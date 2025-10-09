10 nejlepších alternativ Builder.io pro tvorbu bez kódování

Builder.io usnadňuje rychlé vytváření stránek, ale když se váš web rozroste nebo váš pracovní postup zkomplikuje, „snadné“ se může rychle změnit na „omezující“.
Pokud hledáte alternativy k Builder.io, které nabízejí větší flexibilitu, lepší spolupráci pro vývojářské a designérské týmy nebo headless CMS, které se perfektně hodí do vašeho stacku, je tento průvodce určen právě vám.
Sestavili jsme seznam nejlepších konkurentů Builder.io pro designéry, vývojáře a produktové týmy, abyste si mohli vybrat platformu, která se přizpůsobí vašemu plánu, a ne naopak.
💡 Tip pro profesionály: Zmapujte si své nezbytné požadavky podle kategorií – správa obsahu, integrační schopnosti, škálovatelnost, bezpečnost a týmová spolupráce – a poté ohodnoťte každý nástroj na základě reálných případů použití, nikoli na základě obecných seznamů funkcí.
Než se pustíme do seznamu, pojďme si nejprve ujasnit, co dělá silnou alternativu Builder.io.
Co byste měli hledat v alternativách Builder.io?
Při hledání alternativ k Builder.io se zaměřte na to, jak dobře každý nástroj odpovídá pracovním postupům, plánům růstu a technickým požadavkům vašeho týmu. Správná platforma by měla zjednodušit správu obsahu a zároveň poskytnout designérům i vývojářům potřebnou flexibilitu.
Zde jsou klíčové faktory, na které se zaměřit:
- Vizuální rozhraní pro netechnické uživatele k rychlé úpravě a publikování
- Integrační možnosti a integrace API pro propojení se stávajícími nástroji
- Škálovatelnost a spolehlivý výkon na různých zařízeních a e-commerce platformách
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které nepřidávají zbytečnou složitost
- Funkce podnikového plánu, jako je pokročilá bezpečnost, správa a podpora dodržování předpisů
- Hladké nástroje pro spolupráci, které zajistí soulad mezi tvůrci obsahu, vývojáři a zainteresovanými stranami.
Nejlepší alternativy Builder.io v kostce
Než se pustíme do podrobných recenzí, zde je stručné srovnání nejlepších alternativ Builder.io a jejich vzájemného porovnání.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Pracovní postupy webových projektů založené na umělé inteligenci Velikost týmu: Ideální pro kreativní, produktové a technické týmy
|Dokumenty pro CMS, tabule, automatizace, chat, ClickUp Brain, AI agenti, šablona pro správu obsahu
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Sanity
|Strukturované pracovní postupy obsahu s prioritou API Velikost týmu: Ideální pro týmy zaměřené na vývoj, které potřebují vysokou flexibilitu
|Vlastní schéma, spolupráce ve Studiu v reálném čase, API GraphQL a GROQ, CDN, Content Lake
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/uživatel/měsíc
|Webflow
|Flexibilita vizuálního designuVelikost týmu: Ideální pro designéry a marketingové týmy
|Editor typu drag-and-drop, integrovaný CMS, vlastní kód, hosting, SEO, nástroje pro spolupráci
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 18 $/měsíc
|Contentful
|Headless CMS připravený pro podnikové použití Velikost týmu: Ideální pro globální podniky a velké webové týmy
|Modulární modelování obsahu, GraphQL API, RBAC, lokalizace, tržiště aplikací
|Bezplatný tarif; placené tarify od 300 $/měsíc
|Storyblok
|Modulární obsahové bloky a vizuální editace Velikost týmu: Ideální pro spolupráci marketingu a vývoje
|Vizuální editor, náhled v reálném čase, opakovaně použitelné komponenty, vícejazyčné pracovní postupy
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 $/měsíc
|Framer
|Rychlé prototypování a tvorba webových stránek Velikost týmu: Ideální pro rychle se rozvíjející týmy zabývající se designem a růstem
|Vizuální uživatelské rozhraní, podpora animací, SEO, integrovaný hosting, analytika
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc
|Strapi
|Open-source CMS s plnou kontrolou backendu Velikost týmu: Ideální pro vývojářské týmy, které potřebují možnosti vlastního hostingu
|REST & GraphQL API, vlastní typy obsahu, plný přístup ke kódu, ekosystém pluginů
|Zdarma (vlastní hosting); placené cloudové tarify začínají na 15 USD/měsíc
|Prismic
|Správa obsahu zaměřená na marketing Velikost týmu: Ideální pro marketingové a vývojářské týmy vytvářející kampaně
|Editor založený na řezech, plánování, lokalizace, náhled v reálném čase
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 180 $/měsíc
|Plasmic
|Komponentově řízený vývoj s nízkými nároky na kód Velikost týmu: Ideální pro týmy, které škálují designové systémy a aplikace React/Vue
|Vizuální editor, opakovaně použitelné komponenty, plná integrace vývoje, API
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 $/měsíc
|Podia
|Prodej digitálních produktů a online kurzů Velikost týmu: Ideální pro tvůrce, kouče, pedagogy
|Hosting kurzů, tvorba internetových obchodů, e-mailový marketing, členství
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $/měsíc
Nejlepší alternativy Builder. io
Tyto alternativy Builder.io kombinují flexibilitu, výkon a škálovatelnost – ať už jste malý tým, který rychle roste, nebo podnik spravující složité pracovní postupy. Od rychlého vývoje stránek po plynulou správu obsahu a robustní integrace – zde jsou nejlepší platformy, které stojí za prozkoumání.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro vytváření, správu a škálování webových projektů s pracovními postupy založenými na umělé inteligenci)
Pokud hledáte výkonnou alternativu k Builder.io pro vizuální vývoj bez kódování, ClickUp je jedním z nejlepších kandidátů. Zatímco Builder.io je známý svým nástrojem pro tvorbu webových stránek a aplikací pomocí drag-and-drop, ClickUp nabízí komplexní platformu pro tvorbu, správu a škálování webových projektů – kombinuje vizuální spolupráci, správu obsahu a automatizaci založenou na umělé inteligenci na jednom místě.
