úkoly proveditelné a pokrok viditelný pro všechny.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zjednodušte příchozí požadavky do přehledného seznamu úkolů
- Upřednostňujte úkoly podle naléhavosti a hodnoty
- Organizujte práci v tabulkách nebo sprintech pro lepší soustředění
- Provádějte retrospektivy, abyste identifikovali úspěchy a možnosti zlepšení.
- Udržujte tým v souladu díky transparentnímu sledování pokroku
✨ Ideální pro: Týmy, které se nezabývají softwarem a chtějí zavést agilní postupy bez zbytečné složitosti.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro správu všech typů projektů
7. Šablona projektu ClickUp – příklad
Vytvoření efektivního plánu projektu vyžaduje čas a pečlivé promyšlení, ale bez něj mohou projekty rychle ztratit směr. Od koordinace úkolů po stanovení realistických termínů – strukturovaný plán zajistí, že všichni budou pracovat na stejném cíli.
Šablona projektu ClickUp Example Project Plan Template vám poskytuje přizpůsobitelný rámec, díky kterému můžete využívat různé nástroje k organizaci práce, sledování pokroku a udržení vašeho týmu na správné cestě od začátku do konce.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvořte podrobné časové osy, které popisují každý milník
- Organizujte úkoly tak, aby byly odpovědnosti jasné všem
- Sledujte pokrok ve vztahu k cílům, abyste dodrželi harmonogram
- Identifikujte závislosti mezi úkoly, abyste se vyhnuli překážkám.
- Sdílejte plány se zainteresovanými stranami, aby byly vždy informovány
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí jasný, připravený plán pro úspěšné dokončení projektu
👀 Zajímavost: První obrázek, který byl kdy nahrán na web, nebyl žádný významný vědecký diagram ani fotografie důležitého historického okamžiku. Místo toho se Tim Berners-Lee v roce 1992 rozhodl nahrát kuriózní propagační fotografii „Les Horribles Cernettes“, parodické popové kapely složené ze zaměstnanců CERN, kteří zpívali vtipné písničky o fyzice a životě v laboratoři.
8. ClickUp Plánování šablony projektu
Než začnete s jakýmkoli novým projektem, stojí za to si položit jednu jednoduchou otázku: Máme správnou podporu, aby se to podařilo? Výzkumy ukazují, že 62 % úspěšných iniciativ mělo sponzory, kteří je podporovali.
Správný proces plánování vám zajistí, že budete přesně vědět, co potřebujete, kdo je do projektu zapojen a jak všechny připravit na úspěch. Právě k tomu slouží šablona ClickUp pro plánování projektu, která vám pomůže proměnit velké nápady ve dobře strukturované plány, které váš tým může s jistotou realizovat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pochopte, jak funguje plánování projektů, a vytvořte plán, který vyhovuje vašim potřebám.
- Organizujte úkoly do fází a upřednostňujte činnosti s velkým dopadem, abyste dosáhli vyšší efektivity.
- Sladěte členy týmu s rolemi a odpovědnostmi, které jim pomohou dosáhnout úspěchu.
✨ Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí jasný a proveditelný plán, který je provede projekty od začátku do konce.
9. Šablona plánu realizace projektu ClickUp
I ty nejlepší nápady mohou ztroskotat bez solidního plánu realizace. Jakmile je fáze plánování u konce, skutečnou výzvou je zajistit, aby všechny úkoly postupovaly včas, rizika byla pod kontrolou a tým zůstal synchronizovaný.
Šablona plánu realizace projektu ClickUp poskytuje rámec, který provede váš tým každým krokem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zajistěte, aby byly všechny úkoly dokončeny včas a v rámci rozpočtu.
- Včas odhalte rizika nebo problémy, abyste mohli přijmout opatření
- Stanovte očekávání jak pro členy týmu, tak pro zainteresované strany
- Sledujte pokrok a provádějte aktualizace podle potřeby
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují strukturovaný přístup k proměně projektových plánů ve skutečné výsledky.
🤝 Přátelská rada: Pokud jde o sledování pokroku, projektoví manažeři často potřebují 360stupňový přehled o všech metrikách a jejich souladu s cíli společnosti. ClickUp Dashboards to neuvěřitelně zjednodušuje.
Zde je videonávod, jak to funguje:
10. Šablona plánu implementace projektu ClickUp
Winston Churchill kdysi řekl:
Úspěch není konečný, neúspěch není fatální: co se počítá, je odvaha pokračovat.
Tento přístup je základem úspěšné realizace projektů. Dobře připravená realizace stanoví, co je třeba udělat, kdy a kdo za to odpovídá, aby váš tým mohl bez zmatků a zpoždění přejít od vize k realitě.
S šablonou plánu implementace projektu ClickUp můžete:
- Vytvořte podrobný plán zahrnující rozsah, časový harmonogram a výstupy.
- Vizualizujte úkoly, termíny a závislosti na jednom přehledném místě.
- Sledujte pokrok a upravujte zdroje pro hladší průběh
✨ Ideální pro: Týmy, které spouštějí nové projekty nebo vylepšují ty stávající.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam pro spuštění webových stránek
11. Šablona tabule pro časovou osu projektu ClickUp
Termíny mají tendenci se nečekaně přiblížit. V jednu chvíli máte pocit, že máte vše pod kontrolou, a v další chvíli se snažíte zjistit, co je třeba udělat a kdy. Dobře definovaný časový plán může výrazně zlepšit komunikaci a umožnit všem pochopit aktuální stav a budoucí plány.