Funkce pro spolupráci pro moderní webové týmy
Sada nástrojů pro spolupráci ClickUp je navržena tak, aby celý váš tým pracoval synchronizovaně, od nápadu až po spuštění. Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp spojuje dokumenty, úkoly a komunikaci do jednoho propojeného prostoru. ClickUp Docs může dokonce sloužit jako dynamický CMS, který vám umožní spolupracovat na vytváření, úpravách a publikování obsahu.
Sada nástrojů pro spolupráci ClickUp je navržena tak, aby celý váš tým pracoval synchronizovaně, od nápadu až po spuštění. Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp spojuje dokumenty, úkoly a komunikaci do jednoho propojeného prostoru. ClickUp Docs může dokonce sloužit jako dynamický CMS, který vám umožní spolupracovat na vytváření, úpravách a publikování obsahu.
Pro vizuální plánování vám ClickUp Whiteboards umožňuje mapovat uživatelské cesty, wireframy a projektové toky s vaším týmem v reálném čase – ideální pro brainstorming a prototypování. Spolupráce v reálném čase zajišťuje, že designéři, vývojáři a zúčastněné strany zůstávají od začátku v souladu.
Komunikace také dostává vylepšení díky ClickUp Chat, který udržuje diskuse o projektech přímo propojené s vaší prací. Už žádné roztříštěné vlákna ve Slacku nebo ztracený kontext – konverzace, dokumenty a úkoly jsou na jednom místě.
Automatizace a integrace pro snadné pracovní postupy bez nutnosti programování
ClickUp Automations posouvá efektivitu ještě dál. Odstraňuje opakující se kroky, jako je aktualizace stavových polí, přiřazování úkolů nebo odesílání upozornění, když jsou stránky připraveny ke kontrole, a udržuje vaše projekty v pohybu – bez nutnosti programování.
Díky více než 1 000 integracím (včetně Figma, Slack, Google Drive a dalších) se ClickUp navíc hladce propojí s vašimi oblíbenými nástroji pro návrh a vývoj.
🎬 Podívejte se také na: Podívejte se, jak umělá inteligence ClickUp mění způsob, jakým plánujete, vytváříte a spravujete projekty – od automatizace předávání úkolů až po shrnování pokroku napříč týmy.
Produktivita založená na umělé inteligenci s ClickUp Brain
Přidejte ClickUp Brain, AI asistenta platformy, a výrazně posílíte své webové projekty. Umí shrnovat dokumenty, generovat obsah nebo navrhovat další kroky v rámci ClickUp Tasks, čímž pomáhá týmům pracovat rychleji a zároveň udržovat kvalitu.
Ať už škálujete web, spravujete více klientů nebo vytváříte řešení pro velké podniky, ClickUp zajistí, že tvorba, realizace a iterace proběhnou na jednom místě.
Pro pokročilou automatizaci a přehledy nabízí ClickUp Brain MAX ještě více funkcí umělé inteligence, jako jsou inteligentní návrhy pracovních postupů a generování obsahu.
⭐ Změna pravidel hry
Zapomeňte na nepříjemné přeskakování mezi roztříštěnými aplikacemi a platformami díky ClickUp Brain MAX. Spojuje vaše nejdůležitější pracovní funkce – AI, vyhledávání a automatizaci – do jediného, efektivního desktopového prostředí.
Získáte následující:
- Snadné hlasové příkazy s funkcí Talk-to-Text, díky nimž můžete pracovat bez použití rukou.
- ClickUp Enterprise Search, který vyhledává výsledky ze všech vašich připojených aplikací a souborů.
- Inteligentní AI s kontextovým povědomím, která vás podporuje kdekoli ve vašem pracovním postupu.
- Automatizace, které propojují vaše oblíbené nástroje a umožňují vám spravovat úkoly napříč platformami, aniž byste museli opustit ClickUp.
- Přístup k několika předním LLM, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly, vše z jednoho místa.
Úkoly ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné, což vám umožňuje přiřazovat, sledovat a prioritizovat práci pomocí vlastních polí, stavů a zobrazení – ideální pro agilní týmy vývoje webových aplikací a tvůrce obsahu.
Navíc s AI agenty ClickUp můžete automatizovat složité pracovní postupy, delegovat opakující se úkoly a získávat inteligentní doporučení – což vašemu týmu umožní soustředit se na kreativní a strategickou práci, zatímco AI se postará o rutinní úkoly.
Navíc s AI agenty ClickUp můžete automatizovat složité pracovní postupy, delegovat opakující se úkoly a získávat inteligentní doporučení – což vašemu týmu umožní soustředit se na kreativní a strategickou práci, zatímco AI se postará o rutinní úkoly.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Docs pro strukturovanou správu obsahu, kontrolu verzí a vnořené stránky
- ClickUp Whiteboards pro návrh pracovních postupů, mapování webových stránek a vizuální sladění týmů
- ClickUp Chat pro uchování konverzací o projektech ve stejném prostoru jako vaše úkoly a dokumenty
- ClickUp Automations pro snížení manuální práce a zefektivnění opakujících se pracovních postupů
- ClickUp Brain pro shrnutí založená na umělé inteligenci, generování obsahu a kontextová doporučení v dokumentech a úkolech.
- Šablona pro správu obsahu ClickUp pro rychlejší organizaci, sledování a publikování obsahu
Omezení ClickUp
- Na šíři funkcí si možná budete muset chvíli zvykat, zejména při organizování prostorů nebo vlastních zobrazení.
- Využití plného potenciálu pokročilých reportů a dashboardů může vyžadovat trochu nastavení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si jej nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o použití jednoduchých seznamů úkolů nebo vytváření podrobných pracovních postupů s automatizací, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji. Velmi oceňuji také intuitivní rozhraní a neustálé aktualizace, které přidávají nové funkce, aniž by věci zbytečně komplikovaly. Je dostatečně výkonný pro složité projekty, ale přesto je pro můj tým snadno použitelný.
Na ClickUp se mi nejvíce líbí jeho přizpůsobitelnost a flexibilita. Mohu si jej nastavit přesně podle svých představ, ať už jde o použití jednoduchých seznamů úkolů nebo vytváření podrobných pracovních postupů s automatizací, závislostmi a dashboardy. Vše je na jednom místě – projekty, dokumenty, komunikace a dokonce i sledování času – takže nemusím přeskakovat mezi několika nástroji. Velmi oceňuji také intuitivní rozhraní a neustálé aktualizace, které přidávají nové funkce, aniž by věci zbytečně komplikovaly. Je dostatečně výkonný pro složité projekty, ale přesto je pro můj tým snadno použitelný.
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce. Ačkoli rutina může poskytovat pocit produktivity, často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení smysluplného pokroku.
ClickUp vám pomůže vymanit se z tohoto cyklu automatizací rutinních úkolů pomocí inteligentních agentů AI, abyste se mohli soustředit na hlubokou práci. Automatizujte připomenutí, aktualizace a přiřazování úkolů a nechte funkce jako automatické blokování času a priority úkolů chránit vaše produktivní hodiny.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
📮 ClickUp Insight: 43 % lidí tvrdí, že opakující se úkoly poskytují užitečnou strukturu jejich pracovního dne, ale 48 % je považuje za vyčerpávající a odvádějící pozornost od smysluplné práce. Ačkoli rutina může poskytovat pocit produktivity, často omezuje kreativitu a brání vám v dosažení smysluplného pokroku.
2. Sanity (nejlepší pro strukturované pracovní postupy s obsahem založené na API)
Sanity je headless CMS zaměřený na vývojáře, který vyniká strukturovanou a škálovatelnou správou obsahu. Díky rozhraní pro úpravy v reálném čase, flexibilnímu schématu a výkonným API je ideální pro týmy, které upřednostňují integrační schopnosti, tvorbu bohatého obsahu a rychlou iteraci napříč různými zařízeními a platformami.
Sanity’s Studio nabízí přizpůsobitelné vizuální rozhraní šité na míru potřebám každého týmu, zatímco jeho komponovatelná architektura umožňuje hladkou integraci s frameworky jako Next.js nebo Remix. To znamená, že můžete oddělit svůj front-end a přitom nadále efektivně spolupracovat, což z něj činí solidní alternativu pro velké organizace, které hledají flexibilitu na podnikové úrovni.