Šablona ClickUp Project Timeline Whiteboard je jednoduchý vizuální nástroj, díky kterému bude váš tým vždy vědět, jaký je další krok.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozvrhněte celý projekt do jednoho sdíleného zobrazení
- Přidávejte úkoly, časové osy a priority způsobem, který vyhovuje vašemu týmu.
- Sledujte pokrok a provádějte změny, když se plány změní
✨ Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a odborníky v oblasti provozu, kteří potřebují jasný vizuální způsob, jak mapovat termíny, sledovat pokrok a dodržovat harmonogram projektů.
12. Šablona ClickUp pro výstupy projektu
Myslím, že ani celonoční práce mi nepomůže to stihnout. Zase to nestihnu. Pořád si říkám, že mě brzy vyhodí. Žiju jen na vypůjčený čas. Jaké jsou vaše zkušenosti s termíny? Jak odhadujete, jak dlouho vám bude trvat dokončení určité funkce?
Tento komentář od stresovaného uživatele Redditu je něco, s čím se může ztotožnit mnoho projektových manažerů a členů týmů. Termíny se mohou zdát nesplnitelné, když nejsou jasná očekávání a výsledky se neustále mění.
Právě v takových případech může jasný plán výstupů změnit vše. Šablona výstupů projektu ClickUp pomáhá vašemu týmu vyhnout se chaosu na poslední chvíli.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Naplánujte si všechny úkoly na jednom přehledném místě.
- Každé položce přiřaďte jasného vlastníka a termín splnění.
- Sledujte pokrok, aby vám nic neuniklo
✨ Ideální pro: Projektové a provozní manažery, kteří chtějí mít pod kontrolou termíny, odpovědnosti a výsledky.
13. Šablona plánovače projektů ClickUp
Některé projekty mohou být náročné a složité. I když máte jasný cíl, chaos termínů, zdrojů a komunikace v týmu vás může snadno přemoct.
Šablona ClickUp Project Planner nabízí rámec pro bezchybný projektový plán. Ať už plánujete uvedení produktu na trh nebo připravujete další sprint svého týmu, pomůže vám udržet priority v pořádku.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte všechny plány, úkoly a termíny na jednom přehledném místě.
- Sledujte průběh práce na vizuálních tabulkách a časových osách
- Sladěte lidi a zdroje, abyste mohli dodávat včas a bez chaosu.
✨ Ideální pro: Týmy a projektové manažery, kteří chtějí jasný a organizovaný plán, díky kterému budou všichni postupovat stejným směrem.
14. Šablona plánu řízení projektů na vysoké úrovni ClickUp
Podle průzkumu Project Management Institute64 % vysoce výkonných projektových týmů věří, že klíčem k jejich úspěchu je vyspělost projektového řízení.
Plán na vysoké úrovni, jako je šablona plánu řízení projektů na vysoké úrovni ClickUp, zajistí, že všichni pochopí, kam směřují a proč. Ať už váš projekt trvá dva týdny nebo dva roky, díky tomuto druhu plánu můžete zajistit, že všichni budou postupovat stejným směrem.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozvrhněte celý projekt tak, aby byl srozumitelný pro všechny, s milníky, termíny a klíčovými kroky na jednom místě.
- Rozdělte práci na jasné fáze, aby bylo snazší spravovat čas, přidělovat odpovědnosti a udržovat věci v pohybu.
- Sdílejte cíle a očekávání, aby váš tým měl jasnou představu o tom, co musí udělat a kdy to musí být hotovo.
✨ Ideální pro: Vedoucí projektů a manažery, kteří chtějí udržet projekty na správné cestě a zajistit hladkou spolupráci týmů.
15. Šablona pro správu projektů ClickUp
Představte si, že vedete velkou celofiremní iniciativu. Marketing čeká na design, design čeká na produkt a produkt čeká na konečné schválení vedením. Termíny se krátí, vaše schránka je přeplněná a každá aktualizace se zdá být schovaná v jiném chatovém vlákně nebo tabulce.
Šablona pro správu projektů ClickUp shromažďuje všechny tyto pohyblivé části do jednoho sdíleného prostoru, takže můžete skutečně vidět, jak se věci mají.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte všechny úkoly, termíny a aktualizace na jednom místě, aby vám nic neuniklo.
- Poskytněte týmům přehled, který potřebují, aby mohly pracovat synchronizovaně, nikoli izolovaně.
- Sledujte pokrok napříč odděleními bez nekonečných schůzek o stavu projektu
✨ Ideální pro: Manažery projektů, programů a portfolií, kteří koordinují více týmů při složitých iniciativách.
Snadno dokončujte své projekty pomocí šablon ClickUp
Každý projekt má své výzvy, ale správné nástroje mohou cestu k jejich splnění trochu usnadnit. Šablony jsou jako přátelský průvodce, který vám pomůže jasně vidět další krok a dodá vašemu týmu sebevědomí k dalšímu postupu.
ClickUp shromažďuje všechny tyto pokyny na jednom místě, takže vaše nápady, úkoly a časové plány mohou existovat společně, místo aby byly roztroušeny po různých místech. Je to prostor, kde se plány zdají lehčí a pokrok se dá snáze sledovat.
Pokud vás zajímá, o kolik jednodušší může být práce, zaregistrujte se na ClickUp a začněte objevovat ještě dnes. Někdy stačí jen správný výchozí bod.