Podívejme se, jak si vede:
Nejlepší funkce Sanity
- Strukturované modelování obsahu s flexibilními definicemi schémat pro rozsáhlé přizpůsobení a modulární opětovné použití obsahu.
- Spolupráce v reálném čase ve Studiu, která umožňuje více uživatelům editovat současně bez konfliktů.
- Nástroje pro vizuální úpravy a živé náhledy pro zefektivnění tvorby obsahu a revize pracovních postupů
- Robustní infrastruktura API (GROQ & GraphQL) plus živá CDN a Content Lake pro rychlé doručování obsahu a škálovatelnost.
- Silné vývojářské nástroje a integrace s rozsáhlým tržištěm pluginů a podporou komunity.
Omezení Sanity
- Modelování obsahu vyžaduje úsilí vývojářů – nejedná se o řešení bez kódu, takže uživatelé bez technických znalostí mohou potřebovat podporu.
- S rostoucím využíváním (více licencí, volání API, šířka pásma) mohou provozní náklady nepředvídatelně narůstat, což vyžaduje proaktivní rozpočtování.
Ceny Sanity
- Zdarma
- Růst: 15 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sanity
- G2: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sanity?
Uživatel G2 říká:
Velmi se mi líbí, že Sanity je postaveno na Reactu a dobře ladí s naší aplikací Next.js. Je rychlé, přátelské k vývojářům a neuvěřitelně přizpůsobitelné. Studio vám dává plnou kontrolu nad tím, jak spravujete a strukturováte obsah, což je velká výhoda.
Velmi se mi líbí, že Sanity je postaveno na Reactu a dobře ladí s naší aplikací Next.js. Je rychlé, přátelské k vývojářům a neuvěřitelně přizpůsobitelné. Studio vám dává plnou kontrolu nad tím, jak spravujete a strukturováte obsah, což je velká výhoda.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI, které mění podnikání
3. Webflow (nejlepší pro flexibilitu vizuálního designu)
Webflow je jedním z nejpopulárnějších konkurentů Builder.io a nabízí výkonné vizuální rozhraní, které umožňuje designérům vytvářet plně responzivní webové stránky bez psaní kódu. Zároveň poskytuje vývojářům rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím vlastních komponent, API a integračních funkcí, díky čemuž je stejně atraktivní pro kreativní i technické týmy.
S Webflow můžete navrhovat, vytvářet a spouštět stránky připravené k produkci přímo na platformě. Jeho integrovaný systém správy obsahu usnadňuje správu blogových příspěvků, produktových katalogů nebo dynamických dat při zachování konzistence designu na různých zařízeních.
Pro organizace a velké podniky nabízí Webflow pokročilou škálovatelnost, bezpečnost na podnikové úrovni a specializovanou podporu. Tato rovnováha mezi kreativní flexibilitou a podnikovou spolehlivostí z něj činí jednu z nejsilnějších alternativ k Builder.io pro ty, kteří chtějí pixelově dokonalý design bez kompromisů v oblasti vývojových možností.
Nejlepší funkce Webflow
- Vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop pro tvorbu responzivních webových stránek bez nutnosti programování
- Integrovaný systém správy obsahu pro blogy, produktové katalogy a dynamická data
- Vlastní vkládání kódu a integrace API pro pokročilé funkce
- Hosting, nástroje SEO a optimalizace výkonu jsou součástí platformy.
- Nástroje pro spolupráci, které umožňují designérům, marketérům a vývojářům hladce spolupracovat.
Omezení Webflow
- Náročná křivka učení pro nové uživatele je dána pokročilými funkcemi.
- Náklady mohou rychle stoupat při škálování projektů nebo při používání pokročilých plánů.
- Omezená podpora vícejazyčných nebo lokalizačních pracovních postupů ve srovnání s některými alternativami
Ceny Webflow
- Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- CMS: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Webflow?
Webflow překvapivě usnadňuje návrh a vývoj webových stránek, aniž by obětoval hloubku a funkce potřebné k uspokojení vývojářů, kteří chtějí vytvořit něco zcela na míru.
Webflow překvapivě usnadňuje návrh a vývoj webových stránek, aniž by obětoval hloubku a funkce potřebné k uspokojení vývojářů, kteří chtějí vytvořit něco zcela na míru.
🔎 Věděli jste? Úplně první webová stránka, kterou v roce 1991 vytvořil Tim Berners-Lee, byla v podstatě jednoduchá stránka pro správu obsahu, která vysvětlovala, co je World Wide Web a jak jej používat. O tři desetiletí později můžete vizuálně navrhovat responzivní, interaktivní webové stránky – bez nutnosti ručního kódování.
4. Contentful (nejlepší pro headless CMS připravené pro podnikové použití)
Contentful je jednou z nejznámějších headless CMS platforem, navrženou pro komplexní správu obsahu velkých organizací a podniků. Na rozdíl od vizuálních alternativ typu drag-and-drop se zaměřuje na strukturovaná data, modulární komponenty a robustní integrační schopnosti, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které potřebují škálovat digitální zážitky napříč různými zařízeními a e-commerce platformami.
Díky přístupu API-first poskytuje Contentful vývojářům úplnou kontrolu nad doručováním obsahu, zatímco editoři těží z intuitivního rozhraní pro vytváření, správu a publikování obsahu. Je široce přijímán globálními týmy, které potřebují hladkou spolupráci, silnou správu a schopnost koordinovat pracovní postupy v měřítku.
Contentful také nabízí pokročilé možnosti podnikových plánů, jako je přístup na základě rolí, vyhrazená podpora a vylepšené zabezpečení – vše důležité pro velké podniky provozující webové projekty kritické pro jejich činnost.
Nejlepší funkce Contentful
- Flexibilní modelování obsahu s modulárními komponentami pro strukturované digitální zážitky
- Architektura API-first s REST a GraphQL pro škálovatelnou integraci
- Role, oprávnění a ovládací prvky správy vhodné pro organizace na podnikové úrovni
- Silné lokalizační funkce pro správu vícejazyčného obsahu v různých regionech
- Aplikační framework a tržiště pro rozšíření funkčnosti pomocí pluginů
Omezení Contentful
- Pro menší týmy bez specializovaných vývojářů může být složitý.
- Někteří recenzenti poukazují na složitější osvojení editorů ve srovnání s jednoduššími vizuálními platformami.
- Ceny se mohou výrazně zvýšit s růstem obsahu, počtu uživatelů a volání API.
Ceny Contentful
- Zdarma
- Lite: 300 $/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Contentful
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Contentful?
Uživatel G2 říká:
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohou redaktoři obsahu pracovat nezávisle, zatímco vývojáři ocení flexibilitu integrace s jakýmkoli front-endovým frameworkem.
Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní mohou redaktoři obsahu pracovat nezávisle, zatímco vývojáři ocení flexibilitu integrace s jakýmkoli front-endovým frameworkem.
📚 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro mapování obsahu k plánování vaší obsahové strategie
5. Storyblok (nejlepší pro modulární obsahové bloky)
Storyblok je headless CMS navržený s ohledem na vývojáře i týmy zabývající se obsahem. Vyniká svým modulárním přístupem, který editorům poskytuje vizuální rozhraní pro správu obsahu v reálném čase a vývojářům flexibilitu systému API-first. Díky tomu je vhodnou volbou pro organizace, které chtějí dosáhnout rovnováhy mezi tvůrčí svobodou a strukturovanou správou obsahu.
Systém je postaven na opakovaně použitelných blocích obsahu, které týmům pomáhají rychleji navrhovat, vytvářet a škálovat webové stránky a e-commerce platformy. Editoři mohou přetahovat komponenty a zároveň si okamžitě prohlížet náhled změn na různých zařízeních, čímž se snižují překážky a zajišťuje se konzistence obsahu. Vývojáři mohou mezitím integrovat Storyblok s populárními frameworky, jako jsou Next.js, Nuxt a React, aby mohli realizovat škálovatelné projekty.
Pro velké podniky nabízí Storyblok pokročilé podnikové funkce, včetně přístupu na základě rolí, schvalování pracovních postupů a lokalizace do více jazyků, což usnadňuje správu globálních operací s obsahem ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Storyblok
- Vizuální editor s náhledy v reálném čase pro plynulou úpravu a publikování
- Modulární obsahové bloky pro opakovaně použitelné komponenty na více stránkách a webech
- Integrovaný systém pracovních postupů a schvalování pro efektivní spolupráci
- Výkonná integrace API s oblíbenými frameworky a platformami elektronického obchodování
- Silná podpora lokalizace pro globální dodávání obsahu
Omezení Storyblok
- Rozhraní může být pro nové uživatele, kteří nejsou obeznámeni s modulární správou obsahu, složitější.
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat vlastní nastavení, což zvyšuje složitost pro menší týmy.
- Ceny se odvíjejí od využití, což může být pro rostoucí organizace náročné.
Ceny Storyblok
- Starter: Zdarma
- Růst: 99 $/měsíc
- Growth Plus: 349 $/měsíc
- Plány Premium a Elite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Storyblok
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Storybloku?
Storyblok vyniká svým výkonem a spolehlivostí. Platforma je neuvěřitelně snadná na používání, ani pro nové uživatele není nutná dlouhá doba učení.
Storyblok vyniká svým výkonem a spolehlivostí. Platforma je neuvěřitelně snadná na používání, ani pro nové uživatele není nutná dlouhá doba učení.
🧠 Zajímavost: Koncept modulárního designu původně pochází z architektury, kde se vyměnitelné moduly používaly k urychlení výstavby budov. Dnes stejný princip zvyšuje efektivitu vývoje webových aplikací.
6. Framer (nejlepší pro rychlé prototypování a tvorbu webových stránek)
Framer začínal jako prototypovací nástroj pro designéry, ale vyvinul se v plnohodnotný nástroj pro tvorbu webových stránek, který kombinuje vizuální svobodu designu s výstupem připraveným k produkci. Je to vynikající alternativa k Builder.io pro týmy, které chtějí rychle přejít od konceptu k živé stránce bez náročného programování.
Díky intuitivnímu vizuálnímu rozhraní mohou uživatelé navrhovat interaktivní stránky a komponenty pomocí jednoduchého přetahování, přičemž mají možnost přidat vlastní kód pro pokročilé funkce. Tato vyváženost činí Framer obzvláště užitečným pro vývojáře a designéry, kteří spolupracují na projektech, kde je nezbytná jak rychlost, tak dokonalost.
Framer se také integruje s populárními e-commerce platformami a podporuje responzivní rozvržení pro různá zařízení, čímž zajišťuje konzistentnost vaší digitální přítomnosti. Díky integrovanému hostingu, funkcím SEO a analytice poskytuje komplexní řešení, které organizacím pomáhá zefektivnit pracovní postupy při tvorbě a publikování obsahu.
Nejlepší funkce Frameru
- Vizuální rozhraní typu drag-and-drop s podporou animací a interaktivních komponent
- Možnost přidat vlastní kód pro složitější funkce
- Responzivní nástroje pro návrh, které plynule přizpůsobují webové stránky různým zařízením.
- Integrace s e-commerce a marketingovými platformami pro propojené pracovní postupy
- Integrovaný hosting a analytika pro kompletní vývojový proces
Omezení Frameru
- Pro začátečníky je naučit se s ním pracovat náročnější než u jednodušších alternativ.
- Omezená škálovatelnost pro větší podniky s komplexními potřebami správy obsahu
- Pokročilé funkce, jako je přepisování kódu, mohou vyžadovat technické znalosti.
Ceny Framer
- Zdarma
- Základní: 15 $/měsíc
- Pro: 45 $/měsíc
- Rozsah: 100 $/měsíc
- Podnikové
Hodnocení a recenze Framer
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frameru?
Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost jsou velmi dobré, pokud jde o snadnost tvorby webových stránek. Marketingový tým vytvořil webové stránky za pouhý měsíc, integrace jsou snadné, integrovali jsme Google Analytics, cal.com atd.
Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost jsou velmi dobré, pokud jde o snadnost tvorby webových stránek. Marketingový tým vytvořil webové stránky za pouhý měsíc, integrace jsou snadné, integrovali jsme Google Analytics, cal.com atd.
📚 Přečtěte si také: Příklady nejlepších systémů pro správu obsahu
7. Strapi (nejlepší pro flexibilitu open-source headless CMS)
Strapi je open-source headless CMS, který poskytuje vývojářům a týmům plnou kontrolu nad jejich pracovními postupy pro správu obsahu. Na rozdíl od uzavřených platforem je self-hosted, což znamená, že máte úplnou kontrolu nad daty, bezpečností a vlastními konfiguracemi, což z něj činí oblíbenou volbu mezi organizacemi se specifickými požadavky na dodržování předpisů nebo škálovatelnost.
Se Strapi můžete vytvářet modulární komponenty, definovat flexibilní typy obsahu a připojit se k jakémukoli front-endovému frameworku prostřednictvím REST nebo GraphQL API. Podporuje integraci s moderními e-commerce platformami, nástroji třetích stran a vlastními aplikacemi, díky čemuž je vysoce přizpůsobivý pro různé projekty.
Pro velké podniky nabízí Strapi podnikový plán, který zahrnuje oprávnění založená na rolích, SSO, auditní protokoly a specializovanou podporu – zajišťuje tak, že i složité pracovní postupy lze bezpečně spravovat ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Strapi
- Open-source framework s plnou přizpůsobitelností typů obsahu a komponent
- Rozhraní REST a GraphQL API pro snadnou integraci s více front-endovými platformami
- Možnost vlastního hostingu pro úplnou kontrolu nad infrastrukturou a bezpečností
- Silná komunita a ekosystém pluginů pro rozšiřování funkcí
- Podpora více jazyků a lokalizace pro globální dodávání obsahu
Omezení Strapi
- Vyžaduje více nastavení a údržby ve srovnání s hostovanými alternativami.
- Některé funkce, jako pokročilé RBAC a SSO, jsou dostupné pouze v podnikové verzi.
- Netechnicky zdatní uživatelé mohou čelit strmější křivce učení.
Ceny Strapi
CMS
- Zdarma
- Růst: 45 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Cloud
- Zdarma
- Základní: 15 $/projekt za měsíc
- Pro: 75 $/projekt za měsíc
- Scale: 375 $/měsíc
Hodnocení a recenze Strapi
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Strapi?
Uživatel G2 říká:
Strapi neuvěřitelně usnadňuje vytváření, přizpůsobování a škálování aplikací založených na obsahu. Miluji jeho flexibilitu, intuitivní administrační panel a skutečnost, že je postaven na moderních technologiích, jako je Node.js.
Strapi neuvěřitelně usnadňuje vytváření, přizpůsobování a škálování aplikací založených na obsahu. Miluji jeho flexibilitu, intuitivní administrační panel a skutečnost, že je postaven na moderních technologiích, jako je Node.js.
💡 Tip pro profesionály: U open-source CMS nastavení si včas naplánujte strategii hostingu a škálování. Samostatně hostovaná řešení často vyžadují správu infrastruktury, ale také vám poskytují bezkonkurenční flexibilitu a kontrolu nad vaším obsahem a pracovními postupy.
8. Prismic (nejlepší pro správu obsahu zaměřenou na marketing)
Prismic je headless CMS navržený s ohledem na marketingové týmy. Zaměřuje se na zjednodušení tvorby a publikování obsahu a zároveň nabízí vývojářům flexibilitu systému API-first. Jeho editor založený na řezech umožňuje uživatelům vytvářet komponenty, které lze znovu použít na více stránkách, a poskytuje marketérům konzistentní vizuální rozhraní pro aktualizaci a správu webových stránek bez nutnosti psát kód.
Prismic vyniká ve scénářích spolupráce, kde musí marketingové a vývojové týmy úzce spolupracovat. Marketéři mohou plánovat a prohlížet si obsahové kampaně v reálném čase, zatímco vývojáři definují strukturované modely obsahu a rozšiřují funkčnost pomocí API. To z něj činí silnou volbu pro organizace, které se snaží zefektivnit správu obsahu, aniž by obětovaly rozšiřitelnost.
Pro velké podniky zahrnuje podnikový plán Prismic vylepšené zabezpečení, vyhrazenou podporu a pokročilé publikační pracovní postupy, které pomáhají globálním týmům udržovat správu a konzistenci napříč různými zařízeními a regiony.
Nejlepší funkce Prismic
- Editor obsahu založený na řezech pro opakovaně použitelné komponenty na více stránkách
- Náhledy v reálném čase a plánování marketingových kampaní
- REST a GraphQL API pro flexibilní integraci s front-endovými platformami
- Vícejazyčné lokalizační funkce pro mezinárodní organizace
- Jednoduché vizuální rozhraní pro marketéry k rychlému vytváření a aktualizaci obsahu
Omezení Prismic
- Omezená flexibilita designu ve srovnání s alternativami více zaměřenými na vývojáře
- Pro uživatele bez technických znalostí může být editor založený na řezech zpočátku méně intuitivní.
- Pokročilé funkce a škálovatelnost vyžadují vyšší úroveň tarifů.
Ceny Prismic
- Zdarma
- Střední: 180 $/měsíc
- Platinum: 750 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Prismic
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Prismic?
Díky použití několika moderních webových knihoven pro vývojáře je přizpůsobení mého portfolia snadné! – Skutečnost, že můžete vytvářet vlastní typy stránek a vlastní bloky uživatelského rozhraní, dává pocit, že se jedná o React verzi WordPressu, která se velmi snadno integruje!
Díky použití několika moderních webových knihoven pro vývojáře je přizpůsobení mého portfolia snadné! – Skutečnost, že můžete vytvářet vlastní typy stránek a vlastní bloky uživatelského rozhraní, dává pocit, že se jedná o React verzi WordPressu, která se velmi snadno integruje!
📚 Přečtěte si také: Nejlepší šablony pro psaní obsahu, které zefektivní celý proces
9. Plasmic (nejlepší pro komponentově orientovaný design)
Plasmic je vizuální vývojová platforma, která pomáhá týmům překlenout propast mezi designem a kódem. Na rozdíl od tradičních nástrojů CMS se zaměřuje na vytváření opakovaně použitelných komponent a jejich přímou integraci do moderních vývojových frameworků, jako jsou React, Next.js a Vue. Díky tomu je obzvláště užitečná pro vývojáře, kteří chtějí mít jemné ovládání, aniž by ztratili rychlost vizuálního rozhraní.
S Plasmic mohou designéři vizuálně vytvářet a upravovat stránky, zatímco vývojáři se připojují ke stejnému projektu pomocí integrace API a vlastních funkcí. Jeho komponentový přístup zajišťuje konzistenci napříč webovými stránkami a aplikacemi, což organizacím pomáhá efektivně škálovat digitální zážitky.
Pro velké podniky nabízí Plasmic pokročilé možnosti podnikových plánů s přístupem na základě rolí, silnějším zabezpečením a specializovanou podporou, což z něj činí spolehlivé řešení pro projekty kritické pro chod firmy.
Nejlepší funkce Plasmic
- Komponentově řízený design pro opakovaně použitelné moduly napříč projekty
- Hladká integrace s React, Next. js, Vue a dalšími frameworky
- Vizuální editor pro tvorbu obsahu s flexibilitou na úrovni vývojářů
- Architektura API-first pro připojení k externím zdrojům dat
- Nástroje pro spolupráci, které sjednotí týmy v oblasti designu a vývoje
Omezení Plasmicu
- K plnému využití všech funkcí je nutná technická odbornost.
- Pro technicky neznalé uživatele méně vhodný než jednodušší alternativy
- Pokročilé funkce mohou být pro menší organizace příliš náročné.
Ceny Plasmic
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pro: 129 $/měsíc
- Scale: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Plasmic
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Plasmic?
Plasmic je revoluční novinkou ve světě low-code vývoje. Nejenže prolomil low-code strop, ale zcela jej zničil a nabízí platformu, která týmům umožňuje vytvářet aplikace a webové stránky v produkční kvalitě bezprecedentní rychlostí.
Plasmic je revoluční novinkou ve světě low-code vývoje. Nejenže prolomil low-code strop, ale zcela jej zničil a nabízí platformu, která týmům umožňuje vytvářet aplikace a webové stránky v produkční kvalitě bezprecedentní rychlostí.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší softwarová řešení pro intranetové CMS, která stojí za prozkoumání
10. Podia (nejlepší pro tvůrce a podniky zabývající se digitálními produkty)
Podia je určena pro nezávislé tvůrce, pedagogy a malé podniky, které chtějí komplexní platformu pro tvorbu, marketing a prodej digitálních produktů. Na rozdíl od tradičních headless CMS platforem se Podia zaměřuje na zjednodušení online prodeje, což je ideální pro uživatele, kteří chtějí spravovat obsah, kurzy, členství a obchodní stránky, aniž by museli používat více aplikací.
Díky přehlednému vizuálnímu rozhraní vám Podia umožňuje rychle vytvářet webové stránky, zakládat online obchody a spravovat pracovní postupy obsahu. Můžete nahrávat digitální produkty, vkládat multimédia a přizpůsobovat stránky tak, aby odpovídaly vaší značce – a to bez psaní jediného řádku kódu. Pro tvůrce, kteří se spoléhají na e-commerce, aby se spojili se svými zákazníky, Podia zjednodušuje vše od platby až po doručení.
Pro organizace, které rostou nad rámec základních potřeb, nabízí Podia odstupňované cenové plány a podporu, která odpovídá různým specifickým potřebám, od hobby projektů až po škálovatelné digitální podniky.
Nejlepší funkce Podia
- All-in-one platforma pro kurzy, členství a prodej digitálních produktů
- Tvůrce webových stránek s přizpůsobitelnými stránkami, který nevyžaduje žádné programování.
- Integrovaný platební systém s zabezpečením a zpracováním plateb
- E-mailový marketing a automatizační nástroje pro péči o zákazníky
- Komunitní funkce pro přímou interakci s vaším publikem
Omezení Podia
- Méně vhodné pro velké podniky s komplexními potřebami správy obsahu.
- Možnosti přizpůsobení designu jsou ve srovnání s plnohodnotnými vývojovými platformami omezené.
- Není ideální pro vysoce technické projekty nebo aplikace vyžadující rozsáhlou integraci.
Ceny Podia
- Podia Email: Zdarma
- Mover: 39 $/měsíc
- Shaker: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze Podia
- G2: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Podia?
Uživatel Capterra říká:
Rád hostuji kurzy a digitální produkty na Podia. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné jej nastavit a upravovat podle měnících se potřeb mého podnikání.
Rád hostuji kurzy a digitální produkty na Podia. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné jej nastavit a upravovat podle měnících se potřeb mého podnikání.
📚 Přečtěte si také: Meziodvětvová spolupráce: výhody, výzvy a tipy
Najděte tu správnou alternativu Builder.io pro váš tým
Od bezhlavých CMS platforem, jako jsou Sanity, Contentful a Strapi, až po nástroje zaměřené na tvůrce, jako je Podia, existuje spousta možností, pokud jde o alternativy Builder.io. Klíčem je sladit funkce platformy s pracovními postupy vašeho týmu, technickými požadavky a cíli růstu – ať už se jedná o rychlost tvorby, robustní integrační schopnosti nebo škálovatelnost na podnikové úrovni.
Pokud hledáte řešení, které spojuje správu obsahu, spolupráci a pracovní postupy založené na umělé inteligenci na jednom místě, ClickUp je tou nejlepší volbou. S ClickUp Docs, ClickUp Chat, ClickUp Automations a připravenou šablonou ClickUp Content Management Template můžete plánovat, vytvářet a spravovat projekty rychleji – bez přepínání mezi nástroji.
🚀 Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a podívejte se, jak ClickUp může zefektivnit vaše pracovní postupy s obsahem od nápadu až po spuštění.